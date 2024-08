Zapier vs. IFTTT : Quel est le meilleur en 2024 ?

Pensez à toutes ces tâches quotidiennes : envoi de courriels, mise à jour de feuilles de calcul, publication de mises à jour de statut, ou même simple transfert de données d'un outil à l'autre.

C'est là que l'automatisation, comme les flux de travail personnalisés et les intégrations en temps réel, vient à votre secours. Une fois que vous les avez mis en place, laissez-les travailler sans relâche en arrière-plan, en vous libérant de la monotonie des tâches telles que l'envoi d'e-mails, la mise à jour de feuilles de calcul ou le transfert de données d'un outil à l'autre. Cela vous permet de vous concentrer sur des choses plus importantes, en vous sentant libéré de la banalité.

Grâce aux nombreux outils d'automatisation sans code, même les personnes non techniques, comme les spécialistes du marketing et les équipes RH, peuvent désormais prendre les choses en main et créer leurs flux de travail automatisés. Cette autonomie leur permet de gérer efficacement les tâches banales et de se sentir davantage maîtres de leur travail.

J'ai essayé deux des outils les plus populaires logiciel d'automatisation du flux de travail -Zapier et IFTTT - pour savoir lequel est le plus polyvalent pour automatiser les applications professionnelles et les appareils personnels.

Qu'est-ce que Zapier ?

Zapier, fondée en 2011, est une plateforme web qui permet aux utilisateurs d'automatiser les flux de travail et les applications de l'entreprise d'intégrer plus de 6000 applications y compris des gadgets. Ce que j'aime chez Zapier, c'est son approche de l'automatisation sans code, que même un non-technicien comme moi peut utiliser pour construire des automatisations en plusieurs étapes et connecter plusieurs applications.

Les zaps - flux de travail prêts à l'emploi qui permettent d'automatiser des tâches dans différentes applications - sont une autre caractéristique intéressante de Zapier pour les automatisations sans code.

via Hubspot

Fonctionnalités de Zapier

Jetons un coup d'œil aux principales fonctionnalités de Zapier.

1. Automations

via Zapier Les workflows d'automatisation de Zapier, ou zaps, sont généralement utilisés pour automatiser des tâches répétitives et spécifiques à un rôle, comme le marketing ou l'automatisation des ventes

Vous pouvez également utiliser les automatisations de Zapier pour créer et mettre à jour des bases de données, approuver des processus, et plus encore.

Zapier fonctionne sur un modèle déclenchement d'action. Tout ce que j'avais à faire était de définir un déclencheur (et ils sont tous pré-construits) dans une application et de définir une action ou une conséquence pour cela dans une autre application. Dans mon cas, il s'agissait d'envoyer un formulaire de Webflow à Mailchimp.

2. Flexibilité et personnalisation

Zapier propose diverses intégrations d'applications. Il est ainsi facile de connecter différentes applications et d'automatiser divers processus.

J'ai créé une automatisation en plusieurs étapes, où un seul déclencheur peut déclencher une séquence d'actions dans différentes applications. Cela permet de créer des flux de travail complexes et d'automatiser des processus entiers avec un seul événement déclencheur, comme l'envoi d'un formulaire Webflow à mon outil de campagne d'emailing (Mailchimp) et à mon CRM (Hubspot)

Il existe également d'autres options pour ajouter des filtres que je pourrais utiliser pour spécifier les critères de déclenchement d'un zap (automatisation) ou établir des calendriers pour lancer des zaps à des moments spécifiques.

3. Intelligence artificielle

Zapier possède également de solides capacités d'intelligence artificielle (genAI) pour aider à construire des flux de travail complexes à l'aide d'une simple invite.

Tout ce que vous avez à faire est de taper l'automatisation que vous souhaitez en anglais, et Zapier construira le zap pour vous. Mieux encore, vous pouvez vous inspirer des modèles de messages AI créés par d'autres utilisateurs de Zapier.

via Zapier D'autres choses que vous pouvez faire avec Zapier AI sont de construire des chatbots, de créer des champs AI pour les tables, ou même de demander à l'IA d'améliorer vos zaps actuels et vos processus organisationnels.

Prix de Zapier

**Gratuit

**Professionnel : à partir de 750 tâches pour 19,90 $/mois (facturé annuellement)

Équipe : à partir de 2000 tâches pour 69 $/mois (facturation annuelle)

Entreprise: Tarification personnalisée

Qu'est-ce que IFTTT ?

IFTTT, qui signifie "If This, Then That", vous permet d'automatiser des tâches entre différents services en utilisant des applets, une combinaison de déclencheurs et d'actions. IFTTT prend en charge un vaste écosystème, y compris les plateformes de médias sociaux, des outils de productivité et des appareils domestiques intelligents, ainsi que des vêtements. Il s'agit donc d'un outil idéal pour automatiser vos processus numériques au travail comme à la maison.

Bien que la connexion de mes lampes Philips Hue à mon téléphone ait été légèrement plus compliquée que celle des applications professionnelles, elle s'est avérée beaucoup plus facile que prévu.

Un autre élément clé d'IFTTT est les canaux, qui sont des services individuels disponibles sur IFTTT. Actuellement, plus de 800 canaux sont pris en charge.

Fonctionnalités d'IFTTT

Voyons comment fonctionnent les principales fonctionnalités d'IFTTT.

1. Automations

En ce qui concerne les automatisations, IFTTT utilise également le modèle déclencheur/action. Mais dans ce cas, les flux de travail créés sont appelés applets. Par exemple, si vous avez une maison entièrement intelligente, vous pouvez tout faire.

via IFTTT Chacun des plus de 800 canaux d'IFTTT s'accompagne de son propre ensemble de déclencheurs et d'actions, que vous pouvez utiliser pour créer des applets personnalisées et exécuter des flux de travail automatisés. Par exemple, voici comment je connecte ma montre Fitbit à Google Sheets.

via IFTTT Vous pouvez également cloner et personnaliser les applets créées par d'autres utilisateurs d'IFTTT et gagner ainsi du temps. Une autre fonctionnalité intéressante est l'applet multi-actions, qui vous permet d'utiliser le "déclencheur" d'une application pour déclencher des "actions" dans différentes applications.

2. Flexibilité et personnalisation

IFTTT offre quelques options de filtrage limitées pour personnaliser vos applets. Mais sa véritable force réside dans sa plateforme de développement. Avec plus de 900 API, elle permet aux développeurs de créer facilement des filtres personnalisés et des applications des intégrations personnalisées avec d'autres applications .

Vous avez également la possibilité de partager publiquement vos applets afin que d'autres puissent les importer et les utiliser.

3. Intelligence artificielle

J'ai également essayé l'outil IFTTT AI prompt builder. Voici l'invite que j'ai donnée et le résultat :

via IFTTT

via IFTTT Cool, non ?

IFTTT propose également des applets alimentés par l'IA pour les tâches régulières, ce qui peut s'avérer très utile pour les spécialistes du marketing et les rédacteurs.

Il existe actuellement quatre outils alimentés par l'IA :

AI content creator pour vous aider à rédiger plus rapidement en générant des idées et en traçant les grandes lignes du contenu

pour vous aider à rédiger plus rapidement en générant des idées et en traçant les grandes lignes du contenu L'IA prompt pour rédiger des réponses aux questions ou aux invites que vous demandez

pour rédiger des réponses aux questions ou aux invites que vous demandez L'IA social creator pour créer automatiquement des tweets pour les articles de blog lorsqu'ils sont mis en ligne

pour créer automatiquement des tweets pour les articles de blog lorsqu'ils sont mis en ligne L'IA summarizer pour générer des résumés de blogs, de flux RSS, etc

Vous pouvez également utiliser le plugin ChatGPT d'IFTTT pour rechercher des informations dans votre compte ou exécuter des actions telles que l'envoi d'e-mails. Mais vous aurez besoin d'un abonnement ChatGPT Plus pour accéder à ce plugin.

Prix IFTTT

Gratuit: Gratuit pour toujours (2 applets)

Pro: $3.49 par mois (20 applets)

Pro+ : $14.99 par mois (applets illimités)

Zapier vs IFTTT : Comparaison des fonctionnalités

Comparons maintenant en profondeur les différentes fonctionnalités d'automatisation d'IFTTT et de Zapier.

1. Automatisations

Le premier critère est, sans aucun doute, les capacités d'automatisation du flux de travail des deux outils.

Zapier

Zapier est connu pour son générateur d'automatisation de flux de travail par glisser-déposer. Il est facile à utiliser et permet aux utilisateurs non techniques de connecter plusieurs applications sans écrire de code.

Cependant, j'ai trouvé que certaines automatisations compliquées sur Zapier étaient un peu difficiles, et qu'il fonctionnait mieux pour connecter des applications professionnelles que des appareils domestiques intelligents.

IFTTT

IFTTT, quant à lui, est connu pour ses automatisations simples et conditionnelles. Il est extrêmement facile à utiliser et son application mobile permet aux utilisateurs de créer et d'exécuter des applets directement à partir de leur téléphone. J'ai pu créer des automatismes pour les applications et les appareils beaucoup plus rapidement.

C'est donc un excellent choix pour les utilisateurs qui recherchent un outil unique fonctionnant à la fois avec leurs applications professionnelles et leurs appareils domestiques intelligents.

Zapier vs. IFTTT : le meilleur outil d'automatisation sans code

Cette manche a été serrée, mais nous avons un gagnant. C'est IFTTT !

IFTTT prend la tête sur deux fronts : il s'agit d'une application mobile super pratique et de flux d'automatisation tout aussi bons pour les applications et les appareils.

2. Personnalisations

Le critère suivant est la flexibilité de Zapier et d'IFTTT et la façon dont ils aident à personnaliser les flux de travail.

Zapier

Par défaut, Zapier offre de nombreuses options de personnalisation. Tout d'abord, vous pouvez créer des zaps complexes, en plusieurs étapes, pour connecter différentes applications. Ensuite, des règles conditionnelles permettent de personnaliser davantage le moment où une application doit s'exécuter.

Parmi les autres fonctions de personnalisation, citons le filtrage avancé et les options de planification. De plus, il existe une plateforme pour les développeurs qui donne accès aux API de Zapier afin d'aider les entreprises à connecter des outils internes avec du code personnalisé.

IFTTT

Contrairement à Zapier, IFTTT offre des options de personnalisation limitées. La plus notable est celle des applets multi-actions, qui utilisent un seul déclencheur pour exécuter plusieurs actions dans différentes apps. Pour des flux de travail ou des filtrages plus complexes, vous devrez utiliser du code et construire des flux de travail sur la plateforme développeur d'IFTTT, ce qui la rend inaccessible pour les personnes non technophiles comme moi.

Zapier vs. IFTTT : les outils avec le plus d'options de personnalisation

Il s'agit d'une victoire évidente pour Zapier. Non seulement il offre plus d'options de personnalisation, mais il propose également plus d'intégrations (6000+), alors qu'IFTTT ne propose qu'environ 800 intégrations.

3. Intelligence artificielle

Le dernier critère de cette bataille est l'intelligence artificielle (IA). Il est important d'analyser comment les deux outils se comportent lorsqu'il s'agit d'accélérer le travail grâce à l'IA.

Zapier

Zapier utilise les capacités de l'IA pour accélérer la création de flux de travail. Il s'agit notamment de créer des zaps à partir de zéro avec des invites textuelles et d'utiliser l'IA pour examiner et modifier les données optimiser les processus existants .

De plus, le chatbot alimenté par GPT (encore en version bêta) est un excellent complément à l'ensemble des outils d'IA de Zapier.

IFTTT

Le plan gratuit d'IFTTT comprend le générateur d'invites AI et quatre autres outils permettant d'ajouter la puissance de l'IA à vos automatisations. Ces outils vous aident dans des tâches telles que la rédaction de contenu, le résumé de blogs ou la création d'invites dans des applications de travail.

De plus, les utilisateurs de ChatGPT Plus peuvent exploiter les capacités de genAI au sein d'IFTTT afin d'optimiser le processus de création de flux de travail.

Zapier vs. IFTTT : Lequel offre des intégrations IA plus poussées ?

Cette manche revient à IFTTT. Il offre plus d'options d'IA, et le constructeur d'invites d'IA est gratuit - un bonus indéniable.

Prix inclus

Zapier vs. IFTTT : Sur Reddit

Mon opinion est exposée ici, mais ce n'est pas suffisant.

Jetons également un coup d'œil à quelques avis impartiaux d'Internet, autrement dit aux commentaires de Reddit. À première vue, il semble que de nombreux utilisateurs préfèrent IFTTT à Zapier, car ce dernier devient coûteux lorsqu'il s'agit d'exécuter plusieurs automatisations.

Selon

rudiger_80

,

Je pense que c'est assez cher en comparaison. J'utilise les deux, et les services se chevauchent un peu, mais je pense qu'ils ont des cas d'utilisation différents. J'utilise Zapier avec beaucoup plus de parcimonie car les exécutions deviennent coûteuses si on les utilise souvent. Si vous n'exécutez qu'un très petit nombre d'automatisations, cela peut convenir

La cellule postérieure dit

,

_Je dois avoir vécu sous une pierre car je viens juste de découvrir Zapier via le plugin ChatGPT. Cela me rappelle IFTTT Le coût est cependant exorbitant pour une petite entreprise. Il est justifié si vous l'utilisez à plusieurs fins. Je suis sûr qu'il est déjà indispensable pour vous, mais je ne peux pas le tester pour essayer de trouver toutes les façons dont il peut m'aider à justifier le coût. Je suis une entreprise unipersonnelle, je serais donc la seule personne à l'utiliser

Bradwbowman dit

,

Nous aimons Zapier mais ils n'aiment plus leurs clients. Ils ont augmenté notre prix mensuel de 400% à 600$ et ont réduit nos tâches de 75k à 50k par mois... notre entreprise fonctionne littéralement grâce à eux mais nous transférons lentement les tâches hors d'eux._

Les utilisateurs semblent apprécier les prix d'IFTTT, en particulier pour l'automatisation de la maison. A

utilisateur rmzy

écrit,

je l'achète depuis qu'ils ont commencé. J'ai fait une bonne affaire, alors je ne vais probablement pas le laisser tomber. J'utilise les applets de toutes sortes de façons. J'ai au moins 12 sites web en cours d'exécution et de l'automatisation. Il existe d'autres solutions, mais le prix d'ifttt est imbattable. "*

Il semble également que les gens préfèrent utiliser IFTTT et Zapier pour des choses différentes :

IFTTT pour les automatismes domestiques

Yoshers16 est d'avis que

:

_Empêche les cartouches d'encre de mon imprimante de se dessécher. Toutes les deux semaines, il envoie un courriel à mon imprimante connectée au web. L'e-mail est imprimé Lorsque je franchis une certaine barrière géographique, il envoie un message à mon épouse pour l'informer que je suis à X minutes de la maison. Le dîner est plus facile à planifier Enregistrer l'heure à laquelle j'arrive au travail et celle à laquelle je le quitte

Zapier pour les intégrations logicielles

Un utilisateur

états du bureau de suivi

,

_Zapier a plus de 1000 applications intégrées, ce qui est bien plus que n'importe quel autre "connecteur" existant, y compris automate dot io qui en a peut-être 100 Comment nous utilisons Zapier: - Mettre à jour / créer des données dans notre intercom - Flux RSS vers les articles de Twitter/les articles de blog > - Mise à jour des données dans notre intercom > _- Mise à jour des données dans notre intercom - Suivi des conversions/événements > _- Mise à jour des données dans notre intercom - Automatisations liées à la facturation/aux stries [sic] > - Suivi des conversions/événements > _- Automatisations liées à la facturation/aux stries - Notifications pour les ventes/conversions/activations

Pour résumer, il semble qu'IFTTT soit l'option la plus abordable à l'échelle, et bien que similaires, les deux ont des points forts différents. Pour Zapier, ce sont les intégrations, et pour IFTTT, ce sont les automatisations.

Rencontrez ClickUp - La meilleure alternative à Zapier vs. IFTTT

Bien que Zapier et IFTTT puissent être d'excellentes ressources pour les entreprises qui cherchent à connecter différentes applications de travail et à automatiser les processus, il existe un moyen plus simple (et moins cher) de le faire : choisir une plateforme de gestion de l'espace de travail tout-en-un qui propose également des intégrations natives avec les applications de travail courantes peut être une excellente alternative à Zapier ou IFTTT

Alternative à Zapier

.

Oui, je veux dire ClickUp ! Avec ClickUp, vous n'avez besoin d'aucune expérience en tant que développeur pour exécuter des automatismes ou vous connecter à plus de 1 000 applications professionnelles et personnelles.

Gérez vos projets, vos tâches et vos communications à partir d'une seule plateforme avec ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité et de gestion de l'espace de travail qui comprend des solutions intégrées pour tout ce qui concerne la gestion de projets, la création de documents, la communication interne et même la gestion de la relation client. Vous n'avez donc pas besoin d'autres outils de productivité.

Depuis quelques mois, j'utilise ClickUp Docs pour prendre des notes, planifier mon budget et suivre mes habitudes. Sur le plan professionnel, nous utilisons ClickUp pour tout ce qui concerne le suivi des ventes, les campagnes de marketing et la planification des sprints.

Il offre également des intégrations prêtes à l'emploi avec plus de 1000 outils, de sorte que vous n'avez pas besoin de patcher vos outils de travail et d'envoyer des données à l'aide de flux de travail compliqués.

Caractéristiques de ClickUp

Voyons comment ClickUp peut aider les entreprises de toutes tailles à gagner du temps grâce à des flux de travail personnalisés, des intégrations et bien plus encore.

1. Automations

Automations de ClickUp

peut vous aider à automatiser en quelques minutes des tâches banales telles que les transferts de projets, les mises à jour de statut, etc. Basé sur le concept simple de quand et alors, il vous permet d'exécuter des flux de travail simples en fonction de différentes conditions.

Automatiser le travail en créant sans aucun code en utilisant ClickUp Automations

ClickUp est également livré avec plus de 100 automatismes prédéfinis que vous pouvez activer en quelques clics. Et le meilleur : les automatisations ClickUp fonctionnent également avec des applications externes, ce qui vous permet d'intégrer toutes vos tâches ou données dans un flux de travail partagé.

2. Intégrations

ClickUp a plus de 1000 intégrations

y compris des applications de travail populaires telles que GitHub, Slack, Figma et Zendesk. La connexion transparente de ClickUp avec d'autres outils de travail vous permet de centraliser les informations, de collaborer plus efficacement et d'obtenir une meilleure visibilité sur l'avancement du projet.

Suivez et gérez votre activité GitHub à partir de ClickUp Projects

Par exemple, avec l'intégration

Intégration de ClickUp et GitHub

grâce à l'intégration de ClickUp et GitHub, les développeurs peuvent automatiquement attacher l'activité GitHub aux tâches ClickUp, envoyer l'activité GitHub (comme les pull requests) à ClickUp en temps réel, et même mettre à jour les tâches ClickUp à partir de GitHub lui-même.

3. Recherche universelle

Une autre fonctionnalité utile est

Recherche universelle de ClickUp

de ClickUp. Il existe deux options de recherche universelle : privée (où seul l'utilisateur voit les résultats) et partagée (où les résultats sont visibles par tous les membres de l'espace de travail).

Trouvez n'importe quelle donnée, image ou fichier en quelques secondes avec ClickUp Universal Search

Réalisé par

ClickUp Brain

grâce à son moteur genAI, Universal Search peut trouver n'importe quel type d'information, qu'il s'agisse d'un fichier, d'une tâche, d'un chat ou d'un extrait d'information d'un document. Cela favorise la transparence et

la productivité de l'équipe

dans l'espace de travail, ce qui permet à tous les membres d'accéder à toutes les informations dont ils ont besoin sans avoir à les demander à d'autres personnes ou à fouiller dans d'anciens documents.

4. Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Entreprise: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour $7 par membre et par espace de travail par mois

Évitez les silos de données et travaillez plus intelligemment avec ClickUp

Zapier et IFTTT sont d'excellents outils pour connecter vos applications de travail et, dans le cas d'IFTTT, même votre matériel intelligent. Mais c'est un processus qui prend du temps et qui peut devenir coûteux lorsque vous commencez à exécuter plusieurs automatisations.

Si vous êtes une entreprise à croissance rapide qui cherche à améliorer son efficacité opérationnelle, une plateforme tout-en-un comme ClickUp pourrait être une solution

une excellente alternative à IFTTT

et Zapier. D'une part, ClickUp fournit une large gamme d'intégrations intégrées. Cela réduit la nécessité de s'appuyer sur des intégrations tierces ou de rafistoler des connexions à travers plusieurs outils, ce qui simplifie le processus d'intégration.

De plus, les capacités d'automatisation intégrées de ClickUp et les fonctionnalités de

modèles de flux de travail

peuvent profiter à la fois aux employés individuels et aux équipes entières en réduisant les tâches répétitives et en se concentrant sur le travail stratégique.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui

et découvrez comment il peut vous aider à mieux connecter vos applications et à simplifier vos processus de travail.