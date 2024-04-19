10 modèles gratuits de politiques et procédures d'entreprise en Word et ClickUp

Lorsque vos employés comprennent ce qu'ils doivent faire et comment le faire, ils peuvent travailler mieux et plus rapidement.

C'est pourquoi toute entreprise, quelle que soit sa taille, doit disposer de documents mettant en évidence les politiques de l'entreprise qui aident les employés à s'orienter dans leur travail et sur leur lieu de travail de manière efficace.

Ces documents couvriront toutes les règles et lignes directrices de votre entreprise afin d'aider les employés à obtenir les meilleurs résultats.

Toutefois, la création de politiques d'entreprise à partir de zéro est une tâche longue et rigoureuse. C'est pourquoi nous avons dressé une liste de 10 modèles gratuits de politiques et de procédures d'entreprise pour vous aider à prendre de l'avance et à rationaliser vos processus.

Qu'est-ce qu'un modèle de politique d'entreprise ?

Les modèles de politique d'entreprise sont des documents pré-rédigés qui fournissent un format structuré et des lignes directrices pour la création de diverses politiques et procédures organisationnelles.

Ils couvrent divers domaines tels que le comportement, l'utilisation des technologies, la sécurité au travail, les finances, le conseil juridique et la conformité.

Les modèles de politiques et de procédures sont utiles car ils fournissent une structure et un langage cohérents, garantissant que les politiques de l'entreprise sont complètes, conformes à la loi et alignées sur les meilleures pratiques du secteur.

Ces modèles constituent un point de départ pour la création de politiques personnalisées adaptées aux besoins de l'entreprise, ce qui permet de garantir la cohérence et la clarté des attentes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de politique d'entreprise ?

Un bon modèle de politique d'entreprise doit avoir des objectifs clairs qui précisent ce que la politique vise à réaliser et qui est concerné. Voici quelques caractéristiques essentielles d'un bon modèle de politique d'entreprise :

Un langage clair et concis pour s'assurer que la politique est facile à comprendre pour tout le monde

Couverture complète des activités de l'entreprise et des domaines clés tels que la conduite sur le lieu de travail, les politiques de harcèlement et les règles de sécurité

Conformité avec les lois et réglementations en vigueur afin d'atténuer les risques juridiques pour l'entreprise

Souplesse permettant de prendre en compte les changements et mises à jour futurs des politiques et procédures de l'entreprise

Inclusion de mécanismes de signalement permettant aux employés de faire part de leurs préoccupations ou de demander de l'aide

10 modèles de politiques d'entreprise à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'est un modèle de document de politique d'entreprise complet et ce que vous devriez rechercher dans un tel modèle, explorons quelques-uns des meilleurs modèles de politique d'entreprise gratuits dans Word et ClickUp que vous pouvez utiliser dans votre organisation.

1. Modèle de manuel de l'employé, de politique et de procédure ClickUp

Définissez les devoirs et les droits des employés avec le modèle de manuel de l'employé, de politique et de procédure de ClickUp

La mission, les procédures et les attentes de votre entreprise ne sont pas que des concepts abstraits : elles constituent l'épine dorsale de votre lieu de travail et façonnent l'expérience quotidienne de chaque employé.

Et un manuel de l'employé est le manuel de référence qui transmet toutes ces informations et bien plus encore à votre équipe afin qu'elle puisse réussir au sein de votre entreprise.

Employé manuels sur le code de conduite les manuels, les politiques et les procédures constituent le fondement d'une culture d'entreprise florissante. Ils établissent les règles du travail, clarifient les responsabilités et garantissent que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

C'est pourquoi la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines à jour et complet est essentielle manuel de conduite des employés est non négociable pour toute organisation soucieuse de la santé de son lieu de travail et de la garantie d'un environnement de travail positif et efficace. Modèle de manuel de l'employé, de politique et de procédure de ClickUp est une solution tout-en-un pour rationaliser votre processus de documentation des politiques. Des procédures de paie aux politiques de vacances, ce modèle couvre tout, en fournissant un centre centralisé pour les informations cruciales à l'échelle de l'organisation.

Le modèle est divisé en quatre sections principales :

Tout savoir

Comment nous travaillons

Code de conduite standard

Politiques et procédures

Avec ceci modèle de code de conduite grâce à ce modèle, vous pouvez établir une politique de base, des lignes directrices claires et des procédures pertinentes et gérer facilement les situations délicates, en veillant à ce que tout le monde soit informé et aligné. Télécharger ce modèle

2. Modèle de manuel de l'employé ClickUp

Facilitez l'intégration des nouveaux employés avec le modèle de manuel de l'employé ClickUp

L'intégration d'un nouvel employé est toujours un processus chaotique, tant pour l'employeur que pour l'employé. Toutefois, un manuel de l'employé bien conçu qui clarifie les règles, les règlements et les attentes peut faciliter le processus à chaque extrémité.

La création d'un manuel clair, sans ambiguïté et efficace est également un défi. Vous avez besoin d'un modèle de manuel de l'employé complet, comme celui proposé par ClickUp.

Le modèle Modèle de manuel de l'employé ClickUp aide les responsables des ressources humaines à résoudre les problèmes de démarrage dans le processus d'intégration grâce à des sections dédiées qui couvrent l'ensemble des règles et des politiques de l'organisation. Vous pouvez personnaliser chaque segment du modèle pour l'adapter aux politiques et procédures d'intégration de votre entreprise.

Le modèle, accompagné d'un guide détaillé sur la façon de commencer, comprend des sections pour documenter des informations détaillées sur :

L'intégration

La culture

Les politiques du lieu de travail telles que le code vestimentaire, les congés payés et les conflits d'intérêts

L'entreprise

Politiques et lignes directrices en matière de travail à distance

Comportement des employés et code de conduite standard

Pratiques commerciales

Politiques d'assiduité

Évaluation des performances

Avantages pour l'entreprise

Processus d'intégration

En outre, le modèle (et son contenu) peut être modifié en temps réel et partagé de manière transparente. Télécharger ce modèle

3. Modèle de manuel de l'employé ClickUp (avancé)

Personnalisez un guichet unique pour toutes les informations dont vos employés ont besoin grâce au modèle de manuel de l'employé (avancé) de ClickUp

Que vous souhaitiez accueillir de nouvelles recrues ou aider les employés actuels à ne pas perdre de vue leurs tâches et leurs responsabilités, ce modèle de manuel de l'employé est fait pour vous ! Modèle de manuel de l'employé (avancé) de ClickUp est conçu pour vous aider à créer un guide complet pour tous vos employés, avec des attentes, des politiques et des procédures clairement définies. Des politiques et de l'histoire de l'entreprise aux descriptions de poste, en passant par les avantages sociaux et la culture d'entreprise, ce modèle vous aide à tout organiser et à tout mettre à jour dans un seul et même endroit.

Voici les principaux avantages de l'utilisation de ce modèle :

Il permet à tous les employés de comprendre les politiques et les procédures

Il permet de s'assurer que chacun est pleinement conscient de ses droits et de ses responsabilités

Il protège les employeurs de toute responsabilité juridique en fournissant une trace écrite de toutes les politiques de l'entreprise

Comment l'utiliser ? Tout simplement téléchargez-le et personnalisez le contenu en fonction des politiques et procédures de votre entreprise. Télécharger ce modèle

4. Modèle de manuel RH ClickUp

Définir et communiquer les valeurs organisationnelles fondamentales de l'entreprise en termes simples à toutes les parties prenantes grâce au modèle de manuel RH de ClickUp

Tout comme une carte vous aide à naviguer dans un paysage inconnu, un manuel des ressources humaines aide votre équipe à comprendre ce que l'on attend d'elle et où trouver les informations importantes.

Avec Modèle de manuel RH de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez facilement créer un manuel adapté aux besoins de votre entreprise. C'est comme si vous disposiez d'une boîte à outils qui vous permet d'accéder rapidement aux règles et aux lignes directrices pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Ce modèle de manuel comprend trois sections principales et 12 sous-sections, dont :

Mission et valeurs de l'entreprise : Définir l'objectif général et les principes qui guident les activités de l'entreprise

: Définir l'objectif général et les principes qui guident les activités de l'entreprise Détails sur l'entreprise : Informations générales sur l'entreprise : informations sur la création de l'entreprise et son évolution dans le temps

: Informations générales sur l'entreprise : informations sur la création de l'entreprise et son évolution dans le temps Services offerts : Les services offerts : décrire la gamme de produits ou de services fournis par l'entreprise

: Les services offerts : décrire la gamme de produits ou de services fournis par l'entreprise Structure de l'entreprise : Montrez la hiérarchie organisationnelle et les relations hiérarchiques au sein de l'entreprise

: Montrez la hiérarchie organisationnelle et les relations hiérarchiques au sein de l'entreprise Leadership : Présentez les principaux dirigeants et décideurs de l'entreprise : Présenter les principaux cadres et décideurs de l'organisation

: Présentez les principaux dirigeants et décideurs de l'entreprise : Présenter les principaux cadres et décideurs de l'organisation Culture : Décrire les valeurs, les normes et les croyances qui façonnent l'environnement de travail de l'entreprise

: Décrire les valeurs, les normes et les croyances qui façonnent l'environnement de travail de l'entreprise Politiques des ressources humaines relatives à l'accueil et à l'intégration des nouveaux employés : Détailler les procédures d'accueil des nouveaux employés et de gestion des départs

: Détailler les procédures d'accueil des nouveaux employés et de gestion des départs La conduite sur le lieu de travail : Les attentes en matière de comportement professionnel et d'interactions entre les employés

: Les attentes en matière de comportement professionnel et d'interactions entre les employés L'assiduité : Clarifier les politiques et les procédures relatives à la présence des employés et à la comptabilisation des heures de travail

: Clarifier les politiques et les procédures relatives à la présence des employés et à la comptabilisation des heures de travail Avantages de l'entreprise : Mettre l'accent sur les avantages ou les incitations supplémentaires offerts aux employés en plus de la rémunération normale

Utilisez ce modèle pour que votre équipe soit informée et organisée, et qu'elle donne le meilleur d'elle-même sans être gênée par des règles et des procédures vagues. Télécharger ce modèle

5. Modèle de mémo sur la politique ClickUp

Mettez en œuvre de nouvelles politiques de manière claire et efficace en utilisant le modèle de note de politique de ClickUp

Lors de la mise en œuvre de nouveaux plans ou de changements, il est essentiel d'assurer une communication claire. C'est là qu'intervient le modèle de note de politique. Il vous aide à présenter des mises à jour ou de nouvelles initiatives organisationnelles de manière bien organisée, en veillant à ce que chacun comprenne clairement les lignes directrices et les attentes.

Avec Modèle de note de politique de ClickUp avec le modèle de note de politique de ClickUp, vous pouvez rationaliser le processus de rédaction de notes détaillées. Ce modèle vous aide à établir un format cohérent pour vos mémos, ce qui les rend précis et faciles à comprendre.

Supposons que vous souhaitiez introduire une nouvelle politique et procédure de travail à distance dans votre entreprise. Voici comment vous pouvez structurer une note de service à l'aide de cinq sections prédéfinies afin de communiquer efficacement les changements à vos employés :

En-tête : Indiquez clairement l'objet de la note, y compris les noms de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d'émission

: Indiquez clairement l'objet de la note, y compris les noms de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d'émission Résumé : Résumez les avantages de la mise en œuvre d'une politique de travail à distance, tels que l'augmentation de la productivité, la flexibilité et l'amélioration de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des employés

: Résumez les avantages de la mise en œuvre d'une politique de travail à distance, tels que l'augmentation de la productivité, la flexibilité et l'amélioration de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des employés Contexte : Fournir un contexte en expliquant la nécessité d'une politique de travail à distance, en citant des facteurs tels que l'évolution des tendances du travail, les progrès technologiques et le désir d'attirer les meilleurs talents, par exemple

: Fournir un contexte en expliquant la nécessité d'une politique de travail à distance, en citant des facteurs tels que l'évolution des tendances du travail, les progrès technologiques et le désir d'attirer les meilleurs talents, par exemple Recommandation : Présenter des mesures concrètes pour la mise en œuvre de la politique de travail à distance, telles que la définition de lignes directrices en matière de travail à distance, l'établissement de protocoles de communication et la définition d'attentes en matière de performances et de disponibilité

: Présenter des mesures concrètes pour la mise en œuvre de la politique de travail à distance, telles que la définition de lignes directrices en matière de travail à distance, l'établissement de protocoles de communication et la définition d'attentes en matière de performances et de disponibilité Appel à l'action (CTA) : Communiquer clairement les prochaines étapes pour les employés, telles que la révision de la politique, la participation à des sessions de formation et l'adhésion aux lignes directrices définies pour le travail à distance

En outre, vous pouvez organiser toutes les politiques existantes en un seul endroit accessible, ce qui favorise la responsabilisation et l'adhésion. Ce modèle vous permet de tenir votre équipe informée et à jour des politiques de l'entreprise sans consacrer trop de temps à la recherche ou à la réécriture. Télécharger ce modèle

6. ClickUp Modèle de manuel de l'employé pour l'entreprise HVAC Modèle

Définir les éléments essentiels de l'entreprise et promouvoir un environnement de travail fructueux grâce au modèle de manuel de l'employé HVAC de ClickUp

Vous dirigez une entreprise de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) ?

Si oui, vous avez besoin d'un manuel de l'employé adapté à vos besoins en matière de formation à la sécurité et d'exploitation.

Les Modèle de manuel de l'employé ClickUp pour une entreprise de chauffage, de ventilation et de climatisation est conçu pour répondre à ces besoins de manière transparente. Grâce à ce modèle, vous pouvez établir des directives claires sur les politiques et les procédures, organiser les documents relatifs aux rôles et aux performances des employés, et fournir des conseils précieux sur la formation, l'intégration et le développement de carrière. Le modèle comprend les sections suivantes :

Histoire de l'entreprise

Politiques de l'équipe

Normes de conduite

Politiques relatives à l'environnement de travail

Politiques de communication

Rémunération et performance

Avantages sociaux

Licenciement

Utilisez ce modèle pour identifier les aspects essentiels de votre entreprise qui contribuent à sa réussite. Veillez au respect des procédures de sécurité, définissez les normes de service à la clientèle et créez un environnement de travail positif. Télécharger ce modèle

7. Modèle de processus et de procédures ClickUp

Mettez en évidence les tâches nécessaires à la création d'un document de processus vivant grâce au modèle de processus et de procédures ClickUp

Avec le Modèle de processus et de procédures ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez documenter de manière centralisée tous vos processus pour un accès rapide, créer des instructions étape par étape pour les tâches répétitives et organiser les procédures visuellement avec des tableaux Kanban faciles à comprendre.

Qu'il s'agisse de l'accueil des utilisateurs ou du lancement de produits, ce modèle simplifie la mise en place, le suivi et l'achèvement de vos processus à l'échelle de l'entreprise, du début à la fin, et vous aide à les classer par département ou par fonction pour plus de commodité.

En plus du document Guide de démarrage, ce modèle comprend également un :

Liste de documentation : Cette liste vous aide à répertorier tous les documents de votre projet en un seul endroit

: Cette liste vous aide à répertorier tous les documents de votre projet en un seul endroit Tableau des étapes de la documentation : Tableau des étapes de la documentation : il offre une vue en tableau pour visualiser les étapes de votre processus de documentation

: Tableau des étapes de la documentation : il offre une vue en tableau pour visualiser les étapes de votre processus de documentation Tableau blanc de l'organigramme du processus : Vous pouvez l'utiliser pour schématiser le déroulement de votre processus de documentation

Vous pouvez utiliser les vues liste et tableau pour organiser vos documents de projet. Pour les gérer facilement, ajoutez des détails tels que le type, la priorité, l'étape, le département et le taux d'achèvement.

Attribuez des balises aux membres de l'équipe, aux parties prenantes et aux personnes chargées de l'approbation afin de les avertir lorsqu'une contribution est nécessaire. Personnalisez les catégories, les balises et les champs, et ajustez le regroupement et le tri selon vos préférences. Télécharger ce modèle

8. Modèle de procédures ClickUp

Simplifiez la gestion des tâches avec le modèle de procédure de ClickUp

Un modèle de procédure est un document qui décrit clairement les étapes d'un processus, en définissant son but et ses objectifs. Il s'agit d'un ensemble d'instructions écrites qui indiquent aux employés exactement ce qu'ils doivent faire, étape par étape. Procédures opérationnelles standard sont essentielles au bon fonctionnement et à l'efficacité de toute entreprise. Mais leur élaboration peut prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi le Modèle de procédure ClickUp est très utile !

Ce modèle a des caractéristiques entièrement personnalisables telles que :

Statuts personnalisés : Utilisez différents statuts personnalisés pour vos tâches afin de suivre l'avancement de chaque procédure

: Utilisez différents statuts personnalisés pour vos tâches afin de suivre l'avancement de chaque procédure Champs personnalisés : Organisez et attribuez des attributs à vos procédures et visualisez les étapes d'un processus en un coup d'œil

: Organisez et attribuez des attributs à vos procédures et visualisez les étapes d'un processus en un coup d'œil Vues personnalisées : Utilisez ce modèle de document comme point de départ et personnalisez votre flux de travail ClickUp avec les vues Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier, etc

: Utilisez ce modèle de document comme point de départ et personnalisez votre flux de travail ClickUp avec les vues Liste, Gantt, Charge de travail, Calendrier, etc Gestion de projet : Améliorez le suivi des procédures avec des réactions de commentaires, des sous-tâches imbriquées, des assignations multiples et des priorités

Le modèle de procédure simplifie la création de procédures opératoires normalisées, ce qui facilite la rationalisation de votre flux de travail, améliore l'organisation et la clarté, et garantit que tout le monde suit le même processus. Télécharger ce modèle

9. Modèle de procédures opérationnelles standard de ClickUp

Fournir un cadre pour la gestion du personnel de l'organisation avec le modèle de SOP de ClickUp

Un modèle de document de procédures opérationnelles standard (POS) est un cadre pour la gestion du personnel de votre organisation. Il vous permet de vous assurer que vous disposez du nombre adéquat d'employés compétents et motivés pour assurer le bon déroulement des opérations de votre entreprise.

Grâce à un modèle de SOP, les organisations peuvent s'assurer que toutes les tâches sont exécutées de manière uniforme, quelle que soit la personne responsable. Toutefois, la création d'un modèle de POS sans Logiciel SOP peut prendre du temps, c'est pourquoi l'utilisation d'un modèle préétabli est la bonne solution.

Avec Modèle de procédures opérationnelles standard de ClickUp avec le modèle de procédures opérationnelles standard de ClickUp, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour une gestion réussie des procédures opérationnelles standard en un seul endroit et d'un espace de travail unifié avec les meilleures pratiques pour la gestion des processus pour mettre en place rapidement des procédures opérationnelles normalisées.

Vous pouvez également accéder à d'autres modèles de procédures, flux de travail et listes de contrôle pour que tout le monde soit au diapason.

Le modèle comprend les sections suivantes :

Processus d'accueil et de départ : Rationalisez les procédures d'accueil des nouveaux employés et de gestion des départs

: Rationalisez les procédures d'accueil des nouveaux employés et de gestion des départs Formation : Établir des lignes directrices pour les programmes de formation des employés afin d'assurer un développement cohérent et efficace des compétences

: Établir des lignes directrices pour les programmes de formation des employés afin d'assurer un développement cohérent et efficace des compétences Processus de transfert : Processus de transfert : définir les étapes du transfert des employés entre les départements ou les sites de l'organisation

: Processus de transfert : définir les étapes du transfert des employés entre les départements ou les sites de l'organisation Processus de promotion : Processus de promotion : définir les critères et les procédures de promotion des employés à des postes plus élevés au sein de l'entreprise

: Processus de promotion : définir les critères et les procédures de promotion des employés à des postes plus élevés au sein de l'entreprise Congés et absences : Préciser les politiques et les procédures relatives aux congés et aux demandes de congés des employés Télécharger ce modèle ### 10. Modèle de flux de processus ClickUp

Standardisez et documentez vos processus avec le modèle de tableau blanc des flux de processus de ClickUp

Chaque organisation, quelle que soit sa taille, utilise des flux de processus pour rationaliser les opérations et maintenir les choses sur la bonne voie. Un bon modèle de flux de processus vous permet de visualiser et de documenter le flux de travail dans un tableau de bord unique. Modèle de tableau blanc de flux de processus de ClickUp est conçu pour vous faciliter la vie. Il vous aide à visualiser les processus rapidement et facilement, à organiser les équipes autour des projets avec des listes de tâches, des listes de contrôle et des commentaires, et à suivre les progrès pour s'assurer que tout est fait comme prévu.

Supposons que vous créiez un nouveau document pour Objectifs RH et les processus connexes. Ce modèle vous permettra de créer des colonnes distinctes pour les recruteurs, le responsable du recrutement et d'autres parties prenantes, ainsi que d'ajouter des détails sur le processus d'intégration, le processus de sortie ou toute autre structure organisationnelle ou processus d'organigramme.

Le modèle est conçu au format tableau blanc et offre de nombreuses options de personnalisation. Par défaut, il comprend les cinq sections suivantes :

Planification

Développement

Exécution

La gestion

L'évaluation Télécharger ce modèle ## Bonus : Modèles de politiques et procédures d'entreprise en Word

Outre les modèles de politiques ClickUp, vous pouvez également utiliser les modèles Word suivants :

1. Modèle de politique d'entreprise en Word

via Template.net Grâce à ce modèle de politique d'entreprise, élaborez des lignes directrices claires et complètes qui décrivent la conduite attendue au sein de votre organisation.

Adaptez ces politiques aux valeurs fondamentales de votre entreprise et favorisez un environnement de professionnalisme, d'intégrité et de respect. Collaborez avec les principales parties prenantes pour élaborer des règles qui correspondent à votre culture unique et qui permettent aux employés de respecter les normes éthiques.

Cette approche collaborative garantit l'appropriation et l'adhésion aux principes qui conduiront au succès de votre entreprise, tout en maintenant un lieu de travail positif et productif.

Disponible dans des formats de fichiers conviviaux, il intègre de manière transparente un contenu rédigé par des experts qui peut être personnalisé pour s'aligner sur la culture de votre entreprise. Télécharger ce modèle

2. Modèle de politique de travail à distance

via Template.net En utilisant ce modèle de politique de travail à distance, vous éviterez de devoir rédiger des directives sur le télétravail et le travail hybride à partir de zéro. Ce modèle complet de politique de travail à domicile couvre tous les aspects, du recrutement à l'intégration en passant par la conduite des employés.

Grâce à sa mise en page intuitive, vous pouvez facilement adapter ce manuel de l'employé aux exigences uniques de votre environnement de travail. Télécharger ce modèle

Commencez à créer les feuilles de route de votre entreprise avec les modèles de politique d'entreprise

La création de politiques et de procédures peut sembler difficile, monotone et ennuyeuse. Pourtant, ce n'est pas une fatalité.

Choisissez un modèle, rassemblez votre équipe et utilisez l'outil approprié pour rationaliser le processus de création de la politique. Les différents modèles personnalisables de ClickUp sont les outils parfaits pour ce processus !

Vous souhaitez créer un espace de travail unique pour gérer tous les documents et processus de votre entreprise ? S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !