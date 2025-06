Modèles gratuits de rapports de dépenses Excel pour garder vos finances (et votre santé mentale) intactes

La gestion des dépenses d'entreprise peut s'apparenter à un véritable casse-tête, en particulier pour les petites entreprises qui ne peuvent pas s'offrir des logiciels coûteux. Chaque reçu, chaque petite dépense et chaque facture s'accumulent plus vite que vous ne pouvez dire « responsabilité fiscale »

Heureusement, Excel existe.

Nous avons compilé une liste des meilleurs modèles Excel de rapports de dépenses conçus pour vous simplifier la vie. Ces modèles vous aideront à suivre vos dépenses, à rester organisé et à vous assurer que vos finances sont en ordre chaque mois et chaque trimestre.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport de dépenses Excel ?

Vous souhaitez que votre modèle de rapport de dépenses Excel soit simple à gérer et à interpréter, et qu'il comporte des éléments visuels pratiques tels que des barres, des graphiques et d'autres affichages de données attrayants. Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle de rapport de dépenses Excel idéal :

Clair comme de l'eau de source : optez pour un modèle qui offre des aides visuelles faciles à comprendre. Les diagrammes et les graphiques doivent mettre en lumière vos données financières, et vous ne devez pas avoir l'impression de vous perdre dans un labyrinthe de colonnes, de lignes et de filtres

Facilement personnalisable : choisissez un modèle qui s'adapte parfaitement à votre suivi des dépenses sans complication. Il doit vous permettre de commencer immédiatement à saisir des données, vous évitant ainsi d'avoir à modifier les colonnes ou à vous embêter avec la validation et la mise en forme des données. L'objectif ? Vous permettre d'analyser et de gérer rapidement vos dépenses, sans vous enliser dans la configuration de feuilles de calcul

Facile à partager : les rapports de dépenses nécessitent un travail d'équipe : ajout, approbation et traitement des dépenses. Utiliser Excel pour cela peut s'avérer compliqué, car ce logiciel n'est pas conçu pour la collaboration en temps réel. Google Sheets offre une solution, mais elle n'est pas idéale et assez chaotique. Ne vous inquiétez pas, il existe un moyen plus simple de gérer cela, nous y reviendrons bientôt

Conçu pour Excel : de nombreux modèles ne sont pas entièrement optimisés pour Excel, ce qui rend difficile l'utilisation efficace de fonctionnalités clés telles que les formules, les tableaux croisés dynamiques et la fonction RECHERCHEV. Il est donc important de choisir un modèle conçu en tenant compte des capacités d'Excel et qui correspond étroitement à ce que vous souhaitez faire

Modèles de rapports de dépenses Excel

Découvrez notre sélection triée sur le volet de modèles de rapports de dépenses Excel, conçus pour une gestion financière efficace. Quel que soit votre secteur d'activité, ils conviennent à tous, des freelances aux équipes d'entreprise. Ils sont pratiques, simples et prêts à l'emploi.

À vos marques, prêts, partez ! 🚦

1. Modèle de rapport de dépenses Excel

via Microsoft

Ce modèle de rapport de dépenses est idéal pour ceux qui aiment que leur suivi financier soit clair, sans fioritures ni complications. Il est conçu pour tout gérer, du suivi des frais de déplacement au calcul du coût des courses quotidiennes, ce qui en fait un choix solide pour une gestion simple des dépenses. La disposition est claire et intuitive, vous n'aurez donc pas besoin d'un GPS pour naviguer entre les colonnes.

Toutefois, il convient de noter que si vos besoins en matière de suivi financier sont plus détaillés et complexes, vous trouverez peut-être ce modèle trop basique. Il ne dispose pas des fonctionnalités avancées des systèmes plus sophistiqués nécessaires pour optimiser la comptabilité et la gestion budgétaire.

Ce modèle de rapport de dépenses Excel devrait convenir à tous ceux qui ont besoin d'un suivi simple et efficace de leurs dépenses.

2. Modèle de suivi des dépenses

via Microsoft

Si vous aimez contrôler vos dépenses avec précision et que vous souhaitez avoir un aperçu détaillé de vos finances, ce modèle de suivi des dépenses est parfait. Il vous permet de surveiller facilement vos dépenses quotidiennes dans différentes catégories, telles que la nourriture, les transports et les dettes de carte de crédit. Les cellules sont entièrement personnalisables et le modèle comprend des options de visualisation telles que des diagrammes.

Toutefois, si vous préférez une approche simple de la budgétisation et une analyse coûts-avantages structurée, ce modèle pourrait vous sembler trop complexe. Ce modèle vous conviendra parfaitement si vous souhaitez analyser en profondeur vos habitudes de dépenses avec une précision militaire. Mais si vous recherchez quelque chose qui nécessite moins de validation quotidienne, vous devriez peut-être continuer à chercher.

37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul.

3. Modèle de rapport de dépenses de base

via Microsoft

Le modèle de rapport de dépenses de base offre une solution simple pour le suivi des dépenses. Il réduit le processus de suivi des dépenses à l'essentiel, ce qui le rend incroyablement convivial. Avec une section distincte pour la personnalisation (nom de l'employé, rôle, responsable, etc.) et des colonnes pour suivre la date, le type et le montant total de chaque dépense, cette feuille de calcul simple offre un aperçu détaillé des dépenses des employés. Ce modèle est simple et facile à mettre en forme, ce qui vous aide à gérer efficacement vos finances.

Cependant, sa simplicité peut ne pas suffire aux grandes entreprises ou aux analyses financières détaillées. Il convient à un usage personnel ou aux petites entreprises qui ont besoin d'un suivi de base de leurs dépenses.

Limites de l'utilisation d'Excel pour les rapports de dépenses

Si Excel est un outil ancien et fiable pour le suivi des dépenses, il n'est pas exempt de bizarreries qui peuvent vous donner envie de vous arracher les cheveux.

Sujets à erreurs : Excel vous fait confiance pour être parfait, mais soyons réalistes, nous ne sommes que des êtres humains. Une petite erreur peut signifier doubler une entrée ou oublier une dépense, ce qui entraîne des calculs budgétaires inexacts

Absence de collaboration en temps réel : la conception de la collaboration dans Excel est à peu près aussi moderne qu'un télécopieur. Sans mises à jour en temps réel, les membres de l'équipe pourraient tout aussi bien envoyer des signaux de fumée pour partager les dernières informations financières. Disons simplement que le travail d'équipe n'est pas son point fort

Défis liés à l'intégration : Excel se comporte souvent comme s'il était le seul logiciel installé sur votre ordinateur. Oui, il se fait désirer. Son intégration à d'autres outils financiers peut entraîner une multitude de données déroutantes et un travail manuel fastidieux

Sécurité des données limitée : avec une sécurité qui se résume à un simple mot de passe, les données financières sensibles risquent de ne pas être entre de très bonnes mains. C'est un peu « risqué » en matière de sécurité

Mauvaise gestion des données historiques : il est difficile de traiter les données passées dans Excel. Vous souhaitez comparer les dépenses de cette année avec celles de l'année dernière ? Bonne chance pour ne pas mettre toute la feuille en désordre

Excel est certes un excellent outil, mais il n'est pas parfait. Il ne permet pas la collaboration en temps réel et entre souvent en conflit avec d'autres outils financiers, ce qui entraîne des complications et des erreurs inutiles.

Alternatives aux modèles de rapports de dépenses Excel

Si les limites d'Excel vous empêchent d'avancer, pensez aux modèles ClickUp. Ces modèles sont conçus pour améliorer les flux de travail modernes et renforcer la collaboration sans les maux de tête habituels liés aux feuilles de calcul.

Les fonctionnalités de ClickUp vont au-delà du simple stockage de données. En tant que solution complète de gestion de projet, il offre une collaboration en temps réel, une sécurité renforcée et une intégration transparente avec d'autres plateformes, vous permettant ainsi d'organiser efficacement vos dépenses.

1. Modèle de rapport de dépenses par ClickUp

Simplifiez la gestion des dépenses de votre entreprise et mettez de l'ordre dans vos affaires grâce à ce modèle de rapport de dépenses clair et concis proposé par ClickUp. Il est là pour faciliter la vie de tous ceux qui se sentent submergés par les piles de reçus et les feuilles de calcul.

Télécharger ce modèle Analysez les habitudes de dépenses et identifiez les domaines où vous pouvez réaliser des économies grâce au modèle de rapport de dépenses de ClickUp

Doté d'une fonctionnalité de catégorisation automatisée, il simplifie le processus de calcul des chiffres en classant directement chaque dépense dans la bonne catégorie. La disposition est simple, ce qui élimine l'enchevêtrement habituel des données. Des informations en temps réel et des cadres organisés clarifient les trajectoires financières et les économies potentielles.

Fonctionnalités clés à apprécier :

Statuts personnalisés : de « soumis » à « approuvé », suivez chaque étape du cycle de vie des dépenses

Champs personnalisés détaillés : enregistrez tout ce qui est important : date, montant, personne à qui vous avez payé et raison du paiement

Plusieurs vues : que vous préfériez les listes, les calendriers ou les tableaux, affichez vos données de la manière qui vous convient le mieux grâce aux : que vous préfériez les listes, les calendriers ou les tableaux, affichez vos données de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 vues de ClickUp

Grâce à l'interface efficace de ClickUp, vous pouvez suivre votre budget tout en travaillant sur d'autres rapports et processus financiers, tels que des modèles de comptabilité et la planification de comptes. Cela vous permet de gagner du temps, de renforcer la collaboration même si vous êtes à des milliers de kilomètres les uns des autres, et de réduire le travail fastidieux lié à la gestion des dépenses afin que vous puissiez vous concentrer sur des stratégies financières plus importantes.

Considérez ce modèle comme votre outil incontournable pour contrôler les dépenses de votre entreprise. Nous vous recommandons de l'essayer comme modèle de rapport de dépenses hebdomadaire ou mensuel et de constater la transformation de votre gestion des dépenses !

2. Modèle de rapport de dépenses mensuelles par ClickUp

Télécharger ce modèle Sachez exactement où va votre argent grâce au modèle intuitif de rapport de dépenses mensuelles de ClickUp

Il est temps de prendre le contrôle de vos dépenses mensuelles (sans vous prendre la tête). Le modèle de rapport de dépenses mensuelles de ClickUp est là pour vous aider à analyser vos habitudes de dépenses. C'est une bouée de sauvetage pour les entreprises qui souhaitent organiser leurs données financières chaotiques dans un tableau clair et exploitable.

Comprendre les habitudes financières d'une entreprise est la première étape pour économiser en vue d'un investissement important ou pour réduire les dépenses inutiles. Ce modèle est donc idéal pour tous ceux qui souhaitent resserrer leur budget. Il fournit une ventilation visuelle de vos dépenses, ce qui vous permet d'identifier facilement les tendances et d'ajuster votre budget en conséquence.

Fonctionnalités exceptionnelles que vous allez adorer :

Collaboration en temps réel : travaillez simultanément avec vos collègues, que vous soyez au bureau ou en télétravail. Le travail d'équipe simplifié

Sécurité renforcée : conservez vos données financières sous clé grâce à des mesures de sécurité robustes

Intégration facile : fonctionne parfaitement avec d'autres plateformes comme n'importe quel modèle de feuille de calcul existant, garantissant ainsi l'interconnexion de votre écosystème financier

La conception intuitive du modèle le rend accessible à la fois pour un usage personnel et professionnel, vous permettant ainsi de garder un œil sur tous les types de dépenses. Grâce à l'aperçu clair et facile à comprendre de ClickUp, vous pouvez décider ce qu'il est important de suivre. Utilisez les graphiques intégrés pour repérer les tendances en matière de dépenses, prendre des décisions budgétaires plus intelligentes et garder vos données financières à jour.

Surveillez de plus près vos dépenses mensuelles, gagnez en clarté financière grâce à ce modèle de rapport de dépenses Excel et commencez à faire des choix plus judicieux qui amélioreront votre solde bancaire.

3. Modèle de rapport de dépenses des employés par ClickUp

Télécharger ce modèle Gérez les dépenses de vos employés de manière collaborative et optimisez les délais de traitement grâce au modèle personnalisable de rapport de dépenses des employés de ClickUp

La gestion des dépenses d'une équipe peut être un cauchemar logistique, surtout lorsqu'il faut jongler avec tout, du remboursement des frais kilométriques aux notes de restaurant des clients. Mais ne vous inquiétez pas, le modèle de rapport de dépenses des employés de ClickUp est là pour simplifier le processus.

Ce modèle convivial pour les débutants vous permet de suivre chaque dollar dépensé par votre équipe. Avec des champs pour chaque type de dépense, des repas aux divertissements, il garantit que rien ne passe entre les mailles du filet. Il peut également servir de modèle de rapport de frais de déplacement !

Le modèle calcule automatiquement les totaux et simplifie le processus de création d'un rapport de gestion des dépenses dans Excel, ce qui vous fait gagner du temps et réduit le risque d'erreurs.

Pourquoi vous apprécierez ce modèle :

Visibilité améliorée : visualisez vos habitudes de dépenses en un coup d'œil, identifiez les postes où réduire les coûts et optimisez votre budget

Traitement rapide : générez rapidement des rapports, examinez et approuvez les dépenses des employés sans allers-retours

Configurations personnalisées : adaptez le modèle avec des statuts et des champs personnalisés qui correspondent aux besoins spécifiques de votre entreprise, que vous supervisiez une petite équipe ou gériez plusieurs services

De plus, vous pouvez utiliser les différentes options d'affichage de ClickUp, des listes ClickUp à la vue Calendrier, pour mieux suivre les échéances et les envois. Dans l'ensemble, cela vous permet de contrôler efficacement votre budget.

Essayez ClickUp Brain Générez des informations exploitables à partir de vos rapports avec ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp

4. Modèle de rapport et de dépenses professionnelles par ClickUp

Télécharger ce modèle Maîtrisez vos flux de trésorerie grâce à un aperçu détaillé des dépenses et au suivi des statuts avec le modèle de rapport et de dépenses d'entreprise de ClickUp

Maîtrisez vos flux de trésorerie grâce à un aperçu détaillé des dépenses et au suivi des statuts avec le modèle de rapport et de dépenses d'entreprise de ClickUp

Il est indispensable de rester organisé lorsque vous gérez les dépenses de votre équipe. Découvrez le modèle ClickUp Business Expense & Report. Il facilite la gestion des dépenses professionnelles, qui est généralement fastidieuse.

Ce modèle simple de rapport de dépenses vous aide, vous et votre équipe, à respecter votre budget, à repérer les possibilités d'économies tout en assurant le suivi des dépenses de l'entreprise et à respecter les règles financières à partir d'une plateforme centrale.

Les fonctionnalités principales comprennent :

Surveillez vos dépenses : examinez vos données de dépenses pour identifier les tendances et les domaines dans lesquels vous dépensez peut-être trop

Suivez vos objectifs : surveillez la progression vers vos objectifs financiers sans vous perdre dans les chiffres

Suivi personnalisé : utilisez des statuts et des champs personnalisés pour adapter le processus de suivi aux besoins de votre entreprise, de l'enregistrement de chaque dépense à l'approbation des rapports

Différentes vues : visualisez vos données de différentes manières grâce aux vues ClickUp telles que le tableau d'approbation et la liste des dépenses, qui vous aident à gérer et à établir des rapports sur vos dépenses de manière efficace

Meilleure gestion de projet : améliorez la gestion de vos dépenses grâce à des outils tels que le téléchargement de fichiers, les flux de travail automatisés et les mises à jour en temps réel

Ce modèle simplifie le suivi et la gestion des dépenses et facilite la création de rapports. Avec ClickUp, ne vous contentez pas de suivre les nombres, mais obtenez également les informations nécessaires pour améliorer la santé financière de votre entreprise.

5. Modèle de rapport de dépenses pour petites entreprises par ClickUp

Télécharger ce modèle Rationalisez vos dépenses, obtenez des informations et restez en conformité sans effort grâce au modèle de rapport de dépenses pour petites entreprises de ClickUp

La gestion des finances d'une petite entreprise ne nécessite pas forcément des systèmes sophistiqués conçus pour les grandes entreprises. Mais vous devez tout de même surveiller de près vos dépenses. Le modèle de rapport de dépenses pour petites entreprises de ClickUp est conçu pour les outsiders, c'est-à-dire les start-ups en pleine expansion et les commerces locaux qui s'efforcent de maintenir leurs finances à flot tout en économisant du temps et des efforts.

Enregistrez rapidement toutes les dépenses ; visualisez-les à l'aide de diagrammes et de graphiques pour une meilleure compréhension. Il accélère le processus de suivi des dépenses grâce à l'automatisation, réduisant ainsi les entrées manuelles et les erreurs potentielles. La fonctionnalité de suivi personnalisé vous permet d'ajuster les statuts et les champs en fonction des besoins de votre entreprise, des coûts fournisseurs aux dépenses opérationnelles quotidiennes.

Pourquoi utiliser ce modèle ?

Meilleure visibilité sur les dépenses : identifiez les domaines où vous pouvez réduire les coûts et améliorer vos performances financières

Préparation fiscale : générez facilement des rapports pour vos déclarations fiscales et votre conformité

Suivi simplifié : Suivez toutes vos dépenses, petites ou grandes, en un seul endroit sans vous perdre dans des fonctionnalités inutiles

Ce modèle vous aidera à suivre et à organiser vos dépenses dans un seul endroit facile à utiliser. Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour commencer à rédiger un rapport sur vos finances :

Collecte d'informations : rassemblez les reçus, les factures et les relevés bancaires

Configurer le document : créez un document numérique ou physique pour le suivi des dépenses

Saisie des données : entrez des informations telles que les catégories de dépenses, les montants et les dates

Vérifiez le rapport : mettez à jour et vérifiez votre rapport pour qu'il reste exact

Effectuez des analyses : utilisez les données pour prendre des décisions financières éclairées et procéder à des ajustements

Les propriétaires de petites entreprises peuvent utiliser ce modèle de rapport de dépenses pour petites entreprises afin que tout le monde soit sur la même page en matière de suivi des dépenses et de budgétisation.

Ne laissez pas l'aspirine devenir votre plus grosse dépense : simplifiez-vous la vie avec des modèles

Excel est très utile pour mettre de l'ordre dans vos finances mensuelles et trimestrielles, mais c'est encore mieux lorsque vous n'avez pas à partir de zéro. Les bons modèles peuvent rendre les choses beaucoup plus rapides et plus simples.

Oui, les modèles de rapports de dépenses Excel peuvent sembler dépassés, en particulier pour la comptabilité d'entreprise, mais ils font le travail. Si vous souhaitez une expérience plus intuitive, ClickUp est gratuit et offre de nombreuses fonctionnalités utiles que Excel ne propose pas.

Avant de partir, voici un conseil de pro : si aucun des modèles de rapports de dépenses gratuits ci-dessus ne correspond à vos besoins, créez le vôtre ! Revenez aux rapports de dépenses les plus corrects que vous pouvez trouver, supprimez les données, apportez quelques modifications et enregistrez.

La personnalisation est utile si votre équipe comptable tient à faire les choses d'une certaine manière. Et ClickUp rend la personnalisation tellement plus simple et amusante !

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez-le par vous-même.