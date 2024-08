Top 13 des exemples de systèmes ERP pour 2024

Un progiciel de gestion intégré (PGI) constitue la source unique de données pour l'ensemble de l'organisation. Elle offre une base de données partagée à laquelle les utilisateurs auteurs peuvent accéder afin que les décisions soient prises sur la base de toutes les informations disponibles.

Cette vue d'ensemble permet à une organisation de prendre des décisions fondées sur des données concernant l'amélioration des processus, la gestion des ressources et des économies de coûts. En conséquence, les résultats de l'entreprise s'améliorent et les employés utilisent leur temps plus efficacement.

Mais comment faire pour sélectionner le système ERP le mieux adapté à vos besoins ? D'autant plus qu'il y a tant d'options disponibles.

Nous voulons que votre organisation réussisse, c'est pourquoi mon équipe et moi-même avons fait des recherches sur les meilleurs exemples de systèmes ERP existants. Dans ce billet, nous discuterons de leurs fonctionnalités, de leurs limites et de leurs forfaits, afin que vous soyez bien positionné pour faire le bon choix.

Que faut-il rechercher dans un système ERP ?

Le meilleur Outils logiciels ERP sont dotés de fonctionnalités qui permettent de moderniser vos opérations et d'améliorer l'efficacité

Tout en décidant du meilleur exemple de systèmes ERP, les facteurs clés à prendre en compte sont :

Alignement avec les besoins de l'entreprise: Cherchez-vous à rationaliser la gestion de projet ? À faire une chaîne d'approvisionnement plus serrée ? Ou cherchez-vous à obtenir de l'aide pourl'allocation des ressources? Chacun de ces domaines est unique, et votre outil ERP doit être conçu pour gérer ce domaine spécifique

Capacités d'intégration: Votre logiciel ERP doit pouvoir s'intégrer en douceur avec les systèmes existants, tels que votre base de données d'inventaire,logiciel de logistiqueou votre solution de gestion des ressources humaines, afin que les fonctions de votre entreprise fonctionnent comme une seule et même unité

**Il est important d'avoir un accès facile à l'assistance, en particulier pendant les premiers jours, lorsque vous et votre équipe mettez en place le logiciel ERP et vous y habituez

Personnalisation: Le choix d'une solution ERP flexible vous permettra d'ajouter ou de modifier des fonctionnalités à votre guise et d'évoluer en fonction de la croissance de votre entreprise

**Facilité d'utilisation : vous devriez choisir un logiciel ERP qui vous permette, à vous et à votre équipe, de démarrer rapidement ; une courbe d'apprentissage trop importante pourrait aller à l'encontre de l'objectif recherché

Coût: Bien qu'un système ERP de premier ordre soit un investissement valable, vous devez prendre en compte les coûts de mise en œuvre et de maintenance et choisir une option présentant un bon rapport qualité-prix

Les 13 meilleurs systèmes ERP à utiliser en 2024

1. ClickUp (le meilleur pour la planification des ressources de l'entreprise et la gestion de projet) ClickUp est une solution de gestion de projet complète, dotée de nombreuses fonctionnalités, conçue pour les besoins des entreprises.

En tant que plateforme basée sur le cloud, ClickUp offre une visibilité à l'échelle de l'organisation, une automatisation des processus et une collaboration en temps réel entre tous les services.

Par exemple, la Logiciel de gestion des ressources ClickUp améliore le travail d'équipe interfonctionnel. Il permet de fixer des objectifs clairs, de suivre la progression et d'améliorer les rapports, le tout en un seul paramètre pratique.

Je peux créer des documents et des wikis pour présenter les contraintes en matière de ressources et les notes, et les stocker avec mes projets. Je peux incorporer des fichiers, étiqueter mon équipe et les partager facilement avec n'importe qui. C'est ultra-pratique et intuitif.

Restez sur le suivi de vos objectifs grâce au logiciel de gestion des ressources ClickUp

ClickUp est également personnalisable à votre échelle et selon vos besoins organisationnels. Grâce à une hiérarchie de dossiers et de listes, il est facile de garder mes comptes organisés et de partager des projets avec des clients tout en contrôlant la visibilité avec des permissions granulaires - quelle que soit la taille du projet ou de l'équipe.

Avec ClickUp CRM avec ClickUp CRM, vous pouvez gérer votre pipeline de ventes et de comptes à l'aide de flux de travail à statut personnalisé et enregistrer des modèles pour les pistes, les clients et les livraisons de projets. Vous pouvez également suivre les commandes, les prospects et le suivi avec des champs personnalisés et générer des rapports perspicaces pour une analyse plus intelligente.

Simplifiez vos processus et flux de travail CRM avec le logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp

Et ce n'est pas tout !

Le logiciel Modèle de planification des ressources ClickUp offre une manière confortable d'allouer des ressources au sein d'une équipe ou d'un département.

Modèle de planification des ressources ClickUp

Qu'il s'agisse de suivre les heures, de gérer les sous-traitants ou d'organiser la disponibilité du personnel, ce modèle vous aide à tout faire correctement et rapidement !

Vous pouvez prendre en charge l'affectation des ressources, maximiser l'achèvement des projets dans les délais impartis, identifier les conflits potentiels entre les ressources et améliorer l'alignement de l'organisation sur les objectifs de l'entreprise.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Affichages personnalisables : Regroupez, filtrez ou masquez les tâches pour suivre et connecter les flux de travail à travers tous vos projets avecVue Gantt du ClickUp *Facilité du flux de travail : Créez des tâches et assignez-les à plusieurs membres de l'équipe pour répartir la charge de travail avec..Tâches ClickUp *Intégrations transparentes : Importez facilement votre travail existant à partir de plateformes ERP et d'autres outils dans ClickUp en un seul clic

: Regroupez, filtrez ou masquez les tâches pour suivre et connecter les flux de travail à travers tous vos projets avecVue Gantt du ClickUp *Facilité du flux de travail : Créez des tâches et assignez-les à plusieurs membres de l'équipe pour répartir la charge de travail avec..Tâches ClickUp *Intégrations transparentes : Importez facilement votre travail existant à partir de plateformes ERP et d'autres outils dans ClickUp en un seul clic Assistance assistée par l'IA : Simplifiez la cartographie des processus, résumez les documents de stratégie et rationalisez les contrats avec..ClickUp Brain Limites de ClickUp

ClickUp Brain n'est pas inclus dans le forfait Free Forever

Les nouveaux utilisateurs risquent d'être confrontés à une courbe d'apprentissage avec l'ensemble des fonctionnalités de ClickUp

Prix de ClickUp

**Free Forever : 7 $ par mois et par utilisateur

Unlimited: $7 par mois par utilisateur

$7 par mois par utilisateur Business: 12 $ par mois et par utilisateur

12 $ par mois et par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,700+ reviews)

4.7/5 (9,700+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,100+ reviews)

L'utilisation de ClickUp nous a permis de mieux forfaiter, de livrer plus rapidement et de structurer efficacement nos équipes. Notre équipe de production a doublé de taille depuis que j'ai rejoint la société ! Cela n'aurait pas été possible si nous n'avions pas mis en place une structure solide pour l'allocation des ressources et la gestion de projet.

Nicole Brisova, responsable des opérations de croissance, Walk the Room

2. Oracle Fusion Cloud ERP (le meilleur pour gérer des opérations complexes à l'échelle mondiale)

via Epicor Epicor est un système ERP cognitif conçu pour répondre aux besoins de diverses industries, notamment la fabrication, la distribution et la vente au détail. Ses outils avancés de visualisation des données m'ont permis de transformer des paramètres complexes en diagrammes et graphiques facilement compréhensibles.

Cette représentation visuelle a simplifié l'identification des tendances, le suivi des indicateurs clés de performance et la prise rapide de décisions éclairées. Ces informations facilement accessibles m'ont permis d'initier de manière proactive des projets d'amélioration de la qualité de l'information la cartographie des processus et de traiter les problèmes plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités d'Epicor

Simplifiez et affinez les processus de logistique, de vente et d'achat dans vos opérations quotidiennes

Assurer une fonction back-office exhaustive pour la maintenance des équipements, la vente de pièces détachées et les réparations sous garantie

Répondre aux normes internationales et aux bonnes pratiques du secteur grâce à des solutions de gouvernance, de risque et de conformité (GRC)

Limites d'Epicor

Il y a une légère courbe d'apprentissage, et certains éléments du système de structuration des données peuvent sembler redondants

Bien qu'il offre un large intervalle d'options d'intégration, il peut ne pas s'intégrer de manière cohérente avec toutes les sources de données cruciales pour des fonctions spécifiques

Prix Epicor

Prix personnalisés

G2: 4.0/5 (900+ commentaires)

4.0/5 (900+ commentaires) Capterra: Pas assez d'avis

8. Xero (Meilleur pour la comptabilité conviviale et la gestion de projet)

via Xero Xero est un logiciel ERP convivial, axé sur la comptabilité, qui peut tout gérer, de la création automatique de factures et de la réclamation de dépenses au paiement de factures et à la génération de rapports.

Sa fonctionnalité de correspondance automatique des transactions aligne intelligemment les transactions bancaires importées avec celles que je saisis dans le système. Lorsque le logiciel trouve une correspondance, il me suffit de cliquer sur "OK" pour rapprocher la transaction.

Xero fournit également des mises à jour en temps réel, de sorte que je dispose toujours d'un aperçu actualisé de mes flux de trésorerie.

Les meilleures fonctionnalités de Xero

Utilisez les outils de suivi des travaux de Xero pour la comptabilité, la planification, la budgétisation, l'établissement de devis et la facturation de vos projets

Accédez aux données bancaires de plus de 21 000 institutions financières dans le monde, et gagnez du temps grâce aux flux bancaires et à l'automatisation des rapprochements

Permettez à vos clients de payer comme ils le souhaitent ; acceptez les paiements en ligne par carte de débit, carte de crédit ou débit direct directement à partir de la facture Xero

Les limites de Xero

Xero est principalement conçu comme un logiciel de comptabilité et peut ne pas offrir toute l'étendue des fonctionnalités de Xerooutils de collaboration d'entreprise* Les grandes entreprises peuvent trouver que Xero ne s'adapte pas aussi efficacement à l'augmentation des volumes de transactions, aux processus complexes ou aux besoins de rapports étendus

Prix de Xero

Démarrage: 29 $ par mois par utilisateur

29 $ par mois par utilisateur Standard: 46 $ par mois par utilisateur

46 $ par mois par utilisateur Premium: $62 par mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (600+ avis)

4.3/5 (600+ avis) Capterra: 4.4/5 (2,900+ reviews)

9. Microsoft Dynamics 365 (le meilleur pour la gestion de la relation client pilotée par l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-418-1400x788.png Tableau de bord de Microsoft Dynamics 365 /$$img/

via Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 est un système ERP hautement intégré qui exploite l'IA et les données en temps réel pour améliorer les opérations de l'entreprise. Il est connu pour ses fonctions puissantes et ses capacités d'intégration.

L'un de ses aspects clés est d'offrir des perspectives en matière d'équipes commerciales. L'IA a analysé les données historiques et les tendances actuelles pour prédire les futurs résultats des équipes commerciales. Elle suggère également les meilleures actions à entreprendre auprès des prospects et des clients existants.

Ce niveau de perspicacité nous a permis, à mon équipe et à moi-même, de nous concentrer sur les opportunités ayant le plus de chances d'aboutir à des discussions, ce qui a finalement stimulé les ventes globales.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365

Simplifiez la gestion des commandes avec Copilot, créez une commande à partir d'un e-mail, planifiez une commande ou générez une réponse par e-mail à partir d'un seul tableau de bord

Configurez des déclencheurs automatisés basés sur les actions ou les évènements des clients, tels que les visites de sites Web, l'ouverture d'e-mails ou les achats, pour engager les clients au bon moment

Améliorez votre expérience de sourcing grâce à des extractions de catalogues de fournisseurs externes et exploitez d'autres options pour accélérer la passation des commandes

Limites de Microsoft Dynamics 365

Certaines fonctionnalités avancées sont limitées ou nécessitent des modules complémentaires, ce qui augmente le coût global

L'interface utilisateur n'est pas aussi intuitive, ce qui complique la navigation dans les menus et les sélecteurs de champ

Prix de Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Business Central: Essai gratuit

Essai gratuit Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 $ par mois et par utilisateur

70 $ par mois et par utilisateur Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium: 100 $ par mois et par utilisateur

100 $ par mois et par utilisateur Microsoft Dynamics 365 Business Central Team Members: 8 $ par mois par utilisateur

Microsoft Dynamics 365 évaluations et critiques

G2: 3.9/5 (660+ reviews)

3.9/5 (660+ reviews) Capterra: 4.4/5 (5,600+ reviews)

10. Multiview ERP (Meilleure plateforme ERP cloud construite par des comptables, pour des comptables)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Multiview-ERP-Dashboard-1400x788.png Tableau de bord de Multiview ERP /$$img/

via Multiview Multiview ERP est une suite de systèmes ERP de gestion financière qui permet aux utilisateurs de consolider en douceur les données financières de plusieurs entités. Ceci est particulièrement utile pour les organisations ayant des structures complexes ou de nombreuses filiales.

Les options de personnalisation de l'outil pour les rapports financiers m'ont aidé à adapter les rapports à des besoins spécifiques, en veillant à ce que les informations présentées soient pertinentes et exploitables.

Qu'il s'agisse de créer des bilans détaillés, des comptes de résultat ou des rapports sur les flux de trésorerie, je pouvais me concentrer sur les indicateurs clés qui comptaient le plus pour mon entreprise et mon équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Multiview ERP

Explorez des informations détaillées directement à partir des résumés présentés dans les tableaux de bord et les états financiers grâce à ViewPoint, le puissant environnement de rapports de Multiview

Mesurez et gérez les actifs productifs pour des contrôles financiers plus stricts, minimisez les obligations fiscales et rationalisez l'acquisition d'actifs

Prévoyez vos finances, rassemblez toutes les données budgétaires de manière centralisée, gérez le processus d'approbation et comparez les budgets prévus avec les résultats financiers réels

Limites de Multiview ERP

Le système est gourmand en clics et nécessite des changements d'onglets fréquents

L'ajout de documents est fastidieux, car les fichiers doivent d'abord être téléchargés, puis glissés vers les téléchargements, et enfin coupés et collés dans l'onglet de production

Prix de Multiview ERP

Prix personnalisé

G2: 4.2/5 (190+ commentaires)

4.2/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (80+ commentaires)

11. SYSPRO (Meilleur pour l'efficacité de la fabrication et de la distribution)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/SYSPRO.jpg Tableau de bord personnalisé dans SYSPRO /$$img/

via SYSPRO SYSPRO est un système ERP fiable conçu pour améliorer l'efficacité opérationnelle, notamment dans les secteurs de la fabrication et de la distribution.

Il offre une visibilité en temps réel des niveaux de stocks sur plusieurs emplacements. Cet affichage centralisé aide les utilisateurs à prendre des décisions éclairées en matière de réapprovisionnement et de transferts de stocks.

Par exemple, SYSPRO calcule automatiquement les niveaux optimaux de stock de sécurité en fonction des délais de production et de la variabilité de la demande, garantissant ainsi qu'il y a toujours un stock tampon pour répondre aux pics de demande inattendus.

Les meilleures fonctionnalités de SYSPRO

Structurez vos opérations grâce à la nomenclature ; facilitez l'établissement de coûts prévisionnels précis pour le suivi des coûts de production réels

Tracez, identifiez et rapportez chaque partie de la chaîne d'approvisionnement en temps réel grâce à un puissant système de traçabilité intégré

Générer des manifestes et imprimer des libellés extérieurs en fonction des contraintes d'emballage

Limites de SYSPRO

Les solutions d'intégration "plug-and-play" sont limitées et nécessitent un développement interne pour l'assistance

L'exécution d'une seule fonction nécessite souvent de nombreuses étapes et le système n'est pas toujours convivial

Prix de SYSPRO

Prix personnalisé

G2: 4.1/5 (200+ commentaires)

4.1/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (100+ commentaires)

12. QuickBooks Enterprise (le meilleur pour une gestion globale des finances et des stocks)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Quickbooks-Dashboard-1400x700.png Tableau de bord Quickbooks /$$$img/

via Quickbooks Enterprise Si QuickBooks est connu pour son logiciel de comptabilité, QuickBooks Enterprise est une solution ERP complète qui convient aux entreprises qui ont besoin d'un suivi et d'une gestion détaillés de leurs stocks.

Son système de suivi centralisé, par exemple, m'a aidé à maintenir des enregistrements précis et à réduire les écarts, en veillant à ce que je sache toujours exactement où se trouve chaque élément.

Je pouvais également utiliser jusqu'à quatre niveaux de catégorisation des stocks et attribuer des dates d'expiration pour vendre les éléments plus rapidement dans le système de planification des ressources de l'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de QuickBooks Enterprise

Tirez parti de plus de 200 rapports intégrés et personnalisables pour réaliser des rapports et des analyses dynamiques

Contrôlez l'ensemble de votre processus de préparation, d'emballage et d'expédition, y compris l'envoi d'instructions à des appareils mobiles

Créez des points de commande personnalisés, qui déclenchent des rappels de commande automatiques lorsque les niveaux de stock tombent en dessous d'un seuil spécifié, afin d'éviter les ruptures de stock

Limites de QuickBooks Enterprise

Il n'existe pas de moyen clair de revenir à la page d'origine après avoir ouvert une transaction

Des utilisateurs ont signalé des problèmes tels que la disparition d'entrées de journal si la première ligne n'a pas de compte et des filtres de bilan qui désynchronisent le compte d'exploitation et le compte de résultat

Prix de QuickBooks Enterprise

Gold: 1 922 $ par an

1 922 $ par an Platine: 2 363 $ par an

2 363 $ par an Diamant: 4 668 $ par an

G2: 4.2/5 (940+ reviews)

4.2/5 (940+ reviews) Capterra: 4.5/5 (20,000+ reviews)

13. Visibility ERP (Meilleur pour la fabrication complexe et la gestion de la chaîne d'approvisionnement)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Visibility-ERP-Dashboard-1400x648.png Tableau de bord de Visibility ERP /$$img/

via Visibilité Visibility ERP est un logiciel de gestion intégrée destiné aux fabricants de produits à la commande. Comme SYSPRO et QuickBooks Enterprise, il se concentre sur les stocks et l'approvisionnement. L'un de ses plus grands avantages est sa capacité à connecter de manière transparente les activités liées à un projet.

Par exemple, les matériaux nécessaires à un projet peuvent être automatiquement liés à des commandes d'approvisionnement, ce qui permet d'éviter les contraintes de ressources et de garantir une livraison dans les délais. En tant que plateforme robuste, Visibility ERP offre à ses utilisateurs des fonctionnalités avancées telles que l'analyse des données en temps réel et des rapports personnalisables.

Les meilleures fonctionnalités de Visibility ERP

Configurer et tarifer des devis et des commandes commerciales complexes

Changez les couleurs des choix et des fonctionnalités automatiquement pour montrer les violations des règles ou les fonctionnalités valides avec le configurateur de produits

Enregistrez les transactions de temps et de dépenses directement sur les tâches de projet, les lignes de commande commerciale, les opérations de commande de travail et les frais généraux du département

Visibilité Limites de l'ERP

Les nouvelles fonctions ou formulaires et les nouveaux champs sont rarement référencés dans les fichiers d'aide, ce qui entraîne une certaine confusion quant à leur finalité et à leur impact sur d'autres domaines

Il n'est pas possible de suivre les révisions multiples d'une pièce en stock

Prix de Visibility ERP

Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Master Resource Planning avec ClickUp !

Si vous cherchez un moyen de connecter les différentes parties mobiles de votre entreprise, vous pouvez évoluer durablement et en toute sécurité avec une solution ERP. Cette solution est conçue pour vous faciliter la vie, quel que soit votre secteur d'activité, qu'il s'agisse de favoriser la collaboration, d'assurer l'exactitude des données ou d'assister l'évolutivité.

N'importe lequel des exemples de systèmes ERP ci-dessus constituerait un choix judicieux pour votre entreprise. Cependant, si vous souhaitez un système qui soulage vos points de douleur et vous permet d'obtenir des résultats en toute simplicité, ne cherchez pas plus loin que ClickUp. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités centrées sur l'utilisateur, il rend la planification des ressources plus facile.

Alors, si vous êtes prêt à expérimenter les avantages inégalés de la gestion des opérations de votre entreprise avec facilité, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp aujourd'hui.