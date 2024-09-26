Modèles gratuits d'analyse du champ de forces pour de meilleures décisions

La prise de décision, en particulier au sein d'un groupe, peut s'avérer délicate, voire désordonnée. La pensée de groupe, les préjugés cognitifs et les émotions peuvent transformer un processus simple en un champ de mines compliqué et subjectif.

C'est pourquoi la plupart des organisations ne jurent que par la prise de décision fondée sur les données. Mais que se passe-t-il si vous ne disposez pas de suffisamment de données ou si les données disponibles sont contradictoires ? C'est à ce moment-là que vous tirez parti de cadres décisionnels objectifs tels que le cadre d'analyse du champ de forces

Dérivé du concept de champ de force en physique, ce cadre aide à identifier les forces motrices et restrictives (champs) qui influencent un résultat

Supposons que vous lanciez un produit. La force motrice peut être une forte demande. Et la force restrictive - un marché concurrentiel.

Vous devez donc équilibrer ces deux forces et élaborer des stratégies pour surmonter les obstacles.

Cela semble compliqué ?

Ne vous inquiétez pas, car nous vous proposons six modèles gratuits d'analyse du champ de forces qui décomposent le cadre de l'analyse du champ de forces, afin de vous aider à ajouter l'objectivité dont vous avez tant besoin à vos processus de prise de décision.

Qu'est-ce qu'un modèle d'analyse des champs de force ?

Les modèles d'analyse du champ de forces sont des outils visuels qui vous aident à identifier et à évaluer les forces concurrentes qui influencent une décision ou un projet. Ils peuvent vous aider à aborder des situations complexes de manière structurée, afin que vous puissiez élaborer des stratégies objectives pour relever les défis potentiels et atteindre votre objectif final.

Le modèle d'analyse du champ de forces s'articule autour de deux éléments principaux :

Forces motrices: Facteurs qui favorisent ou encouragent le changement

Facteurs qui favorisent ou encouragent le changement **Les forces contraignantes : les facteurs qui résistent au changement ou l'entravent

Selon le modèle choisi, il vous sera demandé de travailler en suivant une série d'étapes pour dresser la liste des différentes forces et évaluer leur impact sur le résultat final. Vous évaluerez ensuite si les forces motrices l'emportent sur les forces restrictives. À faire, votre décision est claire.

En revanche, si les forces restrictives sont plus importantes, vous devez prendre des étapes supplémentaires pour contrebalancer leur impact. Il peut s'agir d'élaborer des stratégies visant à affaiblir les forces restrictives ou à renforcer les forces motrices.

Si vous ne pouvez pas vous attaquer efficacement aux forces restrictives, reportez la décision jusqu'à ce que les circonstances soient plus favorables.

💡Pro Tip : Utilisez ClickUp Brain , le moteur genAI natif de ClickUp, pour analyser vos résultats ou même émettre des hypothèses sur l'issue des situations. C'est un excellent moyen de comprendre la dynamique sous-jacente entre différentes forces.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'analyse de champ de force ?

Prendre une décision est déjà suffisamment compliqué. Votre modèle d'analyse du champ de forces doit vous simplifier la tâche, et non l'alourdir.

Voici quelques facteurs à prendre en compte lors du choix d'un modèle d'analyse des champs de force :

Sections définies : Recherchez des modèles qui comportent une section importante sur les forces motrices et les forces restrictives

Recherchez des modèles qui comportent une section importante sur les forces motrices et les forces restrictives Mise en forme : Choisissez un modèle qui propose des options telles que des échelles d'évaluation ou un code couleur afin que vous puissiez visualiser avec précision l'impact de chaque force

: Choisissez un modèle qui propose des options telles que des échelles d'évaluation ou un code couleur afin que vous puissiez visualiser avec précision l'impact de chaque force Collaboration : si le modèle est utilisé dans un paramètre d'équipe, envisagez des fonctionnalités qui facilitent la communication au sein du groupe

: si le modèle est utilisé dans un paramètre d'équipe, envisagez des fonctionnalités qui facilitent la communication au sein du groupe Contrôle des versions: Un modèle doté de fonctionnalités de contrôle des versions, comme l'historique des documents, peut vous aider à analyser l'évolution d'une décision au fil du temps

Un modèle doté de fonctionnalités de contrôle des versions, comme l'historique des documents, peut vous aider à analyser l'évolution d'une décision au fil du temps Adaptabilité : Le modèle doit pouvoir s'adapter à différents types de documentsstyles de prise de décision et de scénarios, des décisions ponctuelles aux projets complexes et itératifs

Enfin, choisissez un modèle qui évite les termes chargés d'émotion, donne la priorité aux faits et comporte des systèmes d'évaluation numérique afin de promouvoir la pensée critique et d'éviter les préjugés.

6 modèles gratuits d'analyse de champ de force

Maintenant que nous avons vu ce qui fait un bon modèle d'analyse du champ de forces, explorons quelques modèles gratuits. Nous verrons comment chaque exemple peut vous aider à mieux comprendre les forces qui influencent un résultat, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées.

1. Modèle de diagramme de champ de force ClickUp

L'un des modèles légèrement plus avancés de ClickUp, le modèle de diagramme de champ de force de ClickUp, est un modèle de diagramme de champ de force Modèle de diagramme de champ de force ClickUp, vous aide à identifier les forces opposées qui influencent un résultat et les compromis potentiels entre différents résultats.

Comparez les forces en présence qui influencent votre décision à l'aide du modèle de diagramme de champ de force ClickUp

Comme ce modèle est construit à partir de Tableaux blancs ClickUp avec les tableaux blancs ClickUp, vous disposez d'une grande souplesse pour visualiser les différentes forces, qu'il s'agisse d'un code couleur pour les niveaux d'impact ou de paramètres numérotés, voire d'échelles d'évaluation basées sur des émojis. 🤩

Le modèle utilise un processus en quatre étapes pour vous aider à prendre votre décision :

Identifier le problème Dresser la liste des forces motrices et restrictives (ou, en d'autres termes, les avantages et les inconvénients de différentes décisions) Attribuer une valeur numérique de un à dix pour évaluer la probabilité de réussite de chaque résultat Analysez vos résultats et prenez votre décision finale

Et voilà, vous avez pris une décision objective en tenant compte de tous les aspects et de tous les objets.

2. Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp

Une approche légèrement différente des exemples d'analyse du champ de force, le modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp aide à prendre une décision en considérant toutes les étapes qui mènent au résultat final.

Et comment faire ? En posant des questions séquentielles du type "pourquoi" jusqu'à ce que vous atteigniez la cause initiale d'un problème.

Remontez à l'incident initial qui a abouti à votre résultat actuel en utilisant le modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp

Ce modèle est conçu pour vous aider à à aborder l'analyse des causes profondes de la même manière que n'importe quel projet : avec des tâches, des statuts, des champs personnalisés et des outils de suivi de la progression.

L'avantage est que vous ne vous contentez pas de prendre une décision, mais que vous intégrez également votre cadre d'action dans le processus de prise de décision.

À l'aide de ce modèle, vous pouvez :

Collecter des données à partir de diverses sources

Visualiser et analyser les données

Identifier les causes et créer des forfaits d'action corrective

Also Read: Résumé du livre : Thinking, Fast & Slow

3. ClickUp IT Modèle d'analyse des causes profondes

Le Modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp IT en retraçant les schémas historiques et en identifiant les causes sous-jacentes, ce modèle aide les équipes à traiter les problèmes de manière proactive, à améliorer les processus et à prévenir les défaillances futures.

Suivez le statut et la cause première de tous vos bugs et problèmes avec le modèle d'analyse de la cause première de ClickUp IT

Ce modèle modèle d'analyse des causes profondes se compose de deux parties :

Un formulaire de problème de site web où vous faites savoir à une équipe particulière quel est le problème et quand il s'est produit Un suivi de projet dans lequel la personne ou l'équipe responsable analyse le problème (et le "Teams" de la cause première) afin d'identifier une solution

Voici comment vous pouvez utiliser ce modèle :

Définir le problème: Commencez par formuler clairement le problème. Posez des questions telles que "Quel est le problème ?" et "Comment fait-il pour affecter l'ensemble du système ?"

Commencez par formuler clairement le problème. Posez des questions telles que "Quel est le problème ?" et "Comment fait-il pour affecter l'ensemble du système ?" Recueillir les données pertinentes: Après avoir identifié le problème, rassemblez toutes les données pertinentes. Il s'agit notamment des journaux du système, des indicateurs de performance et de toute autre information susceptible d'aider à identifier la cause première du problème

Après avoir identifié le problème, rassemblez toutes les données pertinentes. Il s'agit notamment des journaux du système, des indicateurs de performance et de toute autre information susceptible d'aider à identifier la cause première du problème Examiner les données: Analysez les données collectées pour découvrir la cause première. Recherchez des modèles ou des problèmes sous-jacents qui pourraient contribuer au problème

Analysez les données collectées pour découvrir la cause première. Recherchez des modèles ou des problèmes sous-jacents qui pourraient contribuer au problème Élaborer un plan d'action: Une fois la cause première identifiée, élaborez un forfait pour y remédier. Il s'agit notamment de créer des tâches et de les assigner aux membres de l'équipe concernés

💡Pro Tip: Faites une analyse hypothétique des causes profondes pour déterminer quelles situations peuvent conduire au résultat souhaité. Cela peut vous servir de tableau d'affichage lorsque vous dresserez la liste des forces de changement au cours de votre analyse du champ de forces. 🔍

4. Modèle d'arbre de décision ClickUp

Un modèle basé sur le Tableau blanc, le Modèle d'arbre de décision ClickUp permet aux équipes de prendre en compte différents scénarios et de voir comment les résultats varient pour chacun d'entre eux. En décomposant succinctement chaque facteur et les résultats qui en découlent, il contribue à réduire les préjugés.

Il s'agit d'une modèle de prise de décision est particulièrement utile lorsqu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte et plusieurs voies possibles à suivre.

Découvrez comment différents facteurs conduisent à différents résultats avec le modèle d'arbre de décision ClickUp

Le processus de décision (ou arbre) se compose de trois éléments principaux :

Réflexion : Vous examinez les avantages et les inconvénients (forces opposées) de chaque décision

: Vous examinez les avantages et les inconvénients (forces opposées) de chaque décision Décision : Les multiples façons dont vous pouvez décider d'aller de l'avant sur la base de votre réflexion

: Les multiples façons dont vous pouvez décider d'aller de l'avant sur la base de votre réflexion Résultat/conséquences : Le résultat final de chaque décision, qu'il soit bon ou mauvais

Vous pouvez utiliser ces composants ainsi que des lignes de connexion pour construire votre arbre de décision, en allant aussi loin que vous le souhaitez.

💡Pro Tip : Tirer parti de l'effet de levier ClickUp Chat (l'outil de messagerie interne intégré) pour créer un groupe de discussion dédié à votre tableau blanc. Cela permet d'avoir des discussions asynchrones, de garder tout le monde sur la même page et de favoriser un travail d'équipe sans faille.

5. ClickUp Cadre de prise de décision Modèle de document

Vous préférez travailler dans un document plutôt que sur un tableau blanc ou un canevas visuel ? Dans ce cas, le Modèle de document du cadre décisionnel ClickUp est celui qu'il vous faut.

Incluez tout, des résultats possibles à votre plan d'action, en utilisant le modèle de document du cadre décisionnel ClickUp

Comme ce modèle est construit en Documents ClickUp vous avez l'avantage supplémentaire d'être aussi détaillé que possible, allant même jusqu'à créer des pages imbriquées pour chaque force ou résultat.

Ce niveau de détail est particulièrement utile lors de la prise de décisions complexes où plusieurs forces sont en jeu.

Le document est divisé en deux sections :

Impact de la décision: Où vous indiquez les détails de base tels que la progression, l'importance, et l'impact de la décisionles acteurs du projet Plan de décision: Où vous allez en profondeur et prenez votre décision en utilisant des données d'assistance, des scénarios de résultats possibles et d'autres contextes connexes

Où vous indiquez les détails de base tels que la progression, l'importance, et l'impact de la décisionles acteurs du projet

En résumé, ce modèle (avec son approche à forte teneur en contenu) peut guider votre processus de réflexion afin que vous preniez en compte tous les aspects avant de décider de votre forfait final.

_Les modèles ClickUp sont parfaits pour les tâches complexes et répétitives

Knight Campbell, PDG de Cairn Leadership Strategies, LLC

**A lire également 10 modèles gratuits sur les 5 forces de Porter

6. Modèle de diapositive sur l'analyse des champs de force par SlideModel

Si vous êtes un solopreneur qui a besoin d'un modèle rapide pour faire un brainstorming sur les forces en présence ou si vous préférez le bon vieux système d'écriture analogique, alors vous devriez jeter un coup d'œil à l'outil Modèle de diapositive pour l'analyse des champs de force par SlideModel .

via Modèle de diapositive Cette présentation deux-en-un - plus un diagramme imprimable d'analyse du champ de force - peut vous aider à visualiser les avantages et les inconvénients de chaque décision. Sa forme simple en fait un outil idéal pour débattre des résultats de décisions rapides et ponctuelles.

Il est particulièrement adapté aux étudiants qui souhaitent développer leur esprit critique en évaluant les preuves et en tenant compte de plusieurs points de vue à l'aide d'un diagramme d'analyse du champ de forces.

Also Read: 6 meilleurs logiciels d'analyse des causes profondes pour la résolution de problèmes en 2024

Prenez des décisions plus intelligentes plus rapidement avec ClickUp

Si vous recherchez une solution simple mais hautement évolutive pour assister vos processus de prise de décision tout en collaborant avec différents membres de l'équipe, nous vous suggérons un outil de gestion de projet comme ClickUp.

Non seulement il fait appel à une variété d'outils de communication intégrés, tels que l'assistance en ligne, les tableaux blancs et les clips vidéo, mais il vous aide également à gérer l'aspect opérationnel du processus de prise de décision grâce à des solutions de gestion de documents et de suivi du temps.

De plus, les plus de 1000 modèles gratuits et ClickUp Brain peuvent vous aider à accélérer votre processus de prise de décision en établissant des paramètres fiables et en fouillant dans vos données et vos notes pour trouver des modèles. S'inscrire à ClickUp gratuitement, et constatez par vous-même qu'il rend la prise de décision exempte de préjugés et objective.