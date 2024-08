Résumé du livre The Manager’s Path : Revue et enseignements clés

Êtes-vous un directeur de l'ingénierie qui s'efforce de diriger plusieurs équipes techniques ? À faire pour naviguer avec succès dans les complexités de votre carrière ?

Si vous avez une carrière dans l'informatique, la technologie, l'ingénierie ou le management, vous avez sûrement entendu parler ou reçu des recommandations sur The Manager's Path de Camille Fournier.

Ce livre dépeint avec perspicacité les leaders de la technologie qui naviguent dans la croissance. C'est un guide puissant et une source de motivation pour tous ceux qui cherchent à développer leur philosophie du management.

Camille Fournier, qui est elle-même une dirigeante chevronnée du secteur technologique, reconnaît les défis uniques auxquels les individus sont confrontés lorsqu'ils passent d'un rôle technique à des positions de direction dans un secteur où les ressources en leadership sont insuffisantes.

Si vous n'avez pas lu cet ouvrage le management d'équipe encore classique, ne vous inquiétez pas !

Dans notre résumé Le chemin du manager, nous vous aiderons à adopter les meilleures leçons du livre et à les adapter à votre style de management.

The Manager's Path Résumé du livre en un coup d'œil

Auteur: Camille Fournier

Camille Fournier Nombre de pages: 244

244 Année de publication: 2017

2017 Temps de lecture estimé: 4 heures 30 minutes

Le chemin du manager par Camille Fournier peut être votre feuille de route pour devenir un leader de réussite dans le succès de l'industrie technologique. Il comble le fossé entre l'expertise technique et les soft skills nécessaires à la réussite d'un leader.

Camille Fournier, ancienne directrice technique de Rent the Runway, illustre de manière experte les défis auxquels sont confrontés les directeurs techniques et offre des conseils pour chaque étape de la carrière.

Son livre se déroule comme un mentor à vos côtés, partageant la sagesse acquise sur le terrain. Il commence par les premières étapes de la gestion, comme devenir un mentor et guider les collègues juniors. Vous apprendrez à identifier le potentiel, à cultiver le talent et à fournir le coup de pouce crucial qui les aidera à briller.

Au fur et à mesure de votre progression, les défis se multiplient. Ce livre vous permet de faire face à la dynamique d'équipe, de construire une unité cohésive et de gérer les conflits inévitables. Vous apprendrez à maîtriser l'art de comprendre les besoins et les aspirations de votre équipe.

Mais le leadership ne se résume pas à votre équipe. Il y a aussi l'entreprise. Ce livre offre des pistes pour naviguer dans les structures complexes de l'entreprise, comprendre la situation dans son ensemble et influencer les décisions du point de vue du leadership.

Le voyage se poursuit en vous faisant gravir les échelons de la hiérarchie, depuis le poste de chef d'équipe technique jusqu'aux rôles de direction. Vous serez confronté à des questions difficiles :

Comment déléguer efficacement ?

Comment mesurer la réussite ?

Comment dire non quand c'est nécessaire ?

The Manager's Path met l'accent sur la connaissance de soi tout au long de ses pages. Il vous rappelle que votre manager est lui aussi un être humain, avec ses propres défis. Il vous encourage à prendre votre carrière en main, à communiquer vos objectifs et à être proactif dans votre développement.

Ce livre vous apportera l'expertise technique nécessaire à la création d'une une culture d'équipe collaborative et les compétences de communication essentielles pour manager d'autres équipes et exceller dans votre travail.

Les clés du parcours du manager par Camille Fournier

Le chemin pour devenir un leader n'est pas facile. Camille Fournier établit les chronologies essentielles du parcours d'un manager, en particulier dans un secteur où les leaders ont moins de manuels, d'outils et de cadres pour les guider.

Nous vous présentons ici quelques points clés du résumé de The Manager's Path.

1. Responsabiliser les équipes sans les mettre à l'abri

Les nouveaux managers ressentent souvent le besoin de protéger leurs équipes de la pression du travail. Ce livre s'inscrit en faux contre cette attitude.

S'il est normal de protéger son équipe d'un stress inutile, l'isoler complètement des défis du travail peut être préjudiciable à son épanouissement.

Mon travail suggère de fournir un contexte aux défis afin d'aider les équipes à comprendre le "pourquoi" de leur travail. Cela permet de construire la responsabilisation des équipes ce qui les rend plus réceptifs aux critiques constructives.

2. Maîtriser l'art de gérer les personnes

Il n'est pas toujours facile de trouver un bon manager. Vous risquez de vous retrouver avec quelqu'un de négligent ou qui microgère vos moindres faits et gestes.

Qu'est-ce qui fait qu'un bon manager se distingue des autres ?

Fournier l'explique clairement : Les bons managers investissent activement dans votre développement. Ils organisent des réunions régulières pour vous offrir un retour d'information continu (à la fois positif et constructif) et vous aider à vous améliorer. Plus important encore, ils vous traitent avec respect et créent un environnement sûr.

3. Cultiver un mentorat efficace

Le mentorat offre une occasion unique de développer des compétences en matière de leadership dans un environnement aux enjeux limités. Contrairement aux rôles de gestion formels, les conséquences des faux pas sont moins graves, ce qui en fait un terrain d'entraînement idéal.

Les paires mentor-mentoré idéales se développent souvent de manière organique. Un ingénieur chevronné peut naturellement guider un collègue débutant vers une plus grande productivité. Ces relations mutuellement bénéfiques reposent sur un intérêt partagé. Cependant, les paires forcées peuvent s'avérer inefficaces. Tout le monde n'a pas besoin d'un mentor, et certains binômes peuvent manquer de synergie.

Fournier identifie le "geek alpha ", un type de personnalité qui privilégie l'intelligence et les prouesses techniques. Ces personnes se présentent souvent comme infaillibles, sapant le travail de leurs collègues et réécrivant souvent le code sans avertissement.

Bien qu'il soit difficile de travailler avec eux et qu'ils fassent de mauvais managers, les alpha geeks peuvent bénéficier d'un mentorat. L'apprentissage des techniques de communication et d'écoute peut les faire passer du statut d'individus vantant leurs connaissances à celui de leaders valorisant la collaboration.

modèles de plans de communication pour les projets pour créer une stratégie globale à laquelle tout le monde s'abonne !

4. Définir un leader technologique et ses responsabilités

Le titre de "tech lead" peut faire référence à une étape singulière d'une carrière ou d'une échelle technique, apparaissant comme le summum de l'expertise technique, mais Mme Fournier met fin à cette idée fausse. Elle affirme qu'un leader technique n'est pas une destination, mais un "ensemble de responsabilités" unique

Les leaders techniques qui naviguent dans la croissance portent plusieurs chapeaux. Ils continuent à écrire du code et à se tenir au courant des mises à jour techniques. Mais ils sont aussi un pont entre leur équipe et le manager, traduisant les subtilités techniques et défendant les besoins de leur équipe.

Si la prise de décisions techniques reste une fonction essentielle, le rôle consiste à responsabiliser les membres de l'équipe et à effacer les obstacles qui entravent leur progression. Il s'agit d'un exercice d'équilibre complexe.

Mme Fournier propose une mise en garde : certains responsables techniques se sentent obligés de s'attaquer eux-mêmes à tous les obstacles et de travailler jusqu'au bout de la nuit. Elle insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un badge d'honneur.

Les bons managers d'équipe technique doivent exploiter les talents de leur équipe et créer un environnement de collaboration où tout le monde s'épanouit.

Créer le bon environnement de travail structure de l'équipe pour votre entreprise en choisissant parmi ces huit types.

5. Gestion de nouvelles relations de rapports

Fournier utilise le terme "engineering lead" pour décrire la gestion du haut dans le travail . L'un de ses principes fondamentaux est que les responsables de l'ingénierie doivent donner la priorité au maintien de la pertinence technique. C'est tout à fait logique, car vous ne pouvez pas guider efficacement votre équipe si vous n'êtes pas au courant des subtilités de leur travail.

Ce défi s'intensifie lorsque vous embauchez de nouveaux collaborateurs. Il est alors primordial d'instaurer un climat de confiance et d'établir des rapports. Elle suggère des techniques de communication ouverte, comme le fait de poser des questions ciblées.

À titre d'exemple, font-ils des commentaires en personne ou par e-mail ? Font-ils preuve d'aversion à l'égard de certains comportements managériaux, comme le fait de sauter des réunions individuelles ? La compréhension de ces préférences ouvre la voie à une dynamique plus collaborative.

L'intégration en douceur des nouvelles recrues est un autre aspect essentiel de l'animation d'une équipe. M. Fournier préconise la création d'un cadre clair pour l'intégration des nouveaux employés un forfait clair de 30-60-90 jours avec des objectifs réalisables, idéalement comparés à l'expérience des recruteurs précédents. Cette approche structurée permet de définir des paramètres clairs et d'identifier très tôt les éventuelles inadéquations.

6. L'étape de l'entrée dans la cour des grands

Contrairement aux rôles de direction générale, la direction technique exige une attention particulière. L'ouvrage se penche sur les tâches spécifiques qui relèvent de cette fonction.

Tout d'abord, il y a la gestion de haut niveau de la recherche et du développement. Ces dirigeants sont les champions de l'expérimentation et donnent la priorité aux solutions de pointe pour faire avancer l'entreprise.

D'autre part, les visionnaires de la technologie prédisent comment la technologie peut révolutionner l'entreprise et identifient les opportunités de croissance stratégique.

Les leaders techniques forts ont le sens de l'organisation. Ils veillent à ce que les projets soient dotés d'un personnel adéquat et à ce que les bons talents se trouvent au bon endroit pour assurer la réussite.

Transformer les grandes visions en réalité nécessite une exécution sans faille.

Dans ce domaine, les leaders excellent dans la planification, la hiérarchisation des tâches et la coordination des efforts entre plusieurs équipes. Ils sont les évangélistes technologiques de l'entreprise, capables de représenter le produit lors des réunions avec les clients et de susciter l'enthousiasme.

Fournier reconnaît que l'élaboration d'une stratégie gagnante est la pierre angulaire de la direction générale.

7. Naviguer dans la culture du bootstrapping

Pour cultiver des équipes saines, il faut comprendre les valeurs fondamentales de l'entreprise et instaurer une culture qui les reflète. Pour M. Teams, la culture est la colle invisible qui lie une équipe - les règles tacites qui guident le comportement professionnel.

Un bon plan de carrière est un outil culturel. Elle trace la voie de l'évolution professionnelle au sein de votre entreprise et a un impact sur les responsables du recrutement pour des aspects tels que l'embauche, l'évaluation des performances et les promotions.

À ce propos, comment faire pour créer un plan de carrière qui donne du pouvoir à votre équipe ?

La collaboration est la clé. Sollicitez les commentaires des cadres supérieurs et des ingénieurs et intégrez leurs idées dans le cadre.

Faites des recherches sur d'autres entreprises et inspirez-vous de leurs exemples pour créer des bonnes pratiques. Examinez la manière dont les parcours de carrière dans votre entreprise s'alignent sur la structure de rémunération globale, généralement avec des fourchettes de salaires attribuées à chaque niveau.

Si votre entreprise suit une hiérarchie plate, vous devez reconnaître que les évaluations des performances au sein d'un même niveau peuvent varier. Votre forfait d'évolution de carrière doit être suffisamment souple pour tenir compte de cette situation.

Par exemple, la gestion de l'ingénierie, bien que difficile, peut constituer une progression naturelle pour ceux qui souhaitent évoluer professionnellement.

Votre style de management change lorsque vous gérez des équipes différentes. la voie du manager vous encourage à adapter ses principes pour qu'ils correspondent à votre style de management style de travail meilleur.

Citations populaires sur le chemin du manager

Voici un aperçu des citations les plus populaires de ce livre qui vous motivera à le prendre pour votre prochaine session de lecture :

Il n'y a rien de pire que de se sentir incapable de prendre une seule décision par soi-même ou d'avoir l'impression que le moindre travail que l'on fait doit être vérifié deux ou trois fois par son supérieur.

Cette citation montre à quel point le micromanagement peut étouffer la créativité et l'esprit d'initiative. Il envoie le message que vous ne faites pas confiance aux capacités de votre équipe, ce qui entraîne un sentiment de frustration et de désengagement au sein de votre équipe d'ingénieurs.

La meilleure façon de gérer les gens est de commencer par se gérer soi-même.

Les leaders montrent l'exemple. En gérant efficacement votre temps, vos émotions et vos priorités, vous donnez l'exemple à votre équipe, en favorisant une culture de la conscience de soi et de la responsabilité.

Ne vous fiez pas exclusivement au consensus ou au vote. Ne vous fiez pas exclusivement au consensus ou au vote. Cela peut conduire à des décisions édulcorées qui ne satisfont personne.

Bien que la collaboration soit importante, les managers utilisent des stratégies de leadership de prendre des décisions décisives. La prise de décision par consensus peut souvent conduire les projets à la médiocrité et entraver la progression.

L'idée que le rôle de tech lead doit automatiquement être attribué à l'ingénieur le plus expérimenté, celui qui peut gérer les fonctionnalités les plus complexes ou qui écrit le meilleur code, est une idée fausse très répandue, à laquelle même les managers expérimentés se laissent prendre.

Cette citation met fin au mythe selon lequel l'expertise technique seule qualifie quelqu'un pour un rôle de chef technique. Pour être efficaces, les responsables techniques doivent posséder de solides compétences en matière de leadership et de communication, en plus de leurs connaissances techniques.

Les "Brilliant jerks" sont des personnes très performantes qui sont également des "jerks". Ils sont généralement très intelligents et peuvent produire des résultats impressionnants, mais ils laissent une traînée de misère dans leur sillage. À faire : ne pas promouvoir les abrutis brillants.

Cette citation constitue une note d'avertissement sur la priorité à accorder à l'intelligence émotionnelle et à la création d'une dynamique d'équipe positive. Bien que de solides compétences techniques soient précieuses, un dirigeant qui crée un environnement toxique nuit en fin de compte à la réussite globale.

Si ces citations peuvent vous aider à vous souvenir et à réfléchir aux principes managériaux fondamentaux mis en avant dans le livre, vous avez besoin des bons outils pour les mettre en œuvre en tant que leader technologique.

Appliquer les enseignements de The Manager's Path avec ClickUp Le logiciel de gestion de projet ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à mettre en pratique les principes de The Manager's Path.

La plateforme peut vous aider à instaurer une culture de la transparence, à responsabiliser les membres de l'équipe et à créer un environnement de travail propice à l'assistance.

1. Instaurer la confiance par la transparence

En tant que plateforme de gestion de projet avancée, ClickUp est basée sur l'éthique des pratiques de travail équitables, offrant visibilité et clarté à tous les niveaux de votre main-d'œuvre.

Avec plus de 15 Affichages ClickUp avec l'outil de gestion des ressources humaines, vous pouvez créer des flux de travail personnalisés pour votre équipe. Vous aurez ainsi un accès granulaire aux horaires de travail et aux projets de chacun, ce qui vous permettra de suivre et de contrôler les résultats en temps réel.

Affichez, planifiez, contrôlez, suivez et analysez le travail plus efficacement grâce à ClickUp Views

Voici comment utiliser les affichages flexibles à votre avantage :

Organisez les projets, planifiez les échéanciers et visualisez le travail de votre équipe sur un Calendrier flexible qui permet à tout le monde d'être sur la même page avec les Vues ClickUpAffichage du Calendrier de ClickUp *Créez le flux de travail Kanban parfait pour visualiser les tâches et la progression du projet. Regroupez les tableaux par statut, assigné et priorité pour identifier les goulots d'étranglement et faire avancer vos projets avec la vue Tableau

et visualisez le travail de votre équipe sur un Calendrier flexible qui permet à tout le monde d'être sur la même page avec les Vues ClickUpAffichage du Calendrier de ClickUp *Créez le flux de travail Kanban parfait pour visualiser les tâches et la progression du projet. Regroupez les tableaux par statut, assigné et priorité pour identifier les goulots d'étranglement et faire avancer vos projets avec la vue Tableau Créez un schéma visuel pour organiser les idées, les projets et les flux de travail. Convertissez facilementCartes mentales ClickUp en tâches traçables sur lesquelles collaborer avec votre équipe

Paramétrez et suivez les charges de travail de votre équipe pour savoir facilement qui est en dessous ou au dessus de ses capacités. Ajoutez des estimations de durée et des priorités aux tâches de votre équipe afin que chacun sache sur quoi travailler. Déterminez quel travail pourrait nécessiter des ressources d'équipe supplémentaires et ajoutez facilement des assignés avec la vue Charge de travail

pour savoir facilement qui est en dessous ou au dessus de ses capacités. Ajoutez des estimations de durée et des priorités aux tâches de votre équipe afin que chacun sache sur quoi travailler. Déterminez quel travail pourrait nécessiter des ressources d'équipe supplémentaires et ajoutez facilement des assignés avec la vue Charge de travail Gardez la trace de qui a fait quoi dans une liste, un dossier, un espace ou un environnement de travail particulier. Consultez rapidement les commentaires, les modifications en cours et les mises à jour, et filtrez par coéquipiers pour voir sur quelles tâches du projet ils travaillent. Sélectionnez les types d'activité de travail que vous souhaitez afficher pour voir les détails du projet avec la Vue Activité

2. Collaborer avec votre équipe

The Manager's Path souligne l'importance pour un manager d'équipe de briser les silos grâce à une meilleure collaboration.

Il n'est pas facile de créer un environnement sûr pour les personnes qui ne communiquent pas et de protéger la culture du travail contre les employés irrespectueux.

Ici, Documents ClickUp et Affichage du ClickUp Chat peut vous aider à combler les lacunes en matière de communication et à gérer avec tact les perturbateurs de l'équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-44.gif Documents ClickUp /$$img/

Affinez et modifiez votre contenu avec vos collègues en utilisant la détection de collaboration en direct sur ClickUp Docs

La détection de la collaboration vous aide à collaborer avec les membres de votre équipe dans Teams en vous permettant d'écrire, de modifier ou de lancer des idées.

Vous pouvez créer des pages web ou des wikis magnifiquement conçus et les partager avec vos rapports directs. Pour motiver vos collaborateurs, mentionnez des personnes dans les commentaires afin de leur donner un retour positif instantané.

Vous pouvez également lier des documents et des tâches pour accéder à des informations partagées ou créées dans le cadre d'un projet.

Donnez un feedback instantané ou collaborez à des mises à jour avec ClickUp Chat View

Utilisez les canaux de discussion en temps réel dans ClickUp pour améliorer la communication au sein de l'équipe. Vous pouvez ajouter n'importe qui aux discussions de travail avec des @mentions et attribuer des commentaires pour que votre équipe continue à avancer sur les éléments d'action.

Vous pouvez également répondre à des questions rapides, partager des mises à jour et des commentaires correctifs, et fournir des clarifications rapidement, en maintenant l'élan. Cela va dans le sens du message de Fournier, qui prône une communication ouverte et rapide.

La communication informelle permet de créer des liens et de la camaraderie au sein de l'équipe. Le partage des succès rapides, les encouragements ou une simple discussion décontractée peuvent insuffler de la positivité dans votre environnement de travail.

la Piste du Manager souligne l'importance de la gestion d'une équipe et d'une culture, et l'affiche de discussion sert d'outil pour cultiver cette culture de la connexion humaine.

3. Gérer efficacement les personnes

Grâce aux nombreux outils de collaboration disponibles sur ClickUp, vous pouvez non seulement communiquer et instaurer la transparence, mais aussi gérer les personnes sans effort à travers la hiérarchie technique de votre entreprise.

La bibliothèque de modèles prêts à l'emploi et hautement personnalisables de ClickUp peut vous aider à gagner du temps et à vous lancer instantanément dans les bases de la gestion.

Organisez votre équipe et concentrez-vous sur ses objectifs grâce au modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp

Poser les bases de la réussite est plus facile avec le modèle de plan de gestion d'équipe ClickUp Modèle de plan de gestion d'équipe ClickUp .

Ce modèle incarne parfaitement la philosophie de The Manager's Path. Il vous guide dans la définition d'objectifs clairs pour votre équipe, ce qui constitue une première étape cruciale.

Vous pouvez facilement définir les rôles et les responsabilités, en veillant à ce que chacun comprenne son rôle et la manière dont il contribue à l'ensemble. Les membres de l'équipe prennent en charge leur travail et sont encouragés à prendre des initiatives et à se surpasser.

Dans ce modèle, vous pouvez :

Créer des statuts personnalisés tels que Annulé, Achevé, Coincé, À faire et Travailler sur) pour suivre la progression de l'équipe

Ajouter des champs personnalisés pour ajouter des attributs à la gestion des tâches, tels que Département et Catégorie

Afficher des vues personnalisées telles que Agenda, Agenda par département, Statut par département et Guide de démarrage pour accéder facilement aux informations sur les tâches

Enfin, le modèle facilite la création de protocoles de communication clairs.

Tout comme The Manager's Path préconise une communication ouverte, ce modèle définit des paramètres pour le partage de l'information, la promotion de la transparence et la réduction de la confusion au sein de l'équipe.

Pour les environnements en évolution rapide, The Manager's Path vous parle de la nécessité d'un leadership adaptable - nous avons un modèle qui vous aide à répondre à ce besoin.

Fixez rapidement des objectifs, suivez la progression et restez organisé - tout cela dans le modèle de feuille de route de l'équipe Agile ClickUp

Visualisez la feuille de route de votre produit et affichez clairement la vision à long terme grâce à Le modèle de feuille de route de l'équipe Agile de ClickUp .

En divisant les fonctionnalités en tâches gérables, vous pouvez vous assurer que tout le monde est sur la bonne voie en ce qui concerne les étapes immédiates nécessaires pour atteindre les objectifs plus larges.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créer des tâches avec des statuts personnalisés tels que Terminé, Parqué, En cours et À faire pour suivre la progression de chaque étape

Ajouter des champs personnalisés pour catégoriser et ajouter des attributs afin de gérer vos tâches et de visualiser facilement les étapes du projet, tels que l'impact, l'objectif stratégique, l'importance stratégique, la durée en jours et l'effort estimé

Affichez des vues personnalisées telles que Guide de démarrage, Objectifs stratégiques, Feuille de route agile du produit, Statut et Plan du produit

Cette transparence formulaire la confiance et garde tout le monde aligné, même si les priorités évoluent. La nature itérative du développement agile, un aspect essentiel de ce modèle, permet de faire des ajustements au besoin, ce qui se synchronise avec le besoin d'adaptabilité mis en évidence dans The Manager's Path.

Un autre principe fondamental de la Piste du manager est la communication ouverte, qui permet de constituer des équipes performantes. Modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp peut vous aider à atteindre cet objectif !

Assurez le suivi des responsabilités liées aux tâches, établissez des lignes de communication claires et mettez en place des paramètres de réunion grâce au modèle de matrice de communication et de réunion de l'équipe ClickUp

Plus besoin de déchiffrer des e-mails énigmatiques ou de se demander où trouver des mises à jour cruciales. Ce modèle établit des "canaux de communication" clairs - pensez à des talkies-walkies désignés pour différents types d'informations.

Cet outil en temps réel vous permet de rester informé de toutes les questions urgentes, tandis que les discussions approfondies peuvent être réservées à des réunions spécifiques. Ainsi, tout le monde reçoit les informations dont il a besoin de la manière la plus efficace possible.

M. Fournier insiste sur l'importance des réunions individuelles pour que chaque membre de l'équipe se sente valorisé. Ce modèle vous rappelle de planifier ces discussions cruciales et de garder une trace de vos points de discussion.

Avec ce modèle,

Créez des statuts personnalisés tels que Annulé, Terminé, En cours et À faire pour suivre la progression des réunions et de la communication

tels que Annulé, Terminé, En cours et À faire pour suivre la progression des réunions et de la communication Ajoutez des champs personnalisés pour gérer vos tâches et visualiser facilement la progression de la communication au sein de l'équipe

et visualiser facilement la progression de la communication au sein de l'équipe Affichez des modules personnalisés tels que le calendrier des réunions, le guide de démarrage, le statut des réunions et la matrice des réunions de communication pour ne rien perdre de vue

Imaginez un membre de l'équipe débordant d'idées mais hésitant à s'exprimer au sein d'un groupe plus important. Un tête-à-tête programmé - créé à l'aide du modèle - offre un espace prestataire pour des discussions ouvertes et un échange de commentaires précieux.

M. Terminé résume bien la situation : "Le travail d'un manager consiste à faciliter la tâche de ses employés en créant des environnements fertiles dans lesquels le travail peut se faire."

ClickUp vous aide à faire cela et bien plus encore !

Donnez de l'énergie à votre équipe en suivant le chemin du manager

La sagesse de Fournier va au-delà de la théorie : Le livre offre des cadres pratiques et des conseils exploitables. teams a pour objectif d'améliorer votre croissance professionnelle en maintenant une orientation technique et en gardant les membres de votre équipe engagés et motivés.

Ce livre est un guide précieux, mais ce n'est qu'un point de départ. Vous avez besoin de plateformes de gestion de projet modernes qui offrent diverses fonctions pour responsabiliser les managers et rationaliser les flux de travail de l'équipe.

En exploitant la puissance de ClickUp, vous pouvez faire passer votre équipe technique du statut de groupe laborieux à celui d'unité hautement performante, travaillant en collaboration et de manière efficace pour obtenir des résultats extraordinaires. S'inscrire sur ClickUp dès aujourd'hui et adoptez les principes clés de The Manager's Path en les mettant en action !