Comment renforcer les relations au sein de l'équipe à l'étape de la normalisation ?

En tant que chef d'équipe, vous devez veiller à constituer une équipe soudée et performante.

Comme dans la série Harry Potter, vous devrez convaincre et motiver les membres du groupe de Gryffondor, veiller à ce qu'ils se montrent à la hauteur et insister pour relever la barre des performances de l'équipe (à chaque fois que les Serpentards font des ravages).

Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire.

Une fois que votre équipe aura collé le ' l'étape de l'assaut où les désaccords et les conflits sont constants, ils sont à une étape de la formation d'une "équipe de rêve" Votre intérêt, comme Harry Potter, est de mettre en œuvre des stratégies de cohésion d'équipe et de régler les conflits jusqu'à la fin du projet (ou jusqu'à ce que vous trouviez tous les Horcruxes et les détruisiez).

Êtes-vous prêt à découvrir des stratégies concrètes pour renforcer les relations au sein de l'équipe au cours de l'étape de normalisation ? Au fur et à mesure, nous partagerons également des bonnes pratiques et des exemples. C'est parti ! 🚦

Avant cela, voici une petite plongée dans le modèle de développement d'équipe de Teams.

Comprendre les étapes du développement d'un groupe selon Tuckman

Le psychologue Bruce Tuckman a publié en 1965 les quatre étapes du développement d'un groupe : le formulaire, la tempête, la normalisation et la performance. Plus tard, dans les années 1970, il a ajouté une cinquième étape, "Adjourning"

Voici un bref aperçu de ces quatre étapes les cinq étapes de développement des équipes :

Étape 1 : Le formulaire

Au cours de l'étape du formulaire, les membres de l'équipe commencent à se connaître. Ils interagissent mais ne sont pas sûrs de pouvoir s'intégrer en raison du manque d'expérience dynamique de l'équipe . À cette étape, les membres discutent de l'objet, des objectifs et de la mission de l'équipe et déterminent comment organiser leurs responsabilités.

**Quelles sont les stratégies qui peuvent vous aider à l'étape du formulaire ?

Faciliter les présentations : Mettez en place des exercices pour briser la glace et présentez chaque membre de l'équipe afin de créer un sentiment d'appartenance

: Mettez en place des exercices pour briser la glace et présentez chaque membre de l'équipe afin de créer un sentiment d'appartenance Définir les objectifs et les rôles : Parlez des objectifs du projet pour que tout le monde soit sur la même page et structurez l'équipe en clarifiant les rôles et les responsabilités de chacun

💡Pro Tip : Vous pouvez utiliser l'outil ClickUp Modèle de présentation de l'équipe et autres modèles de brise-glace pour créer des profils bien organisés de tous les membres de l'équipe, les présenter les uns aux autres et les aider à comprendre les sentiments de chacun pour se mettre à l'aise.

Étape 2 : La tempête

L'étape de la prise d'assaut est celle où l'équipe commence à sortir de sa zone de confort. Les membres de l'équipe partagent leurs idées, expriment leurs opinions et saisissent l'occasion de se démarquer de leurs pairs. Au fur et à mesure que les personnalités individuelles se manifestent, les affrontements deviennent fréquents au cours de l'étape de la prise d'assaut.

**Quelles sont les stratégies qui peuvent vous aider dans l'étape de la prise d'assaut ?

Acceptez les conflits : Transformez les conflits en intérêts en les abordant et en encourageant les membres de l'équipe à se concentrer davantage sur les solutions que sur les problèmes

: Transformez les conflits en intérêts en les abordant et en encourageant les membres de l'équipe à se concentrer davantage sur les solutions que sur les problèmes Établir des règles de base : Établissez des paramètres pour maintenir le respect mutuel, quel que soit le conflit. Veillez à ce que tous les membres de l'équipe puissent exprimer leurs points de vue

Utiliser Documents ClickUp pour créer un wiki comprenant toutes les ressources du projet. Rédigez les règles de base, ajoutez un tableau des rôles et responsabilités des membres, une liste d'outils et de liens, etc.

Étape 3 : Normalisation

L'étape de normalisation du développement de l'équipe est l'utopie que vous recherchiez. 🌈 À cette étape, les l'équipe collabore avec les autres membres de l'équipe pour atteindre l'objectif final. Chaque membre travaille plus efficacement en apprenant à partager ses idées et à recevoir un retour d'information pour améliorer ses compétences.

**Quelles sont les stratégies qui peuvent vous aider dans l'étape de normalisation ?

Assistance aux membres de l'équipe : Veiller à ce que les membres de l'équipecommunication au sein de l'équipe en organisant des sessions individuelles et collectives et en encadrant les personnes qui ne se sentent pas à l'aise pour discuter de leurs difficultés en groupe

: Veiller à ce que les membres de l'équipecommunication au sein de l'équipe en organisant des sessions individuelles et collectives et en encadrant les personnes qui ne se sentent pas à l'aise pour discuter de leurs difficultés en groupe Encourager le retour d'information : En cours de retour d'information constructif et fournir des occasions d'évaluer la progression individuelle et de l'équipe

Utiliser Tableaux blancs ClickUp est une excellente idée pour améliorer la collaboration au sein d'une équipe. Votre équipe peut organiser des séances de brainstorming, planifier des idées et des stratégies, et créer des flux de travail pour assurer un fonctionnement plus fluide de l'équipe, le tout en temps réel.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image2.gif Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour faire un brainstorming avec l'équipe pendant l'étape de normalisation /$$img/

faites un brainstorming avec votre équipe en temps réel grâce aux tableaux blancs ClickUp_

Étape 4 : Exécution

Au cours de cette étape, les équipes travaillent ensemble pour atteindre les objectifs de l'équipe en suivant les processus établis. Elles se concentrent sur le travail collectif pour obtenir des résultats en tant qu'équipe plutôt que sur la réussite individuelle. Il en résulte une productivité collective et des synergie d'équipe sont élevés à cette étape.

**Quelles sont les stratégies qui peuvent vous aider à l'étape de la performance ?

Promouvoir le partage du leadership : encourager les membres du groupe à assumer des rôles de leadership

: encourager les membres du groupe à assumer des rôles de leadership Cultiver l'équilibre entre le travail et la vie privée : La productivité étant la plus élevée à cette étape, favorisez l'équilibre entre le travail et la vie privée pour éviter le stress et l'épuisement

Étape 5 : Levée de la séance

La dernière des cinq étapes du développement d'une équipe est l'ajournement, c'est-à-dire la fin du projet. Les membres éprouvent un sentiment doux-amer de satisfaction et de deuil lorsqu'ils se séparent. Ils se concentrent sur les performances de l'équipe, les projets à venir et leurs futures équipes.

**Quelles sont les stratégies qui peuvent vous aider dans l'étape de l'ajournement ?

Vérifier les produits livrables: Assurez-vous que tout est achevé. Discutez du statut des livrables avec les membres et préparez toute information supplémentaire requise par les parties prenantes

Assurez-vous que tout est achevé. Discutez du statut des livrables avec les membres et préparez toute information supplémentaire requise par les parties prenantes Parler de l'incertitude : Aidez les membres de l'équipe à surmonter l'angoisse de l'avenir. Assistez-les et offrez-leur des ressources pour naviguer dans la transition

Lorsque vous atteignez l'étape de normalisation du développement de l'équipe après avoir traversé efficacement la phase de tempête, vous avez déjà construit une base solide pour l'équipe. Toutefois, il est essentiel de s'attacher à résoudre les difficultés de l'étape de normalisation afin de garantir une productivité élevée et un bon fonctionnement de l'équipe la cohésion de l'équipe .

Les défis de l'étape de normalisation

Voici les défis courants de l'étape de normalisation que vous devez relever pour maintenir l'harmonie parfaite de l'équipe👇

Adhérer aux normes

Les normes définissent les paramètres du décorum de l'équipe. Mais, si elles ne sont pas suivies correctement, les équipes glissent à nouveau vers l'étape de la prise d'assaut. Dans le pire des cas ? Votre équipe risque de s'effondrer.

Lorsque les règles de l'équipe s'effondrent, l'équipe elle-même se démembre, le sens s'effondre et c'est la catastrophe. Dans cette optique, les règles sont importantes pour protéger l'action collective.

Karl Weick, théoricien américain de l'organisation

Quels sont donc les défis à relever pour respecter les règles d'une équipe ?

Le manque de clarté : Les membres de l'équipe ne comprennent pas ce que l'on attend d'eux

: Les membres de l'équipe ne comprennent pas ce que l'on attend d'eux Conflits internes : Les conflits de personnalité et les conflits dus à des objectifs individuels concurrents peuvent perturber le flux de travail de l'équipe

: Les conflits de personnalité et les conflits dus à des objectifs individuels concurrents peuvent perturber le flux de travail de l'équipe Oubli des règles : Les équipes peuvent éprouver des difficultés à mettre les normes en pratique de manière efficace

À faire pour surmonter ces difficultés liées à l'adhésion aux normes de l'équipe ?

Avoir des règles de base écrites : le fait de consigner les normes de l'équipe sur une plateforme centralisée et facile d'accès clarifie les attentes de l'équipe et aide ses membres à les respecter

: le fait de consigner les normes de l'équipe sur une plateforme centralisée et facile d'accès clarifie les attentes de l'équipe et aide ses membres à les respecter Instaurer la confiance : Rappelez aux membres de l'équipe leur raison d'être et leurs objectifs. Cela permet d'améliorer la confiance entre les membres de l'équipeles sentiments de confiancece qui, à son tour, accroît la satisfaction au travail

: Rappelez aux membres de l'équipe leur raison d'être et leurs objectifs. Cela permet d'améliorer la confiance entre les membres de l'équipeles sentiments de confiancece qui, à son tour, accroît la satisfaction au travail Évaluez les cours : Réservez 30 minutes par mois ou 15 minutes par semaine pour discuter du respect des normes par votre équipe. Pour ce faire, vous pouvez créer un tableau de bord simple à l'aide des outils suivantsClickUp Brainun assistant IA, qui vous aide à faire cela facilement. Ensuite, vous pouvez demander à votre équipe de s'évaluer sur la façon dont elle suit les règles

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image4-8.png Utilisez ClickUp Brain pour créer des règles d'équipe /$$img/

créez des règles d'équipe, des tableaux de bord et bien plus encore à l'aide de ClickUp Brain_

Utiliser Outil de gestion de projet de ClickUp pour établir les règles de l'équipe. Vous pouvez créer un règlement d'équipe à l'aide de ClickUp Docs et suivre la progression de votre équipe à l'aide de Tableaux de bord ClickUp .

Équilibrer les objectifs individuels et ceux de l'équipe

Les membres de l'équipe ont des objectifs et des priorités individuels, qui peuvent entrer en conflit avec les objectifs de l'équipe, ce qui entraîne des conflits inattendus.

De plus, le travail en équipe peut être exigeant et épuisant, surtout si la charge de travail est déséquilibrée. Avec le temps, cela peut résulter en un sentiment de démotivation.

Voici comment vous pouvez surmonter ce défi au cours de l'étape de normalisation du développement du groupe :

Aligner les objectifs individuels sur les objectifs de l'équipe : Créez des objectifs individuels qui s'alignent sur la mission et les objets stratégiques de l'équipe. Vous pouvez utiliserObjectifs ClickUp pour fixer des objectifs SMART individuels et d'équipe, suivre les échéanciers des projets et les tâches de l'équipe, ainsi que la progression sur les cibles🎯

: Créez des objectifs individuels qui s'alignent sur la mission et les objets stratégiques de l'équipe. Vous pouvez utiliserObjectifs ClickUp pour fixer des objectifs SMART individuels et d'équipe, suivre les échéanciers des projets et les tâches de l'équipe, ainsi que la progression sur les cibles🎯 Encouragez une communication ouverte : Permettez à votre équipe de parler de ses objectifs individuels. Tirez parti dedes applications de communication d'équipe pour créer un espace central où les membres de l'équipe peuvent discuter, collaborer et communiquer en temps réel

: Permettez à votre équipe de parler de ses objectifs individuels. Tirez parti dedes applications de communication d'équipe pour créer un espace central où les membres de l'équipe peuvent discuter, collaborer et communiquer en temps réel Équilibrer les charges de travail : Faites attention aux charges de travail individuelles. Veillez à ce que personne ne souffre d'épuisement professionnel. De plus, encouragez les membres de l'équipe à s'assister mutuellement pour atteindre les objectifs individuels en même temps que les objectifs de l'équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image3-7.png Utilisez ClickUp Objectifs pour définir les objectifs de l'équipe /$$$img/

définissez et suivez les objectifs et les buts de l'équipe avec ClickUp Objectifs_

💡 Pro Tip: Leverage Gestion des ressources de ClickUp pour visualiser les ressources en un coup d'œil. Vous pouvez utiliser la vue Charge de travail pour planifier et gérer la capacité.

Maintien de la motivation

Les équipes peuvent se sentir trop à l'aise lors de l'étape de normalisation du développement de l'équipe et perdre de vue l'objectif à atteindre. Les équipes peuvent également stagner si elles atteignent régulièrement les objectifs sans pour autant les dépasser. Il peut donc être difficile de motiver les équipes au cours de l'étape de normalisation.

Voici quelques moyens de maintenir la motivation de votre équipe :

Célébrez les victoires : Reconnaissez les efforts et les réalisations de l'équipe afin d'impliquer les membres. Selon Gallup,les employés qui reçoivent de la reconnaissance sont 20 fois plus susceptibles d'être engagés que les employés qui ne le sont pas

: Reconnaissez les efforts et les réalisations de l'équipe afin d'impliquer les membres. Selon Gallup,les employés qui reçoivent de la reconnaissance sont 20 fois plus susceptibles d'être engagés que les employés qui ne le sont pas Prenez des nouvelles tous les jours : Prenez des nouvelles des membres de votre équipe tous les jours pour évaluer leur progression. Discutez de leurs défis et de leurs objectifs de carrière et guidez-les pour qu'ils soient plus performants

: Prenez des nouvelles des membres de votre équipe tous les jours pour évaluer leur progression. Discutez de leurs défis et de leurs objectifs de carrière et guidez-les pour qu'ils soient plus performants Abordez les conflits rapidement : Communiquez avec les membres de l'équipe dès qu'un conflit survient afin de pouvoir identifier le problème et le résoudre sans délai

Vous pouvez utiliser ClickUp Discuter pour communiquer avec votre équipe en temps réel. Il vous aide à partager des ressources et des mises à jour de projets, à résoudre des conflits et à discuter d'éléments d'action au fur et à mesure des besoins.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image1-7.png Communiquez et résolvez les conflits en temps réel avec ClickUp Chat /$$$img/

communiquez et résolvez les conflits en temps réel avec ClickUp Chat_

Bonnes pratiques pour renforcer les relations d'équipe à l'étape de la normalisation

Maintenant que vous connaissez les défis de l'étape de normalisation, discutons de quelques bonnes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre pour garantir des relations d'équipe solides.

Favoriser une communication ouverte

Paramètres objectifs de communication dès le début du processus de développement de l'équipe. **Maintenez la transparence en créant un solide forfait de communication dans lequel vous mentionnez les modes de communication, les objectifs, les parties prenantes, la fréquence des communications, les outils, etc

Tirez parti de la Modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe ClickUp pour forfaiter vos réunions d'équipe régulières. Vous pouvez définir les rôles et les responsabilités des membres, établir des paramètres pour les vérifications et créer des échéanciers pour les projets afin de vous assurer que tout est sur la bonne voie.

Modèle de matrice de communication et de réunion

💡 Pro Tip : Utilisez également les modèles de plans de communication pour déterminer comment et quand les membres de l'équipe doivent communiquer. Vous pouvez essayer les Modèle de plan de communication ClickUp pour améliorer votre communication externe et interne. Ce modèle vous aide à mettre en place des paramètres de communication et à mesurer la réussite de vos efforts de communication.

Organiser des activités de renforcement de l'esprit d'équipe

Si vous pouvez rire ensemble, vous pouvez travailler ensemble.

Robert Orben, écrivain et humoriste américain

Des activités amusantes de renforcement de l'équipe peuvent aider les membres de l'équipe à tisser des liens entre eux.

Voici quelques activités et jeux que vous pouvez essayer :

Fêtes virtuelles : Si vous avez une équipe à distance, organisez des fêtes en ligne pour reconnaître les réalisations des membres. Vous pouvez jouer à des quiz, discuter, parler des hobbies des membres, de leurs destinations de voyage et de leurs plats favoris, etc

: Si vous avez une équipe à distance, organisez des fêtes en ligne pour reconnaître les réalisations des membres. Vous pouvez jouer à des quiz, discuter, parler des hobbies des membres, de leurs destinations de voyage et de leurs plats favoris, etc Compétitions : Dynamisez les équipes en organisant des concours qui renforcent leur créativité et leur capacité à résoudre des problèmes. Vous pouvez mettre les membres en binôme et leur demander de créer des objectifs ou des règles liés au projet dans un délai donné. Le binôme qui termine le plus tôt gagne🥇

: Dynamisez les équipes en organisant des concours qui renforcent leur créativité et leur capacité à résoudre des problèmes. Vous pouvez mettre les membres en binôme et leur demander de créer des objectifs ou des règles liés au projet dans un délai donné. Le binôme qui termine le plus tôt gagne🥇 Que faisons-nous en commun : Ce jeu fonctionne mieux pour des équipes plus importantes. Organisez-le virtuellement ou en personne, créez des petits groupes et demandez aux membres de l'équipe de trouver ce que les membres de chaque groupe ont en commun - livres, musique, parfums de crème glacée, et plus encore

Renforcer les normes et les standards

Comme mentionné ci-dessus, les membres de l'équipe peuvent rapidement oublier les normes de l'équipe.

À quoi pouvez-vous donc faire pour les renforcer au cours de l'étape de normalisation ?

Faites en sorte que les règles soient visibles : Ne vous contentez pas d'écrire les règles dans un espace central ; mettez-les en évidence lors des réunions. Par exemple, si vous organisez une réunion sur Zoom, mettez les règles en évidence sur les écrans de chaque membre. Vous pouvez également créer des icônes qui représentent les normes et les faire clignoter sur les écrans des membres

: Ne vous contentez pas d'écrire les règles dans un espace central ; mettez-les en évidence lors des réunions. Par exemple, si vous organisez une réunion sur Zoom, mettez les règles en évidence sur les écrans de chaque membre. Vous pouvez également créer des icônes qui représentent les normes et les faire clignoter sur les écrans des membres Lisez les normes : Au début de chaque réunion, lisez à haute voix les normes de l'équipe pour aider les membres à se rappeler ce qu'ils doivent respecter. Cela rétablit l'engagement, la confiance et l'objectif

: Au début de chaque réunion, lisez à haute voix les normes de l'équipe pour aider les membres à se rappeler ce qu'ils doivent respecter. Cela rétablit l'engagement, la confiance et l'objectif Souligner les normes dans le contexte du feedback : Lors du fournisseur prestataire, mentionnez les normes à titre de rappel. Par exemple, si la "communication ouverte" est une norme, mentionnez-la lorsque vous demandez à certains membres de s'exprimer pendant les réunions

En renforçant les normes, vous ne construisez pas seulement une culture d'entreprise, mais aussi une culture d'entreprise une équipe performante mais aussi de maintenir une productivité élevée tout au long des étapes.

