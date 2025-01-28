Top 12 des logiciels de gestion de l'infrastructure des centres de données

Les opérations informatiques déterminent l'efficacité et la productivité d'une entreprise. En fermant le modèle d'ordinateur portable par défaut et en surveillant de près les factures des serveurs de données, il est possible d'influer considérablement sur les résultats.

La gestion de l'infrastructure du centre de données (DCIM) fournit des informations cruciales sur la santé d'une entreprise et le contrôle de ses résultats. Choisir le bon logiciel nécessite un examen méticuleux de chaque fonctionnalité, ce qui rend le processus de sélection fastidieux.

En fait, la gestion de l'infrastructure du centre de données (DCIM) facilite le suivi du temps en temps réel, ce qui permet à l'entreprise d'être plus efficace 76,85 milliards de dollars Marché de l'infrastructure informatique.

En m'appuyant sur mon expérience et sur l'expertise de l'équipe de ClickUp, j'ai dressé une liste des 12 meilleures options logicielles DCIM que vous devriez prendre en compte avant de prendre votre décision finale.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel DCIM?

Voici quelques fonctionnalités clés à prendre en compte dans chaque logiciel DCIM pour faire un choix éclairé :

Suivi en temps réel et alertes: Le logiciel DCIM doit suivre de manière proactive les indicateurs critiques de l'infrastructure (puissance, température, humidité) et recevoir des alertes en temps voulu en cas d'anomalies

Le logiciel DCIM doit suivre de manière proactive les indicateurs critiques de l'infrastructure (puissance, température, humidité) et recevoir des alertes en temps voulu en cas d'anomalies Gestion des actifs: Toute entreprise doit disposer d'une solution permettant de dresser un inventaire précis des actifs informatiques et des installations. Gestion des actifs les fonctionnalités comprennent l'emplacement, la configuration et le suivi du statut du cycle de vie

Toute entreprise doit disposer d'une solution permettant de dresser un inventaire précis des actifs informatiques et des installations. Gestion des actifs les fonctionnalités comprennent l'emplacement, la configuration et le suivi du statut du cycle de vie Planification de la capacité: La solution que vous recherchez est plus qu'une solution à court termeGestion des technologies de l'information. Le logiciel DCIM doit être en mesure de prévoir les besoins futurs en ressources sur la base des données historiques et des tendances

La solution que vous recherchez est plus qu'une solution à court termeGestion des technologies de l'information. Le logiciel DCIM doit être en mesure de prévoir les besoins futurs en ressources sur la base des données historiques et des tendances **Gestion du changement : recherchez des solutions d'infrastructure de centre de données qui rationalisent les processus de changement. Les fonctionnalités sont les suivanteslogiciel d'automatisation et des fonctionnalités de rapports qui réduisent les tâches manuelles et assurent le suivi de la conformité

Facilité d'utilisation et évolutivité: J'ai vu des entreprises exploser rapidement, et les logiciels DCIM doivent s'adapter à ces changements. Sélectionnez des solutions intuitives et conviviales qui s'adaptent aux changements dans la conception de votre centre de données

Outre ces fonctionnalités clés, je m'assure que les logiciels DCIM offrent une assistance client solide et peuvent s'intégrer à des plateformes de gestion informatique externes.

Les 12 meilleurs logiciels DCIM à utiliser en 2024

Après des recherches étendues, voici mon top 12 des solutions de gestion de l'infrastructure des centres de données :

**1. Device42

le tableau de bord du logiciel CIM de l'appareil 42D /%img/ est en ligne Appareil42 Device42 est une solution DCIM sans agent reconnue pour ses puissantes capacités de découverte automatique. Ce logiciel figure en tête de ma liste en raison de ses fonctionnalités complètes de mappage et de suivi.

Device42 se concentre sur La gouvernance informatique dans des environnements complexes de centres de données. Sa force réside dans la gestion détaillée des actifs et les intégrations étendues avec divers systèmes informatiques, ce qui s'avère utile pour les opérateurs de centres de données.

Les meilleures fonctionnalités de Device42:

Gain de temps et réduction des erreurs manuelles grâce à son outil de découverte automatisé pour l'extraction d'informations et de documentation sur les actifs informatiques

Offre des informations instantanées sur l'état de santé de l'infrastructure grâce à son référentiel centralisé étendu

Rationalise les flux de travail grâce à une intégration transparente avec de nombreux outils de gestion informatique, tels que les solutions ITSM et CMDB

Les limites de Device42:

La complexité des processus d'installation et de configuration initiaux fait de l'adoption un processus de longue haleine

L'étendue des paramètres et la profondeur des fonctions s'accompagnent d'une courbe d'apprentissage abrupte

Les fonctionnalités de rapports sont limitées par rapport à d'autres logiciels DCIM

Tarifs de Device42:

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de l'appareil42:

G2: 4.7/5 (40+ commentaires)

4.7/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (60 commentaires)

2. iTRACS DCIM

le tableau de bord du logiciel DCIM d'iTRACS /%img/ est le suivant Business Wire iTRACS est une solution logicielle de gestion de l'infrastructure des centres de données qui excelle dans la gestion de l'infrastructure par la visualisation. Sa capacité à fournir des représentations graphiques approfondies de plusieurs centres de données rationalise le processus de prise de décision.

Les fonctionnalités d'iTRAC sont idéales pour les grandes Enterprise qui cherchent à améliorer l'efficacité des actifs physiques. Il convient également parfaitement à la gestion de l'alimentation électrique, le forfait de capacité , et le mappage des dépendances.

Les meilleures fonctionnalités d'iTRACS:

Simplifie la gestion de la configuration et l'analyse de la consommation d'énergie grâce à son interface visuelle

Offre des intégrations qui assistent la surveillance en direct et la gestion des goulots d'étranglement

Offre un aperçu approfondi du flux de données et de l'état de l'infrastructure grâce à des graphiques et diagrammes détaillés et personnalisables

Les limites d'iTRACS:

Les fonctionnalités étendues sont plus adaptées aux grandes entreprises

L'analyse et la génération d'informations sont gourmandes en ressources

Tarification d'iTRACS:

Tarification personnalisée

iTRACS évaluations et critiques:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

3. Nlyte

le tableau de bord de Nlyte DCIM est un tableau de bord de l'entreprise la vie de l'homme est en danger Nylte est une solution logicielle qui met l'accent sur l'automatisation et la gestion du changement. Elle est dotée de fonctionnalités d'optimisation de l'énergie et de surveillance des actifs afin de garantir l'efficacité des opérations des centres de données et de l'utilisation des ressources.

Nlyte rationalise la gestion des goulots d'étranglement grâce à son intelligence prédictive et à ses contrôles de gestion, faisant des opérations des centres de données un jeu d'enfant.

Les meilleures fonctionnalités de Nlyte:

Automatisation des flux de travail et de la gestion des changements pour éliminer les problèmes de communication et coordonner les activités entre les ressources indépendantes des départements

Fournit des options d'intégration étendues avec d'autres systèmes informatiques, permettant l'échange de données et l'orchestration de processus en toute transparence

Assure une grande précision dans la prédiction de la durée de vie des centres de données grâce à un forfait de capacité simplifié

Suit tous les changements d'actifs et les performances des indicateurs clés de performance grâce à ses outils de rapports détaillés et ses tableaux de bord visuels

Les limites de Nlyte:

Elle offre une interface utilisateur relativement basique et datée par rapport à d'autres options logicielles

La personnalisation de la plateforme pour l'adapter à des flux de travail ou des exigences spécifiques peut s'avérer difficile et nécessiter des services professionnels

Le temps de mise en œuvre est élevé en raison de sa nature exhaustive et des prérequis importants en matière de migration des données

Tarifs de Nlyte:

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de la Nlyte:

G2: 4.3/5 (40+ commentaires)

4.3/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (20+ commentaires)

4. Schneider Electric EcoStruxure IT

le projet de loi sur l'environnement a été adopté par le Parlement européen Schneider Electric Une autre solution DCIM qui se démarque est EcoStruxure IT du géant du matériel informatique Schneider Electric. Connue pour sa plateforme basée sur le cloud, EcoStruxure IT fournit une surveillance en temps réel et des informations basées sur l'IoT qui optimisent les performances des centres de données.

Son intégration transparente à l'infrastructure existante et ses puissantes capacités de gestion à distance sont des avantages clés. Avec des informations détaillées sur la consommation d'énergie et les la gestion des incidents schneider Electric réduit efficacement les temps d'arrêt et garantit l'efficacité, la résilience et la durabilité.

Les meilleures fonctionnalités d'EcoStruxure IT de Schneider Electric:

Offre une intégration profonde avec les systèmes d'alimentation, de refroidissement et le matériel d'infrastructure informatique de Schneider Electric, permettant une gestion et un contrôle unifiés

Assistance à la surveillance et à la gestion à distance d'un centre de données et des sites périphériques, améliorant la visibilité et le contrôle sur des emplacements géographiquement dispersés

Fournit l'évolutivité nécessaire pour répondre à la croissance du centre de données et à l'évolution des besoins

Les limites d'EcoStruxure IT de Schneider Electric:

L'assistance pour le matériel tiers est limitée, ce qui peut restreindre son utilisation dans des environnements hétérogènes

La gestion d'équipements non-Schneider Electric au sein d'EcoStruxure IT peut nécessiter des efforts d'intégration supplémentaires

Tarification d'EcoStruxure IT de Schneider Electric:

Prix personnalisé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

5. ManageEngine OpManager

le site web de l'entreprise est en cours de développement gestionnaire OpManager Si vous recherchez une solution spécialisée dans la surveillance des réseaux, le ManageEngine OpManager est ce qu'il vous faut. Ce logiciel DCIM surveille de manière extensive les périphériques réseau tels que les routeurs, les commutateurs, les pare-feu et les équilibres de charge.

ManageEngine est connu pour sa simplicité et son prix abordable, sans compromis sur la qualité des fonctionnalités.

Les meilleures fonctionnalités de ManageEngine OpManager:

Fournit des fonctionnalités DCIM essentielles, telles que le suivi des actifs, la surveillance de l'alimentation et la surveillance de l'environnement, à un prix abordable

Fonctionnalités : plus de 2 000 indicateurs de performance, tableaux de bord intuitifs et rapports intelligents

Corrélation des évènements réseau bruts, filtrage des évènements indésirables et présentation d'alertes significatives à l'opérateur grâce à une gestion robuste des défaillances

Les limites de ManageEngine OpManager:

À ne pas faire autant de fonctionnalités que les autres

Il n'est pas adapté aux environnements complexes et son évolutivité est relativement limitée

L'accent mis sur la surveillance du réseau le rend moins idéal pour les environnements ayant des besoins d'infrastructure diversifiés

Prix de ManagementEngine OpManager:

Free: Essai de 30 jours

Essai de 30 jours Édition standard: À partir de 95 $/an (pour deux utilisateurs, sans modules complémentaires)

À partir de 95 $/an (pour deux utilisateurs, sans modules complémentaires) Édition professionnelle: À partir de 145 $/an (pour deux utilisateurs sans modules complémentaires)

À partir de 145 $/an (pour deux utilisateurs sans modules complémentaires) Licence perpétuelle: À partir de 11 545 $ (hors maintenance)

À partir de 11 545 $ (hors maintenance) Édition Enterprise:Tarification personnalisée

Cotes et évaluations de ManageEngine OpManager:

G2: 4.5/5 (100+ reviews)

4.5/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

6. Hyperview DCIM

le site web de l'entreprise est en cours de développement l'interview de l'auteur de l'article Hyperview est un logiciel DCIM basé sur le cloud qui vise à offrir évolutivité, flexibilité et accessibilité. Contrairement aux solutions traditionnelles sur site, ce logiciel se déploie rapidement et s'adapte aux entreprises de toutes tailles.

Hyperview offre également une interface intuitive et une navigation directe, ce qui permet de commencer à travailler presque immédiatement. Comme il est basé sur le cloud, il favorise la collaboration, l'accès et les mises à jour des performances en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités d'Hyperview DCIM:

Maintient un inventaire centralisé et suit le cycle de vie des équipements

Espaces d'optimisation de l'utilisation de l'espace, de l'alimentation et du refroidissement en vue d'une croissance future grâce à un module de planification de la capacité dédié

Fonctionnalité d'un tableau de bord personnalisable permettant d'obtenir des informations sur l'état et les performances du centre de données

Les limites du DCIM:

La solution étant basée sur le cloud, elle nécessite une connexion internet stable

Les données sensibles sont stockées hors site, ce qui peut aller à l'encontre des politiques de sécurité spécifiques de certaines entreprises

Hyperview est comparativement moins personnalisable que d'autres solutions logicielles DCIM

Tarification d'Hyperview DCIM:

2 $/an par actif (minimum 300 actifs)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez d'avis

7. IBM Turbonomic

le site web de l'entreprise est en cours de développement IBM Turbonomic Après avoir passé en revue les outils de gestion de l'infrastructure des centres de données (en mettant l'accent sur la gestion des ressources), j'ai trouvé IBM Turbonomic. Son automatisation alimentée par l'IA permet aux entreprises d'optimiser les systèmes informatiques et de garantir une allocation efficace des ressources pour des performances maximales.

Il est également idéal pour gérer les actifs des centres de données et contrôler la consommation d'énergie. L'accent mis par Turbonomic sur gestion du cycle de vie et la surveillance du réseau en font une solution complète pour maximiser l'efficacité et les économies.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM Turbonomic:

L'optimisation automatique et continue du cloud aide les entreprises à améliorer leur efficacité

Détermine les bonnes actions de ressourcement au bon moment grâce à ses insights pilotés par l'IA

Personnalise les configurations et provisionne efficacement l'infrastructure physique en temps réel

Les limites d'IBM Turbonomic:

Ne propose que des prix annuels, ce qui rend difficile pour les entreprises de savoir s'il s'agit de la bonne solution

Nécessite des connaissances approfondies en DCIM ou une formation spécialisée avant d'être utilisé

Turbonomic d'IBM : prix:

Sur site/hybride: À partir de 3 271 $/an

À partir de 3 271 $/an Cloud uniquement: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (230+ avis)

4.5/5 (230+ avis) Capterra: Pas assez d'avis

8. FNT Commande

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe d'experts commande FNT La commande FNT est un logiciel de gestion de l'infrastructure du centre de données qui offre des capacités complètes de modélisation des données et de gestion de l'infrastructure du réseau. Il est particulièrement bien adapté aux grandes entreprises et aux sociétés de télécommunication dotées d'environnements informatiques et de réseaux complexes

La commande FNT a pour objectif d'aider les entreprises à contrôler l'ensemble de leur environnement informatique.

Les meilleures fonctionnalités de FNT Command:

Crée des représentations détaillées et précises des infrastructures informatiques et de réseau pour une meilleure planification et prise de décision

Fournit des outils complets pour la gestion des actifs, des connexions et des dépendances du réseau, facilitant ainsi une planification et une optimisation efficaces du réseau

Affiche une vue d'ensemble des éléments suivantsgestion des opérations pour identifier et traiter les problèmes potentiels de manière proactive

Limites de la commande FNT:

Moins accessible pour les petites organisations ayant des contraintes budgétaires

L'adaptation de la commande FNT à des flux de travail ou des exigences spécifiques nécessite une configuration et une expertise importantes

La courbe d'apprentissage est très prononcée

Tarification de FNT Command:

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de la FNT Command:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. Centre de données Atlassian

le site web d'Atlassian est un site de référence pour les entreprises le monde de l'art et de la culture Pour ceux qui cherchent à gérer un haut volume d'opérations informatiques critiques, le Data Center d'Atlassian est une solution de choix. La spécialité de ce logiciel DCIM est de permettre l'évolutivité et la sécurité. Il permet la collaboration et la gestion transparente de flux de travail complexes sans problèmes importants de temps d'arrêt.

**Avec toutes ces fonctionnalités, Atlassian Data Center est la solution la mieux adaptée aux opérations et aux organisations à grande échelle

Les meilleures fonctionnalités de l'Atlassian Data Center:

Garantit un accès ininterrompu aux applications critiques telles que Jira Software et Confluence, même en cas de défaillance ou de maintenance de l'infrastructure

Gère sans problème l'augmentation du nombre d'utilisateurs et des volumes de données

Offre des contrôles de sécurité de niveau entreprise et une protection des données pour les informations sensibles

Limites du centre de données d'Atlassian:

La mise en œuvre est très complexe et nécessite des gestionnaires de centres de données

Les fonctionnalités étendues s'accompagnent d'un prix élevé

L'accent est limité sur les applications DCIM spécialisées telles que la consommation d'énergie

Tarification d'Atlassian Data Center:

Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (20+ reviews)

4.4/5 (20+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

10. Sunbird DCIM

le tableau de bord de Sunbird DCIM est un tableau de bord de la société Sunbird DCIM le système de gestion des données de Sunbird DCIM Sunbird DCIM est une solution logicielle particulièrement adaptée à la gestion de l'énergie. Ses fonctionnalités complètes s'étendent au suivi du temps de consommation et à l'automatisation du traitement des pannes potentielles.

Le logiciel offre toutes ses fonctionnalités dans une interface simple et intuitive. Sunbird DCIM inclut également la surveillance de l'environnement ainsi que l'analyse et la gestion du temps de fonctionnement.

Les meilleures fonctionnalités de Sunbird DCIM:

Fournit des informations immédiates sur l'état et les performances du centre de données

Optimise efficacement les ressources telles que l'utilisation de l'espace, de l'énergie et du refroidissement grâce à la modélisation prédictive et à l'analyse de scénarios

Suivi du cycle de vie de tous les équipements, y compris les actifs informatiques, l'alimentation électrique et l'infrastructure de refroidissement

Les limites de Sunbird DCIM:

L'accent est largement limité à la consommation d'énergie

Les intégrations nécessitent souvent un développement personnalisé

Les prix sont plus élevés pour ceux qui ne s'intéressent pas à la consommation d'énergie

Tarifs Sunbird DCIM:

Power IQ DCIM monitoring: 5,50 $/mois par nœud

5,50 $/mois par nœud dcTrack DCIM operations: 17,50 $/mois par armoire

17,50 $/mois par armoire **Offre groupée DCIM : 25,65 $/mois par armoire

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.7/5 (160+ commentaires)

11. Cormant-CS DCIM

le tableau de bord DCIM de Cormant-CS est un tableau de bord de l'entreprise DCIM le monde est en train de changer.. Cormant-CS est une solution logicielle focalisée sur la mobilité dans la gestion de l'infrastructure des centres de données. Elle excelle dans la création de modèles 3D de centres de données, et cette spécialisation s'étend aux aperçus en temps réel sur l'utilisation de l'espace, la consommation d'énergie et les conditions thermiques.

Cormant-CS est placé dans les favoris des entreprises qui cherchent à maximiser l'efficacité des centres de données et à forfaiter leur croissance future.

Les meilleures fonctionnalités de Cormant-CS DCIM:

Facilite la planification et la gestion intuitives grâce à des représentations 3D détaillées et précises des environnements des centres de données

Rationalise les processus de changement et garantit la conformité grâce à des flux de travail et des approbations automatisés

Fournit des outils puissants pour l'analyse et l'adaptation des stratégies d'infrastructure informatique en temps réel

Les limites de Cormant-CS DCIM:

Le temps de mise en œuvre et de déploiement est très long

La maîtrise de l'ensemble des fonctions de Cormant CS nécessite une longue courbe d'apprentissage

Les options de prix ne font pas l'affaire des petites entreprises

Tarifs de Cormant-CS DCIM:

Abonnement au pack de démarrage: À partir de 7 200 $/an

À partir de 7 200 $/an Pack de démarrage perpétuel: à partir de 13 999

à partir de 13 999 Solutions au-delà de 1500 actifs: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Cormant-CS DCIM:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

12. Vertiv Trellis

la plateforme Trellis de Vertiv est un outil de travail qui permet d'améliorer la qualité de l'eau le site web de l'association est en anglais Vertiv Trellis propose des solutions logicielles DCIM axées sur l'optimisation de l'efficacité et du temps de fonctionnement. Le logiciel est spécialisé dans les systèmes personnalisés comme Environet™ et Environet™ Alert.

Vertiv Trellis offre une surveillance complète en temps réel et un forfait de capacité, ce qui est idéal pour les entreprises qui cherchent à optimiser leur gestion de l'énergie.

Les meilleures fonctionnalités de Vertiv Trellis:

Détection proactive des problèmes et réponse rapide aux problèmes potentiels grâce à la surveillance en temps réel

Identifie les zones de gaspillage d'énergie et aide à mettre en œuvre des stratégies d'optimisation de l'environnement et des coûts grâce à des tableaux de bord visuels

Les limites de Vertiv Trellis:

Intégration complexe de systèmes et d'outils tiers

Les niveaux et la dépendance de l'assistance peuvent varier en fonction de la solution spécifique choisie

Tarifs de Vertiv Trellis:

Prix personnalisé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Autres outils de gestion de centre de données

Un logiciel DCIM spécialisé est essentiel pour renforcer l'infrastructure et l'efficacité opérationnelle. Cependant, un outil basé sur un projet, comme ClickUp, peut changer la donne, notamment en alignant les systèmes informatiques sur l'ensemble de l'entreprise.

Grâce à ses fonctionnalités étendues, ClickUp se concentre sur la rationalisation des flux de travail et l'amélioration de la collaboration.

Ces capacités sont essentielles pour une gestion efficace de l'infrastructure. Elles aident également les entreprises à gérer l'informatique et d'autres opérations, comme la gestion de la relation client (CRM) et les ressources humaines.

Voici comment ClickUp fonctionne en tant qu'outil de gestion de projet informatique pour optimiser les opérations, la capacité et la santé de l'infrastructure :

Gagner en efficacité grâce à la gestion des tâches

Avec des informations DCIM en temps réel, il est vital de fermer la boucle des tâches qui en découlent, telles que les temps d'arrêt et les mises à niveau forfaitaires. ClickUp offre un ensemble complet de fonctionnalités de gestion des tâches pour faciliter cette tâche.

favorisez une communication transparente au sein des équipes informatiques et permettez une résolution rapide des problèmes grâce à ClickUp Chat_ ClickUp Chat est une fonctionnalité de communication qui est excellente pour le partage proactif d'informations. Lorsqu'il s'agit de partager des rapports et de commencer des tâches, cet outil permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page.

ClickUp Chat est doté d'une fonction d'étiquette instantanée et de riches fonctionnalités de Markdown. Il vous aide à souligner instantanément la priorité de vos mises à jour informatiques et à mettre en boucle chacune des mises à jour vers les parties prenantes concernées. Il vous permet également de créer des tâches dans le cadre de la discussion et de les déléguer.

Intégrer des informations avec des tableaux de bord

Un logiciel DCIM partage des informations sur la santé informatique et le statut du centre de données. Mais un tableau de bord analytique est préférable pour visualiser comment ces changements informatiques se connectent à vos projets d'entreprise.

Les outils de visualisation de ClickUp permettent un partage rapide et facile des informations.

obtenez une visibilité en temps réel des opérations informatiques et de la progression des projets grâce aux tableaux de bord ClickUp_

Pour ceux qui veulent personnaliser les indicateurs informatiques avec des visualisations, Tableaux de bord ClickUp est un choix idéal.

Avec un outil de gestion de centre de données intégré, ClickUp Dashboards fournit des informations en temps réel. Vous pouvez facilement visualiser des graphiques et des diagrammes sur la consommation d'énergie et les données d'utilisation des serveurs, ce qui vous permet de prendre le pouls de l'ensemble de l'infrastructure informatique en un seul coup d'œil.

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent également de convertir toute information en tâcheUp. Cette approche permet aux équipes informatiques de commencer immédiatement à combler les lacunes de l'infrastructure.

Automatiser les rapports grâce à l'IA

Les logiciels DCIM génèrent des données massives. ClickUp offre aux entreprises une solution IA personnalisée pour s'assurer que les données des logiciels DCIM sont utilisées à leur plein potentiel.

tirez parti de l'IA et automatisez les tâches de rapports et les flux de travail de routine avec ClickUp Brain [ClickUp Brain]( http://www.clickup.com/ai_L'IAETL'AUTOMATISATIONDESTÂCHESROUTINIÈRESDEREPORTINGAVECCLICKUPBRAIN/HREF/) est l'outil idéal pour les entreprises qui cherchent à aller au-delà de l'automatisation de base. Ce logiciel s'adapte parfaitement à l'amélioration de l'infrastructure informatique, des résumés instantanés aux stratégies d'optimisation.

ClickUp Brain vous permet également de prédire les besoins futurs en ressources en fonction des tendances d'utilisation. Il permet aux entreprises de générer instantanément des résumés de projets à partir des dernières informations DCIM et vous aide à suivre la santé de l'informatique grâce à ses rapports et informations automatisés.

Poussant ces fonctionnalités encore plus loin, ClickUp propose également une solution de gestion informatique dédiée pour rationaliser vos opérations.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Utilisation de ClickUp IA pour rédiger un cahier des charges /$$img/

Gérez les charges de travail, rationalisez les tâches de gestion du changement et optimisez votre infrastructure informatique avec ClickUp IT PMO ClickUp IT PMO est une solution de gestion de projet informatique parfaite pour convertir les informations DCIM en tâches réelles et en améliorations potentielles.

IT PMO réduit instantanément les tâches manuelles grâce à des flux de travail et des rapports automatisés. Il offre une allocation des ressources et une gestion des tâches en temps réel pour assurer l'achèvement des projets dans les délais impartis. ClickUp IT PMO organise également vos données avec un stockage cloud centralisé, offrant un accès instantané à toutes les fonctionnalités de la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp:

Rationaliser les projets informatiques complexes en phases gérables grâce à une gestion complète des tâches

Automatisez les tâches informatiques de routine, générez des informations instantanées et maximisez l'efficacité opérationnelle avec ClickUp Brain

Visualisez la progression de la maintenance et l'affectation des ressources grâce à des tableaux de bord personnalisables

Faciliter la communication et la collaboration entre les équipes informatiques et les parties prenantes grâce à ClickUp Chat

Intégrer les outils informatiques les plus courants et les logiciels DCIM pour créer un écosystème de gestion de projet unifié

Limites de ClickUp:

Peut prendre un peu de temps pour apprendre toutes ses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Entrez en contact avec l'équipe de l'entreprise équipe commerciale pour une solution personnalisée

: Entrez en contact avec l'équipe de l'entreprise équipe commerciale pour une solution personnalisée ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7$/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9 700+ commentaires)

: 4.7/5 (9 700+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 200+ commentaires)

Streamline Infrastructure Management with ClickUp (simplifier la gestion de l'infrastructure avec ClickUp)

Les logiciels DCIM aident les entreprises à optimiser leurs actifs informatiques et à mieux utiliser les ressources d'infrastructure. Les 12 options que nous avons couvertes, plus un outil de gestion de projet, permettent d'adapter et d'exécuter les stratégies informatiques en toute transparence.

Avec ses tableaux de bord en direct et sa planification des capacités IA, ClickUp est un excellent choix pour intégrer le DCIM dans votre entreprise.

Alors, n'attendez plus ! S'inscrire avec ClickUp dès aujourd'hui !