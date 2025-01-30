10 meilleurs logiciels d'approbation créative à utiliser en 2025

Si vous êtes dans les tranchées des équipes créatives depuis des années, vous connaissez les difficultés liées à la boucle sans fin des révisions et des processus d'approbation. Cette situation peut entraîner l'arrêt brutal d'un projet et la frustration de tout le monde.

C'est là que le logiciel d'approbation créative entrent en jeu. Ces outils rationalisent le processus d'approbation finale, centralisent les commentaires et veillent à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Mais avec autant d'options, il peut être difficile de choisir le bon outil.

Ne vous inquiétez pas ! Je suis là pour vous guider à travers les 10 meilleurs outils et logiciels d'approbation créative disponibles aujourd'hui. Nous verrons ce qui distingue chacun d'entre eux et pourquoi ils pourraient convenir parfaitement à votre équipe.

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'approbation créative ?

Les erreurs de communication, les révisions perdues et les commentaires dispersés sont monnaie courante, ce qui entraîne des pertes de temps et des délais non respectés. Les logiciels d'approbation créative peuvent vous aider à éliminer le désordre et à améliorer la visibilité du processus de retour d'information.

Cependant, il est toujours préférable de prendre en compte quelques facteurs avant de choisir le logiciel de workflow d'approbation créative adapté à vos équipes de conception.

Voici quelques caractéristiques jugées essentielles pour un logiciel de gestion des processus d'approbation créative :

Capacités de gestion: Permet d'assigner, de suivre et de contrôler l'avancement de divers projets créatifs

Permet d'assigner, de suivre et de contrôler l'avancement de divers projets créatifs Outils d'épreuvage visuel: Annotez directement les images, les vidéos ou les PDF pour obtenir un retour d'information clair et exploitable

Annotez directement les images, les vidéos ou les PDF pour obtenir un retour d'information clair et exploitable Personnalisation du flux de travail: Créez des étapes d'approbation reflétant le processus et les progrès de votre équipe, par exemple, brouillon, examen, révision et final

Créez des étapes d'approbation reflétant le processus et les progrès de votre équipe, par exemple, brouillon, examen, révision et final Communication centralisée: Consolidez tous les commentaires et discussions au sein de la plateforme pour une référence facile

Consolidez tous les commentaires et discussions au sein de la plateforme pour une référence facile Contrôle de version: Suivez les changements et les révisions de manière transparente afin d'éviter toute confusion

Suivez les changements et les révisions de manière transparente afin d'éviter toute confusion Intégration: Connectez votre outil d'approbation à d'autres logiciels de gestion de projet pour obtenir une vue d'ensemble et un flux de travail connecté

Les 10 meilleurs logiciels d'approbation créative à utiliser en 2024

1. ClickUp

gérer vos flux de travail créatifs de manière transparente avec ClickUp ClickUp est un outil puissant pour le processus créatif et gestion de projet . Au-delà du simple partage de fichiers, il offre des fonctionnalités robustes qui sont idéales pour les créatifs et les gestionnaires de projets équipes de conception en fournissant une centralisation pour la gestion des projets, des tâches, de la communication et des approbations, le tout au sein d'une interface intuitive.

Personnalisation des statuts des tâches

ClickUp excelle dans la gestion des tâches et définit clairement qui est responsable de chaque étape du processus d'approbation automatisé. Tâches ClickUp vous permet d'assigner des tâches à des membres spécifiques de l'équipe, en veillant à ce que chacun connaisse son rôle.

planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quel projet grâce à la gestion des tâches de ClickUp

ClickUp vous permet également de de fixer des délais et des priorités pour chaque tâche, promouvant la responsabilité et garantissant des approbations en temps voulu.

Mais êtes-vous submergé par les tâches volumineuses ? Vous pouvez décomposer les approbations complexes en sous-tâches plus petites et plus gérables à l'aide de la fonction La fonction de sous-tâches de ClickUp . Elle rend le processus plus facile à suivre et permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde.

Vous pouvez également créer des listes de contrôle pour chaque sous-tâche, décrivant toutes les étapes du processus d'approbation. Cela permet de s'assurer que chaque aspect du bien créatif est examiné avant de poursuivre.

ClickUp vous permet de créer des statuts personnalisés qui reflètent votre processus d'approbation spécifique. Par exemple, vous pouvez avoir des statuts tels que "En cours de révision", "Nécessite des modifications" et "Approuvé" Cela permet à votre équipe de savoir clairement où se trouve chaque élément créatif dans le processus d'approbation.

mettez à jour l'état des tâches en fonction de votre priorité et de l'urgence avec ClickUp_

Outil de vérification visuelle

ClickUp offre une section de commentaires dédiée à l'intérieur de chaque tâche. Commentaires ClickUp permettent aux membres de l'équipe de donner leur avis directement sur l'élément créatif, ce qui élimine la nécessité d'envoyer des courriels dispersés.

commentez les tâches de votre équipe au fur et à mesure des besoins, en éliminant toute confusion avec ClickUp_

Les outils d'épreuvage intégrés de ClickUp permettent aux utilisateurs d'annoter directement les images et les PDF. Mettez en évidence des zones spécifiques, laissez des commentaires et marquez les membres de l'équipe, pour que tout le monde comprenne exactement les révisions nécessaires. Annotations de ClickUp permettent de conserver un retour d'information visuel très clair et d'éviter toute confusion.

Automatiser le flux et gagner du temps

ClickUp vous permet d'automatiser les tâches répétitives dans le cadre du processus de révision et d'approbation. Par exemple, vous pouvez mettre en place une automatisation pour passer automatiquement la tâche à l'étape suivante une fois que l'approbation est donnée ou qu'une condition spécifique est remplie. Cela permet de rationaliser le flux de travail pour un processus d'approbation efficace et de réduire la nécessité d'une intervention manuelle.

Par exemple, lorsque le statut d'une tâche passe à "Approuvé", elle peut être automatiquement déplacée à l'étape suivante de votre flux de travail. Cela permet de garantir un processus fluide et efficace.

Tableaux de bord partagés Tableaux de bord partagés de ClickUp offrent une vue centralisée de l'avancement du projet. Tous les membres de l'équipe peuvent voir l'état des actifs créatifs, les délais, et savoir qui est responsable de l'étape suivante. Cette transparence permet à chacun d'être informé et responsable.

créez des tableaux de bord entièrement personnalisables pour hiérarchiser votre travail et améliorer la performance de vos projets grâce au tableau de bord de ClickUp_ ClickUp favorise une communication rationalisée en conservant tous les retours d'information, les discussions et les mises à jour de tâches au sein de la plateforme, ce qui améliore l'efficacité de l'équipe.

Mais ce n'est pas tout ! Avez-vous des processus d'approbation récurrents pour des types spécifiques d'actifs créatifs ? ClickUp vous permet de créer des modèles qui reprennent toutes les étapes et les tâches impliquées. Cela permet de gagner du temps lors de la mise en place de nouveaux projets et d'assurer la cohérence de votre flux de travail créatif.

Deux modèles ClickUp pour les projets créatifs Modèle de formulaire de demande de création de ClickUp rationalise efficacement votre processus de demande de création. Il offre une structure cohérente pour chaque demande de création, garantissant que toutes les informations pertinentes sont collectées rapidement et facilement.

Mettez en place un processus de demande fluide pour recueillir rapidement les informations nécessaires grâce au modèle de formulaire de demande de création de ClickUp

Télécharger ce modèleModèle de demande et d'approbation de projet ClickUp est un autre modèle qui vous aide à gérer vos de votre équipe marketing de l'équipe marketing. Vous pouvez créer et gérer n'importe quel nombre de demandes d'approbation de manière transparente grâce à ce modèle prêt à l'emploi.

Le modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp vous permet de demander, de suivre et d'approuver rapidement et efficacement de nouveaux projets.

Rationalisez la communication entre les services et garantissez que chaque demande reçoive l'attention qu'elle mérite grâce au modèle de demande et d'approbation de projet de ClickUp

Télécharger ce modèle

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Modèles ClickUp: Démarrez vos projets créatifs avecLes modèles préconstruits de ClickUp. Il fonctionne bien pour des tâches telles que les sprints de conception, les campagnes de marketing de contenu et la production vidéo

Démarrez vos projets créatifs avecLes modèles préconstruits de ClickUp. Il fonctionne bien pour des tâches telles que les sprints de conception, les campagnes de marketing de contenu et la production vidéo Les cartes heuristiques de ClickUp: Brainstorming et organisation visuelle des idées avec des cartes heuristiques de ClickUp ClickUp Mind Maps ClickUp Forms : Vous avez besoin d'aide pour créer des formulaires en ligne pour votre entreprise ? ClickUp Forms sont la solution idéale, car ils offrent plusieurs champs permettant aux utilisateurs d'introduire les informations requises. Ces champs font ensuite partie de la base de données, accessible aux membres de votre équipe

Brainstorming et organisation visuelle des idées avec des cartes heuristiques de ClickUp ClickUp Mind Maps Suivi du temps et rapports: Obtenez des informations sur le temps passé par les utilisateursle calendrier des projets et l'allocation des ressources avec Le suivi du temps de ClickUp de ClickUp. Générez des rapports pour identifier les domaines à améliorer et optimiser votre flux de travail

Obtenez des informations sur le temps passé par les utilisateursle calendrier des projets et l'allocation des ressources avec Le suivi du temps de ClickUp de ClickUp. Générez des rapports pour identifier les domaines à améliorer et optimiser votre flux de travail **Intégrez ClickUp à vos outils de conception préférés, tels que Figma et Dropbox, afin de créer une base de données de projets flux de travail transparent Limites de ClickUp

ClickUp offre un large éventail de fonctionnalités, ce qui peut s'avérer déconcertant pour les nouveaux utilisateurs

Il y a une courbe d'apprentissage pour maîtriser la plateforme

Certaines fonctionnalités avancées ne sont activées que dans les plans de niveau supérieur

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5$ par membre et par mois

ClickUp ratings and reviews

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. ProofHub

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission PreuveHub ProofHub va plus loin que la simple gestion des tâches. Il permet à votre équipe d'annoter directement les images et les fichiers, ce qui élimine les fils d'e-mails confus et les révisions interminables. De plus, vous pouvez concevoir des tableaux de révision et des flux de travail personnalisés, adaptés à votre processus créatif spécifique. Le contrôle des versions vous permet de suivre les modifications et de revenir aux versions précédentes si nécessaire, garantissant ainsi la transparence et éliminant toute confusion.

Avec ProofHub, les discussions se déroulent au sein même de la plateforme, et tous les fichiers du projet sont stockés et partagés dans un emplacement central. Ainsi, tout le monde est sur la même longueur d'onde et il n'est plus nécessaire d'envoyer des chaînes de courriels interminables ni d'avoir des problèmes de contrôle de version.

Les meilleures caractéristiques de ProofHub

Annotez directement les images, les PDF et même les pages web avec les outils de marquage et d'annotation intégrés de ProofHub

Visualisez les flux de travail des projets avec des tableaux Kanban et des diagrammes de Gantt pour suivre les dépendances des tâches

Créez des flux de travail personnalisés avec des étapes de révision séquentielles, affectez des réviseurs et fixez des délais avec les tableaux de révision visuels de ProofHub

Générer des rapports pour analyser les performances du projet, identifier les obstacles et suivre les progrès de l'équipe vers les objectifs

Limites de ProofHub

Offre une expérience de flux de travail légèrement moins personnalisable

Fonctionnalités limitées dans la version mobile

La gamme d'intégrations n'est pas aussi étendue que celle de quelques concurrents

Prix de ProofHub

Plan Essentiel: 50$/mois (utilisateurs illimités, 15GB de stockage, fonctionnalités limitées)

50$/mois (utilisateurs illimités, 15GB de stockage, fonctionnalités limitées) Plan Plus: 99$/mois (utilisateurs illimités, 100GB de stockage, fonctionnalités supplémentaires comme les rôles personnalisés et le suivi du temps)

99$/mois (utilisateurs illimités, 100GB de stockage, fonctionnalités supplémentaires comme les rôles personnalisés et le suivi du temps) Plan Entreprise: Tarification personnalisée (fonctions personnalisées, stockage de gros volumes, support prioritaire)

ProofHub ratings & reviews

G2: 4.2/5 (1,500+ reviews)

4.2/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,000+ reviews)

3. A terre

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres A terre Ashore vous permet de partager des fichiers de manière transparente, même des gigaoctets à la fois, sans limites de courrier électronique. Mais la sécurité est importante. Vous pouvez définir des dates d'expiration pour les liens partagés, restreignant l'accès après un délai spécifique. La protection par mot de passe ajoute une autre couche de défense, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent consulter votre travail.

Au-delà de la sécurité de base, Ashore vous permet de maintenir une identité de marque professionnelle. Téléchargez le logo de votre entreprise et personnalisez l'apparence de vos transferts de fichiers. Cela ajoute une touche de raffinement et renforce votre image de marque lorsque vous travaillez avec des clients ou des partenaires externes.

Les meilleures caractéristiques d'Ashore

Assurez la confidentialité de votre travail en fixant des dates d'expiration et des mots de passe pour les liens partagés

Prise en charge de plusieurs types de fichiers, notamment les images, les PDF, les documents, le HTML, les sites web en direct, l'audio et la vidéo

Téléchargez et partagez des fichiers volumineux (jusqu'à 50 Go) sans limitation de courrier électronique

Connectez Ashore à des outils de conception populaires tels que Figma et Dropbox pour un flux de travail plus rationalisé

Personnalisez l'expérience de transfert de fichiers avec des arrière-plans et des messages personnalisés

Limitations d'Ashore

Ashore est avant tout un logiciel d'épreuvage en ligne qui met l'accent sur le retour d'information. Pour des besoins de gestion de projet étendus, l'intégration avec une autre plateforme distincte peut être nécessaire

Les fonctionnalités de la version mobile sont limitées par rapport à celles de la version de bureau

Prix Ashore

Gratuit : pour toujours (fonctionnalités limitées)

(fonctionnalités limitées) Standard : 18$/mois par utilisateur

: 18$/mois par utilisateur Premium : 33 $/mois par utilisateur

Ashore ratings & reviews

G2: 4.5/5 (300+ avis)

4.5/5 (300+ avis) Capterra: 4.7/5 (250+ commentaires)

4. Grêle

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Grêle cendrée Bien qu'il ne s'agisse pas d'une plateforme de gestion de projet à part entière comme ClickUp, Hightail offre un mélange unique de partage de fichiers sécurisé et d'outils de collaboration créative.

Il excelle à envoyer des fichiers volumineux facilement et en toute sécurité, tout en offrant des fonctions clés de rétroaction et d'approbation, ce qui en fait un atout précieux pour les équipes créatives.

Vous pouvez consolider les commentaires et les discussions au sein de la plateforme Hightail en attachant des commentaires à des parties spécifiques et en centralisant toute la communication pour une référence facile.

Les meilleures caractéristiques de Hightail

Renforce la sécurité des données et vous permet de définir des contrôles d'accès granulaires pour les fichiers partagés

Intégrer des filigranes à vos fichiers, ce qui facilite l'identification des copies non autorisées ou des fuites

Voir qui a accédé à vos fichiers, quand ils les ont téléchargés et combien de temps ils ont passé à les consulter

Connectez Hightail à des outils de conception populaires tels que Dropbox et Slack pour un flux de travail plus rationalisé

Limitations de Hightail

Il s'agit principalement d'une plateforme de partage de fichiers dépourvue de fonctionnalités de gestion de projet

Le plan gratuit offre un espace de stockage limité, ce qui peut ne pas convenir aux équipes disposant d'importantes ressources créatives

Les fonctions de contrôle de version sont difficiles à suivre et à revenir à des révisions spécifiques

Prix de Hightail

Plan Lite: Gratuit

Gratuit Plan Pro: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Plan d'équipe: 24 $/mois par utilisateur

24 $/mois par utilisateur Plan Business: $36/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (1,800+ reviews)

4.3/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,500+ reviews)

5. Studio d'approbation

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de l'Union européenne et de la Commission européenne Approval Studio Avec Approval Studio, vous pouvez facilement créer des flux de travail personnalisés, définir des approbations en plusieurs étapes, affecter des réviseurs en fonction de leur rôle ou même incorporer une logique conditionnelle. Cette personnalisation garantit la fluidité des approbations et leur alignement sur la structure de votre équipe et les exigences du projet.

De plus, Approval Studio offre des fonctionnalités de révision hors ligne avec suivi détaillé des activités. Votre équipe peut réviser et annoter des fichiers en déplacement, même sans connexion Internet. Les approbations continuent ainsi d'avancer et les journaux d'activité détaillés fournissent des données sur les temps de révision et le comportement des réviseurs.

Ces informations permettent d'identifier les goulets d'étranglement et d'optimiser le processus d'approbation des créations pour une efficacité maximale. Approval Studio vous donne le contrôle et vous permet de concevoir un système qui fonctionne pour vous et votre équipe.

Caractéristiques principales d'Approval Studio

Offrez une expérience professionnelle aux réviseurs en personnalisant la marque au sein de la plateforme Approval Studio

Créez des flux de travail personnalisables avec une logique conditionnelle pour définir des approbations en plusieurs étapes

Examiner et fournir des commentaires sur des fichiers vidéo et audio directement au sein d'Approval Studio

Suivez l'activité des réviseurs, identifiez les goulots d'étranglement et optimisez vos flux de travail

Limites d'Approval Studio

L'essai gratuit est limité, ce qui ne permet pas de tester pleinement la plateforme avant de s'engager

La courbe d'apprentissage est plus prononcée que celle de ses concurrents

Prix d'Approval Studio

Plan Lite: 50$/mois (5 utilisateurs inclus)

50$/mois (5 utilisateurs inclus) Plan Pro: 160$/mois (5 utilisateurs inclus)

160$/mois (5 utilisateurs inclus) Plan ProXL: 300$/mois (15 utilisateurs inclus)

300$/mois (15 utilisateurs inclus) Entreprise: $6599/mois (nombre d'utilisateurs illimité)

G2: 4.9/5 (38 commentaires)

4.9/5 (38 commentaires) Capterra: 4.8/5 (33 commentaires)

6. GoProof

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de l'association GoProof GoProof s'intègre directement à Adobe Creative Cloud, ce qui vous permet d'assurer la fluidité des révisions dans l'environnement Adobe qui vous est familier.

GoProof vous permet de laisser des annotations précises directement au-dessus de vos PSD, PDF et même des pages web, le tout dans l'application Adobe. Mettez en évidence des zones spécifiques, ajoutez des commentaires et marquez les membres de l'équipe pour une communication limpide.

En tant qu'outil de collaboration, GoProof vous aide également à communiquer de manière transparente avec les membres de votre équipe, afin de maintenir votre vision créative sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités de GoProof

Permet aux collaborateurs de fournir des commentaires et des annotations directement sur vos créations dans Photoshop, Illustrator, InDesign et d'autres applications Adobe CC

Accorde un accès temporaire aux réviseurs externes sans qu'ils aient besoin de créer un compte GoProof

Génère un lien d'épreuvage unique pour partager vos ressources créatives avec les réviseurs

Révise et approuve les actifs créatifs en déplacement grâce à l'application mobile de GoProof

Limitations de GoProof

Options de personnalisation limitées

Excellent pour l'épreuvage et le retour d'information, mais il manque quelques fonctionnalités de gestion de projet pour fournir des solutions complètes

Le plan gratuit offre des fonctionnalités et un espace de stockage limités, ce qui le rend inadapté aux équipes ayant des besoins importants en matière d'épreuvage

Prix de GoProof

Plan de base: 150 $/mois

G2: 4.3/5 (15+ commentaires)

4.3/5 (15+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (55+ avis)

7. Filestage

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Filestage FileStage va au-delà du simple partage de fichiers. Vous pouvez créer des portails clients personnalisés et un espace professionnel en ligne pour présenter votre travail et recueillir des commentaires. De plus, FileStage permet l'accès aux réviseurs invités, éliminant ainsi la nécessité pour les clients de créer des comptes, ce qui permet à tout le monde de gagner du temps et de s'épargner des tracas.

FileStage fournit également des rappels automatisés par e-mail qui permettent de maintenir les projets sur la bonne voie, et le suivi détaillé de l'activité fournit des informations précieuses. Voyez combien de temps les réviseurs passent sur votre travail et identifiez les points à clarifier. Utilisez ces données pour optimiser votre flux de travail et garantir un processus d'approbation plus fluide pour les projets futurs.

Les fonctions de contrôle de version de Filestage permettent de suivre les modifications et les révisions de manière transparente. Vous pouvez facilement revenir aux versions précédentes, ce qui garantit la transparence et une communication claire tout au long du cycle de vie du projet.

Les meilleures caractéristiques de Filestage

Créez des portails clients personnalisés. Téléchargez les éléments du projet, présentez les révisions et recueillez les commentaires dans un environnement en ligne professionnel et sécurisé

Utilisez la technologie de l'intelligence artificielle pour analyser le contenu vidéo et générer automatiquement des horodatages pour chaque scène

Faire avancer les projets grâce à des rappels et des notifications automatisés par courrier électronique

Obtenir des informations précieuses sur le processus de révision grâce à des journaux d'activité détaillés

Limitations de Filestage

Fonctions de gestion de projet limitées

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Peu d'intégrations tierces

Prix de Filestage

**Gratuit

Plan de base: 59$/mois (nombre de membres de l'équipe illimité)

59$/mois (nombre de membres de l'équipe illimité) Plan professionnel: $299/mois (nombre illimité de membres de l'équipe)

$299/mois (nombre illimité de membres de l'équipe) Entreprise:Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (230+ commentaires)

4.6/5 (230+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

8. Miro

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres Miro Miro fournit un canevas illimité où vous pouvez ajouter des notes autocollantes, des cartes mentales, des organigrammes et divers éléments visuels. Structurez vos séances de brainstorming, organisez des projets complexes et explorez des idées de manière créative.

Il permet à tout le monde de participer simultanément au tableau, d'ajouter des idées, de laisser des commentaires et d'affiner les concepts. Les fonctions de collaboration de Miro favorisent un environnement dynamique de brainstorming et garantissent que tout le monde est sur la même longueur d'onde dès le début.

Miro s'intègre également de manière transparente aux outils de gestion de projet les plus courants et vous permet d'incorporer du contenu externe. Rationalisez votre flux de travail en incorporant des tâches et des ressources existantes directement dans votre tableau Miro.

Les meilleures caractéristiques de Miro

Fournit une toile numérique illimitée permettant aux équipes d'explorer librement leurs idées

Les notes adhésives et les outils de tableau blanc de Miro recréent l'expérience familière du brainstorming sur un tableau blanc physique dans un espace numérique

Visualisez les flux de travail d'un projet avec les tableaux Kanban. Glissez et déposez facilement les tâches entre les différentes étapes (par exemple, À faire, En cours, Terminé, etc.) pour une compréhension claire de l'avancement du projet

Offre une vaste bibliothèque demodèles préconstruits pour diverses activités de brainstorming, de cartographie du parcours de l'utilisateur et de planification de projet

Stimulez votre créativité en déplacement et capturez vos idées n'importe où grâce à l'application mobile Miro. Accédez aux tableaux, participez aux sessions de brainstorming et travaillez même hors ligne

Limitations de Miro

Bien que Miro offre des capacités de gestion des tâches, il ne dispose pas des fonctions robustes d'une plateforme de gestion de projet dédiée

Les tableaux complexes comportant de nombreux éléments peuvent entraîner des ralentissements ou des décalages, en particulier sur les appareils moins puissants

Prix de Miro

**Gratuit

Plan de démarrage: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Plan d'affaires: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (5000+ commentaires)

4.8/5 (5000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1500+ commentaires)

9. Pastel

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres Pastel Pastel est votre allié pour les évaluations de sites web simplifiées et un processus de développement plus fluide. Les clients, les concepteurs ou toute autre personne impliquée dans le projet peuvent laisser des commentaires directement sur le site Web, comme s'il s'agissait de notes autocollantes. Mettez en évidence les points à améliorer d'un simple clic.

Expliquez vos suggestions à l'aide d'un texte clair sur la note autocollante, et marquez même les membres de l'équipe concernés pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Cette communication limpide maintient les révisions sur la bonne voie et élimine toute confusion sur ce qui doit être modifié.

Pastel s'intègre parfaitement aux outils de gestion de projet que vous utilisez déjà. Cela permet de centraliser votre flux de travail et d'éviter de passer d'une plateforme à l'autre, ce qui vous permet de gagner un temps précieux et d'éviter les frustrations.

Les meilleures caractéristiques de Pastel

Capturez des captures d'écran pour les zones qui nécessitent des explications plus détaillées

Laisser des commentaires directement sur une page web à l'aide de notes autocollantes virtuelles

Attribuer des tâches et suivre la progression de la mise en œuvre du feedback dans Pastel

Partager facilement les pages web contenant des commentaires avec des parties prenantes externes ou des clients grâce à des liens publics facilement partageables

Limites de Pastel

Pastel ne sert qu'un objectif spécifique, à savoir recueillir des commentaires sur des sites web en direct. Il n'a pas d'autres fonctionnalités

Options de personnalisation limitées

Prix de Pastel

**Gratuit

Solo: $29/mois (1 utilisateur)

$29/mois (1 utilisateur) Studio: 99$/mois (5 utilisateurs)

99$/mois (5 utilisateurs) Entreprise: 350 $/mois (à partir de 10 utilisateurs)

G2: 4.6/5 (10+ reviews)

4.6/5 (10+ reviews) Capterra: 4.5/5 (40+ commentaires)

10. Kissflow

le site web de KissFlow est en anglais Kissflow Kissflow est une plateforme puissante qui permet de rationaliser les tâches répétitives, de gérer des processus complexes et d'obtenir des informations précieuses à partir de vos données.

Avec Kissflow, vous pouvez concevoir des flux de travail personnalisés avec une interface conviviale de type glisser-déposer. Utilisez-le pour créer des workflows automatisés, des tâches, des notifications et des approbations adaptés à vos besoins spécifiques.

Kissflow assigne des tâches à des membres spécifiques de l'équipe, suit l'avancement de cas complexes à travers des étapes personnalisables, et collabore efficacement pour résoudre même les problèmes les plus délicats.

De plus, l'outil offre des fonctions de reporting robustes avec des outils de visualisation des données.

Les meilleures caractéristiques de Kissflow

Permet de créer des flux de travail et des applications personnalisés sans connaissances approfondies en matière de codage

Gérer les flux de travail et les tâches en déplacement grâce à l'application mobile de Kissflow

Offre des fonctionnalités de gestion de cas dédiées qui facilitent le suivi de l'avancement de cas complexes

Connecter Kissflow avec des outils professionnels populaires comme Salesforce, Google Drive, et Slack, centraliser vos données et rationaliser les flux de travail

Priorise la sécurité des données et offre des fonctionnalités pour se conformer aux réglementations de l'industrie

Limites de Kissflow

Courbe d'apprentissage plus prononcée que celle d'autres outils de gestion de projet plus simples

Fonctionnalités de reporting limitées, bien qu'il offre des tableaux de bord et des rapports

Prix de Kissflow

Basic: $1500/mois

$1500/mois Entreprise: Tarification personnalisée

Kissflow ratings & reviews

G2: 4.3/5 (500+ reviews)

4.3/5 (500+ reviews) Capterra: 4.1/5 (50+ avis)

Gérez vos approbations créatives comme un pro avec ClickUp

Le choix du logiciel d'approbation idéal pour les équipes de création peut faire toute la différence. Rationaliser les retours d'information, gérer les flux de travail et veiller à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde sont des éléments cruciaux pour toute équipe créative qui vise l'efficacité et l'excellence.

Après avoir examiné les autres logiciels, ClickUp se distingue définitivement par ses fonctionnalités complètes, notamment ses capacités de gestion des tâches, ses solutions de flux de travail d'approbation personnalisables et ses puissants outils d'épreuvage visuel. Sa polyvalence et son intégration avec d'autres outils garantissent une progression transparente des projets, de la conception à l'exécution, ce qui en fait un outil inestimable pour les professionnels de la création.

Alors, qu'attendez-vous ? Obtenez ClickUp gratuitement aujourd'hui pour atteindre tous vos objectifs en matière de gestion de projets créatifs.