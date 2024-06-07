Comment l'intelligence émotionnelle au travail influence le lieu de travail

Il existe deux façons de mesurer l'intelligence d'une personne : le QI et le QE. Alors que le QI correspond au quotient intellectuel et est lié au raisonnement logique et à la pensée critique, le QE, ou quotient émotionnel, mesure l'empathie cognitive et la régulation émotionnelle.

L'intelligence émotionnelle est considérée comme une forme supérieure d'intelligence dans la sphère sociale. Elle est à l'origine de notre capacité à comprendre les émotions, à établir des relations et à motiver les gens.

Vous pensez peut-être que le QI l'emporte sur le QE au travail, mais dans la culture professionnelle actuelle, les deux sont tout aussi importants. Des études montrent que l'importance des compétences en intelligence émotionnelle va être multipliée par six au cours des trois à cinq prochaines années.

En effet, les qualités associées au QE, telles que la conscience émotionnelle et l'empathie, sont essentielles pour réussir et résoudre les problèmes sur le lieu de travail. Pour comprendre l'importance de l'intelligence émotionnelle, explorons ce concept et ses avantages pour vous au travail.

Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle ?

L'intelligence émotionnelle (IE) est la capacité d'une personne à gérer ses émotions et à comprendre celles des autres. L'intelligence émotionnelle repose sur quelques éléments clés :

Conscience de soi : La conscience de vos propres émotions et de leur relation avec ce qui se passe autour de vous. Par exemple, vous pouvez sentir quand vous êtes anxieux ou contrarié par quelque chose et vous pouvez faire une introspection pour découvrir la raison derrière cela

Autorégulation : la capacité à contrôler et à canaliser vos émotions extrêmes. Par instance, même si vous êtes en colère ou contrarié, vous savez comment réguler vos émotions afin qu'elles n'affectent pas votre entourage

Motivation : La capacité à rester calme sous pression, à inspirer les autres à résoudre les conflits et à maintenir La capacité à rester calme sous pression, à inspirer les autres à résoudre les conflits et à maintenir un environnement de travail positif

Empathie : capacité à comprendre les sentiments des autres et à s'y identifier afin de comprendre leur point de vue

Conscience sociale : La conscience des émotions des autres et la capacité à ressentir ou à comprendre leurs sentiments afin de réagir de manière pacifique. Par exemple, vous faites preuve de conscience sociale si vous percevez que l'autre personne se sent mal à l'aise dans une situation, même si elle ne le dit pas ouvertement

Une personne émotionnellement intelligente est capable de comprendre et de contrôler ses émotions, mais aussi d'interpréter les signaux sociaux afin de mieux comprendre les émotions des personnes avec lesquelles elle interagit.

Brève histoire de l'intelligence émotionnelle

Le terme « intelligence émotionnelle » est apparu pour la première fois en 1964 dans un article de Michael Beldoch, puis en 1966 dans l'article de B. Leuner intitulé Emotional Intelligence and Emancipation. Ce terme a été reconnu dans les années 1990 après qu'un article de Peter Salovey et John Mayer ait défini le QE comme « la capacité à percevoir, comprendre, gérer et utiliser les émotions pour guider la pensée. »

Puis, en 1995, le livre de Daniel Goleman, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ, a popularisé le concept dans le monde du travail en le présentant comme un ensemble de compétences qui favorisent la performance en matière de leadership.

Grâce à votre QE et à vos solides compétences interpersonnelles, vous pouvez éviter les conflits au travail, maintenir une communication efficace et prendre des décisions objectives.

🎯Pour en savoir plus : Résumé de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman : comprendre et appliquer les principes du livre

L'importance de l'intelligence émotionnelle au travail

Reconnaître les signaux émotionnels sur le lieu de travail peut vous aider à progresser naturellement. Il est largement admis que les employés qui se sentent heureux et valorisés au travail ont un état d'esprit plus productif et sont fidèles à l'entreprise.

Il existe une corrélation directe entre l'intelligence émotionnelle et la réussite professionnelle, que ce soit en tant que dirigeant, manager ou employé de première ligne.

Le lien entre l'intelligence émotionnelle et le leadership

L'intelligence émotionnelle est une qualité très recherchée chez les leaders qui réussissent, car elle apporte une conscience de soi équilibrée par l'empathie et l'humilité. Elle est essentielle à un leadership efficace, car elle aide à établir des connexions avec l'équipe, à communiquer avec clarté et à prendre des décisions éclairées.

Les dirigeants dotés d'une grande intelligence émotionnelle sont capables de :

Guidez et formez vos équipes

Gérez les situations stressantes

Communiquez vos commentaires et vos critiques de manière saine

Collaborez efficacement avec d'autres équipes et dirigeants

Résolvez les conflits internes

Motivez vos équipes pour améliorer la productivité

Renforcez la loyauté et la positivité sur le lieu de travail

Encouragez la créativité et l'innovation

Contribuez à la croissance de l'entreprise

D'autre part, un faible QE chez les dirigeants entraîne des conflits, du ressentiment au sein des équipes et un taux de rotation élevé du personnel.

Le rôle de l'intelligence émotionnelle dans les RH

Le service des ressources humaines, en particulier, a besoin d'une grande intelligence émotionnelle, car sa tâche principale consiste à comprendre les employés et à établir des liens avec eux. Cette qualité les aide à créer une culture de travail positive et à résoudre les conflits avec un minimum de répercussions.

Les responsables RH dotés d'un QE élevé peuvent instaurer la confiance et la collaboration entre les employés, ce qui augmente directement la productivité sur le lieu de travail. Un QE élevé chez le personnel RH contribue à :

Menez des discussions difficiles

Connectez-vous avec les perspectives des employés et faites preuve d'empathie

Gérez les relations interpersonnelles au travail

Renforcez l'engagement et la motivation

Augmentez le taux de rétention des employés

Contribuez à la réussite de l'organisation

Recrutez efficacement

Pratiquez l'écoute active pour apporter des changements positifs

Outre l'évaluation des compétences et des qualifications, un responsable RH peut déterminer si la personnalité d'un candidat correspond à l'entreprise. Une intelligence émotionnelle élevée l'aide à le faire efficacement afin que ses recrutements soient durables et couronnés de succès.

Vous pouvez y parvenir grâce à une plateforme de gestion des ressources humaines qui simplifie le recrutement, l'intégration et le développement des employés à l'aide des principes de l'intelligence émotionnelle. ClickUp pour les ressources humaines aide les équipes à renforcer l'engagement, à centraliser la communication et à rationaliser le processus de recrutement.

Baser les processus RH sur l'intelligence émotionnelle avec ClickUp

Intelligence émotionnelle et gestion du stress

L'intelligence émotionnelle joue un rôle important dans la manière dont nous gérons le stress et les facteurs de stress. Les personnes ayant un QE élevé peuvent identifier les premiers signes de stress et prendre des mesures pour les éviter. Cela les aide également à réguler leurs émotions et leurs réactions dans des situations de forte pression afin de prendre des décisions rationnelles.

Avec un QE élevé, vous pouvez :

Fixez des objectifs clairs et des échéanciers pour éviter le stress de dernière minute

Restez motivé grâce à une attitude positive

Pratiquez l'empathie pour créer un réseau d'assistance émotionnelle au travail

Développez des compétences sociales telles que la résolution des conflits et la gestion du stress afin de gérer efficacement les situations professionnelles difficiles

Réduisez les malentendus et menez des interactions délicates sans problèmes

Votre quotient émotionnel peut vous aider à évoluer dans votre milieu de travail sans déclencher de facteurs de stress susceptibles d'avoir une incidence sur votre rendement et votre santé mentale.

Influence de l'intelligence émotionnelle sur les indicateurs au travail

La culture d'entreprise n'est pas la seule à être influencée par l'intelligence émotionnelle des employés : celle-ci est également corrélée à des indicateurs clés sur le lieu de travail.

1. Taux de rotation du personnel

Des études ont montré qu'un faible niveau d'intelligence émotionnelle chez les dirigeants a un impact important sur l'augmentation du taux de rotation du personnel. Vous pouvez réduire le taux de rotation du personnel en faisant preuve d'intelligence émotionnelle et en créant une atmosphère de travail saine.

L'intelligence émotionnelle au travail garantit une amélioration de l'expérience des employés, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction professionnelle, une plus grande loyauté et une meilleure fidélisation. De même, les managers dotés d'un QE élevé peuvent fidéliser leurs employés en les aidant à résoudre efficacement leurs problèmes tout en régulant leurs émotions.

2. Niveau de satisfaction au travail

L'intelligence émotionnelle influence directement la satisfaction au travail, car les employés ayant un QE élevé sont moins stressés lors des crises professionnelles, sont plus performants et plus heureux. Ils sont également capables de réguler leurs émotions et de résoudre les conflits sans qu'ils ne s'enveniment.

L'IE améliore également les performances au travail en favorisant une meilleure collaboration et des relations positives. Dans l'ensemble, les employés dotés d'une grande intelligence émotionnelle sont plus productifs et plus engagés au travail, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction professionnelle.

3. Taux de rétention des employés

Une intelligence émotionnelle élevée réduit le taux de rotation du personnel et favorise la fidélisation des employés, contribuant ainsi à un environnement de travail stable. Cela renforce le sentiment d'appartenance des employés, car leurs besoins émotionnels sont pris en compte.

Les employés émotionnellement intelligents sont conscients d'eux-mêmes, ont une motivation intrinsèque et sont capables de résoudre des problèmes et de gérer des situations défavorables. Même s'ils rencontrent des aspects désagréables, ils préfèrent essayer de résoudre les problèmes plutôt que de prendre des décisions hâtives, ce qui augmente leur fidélité.

À lire également : Les meilleurs logiciels pour les programmes de reconnaissance des employés

Applications pratiques de l'intelligence émotionnelle dans l'environnement de travail

Bien qu'il soit facile de théoriser sur les avantages de l'intelligence émotionnelle au travail, ses implications réelles deviennent évidentes lorsque vous l'appliquez concrètement dans votre milieu professionnel. Pratiquer des interactions fondées sur l'IE au travail peut améliorer les performances professionnelles, les compétences sociales et la discipline.

Performance professionnelle

L'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à gérer ses émotions au travail, a une incidence directe sur les performances professionnelles. Que vous gériez vos propres émotions ou celles de vos collègues ou clients, la stabilité psychologique vous aide à avoir un impact positif sur votre lieu de travail.

Par exemple, les commerciaux sont souvent confrontés à des interactions difficiles et exigeantes. Dans de tels scénarios, ils obtiendront de meilleurs résultats s'ils gèrent les réponses négatives avec calme et naviguent dans la situation avec professionnalisme.

Développement des compétences sociales

Les compétences sociales sont une composante importante de l'intelligence émotionnelle ; développer l'une conduit également à développer l'autre. L'intelligence émotionnelle vous aide à vous exprimer et à vous percevoir de manière constructive. La pratiquer à l'intérieur de vous-même vous aide à vous concentrer et vous apprend à tirer parti des situations et des interactions pour votre propre développement. Si vous la pratiquez à l'extérieur, elle contribue à créer une atmosphère de travail agréable.

Par exemple, vous pouvez adopter des techniques de discussion pour établir des relations avec des employés nouveaux ou inconnus. ClickUp fournit des modèles de communication qui vous permettent de partir du bon pied et de mieux vous comprendre.

Télécharger ce modèle Comprenez mieux les émotions de votre équipe grâce à la roue brise-glace numérique de ClickUp

Les brise-glaces fonctionnent très bien dans ce contexte. Utilisez le modèle ClickUp Emotions Wheel Icebreaker pour rassembler votre équipe autour d'une session ludique et interactive qui renforce l'empathie au sein de l'équipe. Utilisez la roue des émotions pour amener chacun à identifier ses émotions. Vous pouvez ensuite discuter des émotions de chacun, exprimer vos pensées et vos sentiments, et élaborer des solutions pour résoudre des problèmes spécifiques.

Ce modèle vous aidera à mieux vous entendre avec vos collègues, à devenir des leaders efficaces et performants, et à entretenir de solides relations interpersonnelles. Il vous permettra également de communiquer efficacement sans blesser ni nier les sentiments et les opinions de quiconque.

Discipline

Il existe une connexion profonde entre la discipline et l'intelligence émotionnelle. L'autodiscipline vous apprend à rester calme dans les situations stressantes et à canaliser vos émotions vers des résultats positifs. La pratique de la discipline émotionnelle favorise le bien-être mental tout au long de la vie.

Les personnes émotionnellement intelligentes ont le contrôle de leur esprit. Par exemple, une situation stressante au travail conduit souvent à la procrastination et à une perte de motivation, ce qui nuit encore plus au travail. Une personne émotionnellement disciplinée peut surmonter cela en entraînant son esprit à se concentrer sur le travail et à se calmer par des moyens constructifs.

Pour maintenir votre discipline émotionnelle, vous pouvez pratiquer la méditation, tenir un tableau d'humeur, faire une introspection sur vos réactions, tenir un journal, etc. Dans l'ensemble, cela vous aidera à rester plus calme et à mieux gérer les facteurs de stress au travail.

Mettre en œuvre l'intelligence émotionnelle sur le lieu de travail

L'intelligence émotionnelle (IE) n'est plus un simple concept dans le monde du travail. Les recruteurs, les managers et les chefs d'entreprise utilisent désormais l'IE pour établir de bonnes relations avec leurs employés, gérer le stress et les revers, et améliorer la productivité.

L'intelligence émotionnelle chez les recruteurs

Les recruteurs doivent travailler avec de nombreux candidats pendant le processus d'embauche, et faire face à toutes sortes de réactions et d'attentes. Dans ce contexte, l'intelligence émotionnelle les aide à :

Comprenez les forces et les faiblesses des candidats

Communiquez que l'entreprise se soucie des candidats

Instaurer la confiance et la transparence

Reconnaissez et gérez les préoccupations et les besoins

Acquérez une meilleure compréhension des pensées et des attentes du candidat

S'adapter à l'évolution des objectifs et des situations

Lorsque vous intégrez l'intelligence émotionnelle dans le processus de recrutement, vous êtes plus susceptible de trouver des employés qui gèrent mieux leur travail, communiquent efficacement, restent émotionnellement sains et contribuent à une ambiance positive sur le lieu de travail.

Éviter l'épuisement professionnel grâce à l'intelligence émotionnelle

Un faible niveau d'intelligence émotionnelle sur le lieu de travail peut rapidement conduire à l'épuisement professionnel. Le stress constant et les exigences élevées d'un emploi peuvent nuire à la productivité et à l'attitude des employés envers leur travail.

Cela a un impact négatif sur leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et provoque un épuisement mental, conduisant à un burnout rapide. Si vous vous trouvez dans une telle situation, vous pouvez utiliser l'intelligence émotionnelle pour renforcer votre sentiment d'autonomie et vos objectifs, pratiquer l'auto-appréciation et vous motiver. L'IE peut prévenir le burnout en :

Encourager une culture de travail saine

Développer la conscience de soi et les compétences sociales

Entretenir des relations de soutien sur le lieu de travail

Favoriser des moyens positifs de gérer les facteurs de stress

Stimuler la motivation et les compétences en gestion des conflits

Maintenir une communication positive grâce à l'intelligence émotionnelle

Il existe toujours plusieurs façons de communiquer ses besoins et ses attentes sur le lieu de travail. Les dirigeants dotés d'une grande intelligence émotionnelle communiquent efficacement en faisant preuve d'empathie, d'harmonie et de maîtrise de soi

Un style de management favorable au travail d'équipe permet à chacun de se sentir valorisé et motivé. Il crée également une culture de travail favorisant l'échange d'idées, l'innovation et la collaboration.

La conscience émotionnelle est particulièrement importante dans les services tels que les équipes commerciales et marketing, où vous devez communiquer en interne et en externe avec des prospects. Si les outils de communication peuvent vous aider, l'application de l'intelligence émotionnelle permet d'obtenir de meilleurs résultats.

Vous serez ainsi certain de toucher vos interlocuteurs dans un format et un style qu'ils apprécient et comprennent le mieux.

Par exemple, les membres de votre équipe auront tous des styles de communication différents ; certains préféreront les discussions en tête-à-tête, d'autres seront plus visuels, d'autres encore préféreront la communication écrite. L'intelligence émotionnelle vous aide à déterminer le style de travail et les préférences de communication de chaque individu, puis les vues ClickUp peuvent vous aider à élaborer le forfait le mieux adapté à vos besoins en matière de communication.

Vous pouvez utiliser le chat ou les commentaires sur les tâches pour les personnes qui préfèrent la communication écrite ou asynchrone, créer une vidéo avec ClickUp Clips pour les apprenants visuels, etc. Cela vous aidera à les atteindre plus efficacement et à établir des liens personnels.

Choisissez l'affichage ClickUp qui correspond le mieux à un employé spécifique pour une communication efficace

La vue Chat de ClickUp est le choix idéal pour des discussions individuelles efficaces et transparentes. Centralisez toutes les discussions de votre équipe au même endroit, partagez des fichiers et des mises à jour, liez des ressources, attribuez des tâches et collaborez sans effort avec ClickUp Chat.

Les modèles de plan de communication constituent une autre voie vers une communication efficace. Ils structurent vos éléments de communication avant que vous ne contactiez un collègue. Utilisez le modèle de plan de communication ClickUp pour créer des plans de communication complets pour votre stratégie de messagerie d'entreprise qui encouragent l'intelligence émotionnelle et l'empathie.

Télécharger ce modèle Utilisez le modèle de forfait de communication ClickUp pour créer un plan de communication complet

Grâce à ce modèle de forfait de communication, vous pouvez :

Améliorez les modes de communication interne et externe

Communiquez efficacement avec les équipes de différents départements

Organisez les objectifs, les buts et les échéanciers de communication avec les parties prenantes.

À long terme, cela favorise un environnement de travail positif qui contribue au développement holistique des employés et de l'entreprise.

À lire également : Mieux communiquer en tant que leader INTJ

L'avenir de l'intelligence émotionnelle sur le lieu de travail

L'intelligence émotionnelle (IE) est de plus en plus reconnue comme une compétence essentielle dans le monde des affaires. Le rapport 2023 Future of Jobs du Forum économique mondial estime que l'IE continuera d'être valorisée par les entreprises, qui mettront davantage l'accent sur l'apprentissage émotionnel et une approche centrée sur l'humain.

Les qualités associées à l'intelligence émotionnelle au travail, telles que la conscience de soi, la curiosité, la motivation et l'apprentissage tout au long de la vie, confèrent aux employés des caractéristiques uniques pour construire leur carrière. Ces connaissances émotionnelles aident également les personnes à prendre des décisions commerciales rationnelles et éthiques et à améliorer l'héritage de l'organisation.

L'intelligence artificielle est également devenue un outil permettant de développer et de mettre en pratique l'intelligence émotionnelle dans les environnements de travail modernes. Les outils RH basés sur l'IA qui aident les individus à mesurer, mettre en pratique et améliorer leur QE font partie des cas d'utilisation les plus intéressants de l'IA aujourd'hui.

Par exemple, ClickUp Brain peut agir comme votre assistant virtuel (un ami intelligent), vous donnant des suggestions instantanées lorsque vous êtes confronté à des problèmes liés au travail et vous aidant à mettre en pratique et à améliorer votre intelligence émotionnelle.

ClickUp Brain peut vous aider à gérer efficacement les conflits au travail

Dès le début du parcours d'un employé, c'est-à-dire lors de son intégration, l'intelligence émotionnelle peut aider les nouvelles recrues à se sentir bienvenues et reconnues. Elle encourage les travailleurs à établir des relations positives, à bien travailler en groupe et à adopter des mesures de résolution des conflits dans des situations difficiles.

Développez un QE élevé au travail

La clé de l'intelligence émotionnelle réside dans la conscience que nous partageons tous les mêmes expériences à un certain niveau. Nous devons donc tous être attentifs aux signaux émotionnels des personnes qui nous entourent sur notre lieu de travail, en accordant une attention particulière à leur communication non verbale et aux indicateurs de leur humeur.

Ce n'est qu'en mettant en pratique et en adoptant les qualités de l'intelligence émotionnelle que nous pouvons cultiver des liens sur le lieu de travail, stimuler la productivité, collaborer sans effort et créer une culture d'entreprise stable avec des expériences exceptionnelles et des valeurs pérennes.

