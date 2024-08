Modèles gratuits de plans en cercle pour le brainstorming

Prenons l'exemple d'un groupe de personnes formées à l'utilisation d'outils de créativité 350% d'idées en plus qu'un groupe non formé.

Effacées, les bons modèles et outils jouent un rôle majeur pour créer des idées révolutionnaires et débloquer la créativité. Un cadre de visualisation efficace pour le brainstorming d'idées est la méthode de la carte circulaire - une carte de pensée qui vous aide à organiser vos idées et à explorer les connexions qui y sont associées.

L'un des meilleurs moyens de démarrer avec cette méthode est d'utiliser des cadres de travail pré-conçus, aussi appelés modèles de cartes circulaires.

Cet article présente tout ce qu'il faut savoir sur les modèles de cartes circulaires. Nous partagerons également cinq modèles faciles à utiliser pour lancer vos projets créatifs.

**Qu'est-ce qu'un modèle de plan circulaire ?

Les plans en cercle se composent d'un cercle central contenant l'intention, l'idée ou l'objectif principal et d'un cercle extérieur contenant des concepts ou des détails connexes. Cette structure aide les utilisateurs à se concentrer sur le sujet principal tout en explorant les autres aspects associés.

Les modèles de cartes circulaires peuvent être numériques ou imprimables, ce qui les rend polyvalents pour différents paramètres de brainstorming. Les cartes circulaires sont également l'un des meilleurs outils de réflexion techniques d'idéation à la disposition des entreprises.

Voici pourquoi les modèles de cartes circulaires sont parfaits pour les équipes qui s'engagent à sessions de brainstorming :

Elles simplifient le processus de brainstorming grâce à une structure d'idéation claire

Toutes les équipes peuvent présenter leurs idées de manière cohérente, sous la même forme

Vous gagnez du temps en évitant de devoir créer une carte circulaire à partir de zéro

Le cadre standard des cartes circulaires stimule la collaboration entre les équipes

Les modèles de cartes circulaires favorisent la créativité et permettent aux utilisateurs de se concentrer sur la génération d'idées plutôt que sur la présentation visuelle

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de cercle ?

Voici les caractéristiques clés d'un bon modèle de carte circulaire :

Clarité : Un bon modèle de carte circulaire doit être simple et facile à comprendre. Des libellés et des instructions effacées aident les utilisateurs à comprendre rapidement comment utiliser le modèle sans confusion

: Un bon modèle de carte circulaire doit être simple et facile à comprendre. Des libellés et des instructions effacées aident les utilisateurs à comprendre rapidement comment utiliser le modèle sans confusion Flexibilité : Le modèle doit pouvoir s'adapter à différents sujets. Quelle que soit la diversité des projets et des contextes, les utilisateurs doivent pouvoir les modifier en fonction de leurs besoins

: Le modèle doit pouvoir s'adapter à différents sujets. Quelle que soit la diversité des projets et des contextes, les utilisateurs doivent pouvoir les modifier en fonction de leurs besoins Design : La disposition du modèle doit être visuellement attrayante, organisée et professionnelle. Cela signifie qu'il doit y avoir suffisamment d'espace pour accueillir plusieurs concepts, ce qui favorise l'engagement et un brainstorming constructif

: La disposition du modèle doit être visuellement attrayante, organisée et professionnelle. Cela signifie qu'il doit y avoir suffisamment d'espace pour accueillir plusieurs concepts, ce qui favorise l'engagement et un brainstorming constructif Compatibilité : Un bon modèle doit être disponible en plusieurs formes, y compris des variantes numériques telles que des PDF modifiables ou des documents Word, ainsi que des versions imprimables

: Un bon modèle doit être disponible en plusieurs formes, y compris des variantes numériques telles que des PDF modifiables ou des documents Word, ainsi que des versions imprimables Partageabilité : Le modèle doit être facile à distribuer, à partager et à modifier. Cette fonctionnalité est essentielle pour stimuler la collaboration entre les membres de l'équipe Celui de ClickUp et les fonctionnalités de suivi de projet de ClickUp facilitent le brainstorming et l'idéation dès le départ. Voici quelques-uns de ses meilleurs modèles de cartes circulaires.

Modèles gratuits de plans en cercle

1. Modèle de plan en cercle par ClickUp

Modèle de plan en cercle par ClickUp

Dites adieu aux blocages du brainstorming grâce à ce modèle Modèle de plan de cercle ClickUp . Qu'il s'agisse d'identifier les relations entre les idées et les concepts ou de créer des tâches, ce modèle convivial est parfait pour ceux qui ne connaissent pas encore les plans en cercle.

Le modèle contient suffisamment d'espace pour que vous et votre équipe puissiez vous concentrer sur chaque idée et développer vos concepts. Vous pouvez également regrouper des idées pour établir des connexions et visualiser de nouveaux concepts.

Le modèle de plan en cercle ClickUp propose des vues et des champs personnalisés pour commencer, afin que vous puissiez adapter le plan en cercle à vos besoins uniques. De plus, utilisez l'étiquette instantanée, la délégation de tâches, les sous-tâches imbriquées et les libellés de priorité pour un processus de brainstorming axé sur les résultats

Vous pouvez intégrer le modèle avec Affichage du ClickUp Chat pour aider votre équipe à partager des mises à jour et des suggestions par le biais de la messagerie instantanée. Vous pouvez également lier le modèle à Objectifs ClickUp clickUp Goals, une fonctionnalité de gestion des objectifs, pour s'assurer que vos idées sont mises en œuvre après la session de brainstorming.

En tant que plateforme de gestion de projet avancée, ClickUp vous permet d'introduire des L'IA dans le brainstorming avec son outil dédié, ClickUp Brain. ClickUp Brain est le partenaire IA idéal pour faire circuler les flux créatifs. En tant qu'assistant de connaissances IA, Brain fournit également des résumés instantanés, les dernières mises à jour de la progression, et même des invitations d'idées uniques.

Ce modèle est excellent pour les débutants et les personnes qui ne connaissent pas encore les cartes circulaires. Utilisez-le comme point de départ d'une session de brainstorming individuelle ou en petit groupe.

2. ClickUp Modèle de Tableau blanc vierge

Modèle de carte mentale vierge pour tableau blanc de ClickUp

Utiliser le Modèle de Tableau blanc vierge ClickUp si votre équipe a besoin d'un espace frais et effacé pour un brainstorming de qualité.

Ce modèle se transforme en quelques clics en une solide carte circulaire, vous permettant de visualiser vos idées avec une clarté stupéfiante. Une fois que vous avez placé votre sujet central au centre, faites des branches vers l'extérieur pour capturer les concepts connexes.

Ce modèle de Tableau blanc ClickUp supprime les limites du brainstorming traditionnel et son mapper dynamique vous permet d'explorer et d'organiser librement vos idées. Vous pouvez également suivre vos idées sous deux statuts : ouvert et achevé.

En tant que modèle axé sur la flexibilité, ce modèle ClickUp facilite la décomposition de pensées complexes en une carte visuelle claire et interconnectée.

Qu'il s'agisse d'une campagne de marketing, d'une feuille de route pour un projet ou simplement de l'organisation de vos idées, le format ouvert et flexible de ce modèle met en forme la collaboration et l'innovation, ce qui le rend idéal pour une session de brainstorming en grand groupe.

3. ClickUp Modèle de plan à bulles

Modèle de plan à bulles par ClickUp

Avec le Modèle de plan à bulles ClickUp clickUp permet de générer, de simplifier et de connecter les idées les plus complexes sans effort.

Le cadre centre l'idée principale et la lie à d'autres par le biais de bulles interconnectées. La structure en branches permet de clarifier le processus d'idéation et de retracer rapidement les relations. Le modèle de plan à bulles de ClickUp vous permet également de modifier chaque bulle en fonction de son importance, ce qui facilite l'établissement des priorités.

Les fonctionnalités de visualisation du modèle vous aident à identifier les modèles et les tendances. Le zoom arrière et la vue d'ensemble deviennent faciles à réaliser lorsque vous utilisez le modèle de carte à bulles de ClickUp modèles de cartes à bulles comme celui-ci lorsque vous créez votre carte circulaire.

Enfin, parce qu'il vous permet de diviser le cercle en sections pour représenter différentes propriétés ou caractéristiques, vous pouvez inclure plusieurs niveaux d'information sur une même page.

Ce modèle est particulièrement utile pour hiérarchiser les idées et identifier les tendances.

4. ClickUp Squad Modèle de remue-méninges

Modèle de remue-méninges pour l'équipe de ClickUp

Pour ceux qui ont besoin d'une session de brainstorming axée sur la collaboration, la Modèle de remue-méninges ClickUp Squad est le cadre idéal.

Ce modèle modèle de tableau blanc dispose d'un cadre préconçu, inspiré du plan en cercle, qui facilite le traitement des idées et la documentation des discussions de manière transparente.

Ce modèle de plan en cercle peut être facilement personnalisé pour afficher les contributions individuelles afin que personne ne se sente exclu pendant la session. Votre équipe peut personnaliser les statuts des tâches, ce qui facilite le suivi de la progression et la concrétisation des idées.

Grâce au suivi en temps réel intégré et à la génération instantanée de tâches, ce modèle de carte du cercle peut être facilement personnalisé pour afficher les contributions individuelles afin que personne ne se sente exclu pendant la session modèle de brainstorming permet de gérer les idées en toute transparence.

Ce modèle convient parfaitement à une équipe de taille moyenne, en particulier lorsqu'il y a un flot d'idées et de thèmes variés dans le cadre d'un sujet plus vaste.

5. ClickUp Modèle de remue-méninges

Modèle de remue-méninges de ClickUp

Si vous cherchez un modèle structuré à combiner avec la visualisation de la carte circulaire, le fichier Modèle de remue-méninges ClickUp atteint ce point idéal.

Les mises à jour en temps réel permettent à votre équipe de rebondir instantanément sur les idées des uns et des autres. Notez rapidement vos idées dans les espaces tabulaires du modèle avant de les faire correspondre aux cibles de votre entreprise. Le modèle vous aide également à définir des actions et des idées d'action en connectant des mots-clés et des concepts à des tâches.

Il complète parfaitement la méthode du plan en cercle, ce qui vous permet d'adapter votre session de brainstorming de la manière qui vous convient le mieux. Utilisez-le pour importer des tâches, des fichiers de documents ou des infographies existants afin de réduire l'effort nécessaire pour en développer de nouveaux techniques de brainstorming .

Ce modèle est le complément parfait de l'approche du plan en cercle, permettant à des individus ou à des petits groupes d'explorer des idées de manière organique.

Augmentez l'idéation avec les modèles de plan en cercle de ClickUp

Avec les bons outils et les bonnes techniques, vos sessions de brainstorming peuvent stimuler la créativité de l'équipe, l'amélioration des processus d'entreprise et la croissance globale de l'entreprise.

Un plan en cercle fournit une approche de brainstorming claire et structurée pour visualiser, créer et mettre en œuvre vos idées. Essayez d'utiliser les cinq modèles ClickUp décrits ci-dessus pour améliorer instantanément la qualité de votre production créative.

Et ne vous arrêtez pas là. Inscrivez-vous sur ClickUp dès aujourd'hui pour libérer l'innovation et stimuler la productivité.