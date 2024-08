10 meilleurs logiciels de gestion des politiques en 2024

La création et l'application de politiques ne peuvent pas être terminées par une approche de taille unique. Vous devez plutôt vous concentrer sur la création de cadres qui répondent aux divers besoins de votre entreprise et veiller à ce que l'ensemble de votre organisation adhère uniformément à ces politiques et procédures.

Alors, comment faire cela de manière simple et efficace ?

C'est là que j'interviendrais en faisant appel à un logiciel de gestion des politiques.

Une plateforme de gestion des politiques est conçue pour vous aider à vous conformer aux changements réglementaires et à adhérer à des normes de gouvernance spécifiques. Elle simplifie la création et la distribution des politiques et offre de multiples fonctionnalités et modèles de procédures qui peuvent aider votre organisation à gérer ses programmes de conformité et à atténuer les risques.

Considérez le logiciel de gestion des politiques et des procédures comme un référentiel centralisé permettant de stocker les documents de politique, les politiques de conformité et les procédures de gestion des politiques de votre organisation afin que chacun puisse y accéder ou s'y référer.

Après des recherches approfondies, j'ai compilé une liste des 10 meilleures solutions logicielles de gestion des politiques pour 2024 dans ce blog. Jetons-y un coup d'œil !

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des politiques ?

J'ai testé certains des systèmes de gestion des politiques d'entreprise largement utilisés et j'ai trouvé quelques fonctionnalités communes qui se sont démarquées. Je vous recommande d'opter pour un outil qui offre ces fonctionnalités pour vous aider à rester en conformité.

Référentiel centralisé des documents : L'outil de gestion des politiques doit disposer d'un hub unique pour stocker en toute sécurité les documents, les politiques et les cadres essentiels

: L'outil de gestion des politiques doit disposer d'un hub unique pour stocker en toute sécurité les documents, les politiques et les cadres essentiels Flux de travail automatisés : Recherchez une plateforme basée sur le cloud pour automatiser les tâches telles que la création, la distribution et l'approbation des politiques pour les gestionnaires de politiques

: Recherchez une plateforme basée sur le cloud pour automatiser les tâches telles que la création, la distribution et l'approbation des politiques pour les gestionnaires de politiques Suivi : Votre solution de gestion des politiques doit vous permettre de savoir comment les employés adhèrent aux politiques. Vous devriez être en mesure de générer des rapports de conformité, des notifications automatisées et des tableaux de bord en temps réel pour vous aider à détecter les anomalies des politiques et les problèmes de conformité et mettre en évidence les domaines à améliorer

: Votre solution de gestion des politiques doit vous permettre de savoir comment les employés adhèrent aux politiques. Vous devriez être en mesure de générer des rapports de conformité, des notifications automatisées et des tableaux de bord en temps réel pour vous aider à détecter les anomalies des politiques et les problèmes de conformité et mettre en évidence les domaines à améliorer Coût: Identifiez un système de gestion des politiques qui s'inscrit dans votre budget. Mesurez le prix de l'outil par rapport à la valeur qu'il fournit pour estimer le retour sur investissement de la solution de gestion des politiques

Identifiez un système de gestion des politiques qui s'inscrit dans votre budget. Mesurez le prix de l'outil par rapport à la valeur qu'il fournit pour estimer le retour sur investissement de la solution de gestion des politiques Assistance alimentée par l'IA: Les meilleurs outils de gestion des politiques sont dotés d'assistants IA pour automatiser les tâches redondantes telles que le remplissage des modèles de procédures, la facilitation de l'analyse comparative, le contrôle des versions entre les différentes itérations d'un même document, l'automatisation des rappels pour les audits internes et la génération d'un résumé succinct du document ou du rapport sur les politiques

Les meilleurs outils de gestion des politiques sont dotés d'assistants IA pour automatiser les tâches redondantes telles que le remplissage des modèles de procédures, la facilitation de l'analyse comparative, le contrôle des versions entre les différentes itérations d'un même document, l'automatisation des rappels pour les audits internes et la génération d'un résumé succinct du document ou du rapport sur les politiques Interface conviviale : Choisissez un logiciel de gestion des politiques qui ne fait pas appel à une formation approfondie pour s'y habituer. Une interface compliquée alourdit la charge cognitive de vos employés. À partir du moment où vos gestionnaires de politiques et les employés concernés ne font pas un usage optimal de la plateforme, la mise en œuvre d'une solution de gestion des politiques va à l'encontre de l'objectif recherché

Top 10 des logiciels de gestion des politiques pour 2024

Comme promis, voici un récapitulatif des plateformes de gestion des politiques que j'ai testées et examinées. Pour chaque outil, j'ai couvert les meilleures fonctionnalités, les limites et les évaluations de sites d'évaluation comme G2 et Capterra.

J'espère que cette liste vous sera utile lorsque vous chercherez le bon outil de gestion des politiques.

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion des politiques et des procédures et la gestion de projet) ClickUp est l'une des plateformes de productivité les mieux notées qui peut se doubler d'un logiciel de gestion des politiques.

ClickUp Docs permet au formatage riche et aux commandes slash de travailler plus efficacement

Accélérez la création de lignes directrices et de procédures pour votre processus de gestion des politiques avec ClickUp Brain clickUp Brain est l'assistant IA de ClickUp. Ce qui fait de ClickUp le meilleur système de gestion des polices est le fait que ClickUp Brain automatise les parties chronophages et répétitives du processus de création des polices.

ClickUp Brain vous aide à :

Rédiger des politiques en utilisant un ton clair et cohérent en fonction de vos invites,

Résumer les notes de réunion après les discussions sur les politiques

Générer des schémas pour les programmes de conformité

Vérifier l'orthographe de votre contenu pour détecter les erreurs grammaticales

stimulez votre créativité, créez des modèles ou générez des textes à la vitesse de l'éclair avec ClickUp Brain, votre partenaire de brainstorming

Si vous ne souhaitez pas passer du temps à élaborer des procédures à partir de zéro, vous pouvez toujours commencer par utiliser la politique d'entreprise de ClickUp ou l'outil de gestion de l'information de ClickUp modèles de documentation de processus .

Par exemple, utilisez le modèle Modèle de processus et de procédures ClickUp pour documenter et gérer tous vos processus en un seul emplacement. Créez des guides étape par étape pour chaque processus afin de maintenir la cohérence et enregistrez des informations importantes sur chaque étape à l'aide de champs personnalisés et d'affichages.

Modèle de processus et de procédures ClickUp

Voici comment utiliser ce modèle :

Planifiez chaque étape du processus dans la commande en affichant l'organigramme du processus

Garder la trace de tous les documents relatifs à une politique spécifique en affichant la liste des documents

Organiser les documents en fonction de l'étape achevée à l'aide de l'affichage Étape de la documentation

Visualiser le processus pour ne pas perdre de vue l'échéancier

En outre, vous pouvez utiliser la balise Modèle de manuel de l'employé ClickUp, politiques et procédures pour décrire toutes les politiques et procédures que vous voulez que vos employés suivent.

Modèle de manuel, de politique et de procédure pour les employés de ClickUp

Ce modèle vous aidera :

Communiquer clairement aux employés la mission, les attentes et les procédures clés de votre entreprise

Couvrir tout, de la paie aux politiques de congés en passant par le code de conduite, dans un seul document afin qu'il soit facilement accessible

Décrire comment gérer différentes situations et utiliser des statuts personnalisés pour suivre la progression des différentes politiques

Utiliser les notifications pour recevoir des alertes chaque fois que des modifications sont apportées au contenu du document

Si vous cherchez à rationaliser les processus, utilisez le modèle Modèle de procédures opérationnelles standard de ClickUp pour créer de bonnes pratiques et s'assurer que les tâches sont achevées de manière cohérente.

Capture d'écran du modèle de procédures opérationnelles standard de ClickUp

Il suffit d'insérer les bonnes informations dans les différentes sections pour commencer. Utilisez des champs personnalisés pour capturer des informations spécifiques telles que la date d'échéance, la priorité, le score du lead, et plus encore pour vous aider à gérer vos tâches.

Ajoutez un échéancier désigné pour chaque tâche afin qu'il soit plus facile de suivre la progression et de rester au fait des activités importantes.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Collaborez en toute transparence: Utilisez ClickUp Docs comme emplacement central pour le stockage et la gestion des politiques. Votre équipe de gouvernance et vos managers d'audit peuvent collaborer en temps réel sur les Teams modifiables, étiqueter les membres de l'équipe concernés, ajouter des éléments interactifs tels que des tableaux, des vidéos et des feuilles de calcul, et donner un contrôle d'accès aux documents pertinents

Utilisez ClickUp Docs comme emplacement central pour le stockage et la gestion des politiques. Votre équipe de gouvernance et vos managers d'audit peuvent collaborer en temps réel sur les Teams modifiables, étiqueter les membres de l'équipe concernés, ajouter des éléments interactifs tels que des tableaux, des vidéos et des feuilles de calcul, et donner un contrôle d'accès aux documents pertinents **Utilisez l'assistant de rédaction et le gestionnaire de projet alimentés par l'IA de ClickUp pour rédiger le document de politique, suivre les changements, générer des rapports à partir de longs documents et assigner des tâches aux différents membres de l'équipe

Utilisez des modèles de procédures et de politiques préconstruits: Obtenez un cadre de gestion des procédures et des cadres et assurez-vous que les tâches et les processus sont achevés de manière cohérente et fiable avec les modèles de procédures et de politiques préconstruits de ClickUpmodèles de politiques de conformité *Gérez efficacement les tâches: Créez et assignez des tâches pour chaque procédure en utilisant les modèles de politique de conformité de ClickUpTâches ClickUp. Ajoutez un contexte à l'aide de descriptions de tâches et fixez des dates d'échéance pour éviter les retards dans l'achèvement des activités de mise en conformité. Utilisez les types de tâches pour différencier les activités de la manière la plus logique pour votre équipe

Obtenez un cadre de gestion des procédures et des cadres et assurez-vous que les tâches et les processus sont achevés de manière cohérente et fiable avec les modèles de procédures et de politiques préconstruits de ClickUpmodèles de politiques de conformité *Gérez efficacement les tâches: Créez et assignez des tâches pour chaque procédure en utilisant les modèles de politique de conformité de ClickUpTâches ClickUp. Ajoutez un contexte à l'aide de descriptions de tâches et fixez des dates d'échéance pour éviter les retards dans l'achèvement des activités de mise en conformité. Utilisez les types de tâches pour différencier les activités de la manière la plus logique pour votre équipe Suivre la progression du projet: UtiliserObjectifs ClickUp pour fixer des cibles en vue d'achever les tâches et activités liées à la politique. Suivez la progression des objectifs associés pour afficher le degré d'achèvement d'un objectif

UtiliserObjectifs ClickUp pour fixer des cibles en vue d'achever les tâches et activités liées à la politique. Suivez la progression des objectifs associés pour afficher le degré d'achèvement d'un objectif Accédez facilement à l'information : Trouvez rapidement n'importe quelle information à partir de ClickUp, d'une application connectée ou de votre disque local à l'aide de l'outil de recherche d'informationsClickUp University Recherche universelle. Utilisez des commandes de recherche personnalisées pour permettre aux employés de trouver facilement des politiques et des documents réglementaires spécifiques en quelques clics

: Trouvez rapidement n'importe quelle information à partir de ClickUp, d'une application connectée ou de votre disque local à l'aide de l'outil de recherche d'informationsClickUp University Recherche universelle. Utilisez des commandes de recherche personnalisées pour permettre aux employés de trouver facilement des politiques et des documents réglementaires spécifiques en quelques clics Collecte de données simplifiée : Capturez les détails essentiels pour la documentation des politiques à l'aide de la fonction de recherche universelle ClickUpAffichage du formulaire ClickUp. Créez des formulaires pour tout type de travail et transformez les réponses en tâches traçables

glissez et déposez des champs personnalisés dans l'affichage du formulaire pour créer des sondages complets ou recueillir des commentaires

Limites de ClickUp

ClickUp Brain n'est disponible que sur les forfaits payants

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

💡Pro Tip : Suivez les 5 W - qui, quoi, où, pourquoi, et pourquoi rédiger des politiques et des procédures efficaces pour votre organisation

2. PowerDMS (le meilleur pour la distribution des politiques et le suivi de la conformité)

via PowerDMS PowerDMS est un logiciel de gestion des politiques basé sur le cloud, conçu pour assurer la conformité dans les secteurs public et de la santé.

Ses capacités uniques comprennent la centralisation et l'organisation des documents critiques, l'automatisation des flux de travail pour les approbations et les examens, et la fourniture d'analyses robustes pour identifier les tendances et les risques potentiels.

Le logiciel facilite également la formation des employés, assure le suivi des certifications et offre un accès mobile pour les mises à jour de politiques en déplacement. Cette approche globale donne aux organisations les moyens d'atténuer les risques, d'améliorer l'efficacité et de garantir le respect des réglementations.

PowerDMS meilleures fonctionnalités

Rédigez et partagez des documents publics : Créez et partagez des informations importantes sur les politiques avec votre communauté. Chaque document est accompagné d'une URL personnalisée qui peut être intégrée à votre site Web ou partagée avec toute personne qui en a besoin

Créez et partagez des informations importantes sur les politiques avec votre communauté. Chaque document est accompagné d'une URL personnalisée qui peut être intégrée à votre site Web ou partagée avec toute personne qui en a besoin Utilisez des analyses de données complètes : Débloquez des informations importantes sur la façon dont votre entreprise adhère aux politiques avec des données de conformité

: Débloquez des informations importantes sur la façon dont votre entreprise adhère aux politiques avec des données de conformité Automatisation du processus de révision et d'approbation des politiques : Attribuez des propriétaires de politiques et des réviseurs pour réviser et approuver les documents, enregistrez des modèles de flux de travail pour des étapes de processus cohérentes, et donnez des droits de modification uniques sur les documents pour des besoins ad hoc

Limites de PowerDMS

Les utilisateurs estiment que PowerDMS offre des fonctionnalités de rapports limitées et manque de personnalisation

Il peut être difficile de paramétrer les flux de travail pour la gestion des politiques, en particulier pour les grandes équipes

Prix de PowerDMS

Prix personnalisé

G2 : 4.7/5 (100+ commentaires)

: 4.7/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (300+ commentaires)

3. SAI360 (Meilleur pour la gestion intégrée du risque et de la conformité)

via Graphique de grève Strike Graph est un outil personnalisable de conformité à la cybersécurité utilisé pour respecter les protocoles de sécurité des données et protéger les informations sensibles.

Il offre la possibilité d'élaborer des programmes de conformité qui répondent aux besoins spécifiques de votre organisation, vous aidant ainsi à mieux gérer les politiques et les procédures de conformité.

La force de la plateforme réside dans sa capacité à rationaliser les processus de sécurité complexes, à consolider les informations dans une plateforme centralisée et à générer des rapports perspicaces pour les parties prenantes.

Strike Graph fonctionnalités clés

Automatisation des réponses aux requêtes de routine : Obtenez des réponses instantanées à toutes vos questions liées à la sécurité grâce à l'assistant de sécurité IA de Strike Graph. L'assistant IA récupère les réponses à partir de multiples ressources, telles que les documents de politique, pour donner des réponses précises

: Obtenez des réponses instantanées à toutes vos questions liées à la sécurité grâce à l'assistant de sécurité IA de Strike Graph. L'assistant IA récupère les réponses à partir de multiples ressources, telles que les documents de politique, pour donner des réponses précises Auditer les programmes de sécurité en toute simplicité : Réduisez les tracas liés à l'implication de sociétés d'audit tierces en utilisant le processus de certification de la plateforme pour auditer les programmes de sécurité et contrôler la conformité

: Réduisez les tracas liés à l'implication de sociétés d'audit tierces en utilisant le processus de certification de la plateforme pour auditer les programmes de sécurité et contrôler la conformité Suivre l'efficacité des activités de conformité : Utilisez des tableaux de bord intuitifs pour visualiser l'efficacité de vos programmes de sécurité, obtenir des informations sur les risques et vous assurer que les contrôles des politiques fonctionnent correctement

Limites du Strike Graph

La mise en œuvre initiale de la plateforme est complexe et peut nécessiter beaucoup de temps et de ressources

Les capacités de rapports sont limitées

Prix de Strike Graph

Free Forever pour toujours

Certifié : 9 000 $/an

: 9 000 $/an Echelle : 18 000 $/an

: 18 000 $/an Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.8/5 (100+ commentaires)

: 4.8/5 (100+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

5. LogicGate Risk Cloud (le meilleur pour la gestion flexible des cyber-risques et l'audit)

via LogicGate Si vous recherchez un logiciel agile pour vous aider à mettre en place un processus sécurisé de gestion de la gouvernance, de la réglementation et de la conformité (GRC), LogicGate Risk Cloud est un bon choix. La plateforme basée sur le cloud fournit une interface conviviale et sans code pour identifier les risques, gérer la conformité réglementaire et surveiller la sécurité des données, ce qui permet un déploiement et une configuration rapides.

L'USP de LogicGate est sa capacité à fournir une visibilité en temps réel sur le paysage des risques grâce à des tableaux de bord interactifs et des analyses.

Les meilleures fonctionnalités de LogicGate Risk Cloud

Gérer les cyber-risques : Identifiez les cyber-risques et évaluez leur impact sur les résultats de votre entreprise. Rassemblez des rapports perspicaces et partagez-les avec les parties prenantes

: Identifiez les cyber-risques et évaluez leur impact sur les résultats de votre entreprise. Rassemblez des rapports perspicaces et partagez-les avec les parties prenantes Automatiser la gestion des politiques : Automatisez chaque aspect de votre programme de conformité, de la rédaction à l'approbation

: Automatisez chaque aspect de votre programme de conformité, de la rédaction à l'approbation Rationaliser les audits internes : utilisez des flux de travail préconstruits pour auditer les processus internes et assigner les demandes de documentation aux membres de l'équipe appropriés

Limites de LogicGate Risk Cloud

LogicGate Risk Cloud offre peu ou pas d'estimations de données sur les pertes (données liées aux pertes financières ou à tout autre type de perte subie par une organisation dans le cadre de la gestion des risques) pour effectuer une analyse des risques

Prix de LogicGate Risk Cloud

Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (60+ avis)

Lire la suite: 10 exemples de procédures opératoires normalisées : Bonnes pratiques pour la productivité et la conformité

6. StandardFusion (le meilleur pour rationaliser la gestion de la conformité)

via NAVEX NAVEX One est un logiciel de gestion des polices qui offre une plateforme intégrée permettant aux Business de gérer les différents aspects de l'ensemble du cycle de vie de la gestion des polices.

Pour faire face aux risques internes et externes de l'entreprise et gérer les priorités de conformité dans une seule plateforme, ce système de gestion des politiques d'entreprise vous offre une vue à 360 degrés de vos processus existants, de vos employés et de vos fournisseurs tiers

En s'appuyant sur des analyses avancées, NAVEX One permet aux organisations de mesurer l'efficacité des politiques, d'identifier les vulnérabilités potentielles et de prendre des décisions basées sur des données. En outre, l'accent mis par le logiciel sur l'expérience utilisateur et l'accessibilité améliore sa convivialité tant pour les administrateurs de politiques que pour les employés.

Les meilleures fonctionnalités de NAVEX One

Hub de conformité centralisé : Surveillez les activités de conformité des employés à partir d'une seule source de vérité

Surveillez les activités de conformité des employés à partir d'une seule source de vérité Gestion du risque fournisseur : Visualisez tous les risques ou incidents associés à des fournisseurs tiers

: Visualisez tous les risques ou incidents associés à des fournisseurs tiers Formation à l'éthique et à la conformité : Sensibiliser les employés aux scénarios clés de risque et de conformité grâce à des modules d'apprentissage engageants

Limites de NAVEX One

L'interface est compliquée et peu conviviale

Les rapports sont maladroits et peu intuitifs, ce qui rend difficile l'obtention d'informations détaillées

Prix de NAVEX One

Prix personnalisé

G2 : 3.8/5 (50+ commentaires)

: 3.8/5 (50+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Lire la suite: Comment utiliser l'IA pour la documentation

8. LogicManager(Meilleur pour la gestion des risques de l'entreprise)

via EisenVault EisenVault est une plateforme de gestion de documents sécurisée pour le suivi et la gestion de documents d'entreprise critiques tels que les manuels des employés les codes de conduite, les licences d'entreprise et les contrats légaux.

Il peut traiter de gros volumes de documents techniques tels que des fichiers AutoCAD, des contrats et des manuels. L'outil offre également une intégration transparente avec les systèmes ERP tels que SAP et permet un accès hors ligne pour les équipes distantes.

En outre, EisenVault excelle dans le contrôle des versions des documents, les fonctions de recherche et les pistes d'audit, garantissant ainsi l'intégrité et la conformité des documents de politique générale. Bien qu'il ne s'agisse pas uniquement d'un outil de gestion des politiques, sa base solide de gestion des documents en fait un outil adapté à la gestion des politiques.

Les meilleures fonctionnalités d'EisenVault

Numérisation des documents : Numérisez et téléchargez des copies de documents importants au lieu de les imprimer à chaque fois

: Numérisez et téléchargez des copies de documents importants au lieu de les imprimer à chaque fois Automatisation des tâches de routine : intégrez EisenVault à vos CRM, ERP ou autres systèmes hérités à l'aide de la RPA (automatisation des processus robotisés). Automatisez les tâches répétitives et orientez votre attention sur l'achèvement des tâches qui comptent réellement

: intégrez EisenVault à vos CRM, ERP ou autres systèmes hérités à l'aide de la RPA (automatisation des processus robotisés). Automatisez les tâches répétitives et orientez votre attention sur l'achèvement des tâches qui comptent réellement Améliorez la visibilité des documents de politique générale : Utilisez la fonctionnalité de reconnaissance optique de caractères pour numériser vos documents numériques et extraire les informations pertinentes

Limites d'EisenVault

L'application mobile d'EisenVault présente des fonctions limitées

Prix d'EisenVault

Tarifs personnalisés

Evaluations et critiques d'EisenVault

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

💡Pro Tip: Créez une documentation complète et facile à comprendre sur les politiques, la vision et les valeurs de votre entreprise en utilisant.. modèles de manuels d'employés . Il suffit d'insérer les bonnes informations dans les sections prédéfinies, et vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour que vos employés réussissent dans leur rôle dans un document centralisé.

10. RLDatix (Meilleur pour la conformité des soins de santé et la gestion des risques)

via RLDatix RLDatix est une plateforme GRC qui identifie les risques et améliore l'efficacité opérationnelle des organismes de santé. Vous pouvez utiliser la plateforme pour sécuriser les dossiers médicaux des patients, gérer les incidents et surveiller les indicateurs de sécurité des patients.

Ses capacités uniques comprennent un fort accent sur la gestion du cycle de vie des documents, permettant une création, une révision et un stockage efficaces des politiques. La plateforme excelle à fournir un référentiel centralisé et consultable, garantissant un accès facile aux informations critiques.

Les meilleures fonctionnalités de RLDatix

Gérer les contrats en un seul emplacement: Centraliser la gestion des contrats et utiliser des modèles pour normaliser les contrats et les accords pour les entreprisesstandardisation des processus *Créer et partager des documents de politique : Travaillez en collaboration avec votre équipe pour créer des programmes de conformité et les lier directement aux paramètres définis par les sociétés d'accréditation des soins de santé

Centraliser la gestion des contrats et utiliser des modèles pour normaliser les contrats et les accords pour les entreprisesstandardisation des processus *Créer et partager des documents de politique : Travaillez en collaboration avec votre équipe pour créer des programmes de conformité et les lier directement aux paramètres définis par les sociétés d'accréditation des soins de santé Analyser les processus et les évènements liés aux soins de santé : Identifiez les lacunes dans les soins aux patients et gérez correctement les évènements pour de meilleurs résultats en utilisant des rapports et des tableaux de bord intégrés.

Limites de RLDatix

L'installation du back-end de la plateforme est compliquée

RLDatix dispose d'une fonctionnalité de notes, mais la limite de caractères est fixée à 255, ce qui rend difficile l'ajout d'informations détaillées

RLDatix

Tarification personnalisée

Evaluations et critiques de RLDatix

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : 4.5/5 (90+ commentaires)

Lire la suite: 10 modèles de code de conduite pour les employés dans Word & ClickUp

Rationalisez votre processus de gestion des politiques avec ClickUp

La gestion des politiques est un processus important pour garantir que votre organisation fonctionne en toute sécurité en adhérant aux normes de gouvernance internes et externes appropriées.

Comme pour toute chose, un peu d'aide technologique peut permettre de rationaliser votre processus de gestion des politiques et de s'assurer que rien d'important ne passe à travers les mailles du filet.

Je recommande ClickUp, un système complet de gestion de projet et de gestion des politiques, pour centraliser et consolider vos efforts de gestion des politiques.

ClickUp offre de multiples fonctionnalités telles que des documents, des tâches, un assistant alimenté par l'IA, un contrôle de version et des modèles préconstruits pour que vos gestionnaires de politiques puissent créer, approuver et adhérer aux cadres de politiques. Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et améliorez votre processus de gestion des politiques et de la conformité.