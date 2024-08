Nous avons testé les meilleurs logiciels RH à Singapour

Saviez-vous que le marché de la technologie des ressources humaines devrait, selon les prévisions, atteindre atteindre 71,24 milliards de dollars américains d'ici 2031 ? Il s'agit d'un bond stupéfiant de 8,2 % par rapport aux 35,05 milliards de dollars US de 2023.

Qu'est-ce qui motive cette évolution ? Il y a une évolution significative vers l'amélioration de l'engagement et de la connectivité au sein des fonctions RH, en particulier dans des endroits comme Singapour, où un engagement élevé des employés est synonyme d'une productivité élevée.

Avec de telles transformations autour de nous, choisir le bon logiciel RH n'est pas seulement important, c'est impératif. Les bons outils RH peuvent transformer radicalement la façon dont vous vous engagez avec vos employés, gérez les tâches et développez votre entreprise.

C'est pourquoi nous avons testé et compilé une liste des 10 meilleurs logiciels RH à Singapour afin que vous puissiez prendre la décision la plus éclairée pour votre organisation.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel RH?

Lorsque vous choisissez Logiciel RH il y a plusieurs caractéristiques cruciales que vous ne devez pas négliger. Nous allons les détailler pour que vous sachiez exactement ce qu'il faut rechercher :

Base de données centralisée: Choisissez un logiciel qui centralise toutes les données relatives aux employés en une source unique et précise. Cela simplifie la gestion et renforce l'intégrité des données, ce qui vous permet d'avoir toujours les bonnes informations à portée de main

Choisissez un logiciel qui centralise toutes les données relatives aux employés en une source unique et précise. Cela simplifie la gestion et renforce l'intégrité des données, ce qui vous permet d'avoir toujours les bonnes informations à portée de main Libre-service pour les employés: Votre logiciel doit permettre aux employés d'accéder à leurs informations personnelles et de les mettre à jour. Cela réduit la charge de travail de votre équipe RH et rationalise la gestion des données

Votre logiciel doit permettre aux employés d'accéder à leurs informations personnelles et de les mettre à jour. Cela réduit la charge de travail de votre équipe RH et rationalise la gestion des données Recrutement: Choisissez un logiciel qui optimise votre processus de recrutement. Il doit vous aider à trouver, évaluer et embaucher rapidement les candidats, améliorant ainsi votre efficacité en matière de recrutement, ce qui est essentiel dans le contexte actuel de Singapour marché compétitif des talents à Singapour *Onboarding et offboarding: Votre système RH doit assurer une transition en douceur pour les employés qui rejoignent ou quittent votre entreprise. Des procédures rationalisées dans ce domaine permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs

Choisissez un logiciel qui optimise votre processus de recrutement. Il doit vous aider à trouver, évaluer et embaucher rapidement les candidats, améliorant ainsi votre efficacité en matière de recrutement, ce qui est essentiel dans le contexte actuel de Singapour marché compétitif des talents à Singapour *Onboarding et offboarding: Votre système RH doit assurer une transition en douceur pour les employés qui rejoignent ou quittent votre entreprise. Des procédures rationalisées dans ce domaine permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs Gestion de la paie et de la rémunération: Automatisez votre paie à l'aide d'un logiciel qui garantit une rémunération précise et opportune. Cela améliore l'efficacité et garantit la conformité avec les réglementations financières strictes de Singapour, telles que la loi sur l'emploi et la loi sur le fonds de prévoyance central (CPF). Ces lois régissent le paiement des salaires en temps voulu et la contribution adéquate aux fonds de retraite des employés, respectivement

Automatisez votre paie à l'aide d'un logiciel qui garantit une rémunération précise et opportune. Cela améliore l'efficacité et garantit la conformité avec les réglementations financières strictes de Singapour, telles que la loi sur l'emploi et la loi sur le fonds de prévoyance central (CPF). Ces lois régissent le paiement des salaires en temps voulu et la contribution adéquate aux fonds de retraite des employés, respectivement Suivi du temps de travail: Mettre en œuvre un logiciel qui offre des outils précis de suivi du temps de travail, essentiels à l'exactitude de la paie et au respect des réglementations sur les heures de travail, comme les dispositions de la loi sur l'emploi de 1968 sur les heures supplémentaires

Mettre en œuvre un logiciel qui offre des outils précis de suivi du temps de travail, essentiels à l'exactitude de la paie et au respect des réglementations sur les heures de travail, comme les dispositions de la loi sur l'emploi de 1968 sur les heures supplémentaires Planification des employés: Assurez-vous que votre logiciel simplifie la création et la gestion des plannings des employés. Une planification efficace maximise la productivité et couvre tous les besoins opérationnels dans la culture de travail rapide de Singapour

Assurez-vous que votre logiciel simplifie la création et la gestion des plannings des employés. Une planification efficace maximise la productivité et couvre tous les besoins opérationnels dans la culture de travail rapide de Singapour Gestion des performances: Choisissez un outil qui vous permet de définir, de suivre et d'analyser les performances de vos employésObjectifs RH. La gestion active des performances favorise la croissance et la réussite de votre équipe

Choisissez un outil qui vous permet de définir, de suivre et d'analyser les performances de vos employésObjectifs RH. La gestion active des performances favorise la croissance et la réussite de votre équipe Apprentissage et développement: Votre logiciel de gestion des ressources humaines doit favoriser la formation continue et le développement des compétences, faciliter la croissance des employés et s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise, ce qui est essentiel pour soutenir l'innovation et la compétitivité à Singapour

Votre logiciel de gestion des ressources humaines doit favoriser la formation continue et le développement des compétences, faciliter la croissance des employés et s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise, ce qui est essentiel pour soutenir l'innovation et la compétitivité à Singapour **Conformité : il est essentiel de choisir un logiciel qui aide votre entreprise à rester en conformité avec les lois du travail de Singapour, telles que la loi sur l'emploi et la loi sur la protection des données personnelles (PDPA). Ces outils doivent aider à gérer les obligations légales liées aux normes d'emploi, à la confidentialité des données et aux droits des employés

Les 10 meilleurs logiciels RH à utiliser en 2024

Le marché regorgeant de nombreuses solutions, repérer l'outil idéal pour vos besoins en RH est crucial. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait le travail pour vous ! Sur la base de tests et d'analyses pratiques approfondis, voici les 10 meilleurs logiciels RH pour 2024.

1. ClickUp : Le meilleur pour la gestion de projets RH

D'après mon expérience, La plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp a entièrement transformé la façon dont nous gérons les flux de travail et les tâches liées aux ressources humaines. Les fonctionnalités spécifiques au recrutement simplifient le processus d'embauche et nous aident à gérer les candidats, les candidatures et les communications.

Ce que j'apprécie le plus, c'est la personnalisation étendue qu'offre ClickUp. En reconnaissant qu'il n'y a pas deux départements RH identiques, je peux adapter des fonctionnalités telles que les champs personnalisés, les statuts et les rappels automatisés. De plus, avec Intégrations ClickUp je connecte plus de 1 000 autres outils, améliorant ainsi la fonctionnalité avec d'autres systèmes utilisés au sein de notre organisation.

simplifiez l'exécution et la livraison de vos opérations RH avec ClickUp_

Tout en gérant la paie, ClickUp s'intègre également de manière transparente aux réglementations locales. Par exemple, à Singapour, il s'aligne parfaitement sur les calendriers de cotisation au CPF, garantissant ainsi la conformité de votre traitement de la paie avec toutes les lois locales. Cette intégration réduit votre charge de travail et votre stress, ce qui vous permet de vous concentrer sur le développement de votre équipe et de votre entreprise.

Une fois les bons candidats embauchés, Champs personnalisés de ClickUp me permettent de suivre les statuts d'approbation et de clarifier les actions à entreprendre. Cette fonctionnalité est essentielle depuis la phase d'intégration jusqu'à l'évaluation des performances.

En outre, j'ai toujours voulu automatiser mes tâches routinières d'embauche, mais le processus me semblait complexe jusqu'à ce que je tombe sur ClickUp Automation les outils de ClickUp Automation sont très performants. Je peux facilement le configurer pour qu'il envoie des courriels aux candidats, qu'il assigne des tâches pour l'intégration et qu'il me rappelle même qu'il est temps de procéder aux évaluations des performances.

En outre, Vue du calendrier de ClickUp est très utile pour organiser les entretiens, les sessions de formation et les réunions d'évaluation. Elle garantit que tous les événements clés sont suivis et visiblement planifiés. Pour mes tâches quotidiennes en matière de ressources humaines , Cerveau ClickUp est incroyablement utile. Le gestionnaire de connaissances AI fournit rapidement des réponses sur les tâches, les documents et le personnel dans mon espace de travail ClickUp, réduisant considérablement le temps que je passe à rechercher des informations. L'AI Project Manager automatise les mises à jour et les résumés de projets, ce qui me permet de me concentrer davantage sur les initiatives stratégiques des RH plutôt que sur les mises à jour de routine.

Enfin, ClickUp propose également des modèles RH, tels que modèles d'évaluation des performances des modèles de base de connaissances, et bien plus encore, pour améliorer l'efficacité de l'équipe et gagner du temps.

Organisez vos documents internes et gardez l'information facilement accessible à tous vos employés en utilisant le modèle de base de connaissances de ClickUp

Modèle de base de connaissances RH de ClickUp a changé la donne en matière de rationalisation de la gestion des informations RH. Il crée un référentiel centralisé et facile à naviguer qui a permis aux équipes RH d'organiser, de suivre et de mettre à jour efficacement tous les documents essentiels, tels que les guides de l'employé les politiques du SGRH, etc. Ainsi, chaque membre du personnel est bien informé et respecte nos procédures internes, ce qui renforce considérablement l'efficacité et la communication des RH. Télécharger ce modèle

Gérez et accédez aux informations sur les employés à partir d'une interface unique en utilisant le modèle d'annuaire des employés de ClickUp

De plus, Modèle d'annuaire des employés de ClickUp a fourni une solution complète pour gérer et accéder efficacement aux informations sur les employés. Il est idéal pour toute organisation qui a besoin d'un système centralisé et facilement consultable pour garder les détails des employés organisés et à jour.

Je l'ai trouvé particulièrement utile pour catégoriser les données des employés, suivre les différents statuts de travail et s'assurer que tous les membres de l'équipe RH ont un accès instantané aux informations de contact essentielles. Ce modèle est idéal pour rationaliser les processus RH et faciliter la gestion efficace des effectifs. Télécharger ce modèle

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Décomposez les projets RH en tâches personnalisables, ce qui facilite la gestion de tout, des processus d'intégration aux évaluations des employésTâches ClickUp

convertir les idées de projets RH en tâches personnalisables avec ClickUp Tasks_

Définissez et suivez clairement les buts et objectifs des RH, de l'amélioration de la satisfaction des employés à la réalisation des objectifs de recrutementObjectifs ClickUp

visualisez les objectifs et les buts des RH sur le tableau de bord ClickUp

Créez des documents RH complets directement liés aux tâches en utilisantClickUp Docs. Des manuels de politique générale aux supports de formation pour votre système de gestion de l'apprentissage, veillez à ce que toutes les informations soient accessibles et à jour

créer des documents RH complets directement liés aux tâches

Favoriser la planification collaborative et le brainstorming au sein des équipes RH. UtiliserTableaux blancs ClickUp pour visualiser les parcours de développement des employés, la planification des successions ou la restructuration des équipes

planifiez en collaboration vos initiatives en matière de ressources humaines à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Du suivi des mesures de recrutement au contrôle des niveaux d'engagement des employés,Tableaux de bord ClickUp fournissent une vue d'ensemble des performances RH en un coup d'œil

obtenez une vue d'ensemble des performances RH avec les tableaux de bord ClickUp

Collectez efficacement des données, qu'il s'agissede recueillir les commentaires des employésde réaliser des enquêtes ou de gérer les candidatures avecFormulaires ClickUp

collectez des données en créant des formulaires à l'aide de la fonction "glisser-déposer" de ClickUp

Planifiez et gérez efficacement les événements, réunions et échéances liés aux ressources humaines grâce à la fonction Calendrier de ClickUp. Gardez tout le monde sur la bonne voie en ce qui concerne les dates clés, telles que les cycles d'évaluation des performances et les sessions de formation

gérer les événements liés aux ressources humaines avec ClickUp Calendar View

Obtenez des informations précieuses sur l'activité de votre équipe RH et les tendances de productivité avecLe pouls de ClickUp est une fonctionnalité de ClickUp. Cet outil fournit un rapport d'activité de haut niveau qui vous permet de voir rapidement qui est en ligne et sur quoi il travaille actuellement

Respecter les politiques de confidentialité des données telles que la PDPA avec vos données hébergées localement dans la région APAC (Singapour et Sydney)

Limitations de ClickUp

ClickUp offre une multitude de fonctionnalités, ce qui peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs. Les utilisateurs peuvent mettre du temps à s'habituer à toutes les fonctionnalités

Tarification de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/utilisateur/mois

$7/utilisateur/mois Affaires : 12$/utilisateur/mois

: 12$/utilisateur/mois Entreprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour $7 par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (4 000+ commentaires)

2. Talenox : SIRH pour une gestion transparente du cycle de vie des employés

le tableau de bord de la facturation de Talenox /%img/ est en cours d'actualisation Talenox Talenox est une solution tout-en-un qui permet aux entreprises de gérer efficacement les différentes tâches liées aux ressources humaines, de la gestion des profils des employés au traitement des salaires en passant par la gestion des demandes de congés. Avec Talenox, vous pouvez accéder, gérer et sauvegarder les informations relatives à l'entreprise et aux employés dans un référentiel central.

De plus, les capacités d'intégration de Talenox avec les banques et les logiciels de comptabilité les plus répandus à Singapour, tels que DBS et OCBC, intégrent les transactions financières, ce qui rend les processus de paie sans effort et sans erreur. Les services en ligne de Talenox Système SIRH de Talenox permet de transférer les processus bureautiques dans le nuage et de les rendre accessibles partout et à tout moment.

Les meilleures caractéristiques de Talenox

Gérer et sauvegarder les informations relatives à l'entreprise et aux employés dans un référentiel central, en garantissant un accès sécurisé et facile aux données

Traiter les salaires, se conformer aux exigences légales locales et s'intégrer de manière transparente avec les banques et les logiciels de comptabilité tels que Xero et QuickBooks

Prédéfini avec des types de congés obligatoires tels que les congés annuels et les congés maladie, permettant aux employés de demander et de gérer leurs congés directement à partir de leurs comptes

Le stockage dans le nuage permet aux chefs d'entreprise, aux responsables des ressources humaines et aux employés de se connecter depuis n'importe quel endroit

Limitations de Talenox

Les utilisateurs signalent que l'interface est trop complexe et qu'il faut faire des essais et des erreurs avant d'arriver à un résultat satisfaisant

Prix de Talenox

Basic: $20/utilisateur/mois

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

**3. Zoho People : Un logiciel RH basé sur le cloud pour les entreprises modernes

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de Zoho People Zoho Zoho People est un logiciel de gestion des ressources humaines basé sur l'informatique en nuage, conçu pour suivre l'évolution rapide du monde du travail. Il excelle dans le développement et la rétention des talents tout en améliorant l'agilité et l'efficacité du système de gestion des ressources humaines.

Il permet un système de gestion des données sécurisé qui respecte strictement la loi singapourienne sur la protection des données personnelles (PDPA). Cela garantit que toutes les données des employés gérées par Zoho People sont protégées contre les accès non autorisés et les violations, ce qui me permet d'avoir l'esprit tranquille en ce qui concerne la sécurité des données.

Le fait que Zoho People soit basé sur l'informatique dématérialisée est particulièrement bénéfique pour les horaires de travail flexibles qui sont de plus en plus répandus à Singapour. Zoho People 5.0 simplifie les opérations RH en automatisant les tâches routinières et en offrant une interface conviviale qui donne la priorité à l'expérience des employés.

Les meilleures caractéristiques de Zoho People

Utilise des flux de travail intelligents et des analyses perspicaces pour rationaliser les fonctions RH de base

Améliorer la planification de la main-d'œuvre grâce à des fonctions avancées de suivi et de planification

Mise en place d'objectifs flexibles et d'évaluations continues pour une gestion efficace de la performance

Promouvoir la formation continue avec des options mixtes et une gestion centralisée des cours

Limitations de Zoho People

Les utilisateurs ont noté que certaines interfaces peuvent être encombrées, avec des éléments qui se chevauchent et des menus déroulants excessifs, ce qui peut compliquer la navigation et l'utilisation

Prix de Zoho People

Ressources humaines essentielles: 0,73 $/utilisateur/mois

0,73 $/utilisateur/mois Professionnel: 1,46$/utilisateur/mois

1,46$/utilisateur/mois Premium: 2,20 $/utilisateur/mois

2,20 $/utilisateur/mois Entreprise: 2,93 $/utilisateur/mois

2,93 $/utilisateur/mois People Plus: 5,49 $/utilisateur/mois

G2 : 4 .4/5 (300+ commentaires)

.4/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (200+ avis)

4. ZingHR : gestion de projet RH alimentée par l'IA

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le tableau de bord de ZingHR Crozdesk ZingHR est une plateforme technologique RH d'entreprise dynamique, alimentée par l'IA, particulièrement apte à mettre à l'échelle les besoins de votre entreprise. Grâce à son utilisation stratégique des technologies d'IA, de ML et de blockchain, ZingHR n'est pas un outil comme les autres. Certaines de ses fonctionnalités de pointe comprennent Zero-Touch Payroll, la reconnaissance faciale, Digital Onboarding, et même des entretiens robotisés.

ZingHR fournit des outils spécifiques qui assurent la conformité avec les lois du travail de Singapour, en offrant des mises à jour en temps réel sur les changements réglementaires qui affectent les pratiques RH. Cette fonction est indispensable pour aligner mes opérations RH sur les dernières exigences légales sans avoir à suivre manuellement ces changements.

Les meilleures caractéristiques de ZingHR

Utilisez la technologie RH alimentée par l'IA, comme Zero Touch Payroll, pour aligner les stratégies de main-d'œuvre sur les modèles commerciaux de pointe

Adaptez vos pratiques RH avec des solutions spécifiquement conçues pour divers secteurs tels que BFSI, IT-ITES, Pharma et Healthcare

Intégrez la gestion du rendement axée sur l'ESG dans vos politiques de RH avec le soutien spécialisé de ZingHR

Limitations de ZingHR

Certains utilisateurs signalent que le tableau de bord peut être lent à charger

Il faut plusieurs actualisations pour marquer les heures de travail et les congés, ce qui peut être un inconvénient important pour les utilisateurs fréquents

Prix de ZingHR

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de ZingHR

G2: 4.2/5 (70+ commentaires)

4.2/5 (70+ commentaires) Capterra: 3.8/5 (10+ avis)

5. PeopleHum : logiciel RH pour une gestion complète des ressources humaines

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de PeopleHum conseils sur les logiciels D'après mon expérience, PeopleHum est conçu pour rationaliser les processus RH, de l'embauche à la retraite.

Ses fonctions d'IA et d'automatisation ont considérablement amélioré l'efficacité et l'engagement sur mon lieu de travail. Les principales fonctionnalités de PeopleHum comprennent le recrutement automatisé, qui a rendu l'embauche plus simple et plus efficace. Le SIRH sécurisé me permet de gérer les données des employés sans effort.

L'outil prend également en charge les langues arabe et anglaise, ce qui répond aux besoins diversifiés des entreprises de Singapour en matière de main-d'œuvre.

Les meilleures fonctionnalités de PeopleHum

Gérer en toute sécurité toutes les informations relatives aux employés grâce à notre SIRH complet

Passez de la simple gestion des coûts à l'obtention de résultats commerciaux mesurables

Adaptez vos pratiques RH grâce à des solutions spécifiquement conçues pour divers secteurs tels que BFSI, IT-ITES, Pharma et Healthcare

Limites de PeopleHum

L'installation initiale peut prendre du temps

Options de personnalisation limitées dans certains casmodèles gratuits PeopleHum tarification

Base: 2$/utilisateur/mois

G2 : 4.6/5 (10+ commentaires)

: 4.6/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (20+ commentaires)

6. QuickHR : Le meilleur pour la gestion des RH basée sur le cloud*

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière le site web de l'association "QuickHR" QuickHR est un logiciel RH basé sur le cloud qui rationalise tous les processus RH, de la gestion de la base de données des employés à la paie, aux congés et aux réclamations.

Hébergé sur des serveurs Amazon sécurisés, il garantit un service rapide et fiable avec une reprise après sinistre intégrée. Son interface conviviale élimine le temps perdu en navigation complexe, ce qui permet aux professionnels des RH de se concentrer sur la création d'organisations plus performantes.

L'outil s'intègre aux outils financiers singapouriens largement utilisés, tels que QuickBooks et Xero, et simplifie les processus de paie et de comptabilité. Ceci est crucial pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à maintenir l'exactitude financière et la conformité avec les normes locales.

QuickHR meilleures caractéristiques

Gérer efficacement les bases de données des employés, la paie, les congés et les réclamations

Intégration en temps réel avec les logiciels et le matériel de paie et les outils de comptabilité les plus courants comme QuickBooks et Xero

Recevez des notifications pour les approbations de congés et les statuts de réclamation et visualisez les fiches de paie détaillées en déplacement

Limitations de QuickHR

Les fonctions d'analyse et de rapport ne sont pas encore totalement intégrées

Des rapports pour une meilleure intelligence et des prévisions seraient bénéfiques

Tarification de QuickHR

Essentiel: 5 $/utilisateur/mois

5 $/utilisateur/mois Amélioré: 10 $/utilisateur/mois

10 $/utilisateur/mois Entreprise: 15 $/utilisateur/mois

Cotes et critiques de QuickHR

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.3/5 (10+ avis)

7. Swingvy : logiciel RH pour les petites et moyennes entreprises

la plupart d'entre eux ne sont pas des enfants, mais des adultes Swingvy Swingvy est un système de gestion des ressources humaines et des salaires basé sur le cloud, conçu pour rationaliser les opérations RH des petites et moyennes entreprises (PME). Il est facilement conforme aux réglementations du CPF (Central Provident Fund), du MOM (Ministry of Manpower) et de l'IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore).

Le puissant système RH en ligne de Swingvy rend l'intégration, la paie, la gestion des congés, le traitement des réclamations et l'assistance aux employés transparents et efficaces. Grâce à l'intégration avec des outils populaires tels que Xero, Google et Outlook, vous pouvez assurer des flux de travail fluides, gagner du temps et réduire les coûts.

Les meilleures fonctionnalités de Swingvy

Centraliser toutes les informations et les processus RH en un seul endroit

Conduire de manière approfondieplanification des ressources humaines et gérer les tâches RH en déplacement

Intégrer la paie à des systèmes de comptabilité tels que Xero

Automatiser la gestion des congés, le suivi du temps et les réclamations pour réduire le travail manuel et augmenter l'efficacité

Limitations de Swingvy

N'offre pas d'assistance par téléphone ou par chat en direct

Les fiches de paie doivent être envoyées manuellement aux employés

Tarification de Swingvy

Premium: 5$/utilisateur/mois

5$/utilisateur/mois Paie: 5$/utilisateur/mois

5$/utilisateur/mois Temps: 3$/utilisateur/mois

3$/utilisateur/mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. JustLogin : Le meilleur pour une gestion des ressources humaines centrée sur l'employé

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de JustLogin JustLogin D'après mon expérience, JustLogin donne vraiment la priorité aux employés. Il simplifie tous les aspects de la gestion des ressources humaines, y compris la conformité avec la loi sur l'emploi de Singapour pour le suivi en temps réel des présences et des congés des employés.

Avec plus de 24 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines, JustLogin a mis au point un logiciel SGRH alimenté par l'IA qui simplifie tous les aspects de la gestion des ressources humaines, de la paie à la gestion des congés. La plateforme basée sur le cloud stocke en toute sécurité toutes les données relatives aux employés, ce qui facilite la gestion de tous les aspects, de l'intégration au traitement de la paie.

JustLogin s'appuie également sur une application mobile conviviale pour les employés, leur permettant d'accéder à des fonctions RH telles que les demandes de congés, les téléchargements de fiches de paie et les informations de contact des collègues en déplacement. C'est un gros avantage pour une main-d'œuvre technophile comme celle de Singapour.

Les meilleures caractéristiques de JustLogin

Gérer toutes les tâches liées aux ressources humaines dans une plateforme intégrée et basée sur le cloud

Prioriser les besoins des employés pour obtenir de meilleurs résultats

Restez en conformité avec les réglementations légales et simplifiez le traitement des salaires

Enregistrez votre arrivée et votre départ grâce à la reconnaissance faciale et à la géolocalisation

Photographier, numériser et envoyer des reçus pour des notes de frais rapides

Limitations de JustLogin

Les utilisateurs peuvent trouver que le système a une courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs de JustLogin

Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra : 4.1/5 (70+ commentaires)

9. Carbonate HR : Le meilleur pour les solutions RH simplifiées

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière RH Tech Carbonate facilite l'embauche grâce à l'intégration de YouRHired et une intégration en douceur grâce à un portail d'apprentissage en ligne. Il simplifie l'assiduité avec la reconnaissance faciale et la géolocalisation, et automatise la paie pour respecter toutes les règles.

L'application mobile permet de demander et d'approuver rapidement les congés. Les notes de frais sont faciles à établir grâce aux fonctions "snap", "scan" et "send", et les évaluations de performance sont justes et directes. Dans l'ensemble, Carbonate simplifie les tâches RH et augmente l'efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de Carbonate

Simplifie le recrutement avec l'intégration de YouRHired et offre un apprentissage en ligne intuitif pour l'intégration

Automatiser la paie, intégrer le CPF et se conformer à la réglementation

Évaluez le rendement de vos employés et effectuez des évaluations de façon transparente

Gérer les manuels et la documentation des employés sans suivi manuel grâce à un espace de travail numérique

Limitations de carbonates

Les utilisateurs peuvent trouver que le système a une courbe d'apprentissage abrupte

Tarification de Carbonate

Basic: $8/utilisateur/mois

$8/utilisateur/mois Entreprise: 8 $/utilisateur/mois

Évaluations et critiques de Carbone

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra: 4.3/5 (10+ commentaires)

10. HReasily : La gestion des ressources humaines dans le nuage

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission le logiciel suggéré HReasily automatise les processus RH à tout moment et en tout lieu, en fournissant des solutions numériques pour rationaliser les flux de travail et réduire les erreurs humaines. HReasily automatise les processus RH à tout moment et en tout lieu, en fournissant des solutions numériques pour rationaliser les flux de travail et réduire les erreurs humaines.

Mes employés peuvent utiliser l'application mobile pour demander et approuver des congés, soumettre des réclamations, recevoir des bulletins de paie et pointer en déplacement. HReasily s'est intégré de manière transparente à mes logiciels et matériels existants, augmentant ainsi l'efficacité et l'engagement.

Les meilleures fonctionnalités de HReasily

Automatisez le traitement des salaires, en garantissant l'exactitude et la conformité

Créer et gérer facilement les demandes de remboursement des employés

Gérer et approuver efficacement les demandes de congés

Accéder à toutes les fonctions RH depuis n'importe où grâce à l'application mobile

Limitations de HReasily

Des utilisateurs ont signalé des problèmes avec les serveurs, qui ralentissent souvent

Facile à tarifer

Basic: 10$/utilisateur/mois

Facile à évaluer et à critiquer

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Débloquez l'excellence RH : Commencez avec ClickUp dès aujourd'hui

Le choix du bon logiciel RH améliore l'efficacité de votre organisation et la satisfaction de vos employés. La clé consiste à identifier les outils qui répondent à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse d'un recrutement rationalisé, d'une gestion complète des employés ou d'analyses avancées.

Maintenant que vous avez une vue d'ensemble détaillée des principaux logiciels RH, il est temps de passer à l'étape suivante.

Bien que chaque logiciel ait des caractéristiques uniques, ClickUp se distingue par sa polyvalence et son ensemble complet de fonctions. Pourquoi investir dans des outils spécifiques à certaines tâches alors que vous pouvez disposer d'une solution unique qui répond à tous vos besoins en matière de ressources humaines, de l'embauche à la gestion du cycle de vie des employés, en passant par la conformité ?

Inscrivez-vous pour un compte ClickUp gratuit et réalisez le véritable potentiel de votre fonction RH !