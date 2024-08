Comment atteindre les objectifs avec un train de lancement agile ?

Le fondement de la transformation agile consiste à décomposer une application monolithique en unités aussi petites que possible et à les construire de manière itérative et incrémentale. Parfois, en se concentrant sur les plus petites unités, on risque de perdre de vue la situation dans son ensemble.

C'est en réponse à cette énigme qu'est né le train de mise en production agile. Voyons ce que c'est et en quoi il est utile.

Qu'est-ce qu'un train de libération agile ?

Un train de mise en production agile (ART) est une équipe de équipes agiles qui construisent des solutions dans un flux de valeur. Un train de publication agile typique est :

Longue durée de vie, avec des membres expérimentés de l'équipe qui tiennent le fort

Aligné sur une mission commerciale et technologique commune

Organisé autour des flux de valeur de l'entreprise

Une équipe d'équipes, comprenant généralement entre 50 et 125 personnes

Transversale, avec des capacités de définition, de construction, de mise en production, d'exploitation et de maintenance des logiciels

Le Scaled Agile Framework visualise le train de mise en production agile de la manière suivante.

le train de lancement agile transversal (Source:) Cadre agile échelonné )_

Pourquoi avons-nous besoin d'un Train de Mise en Production Agile ?

Au sein des grandes organisations, même celles qui suivent le développement et la gestion de projet agiles, il peut y avoir des silos qui inhibent la création de valeur. Par exemple, chaque unité commerciale peut avoir ses propres équipes agiles qui travaillent en silos, dupliquant le travail. Le modèle du train de versions agile permet d'éviter cela.

Des transferts efficaces : Les équipes plus nombreuses facilitent la circulation de l'information, ce qui permet d'améliorer les transferts.

Collaboration significative : Les silos ont souvent un leadership et des systèmes politiques qui empêchent la collaboration. Les ART contournent ce problème de par leur conception.

Focalisation sur la valeur : L'ART veille à ce qu'une organisation fournisse la valeur promise en élaborant des solutions qui créent de la valeur pour le client.

Principes fondamentaux d'un train de mise en production agile

Le monde du développement logiciel agile est rempli de cadres et de modèles qui peuvent aider les équipes à faire plus, mieux ou plus vite. Scrum est une approche de développement populaire. Kanban est un style de gestion de projet privilégié. DevOps vs. agile est un débat sans fin.

Pour vraiment comprendre ce que signifient les trains de mise en production agiles et comment ils fonctionnent, commençons par ses principes de base. En plus de scrum agile voici quelques principes spécifiques de l'ART, qui s'appuient sur des principes tels que le développement itératif, l'amélioration continue, la collaboration interfonctionnelle, la focalisation sur le client, etc.

Organisé autour de la valeur

Au lieu d'organiser les équipes autour de fonctions ou de départements, l'ART est structuré autour de flux de valeur de développement. En s'appuyant sur la pensée "lean", les trains de versions agiles rassemblent un ensemble d'équipes agiles capables de livrer et de soutenir un produit important.

En outre, lorsque la chaîne de valeur est épuisée, que le marché a changé ou que l'organisation a pivoté, les ART peuvent être réorganisés autour d'autres valeurs sur le réseau.

Alignement des équipes

Les trains de versions agiles sont alignés sur des missions commerciales et technologiques partagées. Ce principe est crucial pour maintenir la cohérence et l'attention au sein de plusieurs équipes agiles.

L'un des moyens utilisés par les ART pour garantir l'alignement est la planification complète de l'incrément de programme (PI). Au cours de cette planification, toutes les équipes de la chaîne de production agile se réunissent pour fixer des objectifs communs, comprendre les dépendances et établir une feuille de route collective.

Qualité intégrée

Les équipes agiles qui forment l'ART se réunissent pour définir des normes de qualité du produit. Elles choisissent des pratiques telles que le développement piloté par les tests (TDD) ou l'automatisation des tests tests agiles pour renforcer la livraison.

Ces pratiques permettent d'identifier et de traiter les défauts à un stade précoce, de réduire la dette technique et de s'assurer que le produit final répond aux normes requises dans l'ensemble de l'organisation.

Cadence commune et synchronisation

Les équipes agiles travaillent souvent de manière indépendante. Cela entrave la collaboration en temps réel et une vision globale de la valeur de l'organisation. Les trains de versions agiles résolvent ce problème en soulignant l'importance de deux principes :

Cadence : Des événements menés sur une base régulière, tels que des démonstrations de systèmes, la planification d'itérations, etc.

: Des événements menés sur une base régulière, tels que des démonstrations de systèmes, la planification d'itérations, etc. Synchronisation : La synchronisation : la planification des sprints, des itérations et des cycles PI simultanément entre toutes les équipes de l'ART afin de mieux gérer les dépendances

Cela permet de s'assurer que les itérations et l'amélioration continue ne se limitent pas aux unités individuelles et que l'ensemble du système évolue de manière cohérente.

La cohésion est assurée par les rôles critiques

Chaque équipe agile au sein de l'ART a des rôles interfonctionnels. Cependant, pour que l'ART reste une unité fonctionnelle, quelques règles sont établies.

Ingénieur du train de libération : Comme un Scrum Master, les release train engineers facilitent l'exécution, éliminent les obstacles, coachent les équipes, etc.

: Comme un Scrum Master, les release train engineers facilitent l'exécution, éliminent les obstacles, coachent les équipes, etc. Gestionnaire de produit : Il supervise le backlog ART et prend des décisions concernant la feuille de route du produit

: Il supervise le backlog ART et prend des décisions concernant la feuille de route du produit Architecte système : Définit l'architecture des solutions dans le flux de valeur

: Définit l'architecture des solutions dans le flux de valeur Propriétaires d'entreprise : Assurer l'alignement avec les résultats de l'entreprise

Maintenant que vous comprenez comment les trains de versions agiles s'inscrivent dans le contexte du développement logiciel agile, voyons comment vous pouvez mettre en œuvre le cadre dans votre organisation.

Par essence, le train de lancement agile est une organisation virtuelle, sans la structure hiérarchique traditionnelle. Il s'agit donc d'un ensemble d'équipes travaillant sur des sprints, des produits, des itérations, des histoires d'utilisateurs et des bogues au sein de la chaîne de valeur.

Pour garder les entraîneurs ensemble et les orienter dans la bonne direction, mettez en place votre train de libération agile de manière réfléchie. Un bon outil de gestion de projet agile comme ClickUp peut donner un coup de pouce significatif. Voici comment.

1. Définir la chaîne de valeur

Commencez par définir la chaîne de valeur. Les flux de valeur sont généralement de deux types :

Opérationnelle : Étapes permettant de fournir un produit/service au client. Il peut s'agir de fabrication, de commerce électronique, de traitement des commandes, de traitement des paiements, etc.

: Étapes permettant de fournir un produit/service au client. Il peut s'agir de fabrication, de commerce électronique, de traitement des commandes, de traitement des paiements, etc. Développement : Étapes permettant de convertir un processus commercial en un produit technologique

Bien qu'ils soient étroitement liés, les trains de versions agiles s'intéressent davantage à la chaîne de valeur du développement.

Identifiez la valeur principale que vos équipes apportent au client et cartographiez le processus, de la conception à la livraison. Organisez des ateliers avec les principales parties prenantes afin de recueillir des informations détaillées sur la manière dont la valeur circule dans votre organisation - documentez chaque étape, de la génération de l'idée initiale à la livraison finale et à l'assistance. Tableaux blancs ClickUp est un endroit idéal pour cartographier visuellement vos processus et les partager avec tous les membres de l'équipe en vue d'une collaboration asynchrone ultérieure, si nécessaire. Étant donné qu'il s'agit d'un outil agile vous pouvez, bien entendu, mettre à jour le flux de valeur au fur et à mesure de son évolution.

la cartographie des processus avec les tableaux blancs ClickUp

2. Organiser les équipes autour de la chaîne de valeur

Constituez 5 à 12 équipes agiles, chacune se concentrant sur des aspects différents de la chaîne de valeur tout en travaillant à la réalisation du même objectif global. Veillez à ce que chaque équipe soit interfonctionnelle et comprenne des développeurs, des testeurs, des concepteurs et des responsables de produit.

Par exemple, une équipe peut s'occuper du développement du front-end tandis qu'une autre gère les services du back-end, mais toutes deux travaillent à la même planification des versions pour les développeurs. Des rôles et des responsabilités clairement définis au sein de chaque équipe permettent d'optimiser la collaboration et l'efficacité.

3. Créer un carnet de commandes

Créer un backlog de programme qui servira de source unique de vérité pour ce que l'ART va construire.

L'alimenter avec les caractéristiques dérivées de la cartographie de la chaîne de valeur

Travailler avec les propriétaires de produits pour hiérarchiser les éléments en fonction de leur valeur pour le client et de la stratégie globale de l'entreprise

Faire en sorte que chaque élément du backlog soit bien défini avec des critères d'acceptation clairs

Réviser et mettre à jour régulièrement le backlog pour refléter les changements de priorités et les nouvelles idées

Ce backlog guide le travail de toutes les équipes au sein de l'ART, assurant l'alignement et la concentration. Par conséquent, un outil centralisé comme ClickUp tasks est nécessaire pour conserver toutes les informations en un seul endroit.

Dans ClickUp tasks, vous pouvez ajouter une description pour chaque élément du backlog, définir des critères d'acceptation sur les listes de contrôle, assigner à chaque membre de l'équipe, collaborer en utilisant des commentaires imbriqués, définir des priorités, personnaliser les types de tâches, et bien d'autres choses encore.

Tâches ClickUp pour les trains de versions agiles

4. Planifiez les incréments de votre programme

Planifiez des réunions de planification des incréments de programme à intervalles réguliers afin d'aligner toutes les équipes sur l'ART vers des objectifs et des livrables communs. Chaque incrément dure généralement de 8 à 12 semaines. Vous pouvez automatiser ce processus en tant qu'événement récurrent dans la vue du calendrier ClickUp.

en prime : Si vous êtes novice en matière de planification de sprint, voici tout ce que vous devez savoir à propos de la planification agile des versions pour les développeurs .

5. Fixer des objectifs

Avec une équipe de 50 à 125 membres travaillant par tranches de 8 à 12 semaines, le projet peut devenir difficile à gérer. La fixation d'objectifs clairs et leur suivi régulier peuvent y remédier. Créez donc un système que les équipes pourront utiliser pour se concentrer.

Utiliser Objectifs de ClickUp pour :

Définir des objectifs numériques, monétaires, vrai/faux ou des tâches

Créer des objectifs de sprint, des objectifs d'incrémentation, etc.

Relier les tâches aux objectifs et suivre automatiquement les progrès

Publier les objectifs pour que toute l'équipe puisse voir les progrès réalisés

Définissez, suivez et atteignez vos objectifs avec ClickUp Goals

6. Révisez et ajustez

Créez des rapports : Suivez l'évolution de tous vos objectifs en un seul endroit. Choisissez les indicateurs qui sont importants pour vous flux de travail agile et créer des rapports personnalisés.

Par exemple, avec l'aide de les tableaux d'évaluation agile avec les tableaux d'évaluation agile, vous pouvez suivre avec précision l'évolution de chaque sprint. Les tableaux d'épuisement, la vue de la charge de travail cumulée, la vélocité de l'équipe, etc. vous fourniront des informations précieuses.

Tableaux de bord ClickUp pour les trains de versions agiles

Mener des rétrospectives : Examinez les performances à la fin de chaque IP pour réfléchir à ce qui a bien fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné. Utilisez ce retour d'information pour améliorer en permanence les processus et les pratiques.

Encourager un retour d'information ouvert et honnête : Créez une culture de feedback continu et opportun parmi les membres de toutes les équipes agiles. Voici pourquoi c'est nécessaire.

en prime : Pour vous inspirer, voyez comment Gabriel Hoffman, ingénieur en solutions chez ZenPilot, utilise l'outil ClickUp pour mettre en œuvre scrum .

Le rôle de la rétroaction dans les processus de mise en production agiles

Dans tous les modèles de travail agiles, le retour d'information joue un rôle crucial. Il en va de même dans les trains de lancement agiles.

Retour d'information métier : Les ART collaborent avec les équipes commerciales pour comprendre si la solution fournie a atteint les objectifs commerciaux.

Retour d'information des clients : Les ART recherchent activement le retour d'information des clients sur leurs incréments afin de valider la valeur de la solution. Cela peut se faire en interne, par exemple en suivant l'utilisation, les taux de rétention, les commentaires sur les médias sociaux, etc. Ou en collaboration avec l'utilisateur, par exemple au moyen d'enquêtes ou d'entretiens.

Retour d'information technologique : Les ART effectuent régulièrement des tests d'intégration et des pics techniques pour recueillir des commentaires techniques. Plusieurs processus de suivi fournissent également un retour d'information à l'équipe informatique.

Retour d'information de l'équipe : Plusieurs équipes travaillant ensemble comme une seule unité ont besoin d'un retour d'information honnête et confiant. Les équipes ART parlent ouvertement lors des revues et des rétrospectives pour comprendre les aspects comportementaux du travail en commun et les corriger si nécessaire.

Retour d'information sur la gestion de projet : Un autre aspect clé du retour d'information est la qualité de la gestion des projets. L'utilisation des ressources, la rapidité de livraison, le respect des normes, etc. peuvent être déduits des tableaux de bord de gestion de projet, qui peuvent être utilisés pour améliorer la productivité et l'efficacité.

L'impact de la formation aux versions agiles sur le processus de développement de logiciels

Depuis le début du siècle, le développement de logiciels a connu un changement radical. Les équipes de développement agiles du passé souffraient de :

Équipes fragmentées : Les équipes agiles traditionnelles fonctionnaient bien en leur sein, avec une grande optimisation locale. Cependant, à l'échelle de l'organisation, des silos subsistaient avec une coordination limitée, ce qui entraînait un désalignement et des inefficacités.

Qualité incohérente : Les équipes fragmentées avaient des normes de qualité différentes, ce qui a conduit à des produits incohérents et à des bogues plus importants tout au long de la chaîne de valeur.

Boucles de rétroaction lentes : Le retour d'information de la part des parties prenantes et des utilisateurs était lent, ce qui va à l'encontre des cycles de sprint accélérés que les équipes s'efforçaient de mettre en place.

Collaboration sous-optimale : Les équipes indépendantes travaillaient de manière asynchrone, ce qui créait des lacunes dans la visibilité et affectait la vue d'ensemble.

Les trains de versions agiles ont apporté une solution à tous ces problèmes auxquels sont confrontées les équipes de développement de logiciels. Ils ont apporté les avantages de la méthode agile pour répondre aux besoins des grandes organisations complexes.

Avec ART, les entreprises ont atteint leurs objectifs :

la réalisation de la valeur : L'approche d'ART, axée sur la chaîne de valeur, garantit que tout le travail de développement logiciel est axé sur la création de valeur pour le client.

Une meilleure coordination des équipes : ART a réuni systématiquement plusieurs équipes agiles, favorisant ainsi une meilleure coordination et un meilleur alignement autour de buts et d'objectifs communs.

Qualité intégrée : Les pratiques de qualité ont été intégrées à chaque phase de développement, ce qui a permis d'obtenir des résultats cohérents et de grande qualité tout au long de la chaîne de valeur.

Boucles de rétroaction rapides : La synchronisation et la cadence commune garantissent des examens et des rétrospectives en temps opportun pour un retour d'information plus rapide et des ajustements plus réactifs.

Livraison accélérée : ART a permis des cycles de livraison plus courts et plus prévisibles, permettant des versions plus rapides et une meilleure adaptabilité aux changements du marché.

Défis liés à la mise en œuvre de trains de livraison agiles

Malgré les nombreux avantages décrits ci-dessus, la mise en œuvre d'un train de libération agile n'est pas sans poser de problèmes. Lorsque les équipes agiles adoptent l'ART, elles peuvent être confrontées aux problèmes suivants.

Changement culturel

L'adoption de l'ART nécessite un changement culturel important au sein de l'organisation. Les équipes qui ont l'habitude de travailler dans de petites structures, de manière indépendante et asynchrone, peuvent être déstabilisées par la structure plus large d'ART.

Par exemple, les sprints synchronisés ou la cadence commune des rétrospectives peuvent sembler étouffants. Pour éviter cette perturbation, les responsables de l'ART doivent introduire l'idée lentement et obtenir un consensus au sein de l'organisation.

Courbe d'apprentissage initiale

La courbe d'apprentissage initiale pour comprendre et adopter les pratiques ART peut être abrupte pour de nombreuses équipes. ART introduit de nouveaux rôles, cérémonies et pratiques que les membres de l'équipe doivent rapidement apprendre et intégrer dans leur travail quotidien.

Par exemple, l'inspection et l'adaptation (I&A) sont menées au début de chaque itération, en plus de la rétrospective à la fin de chaque itération.

La mise en place d'une formation complète, de ressources et d'un mentorat peut contribuer à atténuer ce défi, permettant aux équipes d'effectuer une transition plus en douceur et de commencer à réaliser les avantages de l'ART.

Gestion des dépendances

La gestion des dépendances entre plusieurs équipes au sein d'un train de production agile peut s'avérer un véritable cauchemar. S'assurer que toutes les équipes sont alignées et que leur travail s'intègre harmonieusement nécessite une planification et une coordination méticuleuses.

Pour éviter cela, mettez en place :

des canaux de communication clairs : Par exemple, la vue ClickUp Chat consolide tous les messages, ce qui permet de ne rien manquer, même s'il y a beaucoup de bruit

: Par exemple, la vue ClickUp Chat consolide tous les messages, ce qui permet de ne rien manquer, même s'il y a beaucoup de bruit Des outils de gestion visuels : Un tableau des dépendances - cartographie des tâches qui dépendent les unes des autres - aide les équipes à identifier et à traiter les dépendances à un stade précoce

Gérez efficacement votre train de production agile avec ClickUp

Les pratiques agiles sont fantastiques pour les petites équipes de développement logiciel. En fait, la méthode agile recommande de diviser les grandes équipes en unités plus petites afin d'améliorer l'efficacité et la qualité.

Cependant, cela crée souvent un problème d'échelle. Les trains de lancement agiles sont la réponse au problème de la mise à l'échelle des pratiques agiles dans les grandes organisations. Les trains de lancement agiles de qualité alignent plusieurs équipes autour d'objectifs communs, synchronisent les efforts, renforcent la cohérence des solutions et permettent d'atteindre les flux de valeur de l'entreprise.

La mise en œuvre et la gestion d'un cadre ambitieux tel que le train de production agile nécessitent un outil de gestion de projet robuste, complet, flexible et personnalisable. De la définition des tâches à la gestion des dépendances, il doit pouvoir tout faire.

ClickUp est conçu pour cela. ClickUp pour les équipes agiles vous permet de gérer les flux de valeur et de mettre fin à ceux dont vous avez terminé sans effort. Il vous permet d'avoir une vue d'ensemble et de zoomer sur les moindres détails. Il sert les individus, les projets, les équipes et les équipes d'équipes, comme le train des versions agiles. Essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui !