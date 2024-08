Les 10 meilleures intégrations Zapier pour optimiser votre flux de travail en 2024

Personne ne peut réduire sa pile technologique à une seule plateforme. Que vous organisiez vos réunions avec Google Calendar ou que vous gériez l'équipe marketing d'une PME à l'aide de HubSpot, la plupart d'entre nous s'appuient sur plusieurs programmes pour rester organisés et productifs. Il est tout aussi important de partager l'information entre plusieurs plateformes afin de récolter les bénéfices de la somme des parties.

Cependant, retaper manuellement des informations ou copier-coller des détails d'un outil logiciel à l'autre est criminel à l'ère de l'IA. C'est là que Zapier entre en jeu. Il s'agit d'un outil d'automatisation des flux de travail qui connecte plus de 6 000 applications pour déclencher des actions et des événements spécifiques en fonction de déclencheurs prédéterminés.

Plus vous pouvez interconnecter toutes les apps que vous aimez utiliser, mieux vous pouvez construire votre flux de travail idéal pour tous les projets et routines de votre vie (personnelle, professionnelle ou autre).

L'astuce consiste à trouver les applications qui peuvent interagir de manière dynamique avec les fonctions de Zapier logiciel d'intégration et créez des actions et des événements auxquels vous pouvez faire confiance. Vous voulez des intégrations Zapier robustes et à multiples facettes pour construire votre flux de travail et vous simplifier la vie.

Que faut-il rechercher dans les intégrations Zapier ?

La marque d'une bonne application de productivité, d'une application de calendrier ou d'un outil professionnel est qu'elle facilite l'intégration avec d'autres outils. Après tout, aucune application ne peut tout faire pour tout le monde, et les applications qui permettent des connexions avec d'autres applications ont beaucoup plus de chances de se faire une place sur les listes d'outils indispensables.

Par conséquent, si vous êtes à la recherche de nouvelles applications à intégrer dans vos routines et flux de travail de 2024, ne vous contentez pas de demander ce que l'application peut faire en elle-même. Demandez-lui ce qu'elle peut faire grâce à l'intégration Zapier. Les meilleures intégrations Zapier doivent répondre à quelques critères :

**Lorsqu'une application figure sur la liste publique de Zapier, cela signifie que les développeurs de l'application se sont engagés à l'intégrer. Vous trouverez également une assistance plus fiable qu'avec les applications non listées ou listées de manière privée

Il existe de nombreuses options de déclenchement et d'action différentes: Certaines applications ne proposent qu'une action ou un déclencheur unique et superficiel. Vérifiez que l'intégration Zapier dispose de plusieurs déclencheurs potentiels, d'actions possibles et de points de terminaison. Cela signifie que vous pouvez faire et automatiser beaucoup plus de choses

Certaines applications ne proposent qu'une action ou un déclencheur unique et superficiel. Vérifiez que l'intégration Zapier dispose de plusieurs déclencheurs potentiels, d'actions possibles et de points de terminaison. Cela signifie que vous pouvez faire et automatiser beaucoup plus de choses De nombreuses personnes l'utilisent, et il y a beaucoup de ressources : La dynamique sociale est réelle, surtout lorsqu'il s'agit d'applications. En raison de la taille de la communauté Zapier, plus il y a de personnes qui utilisent une application spécifique, plus elle a de chances d'être performante. Privilégiez les applications qui comptent des centaines de milliers d'utilisateurs

Utilisez la liste de contrôle ci-dessus pour vous assurer que vos outils actuels font l'affaire, et continuez à l'utiliser pour évaluer la valeur de toute nouvelle application que vous souhaitez explorer. Mais si vous êtes bloqué et que vous avez besoin d'aide pour savoir vers quoi vous tourner, commencez par quelques intégrations Zapier fondamentales pour les utilisateurs personnels et professionnels.

Les 10 meilleures intégrations Zapier à utiliser en 2024

Combinez ClickUp Universal Search avec Zapier Zaps pour gérer tout votre travail sur une seule plateforme et ne jamais perdre le fil de l'information

Si les intégrations Zapier sont les mécanismes qui permettent d'accomplir une grande partie du travail, les logiciels de gestion de projet en sont les fondations. Tout le monde a besoin d'un centre de gestion de projets et de tâches qui héberge toutes les tâches, les calendriers, les ressources de connaissances et les choses en cours. Ce centre est ClickUp.

ClickUp est une plateforme de gestion de projet tout-en-un où les utilisateurs personnels ou les équipes professionnelles peuvent organiser leurs flux de travail et leurs routines. Vous pouvez collaborer avec vos collègues, suivre des projets impliquant plusieurs personnes et gérer votre liste de tâches quotidiennes ou continues dans un seul espace. Mieux encore, ClickUp dispose d'une automatisation Zapier robuste qui vérifie chaque élément de la liste de la section précédente que vous venez de parcourir.

Vous pouvez utiliser des dizaines de ClickUp-Zapier Zaps pour gérer les fonctions standard et les chaînes d'action. Vous pouvez intégrer ClickUp directement à vos outils préférés tels que Google Calendar et Slack pour des flux de travail plus nuancés. Mieux encore, une fois que toutes vos intégrations, connexions et Zaps ClickUp sont en place, vous pouvez utiliser Recherche universelle ClickUp pour trouver des informations à partir de n'importe quel outil interconnecté.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

ClickUp peut être votre hub centralisé pour créer des événements, accomplir des tâches et rechercher des informations lorsque vous connectez toutes les applications que vous utilisez dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ces applicationsexemples d'automatisation des processus d'entreprise pourraient vous inspirer si vous souhaitez développer vos propres idées

Vous pouvez mettre en place des dizaines de déclencheurs automatiques pour regrouper toutes vos tâches, tous vos événements, toutes vos notes et toutes vos conversations en un seul endroit, grâce à des outils faciles à utiliserlogiciel d'automatisation des tâches* Vous passerez moins de temps à copier des invitations à des réunions ou à inviter votre adresse électronique à vos réunions - si c'est dans ClickUp, c'est dans tous vos autres outils zappés

ClickUp, Zapier et des utilisateurs enthousiastes vous aident à répondre à toutes vos questions ou à trouver l'inspiration pour créer des solutions créativesautomatisation du flux de travail Limitations de ClickUp

Les utilisateurs personnels peuvent avoir besoin de se plonger dans l'API car la plupart des Zaps ClickUp sont orientés vers des cas d'utilisation professionnelle

Le passage à une nouvelle plateforme de gestion de projet pour accéder aux Zaps peut être une entreprise lourde

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre et par mois

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. ActiveCampaign

Via Campagne active ActiveCampaign est une plateforme d'automatisation du marketing qui permet aux petites équipes d'en faire plus. Elle offre des outils de marketing par courriel, l'automatisation de l'envoi et de la personnalisation des courriels, et la possibilité d'envoyer des courriels en réponse à des ventes ou à d'autres interactions.

Avec ActiveCampaign, vous pouvez mettre en place des dizaines d'automatisations personnalisées qui envoient différents courriels à différentes personnes et à différents moments - mais où se situe l'intégration de Zapier ?

Grâce à Zapier, vous pouvez vous assurer que chaque interaction avec un client ou un prospect à travers différents paramètres s'enregistre correctement dans ActiveCampaign. Par exemple, vous pouvez lier chaque page d'atterrissage de votre site web à des campagnes d'emailing spécifiques afin que les nouveaux contacts reçoivent automatiquement la bonne communication.

Les Zaps d'ActiveCampaign peuvent également ajouter de nouvelles tâches à votre liste de tâches ou des réunions de clients à votre calendrier lorsque les destinataires interagissent avec les messages que vous envoyez.

Les meilleures caractéristiques d'ActiveCampaign

Guides d'aide détaillés qui vous guident dans la mise en place des Zaps ou suggèrent des flux de travail en discutant des Zaps les plus couramment utilisés

Automatisez toutes vos communications par e-mail, en veillant à ce que vos campagnes de goutte-à-goutte, vos e-mails saisonniers et vos e-mails de remerciement pour l'achat soient envoyés au moment opportun

Outils et options pour communiquer rapidement avec les clients et les nouveaux contacts

Limites d'ActiveCampaign

Certaines intégrations nécessitent une assistance clientèle pour régler les détails

La navigation sur la plateforme peut s'avérer fastidieuse

Prix d'ActiveCampaign

Plus (offre groupée) : 116 $/mois

Professionnel (offre groupée) : 386 $/mois

Entreprise : 734 $/mois

G2 : 4.5/5 (10,700+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (2,350+ avis)

Check out these ActiveCampaign alternatives !

3. Google Sheets

Via Google Google Sheets est l'alternative la plus simple, la plus gratuite et la plus conviviale à Excel, avec des feuilles de calcul en ligne qui permettent la collaboration. Vous pouvez utiliser des modèles, enregistrer votre travail, gérer des listes et élaborer des fichiers détaillés pour tout usage personnel ou professionnel.

L'un des inconvénients des feuilles de calcul est qu'elles peuvent être gênantes lorsqu'on y saisit des informations. Les correcteurs orthographiques ne fonctionnent pas dans les cellules, la mise en forme est gênante et le texte ne se présente pas comme un document normal. Ce n'est pas un problème de Google Sheets, c'est un problème de tableur, et l'automatisation de Zapier peut y remédier.

Grâce aux centaines de Zaps disponibles, vous pouvez regrouper les nouveaux prospects Facebook et e-mail dans une seule liste à long terme dans Sheets. Vous pouvez ajouter des transactions, rationaliser le suivi des dépenses et même noter automatiquement lorsque vous avez une nouvelle réunion. Et il ne s'agit là que de la partie "pull-in".

Pour ce qui est de la sortie, les Zaps de Sheets peuvent envoyer des alertes Slack ou des messages ClickUp, créer des cartes Trello sur les tableaux destinés aux clients et pousser les nouveaux abonnés dans les enregistrements de Mailchimp. Plus personne dans votre équipe n'a besoin de taper dans des feuilles de calcul.

Les meilleures fonctionnalités de Google Sheets

Logiciel gratuit basé sur le cloud

Collaboration facile, principalement parce que les utilisateurs peuvent laisser des commentaires ou envoyer des notifications par courriel à partir des cellules

Google Sheets peut lire et formater pratiquement n'importe quel type de données, ce qui évite les erreurs de traduction

Il existe des centaines de Zaps qui vous permettent de créer des dizaines d'automatisations de flux de travail,des automatisations de formulaireset des sauvegardes de données

Limites de Google Sheets

Il existe un nombre maximum de cellules pour Google Sheets, de sorte que les automatisations nécessitent un certain contrôle

Google Sheets ne dispose pas de fonctions aussi avancées qu'Excel, c'est pourquoi les Zaps et lesAlternatives à Zapier sont indispensables

Prix de Google Sheets

Gratuit

G2 : 4.6/5 (42,290+ commentaires pour Google Workspace)

Capterra : 4.7/5 (12 900+ avis)

4. Slack

Via Slack Lorsque les entreprises ont besoin d'une messagerie instantanée, elles se tournent généralement vers Slack. Slack est une plateforme de communication qui facilite la messagerie instantanée entre groupes ou directement, ainsi que le partage de fichiers, les appels, etc. Les organisations peuvent créer des groupes de discussion par département, projet ou thème afin que plusieurs conversations ouvertes puissent avoir lieu simultanément.

La beauté de Slack est qu'il permet déjà d'automatiser le flux de travail et d'utiliser des fonctions avancées. Vous pouvez définir des rappels, programmer des réponses et mettre en veille les messages. Mais c'est avec les Zaps, qui permettent à d'autres outils de votre pile technologique de vous envoyer instantanément des messages, qu'il est le plus performant.

Par exemple, une feuille de calcul peut émettre une alerte sur un canal ou à une personne spécifique lorsqu'il y a un nouveau prospect. Vous pouvez également envoyer des messages dans Slack, tels que des tickets d'assistance, des idées de marketing ou des tâches à suivre. Vous pouvez même ajouter des notes informelles et des messages sur les clients au profil officiel dans le CRM afin que l'information ne soit jamais perdue.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Des fonctions robustes de messagerie instantanée et de discussion de groupe qui facilitent la collaboration

Fonctionnalités intelligentes que les utilisateurs peuvent configurer pour définir des alarmes, des rappels récurrents et des suivis

De nombreux Zaps pour envoyer des messages via Slack ou transformer des messages Slack en éléments d'action

Limites de Slack

Limitation de la taille et de l'intégration des applications dans les versions gratuites

Les plans payants peuvent être prohibitifs

Prix de Slack

Gratuit

Pro : 8,75 $/mois

Business+ : 15 $/mois

Grille d'entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (32,200+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (23 000+ avis)

5. Agenda Google

Via Google Google Calendar est rapidement devenu l'application de calendrier par défaut pour les utilisateurs professionnels et personnels du monde entier. Elle est facile à utiliser car elle est interconnectée avec nos boîtes de réception. Les intégrations avec des plateformes telles que Zoom, Meetup, Calendly et bien d'autres encore facilitent le choix de Google Agenda comme application par défaut.

Mais lorsque vous choisissez un calendrier, assurez-vous qu'il lit toutes les sources possibles de réunions entrantes afin d'éviter les doubles réservations. Grâce à sa longue liste de Zapier Zaps et d'intégrations tierces, Google Agenda est l'option la plus simple pour garantir cela.

Les meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Créez plusieurs calendriers intégrés pour votre vie personnelle et professionnelle

Définissez facilement des heures de travail ou des blocs horaires pour que les réunions ne soient possibles qu'aux bonnes heures

Largement reconnu comme l'option standard sur la plupart des sites web

Limitations de Google Calendar

Les limites d'utilisation et d'invitation peuvent gêner les grandes entreprises

La navigation dans les fonctions et paramètres avancés est difficile

Prix de Google Agenda

Business Starter (Google Workspace) : 6 $/mois

Business Standard (Google Workspace) : 12 $/mois

Business Plus (Espace de travail Google) : 18 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (42,290+ avis pour Google Workspace)

Capterra : 4.8/5 (3,000+ avis)

6. HubSpot

Via HubSpot HubSpot est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) extrêmement populaire qui propose des hubs individuels pour le marketing, les ventes, les opérations, etc. Les organisations qui font partie de l'écosystème HubSpot peuvent gérer leur site web, leurs analyses marketing, l'expédition et la distribution de leurs produits, ainsi que leurs services sur la plateforme. Ce logiciel est conçu pour répondre aux besoins opérationnels d'entreprises comptant jusqu'à 2 000 employés ; il s'agit donc d'un logiciel puissant.

Dans cette optique, HubSpot dispose également d'une liste de Zaps assez puissante. Vous pouvez vous connecter à plus de 1 400 applications et créer des milliers de Zaps à déclenchement d'action qui répondent aux besoins de votre entreprise. HubSpot dispose d'une intégration Zapier publiquement listée qui est gratuite avec la plateforme HubSpot générale.

Les meilleures caractéristiques de HubSpot

Un hub marketing intuitif qui fournit une assistance et des suggestions étendues pour les activités suivantesl'amélioration des processus* Abondance d'intégrations au sein de l'écosystème, minimisant le besoin de saisie manuelle des données

Les informations sur les clients sont accessibles à partir de différents canaux de la plateforme

Limites de HubSpot

Les dates sont arrondies à minuit (UTC), ce qui peut entraîner des divergences entre les applications

HubSpot lui-même peut être coûteux pour les PME

Prix de HubSpot

Gratuit

Suite Starter : 30$/mois

Les prix varient en fonction du type et du volume d'activité

G2 : 4.4/5 (10 680+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (4,000+ reviews)

7. Notion

Via Notion Notion est une application de prise de notes qui pousse le minimalisme à son paroxysme. Au départ, il s'agit d'un simple tableau blanc ; à partir de là, les utilisateurs peuvent tout créer, des diagrammes de Gannt aux livres de recettes. Pour créer différents formats de texte et bases de données, les utilisateurs peuvent utiliser les multiples codes et fonctionnalités de Notion. Il s'agit d'un terrain de jeu virtuel pour les personnes qui cherchent à organiser leurs projets passionnés.

Toutes les possibilités de formes libres peuvent rendre le démarrage difficile, mais les utilisateurs apprécient généralement la liberté une fois qu'ils ont commencé. La communauté enthousiaste propose également de nombreux modèles de projets, de fonctions départementales, de calendriers, etc. Vous pouvez mettre en signet vos ressources en ligne préférées, suivre et travailler sur des projets, dresser des listes de tâches détaillées et organiser une base de connaissances complète.

Notion meilleures caractéristiques

Des milliers de modèles dans Notion ou provenant de créateurs de contenu qui souhaitent partager leurs créations de niche

Fonctionnalités et outils de glisser-déposer faciles à utiliser pour créer des pages uniques

Plusieurs façons de visualiser les données et d'établir des liens avec elles dans l'ensemble de la plateforme

Limites de Notion

Les nouveaux utilisateurs peuvent être incroyablement dépassés

Les intégrations de Notion peuvent offrir de meilleurs résultats que les zaps de Notion

Prix de Notion

Gratuit

Plus : 8$/mois

Business : 15

Entreprise : Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (5,000+ reviews)

Capterra : 4.8/5 (2,000+ commentaires)

8. Calendly

Via Calendly Calendly est un outil de planification populaire qui donne un peu plus d'éclat à la prise de rendez-vous. Les professionnels peuvent utiliser Calendly pour inviter des clients, des prospects et des partenaires commerciaux à planifier une réunion, et l'outil se charge en coulisses de gérer les différents fuseaux horaires et votre disponibilité.

C'est beaucoup plus facile que d'envoyer par courriel des créneaux horaires potentiels, et vous pouvez même proposer différents types de réunions pour segmenter les communications internes et externes.

Il s'intègre automatiquement à votre outil de réunion préféré (comme Zoom ou Google Meet), de sorte que les Zaps ne sont qu'une cerise sur le gâteau.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Une interface soignée qui permet à d'autres personnes de planifier des réunions à votre convenance

Configuration facile des heures d'ouverture et du blocage du temps

Organisation transparente de réunions sur différents fuseaux horaires sans se soucier des calculs

Limitations de Calendly

Le plan gratuit limite le nombre de types de réunions que vous pouvez organiser

Les réunions qui ne sont pas organisées par Calendly peuvent rendre difficile la reconnaissance par Calendly de votre indisponibilité

Prix de Calendly

Gratuit

Standard : 12 $/mois

Équipes : 20 $/mois

Entreprise : Contactez le service commercial pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (2,099+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3,350+ commentaires)

9. Dropbox

Via Boîte de dépôt De nombreuses organisations et utilisateurs personnels hébergent tous leurs fichiers sur le nuage via Dropbox. Cela va des documents de travail en cours aux modes opératoires normalisés, en passant par les outils de marketing. C'est un excellent moyen d'accéder à tout moment aux fichiers dont vous avez besoin sans avoir à fouiller dans d'anciens courriels ou dossiers de projets.

Zapier ajoute une puissance supplémentaire à Dropbox en vous permettant de sauvegarder automatiquement les documents, d'informer les collaborateurs des modifications et de vous avertir lorsque quelqu'un apporte des modifications. Vous pouvez faire de Dropbox un élément essentiel, ennuyeux mais stable, et en faire un élément dynamique de votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox

Partage facile de fichiers par le biais de liens

Transférez des fichiers volumineux que vous ne pourriez pas partager par e-mail ou via d'autres applications

Stockage et accès aux fichiers à partir d'appareils connectés

Limites de Dropbox

Sécurité moindre par rapport à d'autres applications de stockage et de partage de fichiers

Pas d'accès hors ligne aux documents

Prix de Dropbox

Basic : gratuit

Plus : 11,99 $/mois

Essentiel : 22 $/mois

Business : 24 $/mois

Business Plus : 32 $/mois

G2 : 4,4/5 (22 990+ avis)

Capterra : 4,6/5 (21 500+ avis)

10. ConvertKit

Via ConvertKit ConvertKit propose une suite d'outils de marketing par courriel, une plateforme pour les bulletins d'information payants et des outils pour vendre des abonnements, des adhésions et des bulletins d'information. Il s'adresse davantage aux créateurs de contenu qu'aux entreprises traditionnelles.

Vous pouvez gérer votre liste de contacts et leur envoyer des courriels personnalisés. Avec Zaps, vous pouvez facilement mettre à jour ces listes de contacts et vous assurer que vous disposez d'une sauvegarde de toutes vos données.

Les meilleures caractéristiques de ConvertKit

Segmentation facile des audiences et gestion de différentes listes, ce qui en fait un bon choix pour les débutants

Fonctionnalités eCommerce intégrées, conçues pour les créateurs de contenu qui cherchent à monétiser leurs connaissances

Limites de ConvertKit

Les utilisateurs comparent défavorablement le plan gratuit à Mailchimp

Relativement peu de Zaps

Prix de ConvertKit

Newsletter : 0

Creator : 9$/mois

Creator Pro : 25$/mois

G2 : 4.4/5 (190+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (197+ avis)

Automatisez votre flux de travail en utilisant les intégrations Zapier pour vous connecter à vos outils préférés

Les intégrations et l'automatisation simplifieront votre mode de vie et de travail en réduisant la plupart des allers-retours manuels entre les applications. Vous pouvez accélérer votre travail et respirer tranquillement parce que rien ne passera à travers les mailles du filet entre toutes vos applications meilleurs outils de gestion de projet .

Mais si toutes vos applications communiquent entre elles par le biais de zaps, il est temps de trouver un point d'ancrage où vous pourrez être productif. La solide plateforme de gestion des tâches de ClickUp peut être votre base d'opérations où vous accomplissez des tâches, travaillez avec d'autres personnes sur des projets, contrôlez votre emploi du temps et surveillez tout ce qui requiert votre attention. Inscrivez-vous pour un compte Free Forever et commencez à voir où les zaps de ClickUp peuvent combler les lacunes.