Les 50 meilleurs raccourcis clavier de Google Sheets

Avez-vous déjà eu l'impression de passer plus de temps à naviguer dans le menu des feuilles qu'à faire votre travail terminé ?

Découvrez les raccourcis clavier de Google Sheets.

Les raccourcis Google Sheets vous permettent de gagner du temps et sont le secret pour booster votre productivité. Ils vous permettent de naviguer dans vos feuilles de calcul à la vitesse de l'éclair et de réduire les clics inutiles. Ils sont faciles à utiliser, simples à mémoriser et, surtout, entièrement gratuits.

À saviez-vous que si votre travail consiste à travailler sur un ordinateur pendant une journée complète de 8 heures, l'utilisation de raccourcis clavier pourrait vous permettre d'économiser jusqu'à 8 journées de travail complètes par an ? Cela représente une augmentation de 3,3 % de votre productivité globale !

Cela vous semble trop beau pour être vrai ? Restez dans les parages, nous allons vous présenter les 50 meilleurs raccourcis de Google Sheets pour vous aider à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement.

Qu'est-ce qu'un raccourci clavier Google Sheets ?

Les raccourcis clavier de Google Sheets sont une série de combinaisons de clés conçues pour aider les utilisateurs à effectuer des tâches plus rapidement en évitant les clics manuels. L'idée des raccourcis clavier remonte aux débuts de l'informatique personnelle, apple les a introduits dans les années 1980 .

L'objectif était simple : simplifier les tâches répétitives et améliorer l'expérience globale de l'utilisateur. Ces raccourcis sont devenus le fondement de la productivité, aidant les utilisateurs à effectuer des tâches sans dépendre uniquement de la souris ou de la navigation dans les menus.

Dans Google Sheets, les raccourcis clavier jouent le même rôle : ils améliorent l'efficacité et facilitent la gestion des feuilles de calcul. Quelques combinaisons de touches suffisent pour naviguer rapidement dans votre feuille de calcul Base de données Google Sheets vous pouvez utiliser Google Sheets pour créer des documents, passer d'une feuille à l'autre ou effectuer des calculs sans lâcher le clavier.

Par exemple, vous pouvez utiliser "Ctrl + Shift + V'" ou "Commande + Shift + V" sur Mac pour coller des valeurs sans les mettre en forme dans une cellule sélectionnée ou "Alt + Shift + 5'" pour barrer un texte. Ces raccourcis vous permettent de gagner du temps et de vous concentrer sur vos données au lieu de naviguer dans les menus.

Avantages de l'utilisation de raccourcis dans Google Sheets

L'utilisation des raccourcis dans Google Sheets présente de nombreux avantages qui peuvent améliorer votre productivité et votre efficacité. En intégrant ces raccourcis dans votre routine quotidienne, vous pouvez :

Gagner du temps : Les raccourcis éliminent les clics de souris répétitifs et la navigation dans les menus, ce qui vous permet d'achever vos tâches plus rapidement

: Les raccourcis éliminent les clics de souris répétitifs et la navigation dans les menus, ce qui vous permet d'achever vos tâches plus rapidement Réduire les erreurs : L'application rapide de la mise en forme ou la réalisation de cours à l'aide de raccourcis minimise les risques d'erreurs qui peuvent survenir lors de processus manuels

: L'application rapide de la mise en forme ou la réalisation de cours à l'aide de raccourcis minimise les risques d'erreurs qui peuvent survenir lors de processus manuels Améliorer le multitâche : Les raccourcis vous permettent d'effectuer plusieurs tâches simultanément sans avoir à passer constamment du clavier à la souris

: Les raccourcis vous permettent d'effectuer plusieurs tâches simultanément sans avoir à passer constamment du clavier à la souris Améliorer la concentration : En minimisant le besoin de clics de souris et de navigation dans les menus, les raccourcis vous aident à rester concentré sur votre travail. Ce flux continu réduit les distractions et vous aide à achever vos tâches plus efficacement

: En minimisant le besoin de clics de souris et de navigation dans les menus, les raccourcis vous aident à rester concentré sur votre travail. Ce flux continu réduit les distractions et vous aide à achever vos tâches plus efficacement Améliorer l'efficacité : La simplification de votre flux de travail grâce aux raccourcis vous aide à gérer plus efficacement de grands ensembles de données

**A lire également 10 astuces Google Sheets qui vous faciliteront la tâche

Avant d'utiliser les raccourcis clavier, il est important de s'assurer qu'ils sont activés dans les paramètres de Google Sheets.

Voici un guide simple pour les activer à l'aide du menu de Google Sheets :

1. Ouvrir Google Sheets

Commencez par ouvrir un document Google Sheets dans lequel vous souhaitez utiliser des raccourcis clavier.

via Google Sheets

2. Naviguer vers le menu d'aide

Cliquez sur le menu 'Aide' dans la barre supérieure de Google Sheets.

via Google Sheets

3. Sélectionner les raccourcis clavier

Dans le menu déroulant, sélectionnez 'Raccourcis clavier' (ou appuyez sur Ctrl + / pour y accéder directement). Cela fera apparaître une boîte de dialogue avec une liste des raccourcis disponibles.

via Google Sheets

4. Activer les raccourcis compatibles

Dans la fenêtre Raccourcis clavier, descendez jusqu'en bas et cochez la case 'Activer les raccourcis de feuilles de calcul compatibles'. Cette option vous permet d'utiliser des raccourcis encore plus familiers provenant d'autres logiciels de feuilles de calcul, tels qu'Excel.

via Google Sheets

5. Fermez le menu et commencez à utiliser les raccourcis

Une fois les raccourcis activés, fermez la boîte de dialogue et commencez à les utiliser immédiatement. Votre flux de travail est désormais optimisé pour les raccourcis clavier !

Les 50 meilleurs raccourcis clavier de Google Sheets pour gagner du temps

La maîtrise des raccourcis clavier pour Google Sheets peut considérablement réduire le temps que vous consacrez aux tâches répétitives. Voici une liste de 50 raccourcis essentiels pour vous aider à tirer le meilleur parti de Google Sheets.

1. Raccourcis de navigation

La navigation dans de grandes feuilles de calcul peut s'avérer fastidieuse. Ces raccourcis de navigation vous permettent de vous déplacer rapidement dans vos données, de passer d'une feuille à l'autre et de trouver facilement votre place.

Description Raccourci sous Windows Raccourci sous Mac Raccourci sous Windows Raccourci sous Mac Raccourci sous Windows **Raccourci sous Mac Déplacer vers le bord des régions de données Ctrl + Touche fléchée Commande + Touche fléchée Ctrl + Accueil Fn + Commande + Flèche gauche Déplacer vers le début de la feuille Ctrl + Fin Fn + Commande + Flèche droite Fn + Commande + Flèche droite Fn + Commande + Flèche gauche Fn + Commande + Flèche droite Fn + Commande + Flèche droite Fn + Commande + Flèche gauche Fn + Commande + Flèche droite Fn + Commande + Flèche gauche Fn + Commande + Flèche droite Fn + Commande + Flèche gauche Fn + Commande + Flèche droite défiler d'un écran vers le haut Page précédente Fn + Flèche vers le haut Fn + Flèche vers le haut Fn + Flèche vers le bas Développer ou réduire les lignes/colonnes groupées Alt + Shift + Touches fléchées Commande + Shift + K Ctrl + Page suivante Fn + Commande + Flèche vers le bas Ctrl + Page suivante Fn + Commande + Flèche vers le bas Ctrl + Page suivante Fn + Commande + Flèche vers le bas Ctrl + Page précédente Fn + Commande + Flèche vers le haut Ctrl + Page suivante Fn + Commande + Flèche vers le haut Fn + Commande + Flèche vers le bas Fn + Commande + Flèche vers le haut Fn + Commande + Flèche vers le haut Déplacer une cellule à la fois Touches fléchées Touches fléchées Flèche vers le haut Fn + Commande + Flèche vers le bas Fn + Commande + Flèche vers le haut Fn + Commande + Flèche vers le bas Fn + Commande + Flèche vers le haut Fn + Commande + Flèche vers le haut Fn + Commande + Flèche vers le haut

2. Raccourcis d'entrée de données et de mise en forme

Une entrée de données et une mise en forme efficaces permettent de gagner du temps et de réduire les efforts. Ces raccourcis simplifient les tâches telles que copier, coller et mettre en forme pour rationaliser la gestion de votre feuille de calcul.

Ces raccourcis simplifient les tâches telles que le copier-coller et la mise en forme pour rationaliser la gestion de votre feuille de calcul Copier les cellules sélectionnées - Ctrl + C Commande + C Couper les cellules sélectionnées Ctrl + X Commande + X Coller les cellules copiées ou coupées Coller les cellules copiées ou coupées Ctrl + V Commande + V Annuler la dernière action Ctrl + V Commande + V Coller les cellules copiées ou coupées Annuler la dernière action Ctrl + Z Commande + Z Annuler la dernière action Ctrl + Z Commande + Z Annuler la dernière action annuler la dernière action Ctrl + Y Commande + Maj + Z Annuler la dernière action Ctrl + Y Commande + Maj + Z Coller les valeurs seulement Ctrl + Shift + V Command + Shift + V Mettre en gras le texte sélectionné Ctrl + B Command + B Mettre en italique le texte sélectionné Ctrl + I Commande + I Souligner le texte sélectionné Ctrl + B Commande + B Mettre en italique le texte sélectionné Souligner le texte sélectionné Ctrl + U Commande + U Alt + E Commande + T Alt + E Commande + T Alt + E Commande + T Alt + E Commande + T Alt + E Commande + T Alt + E Commande + T Alt + E Commande + T Commande + T

3. Raccourcis de sélection et de modification en cours

La sélection et la modification transparentes des cellules peuvent améliorer considérablement votre productivité. Utilisez ces raccourcis de base pour sélectionner, modifier et gérer rapidement vos données dans Google Sheets.

Description Raccourci sous Windows Raccourci sous Mac Raccourci sous Windows Raccourci sous Mac Raccourci sous Windows **Raccourci sous Mac sélection de la feuille entière Ctrl + A Commande + A Shift + A Shift + A Commande + A Commande + A Maj + Espace Maj + Espace Maj + Espace Maj + Espace Maj + Espace Maj + Espace Ctrl + Espace Commande + Espace Sélection de la colonne entière Ctrl + Shift + = Commande + Shift + = Insérer une nouvelle ligne Insérer une nouvelle colonne Ctrl + Shift + + Commande + Shift + + Ctrl + - Commande + - Supprimer la ligne sélectionnée Ctrl + Shift + - Commande + Shift + - Supprimer la colonne sélectionnée Déplacement vers la cellule suivante Tabulation Tabulation Tabulation Tabulation Tabulation Modifier la cellule active Entrer Retour Remplir les cellules sélectionnées avec les données de la cellule précédente Remplir les cellules sélectionnées avec l'entrée précédente Ctrl + D Commande + D

4. Raccourcis pour la gestion des données

La gestion et l'analyse efficaces des données sont essentielles dans toute feuille Google. Ces raccourcis simples permettent de trier, de filtrer et d'effectuer des calculs pour que vos données restent organisées et exploitables.

Description Raccourci sous Windows Raccourci sous Mac Raccourci sous Windows Raccourci sous Mac Raccourci sous Windows **Raccourci sous Mac Ouvrez la boîte de dialogue de l'intervalle de tri Ctrl + Shift + L Commande + Shift + F Appliquer ou supprimer un filtre Insérer une nouvelle feuille Shift + F11 Fn + Shift + F11 Ctrl + Alt + Shift + H Commande + Option + Shift + H Ouvrir l'historique des versions Ctrl + Alt + Shift + H Commande + Option + Shift + H Calculer la somme des cellules sélectionnées Ctrl + Shift + T Commande + Shift + T Calculer la moyenne des cellules sélectionnées Ctrl + Shift + T Ctrl + Shift + T Commande + Shift + T Calculer la moyenne des cellules sélectionnées Ctrl + Shift + A Commande + Shift + A Recherche et remplacement de données Ctrl + Alt + Shift + H Commande + Option + Shift + H Recherche et remplacement de données Ctrl + H Commande + H Formatage en devise Mettre en forme en devise Ctrl + Shift + 4 Commande + Shift + 4 Mettre en forme en pourcentage Ctrl + Shift + 4 Commande + Shift + 4 Mettre en forme en pourcentage Ctrl + Shift + 5 Commande + Shift + 5 Mettre en forme en date Format de la date Ctrl + Shift + # Commande + Shift + # Format de la date

5. Raccourcis divers

Ces raccourcis supplémentaires couvrent un intervalle de fonctions qui n'entrent pas dans les autres catégories, mais qui sont néanmoins très utiles pour diverses tâches dans Google Sheets.

les raccourcis suivants sont disponibles pour les utilisateurs de Google Sheets : Description Raccourci sous Windows Raccourci sous Mac Raccourci sous Windows Raccourci sous Mac Ouvrez le menu "Aide" - Ctrl + / Commande + / Affichez ou masquez la barre de formule Affichez ou masquez la barre de formule Activer/désactiver le mode plein écran - F11 Commande + Control + F Insérer la date actuelle Ctrl + ; Commande + ; Insérer l'heure actuelle Insérer l'heure actuelle Ctrl + Maj + ; Commande + Maj + ; Insérer la date actuelle Alt + O, D Commande + Option + O, D Mettre en forme les lignes ou les colonnes sélectionnées Alt + W, F Commande + Option + W, F Alt + W, F Commande + Option + W, F Alt + W, F Commande + Option + W, F Alt + W, F Commande + Option + W, F Alt + W, F Commande + Option + W, F Alt + W, F Commande + Option + W, F Alt + W, F Commande + Option + W, F Supprimer les bordures des cellules sélectionnées Ctrl + Shift + 7 Commande + Option + 0 Ajouter ou supprimer des commentaires Ajouter ou supprimer des commentaires Ctrl + Alt + M Commande + Option + M ouvrir le menu des modules complémentaires Ctrl + Alt + A Commande + Option + A Ajouter ou supprimer des commentaires Ctrl + Alt + M Commande + Option + M Développer ou réduire toutes les lignes Ctrl + Alt + 0 Commande + Option + 0 Déplacer vers la dernière cellule d'une ligne - Fin - Commande + Flèche droite - Afficher ou masquer la barre latérale - Commande + Option + A afficher ou masquer la barre latérale Ctrl + Alt + Maj + H Commande + Option + Maj + H Commande + Option + Maj + H Commande + Option + Maj + H Commande + Option + Option + Maj + H Commande + Option + Option + Maj + H Commande + Option + Option + Maj + H Commande + Option + Option + Maj + H

Ces raccourcis vous permettent de travailler plus efficacement et de vous concentrer sur l'essentiel. Ils réduisent également la probabilité d'erreurs causées par des actions manuelles répétitives, ce qui vous permet de mieux contrôler vos tâches.

Limites de l'utilisation de Google Sheets

Malgré son côté pratique, Google Sheets présente des limites qui peuvent affecter la façon dont vous l'utilisez pour le traitement de données à grande échelle ou pour des fonctions avancées.

Comprendre ces limites vous aidera à déterminer quand Google Sheets est assez bon et quand vous devrez peut-être envisager d'autres outils. Voici quelques limites auxquelles sont confrontés les utilisateurs de Google Sheets :

1. Une capacité de données limitée Google Sheets peut gérer jusqu'à 10 millions de cellules par feuille de calcul ce qui peut sembler beaucoup, mais peut rapidement devenir restrictif pour les grands ensembles de données. Si vous travaillez avec des données massives, vous risquez de constater un ralentissement des performances, voire d'atteindre la limite de cellules.

2. Problèmes de performance avec les formules volumineuses

Lorsque vous travaillez avec des formules complexes ou des calculs multiples, les performances de Google Sheets peuvent se dégrader. Vous pouvez constater des décalages, des temps de chargement plus lents ou des retards dans les mises à jour, ce qui peut nuire à votre productivité.

3. Manque de fonctionnalités avancées

Google Sheets est idéal pour les analyses de données de base et intermédiaires. Il lui manque néanmoins les fonctionnalités avancées d'autres tableurs comme Microsoft Excel, telles que Power Query, les tableaux croisés dynamiques et des options de diagramme plus robustes. À cela s'ajoute le fait que Google Sheets ne permet pas aux utilisateurs de créer des raccourcis clavier personnalisés.

4. Automatisation et création de scripts limités

Alors que Google Sheets propose Google Apps Script pour l'automatisation mais il est moins puissant et moins facile à utiliser que des outils plus avancés tels que Python ou Excel VBA. L'environnement de script peut ne pas assister efficacement les flux de travail complexes ou les projets d'automatisation à grande échelle.

5. Problèmes de compatibilité

Même si Google Sheets assiste différents formats de fichiers (par exemple, CSV, XLSX), certaines mises en forme et formules peuvent se perdre lors de la conversion entre plateformes, notamment lors du passage de Sheets à Excel. Cela peut entraîner des divergences dans vos données ou vos rapports. Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d'un clavier externe si vous travaillez avec un ordinateur portable.

6. Modules complémentaires limités

Bien que Google Sheets propose un intervalle de modules complémentaires, l'écosystème reste relativement limité par rapport à d'autres solutions logicielles.

7. Perte de données lors de la fusion de feuilles

Fusionner deux Google Sheets qui se font mutuellement référence peut entraîner une perte de données. Lorsque les références ne sont pas maintenues correctement pendant le processus de fusion, vous risquez de vous retrouver avec des liens brisés et des données manquantes . Cela complique l'analyse des données et réduit la crédibilité des rapports finaux.

Vous connaissez maintenant les limites de Google Sheets. Est-il toujours le meilleur outil pour vos besoins ou faites-vous appel à une alternative à Google Sheets qui pourrait mieux s'adapter à votre flux de travail ? Jetons un coup d'œil !

Lire aussi: Comment fusionner les données de plusieurs Google Sheets ?

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Google Sheets

Dites adieu aux limites de Google Sheets et passez à ClickUp clickUp est une plateforme de gestion de projet qui va au-delà de l'organisation des données. Elle offre un système entièrement intégré pour la gestion des tâches, la collaboration avec les équipes et l'automatisation des flux de travail en toute transparence.

ClickUp offre, entre autres, des fonctionnalités de suivi du temps, des modèles de feuilles de calcul des fonctionnalités de collaboration en temps réel telles que les commentaires et la modification en cours, automatisation de la gestion de projet et les intégrations.

En tant que Morey Graham , directeur du projet Alumni & Donor Services à Wake Forest, l'a exprimé:

Nous pouvons désormais collaborer au sein d'un même système et avoir une visibilité sur les données essentielles. Cela permet à nos différentes équipes de rendre compte de la progression, d'identifier les problèmes de charge de travail et de capacité, et de planifier de manière plus forfaitaire. _

Morey Graham, directeur du projet Alumni & Donor Services à Wake Forest

Optimisez vos flux de travail avec les raccourcis clavier ClickUp

À ClickUp, qui ne fait pas partie des fonctions intégrées d'un tableur, il est possible de gérer les données dans une base de données Vue Tableur de ClickUp met en forme. Cela vous permet de suivre les données et de les connecter directement aux tâches, sous-tâches et dépendances.

En outre, la vue Tableur offre des options avancées de filtrage, de tri et de regroupement, ce qui vous permet d'analyser et de visualiser les données dans le contexte plus large du projet.

Modifiez des données en cours avec des tableaux réactifs et intuitifs à l'aide de ClickUp Table View

Plus, Raccourcis clavier et raccourcis de ClickUp vous permettent de naviguer et de gérer les tâches rapidement, ce qui vous fait gagner plus de temps qu'avec les raccourcis standard de Google Sheets.

Voici comment la vue Tableur, les raccourcis clavier et les raccourcis de ClickUp peuvent améliorer votre travail :

Vues Tableur personnalisées : Organisez vos données dans un format similaire à celui d'une feuille de calcul, mais avec des fonctionnalités puissantes telles que les champs personnalisés, le filtrage avancé, le tri, etc. Que vous gériez des projets, des équipes ou des données clients, la vue Tableur s'adapte à vos besoins

: Organisez vos données dans un format similaire à celui d'une feuille de calcul, mais avec des fonctionnalités puissantes telles que les champs personnalisés, le filtrage avancé, le tri, etc. Que vous gériez des projets, des équipes ou des données clients, la vue Tableur s'adapte à vos besoins Gestion des tâches : ClickUp intègre la gestion des tâches directement dans vos tableaux. Mettez à jour les statuts des tâches, assignez des tâches aux membres de l'équipe et gérez les échéances à partir d'un seul affichage

: ClickUp intègre la gestion des tâches directement dans vos tableaux. Mettez à jour les statuts des tâches, assignez des tâches aux membres de l'équipe et gérez les échéances à partir d'un seul affichage Raccourcis intégrés pour plus d'efficacité : Les raccourcis clavier de ClickUp rendent votre flux de travail plus rapide et plus fluide. Par exemple, vous pouvez mettre en place un rappel en tapant simplement sur la clé 'r' de votre clavier

: Les raccourcis clavier de ClickUp rendent votre flux de travail plus rapide et plus fluide. Par exemple, vous pouvez mettre en place un rappel en tapant simplement sur la clé 'r' de votre clavier Espaces collaboratifs : Montez un travail collaboratif dans un espace de projet dédié et ajoutez des commentaires et des fichiers directement sur les tâches. Vous pouvez également effectuer des modifications en temps réel dans votre vue Tableur, pour que votre équipe soit toujours sur la même page

: Montez un travail collaboratif dans un espace de projet dédié et ajoutez des commentaires et des fichiers directement sur les tâches. Vous pouvez également effectuer des modifications en temps réel dans votre vue Tableur, pour que votre équipe soit toujours sur la même page Dépendances et automatisation des tâches : Contrairement aux feuilles de calcul statiques, ClickUp vous permet d'automatiser les tâches et d'établir des dépendances entre les tâches, garantissant ainsi le flux continu de vos projets

Activez les raccourcis clavier pour optimiser votre flux de travail avec les raccourcis clavier de ClickUp

Voici quelques raccourcis ClickUp généraux qui peuvent s'avérer utiles lorsque vous travaillez avec des données :

vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier suivants : Action Touches de raccourci pour Windows Touches de raccourci pour Mac Touches de raccourci pour Windows Touches de raccourci pour Mac **Touches de raccourci pour Mac Ouvrir le centre de commande Ctrl+K Commande + K Ouvrir le centre de commande Ctrl+K Commande + K Ouvrir la tâche suivante Tâche suivante Ctrl+Maj+flèche droite Ctrl+Maj+flèche droite Tâche précédente Ctrl+Maj+flèche droite Ctrl+Maj+flèche droite Ctrl+Maj+flèche droite Tâche précédente Ctrl+Maj+flèche gauche Ctrl+Maj+flèche gauche Ctrl+Maj+flèche droite Ctrl+Maj+flèche gauche Ctrl+Maj+flèche droite Afficher/masquer la barre latérale Q Q Créer une nouvelle tâche Ctrl+Shift+flèche gauche Ctrl+Shift+flèche droite Créer une nouvelle tâche Ctrl+E Commande + E Créer un commentaire dans le texte sélectionné Ctrl + Shift + M Cmd + Shift + M Créer un commentaire à partir de votre texte sélectionné Ctrl + Alt + T Cmd + Option + T Créer une tâche à partir de votre texte sélectionné Mettre un bloc de texte sélectionné en surbrillance Ctrl + Shift + H Cmd + Shift + H Créer une tâche à partir du texte sélectionné Ctrl + Shift + H Cmd + Shift + H Dupliquer un bloc de texte Ctrl + D Cmd + D Ctrl + Alt + T Cmd + Option + T Ctrl + Shift + R Cmd + Shift + R Aligner le texte à droite ou à gauche ctrl + Shift + R Cmd + Shift + R Aligner le texte au centre Ctrl + Shift + E Cmd + Shift + E Aligner le texte à droite ou à gauche Ctrl + Shift + C Cmd + Shift + C Ancrer un lien Ctrl + Shift + C Cmd + Shift + C Ancrer un lien Ctrl+K Commande + K

Note: Il s'agit de raccourcis clavier généraux. Les raccourcis spécifiques peuvent varier en fonction de la configuration de ClickUp et du type d'affichage que vous utilisez.

A lire aussi: Guide des Automatisations dans ClickUp (Avec 10 exemples de cas d'utilisation)

Améliorez vos raccourcis clavier avec ClickUp !

Les raccourcis de Google Sheets peuvent être votre meilleur ami pour accélérer les tâches et garder vos données sous contrôle. Mais si vous êtes prêt à échanger ces raccourcis contre un tout nouveau niveau d'efficacité, ClickUp vous couvre.

Avec des fonctionnalités telles que des vues Tableur personnalisables et des modèles prêts à l'emploi, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer. De plus, l'intégration d'automatisations de ClickUp rendra votre flux de travail plus fluide que jamais.

Prêt à abandonner les feuilles de calcul ? Essayez ClickUp et voyez votre productivité monter en flèche (votre futur vous remerciera). Commencer avec ClickUp dès aujourd'hui !