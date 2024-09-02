Comment optimiser les flux des utilisateurs : Exemples, stratégies et outils

Imaginez un voyage en voiture vers une nouvelle destination, mais sans carte physique ou Google Plan, vous risquez de vous perdre. C'est frustrant, n'est-ce pas ? C'est ce que ressentent les nouveaux utilisateurs d'un site web ou d'une application dont le flux d'utilisation n'est pas clair.

Un flux d'utilisateurs bien structuré est l'épine dorsale d'une conception réussie de l'expérience utilisateur (UX). Il crée une piste fluide pour les utilisateurs, les guidant sans effort de leur intérêt initial (page d'atterrissage) à l'action souhaitée (discussion).

Sans lui, les utilisateurs peuvent être confrontés à la confusion et abandonner les paniers ou abandonner les inscriptions, ce qui conduit à des opportunités manquées et à une diminution des taux de conversion.

Dans ce blog, nous explorerons des exemples de flux utilisateur, apprendrons à les créer et discuterons des stratégies et des bonnes pratiques pour optimiser vos conceptions.

C'est parti !

Qu'est-ce qu'un flux utilisateur?

Un flux d'utilisateur est une série d'étapes que quelqu'un prend pour achever une tâche sur un site Web ou une application Il montre comment les utilisateurs se déplacent d'une page à une autre section pour atteindre leur destination prévue.

L'objectif des diagrammes de flux d'utilisateurs est de présenter visuellement toutes les étapes à suivre de manière claire, depuis l'interaction initiale jusqu'à l'action finale du flux d'achat, comme l'achat d'un produit ou l'inscription à une newsletter.

Par exemple, un flux d'utilisateurs peut commencer par une recherche sur Google, mener à une page de produit, suivie de l'ajout d'un élément au panier et se terminer par une commande réussie.

Ainsi, un flux d'utilisateurs bien conçu garantit une expérience transparente et intuitive, minimisant les frictions et guidant sans effort les utilisateurs vers la discussion.

Types de diagrammes de flux utilisateur

Les diagrammes de flux d'utilisateurs permettent de comprendre comment un utilisateur interagit avec un produit, d'identifier les points de douleur potentiels ou les domaines à améliorer, et d'optimiser le parcours de l'utilisateur. Ils vous aident également à valider et à affiner une idée d'application. Ces diagrammes peuvent prendre différents formulaires, chacun adapté à des besoins différents :

Diagrammes de flux de tâches : Ces diagrammes se concentrent sur des tâches spécifiques, en cartographiant chaque étape qu'un utilisateur doit franchir pour achever une action particulière, comme l'ouverture d'un compte ou la réservation d'un service

: Ces diagrammes se concentrent sur des tâches spécifiques, en cartographiant chaque étape qu'un utilisateur doit franchir pour achever une action particulière, comme l'ouverture d'un compte ou la réservation d'un service Les flux de câbles : Les wireflows mélangent wireframes et diagrammes de flux, illustrant la façon dont les utilisateurs interagissent avec les différents écrans tout au long de leur parcours en affichant une vue détaillée des interactions des utilisateurs. Il s'agit généralement de créer des flux sur des écrans mobiles

: Les wireflows mélangent wireframes et diagrammes de flux, illustrant la façon dont les utilisateurs interagissent avec les différents écrans tout au long de leur parcours en affichant une vue détaillée des interactions des utilisateurs. Il s'agit généralement de créer des flux sur des écrans mobiles Diagrammes de flux : Les organigrammes traditionnels utilisent des symboles tels que des rectangles, des losanges et des flèches pour cartographier les décisions, les actions et les chemins empruntés par les utilisateurs

: Les organigrammes traditionnels utilisent des symboles tels que des rectangles, des losanges et des flèches pour cartographier les décisions, les actions et les chemins empruntés par les utilisateurs Diagrammes de plan du site : Les diagrammes Sitemap décrivent la structure et la hiérarchie d'un site web, ce qui permet d'organiser le contenu de manière logique et de montrer comment les utilisateurs naviguent entre les différentes pages

: Les diagrammes Sitemap décrivent la structure et la hiérarchie d'un site web, ce qui permet d'organiser le contenu de manière logique et de montrer comment les utilisateurs naviguent entre les différentes pages Les diagrammes couloirs : Ces diagrammes séparent les différents rôles des utilisateurs ou les systèmes en couloirs, montrant comment chacun interagit au sein d'un processus

Importance du flux d'utilisateurs dans la conception de l'expérience utilisateur

Le flux d'utilisateurs est un élément essentiel de la conception de l'expérience utilisateur Stratégie UX et la conception. Elle travaille comme un plan directeur pour guider les utilisateurs ou les clients, rationaliser le parcours de l'utilisateur, améliorer la satisfaction du client et stimuler l'engagement.

Sans flux d'utilisateurs clairs, les clients peuvent être confrontés à la confusion, à la frustration et à des impasses, ce qui entraîne des taux de rebond plus élevés et des conversions perdues.

Planifier des flux utilisateurs bien conçus offre des informations précieuses qui conduisent à des décisions de conception UX plus intelligentes. Voici les avantages de la cartographie et du suivi des flux utilisateurs :

Concevoir en pensant à l'utilisateur : La création de flux d'utilisateurs vous encourage à penser du point de vue de l'utilisateur. En comprenant leur comportement, vous pouvez identifier les domaines qu'ils trouvent difficiles ou déroutants et apporter des modifications à la conception qui correspondent mieux à leurs besoins et à leurs attentes

: La création de flux d'utilisateurs vous encourage à penser du point de vue de l'utilisateur. En comprenant leur comportement, vous pouvez identifier les domaines qu'ils trouvent difficiles ou déroutants et apporter des modifications à la conception qui correspondent mieux à leurs besoins et à leurs attentes Réduire le taux d'attrition des utilisateurs : Lorsque les utilisateurs vivent une expérience fluide et positive avec l'application ou le site web de votre produit, ils sont plus susceptibles de rester engagés et fidèles. En améliorant le flux global, vous pouvez diminuer le taux d'attrition des utilisateurs et augmenter la fidélisation des clients

: Lorsque les utilisateurs vivent une expérience fluide et positive avec l'application ou le site web de votre produit, ils sont plus susceptibles de rester engagés et fidèles. En améliorant le flux global, vous pouvez diminuer le taux d'attrition des utilisateurs et augmenter la fidélisation des clients Minimiser les frictions dans le parcours de l'utilisateur : La visualisation des flux d'utilisateurs intuitifs vous aide à repérer les zones de friction ou les impasses potentielles dans l'expérience utilisateur. La résolution de ces problèmes conduit à un parcours plus fluide pour vos utilisateurs, ce qui augmente les chances de conversions

Brève comparaison des flux d'utilisateurs par rapport aux parcours d'utilisateurs

À ce stade, vous vous demandez peut-être si le flux d'utilisateurs est la même chose qu'un parcours d'utilisateurs. Bien que les deux termes soient couramment utilisés dans le contexte de l'expérience utilisateur, ils renvoient à des concepts différents.

brève comparaison entre le flux d'utilisateurs et le parcours d'utilisateurs

Flux de l'utilisateur Parcours de l'utilisateur Flux de l'utilisateur Parcours de l'utilisateur Parcours de l'utilisateur **Parcours de l'utilisateur Le flux utilisateur fait référence aux chemins courts et spécifiques que les utilisateurs empruntent sur un site web ou une application lorsqu'ils prennent des décisions, par exemple pour achever un achat. Il se concentre sur le processus étape par étape au sein du site, guidant les utilisateurs vers une action ou un objectif particulier. Concevoir des flux d'utilisateurs efficaces implique de créer des diagrammes de flux d'utilisateurs et de prendre en compte le flux d'utilisateurs de l'app pour garantir une expérience fluide et intuitive. Un parcours utilisateur (ou parcours client), en revanche, est comme une carte qui trace le chemin qu'un utilisateur prend avec votre marque, en commençant avant même qu'il n'atteigne votre site web. Ce parcours inclut l'endroit où il a entendu parler pour la première fois de votre application ou de votre site web, que ce soit par le biais d'une publicité, d'une lettre d'information, des médias sociaux ou d'autres canaux. Le parcours de l'utilisateur se poursuit même après qu'il a quitté votre page.

Explorer des exemples de flux utilisateur : Applications réelles et bonnes pratiques

Voir le flux d'utilisateurs offert par des produits de réussite peut nous aider à créer des expériences utilisateurs plus efficaces. Explorons quelques exemples de flux d'utilisateurs dans le monde réel :

1. Flux de connexion à Instagram

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une personne qualifiée Figma Ce diagramme présente les étapes que suivent les utilisateurs d'Instagram pour accéder à leurs comptes ou s'inscrire à de nouveaux comptes. Il commence par la saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe par les utilisateurs existants ou par la sélection de l'option d'inscription par les nouveaux utilisateurs.

Les nouveaux utilisateurs saisissent ensuite leur e-mail ou leur numéro de téléphone et passent par un processus de vérification, comme la réception d'un OTP ou d'un e-mail de confirmation. Ils peuvent ensuite ajouter une photo de profil, synchroniser leurs contacts et se connecter à Facebook pour trouver des amis.

Le schéma de couleurs de ce flux d'utilisateurs est basique : rose pour les actions principales (connexion/inscription), bleu pour les étapes supplémentaires (vérification, synchronisation) et vert pour les étapes achevées avec succès. Cet exemple de flux d'utilisateurs est simple et clair, ce qui permet aux utilisateurs de suivre le processus et de terminer la procédure d'inscription sans confusion

2. Flux utilisateur de l'application web de Spotify

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de Spotify pour les utilisateurs Figma Le diagramme de flux de l'utilisateur de Spotify illustre les étapes suivies par les utilisateurs pour naviguer dans l'application Web. Il commence par la page d'accueil, où les utilisateurs s'inscrivent ou se connectent. Le flux d'utilisateurs progresse ensuite vers la page d'Accueil, la page de Recherche et la section Quoi de neuf.

Chaque étape de ce flux d'utilisateurs est codée par une couleur : orange pour les actions principales de l'utilisateur (connexion, inscription), jaune pour les actions secondaires (recherche, listes de lecture), bleu pour la sélection de la musique et vert pour les actions réussies (lecture, appréciation ou partage de chansons).

Ce flux simple guide les utilisateurs dans des actions clés telles que la découverte de musique, la gestion de listes de lecture et la connexion avec des amis. L'objectif principal de cette conception centrée sur l'utilisateur est de permettre une découverte transparente de la musique tout en renforçant l'engagement de l'utilisateur grâce aux connexions sociales et au contenu personnalisé.

3. Exemple de flux d'accueil

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel aux services d'un expert en la matière le pilote de l'utilisateur Le diagramme de flux d'onboarding est l'un des exemples de flux utilisateur les plus courants et présente un processus simple basé sur la prise de décision. L'objectif principal de ce diagramme de flux d'utilisateurs de base est de guider efficacement les utilisateurs à travers les fonctionnalités clés, en s'assurant qu'ils comprennent le produit avant d'achever le processus d'onboarding.

Cet exemple de flux utilisateur utilise des losanges noirs pour les points de décision, des cercles verts pour les actions "Oui" et des cercles rouges pour les actions "Non". Les Box jaunes représentent les étapes clés ou les infobulles.

Le flux d'utilisateurs commence par un message de bienvenue, suivi du choix de l'utilisateur de commencer l'onboarding. S'il choisit "Oui", la première fonctionnalité est présentée à l'aide d'une infobulle. L'utilisateur a alors la possibilité de cliquer sur le bouton "Suivant". S'il continue, une deuxième fonctionnalité est présentée à l'aide d'une autre infobulle. S'il choisit "Non" à l'un ou l'autre de ces points de décision, le flux d'onboarding se termine.

4. Exemple de flux utilisateur pour la génération d'une revue

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière le pilote de l'utilisateur Le diagramme de flux utilisateur de génération d'avis suit le processus de collecte des avis des utilisateurs par le biais d'un sondage Net Promoter Score (NPS) après que l'utilisateur a passé deux semaines avec l'application. Il s'agit de l'un des exemples de flux d'utilisateurs les plus populaires. Son objectif est de recueillir les commentaires des utilisateurs et d'inciter les utilisateurs satisfaits (promoteurs) à évaluer l'application sur un site Web externe, en améliorant sa réputation.

Le diagramme utilise des losanges noirs pour les points de décision, des losanges jaunes pour les invitations et les actions du sondage, des losanges cyan pour les étapes d'engagement de l'utilisateur et des losanges blancs pour les points d'arrivée.

Le sondage NPS est le point d'entrée du flux d'utilisateurs. L'utilisateur peut soit participer au sondage, soit le rejeter. S'il choisit de participer, il remplit le sondage NPS et, en fonction de ses commentaires, il est classé comme promoteur, passif ou détracteur.

5. Exemple de flux d'utilisateurs pour le commerce électronique

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert Justinmind Le diagramme de flux des utilisateurs d'un site web décrit les étapes que suit un utilisateur, depuis son atterrissage sur la page d'accueil jusqu'à ce qu'il achève diverses actions comme la connexion, l'inscription et l'achat par le biais d'une application ou d'un site web. L'objectif est de guider les utilisateurs à travers les fonctions principales du site web en douceur.

Le design minimaliste de ce flux d'achat utilise un schéma de couleurs unique composé de flèches bleu clair et bleu foncé pour indiquer la direction du flux. Les Box rectangulaires représentent les différentes actions et décisions.

Le flux de l'utilisateur commence par la connexion ou l'enregistrement de l'utilisateur. Si l'utilisateur oublie son mot de passe ou demande une vérification en deux étapes, des étapes supplémentaires doivent être suivies. Une fois connecté, l'utilisateur peut accéder à la page de son compte ou effectuer un achat par virement bancaire, ce qui implique trois étapes avant d'achever la transaction.

Pour créer des diagrammes de flux utilisateur pour le développement de votre application, suivez les étapes suivantes :

Étape 1 : comprendre le comportement et les objectifs des utilisateurs

Avant de vous atteler à la tâche spécifique de création d'un bon flux d'utilisateurs, vous devez d'abord comprendre les objectifs de vos utilisateurs, notamment ce qui les pousse à utiliser votre produit et la façon dont ils s'attendent à ce qu'il fonctionne. Effectuer des recherches sur les utilisateurs et la création d'un plan du parcours client sont cruciales à cette étape, car elles permettent toutes deux de savoir quels services vous devriez proposer et comment votre cible interagira avec eux.

À ce stade, vous devez également créer des personas d'utilisateur pour identifier les comportements des utilisateurs et cartographier les utilisateurs réels tout au long de diverses activités d'utilisateur sur différents chemins sur votre site ou votre application.

Etape 2 : Définir un flux d'utilisateurs efficace

Maintenant, identifiez les multiples points d'entrée (tels que les annonces Google, les médias sociaux, les e-mails marketing, les visiteurs directs, le trafic organique, etc.) par lesquels les utilisateurs accèdent à votre plateforme et atteignent l'écran de connexion. Comprendre comment les utilisateurs entrent sur votre site ou votre application vous permettra de concevoir des flux d'utilisateurs qui améliorent l'expérience globale.

Après avoir identifié les différents points d'entrée, décrivez le parcours de l'utilisateur et les actions possibles que les gens entreprennent pour atteindre leur destination finale.

N'oubliez pas de déterminer ce qui se passe une fois que les utilisateurs atteignent l'étape finale. Il peut s'agir d'un écran de remerciement pour s'être abonné ou avoir passé une commande, ou d'une redirection vers une page spécifique, comme l'écran d'Accueil.

Etape 3 : Visualisez vos diagrammes de flux d'utilisateurs

Une fois que vous avez défini les flux d'utilisateurs, il est temps de les visualiser. Il existe plusieurs logiciels d'organigramme qui peut vous aider dans ce processus.

Certaines formes standard sont utilisées pour visualiser les exemples de diagramme de flux utilisateur. Elles représentent différents éléments ou comportements de l'utilisateur dans un diagramme de flux d'utilisateurs, tels que :

Ovales pour les points d'entrée et les étapes finales

pour les points d'entrée et les étapes finales des rectangles pour les pages ou les écrans

pour les pages ou les écrans Les flèches pour la connexion des étapes du parcours typique d'un utilisateur

pour la connexion des étapes du parcours typique d'un utilisateur Les parallélogrammes pour les actions d'entrée/sortie du diagramme de flux UX

pour les actions d'entrée/sortie du diagramme de flux UX Les diamants pour les points de décision

Etape 4 : Développer un prototype de conception centrée sur l'utilisateur

Une fois que vous avez élaboré des diagrammes de flux utilisateur, l'étape suivante consiste à créer des wireframes d'interface utilisateur Cette transition vous permet de visualiser la manière dont le contenu et les interactions avec l'utilisateur s'articuleront à l'écran. Elle vous permet d'améliorer l'interface utilisateur globale en ajoutant des éléments visuels et en affinant les détails.

Etape 5 : Évaluer les diagrammes de flux utilisateur et improviser si nécessaire

L'étape finale consiste à valider votre conception par des tests auprès des utilisateurs, ce qui peut être fait de plusieurs façons, notamment les tests d'utilisabilité . Partagez votre prototype avec les parties prenantes et les utilisateurs finaux pour recueillir des commentaires sur l'adéquation de l'interface utilisateur avec les attentes des utilisateurs. En analysant le comportement et les commentaires des utilisateurs, vous pouvez identifier les points à améliorer dans le cadre de votre processus de conception UX.

Conseils supplémentaires pour créer des diagrammes de flux utilisateur efficaces

Voici quelques conseils supplémentaires qui vous seront utiles lorsque vous commencerez à créer des flux utilisateurs pour votre site web ou votre application :

Optez pour un flux utilisateur simple où la convivialité de la navigation prime sur la conception visuelle

prime sur la conception visuelle Donnez la priorité à la visualisation sur le texte, en gardant les détails concis

Veillez à la cohérence de votre diagramme de flux utilisateur en utilisant des formes spécifiques aux fins prévues et en alignant les éléments pour obtenir un aspect propre

de votre diagramme de flux utilisateur en utilisant des formes spécifiques aux fins prévues et en alignant les éléments pour obtenir un aspect propre Construisez le diagramme de flux utilisateur dans une simple direction , en utilisant des outils en ligne avec des grilles et des échelles pour plus de précision

, en utilisant des outils en ligne avec des grilles et des échelles pour plus de précision S'efforcer de créer un diagramme de flux d'utilisateurs achevé mais épuré, tout en minimisant les points de décision

Se concentrer sur le fait de mapper le parcours de l'utilisateur avec une tâche de l'utilisateur à la fois plutôt que des tâches multiples

plutôt que des tâches multiples Utiliser des outils en ligne pour créer et partager des flux utilisateurs de manière efficace, facilitant ainsi des améliorations rapides

Outils et ressources pour la création de flux d'utilisateurs

Les bons outils et les bonnes ressources peuvent considérablement rationaliser le processus de création des flux d'utilisateurs. De nombreuses plateformes en ligne fournissent des interfaces intuitives pour la conception de diagrammes de flux d'utilisateurs. Ces plateformes offrent un intervalle de formes, de grilles et d'options d'alignement pour garantir la cohérence et la clarté.

L'un de ces outils que vous pouvez utiliser pour concevoir et créer des diagrammes de flux est le suivant ClickUp .

ClickUp pour rationaliser le processus de conception du flux utilisateur

ClickUp est un logiciel de gestion de projet qui peut vous aider à faire votre travail terminé sur une seule plateforme.

En utilisant ClickUp, vous pouvez créer, automatiser et gérer des tâches, suivre des objectifs et des échéanciers, lancer des idées, collaborer avec des équipes, visualiser des projets dans plusieurs vues, gérer des charges de travail d'équipe, et bien plus encore.

Maintenant, nous allons vous montrer comment créer des flux d'utilisateurs dans ClickUp !

Tableaux blancs ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/ClickUp-Tableau blanc-for-product-management.png Tableau blanc ClickUp pour les idées de plans /$$img/

le tableau blanc ClickUp permet de faire un brainstorming, d'élaborer des stratégies et de planifier des idées Tableaux blancs ClickUp est une toile virtuelle flexible qui vous permet de faire du brainstorming, de planifier, d'avoir des idées et d'utiliser des outils de communication de visualiser les processus. Que vous travailliez sur une nouvelle fonctionnalité ou que vous conceviez une interface utilisateur, les tableaux blancs de ClickUp vous permettent de voir facilement comment tout est connecté. Mais ils sont également parfaits pour créer des diagrammes de flux d'utilisateurs, où vous pouvez mapper le parcours d'un utilisateur à travers votre produit ou votre site Web.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-User-Mapping-Flow-Template-Example.gif Exemple de modèle de flux de mappage de l'utilisateur ClickUp /$$img/

cartographier chaque interaction dans les flux d'utilisateurs et les connecter sans effort à l'aide des tableaux blancs ClickUp_

Créez des flux d'utilisateurs en utilisant la technique de mappage dans les Tableaux blancs ClickUp. Il s'agit de représenter visuellement chaque interaction possible avec l'utilisateur, en combinant les flux d'utilisateurs depuis le premier clic (point d'entrée de l'application) jusqu'à la conversion finale.

ClickUp Tableau blanc offre une variété d'outils pour faciliter ce processus :

Dessiner à main levée : Esquissez rapidement des idées grâce à l'outil de dessin à main levée

: Esquissez rapidement des idées grâce à l'outil de dessin à main levée Ajouter des formes : Utilisez des formes pour représenter les différentes étapes du parcours de l'utilisateur

: Utilisez des formes pour représenter les différentes étapes du parcours de l'utilisateur Écrire des notes : Ajoutez des notes textuelles pour décrire chaque étape ou fournir un contexte supplémentaire

: Ajoutez des notes textuelles pour décrire chaque étape ou fournir un contexte supplémentaire Relier les éléments : Utilisez des connecteurs (lignes et flèches) pour lier différents éléments, en montrant le flux d'une tâche spécifique à la suivante

Vous pouvez même personnaliser ces connecteurs en changeant la couleur ou l'épaisseur de la ligne ou en ajoutant du texte pour fournir plus de détails dans votre flux utilisateur.

Cartes mentales ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-16.gif Fonctionnalités de ClickUp MindMap /$$$img/

réorganisez les éléments d'action et créez des flux d'utilisateurs nets avec ClickUp MindMap_ Cartes mentales ClickUp peuvent également être utilisées pour créer des flux d'utilisateurs. Elles vous permettent de visualiser des idées et des concepts de manière hiérarchique, ce qui facilite la structuration de flux d'utilisateurs complexes. Avec les cartes mentales de ClickUp, vous pouvez :

Visualiser des idées : Commencer par mapper l'idée centrale de votre flux d'utilisateurs, puis se brancher sur les différentes actions ou décisions de l'utilisateur

: Commencer par mapper l'idée centrale de votre flux d'utilisateurs, puis se brancher sur les différentes actions ou décisions de l'utilisateur de revoir la disposition de votre carte mentale : Si votre carte mentale devient trop encombrée, utilisez l'option de repositionnement pour organiser automatiquement vos idées, en veillant à ce que le flux de l'utilisateur reste clair et facile à suivre

: Si votre carte mentale devient trop encombrée, utilisez l'option de repositionnement pour organiser automatiquement vos idées, en veillant à ce que le flux de l'utilisateur reste clair et facile à suivre Transformez vos idées en tâches : Une fois que votre flux d'utilisateurs est cartographié, transformez chaque étape en tâche directement à partir de la carte mentale, en intégrant votre planification avec des éléments exploitables

: Une fois que votre flux d'utilisateurs est cartographié, transformez chaque étape en tâche directement à partir de la carte mentale, en intégrant votre planification avec des éléments exploitables Personnalisation : Les cartes mentales ClickUp sont hautement personnalisables. Vous pouvez changer les couleurs, ajouter des icônes et ajuster les dispositions pour vous assurer que votre flux d'utilisateurs est visuellement attrayant et facile à comprendre

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-63.gif Cartes mentales ClickUp /$$img/

personnalisez vos cartes heuristiques ClickUp_

Modes multiples : Que vous préfériez une simple arborescence ou un diagramme plus complexe, les cartes mentales de ClickUp offrent plusieurs modes pour répondre à vos besoins, ce qui facilite la représentation de différents types de flux d'utilisateurs

Si vous ne voulez pas commencer à développer à partir de zéro, ClickUp propose également ces modèles efficaces pour optimiser vos processus de flux utilisateur de conception UX :

Modèle de flux utilisateur ClickUp

Modèle de flux d'utilisateurs de ClickUp est parfait pour visualiser l'expérience et les interactions de votre utilisateur avec votre productivité. Par exemple, si vous concevez une nouvelle application, planifiez le parcours de l'utilisateur depuis son inscription jusqu'à ce qu'il achève sa première tâche.

Créez le flux d'utilisateurs dans ce modèle de Tableau blanc en utilisant des statuts personnalisés tels que "Ouvert" et "Achevé" pour suivre la progression de chaque tâche de l'utilisateur. L'affichage du guide de démarrage vous montre comment utiliser le modèle pour visualiser les flux d'utilisateurs.

Le modèle vous aide à obtenir des informations sur l'interaction des utilisateurs avec votre site web ou votre application et à identifier les points à améliorer.

ClickUp Modèle de diagramme de flux de données

Le diagramme de flux de données Modèle de diagramme de flux de données ClickUp est idéal pour visualiser la manière dont les données transitent par vos systèmes. Si vous développez une nouvelle fonctionnalité logicielle, par exemple, utilisez ce modèle pour planifier la manière dont les données des utilisateurs sont collectées, traitées et stockées.

La représentation visuelle Effacées avec des connecteurs montrant le flux entre les composants vous permet d'identifier les goulots d'étranglement potentiels ou les risques de sécurité.

Ce modèle de Tableau blanc vous aide à identifier la relation entre les données et les processus, ainsi que la source et la destination de chaque donnée dans le système. Cela vous aide à créer des systèmes plus efficaces pour la récupération et le traitement des données.

ClickUp Modèle de diagramme de flux de processus

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-435.png Modèle de diagramme de flux ClickUp https://clickup.com/templates/process-flow-chart-t-375291706 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de diagramme de flux de ClickUp fournit une approche claire et structurée pour planifier chaque étape d'un processus de flux d'utilisateurs, vous aidant ainsi à identifier les inefficacités et à optimiser les performances. Par exemple, si vous gérez un entonnoir de vente, planifiez chaque étape de la génération de leads à la discussion.

Grâce aux champs et connecteurs personnalisables, vous pouvez adapter le diagramme de flux à vos besoins spécifiques, en veillant à ce que chaque détail soit capturé.

Documenter les processus à l'aide de ce modèle de Tableau blanc permet de normaliser les opérations, en veillant à ce que les étapes d'un processus soient claires pour toutes les personnes concernées. En cours, cela facilite la résolution des problèmes et le suivi de la progression.

Leverage ClickUp to Develop Effective User Flows (Tirez parti de ClickUp pour développer des flux d'utilisateurs efficaces)

Les flux d'utilisateurs sont cruciaux pour maximiser l'expérience utilisateur et booster les taux de discussion en guidant les utilisateurs à travers un parcours sans faille.

Les exemples de flux d'utilisateurs présentés dans ce blog sont des cas d'utilisation pratiques qui montrent comment créer des flux d'utilisateurs impressionnants avec des parcours d'utilisateurs efficaces. Avec ClickUp, vous pouvez également créer vos propres flux utilisateurs !

En fait, ClickUp optimise l'ensemble du processus de développement d'un logiciel ou d'un produit. Ses fonctionnalités robustes vous permettent de de rationaliser les flux de travail de la gestion de projet de suivre la progression et de collaborer de manière transparente avec votre équipe.