Azure DevOps vs Jira : Quelle est la meilleure solution en 2024 ?

Les gestionnaires de projet et les ingénieurs sont souvent en train de débattre entre leur choix d'outil pour tout ce qui concerne la gestion. Azure DevOps et Jira, le plus souvent, font partie de cette liste.

Bien sûr, les développeurs adorent Azure DevOps pour son intégration transparente à leurs flux de travail, tandis que les gestionnaires de projet sont fidèles aux tableaux agiles familiers de Jira.

Il s'agit là d'un cas classique de tiraillement entre outils. 🪢

Si vous vous êtes trouvé dans une situation similaire, vous connaissez la difficulté de décider entre ces deux options.Dans ce blog, nous allons décomposer Azure DevOps vs Jira afin que vous puissiez choisir en toute confiance celui qui mérite une place dans votre boîte à outils. 🎯

Qu'est-ce qu'Azure DevOps?

Via : Microsoft Azure DevOps est la plateforme de Microsoft basée sur le cloud, qui regorge d'outils pour planifier, coder, tester et déployer des applications de haute qualité.

La plateforme de logiciels en tant que service (SaaS) offre une solution de bout en bout Flux de travail DevOps qui couvre l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel. Azure DevOps permet une collaboration efficace grâce à des fonctionnalités intégrées qui rationalisent la communication entre les développeurs, les gestionnaires de projet et les collaborateurs.

En outre, vous pouvez choisir entre sa suite complète d'outils ou sélectionner les services qui conviennent à votre flux de travail actuel, tous accessibles via un navigateur web ou un client d'environnement de développement intégré (IDE).

Fonctionnalités d'Azure DevOps

Azure DevOps rassemble un intervalle d'outils qui assistent le développement de logiciels et la gestion de projet. Il couvre tout, de la planification et de la collaboration à l'automatisation des builds et des déploiements, en aidant les équipes à travailler plus efficacement.

Explorons quelques fonctionnalités d'Azure DevOps . 👇

Fonctionnalité #1 : Boîte à outils de bout en bout

Les référentiels dans Azure DevOps

Azure DevOps dispose d'un intervalle de services qui vous aideront tout au long du cycle de vie du développement. Chacun d'entre eux offre une fonction distincte.

Voici quelques-uns des services proposés :

Azure Boards pour fournir une suite d'outils Agile pour l'assistance à la planification et au suivi du travail, des défauts de code, et l'assistance à l'aide des méthodes Kanban et Scrum

pour fournir une suite d'outils Agile pour l'assistance à la planification et au suivi du travail, des défauts de code, et l'assistance à l'aide des méthodes Kanban et Scrum Azure Repos pour fournir des référentiels Git ou Team Foundation Version Control (TFVC) pour le contrôle à la source de votre code. Cela signifie que vos équipes de développement peuvent suivre facilement les modifications apportées à un code au fil du temps, améliorant ainsi la collaboration

pour fournir des référentiels Git ou Team Foundation Version Control (TFVC) pour le contrôle à la source de votre code. Cela signifie que vos équipes de développement peuvent suivre facilement les modifications apportées à un code au fil du temps, améliorant ainsi la collaboration Azure Pipelines pour créer et diffuser des services d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) de vos applications

pour créer et diffuser des services d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) de vos applications Azure Test Plans pour tester vos applications, offrant une solution complète pour les tests exploratoires et continus

pour tester vos applications, offrant une solution complète pour les tests exploratoires et continus Azure Artifacts pour partager des packages tels que Maven, npm, NuGet, et plus encore, à partir de sources publiques et privées. Cette fonctionnalité facilite la distribution et l'utilisation de l'application

Fonctionnalité n°2 : déploiement rapide d'applications et agilité

Via : Atlassian Jira est le logiciel de gestion de projet et de suivi des problèmes d'Atlassian. Il est principalement conçu pour les équipes de développement de logiciels. Cependant, il n'est pas limité à la technologie ; de nombreuses industries l'utilisent pour diverses fonctions d'entreprise.

La plateforme flexible et personnalisable de cet outil assiste les méthodologies agiles telles que Scrum et Kanban. Il aide les équipes à planifier les sprints, à gérer les backlogs et à visualiser les flux de travail grâce à des tableaux qui représentent le statut des tâches.

Jira vous permet de transformer de grandes idées en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Il vous aide à organiser le travail, à définir des jalons, à aligner les tâches sur les objectifs, à recevoir des suggestions alimentées par l'IA et à collaborer avec des équipes télétravail en temps réel.

Fonctionnalités de Jira

Jira est livré avec une variété de fonctionnalités conçues pour aider les équipes à rester organisées et efficaces. Qu'il s'agisse de gérer des tâches, de suivre la progression ou de collaborer avec votre équipe, Jira dispose d'outils pour que tout se passe bien.

Plongeons dans les fonctionnalités de Jira . 👇

Fonctionnalité #1 : Flux de travail personnalisables

Créer et mettre à jour votre flux de travail dans Jira

Jira vous permet de créer des flux de travail qui répondent aux besoins uniques de votre équipe. Les outils de glisser-déposer facilitent la définition et l'ajustement des flux de travail, en paramétrant les règles, les déclencheurs et les conditions qui correspondent à vos processus.

Si vous préférez repartir à zéro, vous pouvez utiliser l'un des modèles préconçus de Jira pour démarrer immédiatement. Cela permet de s'assurer que votre flux de travail s'aligne sur l'approche de votre équipe.

Fonctionnalité #2 : Suivi flexible des problèmes

Consigner et enregistrer les problèmes à l'aide du logiciel Jira

Le suivi des problèmes dans Jira est simple. Vous pouvez créer, modifier, attribuer et hiérarchiser des tâches, puis ajouter des commentaires et joindre des pièces si nécessaire.

Jira vous permet de classer votre travail selon différents types de problèmes, tels que les bugs, les tâches ou les sous-tâches. En outre, des champs personnalisés, des libellés et des filtres permettent d'ajouter des informations et un contexte aux problèmes, ce qui les rend plus faciles à trouver.

Fonctionnalité #3 : Rapports et analyses puissants

Créer des tableaux de bord personnalisés dans Jira

Évitez la tâche fastidieuse de rédiger de longs rapports sur les performances de votre équipe avec Jira. Ses tableaux de bord et rapports intégrés font le gros du travail pour vous, en vous offrant des aperçus par le biais de diagrammes d'épuisement, de diagrammes de vélocité, de rapports de sprint, et bien plus encore.

Créez des rapports pour suivre la progression et la qualité de votre équipe à l'aide de gadgets, de diagrammes et d'options de filtrage. Jira s'intègre également à d'autres outils, tels que Confluence, Bitbucket et Power BI, pour améliorer les capacités de rapports et d'analyse.

Caractéristique n° 4 : marché étendu et diversifié

Parcourir les meilleures applications et plugins pour Jira

Jira propose une variété d'applications et de plugins qui améliorent ses fonctions et sa facilité d'utilisation. Vous trouverez ces extensions sur l'Atlassian Marketplace, couvrant des catégories telles que le suivi du temps, l'automatisation, les tests, les rapports, et plus encore.

De plus, vous pouvez intégrer des applications qui travaillent avec d'autres outils comme Salesforce, Slack et Gmail, ce qui vous permet de personnaliser et d'optimiser Jira pour répondre aux besoins uniques de votre équipe.

Tarification de Jira

Free Forever: Pour 10 utilisateurs

Pour 10 utilisateurs Standard: $7.16 par utilisateur/mois

$7.16 par utilisateur/mois Premium: $12.48 par utilisateur/mois

$12.48 par utilisateur/mois Enterprise: Tarification personnalisée

Jira vs. Azure DevOps : Comparaison des fonctionnalités

Azure DevOps et Jira sont tous deux des choix de premier plan pour la gestion de projets dans le développement d'applications logicielles, mais ils répondent à des besoins différents.

Azure DevOps offre un ensemble complet d'outils pour tout ce qui concerne le forfait et le code, ainsi que les tests et la publication des logiciels. C'est une solution idéale pour les équipes qui veulent une plateforme tout-en-un avec des outils intégrés Pipelines DevOps intégrés qui améliorent l'automatisation de la CI/CD.

Jira, quant à lui, est un outil polyvalent d'Atlassian qui se concentre sur la gestion de projet. Il est parfait pour les équipes Agile qui souhaitent suivre facilement les tâches, les bugs et les projets. La flexibilité de Jira en fait un outil de choix pour bien plus que le développement de logiciels.

Comparons leurs fonctionnalités en profondeur.

Fonctionnalités Azure DevOps Jira Azure DevOps Azure DevOps Jira Azure DevOps Azure DevOps Jira **Jira Pour qui ? Idéal pour les équipes de développement qui ont besoin de solutions de bout en bout pour les projets logiciels Conçu principalement pour les équipes de développement de logiciels mais suffisamment polyvalent pour diverses industries Offre une boîte à outils complète /href/https://clickup.com/fr-FR/blog/58075/outils-devops/DevOps/ pour la planification, le codage, les tests et le déploiement Assistance aux méthodologies agiles telles que Scrum et Kanban pour une gestion de projet efficace Personnalisation des flux de travail Permet de définir des flux de travail avec des outils de glisser-déposer et des modèles préconçus Permet de personnaliser les flux de travail en fonction des besoins de l'équipe, grâce à une bibliothèque de modèles Collaboration S'intègre parfaitement à Microsoft Teams pour améliorer le travail d'équipe et la communication Fournit des outils de collaboration en temps réel, notamment des commentaires et notifications Déploiement et CI/CD Dispose d'une automatisation CI/CD avancée pour simplifier le déploiement des applications N'est pas principalement axée sur le déploiement, mais peut s'intégrer aux outils CI/CD pour le suivi des problèmes Rapports et analyses Offre des tableaux de bord et des outils de rapports pour suivre la progression tout au long du cycle de développement Fournit de puissantes capacités de rapports et d'analyses, y compris des tableaux de bord personnalisables L'intégration d'outils open-source et de tiers est flexible. Une place de marché étendue propose des applications pour le suivi du temps, l'automatisation et l'intégration à d'autres outils

Fonctionnalité #1 : Gestion du code source

Azure DevOps

Azure DevOps fournit des référentiels Git et un contrôle de version intégrés (à la fois Git et TFVC-Team Foundation Version Control), ce qui le rend parfait pour les équipes de développement de logiciels.

Jira

Bien que Jira n'inclue pas la gestion du code source dès le départ, vous pouvez l'intégrer à des plateformes telles que GitHub et Bitbucket.

🏆 Gagnant : Azure DevOps pour ses outils de gestion du code source intégrés.

Fonctionnalité #2 : Traçabilité

Azure DevOps

Avec Azure DevOps, vous pouvez retracer chaque étape de votre projet, du début à la fin. C'est la solution idéale pour les équipes qui ont besoin d'une visibilité claire sur la progression du travail et les relations.

Jira

Jira offre une traçabilité limitée. Suivre les versions ou voir quelles tâches sont liées aux déploiements nécessite un effort manuel. Vous devrez soumettre une demande pour les voir, ce qui peut prendre un certain temps.

🏆 Gagnant: Azure DevOps pour ses fonctionnalités de traçabilité supérieures.

Fonctionnalité #3 : personnalisation et rapports agiles

Azure DevOps

Offre une personnalisation de base mais n'est pas à la hauteur en termes d'options avancées. Il ne dispose pas de rapports spécifiques à l'agilité.

Jira

Jira offre des possibilités de personnalisation avancées, notamment des flux de travail et des champs personnalisés. Il brille également par son intervalle de rapports agiles, qui donnent aux équipes un aperçu détaillé de la progression.

🏆 Gagnant: Jira offre de meilleures capacités de personnalisation et de rapports agiles.

Fonctionnalité #4 : Capacités d'intégration et accessibilité mobile

Azure DevOps

Il s'intègre de manière transparente aux services Microsoft et offre des intégrations tierces limitées. En outre, il offre un accès mobile pour travailler en déplacement.

Jira

Jira assiste un large intervalle d'intégrations via la place de marché Atlassian, ce qui permet aux équipes de connecter facilement divers outils. Il propose également des applications mobiles robustes pour les utilisateurs iOS et Android.

Gagnant : Jira pour un intervalle plus large d'intégrations et une meilleure expérience mobile.

Jira vs. Azure DevOps sur Reddit

Pour vous faciliter le choix, nous nous sommes rendus sur Reddit pour comprendre le consensus commun sur le débat. Lorsque vous recherchez Azure DevOps vs. Jira sur Reddit vous trouverez des avis d'utilisateurs sur les deux pour différents cas d'utilisation.

De nombreux utilisateurs préfèrent Azure DevOps pour sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Ils suggèrent de mettre en œuvre l'outil si votre équipe de développement utilise déjà Azure pour la gestion de l'infrastructure.

Je préfère Azure. J'ai l'impression qu'il a une meilleure interface utilisateur et une meilleure facilité d'utilisation dans l'ensemble, même s'il est moins "flexible" que Jira _Azure DevOps est beaucoup plus flexible et facile à utiliser à mon avis par rapport à Jira. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses et vous n'aurez pas à cliquer partout pour trouver des choses

Utilisateurs

J'ai trouvé Azure DevOps beaucoup plus facile à utiliser - en fait, je l'ai adoré. Les affichages personnalisés, les rapports, les tableaux de bord, les flux de travail, l'interface utilisateur, etc. sont bien supérieurs à ceux de Jira

Les utilisateurs ont dit

À$$ est Atlassian, donc il a une bonne connexion avec Confluence, Trello, etc, mais ADO a une compatibilité native avec des outils comme Visual Studio (pas si important si vous codez en Java, mais si vous êtes en C# - peut être assez pratique !), ainsi que des outils Azure

Quelques utilisateurs

Rencontre ClickUp - La meilleure alternative à Azure DevOps vs. Jira

Jira est un excellent choix pour une gestion de projet personnalisable et flexible, tandis qu'Azure dispose d'excellents outils de développement logiciel intégrés. Mais que se passe-t-il si votre équipe a besoin de ces deux fonctions ?

Présentation ClickUp -un outil de gestion de projet qui offre le meilleur des deux mondes. Cette solide alternative à Azure DevOps et Jira est une plateforme flexible et tout-en-un qui gère tout, des flux de travail de développement aux opérations de l'entreprise.

Alors que Jira et Azure DevOps disposent d'une interface conviviale, la conception intuitive de ClickUp facilite son adoption par les équipes. Ses fonctionnalités personnalisables simplifient les processus, boostent la collaboration et s'adaptent à tout Gestion de projet DevOps sans trop de difficultés.

ClickUp's One-Up #1 : Fonctionnalités agiles

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUps-Agile-Solution.png Prenez le contrôle du cycle de vie de votre produit et rassemblez vos équipes avec la solution Agile de ClickUp /$$img/

Maîtrisez le cycle de vie de vos produits et rassemblez vos équipes grâce à la solution Agile de ClickUp

Le Solution Agile ClickUp dote votre équipe de tout ce qui est nécessaire pour dynamiser votre flux de travail. Elle regroupe le suivi des projets, la documentation et la collaboration en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais le bon déroulement des opérations.

Sprints

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Sprints-1400x934.png Gérer efficacement les flux de travail agiles avec ClickUp Sprints /$$img/

Gérer efficacement les flux de travail agiles avec ClickUp Sprints ClickUp Sprints vous aide à rationaliser la planification de vos sprints en vous permettant de définir des échéanciers clairs, d'assigner des points de sprint pour l'effort des tâches et de prioriser le travail afin que votre équipe sache exactement sur quoi se concentrer.

Il est conçu pour que le processus de sprint reste organisé et facile à gérer du début à la fin.

Vous pouvez également adapter l'installation de votre sprint à la façon dont votre équipe travaille. Cette flexibilité vous permet d'organiser les tâches en fonction de votre flux de travail, afin que tout le monde reste aligné sur les objectifs du projet tout au long de chaque sprint.

Vue Tableau

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Tableau-View-1400x781.png Assurez-vous que les sprints se déroulent sans accroc grâce à la vue Tableau de ClickUp /$$img/

Assurer le bon déroulement des sprints avec la vue Tableau ClickUp

Les Vue Tableau ClickUp est idéal pour les équipes Agile qui souhaitent disposer d'un moyen clair et visuel de gérer leurs projets. Il utilise une disposition simple, basée sur des cartes, où les tâches passent par différentes étapes, ce qui permet de voir facilement ce qui est en progression et ce qui reste à faire.

Vous pouvez personnaliser le Tableau avec différents statuts de tâches, désigner des membres de l'équipe, fixer des paramètres et joindre des paramètres, le tout en un seul endroit. Grâce aux fonctionnalités de glisser-déposer, la vue Tableau permet à votre équipe de rester sur la bonne voie et de travailler en douceur tout au long du sprint.

Suivi du temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Time-tracking-1400x788.gif Ajoutez des estimations de durée aux tâches de votre projet avec le suivi du temps de ClickUp Project /$$$img/

Ajoutez des estimations de durée aux tâches de votre projet avec le suivi ClickUp Project Time Tracking ClickUp Suivi du temps du projet travaille bien pour les équipes Agile. Vous pouvez enregistrer la durée enregistrée directement dans vos tâches, ce qui vous donne une image claire de la destination des efforts. Que vous soyez au bureau ou en déplacement, le suivi du temps à partir de n'importe quel appareil garantit que tout le monde reste compte, ce qui est crucial pour la planification du sprint et les rétrospectives.

Vous pouvez également personnaliser vos entrées de temps en ajoutant des notes et en les catégorisant, ce qui permet de voir plus facilement comment le temps s'aligne sur votre Objectifs de DevOps .

Tableaux de bord

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Dashboards.gif Créez une carte de vélocité de sprint dans ClickUp Dashboards pour visualiser la performance de votre équipe sur plusieurs sprints /$$img/

Créez une carte de vitesse de sprint dans ClickUp Dashboards pour visualiser la performance de votre équipe sur plusieurs sprints Tableaux de bord ClickUp sont un outil puissant pour les équipes Agile qui cherchent à gérer efficacement leurs projets et leurs sprints.

Grâce à des fonctionnalités telles que les rapports de sprint et les indicateurs, vous pouvez utiliser différents diagrammes, tels que le burndown, le burnup, le flux cumulatif et la vélocité, pour suivre la progression et les performances de l'équipe.

ClickUp s'intègre également de manière native à GitHub, GitLab et Bitbucket, reliant les validations, les branches et les demandes d'extraction directement aux tâches. Cette intégration permet de garder tout connecté et d'encourager un état d'esprit de propriété partagée en rendant les données de l'équipe accessibles et faciles à comprendre.

Capacités IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/AI-capabilities.png Invitez ClickUp Brain à résumer les notes de réunion pour gagner du temps et garantir que tout le monde reste aligné sur ce qui a été couvert /$$img/

Invitez ClickUp Brain à résumer les notes de réunion pour gagner du temps et garantir que tout le monde reste aligné sur ce qui a été couvert ClickUp Brain est un assistant piloté par IA conçu pour simplifier la gestion de projet des équipes Agile.

Grâce à des fonctionnalités telles que la planification et la documentation automatisées, ClickUp Brain peut générer des feuilles de route de produits, créer des forfaits de test et rédiger des spécifications techniques, ce qui permet de gagner un temps précieux.

Il rationalise également les processus de réunion en aidant à rédiger les agendas, en résumant les notes et en veillant à ce que tous les points clés soient couverts, ce qui est utile lors de la planification des sprints et des rétrospectives.

**A lire également Comment utiliser l'IA dans le DevOps (cas d'utilisation et outils)

ClickUp's One-Up #2 : Modèle de développement logiciel

Télécharger ce modèle

Appliquez le modèle de développement logiciel ClickUp pour suivre les initiatives et le statut des versions sans difficulté

Le Modèle de développement logiciel ClickUp fournit à votre équipe de développement tous les outils dont elle a besoin pour collaborer efficacement, en réunissant les équipes de produits, de conception et d'ingénierie dans un même espace.

Il vous guide tout au long de la feuille de route du produit, de la création à l'achèvement, vous permettant de livrer les fonctionnalités du produit et de corriger les bugs en utilisant les méthodes agiles Scrum ou Kanban.

Au fur et à mesure que vous utiliserez le modèle, vous verrez des sections dédiées à la gestion des fonctionnalités du produit et à la correction des bugs. Ces zones facilitent le suivi des projets de développement de logiciels, l'attribution des responsabilités et la fixation des paramètres.

Vous pouvez également créer des histoires d'utilisateurs et des critères d'acceptation pour clarifier les exigences, en veillant à ce que ce que vous livrez réponde aux attentes de tout le monde.

Télécharger ce modèle

ClickUp's One up #3 : Modèle Kanban pour le développement de logiciels

Télécharger ce modèle

Rationalisez la réception des demandes et utilisez des tableaux Kanban personnalisables avec le modèle ClickUp Kanban pour le développement de logiciels

Le Modèle ClickUp Kanban pour le développement de logiciels est un excellent outil pour les équipes de développement de logiciels qui cherchent à améliorer l'efficacité, la productivité et la collaboration.

Il fournit un système visuel de gestion du flux de travail, où les tâches sont représentées sous forme de cartes se déplaçant à travers les différentes étapes du processus de développement. Il suffit de suivre une carte pour voir la progression de la tâche.

Ce modèle propose également des limites de travail en cours (WIP) et un suivi de la durée du cycle, ce qui aide votre équipe à gérer la charge de travail et à rester concentrée sur l'essentiel.

Télécharger ce modèle

Prenez en charge vos flux de travail agiles avec ClickUp

Le choix du bon outil de gestion de projet (Azure DevOps vs Jira) est essentiel pour la réussite de votre équipe. Azure DevOps est parfait si vous avez besoin de fonctionnalités CI/CD intégrées, tandis que Jira brille dans la gestion de projet agile grâce à ses solides options de personnalisation.

ClickUp vous soutient si vous souhaitez une plateforme tout-en-un.

Elle combine le meilleur des deux, vous offrant une solution flexible et tout-en-un pour la gestion des flux de travail de développement, le suivi des sprints, et bien plus encore. S'inscrire à ClickUp et transformez vos efforts de gestion de projet !