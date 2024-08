Le modèle Kirkpatrick : Stratégies pour de meilleurs résultats d'apprentissage et une plus grande réussite de la formation

Pour de nombreux professionnels de l'apprentissage et du développement, investir du temps et des ressources dans la création et l'organisation d'un cours est la partie la plus facile. Les choses se compliquent lorsqu'il s'agit de justifier le retour sur investissement.

Alors, comment faire pour démontrer la valeur de vos programmes de formation ? À faire la connexion entre ce que les participants apprennent et l'impact de cet apprentissage sur votre organisation ?

C'est là que le modèle Kirkpatrick entre en jeu. Dans ce blog, nous verrons comment le modèle d'évaluation Kirkpatrick peut vous aider à améliorer le retour sur investissement de la formation.

Qu'est-ce que le modèle Kirkpatrick?

Le modèle Kirkpatrick est un cadre largement utilisé pour évaluer les programmes de formation. Élaboré par Donald Kirkpatrick dans les années 1950, il permet de savoir si la formation était intéressante pour les participants, s'ils ont acquis les compétences ou les connaissances prévues et s'ils appliquent ce qu'ils ont appris dans leur travail quotidien.

Il s'agit d'un moyen de mesurer l'impact réel de vos efforts de formation. L'utilisation du modèle Kirkpatrick vous permet également de voir si la formation conduit à des améliorations tangibles des performances et des résultats de l'organisation.

Les quatre niveaux du modèle Kirkpatrick

Le modèle de Kirkpatrick propose une approche structurée en quatre niveaux d'évaluation de la formation.

Chaque niveau vous aide à comprendre différents aspects de l'efficacité de la formation, depuis les réactions initiales des participants jusqu'à l'impact final sur votre organisation.

Nous allons nous pencher sur chaque niveau et voir comment ClickUp peut apporter une assistance à votre stratégie d'évaluation de la formation.

Niveau 1 : Réaction

Le premier niveau du modèle Kirkpatrick se concentre sur la Réaction. Ce niveau permet de recueillir les réactions immédiates des participants à l'initiative de formation.

ont-ils trouvé la formation intéressante et utile ? Était-elle adaptée à leurs besoins ? À fait l'expérience ?

S'il s'agit d'une expérience en personne, vous pouvez effectuer cette analyse à l'aide de documents papier, de brefs entretiens ou d'un sondage de suivi en ligne. S'il s'agit d'une formation en ligne, vous pouvez envoyer un sondage par e-mail aux participants. ClickUp dispose de plusieurs fonctionnalités et modèles qui peuvent vous aider dans ces tâches d'évaluation. Examinons-en quelques-uns.

Affichage du formulaire Affichage du formulaire de ClickUp est un excellent outil à cette fin. Vous pouvez créer des formulaires personnalisés pour recueillir des réponses détaillées de la part des participants. Par exemple, vous pouvez poser des questions sur le contenu de la formation, son déroulement et la satisfaction générale de l'apprenant.

Convertir les réponses en tâches à suivre avec ClickUp's Form View

Une fois que votre formulaire est en ligne, les réponses sont collectées et automatiquement converties en tâches dans ClickUp, ce qui facilite la gestion et l'examen des commentaires des participants.

L'affichage du formulaire offre également les fonctionnalités suivantes Champs personnalisés ClickUp et la logique conditionnelle, qui vous permettent d'adapter le formulaire en fonction des réponses de l'utilisateur. Cela vous permet de recueillir les informations les plus pertinentes sans submerger les participants.

Créez des objectifs, suivez la progression et gérez-les en un seul endroit avec ClickUp Objectifs

Vous pouvez également tout organiser en paramétrant des dossiers pour les tableaux de bord hebdomadaires des employés et les résultats clés-objectifs (OKR). De cette façon, vous pouvez voir clairement la progression de chacun et procéder à des ajustements si nécessaire.

A lire aussi: Améliorez votre forfait : Apprenez à faire la différence entre les objectifs et les stratégies

Modèle de cadre de formation de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Training-Framework-Template.jpg Le modèle de cadre de formation de ClickUp est conçu pour vous aider à capturer les idées, à gérer les changements de conception et à suivre la progression.

https://app.clickup.com/signup?template=t-211237379&department=other&\_gl=1\*zpew53\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez également structurer votre programme en utilisant Modèle de cadre de formation de ClickUp . Ce modèle vous aide à rationaliser le processus fastidieux d'organisation d'un programme de formation réussi.

Vous pouvez facilement fixer des paramètres spécifiques pour vos objectifs de formation après avoir évalué l'efficacité de la formation.

Par exemple, si un responsable constate que les employés qui ont achevé la formation ont un taux de satisfaction de la clientèle plus élevé, c'est un signe évident que la formation a un impact positif. Une telle amélioration démontre que le programme contribue à la croissance de l'organisation et vous aide à tirer des conclusions significatives des données.

De plus, le modèle facilite la visualisation et l'organisation de tout votre matériel de cours, y compris les vidéos de formation . Vous affichez clairement tous les sujets que vous devez couvrir, ce qui vous permet de voir comment ils s'imbriquent les uns dans les autres.

Examiner les méthodologies Kirkpatrick

L'intégration de différentes méthodologies au modèle de Kirkpatrick peut offrir une approche plus holistique de l'évaluation de l'efficacité des programmes de formation.

Voyons comment vous pouvez combiner différentes méthodes pour améliorer la conception et l'évaluation de votre formation.

Modèle ADDIE

Il s'agit d'un cadre populaire pour la conception et le développement de programmes de formation. ADDIE signifie Analyse, Conception, Développement, Mise en œuvre et Évaluation. Chaque étape est axée sur la création d'une expérience d'apprentissage structurée et efficace.

Associée au modèle Kirkpatrick, l'approche ADDIE peut fournir un cadre complet pour la conception et l'évaluation de la formation.

Commencez par la phase Analyse en identifiant les besoins de formation et en fixant des paramètres clairs. Dans la phase Conception, incorporez les quatre niveaux de Kirkpatrick pour vous assurer que vos objectifs de formation correspondent à la manière dont vous mesurerez la réussite.

Au cours des phases Développement et Mise en œuvre, appliquez les niveaux de Kirkpatrick pour créer des contenus et des activités qui seront efficacement évalués. Enfin, utilisez la phase Évaluation pour évaluer la réaction, l'apprentissage, le comportement et les résultats, afin de vous assurer que votre formation atteint les résultats escomptés.

Utiliser Le modèle ADDIE de ClickUp pour construire une esquisse de votre programme de formation orienté vers vos objectifs d'entreprise et ciblant un public spécifique. Le modèle vous aidera à identifier les besoins de vos stagiaires, à concevoir un contenu pertinent et à développer efficacement du matériel pédagogique pour obtenir les résultats souhaités sur une seule plateforme.

Vous pouvez ensuite tester l'efficacité de votre programme de formation à l'aide du modèle Kirkpatrick.

**A lire également L'apprentissage agile : Guide ultime pour les éducateurs et les chefs d'entreprise

Conception pédagogique

La conception pédagogique est le processus de création de matériel pédagogique - qu'il s'agisse de modules d'apprentissage et de formation, de vidéos, de sessions en direct, etc. - dans le but de maximiser les résultats de l'apprentissage.

Commencez par concevoir des objets de formation spécifiques et mesurables, en les alignant sur les niveaux de Kirkpatrick. Assurez-vous ensuite que votre matériel et vos activités de formation sont conçus de manière à impliquer les participants et à évaluer efficacement leurs résultats d'apprentissage.

Prenons un exemple.

Supposons qu'une marque lance une nouvelle ligne de produits et que vous dirigiez un programme de formation commerciale. Votre objectif est de vous assurer que l'équipe sait comment présenter ces produits de manière efficace pour stimuler les équipes commerciales.

Voici comment vous pouvez appliquer le modèle Kirkpatrick pour y parvenir :

Niveau quatre: Établir les résultats organisationnels de cette initiative. Dans cette situation, l'organisation veut augmenter ses équipes commerciales. Vous pouvez fixer un objectif commercial spécifique que l'équipe devra atteindre à l'issue de la formation

Établir les résultats organisationnels de cette initiative. Dans cette situation, l'organisation veut augmenter ses équipes commerciales. Vous pouvez fixer un objectif commercial spécifique que l'équipe devra atteindre à l'issue de la formation Niveau 3: Après avoir défini vos Objectifs, déterminez ce que les employés doivent faire pour atteindre cet objectif. Dans ce cas, vous pouvez travailler avec un expert en vente pour déterminer une liste de comportements que l'équipe commerciale doit adopter pour atteindre son objectif

Après avoir défini vos Objectifs, déterminez ce que les employés doivent faire pour atteindre cet objectif. Dans ce cas, vous pouvez travailler avec un expert en vente pour déterminer une liste de comportements que l'équipe commerciale doit adopter pour atteindre son objectif Niveau 2: Comprenez quelles sont les compétences et les connaissances dont les employés ont besoin pour faire leur travail idéal. Utilisez un sondage préalable à la formation pour connaître leurs points forts afin de mieux cibler le sujet

Comprenez quelles sont les compétences et les connaissances dont les employés ont besoin pour faire leur travail idéal. Utilisez un sondage préalable à la formation pour connaître leurs points forts afin de mieux cibler le sujet Niveau 1: Vous êtes à la fin de votre recherche. Vous devriez savoir comment vous avez l'intention de dispenser et d'organiser la formationconcevoir le programme de formation pour les participants. Ceux-ci doivent être en mesure d'appliquer la formation une fois qu'elle est achevée

En vous concentrant sur ces éléments, votre conception pédagogique peut devenir un cadre solide pour atteindre et évaluer la réussite de la formation.

**N'oubliez pas de vous assurer que vous intégrez des quiz et des évaluations pour mesurer l'apprentissage (aligné sur le niveau d'apprentissage de Kirkpatrick) et que vous concevez des scénarios ou des exercices de jeu de rôle pour observer les changements de comportement (aligné sur le niveau de comportement). En outre, créez des mécanismes de retour d'information pour évaluer les réactions des participants immédiatement après la formation, ce qui permet de procéder à des ajustements rapides si nécessaire.

Technologie éducative

L'utilisation de la technologie éducative peut rationaliser la collecte et l'analyse des données à tous les niveaux du modèle Kirkpatrick. Des outils tels que les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) et les plateformes de sondage permettent de recueillir des commentaires, de mener des évaluations et de suivre les changements de comportement de manière efficace.

Par exemple, les sondages en ligne et les formulaires de retour d'information permettent de recueillir les réactions des participants immédiatement après la formation.

Les plateformes LMS peuvent suivre la progression de l'apprentissage et fournir des données sur la manière dont les participants appliquent les nouvelles compétences. Les outils d'analyse avancés aident à mesurer l'impact de la formation sur les résultats de l'organisation, fournissant des indications précieuses sur l'amélioration des performances.

L'intégration d'outils technologiques dans votre processus de formation et d'évaluation peut faciliter la collecte et l'analyse des données, ce qui conduit à des évaluations plus précises et à une meilleure prise de décision.

💡 Pro Tip: Intégrer des outils pédagogiques en ligne avec le modèle Kirkpatrick pour une planification des cours et une évaluation des formations plus efficaces et basées sur des données.

Limites du modèle Kirkpatrick

Le modèle Kirkpatrick présente certaines limites que vous pouvez travailler à contourner. Voici quelques problèmes auxquels vous pourriez être confronté :

Limitation #1: Les réactions des apprenants peuvent être imprévisibles. Le retour d'information que vous recevez juste après la formation peut varier considérablement et inclure des réponses impulsives.

Solution possible: Combinez les sondages sur les réactions avec des entretiens plus approfondis afin d'obtenir une image plus claire de la manière dont la formation a été reçue.

Limitation #2: Les résultats et les réactions peuvent être contradictoires. Les réactions immédiates des apprenants ne correspondent pas toujours aux résultats à long terme ou aux changements de comportement.

Solution possible: Commencez par vous concentrer sur vos objectifs finaux et utilisez des évaluations de suivi pour suivre la progression et l'impact au fil du temps.

Limite n°3: Les contraintes de temps et de ressources peuvent constituer un problème. La collecte et l'analyse des données pour chaque niveau du modèle Kirkpatrick peuvent nécessiter beaucoup de ressources.

Solution possible: Établissez des priorités et rationalisez vos processus de collecte de données. Utilisez ClickUp pour gérer et automatiser efficacement le suivi et l'analyse des données.

Pour mettre en œuvre le modèle Kirkpatrick de manière efficace, commencez par vous assurer que vos stagiaires remplissent les conditions préalables nécessaires. Ensuite, travaillez à partir du niveau des résultats jusqu'à la réaction. Cette approche vous aide à définir des objectifs clairs et à concentrer vos efforts d'évaluation en conséquence.

Définissez vos objets, formulez des questions pertinentes et sélectionnez les méthodes et outils appropriés pour chaque étape de l'évaluation.

N'oubliez pas : Incorporez des mesures qualitatives et quantitatives pour obtenir des informations précises et complètes. Utiliser l'IA pour la planification des cours avec les capacités robustes de ClickUp peut encore améliorer l'efficacité de votre processus d'évaluation.

Maîtriser l'évaluation L&D avec ClickUp

Dans un monde qui évolue rapidement, il est essentiel pour chacun d'entre nous de s'engager dans un processus d'évaluation de la formation et du développement l'apprentissage continu . Ici, les professionnels L&D peuvent utiliser stratégiquement le modèle Kirkpatrick pour montrer l'impact de leurs programmes de formation et de perfectionnement et maximiser leur impact.

En décomposant l'évaluation de la formation en quatre niveaux clairs - Réaction, Apprentissage, Comportement et Résultats - vous affichez une vue d'ensemble de l'efficacité de votre formation et des ajustements nécessaires.

ClickUp peut être un allié précieux dans ce processus. Grâce à ses outils et à sa suite de fonctionnalités, vous pouvez collecter efficacement les commentaires, gérer les évaluations et suivre les données de performance à travers tous les niveaux de Kirkpatrick. Démarrer avec ClickUp dès aujourd'hui et voyez la différence !