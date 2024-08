10 Meilleur CRM pour les influenceurs en 2024

Le marketing d'influence est incroyablement puissant, les marques obtenant un retour sur investissement impressionnant de 1,5 million d'euros 5,78 $ pour chaque dollar dépensé . Vous représentez une marque qui a essayé de travailler avec plusieurs influenceurs et qui a rencontré des difficultés ?

Croyez-moi, je comprends. Chaque influenceur a sa propre façon de faire les choses, et essayer de tous les faire entrer dans la même Box ne suffit pas. Vous devez personnaliser votre approche, mais qui a le temps pour cela quand on jongle avec un million d'autres tâches ?

C'est là qu'intervient la gestion de la relation client pour les influenceurs.

Ces outils changent la donne en matière de gestion des relations avec les influenceurs. Ils conservent toutes vos informations importantes en un seul endroit, rationalisent la communication et font en sorte que les collaborations se déroulent comme sur des roulettes.

Au cours de l'année écoulée, mes collègues de ClickUp et moi-même avons évalué diverses options et compilé une liste des 10 meilleurs logiciels CRM pour influenceurs de l'année.

Je discuterai des aspects que vous devriez rechercher dans ces outils avant de vous guider à travers certains des meilleurs outils de gestion des relations avec les influenceurs sur le marché. C'est parti !

Que faut-il rechercher dans les outils de CRM pour influenceurs ?

Avec autant d'outils sur le marché, il peut être difficile de savoir par où commencer pour les évaluer. Voici quelques aspects clés que je rechercherais dans une plateforme de CRM pour influenceurs :

Recherche d'influenceurs : Recherchez un outil qui vous aide à trouver des influenceurs sur les médias sociaux qui s'alignent sur les valeurs et la cible de votre marque, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts

: Recherchez un outil qui vous aide à trouver des influenceurs sur les médias sociaux qui s'alignent sur les valeurs et la cible de votre marque, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts Suivi des tendances : Gardez une longueur d'avance en identifiant et en exploitant les dernières tendances, notamment les fameuses mises à jour de l'algorithme de LinkedIn, les audios les plus performants d'Instagram Reels, Hacks TikTok et bien d'autres choses encore, pour que les campagnes restent fraîches et pertinentes

: Gardez une longueur d'avance en identifiant et en exploitant les dernières tendances, notamment les fameuses mises à jour de l'algorithme de LinkedIn, les audios les plus performants d'Instagram Reels, Hacks TikTok et bien d'autres choses encore, pour que les campagnes restent fraîches et pertinentes Modèles d'influenceurs : Recherchez des outils CRM pour influenceurs qui sont livrés avec des modèles préconçus pour la sensibilisation et la collaboration qui aident à rationaliser la communication et à maintenir la cohérence

Suivi de l'engagement : Choisissez un outil qui vous aide à surveiller la façon dont les influenceurs s'engagent avec leur public et la performance de leur contenu pour s'assurer qu'ils atteignent les objectifs de votre campagne

: Choisissez un outil qui vous aide à surveiller la façon dont les influenceurs s'engagent avec leur public et la performance de leur contenu pour s'assurer qu'ils atteignent les objectifs de votre campagne Gestion de la campagne : Assurez-vous que les outils vous permettent de gérer plusieurs campagnes à partir d'une seule plateforme, en gardant toutes les collaborations avec les influenceurs organisées et sur le suivi

: Assurez-vous que les outils vous permettent de gérer plusieurs campagnes à partir d'une seule plateforme, en gardant toutes les collaborations avec les influenceurs organisées et sur le suivi Analyse des performances : Donnez la priorité à une plateforme de gestion d'influenceurs qui vous permet d'avoir un aperçu de la réussite des campagnes grâce à des analyses détaillées, aidant ainsi à prendre des décisions basées sur des données

: Donnez la priorité à une plateforme de gestion d'influenceurs qui vous permet d'avoir un aperçu de la réussite des campagnes grâce à des analyses détaillées, aidant ainsi à prendre des décisions basées sur des données Tableaux de bord personnalisables : Choisissez des outils avec des tableaux de bord personnalisés pour mettre en évidence les indicateurs et les informations les plus importants pour vos campagnes

: Choisissez des outils avec des tableaux de bord personnalisés pour mettre en évidence les indicateurs et les informations les plus importants pour vos campagnes Capacités d'intégration : Privilégiez l'intégration avec les autres plateformes que vous utilisez, améliorant ainsi la fonction et l'efficacité de vos..Gestion des médias sociaux ouOutils CRM Ces outils Composants CRM sont essentiels pour optimiser votre stratégie de marketing d'influence et tirer le meilleur parti de vos collaborations. La mise en œuvre de ces composants Conseils CRM peuvent encore améliorer votre capacité à gérer les relations avec les influenceurs et à suivre les performances des campagnes de manière transparente.

Les 10 meilleurs outils de CRM pour influenceurs à utiliser en 2024

Votre outil CRM pour influenceurs vous donne les moyens d'identifier les meilleurs influenceurs pour la collaboration, de surveiller l'engagement entre les influenceurs et leurs abonnés, et d'analyser les performances de la campagne.

Voici notre liste des meilleurs outils de CRM pour influenceurs à choisir !

1. ClickUp-Bien pour la gestion de la relation client des influenceurs

Gérez toutes vos relations avec les influenceurs sur une seule plateforme en utilisant le logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp

Commençons par ClickUp -une plateforme tout-en-un qui répond à tous vos besoins en matière de gestion de la relation client. Logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp vous permet de superviser chaque aspect de vos efforts de marketing d'influence. Il offre une fonctionnalité astucieuse, un hub centralisé où vous pouvez suivre les interactions avec les influenceurs, surveiller la progression de la campagne et assurer une communication en temps opportun.

Voici comment il facilite la gestion des efforts de marketing d'influence :

Gestion efficace des influenceurs: Créez un environnement de travail dédié au marketing d'influence. Gérez les profils des influenceurs, suivez la progression des campagnes, centralisez la communication et collaborez de manière transparente avec les influenceurs et les membres de l'équipe sans changer de plateforme

Créez un environnement de travail dédié au marketing d'influence. Gérez les profils des influenceurs, suivez la progression des campagnes, centralisez la communication et collaborez de manière transparente avec les influenceurs et les membres de l'équipe sans changer de plateforme Tracer les activités de marketing: Utilisez Tableaux de bord ClickUp pour suivre les activités de votre équipe marketing sur l'ensemble des campagnes actives. Vous pouvez le faire en attribuant des échéanciers à chaque influenceur et en configurant des notifications pour rester informé de la progression

Utilisez Tableaux de bord ClickUp pour suivre les activités de votre équipe marketing sur l'ensemble des campagnes actives. Vous pouvez le faire en attribuant des échéanciers à chaque influenceur et en configurant des notifications pour rester informé de la progression Sélection d'influenceurs basée sur les données: Identifiez et ciblez les influenceurs les plus efficaces pour vos campagnes. Tirez parti deChamps personnalisés de ClickUp pour stocker les données de l'influenceur, les indicateurs démographiques, les mesures d'engagement et l'historique des performances afin de prendre des décisions fondées sur des données pour maximiser les performances de la campagne

Identifiez et ciblez les influenceurs les plus efficaces pour vos campagnes. Tirez parti deChamps personnalisés de ClickUp pour stocker les données de l'influenceur, les indicateurs démographiques, les mesures d'engagement et l'historique des performances afin de prendre des décisions fondées sur des données pour maximiser les performances de la campagne Collaboration et approbation du contenu: Faciliter une collaboration transparente avec les influenceurs sur la création de contenu. Partagez les briefs de campagne, les calendriers de contenu et les tableaux d'humeur. UtilisationDocuments ClickUp pour une modification en cours en temps réel et rationaliser le processus d'approbation

Faciliter une collaboration transparente avec les influenceurs sur la création de contenu. Partagez les briefs de campagne, les calendriers de contenu et les tableaux d'humeur. UtilisationDocuments ClickUp pour une modification en cours en temps réel et rationaliser le processus d'approbation Track campaign performance & ROI: Suivez les indicateurs d'engagement des influenceurs, suivez les indicateurs clés de performance (KPI) et mesurez le retour sur investissement (ROI) de la campagne. Générer des rapports perspicaces pour identifier les domaines d'amélioration et optimiser les futures campagnes

Suivez les indicateurs d'engagement des influenceurs, suivez les indicateurs clés de performance (KPI) et mesurez le retour sur investissement (ROI) de la campagne. Générer des rapports perspicaces pour identifier les domaines d'amélioration et optimiser les futures campagnes Automatisation: Rationalisez les tâches marketing répétitives telles que la réception des notifications de paiement de l'influenceur et l'envoi d'e-mails de goutte à goutte en utilisantClickUp Automatisations Vous pouvez également utiliser divers Modèles de CRM qui fournissent une disposition structurée pour gérer les détails de l'influenceur, les jalons de la campagne et les indicateurs de performance, le tout en un seul endroit.

L'un de ces modèles est le Modèle de contrat d'influenceur ClickUp , qui permet de s'assurer que tous les accords avec les influenceurs se présentent sous un formulaire standard, clair et simple.

Pour faire simple, il vous aide à mettre en place un accord de service pour définir des éléments tels que l'étendue du service, les conditions de paiement, les directives relatives aux influenceurs, les messages de la marque et les droits de propriété intellectuelle

Le modèle vous aide à créer un accord professionnel et à suivre la progression de chaque contrat d'influenceur . Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour libeller chaque contrat avec des détails tels que leur budget respectif ou leur phase de marketing

Vous pouvez également utiliser plus de plus de 15 affichages ClickUp y compris les vues Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier, pour suivre et organiser les informations relatives aux influenceurs à mesure que vous identifiez les influenceurs pertinents.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-119.png Améliorez vos stratégies CRM avec le modèle CRM simple de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-180546802&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$$cta/

Bien que vous puissiez utiliser le modèle précédent pour créer un contrat d'influenceur, le modèle de Modèle de CRM simple ClickUp vous aidera à gérer vos contacts. Ce modèle vous permet de personnaliser les statuts de vos contacts et d'ajouter des champs personnalisés pour obtenir plus d'informations en un coup d'œil.

Voici quelques-uns des avantages liés à l'utilisation d'un modèle de CRM simple :

Centraliser la gestion des données des influenceurs pour garantir la cohérence et l'exactitude des données

pour garantir la cohérence et l'exactitude des données Automatisation de l'entrée des données pour rationaliser efficacement les flux de travail commerciaux

pour rationaliser efficacement les flux de travail commerciaux Obtenir une perspective holistique des interactions avec les influenceurs, facilitant une prise de décision éclairée

des interactions avec les influenceurs, facilitant une prise de décision éclairée Identifier de meilleures informations sur les clients pour améliorer les relations avec les influenceurs

En outre, dans le cadre de l'initiative Afficher la liste et Vue Tableur dans ClickUp , les champs déroulants affichent les niveaux de priorité, les étapes, les valeurs estimées, les numéros de téléphone et d'autres détails concernant vos partenaires influenceurs sur un seul écran. Cela vous permet de saisir et de hiérarchiser rapidement vos partenariats les plus prometteurs, en économisant le temps qui serait autrement consacré à la navigation dans les tâches ou à l'ouverture de nouveaux onglets pour les mêmes informations.

Une fois que vous avez lancé une campagne de marketing d'influence, la plateforme fournit une assistance avec des centaines d'outils de gestion de projets marketing. Par exemple , Objectifs ClickUp vous permet de paramétrer des cibles commerciales, des jalons ou d'autres indicateurs pour évaluer les performances des influenceurs.

Idée et création plus rapide de collatéraux de marketing d'influence de haute qualité - des scripts vidéo aux légendes de médias sociaux et aux pages d'atterrissage - avec ClickUp Brain

À faire mention de l'utilisation de ClickUp Brain pour créer des textes de sensibilisation ? Cet assistant IA intégré de ClickUp est livré avec des invitations spécifiques au rôle pour générer des idées de campagne d'influence, rédiger des briefs de contenu et développer des études de cas marketing, ce qui en fait l'un des meilleurs assistants IA plateformes de création de contenu qui existent.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Bénéficiez d'une assistance à la gestion de campagne mur à mur grâce à l'outil de CRM de ClickUp

Utilisez des modèles pour gérer les processus de marketing et les influenceurs en une fraction du temps nécessaire

Stockez toutes les ressources marketing de manière centralisée et organisez-les à l'aide de ClickUp Docs

S'intégrer à plus de 1 000 applications pour rationaliser le marketing d'influence

Utilisez des paramètres mesurables et des systèmes de suivi pour vous assurer d'atteindre vos objectifs marketing

Les limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités de ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,500+ reviews)

4.7/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. CreatorIQ-Bien pour les grandes bases de données d'influenceurs

via CreatorIQ Assurant l'assistance sur Facebook et Instagram, CreatorIQ facilite la découverte d'influenceurs, la gestion de campagnes et l'établissement de rapports complets.

Il fait cela en centralisant les données cruciales des influenceurs, en fournissant un accès transparent tout au long du cycle de vie de votre campagne. Depuis une interface unifiée, vous pouvez accéder à des analyses sociales détaillées pour chaque influenceur, y compris les données démographiques de l'audience et les engagements actuels de la campagne

Son API permet de surveiller la portée de l'audience et les indicateurs d'engagement, garantissant ainsi que votre contenu atteint son plein potentiel.

CreatorIQ convient mieux aux marques disposant d'une vaste base de données d'influenceurs. L'une des raisons pour lesquelles nous avons dit cela est qu'il se vante d'une fonction de recherche robuste couvrant plus de 15M de créateurs de contenu. Ses analyses d'influence enrichies s'appuient sur la reconnaissance d'images de Google IA pour révéler les intérêts et les affinités avec la marque, améliorant ainsi la sélection des influenceurs et l'efficacité des campagnes

Les meilleures fonctionnalités de CreatorIQ

Découvrez les influenceurs pour votre campagne et filtrez ceux qui ont de faux abonnés en utilisant des insights de propriété avancés

Automatisation de la rémunération des influenceurs grâce à des paiements et des incitations rationalisés

Suivez l'évolution du contenu des influenceurs grâce à des rapports et des informations détaillés

Limites de CreatorIQ

À en croire certains utilisateurs, le tableau de bord de l'outil est difficile à naviguer et ne fait souvent pas de résultats précis

Les utilisateurs ont remarqué qu'il faut beaucoup de temps pour passer d'un écran à l'autre

Prix de CreatorIQ

Prix personnalisé

Evaluations et critiques de CreatorIQ

G2: 4.6/5 (540+ avis)

4.6/5 (540+ avis) Capterra: Pas assez d'avis

3. Klear-Bien pour la gestion de la sensibilisation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-122.png Klear /$$$img/

via Klear Klear (anciennement Twtrland) est une place de marché d'influenceurs complète pour découvrir des influenceurs, surveiller les campagnes et gérer les paiements. Ce CRM de marketing d'influence est le meilleur pour la gestion de l'approche, car il comporte un portail de découverte avec des filtres de recherche intelligents qui aident à trouver des influenceurs avec des attributs physiques et de compétences uniques

L'utilisation de Klear est simple. Vous sélectionnez la plateforme de médias sociaux sur laquelle vous souhaitez vous concentrer et définissez vos paramètres. Voici trois exemples de filtres :

Filtre thématique : Découvrez des influenceurs en fonction de leurs types de contenu, comme le bricolage, les voyages ou la mode

: Découvrez des influenceurs en fonction de leurs types de contenu, comme le bricolage, les voyages ou la mode Filtre d'emplacement : Utilisez-le pour les campagnes spécifiques à un emplacement ; il réduit le nombre d'influenceurs dans une zone géographique spécifique

: Utilisez-le pour les campagnes spécifiques à un emplacement ; il réduit le nombre d'influenceurs dans une zone géographique spécifique Filtre démographique : Trouvez des influenceurs en fonction de données démographiques telles que l'âge et le sexe pour mieux cibler votre public

Vous pouvez également l'utiliser pour effectuer des audits de vos concurrents et analyser leurs stratégies de marketing d'influence.

Klear meilleures fonctionnalités

Utilisez la fonctionnalité de recherche de marque pour identifier les créateurs alignés sur les valeurs de votre marque

Accédez aux indicateurs de progression des campagnes directement au sein de la plateforme

Obtenez des informations sur les stratégies de marketing des concurrents pour le forfait stratégique

Les limites de Klear

Klear peut ne pas être optimal pour l'emplacement des micro-influenceurs avec des audiences de niche très spécifiques

Les intégrations de paiement peuvent être compliquées à paramétrer

Prix de Klear

Prix personnalisés

G2: 4.6/5 (20+ commentaires)

4.6/5 (20+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

4. Grin-Bon pour les rapports de marketing d'influence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-6-1400x840.jpeg Grin /$$$img/

via Grin Grin est l'une des plateformes de marketing d'influence les plus conviviales. Il est spécifiquement conçu pour le marketing d'influence en e-commerce et la génération de rapports pour celui-ci.

Grin aide les spécialistes du marketing à découvrir et à se connecter avec des influenceurs potentiels.

Si vous ne savez pas avec quels influenceurs travailler, le système de notation des influenceurs de Grin classe les créateurs de contenu en fonction de leur pertinence pour votre marché cible. Son analyse avancée va au-delà des données démographiques de base, offrant un aperçu plus approfondi de votre cible et vous aidant à former des partenariats efficaces et à obtenir des résultats impressionnants.

Les meilleures fonctionnalités de Grin

Gérez toutes les discussions, la sensibilisation et l'introduction de produits dans une plateforme de gestion de la relation client intégrée

Obtenir des analyses avancées pour une meilleure compréhension des données démographiques et des comportements de l'audience

Facilitez les partenariats stratégiques avec les créateurs de contenu alignés sur les valeurs de votre marque

Limites de Grin

La base de données d'influenceurs de Grin pourrait être limitée en fonction de l'industrie ou de la niche

Exige souvent des utilisateurs qu'ils signent des contrats annuels

Prix de Grin

Tarifs personnalisés

G2: 4.6/5 (360+ commentaires)

4.6/5 (360+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (140+ commentaires)

5. Traackr-Bon pour une gestion personnalisée des influenceurs

via Traackr Traackr propose cinq produits distincts :

Grow : Aide à intégrer les influenceurs en douceur

: Aide à intégrer les influenceurs en douceur Activer : Facilite la collaboration en matière de contenu et la gestion des relations

: Facilite la collaboration en matière de contenu et la gestion des relations Mesurer : Suivre le retour sur investissement, les références et les performances concurrentielles

: Suivre le retour sur investissement, les références et les performances concurrentielles Optimiser : Optimiser : Améliorer l'optimisation du budget et des processus

: Optimiser : Améliorer l'optimisation du budget et des processus Scale : Augmentation des programmes d'influence grâce à la consolidation des données à l'échelle mondiale : Augmentation des programmes d'influence grâce à la consolidation des données à l'échelle mondiale

Nous avons essayé Measure pour, eh bien, mesurer la réussite de l'une de nos campagnes de marketing d'influence. Nous avons analysé l'engagement des influenceurs et le retour sur investissement, et nous avons même pu suivre les performances de ClickUp par rapport aux marques concurrentes.

Une fonctionnalité que j'ai trouvée particulièrement utile est le suivi automatique des mentions de la marque dans un flux personnalisé en temps réel. Cela vous permet de voir si vous obtenez l'exposition que vous attendez. J'ai également pu utiliser les informations et les hashtags en vogue au sein de notre communauté pour affiner nos stratégies marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Traackr

Accédez à un retour sur investissement détaillé et à des analyses comparatives

Utilisez les fonctions d'optimisation du budget pour contrôler les dépenses

Les limites de Traackr

Il y a parfois des pépins et des décalages

Les flux de travail des campagnes sont difficiles à gérer

Prix de Traackr

Croissance : A partir de 20 000 $/an (Minimum 3 utilisateurs)

: A partir de 20 000 $/an (Minimum 3 utilisateurs) Standard : A partir de 32 500 $/an (5 utilisateurs minimum)

: A partir de 32 500 $/an (5 utilisateurs minimum) Plus : A partir de 55 000 $/an (Minimum 10 utilisateurs)

G2: 4.3/5 (290+ avis)

4.3/5 (290+ avis) Capterra: 4.6/5 (30+ avis)

6. Upfluence-Bon pour l'automatisation des campagnes de marketing d'influence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-124.png Upfluence /$$$img/

via Upfluence Upfluence aide à identifier les créateurs en fonction de l'audience, du contenu et des indicateurs de performance sur les principales plateformes telles que Instagram, YouTube et Facebook. En plus de vous connecter avec des créateurs appropriés, il sert de hub central pour gérer les envois et traiter les paiements. Cela permet d'automatiser les campagnes.

La base de données Upfluence comprend des millions d'influenceurs, de micro-influenceurs et de célébrités. Elle vous permet d'affiner votre recherche à l'aide de plus de 20 filtres, notamment les mots-clés, la taille de l'audience et les plateformes sociales

Vous pouvez en outre repérer les influenceurs qui mentionnent déjà votre marque, ce qui améliore le potentiel de collaboration.

**Upfluence fournit également des modèles de contrats avec les influenceurs et d'e-mails de prise de contact

Les meilleures fonctionnalités d'Upfluence

Accédez à des profils d'influenceurs riches en données sur plusieurs plateformes de médias sociaux

Simplifiez la prise de contact avec des e-mails automatisés pour rationaliser les tâches administratives et gagner du temps

Utilisez le plugin Chrome pour des fonctions améliorées, telles que l'analyse approfondie des données des influenceurs et des indicateurs de performance

Limites d'Upfluence

Absence de politique d'annulation

Il n'est peut-être pas aussi intuitif que certains autres outils de marketing d'influence

Prix d'Upfluence

Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (130+ avis)

4.5/5 (130+ avis) Capterra: 4.9/5 (30+ avis)

7. AspireIQ-Bon pour les campagnes d'influence à grande échelle

via Aspirer Anciennement connu sous le nom de Revfluence, AspireIQ (également appelé Aspire) vous aide à identifier les influenceurs les plus performants dans votre niche, facilitant ainsi une prise de contact et des introductions rapides.

Cette plateforme facilite la communication avec les influenceurs grâce à des fonctionnalités qui permettent de gagner du temps, telles que des modèles de conditions prédéfinis et l'automatisation de l'approvisionnement en produits.

La vaste place de marché des créateurs d'Aspire fait gagner du temps dans la découverte de collaborations et permet aux créateurs de soumettre des propositions de partenariats potentiels

La fonctionnalité de CRM pour influenceurs organise et stocke efficacement les informations de contact des influenceurs, facilitant ainsi la gestion des relations.

Les meilleures fonctionnalités d'AspireIQ

Automatisation des processus tels que la rédaction et l'envoi de contrats ou la gestion de l'exécution des produits

Personnalisez les flux de travail pour garantir l'efficacité et l'alignement des tâches

Intégrer les e-mails pour maintenir des canaux de communication centralisés avec les influenceurs

Limites d'AspireIQ

La fonctionnalité du système de gestion de la relation client n'est pas intuitive. Un exemple : vous ne pouvez ajouter une adresse e-mail qu'une seule fois, ce qui complique le processus d'organisation des contacts de facturation

Prix d'AspireIQ

Les points forts : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Pro : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (1100+ commentaires)

4.6/5 (1100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (180+ commentaires)

8. Modash-Bon pour les marques B2C

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-126.png Modash /$$$img/

via Modash Modash est l'une des plateformes complètes de gestion des influenceurs conçues pour unifier et optimiser les efforts de marketing d'influence.

L'interface intuitive de la plateforme permet à toute l'équipe de suivre sans effort les interactions avec les influenceurs . Vous pouvez voir quels influenceurs ont été contactés, qui a décliné les offres et qui négocie actuellement des accords, rationalisant ainsi votre flux de travail et garantissant la transparence de la campagne.

La vaste base de données de Modash inclut chaque créateur sur Instagram, TikTok et YouTube, ce qui signifie qu'elle compte plus de 250M$ de profils, offrant un large tableau d'experts pour la collaboration. Vous pouvez rechercher et filtrer les créateurs en fonction de divers critères de profil, tels que les intervalles d'abonnés, les langues, les taux d'engagement, les hashtags et les mots clés dans leur bio.

Modash meilleures fonctionnalités

Découvrez les influenceurs qui correspondent à votre public idéal

Surveillez les campagnes pour obtenir des informations uniques et un suivi des performances

Simplifiez la gestion des relations avec les influenceurs en veillant à ce que chaque interaction soit documentée et organisée

Limites de Modash

Il existe certaines limites dans le suivi du contenu provenant d'Instagram

Prix de Modash

Essentiels : 120$/mois par utilisateur

: 120$/mois par utilisateur Performance : 299 $/mois pour 5 utilisateurs

: 299 $/mois pour 5 utilisateurs Avancé : 899 $/mois pour 10 utilisateurs

: 899 $/mois pour 10 utilisateurs Enterprise : Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. Storyclash - Bon pour la gestion des données

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-127-1400x894.png Storyclash /$$$img/

via Storyclash La fonctionnalité de découverte et de recherche d'influenceurs de Storyclash permet aux marques d'identifier des influenceurs sur Instagram, TikTok et d'autres plateformes de médias sociaux. Vous pouvez appliquer des filtres tels que l'emplacement, la taille de l'audience, le sexe et les taux d'engagement pour repérer les influenceurs idéaux pour leurs campagnes.

Le CRM pour influenceurs de Storyclash consolide toutes les informations essentielles sur les influenceurs dans un emplacement centralisé . Vous pouvez gérer efficacement les détails de l'influenceur avec une fonction de glisser-déposer pour des mises à jour faciles. Les libellés, les étiquettes et les notes personnalisables améliorent encore l'organisation et la gestion du flux de travail, garantissant une approche rationalisée de la gestion des relations avec les influenceurs

Storyclash meilleures fonctionnalités

Contrôlez les collaborations avec les influenceurs et les performances des campagnes en temps réel

Utilisez des analyses alimentées par l'IA pour suivre les indicateurs d'engagement et les données démographiques de l'audience

Effectuez une analyse complète de la concurrence pour obtenir des informations stratégiques

Limites de Storyclash

Certains utilisateurs trouvent que les prix sont plus élevés

L'intégration avec d'autres outils marketing est limitée

Prix de Storyclash

Léger : A partir de 999$/mois

: A partir de 999$/mois Professionnel : A partir de $1999/mois

: A partir de $1999/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (40+ commentaires)

4.4/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (25+ avis)

10. Promotion-Bien pour la découverte d'influenceurs

via Promotion Si vous souhaitez accéder facilement au contenu généré par les utilisateurs pour le réaffecter, suivre les performances et maintenir la visibilité de votre marque, vous pouvez envisager Promoty.

Cette plateforme de marketing d'influence offre une base de données de plus de 100M de créateurs et permet aux utilisateurs de filtrer les recherches par audience, intérêts et divers autres critères

Le CRM d'influenceurs de Promoty au sein de la plateforme rationalise la découverte d'influenceurs sur TikTok, YouTube et Instagram. Vous pouvez ajouter les détails de l'influenceur directement dans le système pour améliorer la gestion et le suivi des campagnes.

Promoty comprend également une fonctionnalité de discussion in-app pour une communication en temps réel avec les influenceurs, ce qui améliore l'efficacité de la collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de Promoty

Accédez à des analyses et des rapports complets sur les performances de la campagne

Rationaliser les processus d'approbation du contenu avec des flux de travail intégrés

Gérez efficacement les paiements et les collaborations des influenceurs au sein de la plateforme

Limites de Promoty

Certains utilisateurs affirment qu'il faut du temps pour configurer les détails d'une campagne

Prix de Promoty

Basique: $95/mois par utilisateur

$95/mois par utilisateur Professionnel: $198/mois par utilisateur

$198/mois par utilisateur Expert: $297/mois par utilisateur

$297/mois par utilisateur Enterprise: $907.50/mois par utilisateur

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Maximisez votre portée avec les meilleurs outils de CRM pour influenceurs !

C'est le moment de prendre des décisions.

Le marketing d'influence joue un rôle important, commandant une grande part des budgets de marketing de contenu chaque année. Alors que de nombreuses entreprises utilisent déjà le marketing d'influence, il est crucial d'améliorer les efforts avec des outils de gestion d'influenceurs efficaces.

Voici ce que j'en pense : Même s'il faut beaucoup apprendre pour l'utiliser, ClickUp se distingue comme un outil tout-en-un de gestion de la relation client et de gestion de projet. Il combine de manière unique des capacités de gestion d'influence avec des fonctions CRM complètes. Il permet aux entreprises de rationaliser les collaborations avec les influenceurs, de suivre les performances des campagnes et de gérer les relations avec les clients de manière transparente sur une seule plateforme.

Avec des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, le suivi des objectifs et des options d'intégration étendues, ClickUp donne aux équipes les moyens d'améliorer les stratégies de marketing d'influence tout en maintenant des pratiques CRM efficaces. Associez-le à une plateforme de découverte d'influenceurs et vous obtiendrez un atout précieux pour maximiser efficacement les budgets de marketing de contenu. Créer un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui pour maximiser le retour sur investissement de vos efforts en matière de marketing d'influence !