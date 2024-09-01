Qu'est-ce que l'empathie sur le lieu de travail et comment la pratiquer ? (avec des exemples)

Nous sommes tous passés par là : une journée de travail difficile lorsque notre vie personnelle nous met des bâtons dans les roues. Il peut s'agir d'une crise familiale, d'une maladie soudaine ou simplement du poids du stress quotidien.

Dans ces moments-là, ce qui compte, ce ne sont pas seulement les politiques ou les procédures de votre lieu de travail, mais les personnes qui les remarquent et s'en préoccupent.

L'empathie sur le lieu de travail joue un rôle crucial dans l'expérience d'un employé. Recherche de McKinsey suggèrent que les employés qui pensent que leur organisation est empathique ont tendance à innover davantage et à prendre des risques créatifs.

Dans ce blog, nous discuterons de l'importance de l'empathie sur le lieu de travail et de quelques idées sur la manière de la pratiquer.

Qu'est-ce que l'empathie?

L'empathie consiste à s'accorder aux sentiments de quelqu'un d'autre et à comprendre véritablement le point de vue de cette personne. C'est comme se mettre à sa place et ressentir ce qu'elle vit. Cette connexion vous aide à communiquer plus efficacement et à construire des relations plus solides.

Certaines personnes confondent l'empathie et la sympathie, alors qu'il s'agit de deux émotions différentes. La sympathie consiste à se sentir désolé de la situation de quelqu'un et à lui offrir son soutien, mais sans vraiment partager ses émotions.

L'empathie, en revanche, signifie que vous ressentez sa douleur comme si c'était la vôtre. Il s'agit d'une véritable relation et d'un partage de l'expérience de la personne.

L'empathie et la sympathie sont toutes deux au cœur du concept de l'intelligence émotionnelle au travail .

**Que signifie l'empathie sur le lieu de travail ?

L'empathie sur le lieu de travail signifie que vos collègues font l'effort de comprendre et d'être à l'écoute de vos sentiments et de ceux des autres employés. La direction soutient cette approche sans réserve par ses comportements, ses politiques et ses infrastructures.

L'empathie est un facteur crucial qui aide à résoudre les conflits, à prendre de meilleures décisions et à garantir une collaboration efficace entre les employés

Il existe trois principaux types d'empathie, chacun contribuant à notre compréhension globale des autres. En voici un bref aperçu :

Empathie émotionnelle: Lorsque vous ressentez et partagez les émotions d'autrui, ce qui entraîne souvent une réponse émotionnelle de votre part Empathie cognitive: Lorsque vous essayez de comprendre ce que ressent l'autre personne afin de mieux vous identifier à elle Empathie compatissante: Lorsque vous ressentez et partagez la douleur des autres et que vous prenez des mesures pour les aider à sortir de la situation

C'est pourquoi les organisations de premier plan accordent la priorité à l'instauration d'une culture de l'empathie. Après tout, une Enquête Glassdoor a révélé que les employés privilégient la culture plutôt qu'un salaire plus élevé lorsqu'ils cherchent un nouvel emploi.

Lire aussi: Exemples de compétences de base et comment les améliorer

L'empathie n'est pas quelque chose que nous offrons à nos clients ou à nos employés de neuf à cinq... (elle) est... "un service de seconde en seconde, de minute en minute, que nous devons à tout le monde si nous voulons nous qualifier de leader".

Simon Sinek, Leaders Eat Last : Why Some Teams Pull Together and Others Don't

Pourquoi l'empathie est-elle importante au travail ?

L'empathie est essentielle à la constitution d'une équipe performante et productive et à la prévention de l'épuisement professionnel. Voyons pourquoi elle est si importante :

1. Améliore la communication et la collaboration

Lorsque vous comprenez les émotions des membres de votre équipe, vous pouvez adapter votre style de communication à chaque individu ou groupe de manière plus efficace. Cela permet d'obtenir des résultats plus positifs, comme une collaboration plus harmonieuse, et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

En conséquence, l'équipe est naturellement plus performante, avec une efficacité et une cohésion accrues.

**A lire également Comment constituer une équipe performante ?

2. Aide à résoudre les conflits

L'empathie vous permet de voir les situations du point de vue des autres, ce qui rend la résolution des conflits plus directe et plus constructive.

En comprenant véritablement leurs sentiments, vous pouvez les écouter plus patiemment et répondre de manière réfléchie afin de parvenir à une solution mutuellement bénéfique.

3. Stimule la créativité

L'empathie vous permet de tirer parti de la diversité des expériences et des points de vue de votre équipe, ce qui peut considérablement améliorer la créativité.

Une telle approche collaborative débouche souvent sur des solutions uniques et des perspectives nouvelles qui profitent à l'organisation.

4. Approfondit la compréhension du client

L'empathie joue un rôle crucial dans la compréhension des besoins, des défis et des attentes de vos clients.

En les écoutant vraiment et en dialoguant avec eux, vous pouvez obtenir des informations précieuses qui vous aideront à comprendre et à communiquer plus clairement les exigences du projet.

6. Crée un environnement de travail positif

En respectant leur avis et en prenant des mesures correctives si nécessaire, vous créez un climat de confiance au sein de l'équipe.

Un climat de confiance et de respect conduit à une plus grande satisfaction des employés, réduit le taux de rotation, diminue l'épuisement professionnel et, en fin de compte, améliore la performance globale du travail.

À lire également 25 questions d'enquête sur la satisfaction des employés pour prendre le pouls de votre équipe

Exemples d'empathie sur le lieu de travail

L'empathie peut prendre différentes formes sur le lieu de travail. Vous pouvez vous comporter de manière empathique avec vos collègues, vos subordonnés directs, vos clients et même votre direction. Ce comportement vous aide à résoudre les conflits, à établir une relation positive et à communiquer efficacement dans toutes les situations.

Voici quelques exemples populaires d'empathie sur le lieu de travail pour comprendre à quoi elle ressemble :

Vous remarquez qu'un membre de votre équipe a du mal à accomplir une tâche complexe alors que les autres tâches s'accumulent. Vous pouvez offrir votre aide en l'aidant à accomplir une partie de sa charge de travail afin de réduire la pression professionnelle Vous pouvez faire preuve d'empathie à l'égard d'un collègue qui traverse une période difficile en partageant sa douleur et en lui apportant un soutien émotionnel Vous pouvez faire preuve de respect envers les membres de votre équipe en les écoutant patiemment, en validant leurs sentiments et leur douleur émotionnelle, et en proposant une médiation pour parvenir à un accord en cas de conflit Vous pouvez prendre régulièrement des nouvelles de vos subordonnés directs, comprendre les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et leur proposer des solutions Vous pouvez fournir poliment un retour d'information constructif à vos subordonnés directs et leur offrir votre soutien pour qu'ils s'améliorent plutôt que de jouer le jeu du blâme Vous pouvez encourager les juniors et les stagiaires à s'exprimer, à poser des questions et les guider pour qu'ils réalisent leurs aspirations professionnelles

Mais comment pratiquer l'empathie au quotidien ? La réponse réside dans de petits efforts constants. ClickUp une plateforme polyvalente de gestion de projet, peut être un allié précieux pour introduire l'empathie sur le lieu de travail.

Voici neuf suggestions pratiques qui vous aideront à pratiquer l'empathie au travail :

1. Écoute active

Comprendre véritablement les autres commence par une écoute active et patiente - le cœur de l'empathie.

Trop souvent, nous sommes coupables d'écouter juste assez pour planifier notre réponse plutôt que d'entendre réellement ce que disent nos collègues. Cette tendance peut créer un décalage, rendant plus difficile la compréhension de leurs émotions parce que nous ne sommes pas pleinement engagés dans la conversation.

En adoptant consciemment une approche d'écoute active, nous pouvons changer complètement la dynamique. L'écoute active consiste à accorder toute son attention à l'interlocuteur, à résister à l'envie de l'interrompre et à prendre le temps d'assimiler ce qu'il dit avant de répondre.

Le modèle de la roue des émotions de ClickUp est conçu pour vous aider à favoriser des conversations fructueuses au sein de votre équipe.

Le Modèle de brise-glace pour la roue des émotions (ClickUp) facilite l'établissement de liens plus étroits entre les membres de l'équipe. Il aide les individus à se présenter, à partager leurs sentiments et à comprendre l'impact des émotions sur les performances professionnelles

Le modèle encourage un environnement propice à l'empathie et à l'écoute active, essentielles pour favoriser des relations fructueuses sur le lieu de travail.

Pour utiliser la roue des émotions, suivez les étapes suivantes :

Distribuez la roue des émotions: Donnez à chaque membre de l'équipe un exemplaire pour l'aider à identifier et à exprimer ses émotions Identifier les émotions: Demander à chacun de choisir une émotion qu'il ressent et de la relier à la roue, en encourageant la réflexion Discuter des émotions: Demandez à chaque personne d'expliquer son émotion et la raison pour laquelle elle l'a choisie. Cela favorise l'écoute active et la compréhension Remue-méninges sur les solutions: Après le partage, remue-méninges sur les solutions ou les stratégies liées aux émotions discutées Revoir et ajuster: Revoir les solutions proposées et les ajuster en fonction des réactions de l'équipe, en renforçant l'importance d'une communication continue

2. Communication ouverte

Encourager une communication ouverte est un élément essentiel de la pratique de l'empathie au travail. Lorsque les membres de l'équipe se sentent libres de partager leurs pensées et leurs préoccupations, il est plus facile de comprendre leur point de vue et ce qu'ils ressentent.

Un dialogue ouvert vous aide à saisir les émotions et le contexte qui se cachent derrière ce que les gens disent, ce qui est essentiel pour répondre avec une véritable empathie.

En créant un environnement où chacun se sent écouté et valorisé, vous abordez les problèmes plus efficacement, vous renforcez les liens au sein de l'équipe et vous favorisez un lieu de travail positif. Un plan de communication peut être utile à cet égard.

En élaborant un plan de communication bien structuré, les organisations peuvent s'assurer que leurs messages sont transmis de manière efficace, cohérente et opportune, ce qui favorise une meilleure compréhension, un meilleur engagement et un meilleur soutien. Modèle de plan de communication de ClickUp est conçu pour aider à rationaliser les efforts de communication de votre équipe et s'assurer que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Le modèle de plan de communication de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier et à coordonner les conversations avec les parties prenantes.

Commencez par définir des objectifs de communication clairs, tels que l'amélioration de la communication interne ou un engagement plus efficace auprès de vos clients. Le modèle vous guide dans l'identification des principales parties prenantes afin que vous puissiez attribuer clairement les rôles et les responsabilités.

Vous définirez également les meilleurs canaux pour vos messages, en choisissant parmi des options telles que le courrier électronique, les médias sociaux ou les réunions en face à face, afin de vous assurer que vous atteignez efficacement les membres de votre équipe.

Le modèle vous aide même à suivre les progrès réalisés, ce qui vous permet de mesurer le succès de votre plan de communication et d'y apporter les ajustements nécessaires.

👀 Bonus: Vous pouvez tirer parti des modèles de plans de communication pour établir une stratégie de communication cohérente, ce qui est essentiel pour instaurer la confiance et faire preuve d'empathie.

3. Valider les sentiments

La validation des sentiments est un aspect essentiel de l'empathie, en particulier lorsqu'il s'agit de faire face à des défis émotionnels, peut-être en raison de décisions ou d'initiatives qui ont un impact sur eux.

Lorsqu'un membre de l'équipe vous fait part de ses sentiments, il est important de se concentrer sur la sécurité psychologique plutôt que de débattre ou de rejeter ses préoccupations Commentaires de ClickUp est un excellent moyen d'y parvenir.

Par exemple, lorsque les employés font part de leurs sentiments ou de leurs préoccupations concernant une tâche ou un projet, vous pouvez utiliser les commentaires pour reconnaître leurs émotions et faire preuve de compréhension. Cela crée un espace de dialogue ouvert et garantit que leurs sentiments sont entendus et validés.

Utilisez les emojis dans ClickUp Comments pour ajouter une touche personnelle et transmettre des émotions plus efficacement

Répondre de manière empathique - en offrant votre soutien et en montrant que vous appréciez leur point de vue - contribue à créer un environnement de travail favorable. Elle permet à votre équipe de savoir que ses émotions sont respectées.

L'empathie est une chose étrange et puissante. Il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de procéder. Il s'agit simplement d'écouter, d'occuper l'espace, de ne pas porter de jugement, d'établir un lien émotionnel et de communiquer ce message incroyablement bienfaisant : "Vous n'êtes pas seul".

Brené Brown, Daring Greatly : How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead (Oser grandement : comment le courage d'être vulnérable transforme notre façon de vivre, d'aimer, d'être parent et de diriger)

4. Contrôles réguliers et retour d'information

Un moyen simple de montrer que l'on se soucie réellement de son équipe est d'organiser régulièrement des séances de contrôle et de retour d'information. Cette pratique montre à vos employés que le leadership est accessible, qu'il apprécie leur contribution et qu'il s'engage à prendre des mesures en fonction de leurs besoins

En outre, ces séances vous permettent de détecter rapidement les problèmes potentiels et de les traiter avant qu'ils ne deviennent plus urgents.

Utilisez des raccourcis pour créer des rappels ClickUp et organiser des sessions régulières avec les membres de l'équipe Rappels ClickUp peut améliorer considérablement ce processus. Voici comment vous pouvez l'utiliser pour ne pas perdre de vue vos sessions de contrôle et de retour d'information :

Créez facilement des rappels à partir de tâches, de commentaires ou de la section Mon travail, avec des dates d'échéance, des pièces jointes et des notifications

Planifiez des rappels réguliers pour les tâches ou les réunions en cours afin de maintenir la cohérence de vos contrôles

Accédez et gérez tous vos rappels à partir de l'écran d'accueil ClickUp pour rester organisé et garder le contrôle de vos engagements

**A lire également INTJ Leadership : Maximiser ses forces sur le lieu de travail

5. Activités de renforcement de l'esprit d'équipe

Programmer régulièrement des activités de renforcement de l'esprit d'équipe est un excellent moyen de créer un lieu de travail plus empathique et plus cohésif.

Pensez à organiser des sessions de formation au cours desquelles les membres de l'équipe peuvent partager leurs connaissances et leurs compétences. Ces sessions stimulent le moral de l'équipe et favorisent une culture d'apprentissage et de soutien mutuel

Les séances mensuelles de gratitude sont une autre excellente idée. Elles donnent aux membres de l'équipe l'occasion d'exprimer leur appréciation pour les efforts de chacun et de reconnaître les contributions, ce qui peut renforcer les liens et le moral. Vue du calendrier de ClickUp vous permet de planifier et de visualiser en un seul endroit toutes vos activités de renforcement de l'esprit d'équipe, telles que les sessions de formation, les réunions de gratitude et les déjeuners de travail.

La vue du calendrier de ClickUp vous aide à maintenir une approche structurée et régulière du développement de l'esprit d'équipe

Vous pouvez fixer des dates et des heures spécifiques pour ces activités et les afficher en même temps que vos tâches et échéances habituelles. Cela permet de s'assurer que tout le monde est au courant des événements à venir et qu'ils peuvent être planifiés en conséquence.

6. Formation à l'intelligence émotionnelle

Il est important de reconnaître que tout le monde n'a pas le même niveau d'empathie, car chaque individu apporte des expériences et des perspectives uniques. Investir dans une formation à l'intelligence émotionnelle peut s'avérer très bénéfique pour améliorer l'empathie au sein de votre équipe.

Plusieurs options s'offrent à vous pour mettre en œuvre cette formation. En faisant appel à des experts internes en la matière (PME) qui comprennent la culture et les défis spécifiques de votre organisation, vous pouvez dispenser une formation très pertinente et efficace.

Vous pouvez également envisager de programmer des sessions avec des experts externes ou d'acheter des cours en ligne.

Créez et stockez des supports de formation complets, tels que des guides et des études de cas, dans les archives de Docs ClickUp . Les PME et les formateurs peuvent ainsi accéder facilement à ces ressources et les utiliser efficacement.

Les documents facilitent la collaboration en permettant aux membres de l'équipe, aux PME et aux experts externes d'apporter leur contribution directement dans le document.

Collaborez en temps réel avec des modifications et des commentaires directement dans ClickUp Docs

Grâce à l'édition collaborative en direct, les modifications et les mises à jour sont visibles instantanément par tous les contributeurs.

Cela simplifie la communication, car les discussions et les décisions peuvent avoir lieu directement dans le document, ce qui élimine le besoin d'envoyer des courriels ou de participer à des réunions.

**A lire également Résumé de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman : Comprendre et appliquer les principes du livre

7. Un environnement diversifié et inclusif

Souligner la valeur de la diversité et du respect de tous les employés est essentiel pour cultiver un environnement véritablement inclusif.

Commencez par communiquer clairement l'importance de la diversité des points de vue et des expériences et la façon dont cela contribue à un lieu de travail plus innovant et plus favorable.

Il est impératif d'établir des normes et des lignes directrices claires en matière d'étiquette sur le lieu de travail, qui reflètent le respect de toutes les cultures, de tous les milieux, de tous les styles d'apprentissage, etc.

Ces lignes directrices devraient couvrir divers aspects des interactions quotidiennes, y compris les styles de communication, les processus de prise de décision et la résolution des conflits.

8. Montrer l'exemple

L'autorité a une forte influence sur le comportement des membres de l'équipe au niveau opérationnel.

Les leaders empathiques comprennent qu'en faisant preuve d'empathie en comportements de leadership comme montrer une préoccupation sincère et apporter du soutien - ils peuvent profondément affecter la culture de leur équipe et la façon dont celle-ci perçoit le leadership et y réagit.

Dans les situations difficiles, restez fidèle à vos valeurs et réagissez avec empathie et compassion.

Le modèle de carte d'empathie de ClickUp est conçu pour vous aider à mieux comprendre vos clients.

Un outil efficace pour vous aider à diriger avec plus d'empathie est le suivant Modèle de carte d'empathie de ClickUp . Il vous permet de visualiser et de mieux comprendre les perspectives de votre équipe en décomposant leurs pensées, leurs sentiments, leurs besoins et leurs actions dans diverses situations.

La carte d'empathie est divisée en quatre sections : Pensées, Sentiments, Besoins et Actions. Remplissez ces sections avec les informations que vous avez recueillies, en veillant à ce que chacune d'entre elles reflète la voix de la personne concernée de vos employés .

👀 Bonus: Try more modèles de cartes d'empathie pour mieux comprendre les perspectives et les besoins de votre équipe.

9. Reconnaissance et appréciation

Apprécier sincèrement les membres de l'équipe pour leur ouverture d'esprit et leurs contributions est essentiel pour favoriser un climat de confiance un environnement de travail positif .

Lorsque les membres d'une équipe se sentent vraiment appréciés, leur engagement et leur enthousiasme pour leur rôle s'en trouvent renforcés. Prenez le temps de reconnaître leurs efforts et d'exprimer une gratitude sincère pour leurs contributions.

La célébration des succès de l'équipe est un autre moyen efficace de renforcer les relations et de stimuler le moral. Qu'il s'agisse de franchir une étape importante, d'achever un projet difficile ou d'atteindre les objectifs de l'équipe, la reconnaissance de ces réalisations favorise un sentiment de fierté et d'accomplissement partagés.

💡Pro Tip: Utiliser un logiciel de reconnaissance des employés pour envoyer des messages personnalisés ou des récompenses qui reflètent les contributions uniques de chaque employé.

Pratiquer l'empathie sur le lieu de travail pour des équipes plus heureuses et une entreprise prospère

Comprendre les émotions de votre personnel et s'y adapter est une aubaine pour toute organisation. Cela vous permet de garder vos employés heureux, engagés et motivés.

Des outils tels que ClickUp peuvent être d'une aide inestimable pour soutenir ces efforts.

ClickUp vous permet de programmer et d'organiser efficacement des sessions de feedback, en veillant à ce que les membres de l'équipe reçoivent des commentaires constructifs en temps voulu. Vous pouvez également développer et gérer des supports de formation directement dans ClickUp, ce qui facilite la mise en place d'expériences d'apprentissage ciblées. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !