les 10 meilleurs enregistreurs d'écran IA en 2025 : guide professionnel

Alors que l'IA redéfinit notre façon de travailler, de vivre et de jouer, il n'est pas surprenant qu'elle soit également à l'origine de nombreuses solutions technologiques, rendant indispensables des outils high-tech tels que les enregistreurs d'écran IA.

Ces outils puissants révolutionnent la création de contenu dans tous les secteurs, permettant aux professionnels de réaliser efficacement des présentations, des discours et des tutoriels clairs et précis.

Ces enregistreurs changent la donne, avec des fonctionnalités IA avancées qui améliorent la qualité vidéo et audio, rationalisent la modification en cours et simplifient le partage.

Explorons ce qui fait un excellent enregistreur d'écran IA et découvrons les meilleurs outils d'enregistrement d'écran qui mènent la charge en 2024.

Que devez-vous rechercher dans les enregistreurs d'écran IA ?

Il est essentiel de sélectionner le bon enregistreur d'écran IA pour capturer le contenu et transformer ses performances et son engagement.

Tenez compte de ces aspects clés pour vous assurer de choisir un outil puissant :

Qualité d'enregistrement : Optez pour des enregistrements vidéo haute résolution afin que vos visuels soient aussi convaincants que votre contenu

Fonctionnalités IA : Recherchez des fonctionnalités avancées qui peuvent améliorer la qualité vidéo et réduire le temps de modification, telles que la transcription en temps réel, la modification intelligente et la mise en évidence automatique

Facilité d'utilisation : Choisissez un enregistreur doté d'une interface intuitive qui simplifie le processus d'enregistrement, vous permettant ainsi d'économiser du temps et des efforts

Intégration : assurez-vous que l'enregistreur s'intègre facilement aux autres outils et plateformes que vous utilisez régulièrement, afin d'améliorer votre flux de travail

Fiabilité : choisissez un logiciel réputé pour sa stabilité afin d'éviter toute interruption lors d'enregistrements cruciaux et de fournir des guides étape par étape

Assistance : Donnez la priorité à un excellent service client afin de bénéficier d'une aide dès que vous rencontrez un problème

Nous avons passé au crible le marché et compilé une liste des 10 meilleurs outils d'enregistrement d'écran en 2024. Chaque outil est excellent à sa manière, et il vous suffit de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Les 10 meilleurs enregistreurs d'écran IA à utiliser

Grâce à cette liste de 10 enregistreurs d'écran IA, vous trouverez l'outil qui répond à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse de créer des tutoriels détaillés, d'enregistrer des réunions ou de fournir une assistance informatique sécurisée.

1. ClickUp

Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer des messages vidéo, transcrire des vidéos et partager des instructions avec votre équipe de projet

Véritable moteur de productivité et de gestion de projet, ClickUp va au-delà de la gestion de tâches et du suivi de progression de base. La plateforme offre une suite complète d'outils de productivité et de collaboration basés sur l'IA pour les créateurs de contenu et les équipes de projet.

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes pour les créateurs de contenu dynamique est ClickUp Clips.

Parfait lorsque le texte ne suffit pas, Clips transmet rapidement et clairement des informations complexes à l'aide d'instructions visuelles ou de mises à jour rapides. Vous pouvez parcourir les moments forts de Clip, cliquer sur les horodatages pour naviguer dans la vidéo et copier des extraits à utiliser où vous le souhaitez.

Transcrivez chaque Clip avec l'IA afin de pouvoir parcourir les moments forts des Clips

Outre l'enregistrement d'écrans de haute qualité, voici quelques raisons supplémentaires qui font de cet outil un excellent choix :

Partage instantané : avec ClickUp Clips, vous pouvez créer et partager des vidéos en un clin d'œil. Pas besoin de passer d'une application à l'autre ni de télécharger et d'importer des fichiers.

Ajouter du contexte : Collaborer avec votre équipe dans des paramètres à distance ou hybrides peut poser des défis. Mais avec ClickUp Clips, vous pouvez partager vos réflexions, parcourir des feuilles de calcul, résoudre des bugs et rationaliser la prise de décision.

Passez à l'action : transformez n'importe quel clip en tâches exploitables au sein de la plateforme sans perdre le contexte. Peu d'autres outils d'enregistrement d'écran IA offrent cette fonctionnalité.

AI Insights : grâce à la magie de l'IA de ClickUp Brain, vous recevez instantanément des enregistrements d'écran entièrement transcrits. Parcourez les moments forts, passez à des parties spécifiques, extrayez des extraits de texte : ClickUp Brain vous fait gagner du temps.

Restez organisé : Hub Clips vous permet de suivre tous vos enregistrements d'écran, ce qui facilite la recherche, le tri et la gestion de vos vidéos.

Que vous clarifiiez les détails d'un projet, démontriez un processus ou fournissiez des commentaires, Clips garantit que votre message est vu et compris sans les allers-retours des méthodes de communication traditionnelles.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Enregistrement et partage d'écran en temps réel dans le cadre de tâches

Intégrez facilement des clips dans vos tâches, commentaires et documents

Modifiez vos vidéos directement sur la plateforme

Commentez des moments précis d'un clip pour discuter et donner votre avis sur l'enregistrement

Transcrivez automatiquement et instantanément vos enregistrements d'écran

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage est un peu raide pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses nombreuses fonctionnalités

La précision de la transcription peut varier en fonction de la qualité audio

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/utilisateur par mois

Business : 12 $/utilisateur par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain est disponible dans tous les forfaits payants pour 7 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

2. Zoom

via Zoom

Zoom est le logiciel de visioconférence et de partage d'écran le plus populaire, mais il dispose également d'une fonctionnalité avancée d'enregistrement d'écran basée sur l'IA, appelée Smart Recording.

Cet outil intègre Zoom AI Companion aux enregistrements dans le cloud, améliorant ainsi l'expérience utilisateur en organisant les enregistrements en chapitres intelligents et en résumant les points clés avec des moments forts et des éléments d'action.

La fonctionnalité d'enregistrement intelligent est particulièrement utile pour les sessions longues telles que les conférences ou les réunions d'entreprise. Elle permet de segmenter et de simplifier le processus de révision, facilitant ainsi la compréhension et la mise en œuvre des contenus importants.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

accédez à des analyses détaillées sur la dynamique des réunions, telles que la vitesse de parole, le rapport parole/écoute et l'utilisation de mots de remplissage

Transcrivez automatiquement des vidéos grâce à l'enregistrement intelligent alimenté par l'IA

Enregistrez des pistes audio séparées pour chaque participant

Limites de Zoom

La version gratuite est limitée à 40 minutes pour les réunions

Ils sollicitent fortement les ressources du système pendant les enregistrements

Tarifs Zoom

Basique : Gratuit

Pro : 14,99 $/mois par utilisateur

Business : 21,99 $/mois par utilisateur

Business Plus : Tarification personnalisée

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoom :

G2 : 4,6/5 (plus de 50 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 13 000 avis)

3. Camtasia

via Camtasia

Camtasia, connu pour ses capacités de modification en cours, est le plus souvent utilisé pour créer des vidéos pédagogiques destinées à l'engagement et à l'éducation. Cet enregistreur d'écran vous aidera à accomplir des tâches similaires.

Amélioré par son assistant IA, Camtasia Rev, le logiciel offre des fonctionnalités avancées telles que la réduction du bruit, la normalisation du niveau audio et des suggestions de modification intelligentes qui optimisent l'impact des vidéos.

De plus, Camtasia prend en charge des éléments interactifs tels que des quiz et des liens cliquables, ce qui le rend idéal pour produire un contenu e-learning convaincant.

Les meilleures fonctionnalités de Camtasia

Améliorez vos vidéos grâce à une suite complète d'outils de modification en cours

Gérez tous les aspects de la production vidéo, du montage et du raccordement à l'ajout de transitions et d'annotations, directement dans l'outil

Utilisez un échéancier multipiste pour les projets complexes

Limites de Camtasia

Coût plus élevé par rapport à certaines autres options

Ils peuvent être gourmands en ressources sur les systèmes plus anciens

Tarifs Camtasia

Licence individuelle : 179,88 $ (par an)

Licence perpétuelle : 299,99 $

Évaluations et avis sur Camtasia

G2 : 4,6/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

4. TeamViewer

via TeamViewer

TeamViewer, un outil d'accès et d'assistance à distance, propose un outil d'enregistrement d'écran conçu pour améliorer l'assistance informatique et l'efficacité opérationnelle. Vous pouvez également l'utiliser pour créer des vidéos de formation.

Comme l'outil capture l'intégralité de la session et l'écran complet, il est idéal pour documenter les processus et créer des dossiers d'assistance détaillés qui aident à diagnostiquer les problèmes et à former le personnel.

Les meilleures fonctionnalités de TeamViewer

Enregistrez des sessions contrôlées à distance à des fins de dépannage et de formation

Bénéficiez de normes de sécurité et de conformité élevées

Limites de TeamViewer

Conçus principalement pour l'assistance informatique, moins pour un usage général

Fonctionnalités IA limitées pour l'enregistrement d'écran

Tarifs TeamViewer

Utilisateur unique : 50,90 $/mois

Multi-utilisateurs : 102,90 $/mois

Teams : 206,90 $/mois

Évaluations et avis sur TeamViewer

G2 : 4,4/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : pas assez d'avis

5. Vidyard

via Vidyard

Vidyard fournit un outil d'enregistrement d'écran polyvalent et gratuit, sans filigrane, spécialement conçu pour la communication d'entreprise et la création de contenu.

Grâce à cet enregistreur d'écran, les utilisateurs peuvent rester organisés et précis grâce aux notes à l'écran et rationaliser leurs vidéos en supprimant les segments indésirables.

Vidyard fournit également des outils de suivi des performances vidéo, tels que le nombre de vues et des notifications lorsque quelqu'un regarde votre vidéo, ce qui est précieux pour les stratégies marketing et commerciales.

Plus récemment, Vidyard a lancé les avatars IA et les argumentaires de vente générés par l'IA, deux fonctionnalités qui permettent aux équipes commerciales de générer des messages vidéo à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de Vidyard

Capturez des images depuis n'importe où sur l'écran de votre ordinateur, ce qui est idéal pour les tutoriels, les démonstrations et les présentations

Obtenez automatiquement la transcription et le sous-titrage de vos vidéos

Assemblez des vidéos : fusionnez plusieurs prises en une seule vidéo fluide

Intégrez-les à une multitude d'outils marketing différents

Limites de Vidyard

Cet outil est davantage destiné aux équipes marketing et commerciales qu'à un usage général

Contrairement à plusieurs alternatives à Vidyard , les fonctionnalités d'IA ne sont disponibles que pour les contenus destinés aux équipes commerciales

Tarifs Vidyard

Free

Pro : 29 $/mois

Plus : 89 $/mois

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vidyard

G2 : 4,5/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

6. Veed. io

Avec Veed. io, les utilisateurs peuvent choisir d'afficher le flux de leur caméra côte à côte avec le contenu de l'écran ou en superposition sur leur écran.

Parmi les autres fonctionnalités, citons l'outil Magic Cut, qui permet de modifier automatiquement des clips pour mettre en évidence les parties clés de l'enregistrement ; un suivi oculaire par webcam pour corriger les mouvements des yeux ; un outil de suppression de l'arrière-plan pour désencombrer l'espace visuel avant de commencer l'enregistrement ; et des outils de nettoyage audio qui suppriment les mots de remplissage pour améliorer la clarté de la présentation.

Veed. io est également conçu pour faciliter la communication au sein des équipes. Il permet aux utilisateurs d'enregistrer et de partager différents types de contenu, tels que des messages, des explications et des présentations, ce qui peut réduire le besoin de réunions en présentiel.

La plateforme prend en charge des fonctions collaboratives, permettant aux équipes de partager, commenter et réviser ensemble des vidéos en ligne. Cela peut améliorer la productivité et l'engagement de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Veed.io

Sélectionnez différentes dispositions pour vos enregistrements, avec des options pour la vidéo seule, l'audio seul ou les deux

Modifiez vos vidéos grâce à des fonctionnalités de modification en cours intégrées basées sur l'IA

Partagez des vidéos et collaborez avec d'autres personnes pour les modifier

Limites de Veed. io

Nécessite une connexion Internet stable

Capacités hors ligne limitées

Tarifs de Veed. io

Free

Basique : 18 $/utilisateur par mois

Pro : 30 $/utilisateur par mois

Business : 59 $/utilisateur par mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Veed.io

G2 : 4,6/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 3,4/5 (plus de 50 avis)

7. Calipio

via Calipio

Calipio propose un enregistreur d'écran IA simple et sans fioritures, adapté à un environnement numérique soucieux de la confidentialité. De plus, Calipio offre des options de partage transparentes. Les utilisateurs peuvent facilement partager leurs enregistrements via un lien, ce qui permet un accès instantané sur toutes les plateformes, y compris les appareils mobiles.

Le service comprend également un stockage cloud gratuit, afin que les utilisateurs puissent accéder à leurs fichiers vidéo à tout moment et en tout lieu sans utiliser l'espace de leur disque dur local.

Les meilleures fonctionnalités de Calipio

Accédez à l'outil depuis pratiquement n'importe quel appareil et système d'exploitation grâce à l'outil Calipio, accessible depuis un navigateur et sans installation

Garantissez la confidentialité et la sécurité grâce à un chiffrement de bout en bout et à un contrôle d'accès

Limites de Calipio

Outils de modification limités par rapport à d'autres options

Fortement dépendants de la qualité de la connexion Internet

Fonctionnalités IA limitées pour les créateurs

Tarifs Calipio

Starter : 5 € / mois

Professionnel : 10 € / mois

Business : 20 € / mois

Évaluations et avis sur Calipio :

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

8. Snagit

via Snagit

Snagit est un logiciel de capture d'écran doté de fonctionnalités conçues pour aider les professionnels à capturer des images de leur écran d'ordinateur, y compris les zones qui nécessitent un défilement.

Snagit dispose de la fonctionnalité Smart Move, qui reconnaît automatiquement les éléments dans les captures d'écran et permet de les ajuster. Il dispose également d'une fonctionnalité de reconnaissance de texte qui permet aux utilisateurs de modifier le texte dans les images, en ajustant la police de caractères, la taille et la couleur.

Les meilleures fonctionnalités de Snagit

Convertissez des captures d'écran détaillées en graphiques simples en un seul clic

Accédez à la fonction Bibliothèque qui vous aide à organiser le contenu capturé sur tous vos appareils

Utilisez les filtres et les fonctions de tri pour rechercher des images et des vidéos par date, type de fichier et application

Organisez votre vidéothèque grâce à une interface utilisateur intelligente et des étiquettes personnalisées

Limites de Snagit

Il manque certaines des fonctionnalités avancées de l'IA proposées par la concurrence

Le modèle d'achat unique peut ne pas inclure de mises à jour régulières

Tarifs Snagit

Licence standard : 45,99 $ (achat unique)

Évaluations et avis sur Snagit :

G2 : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 150 avis)

9. Loom

via Loom

Loom est un outil d'enregistrement d'écran polyvalent qui prend en charge divers appareils, notamment macOS, Windows, iOS et Android.

La plateforme offre plusieurs fonctionnalités conviviales, telles que la modification en cours dans le navigateur et dans l'application mobile, la possibilité d'intégrer des vidéos pour une meilleure visibilité et le sous-titrage pour améliorer l'accessibilité.

Loom propose également des options de capture d'écran en plein écran et de taille personnalisée, ainsi que des outils de dessin et d'annotation pour mettre en évidence les points importants lors d'une présentation.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Capturez à la fois l'écran et le son, ce qui en fait une option pratique pour une variété de besoins d'enregistrement et de sous-titrage

Partagez vos enregistrements via un lien instantané, pour une distribution rapide et simple

Bénéficiez d'une qualité vidéo allant jusqu'à 720p, avec des options de mise à niveau pour des enregistrements en plus haute résolution

Limites de Loom

Plus adaptés à la communication asynchrone qu'aux présentations en direct

Fonctions de modification de base

Tarifs Loom

Starter : Gratuit

Business : 12,50 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Loom :

G2 : 4,7/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 420 avis)

10. Otter. ai

Otter. ai est un outil d'enregistrement et de transcription basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des fichiers audio, d'importer des fichiers et de générer des transcriptions avec des fonctionnalités telles que la génération de mots-clés et l'identification des locuteurs.

Disponible sous forme d'application web, d'extension Chrome et d'application mobile, Otter. ai s'intègre à des plateformes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams.

Otter. ai fournit une transcription en temps réel, identifiant les locuteurs pendant les discussions, ce qui permet de retranscrire fidèlement les réunions.

Bien que la transcription soit généralement fiable, des erreurs mineures peuvent survenir en raison de divers facteurs audio, mais l'IA s'améliore avec le temps.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Bénéficiez d'une précision supérieure en matière de transcription vocale

Transcrivez vos enregistrements en temps réel

Intégration avec diverses plateformes de communication

Limites d'Otter.ai

Plus axés sur la transcription que sur l'enregistrement d'écran

Contrairement aux alternatives à Otter.ai , il offre des fonctionnalités de modification en cours de vidéo limitées

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/utilisateur par mois

Business : 30 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai :

G2 : 4,2/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 80 avis)

Débloquez votre potentiel professionnel avec les enregistreurs d'écran IA

L'enregistreur d'écran IA est votre allié de choix dans l'ère numérique. Que vous souhaitiez gagner du temps, générer des idées ou télécharger facilement sur YouTube, il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge et de laisser la magie opérer.

Le choix n° 1 de cette année, ClickUp, dispose de fonctionnalités intelligentes, notamment des outils basés sur l'IA qui transforment les tâches quotidiennes en expériences de communication puissantes.

Au-delà de l'enregistrement et de la modification en cours, ClickUp amplifie votre productivité et améliore votre travail dans chaque présentation et projet.

Adoptez ces innovations et observez comment elles améliorent votre travail, rationalisent la collaboration et vous permettent d'obtenir des résultats exceptionnels dans un monde concurrentiel.

Laissez les enregistreurs d'écran IA redéfinir votre discours professionnel en 2024. Prêt à voir la différence ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !