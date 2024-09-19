Comment créer du contenu d'aide à la vente (avec exemples)

Dans de nombreuses entreprises traditionnelles, le contenu est souvent affiché comme relevant de la responsabilité exclusive de l'équipe marketing. Cependant, on oublie souvent que l'équipe commerciale s'appuie également sur le contenu pour optimiser les processus de vente.

En fait, des études montrent que seulement 10 % du contenu de l'animation commerciale est à l'origine de 50 % de l'engagement des prospects. Cela met en évidence le rôle essentiel d'un contenu stratégique bien ciblé dans l'assistance aux équipes commerciales.

Avec le bon contenu d'aide à la vente, les équipes commerciales peuvent engager les prospects de manière plus stratégique, répondre à leurs points de douleur spécifiques et les faire avancer plus facilement dans le processus d'achat.

Dans ce guide, nous allons explorer ce qu'implique le contenu d'aide à la vente, les différents types d'exemples de contenu et la façon dont vous pouvez l'utiliser pour favoriser des interactions plus significatives avec les clients.

Comprendre le contenu d'aide à la vente

la Commission européenne a décidé de mettre en place un système de gestion de l'information sur le site web de l'UE Collectif sur l'aide à la vente La vente consiste à établir des relations, à résoudre des problèmes et à générer des discussions. Pourtant, même les meilleures équipes commerciales peuvent s'essouffler si elles ne disposent pas des bonnes ressources.

C'est là que le contenu d'aide à la vente devient crucial. Il s'agit de toute ressource qui équipe les équipes commerciales avec les connaissances et les outils dont elles ont besoin pour engager les prospects et les faire avancer efficacement dans le parcours de l'acheteur

En fournissant à votre équipe commerciale un contenu de qualité, vous ne vous contentez pas de partager des informations, vous lui donnez un outil pour avoir de meilleures discussions, construire des relations plus solides et conclure plus d'affaires

Sur cette note, il est essentiel de comprendre la distinction entre le contenu commercial et le contenu marketing.

Alors que le contenu marketing - comme les articles de blog, les infographies et les campagnes sur les médias sociaux - se concentre sur la sensibilisation et l'intérêt en haut de l'entonnoir, votre contenu d'aide à la vente cible les étapes intermédiaires et inférieures. Son objectif est d'assister les équipes commerciales dans l'évolution des prospects vers une prise de décision conforme à votre stratégie d'aide à la vente.

Voici une analyse concise des différences :

Le contenu d'une lettre d'information est une fonctionnalité, un contenu d'équipe commerciale, un contenu de marketing Objectif : favoriser les équipes commerciales et conclure des affaires, générer des leads Public cible Représentants des équipes commerciales, prospects Contenu marketing : - Format : équipes commerciales, cartes de visite, modèles d'e-mail, articles de blog, livres blancs, webinaires, etc Discussion - Conversion - Sensibilisation - Intérêt

Types de contenu d'aide à la vente

La création d'un contenu d'aide à la vente efficace est essentielle pour responsabiliser votre équipe commerciale et guider les prospects tout au long du processus de vente. Pour ce faire, vous pouvez personnaliser le contenu en fonction des besoins spécifiques de votre équipe à l'aide des éléments suivants des outils d'aide à la vente .

Voici les types clés de contenu d'aide à la vente que vous pouvez créer :

1. Articles de blog à forte valeur ajoutée

Bien que les articles de blog soient généralement considérés comme des outils de marketing, les blogs à forte valeur ajoutée peuvent être clés pour l'activation des ventes.

Rédigés du point de vue d'experts du secteur, ces articles apportent un éclairage approfondi sur des sujets spécifiques pertinents pour votre public et en adéquation avec votre produit ou service.

Contrairement aux articles de blog marketing standard, qui visent principalement à sensibiliser le public, les articles de blog à forte valeur ajoutée sont conçus pour répondre aux points de douleur clés, présenter les fonctionnalités du produit et relever les défis de l'industrie

Par exemple, si vous souhaitez informer votre public sur ' comment utiliser l'IA dans l'équipe commerciale ' tout en faisant subtilement la promotion de votre outil de productivité commerciale un article de blog bien conçu sur ce sujet peut être très efficace. Il fournit des informations précieuses à vos prospects et positionne naturellement votre produit comme la solution dont ils ont besoin, attirant ainsi plus de prospects qualifiés dans votre équipe commerciale. Utilisez ClickUp Brain pour générer des idées d'articles de blog et des plans détaillés

2. Études de cas

Les études de cas font partie des types de contenu d'équipe commerciale les plus efficaces, car elles montrent comment votre produit ou service a produit des résultats concrets pour les clients.

Lorsqu'elles sont rédigées avec centré sur le client les études de cas peuvent aider votre buyer persona à avoir un aperçu de la façon dont votre solution les aide à résoudre leurs problèmes et à démontrer l'impact de votre solution dans le monde réel

Une étude de cas efficace pour un outil de gestion de projet pourrait montrer comment il a résolu des problèmes personnalisés pour un Ideal Customer Persona (ICP) et mettre en évidence les résultats clés, comme un gain de productivité de 40 %. De cette façon, vous pouvez clairement démontrer la valeur de votre produit et attirer plus de prospects qualifiés.

3. Manuels de vente

Les playbooks de vente sont des outils internes essentiels qui guident votre équipe commerciale à l'aide de stratégies, de bonnes pratiques et d'idées pour s'engager avec les prospects. Ils aident votre équipe à comprendre les spécificités du secteur et à adapter leurs présentations pour des interactions plus efficaces et plus personnalisées

Par exemple, si vous souhaitez que votre équipe commerciale comprenne le secteur bancaire et la manière dont votre produit s'y inscrit, votre manuel de vente peut inclure des sections détaillées sur les processus du secteur, la technologie actuelle et les défis clés. Il peut également inclure modèles de forfaits commerciaux , des scripts, des modèles d'e-mail et des stratégies d'approche pour améliorer les interactions avec les clients et conclure davantage de contrats.

4. eBooks

les livres électroniques changent la donne pour les équipes commerciales et marketing. Ce sont des outils externes d'activation des ventes qui fournissent des informations détaillées sur des sujets spécifiques qui sont précieux pour votre cible.

Généralement proposés sous forme de guides téléchargeables, les eBooks vous permettent de recueillir les coordonnées de prospects tout en donnant des informations approfondies qui vont au-delà de ce qu'un blog ou un article peut couvrir

Par exemple, si vous souhaitez démontrer les avantages d'un outil de productivité pour les la gestion de projet d'équipe commerciale un livre électronique intitulé "The Achevé to Sales Productivity" (Le guide complet de la productivité commerciale) serait efficace. Il peut traiter de la manière dont les outils de gestion de projet rationalisent les équipes commerciales, des stratégies d'automatisation et des tendances du secteur, en montrant comment votre logiciel peut changer la donne.

5. Vidéos explicatives

Les vidéos explicatives sont des clips courts et attrayants qui simplifient visuellement votre produit, votre service ou votre concept. Elles facilitent la compréhension d'idées complexes et captent rapidement l'attention.

Qu'il s'agisse d'expliquer une fonctionnalité compliquée d'un produit ou de présenter un processus, les vidéos explicatives sont idéales pour capter rapidement l'attention et mettre en forme des informations clés

Par exemple, si vous voulez montrer comment votre outil s'intègre dans une équipe commerciale vous pourriez créer une vidéo explicative de 2 minutes. Cette vidéo pourrait comporter des flux de travail animés ou une brève démonstration du produit, afin de montrer clairement comment votre solution s'inscrit dans le cadre général.

obtenez une vision détaillée de tous vos comptes clients en utilisant la solution CRM ClickUp_

Saisir les besoins actuels de votre cycle commercial, La solution CRM de ClickUp offre une vue effacée de votre pipeline de ventes, ce qui vous permet de suivre et de gérer les comptes et de collaborer de manière transparente avec votre équipe.

En affichant une vue d'ensemble de votre équipe commerciale, vous pouvez mettre en œuvre une stratégie de contenu efficace pour accélérer les discussions. En ajoutant les bonnes ressources et les bons scripts de vente à des prospects spécifiques à chaque étape, vous augmentez vos chances de convertir les prospects en clients et de favoriser la réussite commerciale globale.

Étape 4 : Créer et organiser votre contenu d'aide à la vente

Une fois votre stratégie de contenu mise en place, commencez à produire et à publier votre matériel.

Sur votre espace de travail, créez une section dédiée à la formation à la vente et au contenu d'aide à la vente, y compris les cartes de combat, les guides de vente et d'autres ressources précieuses. Cette organisation garantit que votre contenu est facilement accessible et qu'il assiste efficacement vos efforts commerciaux.

la structure hiérarchique détaillée de ClickUp vous permet de visualiser vos projets IA pour la documentation peut rationaliser la création et l'organisation de votre contenu, en veillant à ce qu'il soit bien géré et à jour.

créer des documents riches et des présentations d'équipes commerciales externes en utilisant ClickUp Docs_

Utiliser une plateforme de documentation interne comme ClickUp Docs pour le contenu de l'équipe commerciale interne, tel que les scripts de vente ou les cartes de combat. Il vous permet de créer et de gérer des documents détaillés et des wikis dans un environnement sécurisé, en veillant à ce que vos équipes commerciales puissent facilement accéder au contenu et l'utiliser.

💈Bonus : Structurez vos ressources externes d'activation des ventes de manière stratégique sur votre site web afin de guider les conversions commerciales à partir du trafic web. Il s'agit notamment de blogs, de pages de renvoi, d'études de cas et de témoignages de grande valeur.

Étape 5 : Attribuer les tâches et suivre la progression

En termes d'exécution, l'attribution des tâches et le suivi de la progression sont essentiels pour garantir l'utilisation efficace de votre contenu d'aide à la vente.

Veillez à suivre régulièrement la progression afin de résoudre rapidement tout problème ou retard. Cette approche systématique permet de maintenir l'élan et de s'assurer que votre contenu est toujours en phase avec vos objectifs commerciaux.

gérer l'ensemble de vos équipes commerciales et de vos processus à l'aide de ClickUp_ ClickUp pour les équipes commerciales est un excellent outil d'intégration de la gestion commerciale et de la gestion de projet, qui permet aux responsables de projets commerciaux de superviser tous les aspects d'un projet commercial, du début à la fin. Il combine des outils essentiels - tels que le logiciel de CRM B2B, les ressources d'activation des ventes, l'analyse, la gestion des tâches et les fonctionnalités de communication - en une seule plateforme.

Cette intégration rationalise le processus d'attribution des tâches, de suivi de la progression et de gestion de tous les détails de vos équipes commerciales. Votre équipe reste ainsi coordonnée et concentrée sur la réalisation de vos objets commerciaux.

Étape 6 : Automatiser si nécessaire

L'automatisation des tâches de routine permet de gagner du temps et de l'efficacité. Par instance, plutôt que d'envoyer manuellement des e-mails de sensibilisation à des prospects, vous pouvez rationaliser ce processus grâce à l'automatisation.

Par exemple, vous pouvez utiliser Automatisations ClickUp pour mettre en place des déclencheurs automatiques d'actions, comme l'envoi d'e-mails de suivi lorsqu'un client franchit une étape spécifique. Ainsi, votre équipe commerciale obtient les bons outils et les bonnes informations au bon moment, ce qui l'aide à rester efficace et au top de sa forme.

créez de puissants flux d'automatisation avec ClickUp [ClickUp Brain]( https://clickup.com/ai_CRÉERDESFLUXD'AUTOMATISATIONPUISSANTSAVECCLICKUP/HREF/CRÉERDESFLUXD'AUTOMATISATIONPUISSANTSAVECCLICKUP/HREF/CRÉERDESFLUXD'AUTOMATISATIONPUISSANTSAVECCLICKUP/HREF/ https://clickup.com/ai ) , avec ses capacités basées sur l'IA, connecte les tâches, les documents, les personnes et les connaissances de l'entreprise, permettant un accès transparent aux informations critiques spécifiques aux équipes commerciales à tout moment.

obtenez une visibilité achevée des indicateurs clés de votre équipe commerciale grâce aux tableaux de bord ClickUp_

Avec Tableaux de bord ClickUp avec ClickUp Dashboards, vous affichez une vue d'ensemble de tous les indicateurs cruciaux qui ont un impact sur votre stratégie de contenu pour l'équipe commerciale. Il vous aide à suivre les indicateurs clés, à visualiser les données et à générer des rapports pour évaluer l'efficacité du contenu. Vous pouvez ainsi prendre des décisions éclairées et optimiser votre stratégie de contenu sur la base d'informations en temps réel.

En outre, il vous permet de collaborer de manière transparente avec votre équipe, en veillant à ce que tout le monde reste aligné sur les objectifs et les ajustements nécessaires pour améliorer vos performances commerciales.

Astuce bonus: Vous cherchez à améliorer vos opérations de marketing ? Utilisez le logiciel de flux de travail du contenu . De cette façon, vous pouvez rationaliser vos processus de création et de gestion de contenu, assurant l'efficacité et la cohérence tout au long de vos efforts de marketing.

Optimisez votre processus d'aide à la vente avec ClickUp

Une solide stratégie d'aide à la vente peut booster vos discussions et instaurer la confiance avec vos clients. En créant des supports de vente sur mesure et en utilisant des outils intelligents, votre équipe commerciale peut se connecter plus efficacement avec les prospects et obtenir de meilleurs résultats.

ClickUp vous facilite la tâche en mettant à votre disposition une plateforme unique pour gérer l'ensemble de vos équipes commerciales. Ainsi, votre contenu est parfaitement aligné sur chaque étape du parcours de l'acheteur et s'adapte aux besoins de vos prospects.

Grâce à des modèles prêts à l'emploi et à de puissantes fonctionnalités pilotées par l'IA, ClickUp rationalise la création et la gestion de votre contenu commercial, vous aidant ainsi à rester organisé et réactif. S'inscrire sur ClickUp pour améliorer votre processus d'animation commerciale et favoriser la réussite dès aujourd'hui !