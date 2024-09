Nous avons passé en revue les meilleurs outils de gestion en 2024

Si vous êtes manager ou aspirez à le devenir, vous savez qu'il ne suffit pas d'avoir de solides compétences en matière de gestion. Dans un monde en quête constante de productivité et d'efficacité, vous avez besoin des bons outils pour optimiser vos activités quotidiennes.

Selon le Le sondage du Rebel's Guide to Project Management (Guide du rebelle pour la gestion de projet) 44% des managers manquent de ressources adéquates pour faire leur travail, et 43% disent qu'ils aimeraient éviter d'avoir à suivre les gens pour des mises à jour de statut.

Cela m'a amené à réfléchir aux moyens d'éliminer les tâches répétitives et de suivre le travail avec précision. Après de nombreux essais et erreurs (et en me plongeant un peu dans la théorie du management), j'ai constitué une pile des dix meilleurs outils pour managers disponibles aujourd'hui.

Ces outils offrent aux managers de nombreuses fonctionnalités permettant de rationaliser les processus, de renforcer la collaboration au sein de l'équipe, d'améliorer la gestion du temps et de stimuler la productivité.

Mais avant de faire cela, explorons ce que vous devez rechercher lorsque vous achetez des outils pour managers.

Que faut-il rechercher dans les outils pour managers ?

D'après mes tests et mes recherches approfondies, voici quelques-unes des fonctionnalités qui contribuent à faire d'un outil de gestion un outil efficace :

Gestion des tâches : Assurez-vous que l'outil permet de créer, d'assigner et de suivre les tâches avec des dates d'échéance et un suivi de la progression

: Assurez-vous que l'outil permet de créer, d'assigner et de suivre les tâches avec des dates d'échéance et un suivi de la progression Collaboration : Optez pour des outils qui assistent la communication en temps réel, le partage de fichiers et la modification en cours pour améliorer le travail d'équipe et l'accompagnement sur le terrain

: Optez pour des outils qui assistent la communication en temps réel, le partage de fichiers et la modification en cours pour améliorer le travail d'équipe et l'accompagnement sur le terrain Planification de projet : choisissez des outils dotés de diagrammes de Gantt ou de fonctionnalités similaires pour visualiser les échéanciers et les dépendances des projets

: choisissez des outils dotés de diagrammes de Gantt ou de fonctionnalités similaires pour visualiser les échéanciers et les dépendances des projets Suivi du temps : Le suivi du temps : choisissez des outils dotés de fonctionnalités intégrées de suivi du temps pour contrôler les heures consacrées aux tâches et aux projets

: Le suivi du temps : choisissez des outils dotés de fonctionnalités intégrées de suivi du temps pour contrôler les heures consacrées aux tâches et aux projets Outils de budgétisation : recherchez des fonctionnalités permettant d'estimer les coûts du projet et de suivre les dépenses afin de maintenir le contrôle du budget

: recherchez des fonctionnalités permettant d'estimer les coûts du projet et de suivre les dépenses afin de maintenir le contrôle du budget Interface conviviale : recherchez des outils dont la navigation est facile, afin que les utilisateurs puissent s'y adapter rapidement sans avoir besoin d'une formation approfondie

: recherchez des outils dont la navigation est facile, afin que les utilisateurs puissent s'y adapter rapidement sans avoir besoin d'une formation approfondie Personnalisation : Recherchez des fonctionnalités qui vous permettent d'adapter les flux de travail, les tableaux de bord et les formulaires de demande à vos besoins spécifiques

: Recherchez des fonctionnalités qui vous permettent d'adapter les flux de travail, les tableaux de bord et les formulaires de demande à vos besoins spécifiques Rapports et analyses : sélectionnez des outils qui fournissent des rapports automatisés pour faciliter l'analyse des performances du projet et de la productivité de l'équipe

: sélectionnez des outils qui fournissent des rapports automatisés pour faciliter l'analyse des performances du projet et de la productivité de l'équipe Intégration : Assurez-vous que l'outil peut s'intégrer à d'autres logiciels que vous utilisez, en rationalisant votre flux de travail entre les plateformes

Les 10 meilleurs outils de gestion

Comme dans la plupart des disciplines, l'efficacité d'un manager commence par un changement d'état d'esprit et de comportement. Les managers en herbe doivent d'abord identifier les domaines dans lesquels ils peuvent s'améliorer, puis les outils qui peuvent les aider à y parvenir.

Par exemple, si la collaboration et la communication sont des domaines à améliorer, recherchez des outils de gestion qui peuvent vous aider à rationaliser les parties de votre travail relatives au feedback, au coaching et à la délégation. De même, les outils de gestion qui excellent dans la génération de rapports et de tableaux de bord peuvent vous aider à gérer des projets avec un meilleur contrôle, des risques moindres et une visibilité et une efficacité accrues.

Voici donc les dix meilleurs outils pour manager qui répondent à différents cas d'utilisation pour les professionnels.

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion des tâches et la gestion globale de l'équipe) ClickUp est un projet puissant et

gestion des tâches qui rationalise considérablement les flux de travail. Ses solides options de suivi des tâches et de personnalisation facilitent le contrôle des délais et de la progression des projets.

Voici comment les fonctionnalités de ClickUp peuvent vous aider :

Gestion de projet Gestion de projet ClickUp peut aider les gestionnaires en offrant une suite complète de fonctionnalités permettant d'améliorer la productivité, la collaboration et la supervision des projets.

Simplifiez la gestion du travail avec ClickUp's Project Management

Voici comment il peut vous aider :

Centraliser la gestion des tâchesavec des champs personnalisés et des statuts

la gestion des tâchesavec des champs personnalisés et des statuts Faciliter la collaboration en temps réel grâce àcommentairesle partage de documents et l'intégration de l'e-mail

grâce àcommentairesle partage de documents et l'intégration de l'e-mail Établir des services dédiés ClickUp Discuter Afficher pour une gestion et une communication efficaces

ClickUp Discuter pour une gestion et une communication efficaces Visualiser la planification du projet avecDiagrammes de Ganttdes échéanciers, etcartes mentales *Contrôlez le temps passé sur les tâches et les projets grâce au suivi du temps intégré

avecDiagrammes de Ganttdes échéanciers, etcartes mentales *Contrôlez le temps passé sur les tâches et les projets grâce au suivi du temps intégré Gérer efficacement les budgets en estimant les coûts et en utilisant des outils de gestion des ressources

Modèle de gestion d'équipe

Efficace le management d'équipe est essentielle à la réussite d'une entreprise. Avec Le modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp vous pouvez faire en sorte que votre équipe soit organisée et se concentre sur ses objectifs.

Définissez des agendas par département et suivez-les grâce au modèle de plan de gestion d'équipe ClickUp

Ce modèle vous aide à :

Personnaliser les dates, les checklists, les pièces jointes et les champs personnalisés pour définir les rôles et les échéances

Utiliser les affichages Agenda et Agenda par département pour organiser efficacement les réunions d'équipe et de département

Utilisez les statuts des tâches pour suivre la progression et cocher les sous-tâches

pour suivre la progression et cocher les sous-tâches Demander un feedback sur les documents partagés et analyser la productivité

Avec ce modèle, vous pouvez aider les équipes à comprendre leur progression à chaque étape, à collaborer sur des objectifs partagés tout en renforçant la responsabilité, à maintenir la transparence avec des avertissements de dépendance et à livrer les projets à temps !

ClickUp meilleures fonctionnalités

Gérer les tâches et sous-tâches: Ajouter et personnaliser les tâches à plusieurs niveauxTâches ClickUp pour définir la progression, améliorer la transparence et réduire la surcharge d'informations

Ajouter et personnaliser les tâches à plusieurs niveauxTâches ClickUp pour définir la progression, améliorer la transparence et réduire la surcharge d'informations Collaborer sur le contenu: Inviter et co-créerDocuments ClickUp pour enrichir la production de contenu et partager en toute sécurité avec les bonnes personnes dans le respect de la confidentialité, le tout au même endroit

Inviter et co-créerDocuments ClickUp pour enrichir la production de contenu et partager en toute sécurité avec les bonnes personnes dans le respect de la confidentialité, le tout au même endroit Brainstorm virtuellement: Déposez vos idées en temps réel surTableaux blancs ClickUp, intégrez des liens et créez un canevas visuel pour maintenir la transparence

Déposez vos idées en temps réel surTableaux blancs ClickUp, intégrez des liens et créez un canevas visuel pour maintenir la transparence Assistant IA: UtilisezClickUp Brain pour importer les connaissances de l'entreprise en toute sécurité dans ClickUp. Maintenez le contrôle avec des permissions avancées et des historiques de versions

UtilisezClickUp Brain pour importer les connaissances de l'entreprise en toute sécurité dans ClickUp. Maintenez le contrôle avec des permissions avancées et des historiques de versions Intégration : Connectez-vous avec plus de 1 000 autres applications et rationalisez les flux de travail viaIntégrations ClickUp Limites de ClickUp

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage due aux fonctionnalités étendues de ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre par environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,500+ reviews)

4.7/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. ProofHub (Meilleur remplacement d'e-mail)

via PreuveHub ProofHub possède l'une des interfaces utilisateur les plus propres et les plus intuitives, ce qui peut vous aider à déployer rapidement ce projet auprès des membres de l'équipe. En fonction de l'objectif du projet, vous pouvez utiliser des diagrammes Gantt, des tableaux et des vues Tableau comme référentiel central pour les documents.

Si je devais distiller ProofHub en une seule fonctionnalité, je dirais que c'est la relecture des commentaires et des modifications apportées aux commentaires. Il a lié des chaînes d'e-mails interminables avec une messagerie rapide, des mises à jour de contenu en temps réel et le partage de liens.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

**La communication est simplifiée en intégrant différents canaux au sein d'une même plateforme

Améliorez la productivité grâce à des raccourcis d'accessibilité tels que les signets, les stickies et les raccourcis clavier

tels que les signets, les stickies et les raccourcis clavier Restez à jour sur tous les appareils grâce aux applications iOS et Android

Limites de ProofHub

Parfois, les notifications sont lentes à arriver et difficiles à filtrer

Prix de ProofHub

Petite équipe: 89$/mois pour 10 utilisateurs

89$/mois pour 10 utilisateurs Grande équipe: 153$/mois pour 100 utilisateurs

153$/mois pour 100 utilisateurs Grande équipe plus: 310 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Evaluations et critiques de ProofHub

G2: 4.5/5 (50+ reviews)

4.5/5 (50+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

3. Pipedrive (le meilleur pour la gestion des prospects)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-420.png Pipedrive - l'un des principaux outils de gestion /$$$img/

via Pipedrive Contrairement aux deux outils de gestion précédents, celui-ci s'adresse à une niche. Si vous êtes directeur commercial et leader, vous vous sentirez parfaitement à l'Accueil avec Pipedrive.

Cet outil peut être utilisé pour gérer les projets commerciaux, et l'IA CRM peut vous aider à identifier le prochain plan d'action en tenant compte des étapes de l'affaire, de l'intention du lead et des compteurs d'opportunités.

Même s'il est en bêta pour l'instant, le résumé des affaires par l'IA contextualise avec succès les interactions et les actions.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Prendre la bonne action en fonction des réunions, des échéanciers et des activités des prospects

en fonction des réunions, des échéanciers et des activités des prospects Synchronisez Pipedrive avec plus de 400 outils, y compris les appels vidéo, la génération de leads, les solutions téléphoniques et l'assistance client

avec plus de 400 outils, y compris les appels vidéo, la génération de leads, les solutions téléphoniques et l'assistance client Assurez la protection des données et restez informé des activités de votre équipe commerciale à tous les niveaux

Limites de Pipedrive

Les applications mobiles ne sont pas aussi intuitives que l'application de bureau

Assez limité à l'équipe commerciale

Prix de Pipedrive

Essentiel: $14/place par mois

$14/place par mois Avancé: 29 $ par siège et par mois

29 $ par siège et par mois Professionnel: 59 $/place par mois

59 $/place par mois Power: 69 $ par siège et par mois

69 $ par siège et par mois Enterprise: $99/place par mois

G2: 4.3/5 (1500+ commentaires)

4.3/5 (1500+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (2500+ commentaires)

4. Zoom (Le meilleur pour la gestion des réunions)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-421-1400x976.png Zoom /$$$img/

via Zoom Zoom est souvent considéré comme une simple plateforme de réunion, mais ses capacités vont bien au-delà. S'il excelle en tant qu'outil de réunion virtuelle, avec des fonctionnalités telles que les sessions simultanées et la traduction en direct pour les équipes internationales, il s'agit également d'une plateforme robuste pour gestion de projet .

J'ai été agréablement surpris par ses outils de productivité, qui incluent la collaboration documentaire, le tableau blanc et des capacités d'enregistrement vidéo, qui rivalisent avec des plateformes dédiées comme Loom.

Zoom meilleures fonctionnalités

Créez, hébergez et personnalisez des évènements avec des salles de réunion, des discussions en direct et un suivi des données de l'évènement

avec des salles de réunion, des discussions en direct et un suivi des données de l'évènement Exploitez les résumés d'appels alimentés par l'IA , le routage avancé des appels et l'intégration des discussions et des réunions

, le routage avancé des appels et l'intégration des discussions et des réunions Exprimez vos commentaires avec des emojis et d'autres réactions lors des réunions en direct

Limites de Zoom

Les fonctionnalités de gestion ne sont ni bien commercialisées ni clairement définies

Il manque des fonctionnalités spécifiques à la gestion de projet

Prix de Zoom

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: $14.99/utilisateur par mois

$14.99/utilisateur par mois Business: $21.99/utilisateur par mois

$21.99/utilisateur par mois Business Plus: Prix personnalisé

Prix personnalisé Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (55,000+ reviews)

4.5/5 (55,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (13,000+ commentaires)

5. Scribe (Meilleur pour les walkthroughs et la gestion des tutoriels)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-422.png Scribe, un outil de gestion parmi d'autres /$$$img/

via Scribe Scribe permet de passer à la vitesse supérieure en matière de création de manuels pratiques, de guides visuels et de didacticiels. Avec Scribe, vous pouvez joindre des documents d'orientation étape par étape sous chaque onglet d'assigné et ajouter des champs personnalisés, le tout avec la fonctionnalité de capture automatique. Il facilite également la délégation des tâches.

Elle est particulièrement utile lorsque les membres de l'équipe doivent expliquer des processus longs et compliqués et créer des documents de formation organisationnelle pour les nouveaux embauchés. Mais ma fonctionnalité la plus favorite est la possibilité de rédiger des informations sensibles pour partager des données sans se soucier de la sécurité.

Meilleures fonctionnalités de Scribe

**Les utilisateurs de Scribe peuvent créer et gérer automatiquement des présentations à l'aide d'extensions pour les navigateurs

Suivi du temps affiché , du taux d'achèvement des processus et de la pertinence des guides en temps réel

, du taux d'achèvement des processus et de la pertinence des guides en temps réel Réduisez le nombre de guides en double en partageant rapidement les informations avec Scribe Sidekick

en partageant rapidement les informations avec Scribe Sidekick Intégrer les outils utilisés par vos fournisseurs et clients pour le partage de wiki et de bases de données

Limites de Scribe

L'interface utilisateur pour le recadrage et la combinaison des sous-pages et des tâches complexes peut être dérangeante

La documentation d'assistance manque d'informations détaillées sur la façon de tirer le meilleur parti de Scribe

Prix de Scribe

Basic: Free

Free Pro Teams: $15/place par mois

$15/place par mois Pro Personal: $29/siège par mois

$29/siège par mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (150+ commentaires)

4.8/5 (150+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

6. Time Doctor (Le meilleur pour la gestion du temps)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-423-1400x746.png Time Doctor /$$$img/

via Time Doctor En tant que manager, vous devez superviser l'engagement des employés et l'analyse de la productivité. Alors que les outils présentés jusqu'à présent se concentrent sur le travail par projet, Time Doctor est un outil de gestion qui peut être déployé dans l'ensemble de l'entreprise pour le suivi du temps

Il peut vous aider à identifier les inefficacités et le temps nécessaire pour achever des tâches spécifiques, ce qui permet d'éviter la microgestion et de courir après les gens pour obtenir des mises à jour.

Quantifier la productivité et comprendre quand et comment les membres de l'équipe préfèrent travailler afin de déterminer la disponibilité de la main-d'œuvre pour les tâches critiques.

Time Doctor meilleures fonctionnalités

Suivre les heures de travail et utiliser les données pour la paie et la planification

et utiliser les données pour la paie et la planification Analysez l'utilisation du Web et des applications , créez des rapports échéanciers et suivez la progression des projets/tâches

, créez des rapports échéanciers et suivez la progression des projets/tâches Mon travail sans interruption même lorsque vous êtes hors ligne

Limites de Time Doctor

Les applications ne sont pas aussi stables et intuitives que la version web

Parfois, le suivi du temps n'est pas synchronisé correctement

Prix de Time Doctor

Basic: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Standard: $14/utilisateur par mois

$14/utilisateur par mois Premium: $20/utilisateur par mois

Time Doctor évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (350+ critiques)

4.4/5 (350+ critiques) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

7. NiftyPM (Meilleur pour une gestion de projet rentable)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-424-1400x704.png Nifty /$$$img/

via Nifty Nifty est un outil de gestion de projet qui coche la plupart des fonctionnalités et consolide efficacement de multiples fonctions en une seule plateforme.

Son interface épurée et ses fonctionnalités de base bien définies - discussions, tâches et rapports - facilitent l'intégration des nouveaux utilisateurs. Par exemple, j'ai rapidement migré un projet existant vers Nifty, en appréciant le niveau de détail granulaire offert par les fonctions Objectifs et Feuille de route.

L'attribution des tâches et le suivi de la progression sont intuitifs. D'un simple clic, vous pouvez créer des colonnes de tâches et affecter des membres à l'équipe

Les meilleures fonctionnalités de NiftyPM

Améliorer la collaboration au sein de l'équipe en discutant, en partageant des fichiers et en commentant en temps réel

en discutant, en partageant des fichiers et en commentant en temps réel Créez des formulaires en mode natif pour capturer des données et modifiez des documents pour extrapoler des informations utiles

pour capturer des données et modifiez des documents pour extrapoler des informations utiles Générer des informations précieuses grâce au suivi du temps, aux aperçus de projets et aux rapports personnalisés

Limites de NiftyPM

Les documents sont sujets à des erreurs de duplication et de synchronisation

La stabilité du système doit être améliorée, car les temps d'arrêt et les pépins mineurs sont assez fréquents

Bien que l'ajout récent de l'IA Orbit de Nifty soit prometteur, ses capacités d'automatisation semblent quelque peu limitées

Prix de NiftyPM

Free

Démarrage: 49$/mois pour 10 membres

49$/mois pour 10 membres Pro: $99/mois pour 20 membres

$99/mois pour 20 membres Business: 149$/mois pour 50 membres

149$/mois pour 50 membres Unlimited: 499 $/mois pour un nombre illimité de membres

NiftyPM évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (400+ commentaires)

4.7/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (400+ avis)

8. Monday (Meilleur pour la gestion de projet complexe)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-425.png Monday, l'un des nombreux outils de gestion utiles /$$$img/

via Monday Alors que Nifty est un nouveau venu, Monday gère des projets depuis des années. Sa solide réputation est bien méritée. L'évolutivité de Monday.com est impressionnante, mais elle nécessite une approche structurée

Vous devez définir des processus, automatiser des formulaires et créer des tableaux de bord distincts pour maintenir les projets en silos. Si le projet semble gonflé à un moment donné, vous pouvez organiser les tâches et les informations à l'aide de dossiers, de sous-dossiers et de la fonctionnalité Connect Boards.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Équilibrer la capacité de l'équipe grâce aux fonctionnalités de gestion de la charge de travail

grâce aux fonctionnalités de gestion de la charge de travail Faciliter le travail d'équipe avec les mentions en temps réel, le partage de fichiers et les @mentions

avec les mentions en temps réel, le partage de fichiers et les @mentions Intégration avec une vaste gamme d'outils tiers pour travailler avec les clients, les fournisseurs et d'autres équipes

Les limites de Monday

Compte tenu des possibilités offertes, la courbe d'apprentissage peut être assez raide

Prix Monday

Free: jusqu'à 2 places

jusqu'à 2 places Basic: $36/place par mois

$36/place par mois Standard: $42/place par mois

$42/place par mois Pro: $72/place par mois

$72/place par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (12000+ commentaires)

4.7/5 (12000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (4500+ commentaires)

9. Chanty (Meilleur pour la gestion de la communication)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-426.png Chanty, l'un des nombreux outils de gestion utiles /$$$img/

via Chanty Chanty est un concurrent direct de Slack mais possède suffisamment de.. gestion de projet pour justifier une place dans cette liste.

Vous pouvez discuter avec les fournisseurs et créer des tâches dans l'interface. Le tableau de bord de gestion de projet de Chanty est basé sur le Kanban, et l'une de ses fonctionnalités uniques est le menu Teambook, qui peut héberger toutes vos tâches, liens, textes, et flux d'activité.

Chanty meilleures fonctionnalités

Partager des extraits de code simples pour collaborer avec des développeurs directement dans la boîte de discussion

pour collaborer avec des développeurs directement dans la boîte de discussion Définissez des rôles et des permissions pour gérer les membres travaillant sur votre projet

pour gérer les membres travaillant sur votre projet Créez des flux de travail pour les fils de messages afin d'accéder à des détails détaillés sur la progression

Les limites de Chanty

S'appuie fortement sur l'interface de discussion

Les fonctionnalités de gestion de projet nécessitent des intégrations pour fonctionner correctement

Prix de Chanty

Free

Business: 4$/utilisateur par mois

G2: 4.5/5 (40+ reviews)

4.5/5 (40+ reviews) Capterra: 4.7/5 (30+ avis)

10. Asana (le meilleur pour créer des aperçus de projets)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-427.png Outils du gestionnaire Asana /$$$img/

via Asana Asana est un outil de gestion de projet populaire connu pour son interface épurée et son accent sur l'organisation des tâches

L'une des meilleures fonctionnalités d'Asana est sa capacité à consolider les projets, les tâches et la progression dans des listes claires et exploitables et des aperçus visuels. Sa flexibilité vous permet d'ajouter sans effort des tâches à plusieurs projets, éliminant ainsi la confusion liée au fait de jongler avec diverses initiatives.

L'accent mis par Asana sur la simplicité et la clarté en fait un choix populaire pour les équipes de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Les tâches et les sous-tâches peuvent être modifiées rapidement en glissant et déposant les dépendances

Planification des projets, prévision des nombres et suivi des informations au sein d'une seule et même plateforme

et suivi des informations au sein d'une seule et même plateforme Intégrez vos outils favoris pour améliorer les fonctionnalités de productivité d'Asana

Limites d'Asana

Chaque tâche Asana ne peut être attribuée qu'à une seule personne

N'a pas autant de repères visuels que les autres plateformes, ce qui entraîne une courbe d'apprentissage abrupte

Prix d'Asana

Personnel: Gratuit

Gratuit Débutant: 13,49 $/utilisateur par mois

13,49 $/utilisateur par mois Avancé: 30,49 $/utilisateur par mois

30,49 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Enterprise+: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (10 000+ avis)

4.4/5 (10 000+ avis) Capterra: 4.5/5 (12 500+ avis)

Gérer efficacement les projets avec le bon outil de gestion

Vos compétences ne sont plus le seul paramètre pour définir votre productivité au travail. Vous avez besoin de la bonne pile technologique pour vous aider à faire plus en moins de temps. Pour les managers, il s'agit de trouver l'outil qui convient parfaitement à leur organisation et à leur style de travail.

Chacun des outils listés ici offre quelque chose d'unique. Mais si je devais n'en choisir qu'un, je choisirais ClickUp, un outil polyvalent qui s'adapte à différents cas d'utilisation et à différentes portées de projet.

Les fonctionnalités personnalisables et évolutives de ClickUp, son interface utilisateur visuellement attrayante et ses intégrations à un certain nombre d'outils et de plateformes d'entreprise le placent tout en haut de notre liste d'outils pour gestionnaires. Il rend également le travail plus facile que jamais grâce à ClickUp Brain, l'assistant IA. Utilisez-le pour automatiser les tâches, générer des informations précieuses et améliorer le processus global de prise de décision et de gestion.

En bref.., s'inscrire à ClickUp aujourd'hui et améliorez votre carrière !