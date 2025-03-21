Comment envoyer un message à un responsable du recrutement (conseils et exemples)

Selon une étude de Glassdoor, chaque offre d'emploi reçoit en moyenne 250 candidatures. En fait, si vous avez récemment cherché un emploi sur LinkedIn, vous avez vu des offres d'emploi recevoir plus de 100 candidatures en quelques minutes. C'est dire le niveau de concurrence auquel vous êtes confronté.

Les chances qu'un responsable du recrutement ouvre votre candidature sont minces. 🫥

Alors, À faire pour que votre candidature se démarque et qu'elle parvienne au responsable du recrutement ?

L'une des solutions consiste à envoyer un message au responsable du recrutement. Sur ce marché de l'emploi très concurrentiel, une approche aussi directe peut travailler en votre faveur. Mais c'est un art, et nous vous l'enseignons aujourd'hui.

Voyons comment envoyer un message direct à un responsable du recrutement pour vous faire remarquer et laisser une impression durable.

L'importance d'envoyer un message à un responsable du recrutement

Tout d'abord, voyons pourquoi l'envoi d'un message à un responsable du recrutement fonctionne :

Ligne de communication directe

Les statistiques de recrutement montrent que 97,4 % des candidats de Fortune 500 utilisent un système de suivi des candidatures (ATS) pour la sélection des CV et des 58% des entreprises utilisent l'IA dans le processus d'embauche. Il y a de fortes chances que votre candidature soit filtrée par l'ATS ou l'IA avant d'arriver sur le bureau du responsable du recrutement

Ainsi, en envoyant directement un message au gestionnaire d'embauche, vous augmentez les chances que votre candidature soit vue. Cette approche directe peut également démontrer vos compétences en communication et votre confiance, qui sont des traits précieux dans la plupart des paramètres professionnels.

Possibilité de faire preuve d'initiative

Lorsque vous prenez contact avec un responsable du recrutement, vous ne vous contentez pas d'ajouter un CV à la pile, vous faites preuve d'initiative. Cette démarche indique : "Je n'attends pas les opportunités, je les crée"

En établissant ce contact direct, vous prouvez que vous pouvez prendre les devants et ne pas vous contenter d'attendre que la chance joue en votre faveur. Et qui ne voudrait pas d'un tel candidat dans son équipe ?

En envoyant un message directement au responsable du recrutement d'une entreprise, vous montrez également que vous prenez le poste au sérieux. Vous démontrez ainsi que vous êtes le type de candidat qui va plus loin. Sur le lieu de travail, cette caractéristique vaut de l'or.

Les managers aiment les employés qui ne se contentent pas de faire le strict minimum, mais qui cherchent activement des moyens d'apporter une valeur ajoutée.

Obtenir des informations privilégiées

Tendre la main au responsable du recrutement peut parfois vous donner accès à des informations qui ne figurent pas dans l'offre d'emploi de l'entreprise

Vous pourriez en apprendre davantage sur les défis actuels de l'équipe ou sur les projets à venir. Cette connaissance de l'intérieur vous permet d'adapter votre candidature pour montrer comment vous pouvez résoudre leurs problèmes spécifiques. Par exemple, si vous apprenez que l'équipe se débat avec la mise en œuvre d'un nouveau logiciel, vous pouvez mettre en avant votre expérience dans des situations similaires.

Vous pouvez également vous renseigner sur la culture de l'entreprise. Peut-être est-elle fière de son approche innovante ou de son environnement collaboratif. Grâce à ces informations, vous pouvez insister sur la façon dont votre style de travail s'aligne parfaitement sur leur philosophie

Best Tips to Use When Sending a Message to the Hiring Manager (Les meilleurs conseils à utiliser pour envoyer un message au responsable du recrutement)

Voici quelques conseils à garder à l'esprit lorsque vous envoyez un e-mail à un responsable du recrutement ou que vous prenez contact avec lui par le biais de les applications de messagerie d'entreprise comme LinkedIn :

Personnalisez votre message

Un e-mail générique copié-collé ou un message LinkedIn sont souvent ignorés. Vous devez personnaliser votre message au responsable du recrutement.

Il ne s'agit pas seulement de dire "Hey ! J'ai vu votre offre d'emploi, et je suis intéressé." Il s'agit de dire "Hey ! J'ai vu votre offre d'emploi, vous avez besoin de X et je peux le faire en utilisant mes compétences A, B, C."

Ce type de message vous permet de vous démarquer et augmente vos chances d'être remarqué.

Essayez ces astuces uniques pour personnaliser votre message:

Citez un article ou une interview récente qui présente l'organisation ou ce qu'elle a réalisé récemment

Mentionnez une connexion mutuelle si vous en avez une, mais ne donnez pas votre nom sans permission

Expliquez brièvement comment votreplan de carrière est liée à la mission de l'entreprise

Le cas échéant, partagez une brève anecdote sur les raisons pour lesquelles vous êtes passionné par le secteur

Ajoutez également une ligne d'objet claire et courte pour que le recruteur sache de quoi parle votre e-mail. Voici quelques exemples que vous pouvez utiliser :

Suivi de candidature : [Votre nom]

Enthousiasmé par le rôle de [Position] - Intéressé par le rôle de [Position] - Intéressé par le rôle de [Position] - Intéressé par le rôle de [Position] ?

Intéressé(e) par le poste de [Position] - [Votre nom]

Suivi de ma candidature au poste de [Position] - Au sujet de ma candidature au poste de [Position] - Au sujet de ma candidature au poste de [Position] - Au sujet de ma candidature au poste de [Position]

Au sujet de ma candidature à un poste à pourvoir

Prochaines étapes pour la candidature au poste de [Position]

Exprimer son intérêt pour le rôle

Chaque offre d'emploi comporte un rôle défini. Il est mentionné dans le poste ou dans la pièce jointe à la description du poste. Où qu'il se trouve, vous devez le trouver, le lire et faire part de votre intérêt pour le rôle dans votre message.

Votre message ne doit pas se contenter de dire à quel point vous êtes formidable et combien vos anciens employeurs vous ont aimé. Il doit également indiquer pour quelles raisons vous souhaitez occuper le rôle pour lequel vous postulez

Essayez ces conseils pour exprimer votre intérêt à un responsable du recrutement:

Mentionnez les aspects spécifiques du rôle qui vous intéressent

Faites le lien entre la position et votre expérience professionnelleobjectifs professionnels Faites référence à l'actualité récente de l'entreprise ou à des projets pour montrer que vous avez fait vos devoirs

Décrivez brièvement comment vous vous êtes préparé à un rôle comme celui-ci, en montrant votre intérêt à long terme

Mais n'oubliez pas que l'authentification est la clé. Les demandes d'emploi ne consistent pas à faire semblant jusqu'à ce que vous réussissiez. Votre enthousiasme sincère transparaîtra si vous êtes réellement intéressé par la position.

Voici ce que suggère Jerry Lee, cofondateur de Wonsulting :

N'oubliez pas ces conseils pour rédiger un message structuré :

Commencez par l'introduction, les compétences/qualifications pertinentes, le lien avec votre travail, les étapes suivantes et la Fermé

Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espaces vierges

Les paragraphes ne doivent pas dépasser 2 ou 3 lignes

Une fois votre message rédigé, relisez-le plusieurs fois. S'il est facile à lire et s'il contient toutes les informations nécessaires, vous êtes prêt à partir !

💡 Pro Tip: Si vous avez déjà présenté des compétences/qualifications dans la demande d'emploi, ne les mentionnez pas à nouveau dans le message. Mettez plutôt en avant ce qui fait de vous un bon candidat.

Diriger par la valeur

La valeur ajoutée consiste à répondre à la question non formulée : pourquoi devrions-nous vous embaucher ? Cette approche capte leur attention et démontre pourquoi vous êtes un bon candidat pour le rôle.

Commencez votre message en partageant un bref aperçu de vos principales réalisations ou compétences qui correspondent aux exigences du poste. Au lieu de dire quelque chose de vague, soyez précis.

Par exemple, vous pourriez dire : "En cinq ans de marketing numérique, j'ai stimulé l'engagement envers la marque de 40 % dans mon dernier emploi." Cela indique immédiatement au responsable du recrutement ou à l'employeur potentiel ce que vous apportez au tableau.

Mais ne vous arrêtez pas là:faites le lien entre ce que vous avez fait et ce dont l'entreprise pourrait avoir besoin. Si vous savez que l'entreprise souhaite développer sa présence en ligne, mentionnez comment votre expérience peut l'aider à y parvenir. Cette approche rend votre message impressionnant et pertinent par rapport aux objectifs de l'entreprise.

Si vous êtes un changement de carrière pour ce faire, mettez en évidence l'utilité des compétences que vous avez acquises dans votre rôle précédent. Vous pouvez le faire à l'aide de Outils d'écriture IA mais n'oubliez pas de modifier le message pour y ajouter une touche personnelle.

Quantifiez votre impact

Vous voulez que votre message soit percutant ? Utilisez des nombres. Ils renforcent la crédibilité du monde professionnel. Au lieu de dire "J'ai amélioré les ventes", dites "Augmentation des ventes de 20 % grâce à des campagnes d'e-mails ciblées" C'est comme la différence entre se vanter et prouver.

Alors, fouillez dans vos rôles passés. À combien de clients avez-vous fait appel ? De quel pourcentage avez-vous fait baisser les coûts ? Par exemple : "Augmentation de la satisfaction des clients de 15 % grâce à la mise en œuvre d'un nouveau système de gestion de la clientèle : "_Augmentation de la satisfaction des clients de 15 % grâce à la mise en œuvre d'un nouveau processus d'assistance aux clients"

Demande de réunion

Ne soyez pas timide ; demandez une réunion.

Vous avez fait bonne impression. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante. Proposer une réunion, c'est faire preuve d'assurance et d'empressement. C'est comme si vous disiez : "Je suis sérieux et je veux discuter davantage"

Mais ne vous contentez pas de dire : "Pouvons-nous nous rencontrer?" Soyez précis. Suggérez des créneaux horaires précis et demandez à votre interlocuteur s'il est disponible Cela montre que vous êtes organisé et que vous respectez son temps.

Par exemple, vous pouvez envoyer ce message : "J'aimerais beaucoup discuter des opportunités futures et de la façon dont mes compétences peuvent contribuer à votre équipe. Seriez-vous disponible pour discuter rapidement mardi prochain ?"

Une fois que vous avez obtenu la réunion, restez bref. Une discussion rapide suffit à susciter l'intérêt et à faire avancer les choses.

Partagez le lien de votre profil LinkedIn et votre portfolio

Votre profil LinkedIn est votre curriculum vitae en ligne . C'est une vitrine de votre vie professionnelle. En incluant un lien dans votre message, vous invitez le responsable du recrutement à explorer votre expérience en profondeur. En outre, cela montre que vous êtes organisé et que vous maîtrisez la technologie.

Alors, insérez le lien de votre profil dans votre message et laissez votre expérience faire la conversation. Lorsque vous incluez le lien vers votre profil LinkedIn, ajoutez une URL personnalisée pour une apparence plus professionnelle. Veillez également à ce que votre profil soit à jour et corresponde aux informations contenues dans votre message et votre CV.

Assurer un suivi, mais ne pas trop le faire

Dans la pile de messages, votre message initial pourrait passer inaperçu. C'est pourquoi un suivi rapide est souhaitable. L'abonné montre qu'il est intéressé et persévérant, deux qualités que les employeurs potentiels apprécient. Voici à quoi ressemblera un suivi court et agréable :

Bonjour <Prénom>

J'espère que vous passez une bonne journée.

Je fais juste un suivi pour savoir si mon profil est pris en compte pour le rôle .

Je vous remercie de votre réponse rapide.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

Mais il y a une limite à ne pas franchir entre le suivi et la nuisance. Un trop grand nombre d'e-mails peut donner l'impression que vous êtes désespéré ou que vous ne respectez pas le temps de l'interlocuteur.

Il faut donc trouver un équilibre. Si vous n'avez pas reçu de réponse, envoyez un suivi poli après une semaine. Si vous n'avez toujours pas reçu de réponse, attendez une autre semaine avant de réessayer. À faire un abonné, offrez une valeur ajoutée ou de nouvelles informations complémentaires.

Le rôle des plateformes comme ClickUp dans une présentation professionnelle

La recherche d'un emploi peut s'avérer fastidieuse, surtout lorsqu'il s'agit de garder une trace de vos candidatures et de leur statut de suivi. L'utilisation d'un logiciel de productivité et de gestion comme ClickUp peut rationaliser vos candidatures. Voyons comment ClickUp peut vous aider lorsque vous envoyez des messages aux responsables du recrutement :

Générer des messages personnalisés

Nous vous avons donné de multiples conseils à utiliser lorsque vous envoyez un message à un gestionnaire d'embauche. Mais si nous vous disions que vous pouvez utiliser l'IA pour rédiger la lettre de motivation parfaite pour votre responsable du recrutement ? ClickUp Brain l'assistant IA de ClickUp, fait cela. C'est un chatbot IA qui rédige des messages ou des e-mails personnalisés pour les responsables du recrutement. Nous avons demandé à ClickUp Brain de rédiger un message pour un responsable du recrutement :

créez des cartes séparées et suivez chaque demande avec la vue Kanban de ClickUp_

Lorsque vous avez un tas d'offres d'emploi et une pile de responsables du recrutement à qui vous voulez envoyer un message, vous pouvez avoir l'impression de jongler avec des tronçonneuses. C'est ici qu'intervient la vue Kanban de ClickUp L'affichage Kanban de ClickUp est disponible.

Il s'agit d'un grand Tableau visuel sur lequel vous pouvez coller des notes sur chaque emploi. Chaque note, ou "carte", peut contenir des détails tels que le titre du poste, la date limite de dépôt des candidatures et les coordonnées du responsable du recrutement. Vous pouvez même ajouter des tâches à chaque carte, comme "rédiger un e-mail" ou "programmer un appel"

Le Tableau Kanban vous aide à voir ce qui est en cours, ce qui est urgent et où vous devez concentrer votre énergie.

Bloquer du temps pour les applications

organisez des réunions ou des abonnements avec la vue Calendrier de ClickUp

Au lieu de jongler avec plusieurs feuilles de calcul ou d'essayer de vous souvenir du moment où vous devez effectuer un suivi, vous pouvez voir l'ensemble de votre échéancier de communication en un seul endroit avec Affichage du Calendrier de ClickUp .

Il vous aide à planifier les entretiens, à programmer des rappels pour les paramètres de suivi et à bloquer du temps pour la recherche et la préparation. Vous pouvez code-couleur évènements pour identifier rapidement les priorités ou les différents postes à pourvoir

Suivre tous les e-mails en un seul endroit

Vous pouvez facilement envoyer des e-mails aux responsables du recrutement avec Intégration de l'e-mail ClickUp . Liez-le à votre compte e-mail Gmail, Outlook, IMAP ou Office365 et gérez les discussions avec les responsables du recrutement en un seul endroit.

Il vous aide à envoyer et à recevoir des e-mails depuis ClickUp, à créer des tâches directement à partir des e-mails, à joindre des e-mails aux tâches et à ajouter des commentaires aux tâches.

Imaginons qu'un responsable du recrutement vous réponde par une tâche ou une demande. Vous créez une tâche à partir de cet e-mail directement dans ClickUp et commencez à travailler dessus. Cependant, si vous utilisez Gmail ou un logiciel similaire, vous devrez noter la tâche quelque part, ce qui vous conduira à un changement de contexte inutile .

Créer et gérer une checklist

utilisez ClickUp Milestones pour suivre tous les objectifs que vous vous êtes fixés

Considérez votre processus de candidature comme un mini-projet. Vous pouvez mettre en place des Jalons ClickUp pour les étapes clés de votre parcours de candidature, comme "Candidature soumise", "Premier entretien", "Envoi d'un e-mail de suivi" ou "Deuxième entretien"

Lorsque vous atteignez chaque jalon, il peut servir de déclencheur pour envoyer un message au responsable du recrutement. Par exemple, lorsque vous atteignez le jalon "Candidature envoyée", vous pouvez envoyer un e-mail de suivi poli. Ou lorsque vous atteignez le jalon "Premier entretien achevé", vous pouvez envoyer une note de remerciement.

De cette façon, vous utilisez les jalons ClickUp comme des rappels et des instructions pour organiser votre communication avec le responsable du recrutement. Cela vous permet de ne pas perdre de vue vos abonnements sans être trop pressant.

Ajouter des informations pertinentes en un seul endroit

Vous pouvez également utiliser Documents ClickUp pour créer une liste d'entreprises où vous souhaitez postuler et ajouter les coordonnées pertinentes des responsables du recrutement. De plus, vous pouvez également créer une liste de top questions que vous souhaitez poser aux responsables du recrutement pour créer une impression durable.

gérer toutes les informations pertinentes pour la candidature à un emploi en un seul endroit avec ClickUp Docs_

_Suivez une forme structurée pour envoyer des messages aux responsables du recrutement

Les modèles ClickUp proposent des structures de messages pré-écrites pour contacter les responsables du recrutement. Ces modèles permettent de gagner du temps et garantissent que votre message est professionnel et qu'il transmet clairement votre intérêt et vos qualifications pour le rôle. Voici nos deux recommandations :

1. Modèle de recherche d'emploi ClickUp

Avec l'aide du Modèle de recherche d'emploi ClickUp le modèle de recherche d'emploi ClickUp vous permet d'organiser votre recherche d'emploi. Il vous aide à noter les détails de l'entreprise et du poste, tels que l'évaluation Glassdoor, les coordonnées, le salaire pour le rôle, l'assurance maladie et des notes supplémentaires.

Modèle de recherche d'emploi ClickUp

Le modèle de proposition a été conçu comme un curriculum vitae, mettant en évidence des informations telles que :

Informations personnelles

Résultats académiques

Expériences pertinentes

Autres reconnaissances

Utilisez ClickUp pour rédiger des messages convaincants à l'intention du responsable du recrutement

Rédiger des messages à l'intention des recruteurs peut s'avérer délicat. Si certains responsables apprécient les messages directs, d'autres peuvent ne pas les aimer. Il est donc important d'envoyer des messages personnalisés et précis qui offrent de la valeur.

ClickUp vous permet de rationaliser l'ensemble du processus en vous aidant à trouver et à organiser les informations pertinentes sur l'entreprise, le poste et le responsable du recrutement en un seul endroit. En outre, vous pouvez suivre et gérer les candidatures, rationaliser le processus d'entretien en utilisant les modèles pratiques de ClickUp et obtenir un aperçu rapide des candidatures. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour améliorer votre processus de recherche d'emploi.