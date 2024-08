10 Meilleurs outils PMO de 2024 pour une gestion de projet efficace

Le quotidien habituel des managers de projet consiste à gérer des équipes, à jongler avec les délais, à allouer des budgets et des ressources et à s'assurer que les projets sont sur la bonne voie.

Cependant, essayer d'accomplir autant de tâches sans utiliser le bon outil PMO peut facilement faire déraper les projets. Les délais non respectés, les dépassements de budget et les clients mécontents sont la recette d'un désastre, et personne ne le souhaite !

Un outil de gestion de projet fiable permet de se débarrasser du fouillis et d'avoir un aperçu clair de la progression du projet. En outre, il améliore la collaboration, optimise l'affectation des ressources, favorise la prise de décisions éclairées sur la base de données et conduit à une exécution plus harmonieuse du projet avec de meilleurs résultats.

Dans cet article, nous avons compilé une liste de 10 outils PMO que vous pouvez utiliser pour rationaliser vos flux de travail de gestion de projet. Découvrez-les ! 🎢

Quelles sont les fonctionnalités à rechercher dans les outils PMO?

Choisir le bon outil outil de gestion de projet peut être un défi. Avec les innombrables options disponibles, il est facile de se laisser submerger. Pour vous aider à trouver l'outil idéal pour votre équipe, nous allons nous concentrer sur les fonctionnalités essentielles que vous devez rechercher :

Tableau de bord centralisé: Optez pourun logiciel de gestion de projet qui offre un aperçu centralisé de tous vos projets, objectifs, calendriers, tâches et échéances pour un accès instantané à toutes les informations

Les 10 meilleurs outils PMO à utiliser en 2024

Voici les 10 meilleurs outils PMO de 2024 à rejoindre notre liste après une évaluation minutieuse :

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet tout-en-un)

ClickUp est un outil de gestion de projet brillant qui est rapidement devenu un favori dans les différentes industries.

Il offre une plateforme tout-en-un qui rassemble les équipes en intégrant les flux de travail, la documentation, les tableaux de bord en temps réel, la hiérarchisation des projets et bien d'autres choses encore.

ClickUp est surtout connu pour son ensemble complet de paramètres de gestion de projet. Les Outil de gestion de projet ClickUp .

gérez n'importe quelle tâche et collaborez avec votre équipe grâce aux solutions de gestion de projet de ClickUp pour les Teams

ClickUp comprend également plusieurs autres fonctionnalités avancées, telles que sa IA dans la gestion de projet appelée ClickUp Brain et de les suivre. Avec Objectifs ClickUp est un outil PMO de base qui offre des fonctionnalités robustes pour la création, l'attribution et le suivi des tâches. Grâce à l'intégration de l'assistance IA, vous recevez des suggestions intelligentes et automatisez les actions répétitives, ce qui garantit que les tâches sont achevées avec précision et dans les délais.

créez des tâches, assignez-les à des équipes et suivez-les avec ClickUp Tasks

Vous pouvez même accélérer vos opérations quotidiennes avec ClickUp Automatisation améliore la communication au sein de l'équipe et permet d'organiser et d'accéder à tous les détails du projet.

CliquezUp sur les meilleures fonctionnalités

Visualisez vos projets et suivez et gérez vos tâches avec plus de15 affichages ClickUp* Automatisez les tâches répétitives et les flux de travail pour gagner du temps et réduire les erreurs avec ClickUp Automations

Paramètres Effacéesdes objectifs clairs en matière de gestion de projetet de suivre la progression, et d'aligner les efforts de l'équipe sur des objectifs partagés grâce à ClickUp Objectifs

Obtenez un aperçu rapide de votre charge de travail, des performances de l'équipe de projet et des échéances à venir avecTableaux de bord ClickUp La prise en main d'Asana est simple, grâce à ses modèles préconstruits et à un générateur de flux de travail convivial. La disposition simple de l'outil vous permet de plonger directement dans la gestion de vos projets sans vous laisser distraire.

Il maintient vos projets organisés grâce à des fonctionnalités telles que les affectations de tâches, le suivi de la progression, les échéanciers de projets et le partage de fichiers, ce qui vous permet de rester facilement au fait des choses. De plus, la collaboration sur les travaux d'équipe et dans les sections de commentaires permet de maintenir un bon flux d'informations.

Asana comprend également des feuilles de route de projet, le stockage de fichiers et des tableaux de bord personnalisés, le tout dans un seul espace de travail numérique pour que les équipes collaborent et s'assurent que tout le monde est aligné sur les objectifs et les tâches.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Organisez et suivez les projets avec plusieurs vues (liste, tableau, calendrier, échéancier)

Commentez, partagez des fichiers et attribuez des tâches aux membres de l'équipe pour un travail d'équipe efficace

Créez, attribuez et hiérarchisez les tâches avec des dates d'échéance et des dépendances

Limites d'Asana

Le forfait Free présente des limites en termes d'utilisateurs, de stockage et de fonctionnalités

Le suivi du temps intégré est limité, ce qui nécessite des intégrations pour une gestion complète du temps

Tarification d'Asana

Personnel: Free

Free Débutant : 13,49 $/mois

: 13,49 $/mois Avancé : 30,49 $/mois

: 30,49 $/mois Enterprise:Tarification personnalisée

Évaluations et critiques d'Asana

G2: 4.3/5 (10000+ reviews)

4.3/5 (10000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12500+ commentaires)

3. Wrike (le meilleur pour la planification et l'exécution de projets complexes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Wrike.png Wrike /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide de l'État il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association Wrike est conçu pour les équipes de toutes tailles et dispose d'un intervalle d'outils pour la planification stratégique, l'organisation et la collaboration sur des projets. Il offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion des tâches, les diagrammes de Gantt et un flux d'informations en temps réel. Vous pouvez hiérarchiser les tâches pour accélérer les plus critiques et vous assurer que vous respectez efficacement les délais de votre projet.

Wrike est un logiciel de gestion de projet fiable pour collaborer avec des équipes internes ou des clients externes. Même sans compte Wrike, les parties prenantes peuvent rester informées grâce à des tableaux de bord et des mises à jour partagés. Cela change la donne pour les clients qui préfèrent ne pas créer de comptes supplémentaires.

Vous pouvez utiliser Wrike pour construire des tableaux de bord interactifs et même générer des rapports sur mesure, et profiter de plusieurs affichages de projets pour répondre aux différentes préférences.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Suivez les performances de vos projets grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisables

Affichez la distribution de la charge de travail pour équilibrer les charges de travail entre les membres de l'équipe

Gérer les projets avec plusieurs vues (Kanban, Gantt, liste, etc.) et définir des paramètres

Limites de Wrike

Les forfaits supérieurs de Wrike peuvent être coûteux pour les petites équipes ou les utilisateurs individuels

Bien que flexibles, les options de personnalisation peuvent être limitées par rapport à certains concurrents comme ClickUp

Tarifs Wrike

Free Forever

Teams: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Business: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Pinnacle: Tarification personnalisée

Wrike évaluations et critiques

G2 : 4.2/5.0 (3 700+ commentaires)

: 4.2/5.0 (3 700+ commentaires) Capterra : 4.4/5.0 (2 600+ commentaires)

4. Trello (le meilleur pour les flux de travail basés sur Kanban)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Trello-1400x940.png Trello /$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider

je n'ai pas besoin d'être un expert en la matière, mais j'ai besoin d'être un expert https://trello.com/ Trello /%href/

Trello est l'un des premiers outils de gestion de projet qui a utilisé des tableaux Kanban pour gérer les projets en vue d'une visualisation simple du flux de travail

Le Tableau Kanban interactif vous permet de mettre facilement à jour les statuts des projets et des tâches en déplaçant les cartes à travers des étapes telles que " À faire ", " En cours ", " Terminé " et " En retard " Vous disposez ainsi d'un aperçu clair de la progression, des problèmes et des contraintes en matière de ressources.

De plus, vous pouvez améliorer le Tableau Trello avec des bonus pour ajouter des fonctionnalités avancées de gestion de projet tout en gardant l'interface gratuite.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Organisez les tâches en différentes étapes (À faire, En cours, Terminé, En retard) pour faciliter leur classement

Créez des tâches individuelles avec des détails, des dates d'échéance, des liens, des pièces jointes et des checklists

Collaborer en ajoutant des commentaires et des discussions aux cartes Trello

Limites de Trello

L'outil de type Kanban n'est pas adapté aux projets complexes et de grande envergure présentant des dépendances importantes

Offre des fonctions d'automatisation limitées par rapport à d'autres outils

Prix Trello

Free Forever

Standard: $6/mois par utilisateur

$6/mois par utilisateur Premium: $12.50/mois par utilisateur

$12.50/mois par utilisateur Enterprise: $17.50/mois par utilisateur pour 50 utilisateurs

Évaluations et critiques de Trello

G2: 4.4/5.0 (13,500+ reviews)

4.4/5.0 (13,500+ reviews) Capterra: 4.5/5.0 (23,100+ reviews)

5. monday.com (Meilleur pour l'automatisation du flux de travail d'un projet)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/monday.com ClickUp_.png monday.com /$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider monday.com monday.com porte la gestion de projet à un autre niveau grâce à une flexibilité totale. Oubliez les modèles rigides : ici, vous pouvez construire des "tableaux" personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques

Utilisez-le pour créer des modèles avec différents blocs de construction tels que des colonnes, des éléments et des groupes. Ces tableaux représentent visuellement les flux de travail et les données du projet, ce qui permet d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe.

Qu'il s'agisse de décomposer minutieusement un projet complexe ou de planifier une simple liste de choses à faire, monday.com s'adapte à la diversité de vos besoins. Par exemple, si vous avez besoin d'un aperçu de haut niveau, passez à une vue Gantt ou examinez la progression par rapport aux échéances à venir avec les tableaux Kanban.

les meilleures fonctionnalités de monday.com

Accédez à plus de 200 intégrations avec des outils populaires tels que Slack, Dropbox et Google Drive pour des flux de travail transparents

Passez d'un tableau Kanban à un échéancier, un calendrier, un diagramme et plus encore pour optimiser la visualisation des données

Automatisez les tâches répétitives pour gagner du temps et maintenir la cohérence

limites de Monday.com

Pour les grandes équipes, le coût de monday.com peut s'accumuler rapidement, en particulier pour les niveaux supérieurs

Les utilisateurs ont rapporté de fréquents problèmes de performance, tels que le décalage de l'interface

Tarifs de monday.com

Free Forever

Basic: $12/mois par place

$12/mois par place Standard: $14/mois par place

$14/mois par place Pro: $24/mois par place

$24/mois par place Enterprise: Tarification personnalisée

monday.com évaluations et critiques

G2: 4.7/5.0 (12,000+ reviews)

4.7/5.0 (12,000+ reviews) Capterra: 4.6/5.0 (4 800+ commentaires)

6. Smartsheet (Meilleur pour le suivi et la visualisation des données)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Smartsheet.png Smartsheet /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière la feuille de route de l'entreprise Abordant le modèle traditionnel des feuilles de calcul, Smartsheet est l'un des meilleurs outils visuels de PMO. Ses fonctionnalités, telles que les flux de travail automatisés et la gestion des tâches, en font un choix idéal pour beaucoup.

Toutefois, certains utilisateurs souhaitent souvent des outils de gestion de projet plus conviviaux, car Smartsheet peut s'avérer insuffisant lorsqu'il gère un trop grand nombre de projets, ce qui se traduit par une interface facilement encombrée.

Cela dit, si vous êtes à l'aise avec le travail sur les données et les systèmes techniques, Smartsheet peut être un outil puissant pour la gestion de vos projets. Mais, pour ceux qui recherchent une expérience plus intuitive et plus visuelle, d'autres options pourraient être préférables.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Accédez à un environnement de travail personnalisable basé sur une grille pour la saisie et la gestion des données

Partager et modifier des feuilles avec des membres de l'équipe et ajouter des commentaires pour une collaboration efficace

S'intégrer à d'autres outils tels que Microsoft 365, Google Workspace et Salesforce pour optimiser les flux de travail

Limites des Smartsheet

Son forfait Free offre des capacités de gestion de projet limitées pour les utilisateurs

Des utilisateurs ont rapporté avoir subi des ralentissements avec des ensembles de données volumineux ou des feuilles complexes

Tarification de Smartsheet

Free Forever

Pro : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Business : 32$/mois par utilisateur

: 32$/mois par utilisateur Enterprise : prix personnalisé

Évaluations et critiques des Smartsheet

G2 : 4.4/5.0 (15 000+ avis)

Capterra : 4.5/5.0 (3000+ avis)

7. Basecamp (Meilleur pour une gestion de projet simple)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Basecamp-1400x788.png Basecamp /$$$img/

le site web de la Commission européenne est en cours d'actualisation le site web de l'association "Basecamp" Basecamp est un logiciel de gestion de projet idéal pour les petites équipes qui ont besoin de fonctionnalités telles que la gestion et la planification des tâches, la collaboration avec les équipes et le suivi de la progression du projet. Son interface simple et sa conception conviviale garantissent une courbe d'apprentissage courte, ce qui facilite la navigation dans l'outil PMO.

L'un des atouts de Basecamp est la souplesse de ses options tarifaires, basées sur les besoins des projets plutôt que sur le nombre d'utilisateurs, ce qui en fait une option attrayante pour les startups et les entreprises en croissance.

Toutefois, lorsque la taille de l'équipe et la complexité du projet augmentent, Basecamp risque de ne pas être en mesure de fournir les outils de collaboration avancés dont ont besoin les équipes plus importantes et interfonctionnelles.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Créez des listes à faire pour différents projets, ainsi que des notes importantes et des pièces jointes

Discutez des détails du projet et collaborez avec les membres de l'équipe sans effort

Définissez des paramètres d'échéance, surveillez la progression, identifiez les obstacles et intégrez des calendriers pour rester informé

Limites de Basecamp

Absence de plusieurs vues du projet, telles que les diagrammes Gantt, les tableaux Kanban et les vues en tableau

Basecamp ne dispose que d'une fonctionnalité de rapports de base et n'offre même pas la possibilité de suivre le temps, contrairement à ses concurrents

Tarifs Basecamp

Basecamp: 15 $ par utilisateur/mois

15 $ par utilisateur/mois Basecamp Pro Unlimited: 349 $ par mois (utilisateurs illimités)

Évaluations et critiques de Basecamp

G2 : 4.1/5.0 (5,000+ reviews)

Capterra : 4.3/5.0 (14,000+ avis)

8. Jira (le meilleur pour DevOps et les opérations informatiques)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Jira.png Jira /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière j'ai été un peu surpris de voir qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les deux parties Jira est un logiciel de bureau de gestion de projet populaire qui convient parfaitement à la gestion de projet Agile pour les équipes dans le secteur des technologies de l'information. Il inclut des fonctionnalités Scrum qui sont développées pour les sprints et offre la possibilité d'afficher les statuts de développement.

Avec Jira, vous pouvez créer et gérer des tâches et des projets illimités, en accédant à plusieurs vues comme les échéanciers, les calendriers, les listes et les tableaux pour faciliter la visualisation. Il fournit également une variété de modèles pour vous aider à démarrer rapidement.

Cependant, si Jira excelle dans le suivi des bugs, son utilisation pour d'autres cas d'utilisation ou tâches de gestion de projet peut s'avérer difficile. En outre, le coût de l'outil peut rapidement grimper si vous devez ajouter des plugins pour améliorer ses capacités.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Planifie et exécute des projets avec diverses méthodologies (Agile, Scrum, Kanban)

S'intégrer de manière transparente avec Atlassian et d'autres outils de développement et de collaboration tels que GitHub, Confluence et Slack

Paramétrer l'automatisation sans effort avec la fonctionnalité intuitive de glisser-déposer

Limites de Jira

L'outil n'est peut-être pas idéal pour les projets non techniques

L'accent est limité sur la gestion des documents et la collaboration par rapport à d'autres outils

Tarifs Jira

Free Forever

Standard: 8,15 $/mois par utilisateur

8,15 $/mois par utilisateur Premium: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Jira

G2: 4.3/5.0 (5 900+ avis)

4.3/5.0 (5 900+ avis) Capterra: 4.4/5.0 (14 000+ avis)

9. Charge de travail (la meilleure pour la gestion de la charge de travail et des ressources)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Workfront.png Workfront /$$img/

la Commission européenne a décidé de mettre en place un programme d'aide à l'emploi et à la formation professionnelle le travail de l'homme est une question de vie ou de mort, et non de mort Adobe Workfront est un système de gestion de projet riche en fonctionnalités, particulièrement prisé par les grandes organisations et les équipes de marketing qui ont besoin d'une supervision complète des projets. Ce logiciel PMO est conçu pour gérer des processus de travail complexes et offre une plateforme centralisée pour la gestion des projets, des tâches et des ressources.

En plus d'équiper les utilisateurs de ses outils de gestion de projet standard tels que les diagrammes de Gantt, les rapports et les tableaux de bord, Workfront excelle également dans la relecture et la gestion des actifs. Il s'intègre même de manière transparente avec d'autres produits Adobe et des applications tierces et contribue à la maintenance de flux de travail homogènes.

Les meilleures fonctionnalités de Workfront

Forfait, exécution et livraison de plusieurs projets avec diverses méthodologies (Agile, Waterfall, etc.)

Suivre la progression du projet et le temps passé sur les tâches pour la budgétisation et l'allocation des ressources

Bien collaborer en partageant des fichiers, des commentaires et des retours d'expérience au sein de la plateforme et optimiser la gestion des tâches

Les limites de Workfront

Le forfait Free offre des fonctionnalités de base avec des limites importantes

Les fonctionnalités complexes de l'outil bureautique de gestion de projet peuvent être accablantes pour les nouveaux utilisateurs

Tarification de Workfront

Select: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Prime: Prix personnalisé

Prix personnalisé Ultimate: Prix personnalisé

G2: 4.1/5.0 (900+ commentaires)

4.1/5.0 (900+ commentaires) Capterra: 4.4/5.0 (1,400+ reviews)

10. Nifty (Meilleur pour la collaboration et la communication centralisées autour d'un projet)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Nifty-1400x694.png Nifty /$$$img/

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres le monde est en train de s'effondrer Nifty est un logiciel de gestion de projet complet qui peut aider les équipes de projet à rationaliser les flux de travail et à améliorer la collaboration. Avec une interface épurée et une disposition évolutive, il vise à offrir une expérience utilisateur conviviale pour la gestion de projets de tailles et de complexités diverses.

Grâce à une plateforme centralisée pour la gestion des tâches, le suivi des objectifs et la communication interne, vous n'aurez plus à jongler entre plusieurs outils.

Nifty propose même des fonctionnalités telles que des tableaux Kanban et des calendriers intégrés pour aider les équipes à rester organisées et sur la bonne voie. Il priorise collaboration d'équipe en incluant des fonctionnalités telles que le partage de fichiers, les commentaires et la messagerie d'équipe.

Les meilleures fonctionnalités

Intégration avec des outils de tableau blanc tiers pour faire un brainstorming sur les forfaits des projets et partager les commentaires au sein de la plateforme

Automatisez l'installation de nouveaux projets de développement logiciel avec la fonction IA de Nifty

Organiser et suivre les projets avec des tableaux Kanban, des listes et des calendriers

Limites de Nifty

Manque de fonctionnalités dédiées à la gestion des charges de travail et à l'allocation des ressources

Les capacités de rapports de l'outil peuvent être limitées pour accéder à des analyses approfondies

Prix avantageux

Free Forever

Débutant: 49 $/mois

49 $/mois Pro: 99$/mois

99$/mois Business: 149$/mois

149$/mois Unlimited: 499$/mois

Évaluations et critiques intéressantes

G2: 4.7/5.0 (400+ commentaires)

4.7/5.0 (400+ commentaires) Capterra: 4.6/5.0 (400+ commentaires)

Streamline Project Management Processes with ClickUp!

Nous avons comparé de manière critique les 10 meilleures options de logiciels de gestion de projet de 2024, en détaillant chacune d'entre elles pour vous aider à trouver l'ajustement parfait à vos besoins de bureau de gestion de projet. Nous avons exploré leurs fonctions de base et souligné leurs limites, en veillant à ce que vous puissiez faire un choix éclairé.

Si vous êtes encore sur la clôture, nous recommandons ClickUp : le choix idéal pour tous vos besoins de gestion de projet.

ClickUp répond aux normes de gestion de projet avec des fonctionnalités avancées en matière de gestion des tâches, de collaboration d'équipe, de suivi des objectifs et d'automatisation. Cela signifie que vous pouvez faire plus en moins de temps et garantir l'efficacité, la productivité et la réussite de vos projets.

Alors, qu'attendez-vous ? S'inscrire à ClickUp

gratuitement et faites passer votre gestion de projet au niveau supérieur !