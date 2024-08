Améliorer le développement de produits grâce à des modèles de Kano gratuits

La phrase "Cette exigence du client semble être passée entre les mailles du filet" peut faire grincer des dents même les équipes de produits les plus chevronnées.

Même dans les organisations fondées sur le principe de l'innovation et de l'innovation, il n'est pas rare de constater que les équipes de produit les plus expérimentées se sentent mal à l'aise centré sur le client les produits ou les fonctionnalités sont souvent développés sur la base de spécifications techniques plutôt qu'en fonction des souhaits des clients.

Pour comprendre quelles sont les fonctionnalités qui intéressent les clients, de nombreuses organisations utilisent des la hiérarchisation des fonctionnalités et le modèle de Kano est un moyen très répandu de classer ces fonctionnalités par priorité.

Dans ce blog, nous allons nous plonger dans le modèle Kano. Nous partagerons également des modèles gratuits pour vous aider à démarrer votre parcours d'analyse de la satisfaction client.

**Qu'est-ce que les modèles du modèle Kano ?

Le modèle Kano est un outil visuel conçu pour hiérarchiser les fonctionnalités d'un produit en fonction des commentaires des clients.

Cette technique agile de hiérarchisation donne la priorité aux fonctionnalités qui répondent aux attentes des clients et conduisent à une plus grande adoption du produit. Cela vous aide à construire un produit véritablement centré sur le client.

En utilisant un modèle de modèle Kano, vous pouvez obtenir une approche structurée pour classer les préférences des clients en cinq catégories de fonctionnalités distinctes.

**Cinq catégories du modèle Kano

Basic (must-haves): Il s'agit de fonctionnalités fondamentales que les clients attendent en standard. Leur absence conduit à l'insatisfaction, tandis que leur présence constitue une attente de base

Il s'agit de fonctionnalités fondamentales que les clients attendent en standard. Leur absence conduit à l'insatisfaction, tandis que leur présence constitue une attente de base Performance (souhaits): Ces fonctionnalités ont un impact direct sur la satisfaction du client. Plus elles sont performantes, plus les clients sont satisfaits

Ces fonctionnalités ont un impact direct sur la satisfaction du client. Plus elles sont performantes, plus les clients sont satisfaits **Ces fonctionnalités inattendues vont au-delà des attentes des clients, créant des sentiments positifs et augmentant la satisfaction

**indifférents : ces fonctionnalités ont peu ou pas d'impact sur la satisfaction du client, qu'elles soient présentes ou absentes

Inverses (insatisfaisants): De façon surprenante (ou non), ces fonctionnalités diminuent la satisfaction des clients lorsqu'elles sont présentes

En mappant les commentaires des clients sur un modèle de Kano, les équipes produit peuvent obtenir des informations précieuses sur ce qui compte vraiment pour leurs clients.

Ces informations sont essentielles pour établir des priorités dans le développement des fonctionnalités, mettre au point des outils de gestion de la satisfaction des clients, etc des stratégies de gestion de produits étanches et, en fin de compte, offrir des expériences qui dépassent les attentes des clients.

💡 Conseil de pro: Lorsque vous priorisez les fonctionnalités, pensez à l'ensemble du parcours client et non à une seule étape isolée. Votre objectif en tant que gestionnaire de produits devrait être de créer des moments "Aha !" pour votre utilisateur ; des moments qui créent l'enchantement du produit et transmettent la valeur de votre produit.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de Kano?

Un bon modèle Kano est construit à partir des éléments suivants cadres de gestion des produits qui se concentrent sur la compréhension de la psychologie du client. Il vous permet de prévoir comment chaque fonctionnalité du produit affecte votre score de satisfaction client (CSAT).

Un bon modèle de Kano doit présenter les aspects clés suivants :

Simplicité

Il doit être facile à comprendre et à utiliser, car il n'est pas seulement destiné à vos équipes de développement de produits ou à vos équipes techniques, mais aussi au design, à l'expérience utilisateur, aux ventes, à l'assistance et à d'autres services.

Flexibilité

Il devrait s'adapter à divers types de produits et d'industries, permettant une personnalisation en fonction des besoins spécifiques, avec l'utilisation efficace de visuels,

Clarté visuelle

Il doit indiquer quelles sont les actions et les tâches à haute ou basse priorité.

Capacités d'intégration

Le modèle Kano doit s'intégrer sans effort à votre outil de gestion des produits.

**Le modèle de Kano a été publié pour la première fois par le Dr Noriaki Kano, professeur de gestion de la qualité à l'Université des sciences de Tokyo, en 1984. À cette époque, la satisfaction des clients était améliorée grâce au traitement et à l'analyse des réclamations, ainsi qu'à l'accent mis sur les fonctionnalités les plus appréciées.

Modèles gratuits du modèle Kano

Alors, quel modèle Kano choisir ?

Bien que chaque modèle Kano se concentre sur les besoins des clients et les attributs de performance, tous les modèles gratuits ne cocheront pas toutes les cases correspondant à vos besoins.

Un bon modèle devrait vous aider à obtenir des informations précieuses sur les préférences de vos utilisateurs, ce qui vous permettra d'améliorer continuellement votre produit.

Pour vous aider, nous avons compilé une liste des meilleurs modèles Kano qui offrent des téléchargements gratuits.

1. ClickUp Modèle Kano Tableau blanc

ClickUp Kano Modèle de Tableau blanc

Lorsque vous pensez à un modèle Kano, vous avez peut-être vu des options qui se concentrent sur des aspects spécifiques de l'expérience client et des insights. Mais le Modèle ClickUp Kano Tableau blanc fait passer la planification des fonctionnalités de développement au niveau supérieur.

Ce modèle de tableau blanc Tableau blanc ClickUp permet à l'équipe de développement de produits de visualiser et d'analyser les commentaires des clients. Il permet de classer les commentaires dans la bonne catégorie en fonction de plusieurs attributs de la matrice de satisfaction et d'accomplissement du client.

Le modèle vous permet de :

D'acquérir une compréhension claire des fonctionnalités que vous devriez prioriser en fonction des préférences et des connaissances des clients

Visualiser et réfléchir à ces fonctionnalités avec l'ensemble de votre équipe, en mettant les informations en forme sur un tableau blanc facile à comprendre

Distinguer les fonctionnalités clés de celles qui sont agréables à utiliser, ce qui vous aidera à créer des produits véritablement centrés sur le client

Tout ce qui précède fait de ce modèle un atout précieux pour les chefs de produit et les concepteurs qui souhaitent identifier les besoins des clients et améliorer le développement de produits grâce à l'analyse collaborative des retours d'information.

Lire aussi : Stratégies de gestion de la clientèle : Un guide pour construire des relations supérieures avec les clients

2. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un modèle dédié au modèle Kano, Modèle de matrice des fonctionnalités des produits de ClickUp offre une approche unique pour la réalisation d'une analyse selon le modèle Kano.

Ce modèle entièrement personnalisable vous aide à structurer les fonctionnalités de votre produit en comprenant les objectifs et les besoins de votre public, ce qui vous permet de les classer en fonction de leur importance et de l'effort interne requis.

Cette approche peut fournir des indications précieuses sur les fonctionnalités qui s'alignent sur les différentes catégories du modèle Kano.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Identifier rapidement les fonctionnalités à fort impact qui requièrent une attention immédiate

Prendre des décisions éclairées sur les domaines dans lesquels investir les efforts de développement

Obtenir un aperçu clair de l'ensemble des fonctionnalités de votre produit

Adapter la matrice à vos besoins spécifiques en matière de développement de produits

Ce modèle de planification des produits est idéal pour les managers d'équipe et les équipes de développement qui ont besoin d'établir une feuille de route détaillée pour leurs produits.

💡 Pro Tip: Ajoutez des détails spécifiques aux tâches avec Champs personnalisés ClickUp -qui vous aident à catégoriser, filtrer et prioriser le travail.

3. Modèle de positionnement de produit ClickUp

Modèle de positionnement de produit de ClickUp

Une autre façon de mettre en œuvre une analyse Kano est de l'utiliser pour le positionnement et la différenciation des produits. Essayez Le modèle de positionnement de produit de ClickUp pour le faire, car il sert de base à tous vos forfaits de commercialisation de produits.

Bien qu'il ne s'agisse pas directement d'un modèle Kano, il peut contribuer à la réussite globale du produit en mettant l'accent sur la manière dont votre produit se différencie de ceux des autres concurrents et en veillant à ce qu'il corresponde aux besoins des clients.

Cela vous aide à :

Définir clairement vos segments de clientèle cibles. Il est essentiel de comprendre votre public pour déterminer les fonctionnalités qui lui sont vraiment utiles

Articuler les avantages uniques que votre produit offre aux clients. Cela peut vous aider à identifier les fonctionnalités potentielles qui permettent à votre produit de se démarquer

Comprendre comment votre produit se compare à ses concurrents. Cela peut révéler des lacunes sur le marché et des possibilités de créer des fonctionnalités "incontournables"

En utilisant efficacement ce modèle, vous pourrez mieux comprendre et positionner votre produit en fonction des attentes et des préférences des clients, ce qui contribuera à créer une boucle d'amélioration continue et de retour d'information.

4. ClickUp Modèle de Plan d'itinéraire personnalisé

Modèle de plan de parcours du client ClickUp

En adoptant une approche légèrement différente du développement de produits, vous pouvez saisir les attentes des clients et identifier les points douloureux en les mappant sur le parcours du cycle de vie du client. Modèle de plan de parcours du client de ClickUp fournit une représentation visuelle de l'expérience client, vous permettant de repérer les opportunités d'amélioration de la satisfaction client.

Ce modèle vous aide à :

Planifier toutes les interactions d'un client avec votre produit ou service

Identifier les domaines dans lesquels les clients éprouvent de la frustration ou rencontrent des difficultés

Identifier les instances où les clients sont particulièrement satisfaits

En combinant le plan du parcours client avec l'analyse du modèle de Kano, vous pouvez afficher une vue globale de l'expérience client et, en fin de compte, prioriser les fonctionnalités qui auront un impact sur la satisfaction.

Le développement de logiciels est un domaine pour lequel ClickUp est particulièrement bien placé. Et ils disposent d'un certain nombre de modèles pour vous aider à démarrer.

Scott Rushing, directeur des systèmes d'information pour la recherche, Wake Forest Baptist Health

5. Modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction de la clientèle

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-340.png Modèle de sondage sur la satisfaction des clients ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-170375953&department=engineering-product&\_gl=1\*xyg3df\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Une autre approche pour capturer les idées et les commentaires des clients consiste à les faire correspondre à des scores de satisfaction de la clientèle (CSAT). Cette approche vous aide à quantifier les fonctionnalités qui susciteront le plus d'enthousiasme de la part des clients et à adapter efficacement votre produit. Modèle de sondage de satisfaction client de ClickUp constitue une base pour la collecte de données essentielles à votre analyse selon le modèle de Kano.

En posant des questions ciblées sur les expériences des clients et leurs préférences en matière de fonctionnalités, vous pouvez découvrir des informations qui s'alignent sur les catégories du modèle de Kano, ce qui vous permet de :

Rédiger des questions de sondage qui traitent directement de la satisfaction et des attentes en matière de fonctionnalités

D'inclure des questions qui explorent les réactions des clients aux fonctionnalités existantes et potentielles

Identifier des modèles dans les réponses des clients qui indiquent des catégories potentielles du modèle Kano

En combinant les résultats de votre sondage sur la satisfaction des clients avec le modèle de Kano, vous pourrez mieux comprendre les besoins et les préférences de vos clients, ce qui vous permettra d'améliorer votre score de satisfaction globale.

🧠 Rappellez-vous: Comprenez que l'amélioration de la satisfaction des clients commence par une communication continue et des boucles de retour d'information. Cela peut prendre la forme d'appels hebdomadaires ou mensuels en tête-à-tête, de sondages, de formulaires et d'impressions initiales après les nouvelles versions.

obtenez des questions de sondage personnalisées en quelques secondes avec ClickUp Brain_

💡 Pro Tip: Générez des questions de sondages clients avec ClickUp Brain en fonction de vos objets de recherche et de votre cible.

Comprendre les attentes des clients et y répondre est la pierre angulaire de la réussite d'un produit. De découverte du produit à la post-implémentation, le modèle de Kano peut être un atout précieux pour les équipes de produits afin d'introduire de nouvelles fonctionnalités dans leurs produits et d'aligner les efforts de développement vers des fonctionnalités à haut niveau de satisfaction.

Mais n'oubliez pas que le modèle Kano est un outil dynamique qui nécessite une analyse et une adaptation permanentes. En évaluant régulièrement les commentaires des clients et en recalibrant votre stratégie produit en fonction de ces informations, vous pouvez proposer des produits qui dépassent les attentes des clients et stimulent la croissance de l'entreprise.

Grâce à des outils tels que ClickUp, vous pouvez intégrer efficacement la philosophie du modèle de Kano dans votre travail quotidien, en la mettant en œuvre dans vos projets et vos forfaits de développement.

Les modèles ci-dessus sont gratuits et comportent des tonnes de fonctionnalités qui vous permettent d'optimiser votre productivité et votre planification. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer !