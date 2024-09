Stratégies RH pour les entreprises de construction

La réussite d'une entreprise de construction ne se limite pas à l'assemblage de briques et de mortier. Il faut créer des fondations solides (jeu de mots !) avec les bonnes personnes et un forfait stratégique.

Comme dans tout autre secteur, l'élaboration de solides stratégies de ressources humaines pour une entreprise de construction est essentielle à la création d'une entreprise solide et résiliente. Pensez à tout, du recrutement à l'intégration en passant par la gestion des performances des employés.

La rétention des talents, le développement des employés et le respect des protocoles de sécurité sont également essentiels à la réussite des projets et à la santé globale de l'entreprise de construction.

Dans ce billet, nous examinerons l'importance de stratégies RH efficaces pour une entreprise de construction. Nous parlerons également des défis propres au secteur de la construction et de la manière de les surmonter. Nous aborderons également les meilleures stratégies pour assurer la prospérité de votre entreprise. En savoir plus !

Importance des ressources humaines dans les entreprises de construction

Comme dans tout autre secteur, des pratiques efficaces en matière de ressources humaines (RH) sont essentielles à la réussite des entreprises de construction. Les RH jouent un rôle clé dans la gestion de la main-d'œuvre, la garantie de la sécurité et l'assistance aux objectifs généraux de l'entreprise.

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles une gestion solide des ressources humaines est essentielle dans le secteur de la construction :

Optimiser les coûts de main-d'œuvre : Les professionnels des RH, avec l'aide dela pile technologique des RHaident à rationaliser les coûts de main-d'œuvre. Ils le font en supervisant activement les niveaux de dotation, la formation des compétences, l'allocation des ressources et la gestion de la main-d'œuvre

: Le service des ressources humaines aide les entreprises à suivre des pratiques RH efficaces pour attirer et retenir les meilleurs talents. Il s'agit notamment d'offrir des salaires compétitifs ou des formations aux travailleurs de la construction Créer un environnement de travail positif : Un département RH aide à cultiver un environnement de travail positif tout en communiquant les valeurs et la mission de l'entreprise de construction. Il stimule le moral des employés, cimente la réputation de la marque et maintient un environnement de travail positifde la culture *Maintien de l'avantage concurrentiel : Les départements RH investissent dans le développement des compétences des travailleurs de la construction. Cela donne lieu à une main-d'œuvre hautement qualifiée et motivée, ce qui stimule la croissance des entreprises de construction

: une main-d'œuvre très engagée et motivée est également productive. Cela contribue à achever les projets de construction dans les délais impartis tout en maintenant les normes de qualité Priorité aux pratiques de sécurité : Les responsables des ressources humaines jouent un rôle essentiel dans l'introduction, la mise en œuvre et l'application des mesures et des protocoles de sécurité. Ils assurent une formation régulière pour la sécurité des travailleurs tout en maintenant la conformité avec les réglementations en matière de sécurité

Globalement, les RH dans le secteur de la construction contribuent à créer un environnement de travail prospère pour les travailleurs sur le chantier et dans les bureaux, ouvrant ainsi la voie à une réussite à long terme.

Défis RH courants dans le secteur de la construction

Des études montrent que les personnes les plus performantes peuvent être jusqu'à 400% plus productifs que les employés moyens, en particulier dans les rôles complexes. Il est donc crucial d'embaucher les bonnes personnes dans n'importe quel secteur, mais dans la construction, cela a un impact encore plus important sur la réussite et la sécurité des projets.

Voici quelques exemples Défis en matière de ressources humaines que rencontrent les entreprises de construction :

Pénuries de compétences: L'un des principaux défis qui ralentissent la croissance de l'industrie de la construction est la pénurie croissante de compétences. Plusieurs facteurs y contribuent, notamment le vieillissement de la main-d'œuvre, la diminution du nombre de jeunes entrant dans les métiers et la perception que la construction n'est plus une carrière lucrative. Cette situation est particulièrement fréquente dans les métiers spécialisés tels que la menuiserie, la plomberie et l'électricité, pour n'en citer que quelques-uns

L'un des principaux défis qui ralentissent la croissance de l'industrie de la construction est la pénurie croissante de compétences. Plusieurs facteurs y contribuent, notamment le vieillissement de la main-d'œuvre, la diminution du nombre de jeunes entrant dans les métiers et la perception que la construction n'est plus une carrière lucrative. Cette situation est particulièrement fréquente dans les métiers spécialisés tels que la menuiserie, la plomberie et l'électricité, pour n'en citer que quelques-uns **Le secteur de la construction est confronté à une pénurie de talents, car de nombreux travailleurs sont proches de la retraite et il n'y a pas assez de nouvelles recrues pour les remplacer. Au cours des 20 dernières années, le nombre de travailleurs âgés de 65 ans et plus a augmenté aux États-Unisaugmenté de 117 %et la même croissance est observée pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Cela souligne la nécessité d'améliorer la planification de la réussite et d'attirer des travailleurs plus jeunes dans l'industrie

**Instabilité de l'emploi : le caractère cyclique du secteur de la construction, associé aux fluctuations saisonnières et à la nature peu fiable du travail, entraîne une instabilité de l'emploi qui se traduit par des taux de rotation élevés

Des taux élevés d'accidents et de décès : Le secteur de la construction comporte de nombreux risques pour la sécurité et des taux élevés de blessures et d'accidents mortels. Ce risque subsiste même si le service des ressources humaines veille à la conformité sur tous les fronts, car les travailleurs qualifiés préféreraient de loin des possibilités d'emploi plus sûres

: Le secteur de la construction comporte de nombreux risques pour la sécurité et des taux élevés de blessures et d'accidents mortels. Ce risque subsiste même si le service des ressources humaines veille à la conformité sur tous les fronts, car les travailleurs qualifiés préféreraient de loin des possibilités d'emploi plus sûres **De nombreux projets de construction sont situés dans des zones reculées, ce qui rend difficile l'attraction et la rétention des talents. L'entreprise de construction doit soit prendre des dispositions pour l'hébergement des travailleurs, soit leur faire supporter le poids des trajets domicile-travail

Différences culturelles et barrières linguistiques: Dans le secteur de la construction, les RH doivent gérer les différences culturelles et les barrières linguistiques, car les équipes de construction sont composées de travailleurs d'origines diverses

Dans le secteur de la construction, les RH doivent gérer les différences culturelles et les barrières linguistiques, car les équipes de construction sont composées de travailleurs d'origines diverses Gestion de projet complexe: La gestion des budgets de construction, le traitement des besoins en ressources, le suivi des délais serrés et des changements d'envergure rendent les projets de construction délicats, ce qui se répercute également sur les ressources humaines

La gestion des budgets de construction, le traitement des besoins en ressources, le suivi des délais serrés et des changements d'envergure rendent les projets de construction délicats, ce qui se répercute également sur les ressources humaines Résistance au changement: Le secteur de la construction est traditionnellement lent à adopter les nouvelles technologies. Bien que les opérations adoptent progressivement l'innovation, les pratiques en matière de ressources humaines tardent encore à intégrer pleinement ces avancées

Stratégies RH courantes pour les entreprises de construction

Que vous endossiez le chapeau d'un gestionnaire de projet de construction à la tête de votre équipe de projet ou d'une personne dédiée.. Gestionnaire des ressources humaines qui s'occupe des activités quotidiennes vous avez besoin d'une approche stratégique qui réponde aux défis uniques de l'industrie.

Voici quelques stratégies RH efficaces à envisager pour une entreprise de construction :

Recrutement et intégration

Un processus de recrutement efficace, suivi d'une expérience d'intégration harmonieuse, permet d'attirer et de retenir des travailleurs qualifiés.

Voici comment capter et conserver l'intérêt des meilleurs talents et des nouveaux embauchés :

Recrutement ciblé: Établissez des partenariats avec des écoles professionnelles ou des syndicats, participez à des évènements, assistez à des salons de l'emploi ou utilisez des sites d'emploi spécifiques à l'industrie de la construction pour effectuer un recrutement ciblé de travailleurs qualifiés

Établissez des partenariats avec des écoles professionnelles ou des syndicats, participez à des évènements, assistez à des salons de l'emploi ou utilisez des sites d'emploi spécifiques à l'industrie de la construction pour effectuer un recrutement ciblé de travailleurs qualifiés Évaluations basées sur les compétences: Allez au-delà des CV traditionnels et procédez à des évaluations basées sur les compétences pour filtrer les candidats qualifiés possédant l'expérience et les paramètres adéquats

Allez au-delà des CV traditionnels et procédez à des évaluations basées sur les compétences pour filtrer les candidats qualifiés possédant l'expérience et les paramètres adéquats **Mon travail consiste à élaborer un programme d'intégration complet qui présente aux nouveaux employés la culture de l'entreprise, les protocoles de sécurité, les attentes liées aux projets et toutes les autres facettes du travail au sein de votre entreprise de construction. Cette approche permet d'aborder lesles défis de l'intégration et garantit que les nouveaux employés s'intègrent en douceur dans votre entreprise

Formation des employés et développement des compétences

Compte tenu de la pénurie pressante de talents et de compétences dans le secteur de la construction, il est essentiel d'investir dans la formation et le développement des compétences des employés pour assurer la viabilité à long terme de l'entreprise.

Voici comment les services des ressources humaines peuvent y remédier :

Partenariat avec des écoles techniques: Collaborer avec des écoles spécialisées ou techniques ou mettre en place des programmes d'apprentissage internes pour offrir une formation continue et une assistance à la prochaine génération de travailleurs qualifiés

Collaborer avec des écoles spécialisées ou techniques ou mettre en place des programmes d'apprentissage internes pour offrir une formation continue et une assistance à la prochaine génération de travailleurs qualifiés Suivre et encourager la formation croisée: Suivre la formation des employés et encourager la formation croisée entre les employés afin d'améliorer et d'augmenter les compétences. Cela permettra de créer une main-d'œuvre polyvalente capable de combler les lacunes en matière de compétences lors des fluctuations saisonnières

Suivre la formation des employés et encourager la formation croisée entre les employés afin d'améliorer et d'augmenter les compétences. Cela permettra de créer une main-d'œuvre polyvalente capable de combler les lacunes en matière de compétences lors des fluctuations saisonnières Rendre les programmes de formation obligatoires: Rendre les programmes de formation obligatoires afin de promouvoir une culture d'apprentissage et d'amélioration continus. Liez ces programmes de formation et ces certifications à des opportunités de développement de carrière pour les encourager davantage

Engagement et fidélisation des employés

Un engagement significatif des employés favorise une culture d'entreprise forte, en particulier lorsque les membres de l'équipe proviennent d'horizons différents.

Dans le même temps, il compense également le problème des taux élevés de rotation du personnel dans le secteur de la construction. Les gestionnaires de projet ou les responsables des ressources humaines peuvent les amener sur la même page en utilisant les stratégies de fidélisation des employés présentées ci-dessous :

Promouvoir une communication ouverte: Créez un environnement de communication ouverte entre les employés, la direction et le service des ressources humaines. Organisez des réunions publiques ou des sondages pour recueillir les commentaires des employés

Créez un environnement de communication ouverte entre les employés, la direction et le service des ressources humaines. Organisez des réunions publiques ou des sondages pour recueillir les commentaires des employés Mettre en place des programmes de reconnaissance: Mettre en place un programme de reconnaissance et d'appréciation qui reconnaît et célèbre publiquement les efforts et les réalisations des employés, qu'elles soient grandes ou petites. Liez ces programmes à des opportunités de développement de carrière

Mettre en place un programme de reconnaissance et d'appréciation qui reconnaît et célèbre publiquement les efforts et les réalisations des employés, qu'elles soient grandes ou petites. Liez ces programmes à des opportunités de développement de carrière Assistance à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée: Élaborer des stratégies permettant d'assurer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, telles que des modalités de travail flexibles sur les chantiers de construction en fonction des exigences du projet

Avec ClickUp pour les équipes de construction avec ClickUp, vous pouvez planifier, gérer et suivre les projets du début à la fin, en garantissant un engagement efficace et des processus RH rationalisés, le tout en un seul endroit. Cela renforce l'efficacité globale du projet et améliore la communication et la rétention de l'équipe à long terme.

Paie et avantages sociaux

Une rémunération et des avantages compétitifs sont essentiels pour attirer et retenir les meilleurs talents dans le secteur de la construction. Cependant, cela nécessite également d'équilibrer les flux de trésorerie.

Examinons quelques stratégies qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre parfait :

Analyser les tendances en matière de rémunération: Étudier les modèles de rémunération et les salaires en cours dans l'industrie de la construction de votre région et identifier les moyens de faire une offre compétitive qui attirera les candidats qualifiés

Étudier les modèles de rémunération et les salaires en cours dans l'industrie de la construction de votre région et identifier les moyens de faire une offre compétitive qui attirera les candidats qualifiés Mettre en place des incitations basées sur les performances: Développer des programmes d'incitation basés sur les performances qui récompensent les caractéristiques souhaitables telles que le respect des règles de sécurité, l'atteinte des objectifs, une productivité plus élevée, etc

Développer des programmes d'incitation basés sur les performances qui récompensent les caractéristiques souhaitables telles que le respect des règles de sécurité, l'atteinte des objectifs, une productivité plus élevée, etc Inclure des avantages supplémentaires: Prendre en compte les avantages supplémentaires, tels que les indemnités journalières ou les allocations de voyage, pour les travailleurs de la construction qui se rendent sur les chantiers

Sécurité des employés et respect des réglementations

La sécurité et le respect de la réglementation ne peuvent être traités après coup.

Qu'il s'agisse d'assurer le bien-être des employés ou de maintenir la conformité avec le droit du travail tel que mandaté par l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), le service des ressources humaines des entreprises de construction peut démontrer son engagement par le biais des stratégies suivantes :

Investir dans la formation à la sécurité: Fournir un équipement adéquat et des initiatives de formation à la sécurité afin d'entretenir une culture de sensibilisation à la sécurité

Fournir un équipement adéquat et des initiatives de formation à la sécurité afin d'entretenir une culture de sensibilisation à la sécurité Former un comité de sécurité: Constituer un comité de sécurité composé d'employés de différents départements afin d'identifier les risques potentiels et d'y remédier invite, instructions

Constituer un composé d'employés de différents départements afin d'identifier les risques potentiels et d'y remédier invite, instructions Réaliser des audits réguliers: Réaliser des audits de sécurité réguliers et des inspections surprises sur les chantiers de construction afin de s'assurer du respect des règles de sécurité par les employés et d'identifier les points à améliorer

Collaboration avec les syndicats

La construction est l'un des secteurs les plus syndiqués des États-Unis. Les représentants RH des entreprises de construction doivent avoir les compétences nécessaires pour établir de solides relations de collaboration avec les syndicats.

Voici quelques stratégies RH permettant à une entreprise de construction de mieux travailler avec les syndicats afin d'améliorer les résultats pour tout le monde :

Adopter des processus équitables : Veillez à ce que les discussions sur les négociations collectives soient équitables et respectueuses. Visez à trouver des solutions mutuellement viables et mettez en place un mécanisme solide de résolution des conflits

: Veillez à ce que les discussions sur les négociations collectives soient équitables et respectueuses. Visez à trouver des solutions mutuellement viables et mettez en place un mécanisme solide de résolution des conflits Privilégiez la communication : établissez et entretenez un canal de communication ouvert avec les représentants syndicaux et veillez à la transparence de vos décisions et de vos politiques

: établissez et entretenez un canal de communication ouvert avec les représentants syndicaux et veillez à la transparence de vos décisions et de vos politiques Mon travail consiste à collaborer à la réalisation d'objectifs partagés : Engagez-vous avec les représentants syndicaux pour atteindre des objectifs mutuellement importants tels que la sécurité des employés, des politiques d'embauche et de licenciement équitables, la satisfaction des employés, etc. Cette approche favorise un processus plus équitable et peut atténuer les conflits ou griefs potentiels

Solutions technologiques

La technologie peut être la pièce manquante qui relie les processus RH, le moral des employés, l'efficacité du lieu de travail, la communication intentionnelle et plusieurs autres aspects au sein des entreprises de construction.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Construction-Management-1400x859.png Utiliser des plateformes collaboratives comme ClickUp pour forfaiter et exécuter les stratégies RH d'une entreprise de construction /$$img/

Utiliser des plateformes collaboratives comme ClickUp pour forfaiter et exécuter des stratégies RH pour une entreprise de construction

A partir de logiciel de gestion de projet de construction pour les logiciels dédiés à la gestion de projets de construction Logiciel RH voici quelques moyens de renforcer la gestion des ressources humaines à l'aide de la technologie :

Utiliser un logiciel RH: Introduire un logiciel RH pour rationaliser les processus de recrutement, d'intégration, de paie, de présence et de gestion des performances. Avec le bon outil, un seul manager d'équipe peut répondre aux besoins d'une équipe nombreuse et distribuée

Introduire un logiciel RH pour rationaliser les processus de recrutement, d'intégration, de paie, de présence et de gestion des performances. Avec le bon outil, un seul manager d'équipe peut répondre aux besoins d'une équipe nombreuse et distribuée Investissez dans des outils de communication: Utilisez des outils de communication pour connecter les travailleurs sur site, les employés à distance, le personnel de bureau et le personnel des ressources humaines sur une plateforme unifiée

Utilisez des outils de communication pour connecter les travailleurs sur site, les employés à distance, le personnel de bureau et le personnel des ressources humaines sur une plateforme unifiée Adopter des outils de gestion de projet: Utiliser un outil de gestion de projet pour garder un œil sur les projets de construction, gérer les besoins en main-d'œuvre et en ressources, et améliorer l'efficacité globale du projet

Astuce: Vous avez des difficultés avec les processus RH de bout en bout ? Utilisez La plateforme de gestion des RH de ClickUp pour rationaliser l'embauche, l'onboarding et le développement des employés avec un hub central et des affichages personnalisables pour une gestion facile.

À première vue, on pourrait penser que les entreprises de construction et les départements RH ont besoin d'outils distincts pour répondre à leurs divers besoins - des systèmes dédiés à la gestion de projet et des solutions distinctes pour la gestion des ressources humaines. Bien que cette approche soit courante, elle peut conduire à un flux de travail fragmenté et encombrant.

Et si vous pouviez le simplifier en remplaçant les systèmes multiples par une solution unique et intégrée ? C'est là qu'intervient le ClickUp entre en jeu.

ClickUp est un outil de productivité polyvalent, tout-en-un, suffisamment puissant pour remplacer toute votre pile technologique (ou du moins une partie).

Voici un aperçu de la manière dont vous pouvez utiliser ClickUp comme outil pour votre stratégie RH :

Simplifier l'acquisition et l'intégration des talents

ClickUp propose plusieurs modèles qui reproduisent votre pipeline de recrutement typique. Personnalisez-les pour gérer le processus de recrutement, suivre les candidatures, planifier les entretiens et présélectionner les travailleurs qualifiés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-257.png L'outil de gestion de projet de construction de ClickUp /$$$img/

Gérer efficacement les processus RH avec ClickUp pour les entreprises de construction ClickUp Tâches facilite le recrutement dans le secteur de la construction en créant des listes de tâches pour les offres d'emploi, l'évaluation des candidats, la planification des entretiens et la vérification des références. Cette fonctionnalité permet un suivi en temps réel et garantit que chaque étape du processus d'embauche est bien organisée et efficacement achevée, ce qui rend l'embauche d'entrepreneurs plus rationnelle et plus efficace.

Ce n'est pas tout ; vous pouvez créer une checklist d'intégration (ou, encore une fois, utiliser un modèle existant) pour vous assurer que les nouveaux embauchés ont une expérience d'intégration agréable et s'intègrent bien dans leurs équipes respectives.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/184c2fc3-1000-1.png Modèle de recrutement et d'embauche ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-90061003552&department=hr-recruiting&_gl=1*4m1wkl*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJdjFThzMHZiNURSY0IzdWNIaTdU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de recrutement et d'embauche de ClickUp simplifie le processus d'acquisition de talents grâce à son intervalle de fonctionnalités, notamment les offres d'emploi, le suivi des candidats, les fiches d'entretien et les formulaires de demande d'emploi. Il vous permet de rationaliser les processus de recrutement et d'intégration, en les rendant plus efficaces et mieux organisés.

Il vous aide ainsi à :

Créer et gérer facilement des listes d'offres d'emploi

Contrôler le statut et l'état d'avancement des candidatures

Utiliser des tableaux de bord pour des évaluations cohérentes

Mettre en place des checklists pour une intégration en douceur des nouveaux embauchés

Rationaliser l'ensemble du processus d'embauche du début à la fin

Télécharger ce modèle

De même, avec Modèle d'accueil des employés de ClickUp avec le modèle d'intégration des employés de ClickUp, vous pouvez aligner votre équipe sur un processus d'intégration structuré et efficace pour les nouvelles recrues.

Prioriser la formation et le développement continus

La formation et le développement continus sont essentiels pour permettre aux employés de se tenir au courant des normes du secteur et d'améliorer leurs compétences. Documents ClickUp vous permet de créer et de gérer des documents et des wikis détaillés et visuellement attrayants. Pour les RH de la construction, il est particulièrement efficace pour organiser les procédures opératoires normalisées, maintenir les politiques à jour et stocker les documents administratifs essentiels en un seul endroit. Son intégration avec Google Drive simplifie encore davantage la gestion et le partage des documents.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Assigned-Comments-in-ClickUp-Dos.png Créer et gérer des stratégies RH pour une entreprise de construction avec ClickUp Docs /$$img/

créez et gérez des supports de formation sans effort avec ClickUp Docs_

Dans votre entreprise de construction, vous pouvez l'utiliser pour :

Créer et organiser des contenus de formation et des hubs de connaissances

Mettre à jour les supports de manière efficace

Intégrer la formation dans les flux de travail

En outre, Affichage du formulaire ClickUp améliore les évaluations post-formation en capturant efficacement les réponses et en acheminant les tâches. Il vous aide à créer des formulaires personnalisables et faciles à achever qui sont liés directement à des tâches liées pour une action rapide et un suivi rationalisé.

Le retour d'information est ainsi pris en compte de manière invite, instructions qui permettent d'ajuster efficacement le programme de formation et de mettre en place des actions de suivi en temps voulu.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-444.png Affichage du formulaire ClickUp /$$img/

Créez des sondages dynamiques et personnalisables sans effort avec ClickUp Form View

Focus sur l'engagement et la communication des employés

Dans le secteur de la construction, où les équipes sont souvent réparties sur différents sites, l'application mobile de ClickUp améliore l'engagement et la communication des employés. Elle permet aux membres de l'équipe de rester connectés, de recevoir des mises à jour en temps réel et d'accéder à des documents importants depuis n'importe où, ce qui garantit que tout le monde reste aligné et motivé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-view-simplified.png Améliorer la communication d'équipe au sein des entreprises de construction avec ClickUp Chat View /$$img/

améliorez la communication au sein de l'équipe sans effort avec ClickUp Chat View_

Avec ClickUp Affiche de discussion, vous permet de développer une culture de communication ouverte et transparente au sein de votre équipe. Il offre une fonction de discussion intégrée, permettant aux membres de l'équipe de communiquer et de collaborer en temps réel, quel que soit leur emplacement.

En outre, avec Les commentaires d'affectation de ClickUp de ClickUp, vous pouvez vous assurer que les commentaires exploitables sont attribués aux membres de l'équipe appropriés, évitant ainsi que des tâches importantes ne soient négligées.

Dans le secteur de la construction, cela peut améliorer considérablement la coordination entre les équipes à distance et sur site, en veillant à ce que la communication reste claire et convaincante.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-573.png Modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-90061003553&department=hr-recruiting&_gl=1*1lhig61*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJdjVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdU91enBOS2RfTEJTMWF2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec Modèle d'engagement des employés de ClickUp avec le modèle d'engagement des employés de ClickUp, vous pouvez rationaliser et améliorer tous les aspects de la gestion des employés. Ce modèle couvre tout, des profils détaillés des employés et de l'onboarding transparent aux évaluations de performance perspicaces et aux sondages engageants.

Il vous permet de :

Créer et maintenir des profils détaillés pour chaque membre de l'équipe

Mettre en œuvre des processus d'intégration en douceur pour les nouvelles recrues

Utiliser des examens structurés pour évaluer et améliorer les performances des employés

Recueillir des commentaires et des informations pour stimuler l'engagement de l'équipe

Créer un environnement de travail proactif et engageant

Télécharger ce modèle

Maîtriser la gestion du personnel à distance

Les équipes à distance ont besoin d'une coordination et d'une communication efficaces pour assurer la continuité du projet, le respect des normes de sécurité et l'achèvement des tâches dans les délais impartis.

La rationalisation des processus RH pour les travailleurs à distance permet de combler le fossé entre le personnel sur site et hors site, en veillant à ce que tout le monde soit aligné sur les objectifs de l'entreprise et les exigences du projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-Collaboration.png Collaborez avec des équipes à distance et réfléchissez à des stratégies de ressources humaines pour une entreprise de construction sur ClickUp Tableau blanc /$$img/

collaborez avec des équipes à distance et faites un brainstorming sur les tableaux blancs ClickUp_

Avec Tableaux blancs ClickUp avec ClickUp Whiteboards, il devient facile de réfléchir, de forfaiter et de travailler ensemble, même lorsque les membres de l'équipe se trouvent à des emplacements différents. Vous pouvez l'utiliser pour maintenir la connexion et l'engagement de chacun, en assurant une collaboration efficace entre les équipes à distance et sur site Les fonctionnalités de suivi du temps du projet de ClickUp y compris une extension Chrome gratuite pour le suivi du temps à travers différentes fenêtres, sont parfaites pour l'industrie de la construction. Les fonctionnalités uniques de Charge de travail affichée fournit un aperçu complet des tâches programmées de chaque membre de l'équipe sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Cela permet de gérer les échéanciers du projet, d'équilibrer les charges de travail et de s'assurer que tous les membres de l'équipe sont alignés sur les objectifs du projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-1.gif Vue Charge de travail de ClickUp /$$img/

Identifier les capacités et allouer les ressources efficacement pour éviter la sur- ou sous-utilisation des ressources avec la vue Charge de travail de ClickUp

En outre, L'intégration de Zoom par ClickUp ajoute une couche collaborative, vous permettant d'organiser des réunions directement au sein de la plateforme. Ceci est particulièrement utile dans la construction pour la coordination entre différents sites et pour assurer une communication claire et en temps réel entre les membres de l'équipe.

D'autre part, ClickUp Brain s'appuie sur l'IA pour prévoir les besoins en main-d'œuvre, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées et de forfaiter efficacement les ressources.

De plus, vous pouvez intégrer ClickUp à divers outils ( plus de 1 000 ! ) pour un écosystème numérique sans faille. Quelle que soit la manière dont vous l'utilisez, ClickUp ne peut qu'améliorer l'efficacité et renforcer la communication et la collaboration. Il augmente vos capacités à surmonter les défis liés aux RH dans l'entreprise de construction.

**A lire également Des modèles RH gratuits pour optimiser vos processus de gestion du personnel

Optimisez vos stratégies RH avec ClickUp

Une gestion efficace des ressources humaines pourrait être le facteur de différenciation entre une entreprise de construction performante et son homologue médiocre.

Les stratégies RH partagées ci-dessus constituent un excellent point de départ pour les entreprises de construction afin de relever les défis courants, de favoriser une main-d'œuvre forte et engagée, et d'améliorer les performances globales.

Dans le secteur de la construction, le département des ressources humaines influence la trajectoire de croissance et la durabilité d'une organisation en prévoyant les besoins en main-d'œuvre, en intégrant les nouveaux employés et en favorisant le développement professionnel.

La suite complète d'outils de ClickUp est conçue pour améliorer les processus RH grâce à la gestion automatisée des tâches et à l'intégration avec d'autres outils. Elle permet aux entreprises de construction d'accroître leur efficacité, d'améliorer la communication et d'atteindre une réussite à long terme.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous sur ClickUp et transformez vos opérations RH dès aujourd'hui !