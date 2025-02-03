les 10 meilleurs outils d'IA pour les professionnels de l'informatique en 2025

Imaginez que vous passiez un temps précieux à collecter des rapports de statut quotidiens auprès de chaque équipe travaillant sur un projet, à compiler ces données, à créer des rapports et à les partager avec les parties prenantes. Tout ce processus ne laisse pas de temps pour les tâches stratégiques.

Avec l'automatisation, en revanche, un outil collecte les données, les compile et les met en forme, génère des rapports et des tableaux de bord en temps réel et envoie des notifications aux parties prenantes. Instantanément, vous avez plus de temps à consacrer à la planification du projet, au brainstorming et aux discussions d'équipe.

C'est exactement la raison pour laquelle je suis constamment à la recherche d'outils qui augmentent l'efficacité et la productivité des équipes !

Parmi tous les outils IA que j'ai testés spécifiquement pour les professionnels de l'informatique, seuls quelques-uns se sont démarqués. Voici une liste compilée d'outils d'IA pour les professionnels de l'informatique, issue de mon expérience et des recherches approfondies menées par l'équipe ClickUp. Ces outils peuvent vous aider dans tout, de la rationalisation des flux de travail à la gestion de projets informatiques complexes.

C'est parti !

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils d'IA pour les professionnels de l'informatique ?

À l'ère de la technologie, les professionnels de l'informatique doivent utiliser des outils d'IA qui améliorent l'efficacité et la prise de décision.

Voici quelques fonctionnalités clés à prendre en compte lors du choix d'un outil IA pour votre équipe informatique :

Capacités d'intégration: Vérifiez si l'outil alimenté par l'IA s'intègre à votre pile technologique et à votre infrastructure informatique existantes. En outre, tenez compte de la facilité de déploiement de l'outil. Certains outils d'IA accélèrent le déploiement grâce à des modèles intégrés, tandis que d'autres nécessitent une personnalisation pour répondre à des besoins spécifiques

Vérifiez si l'outil alimenté par l'IA s'intègre à votre pile technologique et à votre infrastructure informatique existantes. En outre, tenez compte de la facilité de déploiement de l'outil. Certains outils d'IA accélèrent le déploiement grâce à des modèles intégrés, tandis que d'autres nécessitent une personnalisation pour répondre à des besoins spécifiques Évolutivité: Choisissez un outil d'intelligence artificielle capable de gérer des volumes de données croissants sans compromettre la qualité des performances. Évaluez l'architecture de l'outil, et les fonctionnalités, telles que l'auto-scaling

Choisissez un outil d'intelligence artificielle capable de gérer des volumes de données croissants sans compromettre la qualité des performances. Évaluez l'architecture de l'outil, et les fonctionnalités, telles que l'auto-scaling Sécurité des données: Évaluez les outils d'IA en fonction des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité des données. À fait-il respecter les normes de l'industrie telles que l'HIPAA et le GDPR ? À la plateforme fait-elle du chiffrement de bout en bout pendant l'analyse et le partage des données ? Évaluez également les fonctionnalités, comme les contrôles d'accès et les permissions

Évaluez les outils d'IA en fonction des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité des données. À fait-il respecter les normes de l'industrie telles que l'HIPAA et le GDPR ? À la plateforme fait-elle du chiffrement de bout en bout pendant l'analyse et le partage des données ? Évaluez également les fonctionnalités, comme les contrôles d'accès et les permissions Personnalisation : Déterminez si l'outil d'intelligence artificielle est flexible pour votre cas d'utilisation. Pouvez-vous personnaliser les flux de travail en fonction de votre secteur d'activité et de vos procédures opératoires normalisées ? De cette façon, l'outil s'adaptera aux besoins futurs de votre entreprise en pleine croissance, et vous pourrez l'employer dans différentes situations

Les 10 meilleurs outils d'IA pour les professionnels de l'informatique en 2024

Voici mes meilleurs choix pour vous :

1. ClickUp : Le meilleur pour l'automatisation des tâches informatiques et la gestion de projet

automatiser les tâches et les processus informatiques avec ClickUp_

Que je planifie, gère ou livre un projet informatique, je peux tout faire à partir d'une seule et même plateforme. J'aime ClickUp pour une raison simple : il rend mon travail simple et fluide. Ma journée en tant que responsable informatique tourne autour de la gestion des tâches. La solution tout-en-un de ClickUp pour l'IT et le PMO facilite la gestion de tâches et de projets multiples.

Avec Tâches ClickUp clickUp Tasks, l'attribution de tâches quotidiennes ou de tâches liées à des projets complexes est rapide et efficace. Je peux attribuer des tâches individuelles aux membres de l'équipe, ajouter des tâches liées et des champs personnalisés, lier des tâches et définir des types de tâches.

De plus, il est fantastique de pouvoir assigner des tâches directement à partir de la page d'accueil du ClickUp Chat . Cette fonctionnalité permet de regrouper la communication de mon équipe sous un même toit. Je peux partager des mises à jour, des liens et des ressources avec toute mon équipe en une seule fois. Je peux également utiliser les @mentions et les mentions pour ajouter quelqu'un aux discussions et faire avancer les éléments d'action. Le suivi du temps de ClickUp permet de s'assurer que tous les projets sont livrés à temps. Elle simplifie la planification des projets en fournissant des échéanciers, des estimations et des rapports de durée, ce qui me permet de déléguer les tâches efficacement.

suivez le temps passé par jour, semaine, mois, ou tout autre intervalle personnalisé avec l'application de gestion du temps de ClickUp_

J'utilise également Automatisations ClickUp pour créer des fonctions personnalisées qui automatisent les tâches répétitives comme l'envoi de rappels, d'e-mails, d'envois de formulaires et de processus de planification.

En outre, les fonctions de ClickUp Modèles informatiques me permettent de standardiser les flux de travail sans les créer de toutes pièces. Voici quelques modèles ClickUp que j'aime $$a$$ :

Normaliser les processus informatiques pour garantir la qualité du service avec le modèle ITSM de ClickUp

Modèle ClickUp ITSM Darktrace est une plateforme de sécurité qui utilise l'intelligence artificielle auto-apprenante pour atténuer les cyber-risques et prévenir les menaces. Cet outil IA destiné aux professionnels de l'informatique surveille et protège les actifs numériques à travers les écosystèmes.

J'apprécie particulièrement les fonctionnalités IA de Darktrace, qui permettent aux analystes informatiques de détecter rapidement les initiés malveillants, ce qui permet aux entreprises d'agir plus tôt. Ainsi, l'outil prévient l'impact sans précédent des cyberattaques, réduit le temps et le coût de réponse aux incidents,et améliore la rentabilité.

Les meilleures fonctionnalités de Darktrace

Automatisation de la détection, de la neutralisation et de la réponse aux menaces grâce à un système immunitaire d'entreprise alimenté par l'IA

Agir contre les cyberattaques en temps réel grâce à une solution de réponse autonome

Voir les menaces identifiées et obtenir des suggestions avec un visualiseur de menaces

Limites de Darktrace

La fonction de recherche avancée n'est pas bien définie

L'outil peut produire des alertes faussement positives indiquant des menaces potentielles inoffensives

Prix de Darktrace

Petit: $30,000 [Jusqu'à 300 Mbps de bande passante moyenne, 200 Hosts]

$30,000 [Jusqu'à 300 Mbps de bande passante moyenne, 200 Hosts] Medium: $60,000 \N[Jusqu'à 2 Gbps de bande passante moyenne, 1000 Hosts\N]

$60,000 \N[Jusqu'à 2 Gbps de bande passante moyenne, 1000 Hosts\N] Large: $100,000 [Jusqu'à 5 Gbps de bande passante moyenne, 10,000 Hôtes]

Évaluations et critiques de Darktrace

G2 : 4.4 sur 5 (20+ commentaires)

: 4.4 sur 5 (20+ commentaires) Capterra : Pas assez de critiques

3. Rasa : Le meilleur pour construire des bots IA personnalisés

le chatbot de Rasa est un outil d'aide à la décision et à la prise de décision la vie de l'homme est en danger Rasa est une plateforme open-source qui vous permet de construire des chatbots IA personnalisés et des assistants virtuels pour votre entreprise. Elle se targue d'un moteur IA futuriste et d'une interface sans code qui facilite la construction de bots, même pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience en codage.

Avec la technologie IA de Rasa, vous pouvez personnaliser les bots pour l'analyse des données et les rapports, résoudre les requêtes des clients, envoyer des rappels personnalisés pour les dates d'échéance, et plus encore.

Les fonctionnalités clés de Rasa

Construisez un chatbot IA personnalisé unique et des assistants conversationnels avec un contrôle total des données, de l'apparence et des fonctionnalités

Favorisez une collaboration efficace au sein de l'équipe grâce à l'interface utilisateur intuitive sans code par glisser-déposer

Gérer de gros volumes d'utilisateurs et de discussions sans affecter les performances grâce à sa conception évolutive

Limites de Rasa

La navigation de l'outil n'est pas conviviale

Ce n'est pas le meilleur outil IA pour construire des modèles LLM ; il a besoin de plus d'assistance pour les bases de données complexes

Tarifs de Rasa

Édition développeur : Démarrage gratuit

: Démarrage gratuit Croissance : A partir de 35 000

: A partir de 35 000 Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Rasa

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

4. Copilote GitHub : Le meilleur pour le développement de logiciels

le site web de l'association a été mis à jour GitHub GitHub Copilot est un outil IA destiné aux développeurs qui accélère le processus de développement de logiciels. Basé sur le traitement du langage naturel, il fournit des recommandations personnalisées et résout les requêtes liées aux bugs, à la cohérence du code, à la conception de nouvelles fonctionnalités, et plus encore.

Les fonctionnalités du GPT-3 alimentées par l'IA améliorent la productivité de l'équipe en offrant des suggestions de code en temps réel et en automatisant les tâches répétitives comme le code boilerplate. Il dispose également d'une interface conviviale qui permet aux débutants d'essayer plusieurs langages de programmation.

Caractéristiques clés de GitHub Copilot

Détectez les modèles LLM vulnérables et améliorez le processus de codage, la qualité du code et la sécurité grâce à un système de prévention des vulnérabilités

Grâce à ses modèles IA avancés, obtenez des réponses à tout ce que vous demandez - des questions générales sur la programmation aux requêtes spécifiques sur la base de code avec Copilot chat

Améliorez votre expérience de codage et la qualité du code grâce à des suggestions basées sur l'intelligence artificielle et à l'achèvement automatique du code en temps réel

Les limites de GitHub Copilot

À certains moments, l'IA ne comprend pas clairement les instructions, ce qui résulte en des résultats répétitifs

Parfois, l'outil renvoie des résultats inexacts. Il peut nécessiter des invitations séquentielles pour obtenir les résultats souhaités

Prix GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 $ par mois

: 10 $ par mois Copilot Business : 19 $ par mois/utilisateur

: 19 $ par mois/utilisateur Copilot Enterprise : 39 $ par mois/utilisateur

Évaluations et critiques de GitHub Copilot

G2 : 4.5 sur 5 (130+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (130+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (20+ commentaires)

5. CrowdStrike Falcon : Le meilleur pour la sécurité des données

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience de l'équipe la grève de la foule CrowdStrike Falcon est un Automatisation des technologies de l'information un logiciel qui utilise les flux de travail natifs de GenAI pour prévenir les violations de données. L'outil d'IA de la plateforme, Charlotte IA, répond aux requêtes qui vous aident à prendre les mesures nécessaires en matière de dépannage, de modification des politiques et de mise à jour des machines.

CrowdStrike Falcon est un outil précieux qui réunit la sécurité et l'informatique au sein d'une même plateforme et offre une cybersécurité à la vitesse de la machine.

CrowdStrike Falcon fonctionnalités clés

Détecter et répondre aux menaces du cloud à partir d'une plateforme unifiée avec une sécurité cloud de bout en bout

Identifier tous les adversaires et contenir l'incident avec une enquête sur les menaces basée sur le renseignement pour prévenir les attaques futures

Automatisation de l'analyse des scripts IaC pendant les phases de développement avec l'intégration du pipeline CI/CD

Limites de CrowdStrike Falcon

L'intégration avec d'autres outils est compliquée

CrowdStrike Falcon : les prix

Pour les petites entreprises

Falcon Go : 4,99 $/appareil/mois

: 4,99 $/appareil/mois Falcon Pro : 8,33 $/appareil/mois

Pour les entreprises

Falcon Pro: 99,99 $/appareil par an

99,99 $/appareil par an Falcon Enterprise : 184,99 $/appareil par an

CrowdStrike Falcon évaluations et critiques

G2 : 4.7 sur 5 (250+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (250+ commentaires) Capterra: 4.7 sur 5 (30+ commentaires)

6. Freshservice : Le meilleur pour l'automatisation et l'intégration d'un flux de travail

le site web de Freshservice est un site web de la Commission européenne, qui est un site web de la Commission européenne Freshservice Freshservice by Freshworks est l'un des outils d'IA pour les professionnels de l'informatique qui automatise les opérations informatiques. L'outil Outils d'IA offre une IA intégrée et une automatisation des flux de travail pour vous aider à mécaniser les tâches répétitives et à vous concentrer sur celles qui sont essentielles.

Avec les fonctionnalités de gestion des services Freshservice et les outils intégrés alimentés par l'IA, vous gagnez du temps en automatisant les requêtes de routine, en construisant un libre-service client et en fournissant des résolutions rapides et des perspectives aux managers, aux agents et aux autres membres de l'équipe.

Freshservice fonctionnalités clés

Affichez une vue unifiée de plusieurs canaux tels que les textes, les tickets et les e-mails

Utilisez l'analyse prédictive pour prédire les incidents, générer des résumés de cas, effectuer une analyse des causes profondes et prévenir la périodicité des incidents avec l'IA

Exécutez des projets dans une plateforme unique pour obtenir des informations précieuses sur..Objectifs informatiques et de la charge de travail, de suivre la progression et d'améliorer la gestion du projet

Limites du service de rafraîchissement

Absence de fonctionnalités importantes comme le versionnage, le formatage avancé, la sauvegarde et la restauration, etc.

Les rapports d'analyse de données sont limités. Ils ne sont disponibles que sous trois catégories : incidents, changements et actifs

Tarification Freshservice

Démarrage: 29$/mois par agent

29$/mois par agent Croissance: 59$/mois par agent

59$/mois par agent Pro: $115/mois par agent

$115/mois par agent Enterprise : 145$/mois par agent

Évaluations et critiques de Freshservice

G2: 4,6 sur 5 (1100+ commentaires)

4,6 sur 5 (1100+ commentaires) Capterra: 4.5 sur 5 (500+ commentaires)

7. Tabnine : Le meilleur pour l'automatisation du code

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres Tabnine Tabnine est une assistant personnel IA pour le codage. Il génère des codes de haute qualité et fiables pour les développeurs, en automatisant les tâches de codage répétitives. La plateforme couvre tout, de l'explication du code, la création de code et les tests de code à la génération de documents, la correction de bugs et le développement d'applications. Elle comprend la façon dont on écrit les codes et recommande des achevés pour correspondre aux préférences du code.

Caractéristiques clés de Tabnine

Obtenez des suggestions contextuelles de l'intelligence artificielle basées sur vos styles et modèles de codage

Construisez un modèle d'IA personnalisé formé sur votre base de code

Bénéficiez d'une rétention de code nulle avec une sécurité et une confidentialité avancées

Limites de Tabnine

Seuls les forfaits payants incluent des suggestions d'achèvement de code pour les lignes et les fonctions

Les suggestions de l'IA ne sont pas toujours valables, et parfois, les suggestions d'autocomplétion sont incorrectes

Tabnine pricing

Basic : $0

: $0 Pro : 12 $/ utilisateur/mois [Gratuit pendant 90 jours]

: 12 $/ utilisateur/mois [Gratuit pendant 90 jours] Enterprise : 39 $/ utilisateur/mois [facturé annuellement]

Tabnine évaluations et critiques

G2 : 4.2 sur 5 (40 commentaires)

: 4.2 sur 5 (40 commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

8. Mist : Le meilleur pour la gestion et la surveillance des réseaux

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe d'experts le monde est en train de changer.. Mist de Juniper Networks est un outil IA polyvalent pour la gestion et la surveillance des réseaux. Il transforme les performances du réseau et les expériences des utilisateurs grâce à des flux de travail automatisés, des notifications proactives et des processus de service d'assistance.

Le réseau sans fil piloté par l'IA assiste les entreprises technologiques dans l'amélioration de leurs systèmes de provisionnement, de surveillance et d'alerte. L'assistant IA de Mist, Marvis, rationalise le dépannage dans l'ensemble des domaines du réseau local sans fil et du SD-WAN. Marvis assure le bon fonctionnement du réseau, en réglant automatiquement les problèmes avant qu'ils n'impactent les utilisateurs.

Caractéristiques clés de Mist

Facilite l'équipe pour résoudre les problèmes, obtenir des informations riches et dépanner avec Marvis- l'assistant réseau virtuel de Mist

Résoudre plus rapidement les problèmes potentiels grâce à des recommandations prédictives

Optimiser l'expérience utilisateur et les performances du réseau avec des algorithmes d'apprentissage automatique

Limites de Mist

La fonctionnalité d'analyse des données permet d'initier l'analyse mais pas le dépannage

Le logiciel est cher. Il existe des alternatives économiques pour répondre aux besoins de base en matière de sécurité et de connexion Wi-Fi

Prix brumeux

Non disponible sur le site web

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : NA

9. Rubrik : Meilleur pour la sécurité des données

il n'y a pas d'autre moyen de protéger les données que de les rendre accessibles à tous le président de l'Union européenne Rubrik est l'une des meilleures applications de sécurité et de gestion des données. Elle automatise l'analyse, la sauvegarde, la récupération et la protection des données dans tous les environnements à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique.

La plateforme offre une sauvegarde des machines virtuelles, des serveurs physiques et de l'ensemble du centre de données, ce qui vous donne la flexibilité de récupérer les données depuis n'importe où. L'outil assure également le suivi des actifs, la gestion des actifs, l'analyse des données, Gouvernance informatique et la conformité dans les clouds et les centres de données.

Les fonctionnalités clés de Rubrik

Sauvegarde des données des composants matériels et logiciels dans une plateforme unifiée

Automatisation de la réponse aux cyberincidents pour se concentrer sur les problèmes de sécurité prioritaires et récupérer les données essentielles grâce à sa solution alimentée par l'IA

Identifier et alerter les utilisateurs des cyberattaques potentielles avec la détection avancée des anomalies

Limites de Rubrik

Les options de personnalisation des rapports sont limitées

Les utilisateurs ont signalé que le modèle de licence pour toutes les fonctionnalités est très compliqué. Il est difficile de comprendre quelles fonctionnalités sont incluses dans l'achat de base

Tarification Rubrik

Non disponible sur le site web

Évaluations et critiques de Rubrik

G2 : 4.6 sur 5 (80+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (80+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (40+ commentaires)

10. AppDynamics : Le meilleur pour le contrôle de la performance des applications

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière AppDynamics AppDynamics de Cisco est une plateforme d'observabilité full-stack qui permet de surveiller en temps réel les performances des applications cloud. Elle permet de suivre, d'analyser, de configurer et de dépanner l'exécution du code à l'aide d'algorithmes IA.

Avec les agents et les contrôleurs AppDynamics, j'ai une visibilité au niveau du code agents et contrôleurs dynamiques, j'ai une visibilité au niveau du code sur l'application aux côtés d'aperçus sur les indicateurs de performance. En outre, l'outil automatise la collecte des indicateurs de dépannage, ce qui permet de gagner du temps pour les tâches stratégiques.

Les fonctionnalités clés d'AppDynamics

Surveillez les performances, le comportement et la durée d'exécution du code de l'application avec Smart AppDynamics

Visualisation des performances grâce à la découverte automatique des demandes de trafic et à la génération de cartes topologiques basées sur l'IA

Résolvez les problèmes avant que les clients ne les remarquent avec la détection des anomalies et les alertes automatisées

Déployer rapidement le logiciel en l'intégrant aux pipelines CI/CD et aux plateformes cloud existantes

Limites d'AppDynamics

AppDynamics a une installation complexe ; elle nécessite une expertise spécifique

Les mises à niveau des agents de la plateforme sont manuelles. Il n'y a pas de fonctionnalité de mise à niveau de l'air à partir du contrôleur

Tarification d'AppDynamics

Édition de surveillance de l'infrastructure: 6 $/mois par cœur de CPU

6 $/mois par cœur de CPU Edition Premium: 33$/mois par CPU Core

33$/mois par CPU Core Édition Enterprise: 50 $/mois par cœur de CPU

50 $/mois par cœur de CPU Édition Enterprise pour les solutions SAP®: 95 $/mois par cœur d'unité centrale

95 $/mois par cœur d'unité centrale Surveillance des utilisateurs réels: 0,06 $/mois pour 1000 jetons

0,06 $/mois pour 1000 jetons Application sécurisée Cisco: 13,75 $/mois par cœur d'unité centrale

AppDynamics ratings and reviews (en anglais)

G2: 4,3 sur 5 (350+ commentaires)

4,3 sur 5 (350+ commentaires) Capterra: 4,6 sur 5 (30+ avis)

Gérez efficacement vos projets informatiques avec ClickUp

Alors que d'autres outils IA assurent la sécurité des données, aident à construire des assistants IA personnalisés et gèrent l'assistance informatique, un outil de gestion de projet comme ClickUp vous aidera à obtenir des résultats, de manière efficace et efficiente.

De la création de tâches individuelles à l'automatisation des tâches informatiques, en passant par la définition d'objectifs, la gestion des charges de travail et l'obtention de retours en temps réel, ClickUp simplifie votre projet de bout en bout. Essayez ClickUp gratuitement pour améliorer l'efficacité de votre équipe informatique !