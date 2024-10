10 Alternatives Azure DevOps pour un déploiement de projet en toute transparence

Dans le paysage technologique actuel, où la rapidité est impitoyable, il n'est pas facile de fournir des logiciels.

Mais avec les bons outils de développement, vous pouvez accélérer votre mise sur le marché et acquérir un avantage concurrentiel.

Azure DevOps vient souvent à l'esprit comme une option puissante, mais _est-ce le bon choix pour vous ? _Convient-il à vos besoins uniques et à votre budget ? _Ce sont des questions cruciales, et l'exploration de vos options peut sembler décourageante.

C'est pourquoi, avec les spécialistes de ClickUp, j'ai recherché, testé et dressé une liste des 10 meilleures alternatives Azure DevOps. Ce guide est conçu pour simplifier votre processus de prise de décision

Que vous soyez une petite startup ou une grande entreprise, vous trouverez dans cette liste une solution qui élèvera votre jeu DevOps.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans les alternatives Azure DevOps?

Avant d'aborder la liste des meilleures alternatives Azure DevOps, laissez-moi vous guider à travers les fonctionnalités clés que vous devriez rechercher dans l'outil que vous avez choisi. Voici les six éléments essentiels des alternatives efficaces :

Gestion complète: Les outils idéaux sont accompagnés de fonctionnalités de planification, de suivi et de visualisation. La solution doit assister les méthodologies Scrum et Agile pour un déploiement efficace et transparent

Les outils idéaux sont accompagnés de fonctionnalités de planification, de suivi et de visualisation. La solution doit assister les méthodologies Scrum et Agile pour un déploiement efficace et transparent Contrôle de version et collaboration: La gestion efficace du référentiel basé sur Git est cruciale pour la collaboration, la création de branches et la fusion du code. Votre outil doit également être facile à utiliser pour assurer un travail d'équipe fluide et éviter les conflits

La gestion efficace du référentiel basé sur Git est cruciale pour la collaboration, la création de branches et la fusion du code. Votre outil doit également être facile à utiliser pour assurer un travail d'équipe fluide et éviter les conflits Les pipelines CI/CD: Automatisation DevOps aident à construire, tester et déployer le code de manière transparente dans les environnements. L'utilisation de solutions comme l'IA dans DevOps permet d'accélérer le développement et le délai global de mise sur le marché

Automatisation DevOps aident à construire, tester et déployer le code de manière transparente dans les environnements. L'utilisation de solutions comme l'IA dans DevOps permet d'accélérer le développement et le délai global de mise sur le marché Personnalisation et flexibilité: Recherchez des outils avec des flux de travail adaptables, des tableaux de bord personnalisables et des fonctionnalités d'intégration transparentes. Cela permet aux entreprises de configurer le CI/CD en fonction de leurs processus et préférences uniques

Recherchez des outils avec des flux de travail adaptables, des tableaux de bord personnalisables et des fonctionnalités d'intégration transparentes. Cela permet aux entreprises de configurer le CI/CD en fonction de leurs processus et préférences uniques Évolutivité: L'évolutivité comprend un nombre d'utilisateurs flexible et la possibilité de créer des configurations. Ainsi, la solution devrait grandir en même temps que votre équipe et vos projets, en gérant une complexité et un volume accrus

L'évolutivité comprend un nombre d'utilisateurs flexible et la possibilité de créer des configurations. Ainsi, la solution devrait grandir en même temps que votre équipe et vos projets, en gérant une complexité et un volume accrus Facilité d'utilisation et d'intégration: Les courbes d'apprentissage courtes réduisent les pertes de productivité et les coûts de formation. Par conséquent, une alternative Azure DevOps doit avoir une interface facile à utiliser et une documentation d'apprentissage accessible

💡 Pro Tip: Explore comment l'IA peut transformer vos pratiques DevOps en rendant la construction et la gestion des logiciels plus efficaces et plus fiables.

Les 10 meilleures alternatives Azure DevOps à utiliser

Voici les 10 meilleures et plus fiables alternatives à Azure DevOps :

1. ClickUp (le meilleur pour les DevOps axés sur la gestion de projet)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Best-for-project-management-focused-DevOps-1400x781.png ClickUp (Meilleur pour la gestion de projet orientée DevOps) azure devops alternatives /$$img/

Planifiez, construisez et livrez l'ensemble du cycle de vie du développement avec la gestion de projet pour les équipes logicielles de ClickUp

Pour les équipes logicielles qui cherchent à mêler l'excellence des projets aux tâches de déploiement, ClickUp est l'alternative Azure DevOps la plus complète. En tant qu'expert en gestion de projet, il minimise les délais de livraison et maximise l'efficacité des projets. ClickUp pour les équipes logicielles est une solution spécialisée dans le déploiement de logiciels sans tracas. De la gestion des tâches à l'intégration du référentiel git, ClickUp aide à créer des pipelines CI/CD rapides et étendues. Cette solution ClickUp assiste également la gestion de projet agile et la collaboration transparente, garantissant le bon déroulement de chaque phase de votre projet.

Un autre avantage énorme que j'ai trouvé en utilisant ClickUp est que la plateforme offre des modèles prêts à l'emploi qui vous épargnent l'effort et le temps de personnaliser les solutions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/clickup-2.png ClickUp azure devops alternatives /$$img/

créez des feuilles de route de développement et déployez des logiciels de manière transparente avec le modèle de développement logiciel ClickUp_

Le modèle de développement logiciel Modèle de développement logiciel ClickUp change la donne en matière de collaboration transparente et de suivi de la progression CI/CD en temps réel. Les fonctionnalités étendues de gestion des tâches et d'automatisation du modèle rationalisent tout, de la création de la feuille de route à la résolution des bugs.

Il permet également aux équipes logicielles de rester dans le même espace de collaboration que les autres fonctions telles que la qualité, la conception et les équipes commerciales.

Voici quelques raisons pour lesquelles ClickUp est un parfait Gestion de projet DevOps outil :

Structurez votre intégration continue et votre déploiement en sprints et en phases avec plus de 14 étiquettes préconçues

Visualisez la planification et le déploiement de vos projets avec des affichages personnalisés en quelques secondes. En effet, la vue Tableau et la vue Liste sont parfaites pour suivre les capacités de la charge de travail et la progression des équipes

avec des affichages personnalisés en quelques secondes. En effet, la vue Tableau et la vue Liste sont parfaites pour suivre les capacités de la charge de travail et la progression des équipes Hiérarchisez les étapes essentielles du développement et donnez des comptes grâce à des champs personnalisés tels que MoSCoW (must-have, should-have, could-have, and won't-have)

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Planifiez les dépendances et l'efficacité du déploiement des logiciels avec des vues personnalisées telles que les diagrammes de Gantt et les tableaux de Kanban

Les flux de travail sont rationalisés et l'automatisation personnalisée est créée avecClickUp Brain. CeciOutil IA pour DevOps permet également de réduire les tâches manuelles et de fournir des aperçus de données précises sur la progression du projet

et l'automatisation personnalisée est créée avecClickUp Brain. CeciOutil IA pour DevOps permet également de réduire les tâches manuelles et de fournir des aperçus de données précises sur la progression du projet Créez et déléguez instantanément des tâches aux parties prenantes avecTâches ClickUp. En outre, intégrez des projets à votre Objectifs de l'entreprise DevOp et des indicateurs avecObjectifs ClickUp* Faciliter la communication et la collaboration instantanées avecClickUp Discuterles commentaires en cours de tâche et le partage de documents en toute transparence

Connexion à plus de 1000+ outils avecIntégrations ClickUp pour un flux de travail transparent. Cela inclut les modules DevOps natifs et les référentiels Git tels que GitHub, GitLab et Slack

Limites de ClickUp

La maîtrise de tous les outils et fonctionnalités de gestion de projet peut prendre du temps

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par membre

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. GitHub (Meilleur pour le contrôle de version collaboratif et les projets open-source)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/GitHub-Best-for-collaborative-version-control-and-open-source-projects.png GitHub (Le meilleur pour le contrôle de version collaboratif et les projets open-source) azure devops alternatives /$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'élaboration GitHub GitHub est une option idéale pour les entreprises qui comptent plusieurs parties prenantes et équipes. Sa collaboration transparente et son contrôle de version permettent à la CI/CD de rester compte et rapide.

GitHub s'intègre également de manière transparente à des outils tels que les demandes de tirage et les actions, rendant le partage et la gestion du code sans effort. Que vous travailliez en solo ou en équipe, cette solution logicielle garantit que les projets restent organisés et évolutifs avec un minimum de friction.

Les meilleures fonctionnalités de GitHub

Fournit des outils de collaboration de code robuste et de contrôle de version

et de contrôle de version Fait la promotion d'une communauté large et active pour l'assistance et la contribution

S'intègre à un vaste écosystème d'outils et de services tiers

Les limites de GitHub

Se concentre principalement sur la gestion du code, et non sur l'ensemble du cycle de vie DevOps

Les fonctionnalités de gestion de projet sont moins complètes que celles des outils dédiés

Tarification de GitHub

Free

Teams: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Enterprise: $21/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (2,100+ reviews)

4.7/5 (2,100+ reviews) Capterra: 4.8/5 (6,000+ reviews)

3. Jenkins (Le meilleur pour la personnalisation de l'IC et l'automatisation du flux de travail)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Jenkins-Best-for-CI-customization-and-workflow-automation-1400x833.png Jenkins (Le meilleur pour la personnalisation des CI et l'automatisation du flux de travail) azure devops alternatives /$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Jenkins Un autre classique Outil DevOps est Jenkins de Kohsuke Kawaguchi. Ce logiciel est un bon choix pour les entreprises qui ont besoin d'une plateforme CI/CD à la fois transparente et personnalisable

Jenkins est un fournisseur prestataire de flexibilité grâce à sa nature open-source. Bien qu'il ne comporte pas de fonctionnalités d'infrastructure, chaque outil dont vous avez besoin est facilement intégré à Jenkins pour créer un pipeline CI/CD personnalisé. Une autre fonctionnalité à ne pas négliger est le caractère complet de Jenkins Flux de travail DevOps automatisation.

Les meilleures fonctionnalités de Jenkins

Offre une flexibilité et une personnalisation inégalées en matière dePipelines DevOps* Se targue d'un vaste écosystème de plugins pour étendre les fonctions

Assiste pratiquement toutes les plateformes et piles technologiques

Limites de Jenkins

L'interface utilisateur est obsolète et complexe

L'installation et la maintenance peuvent prendre du temps

Requiert une expertise technique pour une configuration efficace

Tarification Jenkins

Open source et gratuit (ne fait pas partie des options cloud et de l'infrastructure)

Évaluations et critiques de Jenkins

G2: 4.4/5 (plus de 500 commentaires)

4.4/5 (plus de 500 commentaires) Capterra: 4.5/5 (550+ avis)

4. BitBucket (le meilleur pour l'hébergement de référentiels Git)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/BitBucket-Best-for-Git-repository-hosting-1400x863.png BitBucket (Le meilleur pour l'hébergement de référentiels Git) /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'héberger un dépôt Git Bitbucket BitBucket, un produit Atlassian, excelle à mélanger le contrôle de version et la collaboration avec ses référentiels de code source basés sur Git. Connu pour ses capacités étendues d'hébergement de code, il rationalise également la gestion du développement grâce à des intégrations rapides avec Jira et d'autres outils d'Atlassian.

L'une de ses fonctionnalités clés est sa légèreté, mais aussi ses puissantes continuous delivery capabilities. Cette caractéristique en fait un excellent outil pour livrer des logiciels efficacement et sans compromis.

Les meilleures fonctionnalités de BitBucket

Fournit des référentiels privés illimités gratuitement

Offre des capacités CI/CD intégrées pour les pipelines de base

Les limites de BitBucket

Les fonctionnalités CI/CD sont moins puissantes que celles des outils dédiés

L'interface utilisateur peut sembler encombrée et moins intuitive

À fait lent lors du traitement de référentiels volumineux

Prix Bitbucket

Free

Standard: 5$/mois par utilisateur (3 utilisateurs), varie en fonction du nombre d'utilisateurs

5$/mois par utilisateur (3 utilisateurs), varie en fonction du nombre d'utilisateurs Premium: 10$/mois par utilisateur (3 utilisateurs), varie en fonction du nombre d'utilisateurs

G2: 4.4/5 (900+ reviews)

4.4/5 (900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,300+ reviews)

5. GitLab (Meilleur pour la gestion DevOps tout-en-un)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/GitLab---Best-for-all-in-one-DevOps-platform.png GitLab - Meilleure plateforme DevOps tout-en-un alternatives azure devops /$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'élaboration GitLab Lorsque les entreprises ont besoin d'une gestion DevOps de bout en bout, GitLab est souvent la première alternative Azure DevOps qui leur vient à l'esprit. Cette solution fournit tout, du contrôle de version au CI/CD, sur une seule plateforme, une fonctionnalité différenciante car les concurrents disséminent généralement ces capacités ou nécessitent d'intégrer des solutions tierces.

GitLab est également doté de fonctionnalités robustes de sécurité et de transparence intégrées, ce qui en fait un choix de premier plan pour les collaborations sécurisées.

Les meilleures fonctionnalités de GitLab

Achevé une plateforme DevOps complète dans une seule application

Comprend des fonctions intégrées de CI/CD, d'analyse de la sécurité et de gestion de Kubernetes

Offre une forte assistance de la communauté et un développement actif

Limites de GitLab

Peut être gourmand en ressources et lent sur du matériel moins puissant

L'installation et la configuration initiales sont assez complexes

Tarification de GitLab

Free

Premium: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Ultimate: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée **Modules complémentaires : à partir de 19 $/mois (GitLab Duo) et 15 $/mois par utilisateur (Enterprise Agile Planning)

Évaluations et critiques de GitLab

G2: 4.5/5 (800+ reviews)

4.5/5 (800+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,100+ reviews)

6. Visual Studio (le meilleur pour le développement complet et le débogage)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Visual-Studio---Best-for-full-stack-development-and-debugging-1400x758.png Visual Studio - Le meilleur pour le développement full-stack et le débogage azure devops alternatives /$$img/

le site web de l'entreprise est en cours d'actualisation Studio visuel Le prochain sur la liste des alternatives Azure DevOps est Visual Studio. Après un examen approfondi, j'ai constaté que ce vétéran du déploiement de logiciels est une centrale pour les projets .NET et C#

Visual Studio est spécialisé dans le codage, le débogage et la construction. Ces fonctionnalités clés permettent également aux utilisateurs de rationaliser efficacement les flux de travail. Si vous avez besoin d'un IDE robuste et tout-en-un avec un développement complet, Visual Studio est une excellente option.

Les meilleures fonctionnalités de Visual Studio

Fournit un IDE puissant pour le développement .NET avec des outils DevOps intégrés

S'intègre étroitement à Azure DevOps et à d'autres services Microsoft

Offre des capacités de débogage et de test **robustes

Les limites de Visual Studio

Principalement axé sur les technologies Microsoft et l'écosystème .NET

Peut être coûteux, en particulier pour les grandes équipes

La courbe d'apprentissage est abrupte pour les développeurs qui découvrent l'IDE

Prix Visual Studio

Professionnel: 45 $/mois par utilisateur

45 $/mois par utilisateur Enterprise: $250/mois par utilisateur

$250/mois par utilisateur Programme de valeur ouvert:Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Visual Studio

G2: 4.5/5 (3,500+ reviews)

4.5/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,900+ reviews)

7. Codeship (Meilleur pour une installation rapide de CI/CD)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Codeship-Best-for-fast-CI-CD-setup-1400x717.png Codeship - Le meilleur pour une installation rapide de CI/CD /$$$img/

le site web de Codeship est en anglais CloudBees Codeship de CloudBees est idéal pour les entreprises qui s'occupent d'un ensemble varié de projets. Sa simplicité en matière de CI/CD met l'accent sur la rapidité et la flexibilité. En fait, l'interface de Codeship est parfaite pour paramétrer des pipelines de déploiement sans complexité inutile.

L'objectif principal de Codeship est de fournir des solutions rapides et adaptables indépendamment du contexte ou des langages de programmation.

Les meilleures fonctionnalités de Codeship

Simplifie le CI/CD grâce à une interface intuitive basée sur le cloud

Offre une installation rapide et une configuration facile

Assistance aux constructions parallèles pour un retour d'information plus rapide

Les limites de la codification

Les options de personnalisation sont limitées par rapport à d'autres outils

Le prix est plus élevé et peut ne pas convenir à des projets ou des équipes plus importants

N'est pas aussi complet que d'autres plateformes CI/CD matures

Tarification de la codification

Débutant: 49$/mois

49$/mois **Essentiel : 99 $/mois

Power: 399 $/mois

Évaluations et critiques de codeship

G2: 4.4/5 (600+ commentaires)

4.4/5 (600+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

8. Buildkite (Meilleur pour les pipelines CI/CD évolutifs)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Buildkite---Best-for-scalable-CI-CD-pipelines-1400x807.png Buildkite - Le meilleur pour les pipelines CI/CD évolutifs /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement Construire un site Lorsque les entreprises ont besoin d'une vitesse de niveau entreprise, Buildkite est un excellent choix. Il offre la flexibilité d'exécuter des builds sur n'importe quelle infrastructure et des services de cloud hybride.

L'évolutivité complète de Buildkite est parfaite pour le développement à un rythme rapide et les flux de travail importants et complexes. Cela garantit que la livraison continue grandit en même temps que les besoins de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Buildkite

Permet des pipelines CI/CD sur votre propre infrastructure pour un contrôle maximal

Fournit des constructions rapides et évolutives grâce à la parallélisation et à la mise en cache

grâce à la parallélisation et à la mise en cache S'intègre aux outils de contrôle de version et de déploiement les plus répandus

Limites de Buildkite

Nécessite une expertise technique pour configurer et gérer les paramètres

Manque de fonctionnalités intégrées que l'on trouve dans les plateformes CI/CD entièrement gérées

Le dépannage des problèmes peut être difficile en raison de sa nature distribuée

Prix Buildkite

Free

Pro: À partir de 20 $/mois par utilisateur

À partir de 20 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Cotes et évaluations de Buildkite

G2: 4.8/5 (20+ reviews)

4.8/5 (20+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Bamboo (Meilleur pour CI/CD avec intégration Atlassian)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Bamboo---Best-for-CI-CD-with-Atlassian-integration-1400x515.png Bamboo - Meilleur pour CI/CD avec intégration Atlassian /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement et de mise à jour Bambou Bamboo d'Atlassian est un logiciel de CI et de déploiement connu pour simplifier les builds complexes. Si l'on considère que 80 % des entreprises du classement Fortune 500 utilisent les produits Atlassian, c'est un bon choix de s'intégrer à l'écosystème de la marque.

Bamboo propose ses services en tant que serveur central qui planifie et coordonne systématiquement les tâches d'IC. Il propose également de nombreux plugins qui permettent aux entreprises de télécharger des codes sources.

Les meilleures fonctionnalités de Bamboo

S'intègre de manière transparente à Jira et Bitbucket pour un flux de travail unifié

Offre une assistance intégrée pour un large intervalle de tâches de construction et de déploiement

Fournit des journaux de construction détaillés et des rapports pour des aperçus

Limites de Bamboo

N'est pas disponible sur le cloud ou en service

Peut être coûteux, en particulier pour les pipelines complexes

L'interface utilisateur est moins intuitive et manque de fonctionnalités avancées par rapport aux outils concurrents

Tarification de Bamboo

**Centre de données : à partir de 1200 $/an

Évaluations et critiques de Bamboo

G2: 4.1/5 (60+ reviews)

4.1/5 (60+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

10. TeamCity (le meilleur pour l'automatisation flexible des builds)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TeamCity-Best-for-flexible-build-automation-1400x813.png TeamCity (Le meilleur pour l'automatisation flexible des builds) /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de l'information TeamCity Lors de l'examen des outils DevOps alternatifs pour les builds personnalisables, TeamCity a été un choix facile. La solution est assez facile à paramétrer, offre des rapports approfondis et dispose de paramètres étendus.

En outre, les fonctionnalités de CI de TeamCity permettent d'affiner, de construire et d'automatiser. L'accent mis sur le retour d'information continu est un autre avantage qui garantit des flux de travail efficaces et efficients.

Les meilleures fonctionnalités de TeamCity

Offre de puissantes capacités de gestion des builds et de rapports

Assistance à un large intervalle de configurations de construction et de déploiement

Offre un historique de construction étendu et des journaux de construction détaillés

Limites de TeamCity

Modèle de tarification compliqué

Interface utilisateur complexe et obsolète

L'installation et la configuration initiales peuvent prendre du temps

Tarification TeamCity

On-Premises Professional: Free Forever pour toujours (pour 3 agents de construction), à partir de 359 $/an par agent de construction (pour plus de 3 agents de construction)

Free Forever pour toujours (pour 3 agents de construction), à partir de 359 $/an par agent de construction (pour plus de 3 agents de construction) Entreprise sur site: À partir de 2399 $/an

À partir de 2399 $/an Service cloud: À partir de 45 $/mois par agent de développement

Évaluations et critiques de TeamCity

G2: 4.3/5 (80+ reviews)

4.3/5 (80+ reviews) Capterra: 4.6/5 (40+ avis)

Streamline Project Development with ClickUp (Rationaliser le développement des projets avec ClickUp)

Équiper votre équipe du bon outil de développement logiciel est essentiel pour suivre le rythme de la demande sans cesse croissante d'innovation. Alors que les plateformes vétérans comme Azure DevOps sont largement populaires, trouver une alternative qui répond aux besoins uniques de votre entreprise est crucial.

Dans la liste des 10 meilleures alternatives Azure DevOps de ce guide, ClickUp se distingue par sa suite complète de fonctionnalités d'exécution de projets et de développement de logiciels. Avec plus de 30 outils puissants et 1000+ intégrations, ClickUp est le meilleur choix pour déployer des logiciels sans faille à la vitesse maximale S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et rationalisez la gestion DevOps !