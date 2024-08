Slack vs. Discord : Quelle est la meilleure application de discussion ?

Lorsque l'on pense à la communication en équipe, deux des noms qui nous viennent à l'esprit sont Slack et Discord.

Slack, conçu à l'origine pour la communication sur le lieu de travail, s'est transformé en une plateforme de collaboration polyvalente pour les équipes de toutes tailles. Si Discord a gagné en popularité auprès des joueurs, il s'est également étendu aux communautés et aux groupes d'intérêt.

Aujourd'hui, bien que les deux soient des outils de communication asynchrones qui offrent des fonctionnalités de messagerie instantanée, de discussion vocale et de création de communautés, ils s'adressent à des publics et à des cas d'utilisation différents.

Dans cet article, nous allons comparer Slack et Discord afin de déterminer quelle est la meilleure application de discussion et pour quelles raisons. Nous nous pencherons également sur Reddit pour voir ce que la communauté Reddit pense de Slack et de Discord.

Commençons par Slack. 👇

Comprendre Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Slack-dashboard-1400x762.png

/$$$img/

via Slack Slack est une plateforme de communication basée sur le cloud conçue pour la collaboration sur le lieu de travail. Il s'agit essentiellement d'un environnement de travail numérique où les équipes peuvent communiquer, partager des fichiers et collaborer sur des projets.

Slack remplace l'e-mail traditionnel et la messagerie électronique applications de communication d'équipe en centralisant votre communication en un seul endroit. Voici quelques fonctionnalités de base :

Canaux partagés et privés: Il s'agit d'espaces organisés pour des sujets ou des projets spécifiques

Il s'agit d'espaces organisés pour des sujets ou des projets spécifiques Réunions quotidiennes Slack: Vous pouvez participer à des visioconférences ou des appels vocaux instantanés avec votre équipe

Vous pouvez participer à des visioconférences ou des appels vocaux instantanés avec votre équipe **Messagerie directe : envoyez des messages dans des discussions individuelles ou en groupe

**Partage de fichiers : partagez et accédez facilement à des fichiers de tous types avec des aperçus de taille réduite

Intégrations: Connectez votre espace de travail Slack à d'autres applications et services

Voyons cela en détail.

Fonctionnalités de Slack

1. Canaux et messagerie

via Slack

Les canaux de Slack vous permettent de créer des espaces dédiés à des projets spécifiques, à des départements ou à des sujets généraux. Les canaux permettent de concentrer les discussions et sont facilement consultables.

Avec Slack, vous pouvez créer des canaux publics et privés :

# Chaînes publiques : Accessibles à tous les membres d'un espace de travail, favorisant une communication ouverte et le partage des connaissances

Accessibles à tous les membres d'un espace de travail, favorisant une communication ouverte et le partage des connaissances 🔒Canaux privés: Canaux sur invitation uniquement pour les discussions sensibles ou confidentielles, garantissant la sécurité des informations

Slack propose également une messagerie directe pour les discussions privées, ce qui est idéal pour les discussions rapides, le partage d'informations sensibles ou la collaboration en tête-à-tête. Les fils de discussion de Slack fonctionnent comme les fils de discussion de X (Twitter) pour aider à organiser les discussions au sein des messages directs afin de mieux les cibler.

2. Des réunions rapides et faciles

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Slack-huddle-1400x933.png

/$$$img/

Via : Slack

Slack Huddles est une version rafraîchissante de la forme traditionnelle des réunions. Ces appels audio impromptus sont conçus pour des discussions rapides et informelles au sein de votre espace de travail.

Les réunions quotidiennes sont parfaites pour les discussions spontanées. Il offre :

Vitesse et spontanéité: Initiez une réunion quotidienne en quelques secondes sans avoir besoin d'invitations de calendrier ou de partage de liens

Initiez une réunion quotidienne en quelques secondes sans avoir besoin d'invitations de calendrier ou de partage de liens Se concentrer sur l'audio: Donner la priorité à une communication claire grâce à l'audio, en minimisant les distractions et en maximisant l'efficacité

Donner la priorité à une communication claire grâce à l'audio, en minimisant les distractions et en maximisant l'efficacité Flexibilité: Passez facilement de la discussion à l'audio et à la vidéo, en fonction des besoins de la discussion

Passez facilement de la discussion à l'audio et à la vidéo, en fonction des besoins de la discussion Intégration:Fonctionne de manière transparente au sein de l'écosystème Slack, ce qui le rend accessible à tous les membres de l'équipe

3. Partage de fichiers

via Slack

Slack facilite le partage et l'accès à tous les types de fichiers, ce qui permet une collaboration et un échange de documents fluides. Il dispose de fonctionnalités de gestion de fichiers, telles que :

Transfert et prévisualisation de fichiers: Glisser-déposer des fichiers directement dans les canaux ou les messages directs

Glisser-déposer des fichiers directement dans les canaux ou les messages directs Organisation des fichiers: Créez des dossiers pour garder les fichiers organisés

Créez des dossiers pour garder les fichiers organisés Recherche de fichiers: Recherche rapide de fichiers spécifiques à l'aide de mots-clés ou de filtres

Recherche rapide de fichiers spécifiques à l'aide de mots-clés ou de filtres Intégration avec le stockage cloud: Connexion avec des services tels que Google Drive ou Dropbox pour un accès transparent

Connexion avec des services tels que Google Drive ou Dropbox pour un accès transparent Historique des versions des fichiers: Suivi des modifications apportées aux fichiers au fil du temps

4. Intégrations

La polyvalence de Slack est renforcée par ses capacités d'intégration étendues. Connectez-vous avec des outils et des services tiers avec :

Répertoire d'applications : Découvrez et ajoutez des applications pour diverses fonctions, telles que la gestion de projet, l'assistance client et l'analyse

Découvrez et ajoutez des applications pour diverses fonctions, telles que la gestion de projet, l'assistance client et l'analyse Intégrations personnalisées: Créez des intégrations personnalisées à l'aide de l'API de Slack pour répondre à des besoins uniques

Créez des intégrations personnalisées à l'aide de l'API de Slack pour répondre à des besoins uniques Flux de travail automatisé: Connectez-vous avec des outils comme Zapier pour automatiser les tâches et réduire le travail manuel

Connectez-vous avec des outils comme Zapier pour automatiser les tâches et réduire le travail manuel Fonctionnalités améliorées: Intégrez des outils essentiels tels que Google Drive, Trello et Zoom pour une collaboration transparente

Prix Slack

Free Forever

Pro: 8,75 $/utilisateur/mois

8,75 $/utilisateur/mois Business+: $15/utilisateur/mois

$15/utilisateur/mois Grille Entreprise: Prix personnalisé

Comprendre Discord

Via : Discord Discord est conçu comme un outil de communication pour les joueurs, mais il est également idéal pour se détendre avec des amis et construire une communauté.

À l'origine une plateforme communautaire conçue pour les joueurs, Discord a évolué pour devenir une plateforme de communication polyvalente pour diverses communautés pendant la pandémie.

Aujourd'hui, il est devenu un outil de communication très populaire alternative à Slack .

Discord fournit un espace où les gens peuvent se connecter par le biais de serveurs - des hubs virtuels adaptés à des intérêts, des sujets ou des groupes spécifiques. Il propose des discussions de groupe, des appels vocaux, des visioconférences, des jeux intégrés et des outils, ce qui le rend populaire tant pour les groupes occasionnels que pour les groupes organisés.

Mais... mais... mais... il n'y a pas que Slack.

Fonctionnalités de Discord

1. Serveurs

Via : Discord

Les fondations de Discord reposent sur les serveurs, qui sont essentiellement des espaces virtuels où des communautés d'individus partageant les mêmes idées peuvent se rassembler. Ces serveurs peuvent être adaptés à des intérêts spécifiques, à des jeux ou même à des réseaux professionnels.

Création de serveurs: Les utilisateurs peuvent créer leurs propres serveurs avec des noms, des icônes et des descriptions personnalisés.

Les utilisateurs peuvent créer leurs propres serveurs avec des noms, des icônes et des descriptions personnalisés. Personnalisation du serveur: Ajustez les paramètres du serveur, les rôles et les permissions pour gérer les membres et le contenu.

Ajustez les paramètres du serveur, les rôles et les permissions pour gérer les membres et le contenu. Découverte de serveurs: Trouvez et rejoignez des serveurs publics en fonction de vos intérêts grâce à la fonctionnalité de découverte de Discord.

Trouvez et rejoignez des serveurs publics en fonction de vos intérêts grâce à la fonctionnalité de découverte de Discord. Invitations de serveurs: Partagez des invitations avec vos amis pour agrandir la communauté de votre serveur.

Partagez des invitations avec vos amis pour agrandir la communauté de votre serveur. Catégories de serveurs et canaux: Organisez votre serveur en différentes sections et sujets.

2. Discussion vocale et vidéo

Discord excelle dans la communication en temps réel grâce à ses fonctionnalités d'appel vocal et de visioconférence de haute qualité et à faible latence.

Cependant, une différence rapide entre les réunions quotidiennes de Slack et les appels de Discord est que Discord permet jusqu'à 25 participants, tandis que Slack limite à deux participants avec le forfait gratuit.

Les autres fonctionnalités comprennent :

Canaux vocaux: Créez des canaux vocaux dédiés à différents groupes ou activités

Créez des canaux vocaux dédiés à différents groupes ou activités Partage d'écran: Partagez votre écran avec d'autres personnes pour la diffusion de jeux ou le travail collaboratif

Partagez votre écran avec d'autres personnes pour la diffusion de jeux ou le travail collaboratif Push-to-talk: Évitez les bruits de fond grâce à la fonctionnalité push-to-talk

3. Canaux de texte

Via : Discord

Les canaux texte de Discord permettent de communiquer par écrit au sein des serveurs, ce qui favorise les discussions, les annonces et le partage de fichiers.

Vous pouvez ajouter des emojis personnalisés, des paramètres, des effets sonores, paramétrer votre propre avatar et un statut personnalisé et rédiger votre propre profil pour apparaître dans les discussions à votre façon.

4. Discussions de groupe et messagerie directe

Via : Discord

Au-delà de la communication par serveur, Discord propose une messagerie directe pour des discussions privées entre individus ou petits groupes.

**Discussions en tête-à-tête : envoyez des messages privés à d'autres utilisateurs de Discord

Messages directs de groupe: Créez des discussions de groupe avec plusieurs personnes, regardez des vidéos, jouez à des jeux, écoutez de la musique ou envoyez des mèmes

Créez des discussions de groupe avec plusieurs personnes, regardez des vidéos, jouez à des jeux, écoutez de la musique ou envoyez des mèmes Discussions vocales et vidéo: Lancez des visioconférences dans les messages directs, entrez et sortez facilement des discussions vocales ou textuelles sans avoir à appeler ou à inviter quelqu'un

Lancez des visioconférences dans les messages directs, entrez et sortez facilement des discussions vocales ou textuelles sans avoir à appeler ou à inviter quelqu'un Indicateurs de lecture et de frappe: Sachez quand les messages sont lus et quand d'autres personnes tapent

Tarification Discord

Free Forever*

Nitro Basic: 2,99 $/mois

2,99 $/mois Nitro: $9.99/mois

Slack vs. Discord : Comparaison des fonctionnalités

Allons droit au but et comparons Slack et Discord. Nous allons tout décortiquer, de la discussion au partage de fichiers, afin que vous puissiez décider quelle plateforme répond le mieux à vos besoins.

Fonctionnalités Slack Discord Les entreprises et les organisations utilisent généralement Slack pour la communication professionnelle. Discord est populaire parmi les joueurs, les amateurs et les communautés pour discuter et passer du temps ensemble Les options linguistiques Slack assiste 11 langues, couvrant une bonne partie du globe Discord est plus complet, avec l'assistance de 29 langues Discord est plus convivial Discutez et appelez Slack brille dans la communication basée sur le texte avec des canaux illimités et une interface propre. Il est idéal pour partager des documents et faire du travail. Discord est axé sur la voix et la vidéo. Vous pouvez discuter avec jusqu'à 25 amis en même temps dans une qualité d'image cristalline Historique des messages Slack conserve l'historique de vos discussions pendant 90 jours avec le forfait Free (possibilité de mise à niveau) pour un stockage plus long Discord est généreux avec la conservation intemporelle de l'historique des messages Options de personnalisation Slack vous permet de personnaliser votre environnement de travail avec des thèmes de couleur ou même de créer le vôtre. Discord offre une approche plus simple avec des thèmes clairs, sombres ou assortis au système Taille du partage de fichiers Slack vous permet de partager des fichiers volumineux, jusqu'à 1 Go, ce qui facilite le partage de documents et de médias. Discord est plus adapté au partage rapide d'images et de courtes vidéos, avec une limite gratuite de 8 Mo par fichier Appels vidéo Slack est gratuit pour les réunions jusqu'à 2 personnes, alors que vous aurez besoin d'un forfait payant pour organiser de grandes réunions vidéo. Discord est conçu pour les visioconférences de groupe, permettant à 25 personnes de discuter en face-à-face gratuitement Limites de stockage Le forfait Free de Slack offre 5 Go de stockage, tandis que les forfaits payants offrent jusqu'à 1 To de stockage. Discord offre un stockage illimité Les fils de discussion ✅ ✅ ✅ Intégrations Slack permet l'intégration avec seulement 10 applications dans le forfait gratuit, mais vous pouvez intégrer avec des applications illimitées dans la version payante Discord s'intègre avec Twitch, Steam, et d'autres. Cependant, le nombre maximum d'applications qu'un serveur peut intégrer est de 50 Assistance client : Slack offre une solide assistance client 24/7 pour les utilisateurs payants. Discord s'appuie davantage sur sa communauté pour obtenir de l'aide, ce qui peut s'avérer aléatoire

Fonctionnalité #1 : Canaux

Les canaux sont les blocs de construction de Slack et de Discord, mais ils servent des objectifs légèrement différents.

Slack

Slack excelle dans l'organisation des canaux. Avec des options publiques et privées, vous pouvez créer des espaces dédiés à des équipes, des projets ou des discussions générales.

Cette approche structurée permet de garder les discussions ciblées et facilement consultables, ce qui en fait un outil idéal pour les lieux de travail.

Discord

Discord propose également des fonctionnalités de canaux avec des options publiques et privées. Son modèle centré sur le serveur offre plus de flexibilité, ce qui est parfait pour créer des communautés en ligne autour d'intérêts partagés.

Vous pouvez créer plusieurs canaux au sein d'un serveur, ce qui permet de diversifier les sujets et les discussions.

🏆Winner: Dans la première manche du face-à-face Slack vs Discord, les deux outils offrent des options publiques et privées et une approche structurée de la communication. Ils facilitent tous deux l'organisation des discussions, la recherche d'informations et la gestion efficace des projets . Slack fait jeu égal avec Discord!

Fonctionnalité #2 : Messagerie directe

La messagerie directe est une fonctionnalité essentielle de Slack et de Discord. Bien que les deux plateformes offrent cette fonction, il y a quelques nuances à prendre en compte.

Slack

Slack offre de solides fonctionnalités de messagerie directe, permettant aux utilisateurs d'engager des discussions en tête-à-tête ou de créer des discussions de groupe pour des projets ou des équipes spécifiques.

Des fonctionnalités telles que les réponses par fil de discussion permettent d'organiser les conversations et de rester concentré sur les discussions.

Discord

Discord propose également une messagerie directe, permettant aux utilisateurs de se connecter avec leurs amis ou d'autres membres de leur communauté. Il a récemment ajouté la très attendue fonctionnalité de fil de discussion à la section de discussion.

Bien qu'il n'ait peut-être pas le même niveau de fonctionnalités organisationnelles que Slack, il remplit efficacement son rôle pour les interactions occasionnelles et communautaires.

🏆Winner: Dans cette manche du défi Slack vs. Discord, il y a égalité ! Les deux offrent de solides capacités de messagerie directe, permettant des discussions en tête-à-tête ou en groupe. Les deux plateformes remplissent efficacement cette fonction.

Fonctionnalité #3 : Partage et gestion de fichiers

Le partage de fichiers est essentiel à la collaboration, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir. Voyons comment Slack et Discord se comparent.

Slack

Slack offre un système de partage de fichiers robuste, ce qui en fait un choix privilégié pour les environnements professionnels. Avec des limites de taille de fichier généreuses, vous pouvez facilement partager des documents, des feuilles de calcul et d'autres fichiers volumineux.

En outre, les fonctionnalités organisationnelles de Slack, comme la possibilité de créer des dossiers et de rechercher des fichiers spécifiques, améliorent l'expérience globale de gestion des fichiers.

Discord

Les fonctionnalités de partage de fichiers de Discord sont plus adaptées à un partage rapide et occasionnel, principalement axé sur les GIF, les images et les fichiers multimédias.

Si elles sont pratiques pour partager des mèmes ou des captures d'écran, elles ne permettent pas de gérer des documents plus volumineux ou des projets collaboratifs.

🏆Winner: Dans cette manche, les capacités supérieures de Slack en matière de partage de fichiers, notamment des tailles de fichiers plus importantes et une meilleure organisation, en font le grand vainqueur pour le travail professionnel et collaboratif.

Fonctionnalité #4 : Recherche

Rechercher une discussion que vous avez eue il y a un mois revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Une fonction de recherche efficace est cruciale pour naviguer dans la grande quantité d'informations d'une plateforme. Voyons comment Slack et Discord se comparent.

Slack

La fonction de recherche de Slack est une fonctionnalité remarquable, qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement et facilement des informations spécifiques. Vous pouvez effectuer des recherches dans les messages, les fichiers et les canaux à l'aide de divers filtres et mots-clés.

Discord

La fonction de recherche de Discord est plus limitée et se concentre principalement sur le texte des messages et des canaux. Bien qu'elle puisse être utile pour trouver des discussions spécifiques, elle n'a pas la profondeur et la précision des capacités de recherche de Slack.

🏆Winner: Dans la comparaison Slack vs Discord pour les capacités de recherche, la fonction de recherche supérieure de Slack, avec sa capacité à rechercher dans plusieurs types de contenu et à appliquer des filtres, en fait le vainqueur incontestable.

Fonctionnalité #5 : Intégrations

Les intégrations sont clés pour maximiser l'utilité d'une plateforme. Comparons Slack et Discord dans ce domaine.

Slack Slack partage des intégrations avec des outils d'entreprise et de productivité populaires. Du logiciel de gestion de projet au stockage cloud, Slack peut se connecter de manière transparente à de nombreuses applications, ce qui améliore l'efficacité du flux de travail et rationalise les processus pour les utilisateurs de Slack.

Cette polyvalence fait de Slack un choix privilégié pour les entreprises et les organisations.

Discord

Alors que Discord offre d'excellentes intégrations discord se concentre principalement sur les communautés de joueurs et les plateformes de streaming. Cela s'aligne sur sa base d'utilisateurs principale et fournit des intégrations précieuses pour les joueurs et les créateurs de contenu.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'outils d'entreprise et de productivité, Slack surpasse clairement Discord.

🏆Winner: Les vastes capacités d'intégration de Slack en font le grand gagnant de cette catégorie. Sa capacité à se connecter à un large intervalle d'outils d'entreprise et de productivité augmente considérablement sa valeur pour les utilisateurs professionnels.

Fonctionnalité #6 : Gamification et expérience utilisateur

Une distinction fondamentale entre Slack et Discord réside dans leurs cibles et les paramètres de fonctionnalité correspondants.

Slack

Slack est conçu pour les entreprises et les équipes professionnelles. Il met l'accent sur l'efficacité et la collaboration plutôt que sur le divertissement.

S'il propose quelques éléments de gamification de base, tels que les réactions et les emojis, ils sont avant tout destinés à faciliter la communication et l'engagement dans un contexte de travail.

Discord

Discord, qui trouve ses racines dans la communauté des joueurs, donne la priorité aux fonctionnalités qui améliorent l'interaction sociale et le plaisir. C'est ce qui ressort de son :

Avatars et profils personnalisables: Les utilisateurs peuvent personnaliser leur identité en ligne grâce à diverses options

Les utilisateurs peuvent personnaliser leur identité en ligne grâce à diverses options **Les niveaux payants offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que des emojis personnalisés, des avatars animés et des limites de téléchargement plus élevées, ce qui ajoute une couche d'exclusivité

**Les serveurs peuvent évoluer en fonction de l'activité des utilisateurs, ce qui crée un sentiment de communauté et de progression

Récompenses dans l'application: Les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses ou des badges pour des actions spécifiques, ce qui encourage l'engagement

Le dernier round de la discussion Discord vs. Slack et c'est Discord pour la victoire. Discord tient à mettre l'accent sur la gamification et la construction de la communauté. Slack, tout en offrant des outils de collaboration essentiels, adopte une approche plus sérieuse et professionnelle.

Slack vs. Discord sur Reddit

Nous avons comparé Slack et Discord fonctionnalité par fonctionnalité, mais qu'en font les vrais utilisateurs ?

Nous avons recherché Slack vs. Discord sur Reddit pour connaître l'avis de la communauté en ligne sur ces deux plateformes populaires. J'ai trouvé un commentaire qui résume parfaitement la situation:

ces deux produits s'adressent à deux groupes de personnes très différents, à tel point que leurs interfaces le reflètent et que c'est comme comparer des pommes à des oranges dans un jardin fruitier

discord est parfait pour les joueurs, il n'y a pratiquement pas d'intégration de classe et de plugins, donc les bots personnalisés compensent la perte de la fonction de discussion. Discord excelle dans les discussions vocales, j'ai eu de bien meilleures expériences en appelant quelqu'un sur Discord que sur Slack. Cependant, Discord a une tonne de fonctionnalités liées directement au jeu - comme les statuts d'activité personnalisés, les invitations de jeu personnalisées, etc

slack est plus adapté à l'environnement des startups. Pas particulièrement pour les individus, mais pour les équipes qui souhaitent un environnement plus organisé qui intègre d'autres logiciels liés au travail comme Drive et Outlook.

vous ne pouvez honnêtement pas comparer les deux sans considérer à qui ils sont destinés

Rencontre ClickUp-La meilleure alternative à Slack vs. Discord

Slack et Discord sont parfaits pour discuter, mais qu'en est-il lorsque vous avez besoin de _faire avancer les choses ? Jongler avec plusieurs outils de communication, de gestion de projet et de gestion des tâches peut tuer votre productivité.

ClickUp est une plateforme puissante qui va au-delà de la simple communication. Elle combine les meilleurs aspects de la gestion de projet, de la gestion des tâches et de la communication en un seul espace de travail unifié.

Voyons comment ClickUp peut révolutionner votre façon de travailler.

ClickUp's One-Up #1 : Discuter et collaborer

Utilisez la vue Teams de ClickUp pour collaborer avec votre équipe en temps réel L'affiche de discussion de ClickUp est conçu comme un hub central pour les discussions en ligne la communication au sein de l'équipe et la collaboration. Contrairement aux outils de discussion autonomes, ClickUp offre plusieurs avantages modèles de forfaits de communication et s'intègre parfaitement à votre flux de travail existant, en fournissant une approche plus holistique de la productivité.

Fonctionnalités clés de ClickUp's Chat View

Collaboration en temps réel : Engagez une messagerie instantanée, partagez des mises à jour et collaborez sans effort

Engagez une messagerie instantanée, partagez des mises à jour et collaborez sans effort Intégration des tâches: Attribuez facilement des éléments d'action dans les discussions, afin que les tâches ne tombent pas dans l'oubli

Attribuez facilement des éléments d'action dans les discussions, afin que les tâches ne tombent pas dans l'oubli Une mise en forme riche: Personnalisez vos messages grâce à diverses options de mise en forme pour une communication claire

Personnalisez vos messages grâce à diverses options de mise en forme pour une communication claire Organisation: Créez des canaux de discussion pour différentes équipes ou projets, afin que les discussions restent ciblées

Créez des canaux de discussion pour différentes équipes ou projets, afin que les discussions restent ciblées Plateforme centralisée: Évitez de jongler avec plusieurs outils en gérant toute votre communication et votre travail au sein de ClickUp

ClickUp's One-Up #2 : La messagerie vidéo, réimaginée

ClickUp's Clips vous permet d'enregistrer des vidéos et de les partager instantanément avec vos pairs ClickUp's Clips offre une approche unique de la communication et de la collaboration, qui va au-delà de l'approche traditionnelle des logiciel d'enregistrement d'écran . En s'intégrant parfaitement à l'écosystème ClickUp, Clips fournit un moyen puissant de partager des idées, de recueillir des commentaires et de rationaliser les flux de travail.

Principales fonctionnalités de ClickUp Clips

Partage instantané: Capturez et partagez rapidement votre écran, éliminant ainsi la nécessité de longues chaînes d'e-mails ou d'explications confuses

Capturez et partagez rapidement votre écran, éliminant ainsi la nécessité de longues chaînes d'e-mails ou d'explications confuses Transcription assistée par l'IA: Convertissez automatiquement les clips vidéo en texte avec l'aide de l'IAClickUp Braince qui facilite la recherche d'informations spécifiques

Convertissez automatiquement les clips vidéo en texte avec l'aide de l'IAClickUp Braince qui facilite la recherche d'informations spécifiques Commentaires collaboratifs: Laissez des commentaires directement sur la vidéo, ce qui favorise une communication efficace et le partage d'idées

Laissez des commentaires directement sur la vidéo, ce qui favorise une communication efficace et le partage d'idées Intégration des tâches: Convertit en toute transparence les clips en tâches réalisables, garantissant ainsi que les idées se transforment en résultats

Convertit en toute transparence les clips en tâches réalisables, garantissant ainsi que les idées se transforment en résultats Gestion centralisée: Gardez tous vos clips organisés en un seul endroit grâce à la fonctionHub Clips ### ClickUp's One-Up #3 : Transformer les commentaires en actions

Transformez facilement les commentaires en tâches exploitables grâce aux commentaires assignés de ClickUp Attribuer des commentaires de ClickUp transforme les discussions informelles en tâches réalisables. En attribuant des commentaires spécifiques, les équipes peuvent s'assurer qu'aucune tâche ou demande ne passe entre les mailles du filet. Cette approche centralisée de la gestion des commentaires favorise la responsabilisation et l'efficacité.

Responsabilité Effacée: Assigner des commentaires à des membres spécifiques de l'équipe pour une propriété claire

Assigner des commentaires à des membres spécifiques de l'équipe pour une propriété claire **Amélioration de l'organisation : gardez une trace de tous les commentaires attribués dans un emplacement centralisé

Amélioration de la productivité: Convertir les commentaires en tâches réalisables pour faire avancer le projet

Convertir les commentaires en tâches réalisables pour faire avancer le projet **Réduction de la charge de travail : évitez de vous perdre dans une mer de commentaires en les classant par ordre de priorité et en les gérant efficacement

ClickUp's One-Up #4 : Collaboration visuelle avec les Tableaux blancs

Les Tableaux blancs de ClickUp permettent aux équipes de faire preuve de créativité et de collaborer efficacement en un seul endroit Tableaux blancs de ClickUp offrent aux équipes une toile dynamique pour l'idéation, la collaboration et l'exécution. Il combine la collaboration en temps réel, la gestion des tâches et les outils de création.

Les Tableaux blancs de ClickUp transforment les sessions de brainstorming en forfaits réalisables.

Caractéristiques clés des Tableaux blancs ClickUp

Collaboration en temps réel: Travaillez en toute transparence avec les membres de l'équipe, quel que soit leur emplacement

Travaillez en toute transparence avec les membres de l'équipe, quel que soit leur emplacement Intégration des tâches: Convertit les idées en tâches réalisables pour faire avancer le projet

Convertit les idées en tâches réalisables pour faire avancer le projet Outils polyvalents: Utilisez un intervalle d'outils pour donner vie à vos idées, du dessin à main levée à la création de formes

Utilisez un intervalle d'outils pour donner vie à vos idées, du dessin à main levée à la création de formes Organisation visuelle: Connectez les idées et créez des représentations visuelles des flux de travail et des processus

Fonctionnalités supplémentaires

Sachez à tout moment qui travaille sur le document grâce à la détection de collaboration de ClickUp Collaboration en direct de ClickUp de ClickUp améliore le travail simultané en fournissant un aperçu des activités de l'équipe au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Elle affiche les moments où les coéquipiers affichent ou modifient des tâches. ClickUp permet de créer un environnement de travail plus connecté et plus efficace.

Avantages clés de la collaboration en direct

Connaissance en temps réel: Sachez quand les membres de votre équipe travaillent activement sur les mêmes tâches

Sachez quand les membres de votre équipe travaillent activement sur les mêmes tâches Amélioration de la coordination: Coordonnez vos efforts en toute transparence grâce aux mises à jour en temps réel

Coordonnez vos efforts en toute transparence grâce aux mises à jour en temps réel Amélioration de la communication: Réduisez les allers-retours en voyant qui travaille sur quoi

Avec la détection de collaboration, ClickUp permet aux équipes de travailler ensemble de manière plus efficace.

Si vous souhaitez une comparaison plus détaillée, fonctionnalité par fonctionnalité, consultez notre rapport complet comparaison complète de ClickUp vs. Slack .

Une simple application de discussion ne suffit pas pour faire votre travail Terminé

Slack et Discord ont sans aucun doute révolutionné notre façon de communiquer, chacun répondant à des besoins et à des publics spécifiques.

Slack, qui met l'accent sur la productivité et l'organisation, excelle dans les paramètres professionnels. Discord, quant à lui, s'épanouit dans les environnements axés sur la communauté, en offrant de solides fonctionnalités vocales et vidéo.

Cependant, la nature évolutive du travail exige plus que de simples outils de communication.Des plateformes comme ClickUp offrent une solution complète qui combine les meilleurs aspects de la discussion, de la gestion de projet et de la collaboration.

Des fonctionnalités telles que ClickUp Chat, Clips, Commentaires assignés et Tableaux blancs offrent une approche plus holistique du travail d'équipe, dépassant les limites des plateformes de discussion traditionnelles. Obtenez ClickUp pour votre équipe aujourd'hui !