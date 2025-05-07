10 meilleures alternatives à Almanac en 2025

Si vous êtes un utilisateur d'Almanac, vous avez probablement entendu parler de la fermeture prochaine de l'éditeur de logiciels. Il est frustrant de devoir abandonner une plateforme avec laquelle vous étiez à l'aise, de reconstruire vos processus et de réorganiser vos données.

L'ensemble du processus de redémarrage - la recherche de nouveaux outils, leur test et leur intégration dans votre flux de travail - est décourageant.

Cependant, Almanac fermera le 31 janvier 2025 et vous disposez d'un temps limité pour passer à un nouvel outil de documentation et de collaboration et migrer toutes vos données.

Laissez-moi vous aider. Dans cet article de blog, j'ai présélectionné les 10 meilleures alternatives à Almanac qui peuvent automatiser votre flux de travail (peut-être même mieux qu'Almanac) afin que votre équipe ne soit pas confrontée à un temps d'arrêt.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Almanac ?

Avant de parler d'autres logiciels, jetons un coup d'œil rapide aux capacités que nous devrions rechercher dans une alternative à Almanac :

Flexibilité et personnalisation

Comme Almanac, une bonne alternative de gestion des connaissances devrait vous permettre de structurer votre contenu selon vos besoins, que ce soit pour la documentation ou les flux de travail. Recherchez des outils dotés de modèles flexibles et facilement personnalisables qui s'adaptent à votre flux de travail.

Recherche et accessibilité

Une chose que j'ai toujours appréciée dans Almanac est sa capacité à trouver du contenu rapidement. Toute alternative à Almanac devrait proposer des fonctions de recherche puissantes afin que l'ensemble de l'équipe puisse accéder aux informations cruciales sans délai.

Capacités d'automatisation

Alors qu'Almanac offre une création de documents rationalisée, vous voudrez une alternative qui va plus loin avec des fonctionnalités alimentées par l'IA pour automatiser le flux de travail et stimuler la productivité. Recherchez des solutions intégrées à l'IA qui peuvent automatiquement organiser les informations, suggérer des améliorations et même générer du contenu, vous permettant ainsi d'économiser du temps et des efforts dans la gestion de votre espace de travail.

Collaboration et contrôle des versions

Le contrôle des versions d'Almanac est impressionnant, il est donc essentiel de trouver une alternative qui offre une collaboration en temps réel, des historiques de versions détaillés et la possibilité de suivre les modifications facilement. Cela permet à tous les membres de votre équipe, existants et nouveaux, de rester dans la boucle et d'éliminer les silos.

Les 10 meilleures alternatives à Almanac

Voici mes meilleurs choix d'alternatives à Almanac. J'ai également discuté de leurs meilleures fonctionnalités, de leurs limites et de leurs prix afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.

1. ClickUp (Meilleur pour l'automatisation de la création de contenu)

utilisez ClickUp pour créer des documents, organiser des ressources et collaborer avec votre équipe en temps réel

ClickUp est l'application qui peut remplacer Almanac en un clin d'œil. Que vous ayez besoin de créer des documents, de lancer des idées ou de collaborer avec votre équipe, ClickUp vous couvre.

Avec Documents ClickUp vous pouvez facilement créer et structurer des documents , ce qui permet une navigation fluide et un partage sans effort avec votre équipe. Contrairement à Almanac, ClickUp Docs vous permet de d'intégrer vos documents directement dans le projet afin que vous puissiez lier des tâches ou mettre à jour des documents dans le cadre d'un projet en cours.

De plus, tous vos fichiers restent au même endroit, ce qui facilite grandement la gestion de votre base de connaissances et l'harmonisation de votre équipe.

créez des playbooks et des guides d'entreprise avec ClickUp Docs_

L'une de mes fonctionnalités les plus favorites est CRÉER DES PLAYBOOKS ET DES GUIDES D'ENTREPRISE AVEC CLICKUP DOCS L'UNE DE MES FONCTIONS PRÉFÉRÉES EST ClickUp Brain /%href/

, le puissant assistant IA. Il aide à automatiser la création de contenu, à organiser les idées et à résumer les informations, ce qui me permet de gagner beaucoup de temps. Il est particulièrement utile par rapport à Almanac, car il aide non seulement à créer du contenu rapidement, mais fournit également des informations exploitables et des suggestions intelligentes.

Cette assistance IA vous permet de vous concentrer davantage sur la stratégie en automatisant les processus répétitifs, ce qui en fait une alternative très efficace pour les équipes qui souhaitent accélérer leur flux de travail.

ClickUp Chat maintient le flux de la discussion sans jamais quitter la plateforme, ce qui rend la communication au sein de l'équipe transparente. Contrairement à Almanac, où vous pouvez avoir besoin d'outils externes pour la messagerie, ClickUp Chat est intégré directement dans votre flux de travail. Vous pouvez discuter de projets, partager des mises à jour ou lancer des idées en un seul endroit, en gardant tout centralisé et en stimulant la productivité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-640.png Utilisez ClickUp Chat pour une collaboration transparente avec votre équipe /$$img/

ClickUp Vue Tableau Kanban aide à visualiser les flux de travail en décomposant les tâches en colonnes claires, ce qui vous permet de suivre la progression et de gérer les projets efficacement. Contrairement à Almanac, qui se concentre davantage sur la gestion des documents, l'affichage Kanban de ClickUp vous permet de voir exactement où se situe chaque tâche dans le flux de travail, du début à la fin.

rendez les tâches visuellement attrayantes avec ClickUp Kanban Tableau View_

Si vous préférez une approche plus structurée des idées, Cartes mentales ClickUp sont idéales pour décomposer des concepts complexes en étapes faciles à gérer. Cette fonctionnalité vous permet d'organiser visuellement vos pensées, de mapper des forfaits détaillés ou de faire du brainstorming

Les cartes mentales sont un excellent moyen de décomposer les projets les plus compliqués en tâches réalisables et digestes. Elles vous aident, vous et votre équipe, à rester alignés et organisés tout au long du processus.

simplifier les idées complexes avec ClickUp MindMaps

ClickUp fonctionnalités clés

ClickUp Espaces : Organisez vos documents et ressources de manière centralisée et structurée

regroupez tous les documents et ressources en un seul endroit pour un accès rapide avec ClickUp Spaces_

Objectifs ClickUp : Fixer des cibles et des jalons spécifiques, permettant aux équipes de suivre la progression vers la réalisation d'objets plus vastes

définissez et suivez les objectifs et les jalons sans effort avec ClickUp Objectifs_

ClickUp Rappels : Créez des rappels pour mettre à jour et réviser périodiquement vos documents et wikis

ClickUp Automatisations : Automatisez vos paramètres de gestion des connaissances sur la base d'un ensemble de règles prédéfinies

Intégrations ClickUp : Choisissez parmi les 1000+ intégrations de ClickUp et rendez vos flux de travail plus fluides

Tâches ClickUp : Transformez les éléments de la liste À faire en tâches traçables, assignez-les à des membres de l'équipe, etc

planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quel projet avec ClickUp Tasks_

ClickUp Suivi du temps : Gardez l'onglet sur la durée des tâches et assurez-vous que le temps est géré efficacement à travers les projets

suivez le temps que vous passez à travailler avec la fonction de suivi du temps de ClickUp_

Tableaux de bord ClickUp : Personnalisez les tableaux de bord pour afficher les indicateurs clés et les mises à jour du projet dans un seul affichage central

suivez tous les indicateurs clés et améliorez les processus avec les tableaux de bord ClickUp_

Limites de ClickUp

Il y a une courbe d'apprentissage à cause de la variété des fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Notion (Le meilleur pour créer des bases de données personnalisables)

Notion est une application puissante pour la gestion de projets, la prise de notes et le suivi des tâches, tout en gardant les choses organisées. Vous pouvez créer des bases de données personnalisées en fonction de votre flux de travail, intégrer des documents, et collaborer avec d'autres personnes en temps réel.

Mon travail n'est pas le seul domaine d'application : vous pouvez également l'utiliser pour le forfait de vos objectifs personnels et de vos voyages, ou encore pour le suivi de vos habitudes. Que vous travailliez seul ou en équipe, Notion vous aide à rationaliser vos projets et vos flux de travail grâce à des fonctionnalités telles que les blocs synchronisés, les modèles personnalisés et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des bases de données personnalisables pour le suivi de vos projets et de vos personnes

Intégrez des outils tiers comme Google Drive et Slack pour gérer toutes les informations en un seul endroit

Créez des intégrations personnalisées et des automatisations grâce à l'accès à l'API

Affichez des vues de tâches flexibles, telles que des tableaux Kanban, des calendriers et des listes

Limites de Notion

Fonctionnalité hors ligne limitée, ce qui la rend moins fiable lorsque l'accès à Internet n'est pas disponible

Prix de Notion

Free: 0 $

0 $ Plus: 12 $/utilisateur/mois

12 $/utilisateur/mois Business: 18$/utilisateur/mois

18$/utilisateur/mois Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (5000+ commentaires)

4.7/5 (5000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2000+ avis)

3. Nuclino (Meilleur pour le brainstorming visuel)

Nuclino ressemble beaucoup à Notion. Il peut être utilisé pour le partage des connaissances, la collaboration documentaire et la gestion de projet.

Vous pouvez structurer les projets en utilisant des vues Tableau pour une gestion des tâches de type Kanban, des vues Liste pour une documentation organisée, et des vues Graphique pour mapper visuellement les connexions entre les différents éléments du projet.

Chaque tâche ou document dans Nuclino est hautement collaboratif, permettant aux membres de l'équipe de co-éditer, de laisser des commentaires et d'assigner des tâches, le tout en temps réel.

L'un de mes favoris est la recherche instantanée, qui me permet de trouver n'importe quel document ou tâche en quelques secondes, même dans un projet de grande envergure. De plus, le canevas infini est idéal pour le brainstorming visuel, permettant à mon équipe de créer des diagrammes et des organigrammes qui facilitent la compréhension d'idées complexes.

Nuclino meilleures fonctionnalités

Explorez visuellement les connaissances et les connexions de l'équipe grâce à la vue Graphique

Utilisez le canevas infini pour une collaboration transparente, permettant la création de tableaux blancs et de diagrammes

Favorisez la collaboration en temps réel au sein de l'équipe grâce à la recherche instantanée et aux raccourcis clavier

Intégrez des outils tels que Slack, Google Workspace et les services Microsoft pour une meilleure efficacité

Limites de Nuclino

Difficultés à gérer des documents ou des bases de données très volumineux et complexes, ce qui peut ralentir les performances ou entraîner des difficultés de mise à l'échelle

Prix de Nuclino

Free

Débutant: 8$/utilisateur/mois

8$/utilisateur/mois Business: 12$/utilisateur/mois

G2: Pas assez de commentaires disponibles

Pas assez de commentaires disponibles Capterra: 4.7/5 (90+ reviews)

4. Google Docs (le meilleur pour la création de contenu et le suivi de l'historique des versions)

Document360 est une plateforme de base de connaissances qui offre une solution complète pour la création, la gestion et le partage d'informations au sein des organisations. Vous pouvez la personnaliser pour l'adapter aux besoins de votre entreprise. Vous voulez une section spécifique pour les FAQ ? Aucun problème. Vous avez besoin de collaborer sur un document ? Document360 vous couvre.

Une fonctionnalité que je trouve particulièrement impressionnante est l'éditeur avancé What You See Is What You Get (WYSIWYG). Il vous permet de mettre en forme du texte, des images et des vidéos de manière transparente, rendant votre documentation visuellement attrayante et facile à comprendre.

Un autre point fort est la richesse de l'analyse. Cette fonctionnalité permet de connaître les performances de votre contenu, ce qui vous aide à prendre des décisions fondées sur des données pour améliorer votre documentation. Que vous soyez un rédacteur technique ou un propriétaire de produit, Document360 garantit que votre base de connaissances interne est à la fois complète et conviviale.

Document360 meilleures fonctionnalités

Suivez chaque modification apportée aux articles et revenez facilement aux versions précédentes si nécessaire

Trouvez rapidement des articles ou des documents spécifiques grâce à la fonction de recherche avancée

Personnalisez entièrement votre base de connaissances avec l'apparence de votre entreprise grâce à des options de marque personnalisables

Créez et gérez du contenu dans différentes langues grâce à l'assistance multilingue

Limites de Document360

La tarification de Document360 peut devenir onéreuse pour les petites équipes ou les startups au fur et à mesure qu'elles développent leur base de connaissances

Prix de Document360

Free: 0$

0$ Professionnel: 249$/projet/mois

249$/projet/mois Business: 399 $/projet/mois

399 $/projet/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (400+ reviews)

4.7/5 (400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (200+ avis)

7. Slite (Le meilleur pour créer une base de données centralisée)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'Almanach il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école Slite est un outil de gestion des connaissances conçu pour les grandes équipes. Il s'agit d'un hub central où vous pouvez stocker toutes les informations de votre équipe, collaborer sur des documents et même gérer des projets légers.

Ce que je trouve vraiment génial avec Slite, c'est qu'il ne se contente pas de taper des notes, mais qu'il offre de nombreuses façons d'exprimer ses idées. Je peux esquisser des concepts et intégrer des vidéos pour communiquer mes idées

L'assistant IA de Slite est l'une des fonctionnalités que je place le plus favorablement pour gagner du temps. Il change la donne pour l'écriture - que j'aie besoin de corriger la grammaire, de simplifier mon langage ou même de traduire le contenu dans une autre langue, il s'occupe de la tâche sans effort.

Et si vous êtes coincé à écrire les mêmes notes de réunion chaque semaine, Slite crée automatiquement des documents récurrents, vous donnant des rappels pour mettre à jour l'agenda au lieu de repartir de zéro à chaque fois.

Les meilleures fonctionnalités de Slite

Simplifiez la rédaction grâce aux options de mise en forme et de style intégrées

Trier et filtrer les documents pour faciliter la navigation

Générer automatiquement des documents récurrents tels que des notes de réunion et des agendas

Suivez les personnes qui lisent et recherchent des documents spécifiques, afin de vous assurer que les mises à jour importantes parviennent aux bonnes personnes

Limites de Slite

Offre moins d'options de personnalisation pour les modèles de documents, ce qui peut ne pas répondre aux besoins des équipes qui recherchent des flux de travail très personnalisés

Prix de Slite

Standard: 10$/utilisateur/mois

10$/utilisateur/mois Premium: 15$/utilisateur/mois

15$/utilisateur/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires disponibles

8. Evernote (le meilleur pour organiser les tâches et les idées)

Evernote est une application de documentation populaire qui vous aide à organiser les idées et les informations en un seul endroit. Ses fonctionnalités IA permettent d'automatiser certaines tâches, comme l'organisation des notes et la suggestion de contenu en fonction de ce sur quoi je travaille.

L'une de mes fonctionnalités favorites est la numérisation de documents - elle me permet de numériser rapidement des papiers physiques, en les transformant en notes consultables, ce qui est salvateur pour rester sans papier.

Evernote se distingue également dans le domaine de la collaboration : qu'il s'agisse de partager des notes avec un collègue ou de travailler ensemble en temps réel sur un projet, Evernote veille à ce que tout le monde reste sur la même page.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Activez les suggestions de notes et l'organisation du contenu alimentées par l'IA pour un flux de travail plus rationalisé

Transformez les papiers physiques en notes numériques consultables grâce à la numérisation facile des documents

Clipsez des pages web et des articles pour sauvegarder des données précieuses avec le Web Clipper d'Evernote

Trouvez des notes par mots-clés, étiquettes, ou même du texte dans des images avec la fonction de recherche avancée

Limites d'Evernote

Pour les fonctionnalités offertes par Evernote, le prix est un peu élevé

Prix d'Evernote

Evernote Basic: $0/mois

$0/mois Evernote Personal: 14,99 $/mois

14,99 $/mois Evernote Teams: 24,99 $/mois

Evaluations et critiques d'Evernote

G2: 4.4/5 (2000+ reviews)

4.4/5 (2000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (8000+ commentaires)

9. Coda (Meilleur pour la gestion de données complexes)

Coda est un outil unique qui ressemble à un puissant mélange entre un document et une feuille de calcul, mais il va bien au-delà. Ce que j'aime vraiment dans Coda, c'est sa flexibilité : vous pouvez créer des documents interactifs qui agissent comme des mini-applications

Par exemple, je l'ai utilisé pour créer un suivi de projet dynamique avec des listes de tâches intégrées, des échéances et même des boutons pour déclencher des actions spécifiques.

Une autre fonctionnalité remarquable est la capacité de Coda à créer des bases de données à l'intérieur d'un document, ce qui facilite la manipulation de données complexes tout en gardant l'ensemble organisé en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Coda

Créer des documents, des bases de données et des tableaux dans un environnement de travail unique avec des blocs de construction flexibles

Automatisez des tâches ou déclenchez des actions avec des éléments interactifs tels que des boutons et des curseurs

Rationalisez les flux de travail, de la gestion de projet à la collaboration d'équipe, grâce à des modèles personnalisables

Générez du contenu, résumez les informations et automatisez les tâches répétitives avec CodaAI

Limites de Coda

Bien que l'interface de Coda soit conviviale, certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un peu d'exploration pour être pleinement comprises et utilisées

Prix de Coda

Free

Pro: 12$/mois pour le créateur de documents, les éditeurs sont gratuits

12$/mois pour le créateur de documents, les éditeurs sont gratuits Teams: 36$/mois pour le créateur de documents, les éditeurs sont gratuits

36$/mois pour le créateur de documents, les éditeurs sont gratuits Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (400+ commentaires)

4.6/5 (400+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires disponibles

10. Slab (Meilleur pour la recherche unifiée)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image15-2-1400x718.png Essayez Evernote comme l'une des alternatives populaires à Almanac /$$$img/

Slab est un excellent outil pour construire une base de connaissances qui donne la priorité à la clarté et à la structure. Ce que je trouve vraiment utile, c'est son accent sur une mise en forme propre, qui garantit que tout est facile à lire et à naviguer. C'est particulièrement utile pour les équipes qui gèrent beaucoup de documentation interne.

La fonctionnalité la plus remarquable de Slab est sa capacité à organiser le contenu avec des 'Topics' pour un accès rapide, de sorte que je puisse trouver la bonne information rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Slab

Créez une base de connaissances détaillée pour les équipes internes et les clients

Filtrez les résultats en fonction de sujets ou de catégories spécifiques, afin d'obtenir des résultats de recherche plus précis et plus pertinents

Organiser le contenu en groupes avec des permissions personnalisées et des sous-thèmes

Ajoutez des références d'utilisateurs, de messages et d'outils directement dans le contenu pour plus de contexte

Limites de Slab

Ses fonctionnalités pourraient être trop axées sur la documentation, ce qui pourrait laisser les équipes à la recherche d'outils supplémentaires pour la gestion avancée des projets ou des tâches

Prix de Slab

Free

Démarrage: 8$/utilisateur/mois

8$/utilisateur/mois Business: $15/utilisateur/mois

$15/utilisateur/mois Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.6/5 (280 commentaires)

4.6/5 (280 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires disponibles

ClickUp : La meilleure alternative aux almanachs

Lorsque vous recherchez l'alternative parfaite à Almanac, évitez de vous laisser détourner par les fonctions de base de la documentation interne et des wikis. Cherchez plutôt un outil qui vous permette de créer des documents collaboratifs et vivants, intégrés à vos flux de travail.

En tant qu'alternative à Almanac, ClickUp vous offre plus de flexibilité et de contrôle sur vos processus de gestion des connaissances. Il permet à votre équipe de gérer et de suivre les tâches efficacement tout en restant alignée sur des objectifs plus larges.

Que vous ayez besoin de rationaliser les flux de travail ou d'améliorer la collaboration, ClickUp offre une solution complète tout-en-un. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !