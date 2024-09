Comment définir et atteindre stratégiquement des objectifs à long terme (+Exemples)

Vous êtes-vous déjà demandé comment les grands dirigeants façonnent leur héritage ? Tout commence par une vision qui va au-delà du présent.

Maintenant, changeons de vitesse et pensons à votre parcours professionnel dans dix ans. Imaginez-vous en train de battre des records de vente, de lancer un produit qui va changer le marché ou de mettre en place la meilleure équipe d'assistance client que le secteur ait jamais connue.

Mais transformer ces aspirations en réalité ne va pas sans difficultés.

Selon l'étude un goujon y, seulement 8 % des personnes atteignent leurs objectifs du Nouvel An, qui comprennent souvent des objectifs à long terme.

S'il est relativement facile de se fixer des objectifs à long terme, il n'en va pas de même pour la concrétisation de ces objectifs.

Voyons comment vous pouvez créer, suivre et atteindre vos objectifs à long terme de manière efficace. Nous examinerons également un certain nombre d'exemples d'objectifs à long terme, afin de poser les paramètres de votre triomphe personnel et professionnel.

**Qu'est-ce qu'un objectif à long terme ?

Les objectifs à long terme sont des forfaits stratégiques et réalisables qui transforment des aspirations en objets réalisables. Ils sont soigneusement forfaités (et réfléchis) et s'étendent généralement sur plusieurs années, voire plusieurs décennies.

Ces objectifs nécessitent une validation et une planification stratégique permanentes. Parfois, les objectifs à court terme servent de jalons à ces objectifs ambitieux, qui sont le moteur de l'engagement professionnel et de la planification stratégique objectifs personnels .

Qu'il s'agisse d'obtenir une nouvelle récompense, de devenir un cadre supérieur ou de développer une entreprise à l'échelle internationale, les objectifs à long terme vous aideront à mettre en place le paramètre nécessaire à un effort soutenu et à une réussite durable.

Commençons par comprendre la différence entre les différents types d'objectifs.

Objectifs à long terme vs. objectifs à court terme

Les objectifs professionnels à long terme nécessitent des efforts soutenus pendant des années, tandis que les objectifs à court terme sont les étapes qui vous mènent vers ces grandes réalisations.

Examinons la différence entre les objectifs à court terme et les objectifs à long terme en bref :

Aspect Objectifs à long terme Objectifs à court terme Objectifs à long terme Objectifs à long terme Objectifs à long terme **Objectifs à court terme Les objectifs à long terme sont des objectifs à court terme, mais ils ne sont pas des objectifs à long terme. Généralement plus de 3 ans De quelques jours à quelques mois. Habituellement moins d'un an Exemples : - Atteindre une position de cadre supérieur dans une société multinationale - Achevé une certification professionnelle dans votre champ d'activité Les objectifs de carrière sont des objectifs stratégiques, orientés vers l'avenir, et des objectifs opérationnels immédiats En cours - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation - En cours de formation Planification requise : étendue, impliquant le mappage du parcours de carrière et des stratégies de développement professionnel ; plus immédiate, impliquant des tâches et des projets de courte durée

Pourquoi se fixer des objectifs à long terme?

Une étude de Harvard Business a montré que 14% des personnes qui se fixent des objectifs ont dix fois plus de réussite que celles qui n'en ont pas.

La définition d'objectifs à long terme vous permet de franchir des jalons importants et d'aligner vos objectifs sur ceux de votre entreprise actions quotidiennes avec vos aspirations plus générales en matière de vie et de carrière.

Voici cinq bonnes raisons de se fixer des objectifs à long terme :

🎯 Donner un sens à sa vie et une direction à sa vie

Les objectifs à long terme permettent de se fixer un but et une orientation clairs. D'après recherche , 86% des dirigeants estiment que la définition d'un objectif est cruciale pour la réussite d'une stratégie de croissance

L'établissement de ces objectifs vous permet de tracer intentionnellement les grandes lignes de votre parcours futur. À bien des égards, les objectifs à long terme nous aident à avancer dans la vie et nous font espérer en notre propre avenir.

🎯 Rester motivé et validé

Savez-vous que les personnes qui se fixent des objectifs clairs à long terme sont 42% plus susceptibles de les réaliser que ceux qui ne les réalisent pas?

Ces objectifs vous aident à rester motivé et à vous engager dans le processus. Lorsque vous avez un objectif clair, vous êtes plus susceptible de persévérer malgré les défis et les revers, en gardant votre vision à long terme à l'esprit.

🎯 Travaillez en permanence à votre développement personnel et professionnel

Se fixer des objectifs ambitieux à long terme nécessite souvent d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances, qui sont bénéfiques pour les tâches immédiates et les avancées futures.

🎯 Optimiser l'allocation des ressources

Connaître vos objectifs à long terme vous permet de hiérarchiser votre temps, vos finances et vos autres ressources. Cela vous permet de vous assurer que vous investissez dans les domaines qui offrent le meilleur rendement.

🎯 Construire une hérédité et un impact

Le fait de paramétrer ces objectifs vous permet de construire une hérité et de créer un impact durable. Les objectifs à long terme impliquent souvent des projets et des réalisations qui vont au-delà des objectifs personnels. Ils contribuent à votre profession, à votre communauté ou à une cause qui vous tient profondément à cœur.

Il est essentiel de définir des objectifs à long terme de manière efficace pour que votre vision devienne réalité. Cela implique une planification claire, des efforts constants et une approche stratégique qui s'aligne sur vos objectifs personnels et professionnels.

Voyons comment vous pouvez fixer ces objectifs de manière efficace.

1. Identifiez votre vision

Commencez par imaginer où vous vous voyez dans l'avenir.

Cette vision doit être une source d'inspiration et correspondre à ce que vous voulez vraiment réaliser. Votre vision sert de base à tous vos objectifs à long terme.

Supposons que vous soyez le titre d'une équipe de produits pour une société d'électronique grand public. Votre vision professionnelle pourrait être de devenir PDG. Pour ce faire, vous devrez peut-être accomplir certaines tâches et assumer certaines responsabilités.

Cette vision implique :

Développer la présence sur le marché mondial de votre produit phare au cours des cinq prochaines années

Adapter les stratégies de marketing aux diverses bases de consommateurs sur les différents continents

Établir de meilleures relations avec toutes les parties prenantes internes et externes

💡 Pro Tip : Vous pouvez également faire cela de manière créative en utilisant un Tableau de vision, où vous pouvez visualiser vos objectifs avec des photos, des citations, et plus encore.

2. Définir des objets spécifiques

Une fois que votre vision est claire, décomposez-la en objectifs spécifiques et réalisables. Ne vous contentez pas de le faire dans votre titre ou d'avoir une estimation approximative sur papier. Assurez-vous d'avoir les mini jalons, le contrôle à mi-parcours et tout le reste bien organisé.

D'après une étude de l Rapport de Charles Schwab les personnes disposant d'un forfait financier écrit sont deux fois plus susceptibles de progresser de manière significative vers leurs objectifs financiers à long terme, comme la retraite.

Utilisez des outils appropriés pour définir ces objets avec un échéancier précis.

Par exemple, avec Les Objectifs de ClickUp avec les Objectifs de ClickUp, vous pouvez créer, modifier et gérer des objectifs à suivre liés à votre travail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Golas simplifié /$$img/

créez et suivez vos objets à long terme avec ClickUp Goals_

Qu'il s'agisse d'augmenter les ventes trimestrielles de 20 % ou de diriger un projet d'envergure, ClickUp vous aide à spécifier et à gérer efficacement ces objets.

3. S'aligner sur les valeurs fondamentales

Utilisez vos valeurs comme boussole pour définir vos objectifs à long terme. Ne vous laissez pas piéger par le fait que vous souhaitez tout, mais que vous ne travaillez finalement sur rien.

Posez-vous les questions suivantes pour commencer:

Quelles sont mes valeurs fondamentales ? Exemples : l'ambition, l'authentification, la gentillesse

À mes objectifs à long terme correspondent-ils à mes valeurs ? Si ce n'est pas le cas, quelle est la cause de ce décalage ?

Si j'avais la possibilité de formuler trois souhaits professionnels, quels seraient-ils ? Il pourrait s'agir de vos principaux objectifs à long terme

4. Cadre des objectifs SMART

Adoptez le cadre des objectifs SMART pour affiner vos objectifs.

Appliquons le cadre des objectifs SMART à un exemple.

**L'objectif est de devenir entrepreneur et de créer une entreprise d'athlétisme

Mesurable: Vous souhaitez réaliser un chiffre d'affaires d'un million de dollars dans les trois années suivant le lancement de l'entreprise

Vous souhaitez réaliser un chiffre d'affaires d'un million de dollars dans les trois années suivant le lancement de l'entreprise Réalisable: Vous disposerez des ressources et de l'infrastructure nécessaires pour augmenter la production et vous aurez commencé à former des partenariats avec des fournisseurs locaux

Vous disposerez des ressources et de l'infrastructure nécessaires pour augmenter la production et vous aurez commencé à former des partenariats avec des fournisseurs locaux Pertinent: Il combine votre passion pour les vêtements de sport élégants et est pertinent pour la communauté

Il combine votre passion pour les vêtements de sport élégants et est pertinent pour la communauté Échéancier: Vous avez prévu d'atteindre cet objectif dans un échéancier de cinq ans, avec des repères annuels pour suivre la progression et procéder à des ajustementsles paramètres de définition des objectifs au besoin

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-517.png Modèle d'objectifs SMART de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-222168692&department=other&_gl=1*1jurdwz*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDdjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMW2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle d'objectifs SMART de ClickUp peut vous aider à appliquer efficacement ce cadre. Ce modèle permet de paramétrer des cibles détaillées, d'organiser les tâches et de suivre la progression.

Avec le Modèle d'objectifs SMART grâce à ce modèle, vous pouvez

Visualiser la progression et motiver les membres de l'équipe grâce à des fonctionnalités de suivi en temps réel

Décomposer des objectifs complexes en tâches gérables et les assigner aux membres de l'équipe

Suivre et mettre à jour les statuts des objectifs pour assurer la transparence et le compte au sein des équipes

Utiliser des champs personnalisés et des affichages pour surveiller les efforts liés aux objectifs et les aligner sur les objectifs généraux de l'entreprise

Télécharger ce modèle

Stratégies pour atteindre les objectifs à long terme

Pour atteindre des objectifs à long terme, il faut des stratégies concrètes qui guident les efforts quotidiens vers ces grands objets. Voici comment naviguer efficacement entre les échecs et les opportunités :

Développer un état d'esprit de croissance

Vous devez considérer les défis comme des opportunités de développement et persister face aux revers.

Dans un état d'esprit de croissance, les gens croient que leurs capacités les plus fondamentales peuvent être développées par le dévouement et le travail acharné - alors que le cerveau et le talent ne sont que le point de départ.

Ainsi, les personnes ayant un état d'esprit de croissance sont plus susceptibles d'accepter d'apprendre, de persévérer malgré les difficultés et, en fin de compte, d'atteindre leurs objectifs à long terme, par rapport aux personnes ayant un état d'esprit fixe

Cet état d'esprit favorise un environnement où l'amélioration continue est la norme et où l'innovation prospère.

Bonus : L'état d'esprit de croissance est un sujet étudié et développé par la psychologue Carol Dweck. Si cela vous intéresse, lisez- Pourquoi passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance est plus difficile que vous ne le pensez.

ClickUp Modèle de plan de développement personnel

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-105.png ClickUp Modèle de plan de développement personnel https://app.clickup.com/signup ?template=t-222239413&department=other&_gl=1*6dmj4f*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDdjVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMW2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de plan de développement personnel de ClickUp est conçu pour favoriser systématiquement un état d'esprit de croissance en permettant aux utilisateurs de définir, de suivre et d'atteindre des objectifs personnels et des objectifs de développement personnel objectifs professionnels .

Cette approche structurée aide les individus à

À identifier les paramètres à améliorer et à fixer des paramètres réalistes

Suivre la progression vers les objectifs et réfléchir aux résultats obtenus

Hiérarchiser les tâches pour gérer efficacement le temps et rester concentré sur les domaines de croissance

Télécharger ce modèle

Construire des habitudes et des routines

La mise en place d'habitudes et de routines cohérentes est cruciale pour atteindre des objectifs à long terme. L'intégration d'habitudes structurées dans votre vie quotidienne crée une base qui vous propulse continuellement vers vos objets.

Mais ne nous voilons pas la face : créer des habitudes et des routines n'est pas chose aisée. C'est là que vous pouvez trouver de l'aide auprès de différents modèles de suivi des habitudes pour faciliter votre processus de création d'habitudes.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-494.png Modèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-216069452&department=other&_gl=1*vytpy*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJdjFTVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMW2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp peut devenir votre partenaire dans la création d'habitudes à long terme. Ce modèle est conçu pour vous aider à mettre en forme des objectifs spécifiques et fournit un système complet de suivi et d'analyse de votre progression quotidienne.

Que vous cherchiez à établir des routines dans votre vie professionnelle ou personnelle, comme la gestion du temps et l'établissement de priorités, ou des habitudes personnelles comme le fitness et la méditation, ce modèle vous permet de rester organisé et motivé en toute simplicité.

Le modèle de ClickUp simplifie l'empilement des habitudes en vous permettant de

Définir des objectifs et surveiller la maîtrise des nouvelles habitudes

Suivre vos activités quotidiennes grâce à des mises à jour de statut personnalisables et des indicateurs visuels de progression

Visualiser en temps réel les réussites et les domaines d'intervention

Voir votre progression d'un coup d'œil grâce à des configurations telles que les vues Tableur, Liste et Guide de démarrage

Améliorer la productivité et l'organisation personnelles grâce à un suivi simplifié des habitudes

Télécharger ce modèle

Suivre la progression

Le suivi de la progression est un élément essentiel de la réalisation d'objectifs à long terme objectifs de productivité à long terme . En surveillant les réussites et les reculs progressifs, vous vous assurez de l'alignement sur vos objectifs stratégiques, en procédant aux ajustements nécessaires pour maintenir le cap.

Vous pouvez utiliser Tâches ClickUp pour superviser efficacement les tâches liées au projet et les objectifs personnels de gestion de la vie. Cette double fonction fait de ClickUp un outil indispensable pour s'assurer que chaque action constitue une étape vers vos forfaits.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-25-at-4.32.39-PM.png Modèle de suivi de projet par ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-176181380&department=pmo&_gl=1*vytpy*_gcl_aw*R0NMLjE3MjU5NTA5MDkuQ2p3S0NBandtX1N6QmhBc0Vpd0FYRTJDdjVDhzMHZiNURSY0IzdWNIaTdldU91enBOS2RfTEJTMW2X3kwMjMzT0pDTVBaSG9EbnBCb0NBTndRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NTQ5ODIyOTQ2LjE3MjUwMTY5MDI.

Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de suivi de projet de ClickUp est également un outil exceptionnel à cette fin. Il permet d'intégrer une gestion des tâches transparente qui maintient vos projets et vos objectifs de gestion de la vie sur la bonne voie.

Télécharger ce modèle

Vaincre les obstacles

Les défis et les revers sont inévitables, mais disposer des bons outils et des bonnes stratégies peut faire toute la différence pour franchir ces obstacles de manière efficace.

ClickUp offre une série de fonctionnalités qui peuvent vous aider à identifier, traiter et surmonter les obstacles qui peuvent entraver votre progression :

Fixation des paramètres et suivi: Fixez des objectifs précis et suivez-les systématiquement à l'aide de Objectifs ClickUp. Vous pouvez définir des résultats spécifiques et mesurables pour chaque objectif, les aligner sur des projets plus vastes et suivre la progression en temps réel. Cela permet d'identifier rapidement les cas où vous n'êtes pas sur la bonne voie et où vous devez ajuster vos stratégies

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Dashboard-Bugs-per-view-and-tasks-per-status.png Tableau de bord ClickUp 3.0 Bugs par affichage et tâches par statut /$$img/

évaluez rapidement la progression, identifiez les goulets d'étranglement et prenez des décisions fondées sur des données grâce aux tableaux de bord ClickUp_

Tableaux de bord: UtiliserTableaux de bord ClickUp pour obtenir un aperçu de la progression de vos objectifs et de vos tâches. Vous pouvez personnaliser ces tableaux de bord pour afficher des indicateurs clés de performance, des échéanciers et des barres de progression

UtiliserTableaux de bord ClickUp pour obtenir un aperçu de la progression de vos objectifs et de vos tâches. Vous pouvez personnaliser ces tableaux de bord pour afficher des indicateurs clés de performance, des échéanciers et des barres de progression Rappels: Définissez des rappels pour les échéances à venir afin de ne pas perdre de vue les sous-objectifs et les paramètres essentiels. Rappels de ClickUp de ClickUp vous permet de ne jamais manquer une date importante, ce qui vous aide à gérer efficacement votre temps et à poursuivre vos objectifs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-view-simplified.png ClickUp 3.0 Affiche de discussion simplifiée /$$$img/

discuter des tâches et des projets sans quitter la plateforme avec ClickUp Chat_

Fonctionnalités de collaboration: Collaborer pour surmonter les obstacles, en particulier dans les environnements d'équipe. ClickUp Chat améliore le travail d'équipe grâce à des fonctionnalités telles que les discussions, la boîte de réception, les commentaires et l'attribution de tâches. Ces outils facilitent une communication transparente et garantissent que tout le monde est aligné sur les objectifs et conscient des obstacles

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-List-view-with-filters-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vue Liste avec filtres simplifiés /$$img/

effectuez rapidement des actions sur plusieurs tâches à la fois à l'aide de la vue de liste ClickUp_

Affichages personnalisables: AdapterLes affichages personnalisables de ClickUp à votre flux de travail grâce à des vues personnalisables telles que Liste, Tableau ou Calendrier. Ces affichages vous aident à organiser les tâches et les échéances de manière à répondre au mieux aux besoins de votre projet. Il est ainsi plus facile de visualiser les phases, de vérifier la progression et d'identifier les goulets d'étranglement

Exemples d'objectifs à long terme dans différents domaines de la vie

Les Objectifs à long terme peuvent couvrir différents aspects de votre vie personnelle et professionnelle, vous aidant ainsi à guider votre parcours vers la réalisation de vos objectifs personnels.

Voici quelques exemples exemples de définition d'objectifs pour les domaines clés :

1. Objectifs de carrière

Obtenir une position de cadre supérieur au cours des dix prochaines années

Devenir un expert dans votre champ d'activité

Créer votre propre entreprise et réaliser une marge bénéficiaire durable

Développer votre réseau professionnel pour obtenir l'emploi de vos rêves

Obtenir une position au sein du Tableau d'une organisation très respectée

Développer un nouveau produit ou service qui devienne leader sur le marché

Publier une série d'articles ou un livre en rapport avec votre expertise professionnelle

Obtenir une récompense ou une reconnaissance professionnelle importante

Diriger un projet majeur qui transforme les activités de l'entreprise

Encadrer et développer une équipe de professionnels qui réussissent

2. Objectifs financiers

Atteindre l'indépendance financière à l'âge de 50 ans

Épargner suffisamment pour prendre une retraite confortable sans soucis financiers

Investir dans un portefeuille diversifié offrant un rendement régulier de 10 % par an

Acheter et rembourser l'Accueil familial

Constituer un fonds d'urgence couvrant au moins une année de dépenses

Épargner pour l'éducation de vos enfants dans des établissements de premier ordre

Augmenter son revenu annuel de 50 % au cours des cinq prochaines années

Créer une fondation caritative ou un fonds de dotation

Rembourser toutes les dettes, y compris les hypothèques et les cartes de crédit

Accéder à la propriété d'une maison de vacances

3. Développement personnel

Maîtriser couramment une nouvelle langue étrangère

Achevé un programme de développement du leadership

Lire chaque mois un nouveau livre en rapport avec le développement personnel ou professionnel

Assister chaque année à une conférence sectorielle importante

Apprendre chaque année une nouvelle compétence, comme le code ou la prise de parole en public

Achevé un diplôme de l'enseignement supérieur, tel qu'un MBA ou un doctorat

Cultiver un solide réseau de mentorat personnel et professionnel

Monter une routine qui permette un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Maîtriser un instrument de musique

Rédiger et publier des mémoires personnelles

4. Santé et bien-être

Courir un marathon ou participer à un évènement sportif important

Maintenir un poids et un pourcentage de graisse corporelle sains pour votre âge et votre taille

Développer une pratique régulière de la méditation et de la pleine conscience

Achevez un cours de nutrition et préparez régulièrement des repas sains

Obtenir une ceinture noire dans un art martial

Participer périodiquement à des cours de yoga ou de Pilates pour améliorer sa souplesse

Participer à un cycle de 100 kilomètres dans le cadre d'une randonnée cycliste à but caritatif

Faire une randonnée sur une grande montagne ou achever un parcours de longue durée

Éliminez les aliments transformés de votre régime alimentaire et consommez des aliments entiers et biologiques

Dormir régulièrement au moins 7 à 8 heures par nuit

Bonus : 10 meilleurs logiciels de planification de vie pour atteindre vos objectifs

Transformez vos aspirations en réalisations avec ClickUp

Qu'il s'agisse de jalons de carrière, de stabilité financière, de croissance personnelle ou de santé et de bien-être, chaque objectif que vous vous fixez est une étape vers la construction d'une vie d'épanouissement et de réussite.

Avec les bons outils et les bonnes approches, tels que ceux proposés par ClickUp, vous pouvez transformer ces aspirations en résultats tangibles.

Prêt à prendre votre avenir en main et à vous réaliser comme jamais auparavant ?

Plongez dans le monde de la gestion optimisée des objectifs et de l'amélioration de la productivité avec ClickUp.

Ne vous contentez pas de rêver - planifiez, agissez et réussissez. Commencez votre voyage avec ClickUp dès aujourd'hui !