10 meilleurs logiciels de suivi des utilisateurs en 2024 (avis et prix)

Les entreprises se sont concentrées sur leur plus grande source d'apprentissage : leurs clients. Les entreprises modernes s'appuient fortement sur les logiciels de suivi des clients afin d'améliorer leur compréhension des utilisateurs.

Les logiciels de suivi des clients ou des utilisateurs permettent aux équipes produit et marketing d'étudier de près le parcours d'un client, depuis ses préférences à chaque point de contact jusqu'au moment et à la manière dont il quitte l'entonnoir des ventes.

Les entreprises utilisent ensuite ces données pour faire des décisions commerciales clés , de créer une nouvelle fonctionnalité ou de revoir leur message.

En fait, le développement de produits piloté par l'utilisateur est un phénomène largement répandu aujourd'hui, qui aide les entreprises à personnaliser leurs produits et leurs services les relations avec les clients et devenir plus centré sur le client.

Qu'est-ce que le suivi des utilisateurs ?

Le suivi des utilisateurs est le processus de collecte, de stockage et d'analyse des données relatives au comportement des utilisateurs. Lorsque les utilisateurs naviguent sur votre application ou votre site web, vous pouvez utiliser des outils pour suivre leur comportement.

En règle générale, les outils de suivi des utilisateurs recueillent des informations relatives à :

L'analyse web , qui comprend les pages vues, les canaux d'acquisition et la durée des sessions

, qui comprend les sentiments des utilisateurs, l'engagement des utilisateurs et l'expérience du produit Les tests utilisateurs, comme la recherche sur l'utilisabilité, les entretiens avec les utilisateurs et la gestion de l'audience

Que faut-il rechercher dans un logiciel de suivi des utilisateurs ?

Comme pour la plupart des logiciels, votre décision d'achat dépend en grande partie de vos besoins et de vos objectifs commerciaux. Cependant, il y a quelques éléments de base que vous devez rechercher.

Fonctionnalités: Tout d'abord, déterminez les données d'analyse des utilisateurs que vous souhaitez suivre (performances du site web, expérience du produit),comportement de l'utilisateurou tout cela. Sur cette base, choisissez un outil qui réponde à vos besoins spécifiques Exactitude : Des rapports inexacts ou trompeurs conduisent à des décisions erronées. Faites preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne l'exactitude des données générées par le logiciel de suivi des utilisateurs Confidentialité des données : assurez-vous que le logiciel que vous choisissez respecte la vie privée des utilisateurs, qu'il est conforme à toutes les réglementations applicables en matière de protection des données, qu'il rend les données anonymes et qu'il demande le consentement de l'utilisateur Évolutivité: Choisissez un logiciel capable de s'adapter à la croissance de votre entreprise et de répondre à l'évolution de vos besoins Convivialité: La dernière chose dont vous avez besoin est une interface utilisateur encombrante et obsolète ou une navigation compliquée. Vérifiez si la plateforme de test utilisateur est intuitive et facile à configurer API et intégrations : Assurez-vous que l'outil que vous avez choisi s'intègre harmonieusement au reste de votre pile technologique

Les 10 meilleurs logiciels de suivi des utilisateurs à utiliser en 2024

Les outils de suivi des utilisateurs sont nombreux sur le marché aujourd'hui, mais voici un aperçu des 10 meilleurs d'entre eux.

1. Dynatrace

via Dynatrace L'USP de Dynatrace est la façon dont il intègre le suivi des utilisateurs avec vos BizOps et Outil DevOps s.

Cette solution permet aux équipes informatiques de surveiller l'infrastructure, de tester les applications, d'assurer la sécurité et l'observabilité au niveau du code. Elle permet également aux équipes commerciales de surveiller les utilisateurs en temps réel, d'analyser le comportement des utilisateurs et d'analyser l'adoption des fonctionnalités.

Les meilleures caractéristiques de Dynatrace

Surveillez votre infrastructure, vos applications, vos serveurs et vos utilisateurs à partir d'un seul endroit

Analyser le comportement des utilisateurs à travers les lieux, les navigateurs et les types d'appareils

Suivre les KPIs de l'entreprise, les revenus et les tendances avec des données contextuelles sur les utilisateurs

Retracer la cause première des menaces et des incidents

Limitations de Dynatrace

De nombreux nouveaux utilisateurs font état d'une courbe d'apprentissage abrupte

Manque d'options de personnalisation prêtes à l'emploi

Certains utilisateurs peuvent le trouver cher

Prix de Dynatrace

Surveillance des utilisateurs réels: 0,00225 $ par session

Dynatrace ratings and reviews

G2: 4.5/5 (1200+ commentaires)

4.5/5 (1200+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (45+ avis)

2. Datadog

via Datadog Datadog est un service de surveillance de l'activité des utilisateurs basé sur le cloud qui offre une visibilité complète sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre site web et votre application, en amont et en aval.

Conçu pour les responsables et les ingénieurs informatiques, Datadog offre une surveillance réelle des utilisateurs et de l'infrastructure. Il aide les entreprises à mieux comprendre le comportement des utilisateurs tout en leur offrant une expérience sécurisée.

Datadog vous permet également d'effectuer des simulations pour tester les parcours des utilisateurs à travers les navigateurs afin de détecter les bogues et les pépins.

Les meilleures caractéristiques de Datadog

Surveillez le comportement des utilisateurs en temps réel sur les navigateurs et les appareils mobiles

Visualisation des données à l'aide de graphiques, de tableaux de bord et de rapports personnalisés

Recevez des alertes sur tous les incidents et créez des réponses automatisées

Identifier la cause première des problèmes vitaux du Web, tels que la lenteur de chargement

Limitations de Datadog

Manque de profondeur et de granularité dans les rapports

Les tests d'applications mobiles sont limités

La plateforme est relativement chère

Problèmes d'assistance à la clientèle

Prix de Datadog

**RUM : à partir de 1,50 $ pour 1000 sessions par mois

RUM et Session Replay: A partir de 1,80 $ par 1000 sessions par mois

Datadog ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (430+ commentaires)

: 4.3/5 (430+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (230+ commentaires)

3. Solarwinds Security Event Manager

via Solarwinds Solarwinds Security Event Manager n'est pas un logiciel typique de suivi des utilisateurs conçu pour les équipes de produits ou de marketing. Il s'agit plutôt d'un outil DevOps conçu pour les responsables informatiques et axé sur la sécurité.

Solarwinds Security Event Manager suit le comportement des utilisateurs pour analyser les comportements suspects ou les menaces qui pèsent sur l'infrastructure de votre site Web ou de votre activité en ligne. Pour l'utiliser, vous devez disposer d'un certain nombre de connaissances techniques et de codage.

En outre, Solarwinds Security Event Manager vous aide également à suivre l'activité des employés sur les actifs et les appareils de l'entreprise.

Les meilleures caractéristiques de Solarwinds

Automatisation de la détection des menaces et de la réponse en cas de déclenchement d'alarmes courantes

Utilisez des modèles de rapports intégrés pour vous conformer aux réglementations telles que PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP et HIPAA

Analyse de votre infrastructure informatique pour détecter les problèmes de sécurité et les vulnérabilités

Limites de Solarwinds

La création d'alertes peut être un processus fastidieux

La mise en œuvre nécessite des personnes ayant des compétences techniques ou des responsables informatiques

Options de stockage limitées

Prix de Solarwinds

Tarification personnalisée

G2: 4.0/5 (65+ avis)

4.0/5 (65+ avis) Capterra: Pas assez de commentaires

4. Kissmetrics

via Kissmetrics Kissmetrics est une plateforme d'analyse du comportement des utilisateurs qui offre aux entreprises un ensemble complet de fonctionnalités permettant de suivre le comportement de chaque utilisateur. C'est l'une des seules plateformes qui se concentre sur la corrélation entre le comportement de l'utilisateur et les revenus.

En tant que vétéran de l'industrie, Kissmetrics fournit une variété de rapports adaptés aux entreprises, tels que les entonnoirs, la répartition des activités par revenu et les parcours des clients.

Les meilleures caractéristiques de Kissmetrics

Obtenez des informations sur votre chiffre d'affaires, la valeur à vie de vos clients et le taux de désabonnement

Suivi de l'utilisation des fonctionnalités, des utilisateurs actifs, des pages vues, des remboursements, etc

Utilisez des données brutes et des requêtes SQL pour examiner de près le comportement des utilisateurs

Analysez les flux de travail des fonctionnalités et identifiez les points d'abandon des utilisateurs

Limites de Kissmetrics

La synthèse des données et la création de rapports peuvent s'avérer difficiles

Les personnalisations peuvent être complexes

La plateforme a tendance à se charger lentement lorsqu'elle traite un grand nombre d'événements

Prix de Kissmetrics

Payez au fur et à mesure: À partir de 0,0025 $ par événement

À partir de 0,0025 $ par événement Argent: 199 $ par mois

199 $ par mois Or: 499 $ par mois

499 $ par mois Platine : Tarification personnalisée

Kissmetrics ratings and reviews

G2: 4.1/5 (160+ commentaires)

4.1/5 (160+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

5. Oeuf fou

via Startup Stash Crazy Egg est un logiciel de suivi des visiteurs de sites web facile à utiliser, avec des fonctions telles que les rapports de trafic, les enregistrements et les rapports de comportement. La plateforme a des fonctionnalités limitées, nichées dans une interface utilisateur propre, ce qui en fait une bonne option pour les débutants et les petites entreprises.

Une fonctionnalité intéressante de Crazy Egg est "Snapshots", qui vous donne cinq rapports pour chaque page d'atterrissage - cartes de chaleur, cartes de défilement, rapports de confettis, rapports de superposition et rapports de liste. Ces instantanés peuvent être comparés, exportés et partagés avec d'autres membres de l'équipe.

Les meilleures caractéristiques de Crazy Egg

Obtenez toutes les fonctionnalités de base de l'analyse de site Web comme les cartes thermiques, les cartes de défilement et le suivi des erreurs

Comprendre le comportement de l'utilisateur comme le suivi des clics, le suivi de la frustration et le mouvement de la souris

Analyse des éléments cliquables comme les liens, les boutons et même les formulaires

Limitations de Crazy Egg

La fonction de rapport est assez limitée

Relativement cher

Prix de Crazy Egg

Basique: $29 par mois

$29 par mois Standard: 49 $ par mois

49 $ par mois Plus: 99 $ par mois

99 $ par mois Pro: 249 $ par mois

G2: 4.2/5 (108 commentaires)

4.2/5 (108 commentaires) Capterra: 4.5/5 (82 commentaires)

6. Matomo

via Matomo Matomo (anciennement Piwik) est une alternative open-source aux outils d'analyse web populaires tels que Google Analytics et Hotjar pour le suivi des visiteurs de sites web. Matomo est également l'un des seuls outils de suivi des utilisateurs de sites web qui offre une solution sur site et une propriété à 100 % des données.

Matomo est l'un des rares outils open-source de suivi des visiteurs de sites web. Les utilisateurs de Matomo peuvent rejoindre une communauté florissante de spécialistes du marketing et de développeurs qui répondent aux questions et donnent des conseils sur l'analyse des clients et les études de marché.

Les meilleures caractéristiques de Matomo

Utilisez des cartes thermiques, des entonnoirs, des analyses publicitaires et bien plus encore pour mieux comprendre les performances de votre site web

Posséder 100 % des données collectées sur la plateforme

Obtenez des rapports précis sans échantillonnage de données

Comprenez comment les visiteurs de votre site web réagissent à votre contenu audio et vidéo

Limites de Matomo

Ne s'intègre pas aux plateformes marketing de Google

L'outil sur site de Matamo est compliqué

Les personnalisations et la visualisation des données peuvent être difficiles

Prix de Matomo

Sur site : Gratuit

: Gratuit Cloud : 19 $ par mois

G2: 4.2/5 (85+ commentaires)

4.2/5 (85+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (55+ avis)

7. AppDynamics

via AppDynamics Principalement utilisé pour la surveillance de l'infrastructure, AppDynamics offre quelques fonctions clés de suivi des utilisateurs. Il s'agit notamment de rapports sur l'utilisation des sites web, de la surveillance des navigateurs et des téléphones portables des utilisateurs finaux et des taux de conversion.

L'outil de suivi des visiteurs peut également être utilisé comme logiciel de suivi des employés dans les cas d'utilisation interne.

AppDynamics offre également une surveillance synthétique pour la résolution des problèmes et des bogues, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller leurs sites Web à partir de l'arrière-plan afin de garantir une expérience utilisateur fluide et sans faille.

Les meilleures caractéristiques d'AppDynamics

Surveillez votre site web, votre application et votre infrastructure sur une seule plateforme

Optimisez votre expérience numérique grâce à des informations approfondies sur le parcours du client

Obtenez des mises à jour en temps réel sur les rapports d'incidents

Suivez ce qui se passe sur le frontend et le backend de votre site web

Limitations d'AppDynamics

Nécessite des connaissances en JavaScript et une formation à la plateforme pour fonctionner

La plupart des fonctionnalités sont inutiles pour les petites et moyennes entreprises

Peut devenir coûteux avec le temps

Prix d'AppDynamics

Surveillance de l'infrastructure : 6 $/mois par cœur de CPU

: 6 $/mois par cœur de CPU Prime : 6 $/mois par cœur de CPU

: 6 $/mois par cœur de CPU Entreprise : 33 $/mois par cœur d'unité centrale

: 33 $/mois par cœur d'unité centrale Entreprise pour SAP : 50 $/mois par cœur d'unité centrale

: 50 $/mois par cœur d'unité centrale Surveillance des utilisateurs réels : 0,06 $/mois pour 1000 jetons

: 0,06 $/mois pour 1000 jetons Application sécurisée de Cisco : 13,75 $/mois par cœur d'unité centrale

AppDynamics ratings and reviews

G2: 4.3/5 (370+ avis)

4.3/5 (370+ avis) Capterra: 4.6/5 (30+ avis)

8. Google Analytics

via Culture numérique Nature Google Analytics est le logiciel de suivi des utilisateurs de sites web le plus connu au monde, et pour cause. Faisant partie de la plateforme marketing de Google, il est doté d'une interface utilisateur simple et intuitive et, surtout, il est entièrement gratuit.

En tant que logiciel de suivi de l'activité des utilisateurs, Google Analytics suit les données en temps réel et historiques sur le comportement des utilisateurs et peut aider les spécialistes du marketing à comprendre un grand nombre d'aspects de l'activité des utilisateurs parcours d'un client à travers le site web.

Les principales fonctionnalités comprennent le suivi du trafic (visites globales, pages individuelles, visiteurs uniques), l'analyse de l'audience (données démographiques, centres d'intérêt, appareils utilisés), le suivi des conversions (canal d'acquisition, soumissions de formulaires, clics), et bien d'autres choses encore.

Google Analytics propose également des rapports personnalisés et des intégrations avec le reste de la suite Google pour permettre aux spécialistes du marketing de gérer toutes leurs données à partir d'une seule interface plateforme de base de données clients .

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Créez des tableaux de bord personnalisés pour surveiller des objectifs et des indicateurs clés de performance spécifiques à votre entreprise

Démarrez en quelques minutes grâce à un suivi sans code

Affinez vos messages, vos annonces et votre site Web grâce aux informations sur l'audience fournies par Google Analytics

Intégrer gratuitement BigQuery et créer des audiences prédictives à l'aide de ML

Limites de Google Analytics

Pas d'accès aux données brutes des utilisateurs

Pas de support client dans le plan gratuit

L'échantillonnage des données peut entraîner des inexactitudes

Le plan payant est très cher

Prix de Google Analytics

**Gratuit

Google Analytics 360 : 12 500 $ par mois (ou 150 000 $ par an)

G2: 4.5/5 (6250+ avis)

4.5/5 (6250+ avis) Capterra: 4.7/5 (7760+ avis)

9. Hotjar

via Hotjar Hotjar est une plateforme d'analyse de l'expérience produit qui fournit une analyse approfondie du comportement des utilisateurs.

Le logiciel de suivi des visiteurs de Hotjar comprend des outils de suivi des visiteurs tels que des cartes thermiques et des enregistrements de sessions, des outils de retour d'information tels que des formulaires et des enquêtes, et des outils de recherche sur les utilisateurs tels que la gestion de l'audience et les tests d'utilisabilité.

Les entreprises utilisent généralement Hotjar et Google Analytics pour ajouter un contexte au comportement de l'audience et simplifier la gestion de l'audience processus de prise de décision .

Par exemple, les enregistrements de session de Hotjar peuvent être utilisés pour comprendre pourquoi une page d'atterrissage particulière a un taux de rebond élevé dans Google Analytics.

Les meilleures caractéristiques de Hotjar

Analysez les performances de votre site web à l'aide de cartes thermiques et de pourcentages de défilement

Documenter des extraits vidéo importants ou des résultats d'expériences

Utilisez les enregistrements de session pour retracer le parcours de vos utilisateurs et repérer les obstacles

Suivez les tendances comportementales à l'aide de rapports personnalisés

Limitations de Hotjar

Le plan gratuit offre un nombre limité de pages vues et d'enregistrements de session, ce qui peut être contraignant pour les sites Web à fort trafic

Les données de la carte thermique sont agrégées et ne sont pas disponibles en temps réel

L'implémentation et la mise en place d'expériences prennent beaucoup de temps

Prix de Hotjar

Basic : Gratuit pour toujours

: Gratuit pour toujours Plus : 32 $ par mois

: 32 $ par mois Business : 80 $ par mois

: 80 $ par mois Echelle : 171 $ par mois

G2: 4.3/5 (300+ avis)

4.3/5 (300+ avis) Capterra: 4.6/5 (500+ avis)

10. Test utilisateur

via Test utilisateur Contrairement à d'autres outils de suivi des utilisateurs de cette liste, UserTesting est fondé sur le principe de "Human Insights" - où les utilisateurs recherchent de manière proactive un public pour tester leur produit ou service plutôt que de se contenter de surveiller les visiteurs entrants.

Le UserTesting peut aider les équipes produit (chercheurs UX, chefs de produit et concepteurs d'interface utilisateur) à tester et à valider un prototype ou une fonctionnalité. Les équipes marketing, quant à elles, peuvent comprendre la réaction d'un public à leur site web et à leur message.

UserTesting s'enorgueillit d'un réseau d'audience considérable que les entreprises peuvent utiliser pour tester leurs produits et leurs sites web. Toutefois, si cela ne fonctionne pas, elles peuvent intégrer leur propre public à la plateforme.

UserTesting propose également d'autres services à valeur ajoutée tels que la stratégie et le conseil UX, les tests d'accessibilité, etc.

Les meilleures caractéristiques de UserTesting

Effectuez des tests d'utilisabilité et obtenez un retour d'information de la part de vrais humains

Intégrer et gérer des audiences personnalisées sur la plateforme

Exploitez l'IA pour mieux comprendre le sentiment des utilisateurs ou les anomalies dans leur comportement pendant les tests

Utilisez les intégrations intégrées pour synchroniser vos données de recherche utilisateur avec le reste de votre pile technologique

Limites de UserTesting

En fonction du créneau de votre entreprise, il peut être difficile d'obtenir un public pertinent pour tester votre produit

Certains utilisateurs trouvent que l'interface utilisateur n'est pas intuitive

Le prix pourrait être trop élevé pour les petites et moyennes entreprises, en particulier celles qui ont plusieurs employés personas d'utilisateurs Tarification de UserTesting

**Essai gratuit sur demande

Essentiels: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Avancé: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Ultimate: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (650+ commentaires)

4.5/5 (650+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (120+ avis)

Autres outils CRM

Maintenant que vous avez choisi un ou plusieurs outils de suivi des utilisateurs et que vous avez défini vos attentes, l'étape suivante consiste à combler le fossé entre le comportement des utilisateurs, l'analyse et la gestion de la relation client (CRM).

Les outils de CRM s'intègrent à votre logiciel de suivi et vous aident à segmenter les clients, à personnaliser la communication, à réaliser des expériences prédictives et même à évaluer vos prospects.

Les outils de CRM tels que ClickUp vous rapprochent de vos clients et vous aident à développer une compréhension plus sophistiquée de votre base d'utilisateurs.

Gérer les clients, les pipelines de vente, les actions, et plus encore avec le modèle CRM simple de ClickUp en vue Liste

Bien que ClickUp soit largement utilisé pour ses fonctionnalités de gestion de produits, ses capacités de marketing et de CRM en font un choix privilégié pour les spécialistes du marketing et les chefs de produits.

Les listes ClickUp aident à organiser les communiqués de la gestion des produits

Voici quelques exemples de la façon dont ClickUp transformera la prise de décision et alimentera la croissance de l'entreprise :

Synchronisez les objectifs d'analyse de votre site Web avec ClickUp CRM pour obtenir une image plus complète de votre parcours client

Créez une tâche dans ClickUp chaque fois qu'un incident ou un bogue est signalé dans votre expérience de test de logiciel

Prioriser le développement de fonctionnalités dans ClickUp en fonction de l'expérience de l'utilisateur l'analyse des données comme le sentiment, le retour d'information et les modèles de navigation

Ajoutez les résultats critiques à vos documents ClickUp et à votre lieu de travail pour que votre équipe puisse y accéder à tout moment

ClickUp est équipé de tout ce dont vous avez besoin pour une collaboration harmonieuse avec votre équipe marketing

En outre, les spécialistes du marketing utilisent également ClickUp AI pour générer des contenus basés sur les commentaires des utilisateurs et l'analyse du web, ou pour générer des contenus visuellement agréables des rapports d'analyse à partager avec la suite hiérarchique.

Les fonctions d'IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants tels qu'une étude de cas

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Organiser les données clients et automatiser les contacts avec les clients grâce à des solutions CRM robustes et à des outils de gestion de la relation client Modèles CRM* Exploitez l'IA de ClickUp pour trouver des idées de campagne, créer des notes de contenu, etc

Intégrez ClickUp à vos outils d'analyse des utilisateurs et créez une base de données analytique unifiée

Utilisez des flux de travail, des étiquettes et des filtres personnalisés pour segmenter et définir vos données d'analyse des utilisateurs

Collaborez avec votre équipe en temps réel ou synchronisez avec des courriels, des tableaux blancs et des documents collaboratifs

Personnalisez vos rapports clients avec plus de 50 widgets de tableau de bord

Limitations de ClickUp

ClickUp offre plusieurs fonctionnalités pour une variété de cas d'utilisation, allant de la productivité au marketing, en passant par la gestion du temps gestion de la relation clientla courbe d'apprentissage peut être abrupte

ClickUp AI n'est disponible que sur les plans payants

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour la tarification

: Contacter pour la tarification CliquezUp AI : Disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (9200+ commentaires)

4.7/5 (9200+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (3900+ commentaires)

4.6/5 (3900+ commentaires) Gartner: 4.3/5 (130+ commentaires)

Améliorer les relations avec les clients, stimuler la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net

Les logiciels de suivi des clients fournissent des informations de première main sur ce que vivent vos utilisateurs sur votre site Web ou votre produit. Les équipes produit et marketing utiliseront ensuite ces informations pour élaborer des solutions qui raviront les clients et les inciteront à revenir.

Tous les outils d'analyse des utilisateurs mentionnés dans cette liste vous permettront d'approfondir votre compréhension du comportement des utilisateurs. Intégrez le logiciel de suivi des utilisateurs de votre choix à ClickUp pour repousser les limites de l'orientation client. S'inscrire à ClickUp pour en savoir plus !