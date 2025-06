Perplexity vs Google : quel est le meilleur outil de recherche ?

Depuis des années, Google est le champion incontesté des moteurs de recherche, la référence incontournable pour trouver toutes les informations que nous voulons. À tel point que « Google » est devenu un mot courant.

Mais avec l'évolution des technologies, un nouveau concurrent est apparu, avec une approche beaucoup plus innovante et des modèles linguistiques avancés : Perplexity. Lancé en 2022, Perplexity vise à utiliser l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour révolutionner le fonctionnement de la recherche sur Internet.

Beaucoup se demandent désormais si Google est toujours le meilleur moteur de recherche ou si Perplexity détient la clé d'une nouvelle ère. Dans cet article, nous répondrons à cette question à l'aide d'une comparaison approfondie entre Perplexity et Google.

Qu'est-ce que Perplexity ?

Perplexity est un moteur de recherche et de réponse conversationnel basé sur l'IA qui répond aux requêtes en fonction de leur contexte et de leurs nuances. Il utilise le traitement du langage naturel et de grands modèles linguistiques pour fournir des réponses instantanées et précises dans un langage naturel.

Il vous suffit de saisir vos requêtes et l'IA vous fournira des résultats personnalisés avec des citations et des références en ligne. Voici quelques-unes des fonctionnalités de Perplexity :

Fournir des résumés alimentés par l'IA en synthétisant les informations du web

Des réponses adaptées au contexte

Baser les réponses sur des sources plus récentes plutôt que sur des sources plus anciennes

Permettre aux utilisateurs de poser des questions complémentaires

Amélioration de ses réponses au fur et à mesure que vous interagissez avec lui

Fonctionnalités de Perplexity

Perplexity offre une variété de fonctionnalités qui en font un concurrent sérieux pour Google. Voyons cela de plus près :

Source

Citation source sur Perplexity. ai

Perplexity répond à vos requêtes de la manière la plus naturelle et transparente possible. Il cite les sources utilisées pour recueillir les informations afin de garantir la crédibilité de ses réponses. Vous pouvez ainsi approfondir le contenu, prendre des décisions intelligentes grâce à l'IA et obtenir des informations fiables.

Ainsi, que vous soyez étudiant rédigeant un mémoire ou un apprenant curieux à la recherche de réponses fiables, la fonctionnalité de citation des sources de Perplexity vous apporte une garantie supplémentaire.

Comprendre le contexte

Avez-vous déjà été frustré de trouver, lorsque vous recherchez quelque chose, une multitude de résultats sans rapport avec votre recherche et qui ne font qu'effleurer le sujet ? Eh bien, Perplexity vous garantit que cela ne vous arrivera plus.

Imaginez que vous posiez une question ou que vous recherchiez des recommandations et que vous obteniez des résultats précis et personnalisés qui répondent vraiment à vos besoins. C'est ce que fait Perplexity.

Il analyse les mots et expressions environnants ainsi que la structure globale de votre requête afin de fournir des résultats précis et pertinents. Les résultats sont générés à partir de diverses sources, images et vidéos.

Recherche en temps réel

Résultats de recherche en temps réel sur Perplexity IA

Perplexity ne vous donne que les dernières informations. Il reste à jour sur tout ce qui se passe dans le monde numérique en analysant et en scannant en permanence le web. Que vous souhaitiez connaître la température du jour ou les dernières actualités, Perplexity récupère les informations les plus récentes en quelques secondes.

Et ces informations ne proviennent pas uniquement de sites web classiques. Elles proviennent de diverses sources, notamment des rapports sectoriels, des réseaux sociaux et des revues universitaires. Vous pouvez également utiliser le mode « Focus » pour restreindre votre recherche en sélectionnant toutes les sources : recherche, universitaire, écriture, Wolfram|Alpha, YouTube et Reddit.

De plus, Perplexity enrichit vos réponses avec des images et des vidéos. Il vous permet même de créer des images de haute qualité à partir d'invites, d'instructions ou de descriptions.

Découvrez

Perplexity IA propose une fonctionnalité « Découvrir » qui vous fournit des réponses concises sur les sujets tendance. Elle est assez similaire à la section « Découvrir » d'Instagram, qui vous permet de découvrir des sujets intéressants.

Cependant, le flux Discover ne peut pas être personnalisé pour le moment. De plus, il n'est pas ouvert aux commentaires, vous ne pouvez donc pas donner votre avis sur son contenu, ni indiquer ce que vous aimeriez voir davantage ou moins dans votre flux.

Requête sur les fichiers téléchargés

Une autre fonctionnalité intéressante de Perplexity est la possibilité de télécharger des images, des textes et des fichiers PDF et de poser votre requête sur cette base. Ainsi, si vous voyez une belle fleur et que vous voulez connaître son nom ou si vous avez un long document à lire pour un examen, vous pouvez le faire avec Perplexity.

Vous pouvez lui demander de résumer, expliquer et même traduire des fichiers. En fonction des fichiers, vous pouvez également poser des questions complémentaires.

Le seul inconvénient est que la version gratuite vous permet de télécharger jusqu'à 3 fichiers par jour. Cependant, la version pro vous permet de télécharger un nombre illimité de fichiers.

Tarifs Perplexity

Free

Perplexity Pro : 20 $/mois

Qu'est-ce que Google ?

Page de recherche Google

Avec 92,82 % des parts du marché des moteurs de recherche, Google est devenu synonyme de recherche en ligne. Lancé en 1997, Google permet de rechercher des informations en saisissant des phrases ou des mots-clés.

Vous pouvez rechercher une grande variété d'informations, notamment des pages web, des images, des vidéos, des articles d'actualité, des plans et bien plus encore.

La recherche Google utilise un algorithme complexe pour déterminer la pertinence des pages web par rapport à votre requête. Il prend en compte divers facteurs, tels que la pertinence des mots-clés, la qualité du site web, les indicateurs d'engagement des utilisateurs, etc. , afin de classer les résultats de recherche par ordre de pertinence et d'utilité.

De plus, il offre diverses fonctionnalités de recherche spécialisées, notamment Google Images, Google Maps, Google Scholar, et bien plus encore. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de trouver des types d'informations spécifiques ou d'accéder à des bases de données spécialisées.

Fonctionnalités Google

En tant que vétéran des moteurs de recherche, Google offre des tonnes de fonctionnalités uniques et géniales. Découvrons-en quelques-unes :

Recherche sur le Web

La fonction principale de Google Search est la recherche sur le Web, qui vous permet de rechercher des informations sur Internet à l'aide de mots-clés et d'expressions.

Vous pouvez également rechercher des images, télécharger des images ou utiliser un appareil photo pour effectuer une recherche d'images inversée. La fonctionnalité de recherche vocale de Google vous permet de formuler vos requêtes à voix haute au lieu de les saisir.

De plus, vous pouvez affiner votre recherche en filtrant la date, la pertinence et la source. Vous pouvez également sélectionner le type d'informations que vous souhaitez, des actualités aux vidéos.

De plus, Google Scholar est un moteur de recherche spécialisé dans la littérature universitaire qui donne accès à des articles scientifiques, des revues et des documents de recherche.

Outre les résultats de recherche organiques, Google Search affiche également des résultats sponsorisés. Il s'agit de résultats payants ou de publicités affichés en évidence à côté des résultats organiques. Les annonceurs paient Google pour ces emplacements sponsorisés, qui apparaissent en haut des résultats de recherche.

Résultats de la page SERP affichant les annonces sponsorisées en haut

Graphes de connaissances

Avez-vous déjà recherché quelque chose comme « Tour Eiffel » et vu instantanément apparaître à droite de la page de recherche toutes les informations essentielles sur ce monument emblématique ?

Il s'agit du Knowledge Graph de Google, un outil qui fournit directement des informations concises et pertinentes sur divers sujets dans la page des résultats de recherche.

Cette fonctionnalité améliore votre expérience de recherche en vous offrant un accès rapide aux faits essentiels, aux informations pertinentes et aux informations contextuelles sans avoir à naviguer vers des sites Web externes.

Vous pouvez rechercher des monuments, des célébrités, des bâtiments, des évènements, des films, des villes et bien plus encore, et obtenir des résultats instantanés.

Extraits en vedette

Résultat Google SERP affichant un extrait optimisé

Les extraits optimisés apparaissent souvent en haut des résultats. Ils visent à fournir des informations concises et pertinentes provenant de pages web faisant autorité en apportant des réponses directes à vos requêtes.

Lorsque vous saisissez une requête dans la barre de recherche Google, le moteur de recherche identifie le contenu pertinent des pages web qui répondent le mieux à la requête. Il extrait les informations les plus pertinentes et les présente sous forme résumée dans la boîte « Extrait en vedette ».

Découvrez

Tout comme la fonctionnalité Discover de Perplexity, la fonctionnalité Discover de Google vous permet d'explorer des contenus adaptés à vos intérêts. C'est un excellent moyen d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses lorsque vous n'avez rien de précis en tête.

Google vous permet de le personnaliser en suivant des sujets, en partageant si vous souhaitez voir plus ou moins de quelque chose, etc. Cette fonctionnalité est disponible sur l'application Google et sur les écrans d'accueil Android.

Tarifs Google

Google est entièrement gratuit.

Perplexity IA vs Google : comparaison des fonctionnalités

Dans ce face-à-face entre un acteur chevronné et un nouveau venu, il est temps de déterminer quel moteur de recherche est le gagnant. Pour trancher le débat Perplexity IA vs Google, comparons les fonctionnalités des deux.

Tarifs

Lors de la sélection du gagnant, il est essentiel de tenir compte du prix. Cependant, avec un moteur de recherche entièrement gratuit et l'autre proposant une version payante, comment choisir le gagnant ?

Perplexity

Perplexity propose un modèle freemium. La version gratuite comprend toutes les fonctionnalités et tous les modes de recherche de base. Cependant, la version Pro offre une expérience plus enrichie. En mode Pro, l'IA pose des questions de clarification sur vos requêtes afin d'améliorer les résultats.

En mode Pro, vous pouvez également télécharger un nombre illimité de fichiers et choisir entre différents modèles d'IA pour des contextes plus longs et des réponses améliorées. De plus, vous pouvez accéder à l'API.

Si vous souhaitez gagner du temps et accéder rapidement à des informations fiables et résumées, Perplexity vaut vraiment le détour !

Google

Le moteur de recherche Google est entièrement gratuit, toutes ses fonctionnalités sont donc disponibles et accessibles gratuitement. Si vous aimez utiliser le bon vieux moteur de recherche et que cela ne vous dérange pas de parcourir de longues listes de pages web, Google est fait pour vous.

Gagnant : Avec son moteur de recherche gratuit, Google est clairement le gagnant de cette manche !

Précision des réponses

Ce qui fait un bon moteur de recherche, c'est la précision de ses réponses. Voyons lequel offre la meilleure précision : Google ou Perplexity.

Perplexity

Perplexity utilise des modèles linguistiques avancés et la compréhension contextuelle pour fournir des réponses très précises. L'accent mis sur la compréhension du contexte permet de partager des réponses précises à des requêtes complexes.

Une autre fonctionnalité intéressante de Perplexity Pro est la possibilité de choisir votre modèle d'IA entre GPT-4 Turbo d'OpenAI, Claude 3 d'Anthropic, Experimental de Perplexity et Large de Mistral. Ainsi, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse fournie par un modèle spécifique, vous pouvez changer de modèle et réécrire la réponse.

De plus, contrairement aux moteurs de recherche traditionnels, Perplexity privilégie la pertinence et les informations les plus récentes par rapport à d'autres facteurs tels que le référencement naturel (SEO) et les publicités. Ses résultats peuvent donc être considérés comme plus fiables et plus précis.

Google

Google utilise de nombreux facteurs pour déterminer la qualité du contenu. Ces facteurs comprennent la pertinence des mots-clés, l'intention de l'utilisateur et la qualité de la page. Son programme d'évaluation de la qualité de la recherche recueille également les commentaires des utilisateurs afin d'identifier les pages expertes et fiables.

Cependant, la précision dépend également de la requête et du contexte de recherche. Ainsi, une requête ambiguë peut donner lieu à un intervalle de résultats que vous devrez passer au crible pour trouver la bonne information. Si Google ne trouve pas beaucoup d'informations fiables, il affiche un message l'indiquant.

Gagnant : En fin de compte, en termes de précision, Perplexity l'emporte grâce à son absence de dépendance vis-à-vis des publicités et du référencement naturel (SEO) et à la possibilité de choisir entre différents modèles d'IA.

Intervalle des résultats de recherche

Quel type de résultats affiche le moteur de recherche et de réponse ? Sont-ils variés ? Sont-ils disponibles en temps réel ? Ces questions sont importantes lors de la sélection du meilleur moteur de recherche.

Perplexity

Perplexity offre des résultats de recherche complets et pertinents grâce à ses algorithmes avancés et à sa compréhension du contexte pour fournir des informations. Il se concentre sur la recherche en temps réel et fournit des citations de sources afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des résultats. Le flux Discover vous donne également des réponses concises sur les sujets tendance.

En fonction de la qualité de votre requête, Perplexity prend le temps de passer au crible les résultats et de vous fournir des informations. De plus, il n'y a aucun résultat payant dans Perplexity, vous n'obtenez donc que les informations les plus pertinentes.

Cependant, contrairement à Google, vous ne pouvez pas obtenir de résultats de recherche locale. Donc, si vous aimez obtenir des réponses directes à vos questions plutôt que de rechercher des informations, Perplexity est fait pour vous.

Google

Google fournit des résultats de recherche vastes et variés, couvrant divers sujets et sources sur le web. Cependant, au lieu de vous donner des réponses directes, Google partage une liste de liens qu'il estime les plus pertinents pour votre requête. C'est à vous de rechercher les informations dont vous avez besoin parmi ces liens.

Vous pouvez également obtenir des résultats de recherche locale en partageant votre emplacement avec Google. De plus, la fonctionnalité Discover de Google vous permet d'explorer des contenus personnalisés.

Google a également commencé à fournir des réponses et des aperçus basés sur l'IA dans certains résultats de recherche. Cependant, ceux-ci ne sont pas aussi précis que les réponses de Perplexity.

Gagnant : cela dépend de vos besoins. Si vous préférez les réponses IA, Perplexity est le gagnant. Mais si vous préférez trouver les informations vous-même à l'aide d'une liste de liens pertinents, Google est votre gagnant.

Interface utilisateur et accessibilité

Un moteur de recherche doit avant tout être accessible et doté d'une interface intuitive. Voyons lequel de Perplexity IA et Google offre la meilleure interface.

Perplexity

Perplexity dispose d'une interface moderne, conviviale et intuitive qui combine recherche et discussion. La page principale est bien conçue, avec la barre de recherche située au milieu de la page. L'option permettant de changer de support et de joindre des fichiers se trouve juste en dessous de la barre de recherche.

La fonctionnalité Bibliothèque vous permet d'organiser vos fils par projet ou par sujet, d'inviter des personnes et de modifier les paramètres de confidentialité.

Il est donc incroyablement facile à utiliser. L'application mobile est également disponible pour les utilisateurs d'Android et d'iPhone, ce qui la rend accessible à tous.

Google

Google dispose d'une interface conviviale et accessible via les navigateurs web, les smartphones et les tablettes. Lorsque vous tapez quelque chose, la fonctionnalité de saisie automatique affiche les requêtes possibles.

Vos sites web les plus visités sont également listés juste en dessous de la barre de recherche. Les options permettant de rechercher des images, d'ouvrir Gmail et plus encore sont disponibles dans le coin supérieur droit.

Google est accessible à tous. Les utilisateurs peuvent saisir leur requête, effectuer une recherche vocale ou une recherche par image.

Gagnant : En termes d'accessibilité, Google prend la tête avec ses fonctionnalités avancées, telles que la recherche vocale et par image.

Perplexity vs Google : qui est le gagnant ?

Dans la bataille qui oppose Perplexity à Google, les moteurs de recherche et de réponse ont chacun leurs forces et leurs faiblesses.

Par exemple, Perplexity IA offre des réponses complètes et directes à vos requêtes avec des citations de sources pour garantir leur exactitude. Cependant, il n'est pas aussi accessible que Google et peut ne pas donner de bons résultats lors de recherches de marché ou de recherches universitaires. Vous devrez donc peut-être chercher des alternatives à Perplexity.

À l'inverse, Google est un moteur de recherche très accessible qui fournit des résultats pertinents et précis. Il est excellent pour la recherche, avec des outils tels que Google Trends, Google Scholar et divers modes de recherche. Cependant, il ne fournit pas de réponses directes à vos requêtes.

Le choix final dépend donc de vos besoins. Si vous recherchez la profondeur et l'exploration, Google Search est imbattable. Mais si vous voulez des résumés concis, des réponses rapides et éclairées, ou un outil d'IA pour des tâches telles que l'analyse de la concurrence, Perplexity pourrait mieux vous convenir.

Perplexity vs Google sur Reddit

Dans notre quête pour trouver la réponse à notre débat Perplexity vs Google, nous nous sommes tournés vers Reddit pour obtenir des réponses directement auprès des utilisateurs. Après avoir recherché « Perplexity vs Google » sur Reddit, de nombreux utilisateurs ont convenu que Perplexity a changé le travail des moteurs de recherche grâce à ses fonctionnalités avancées et ses réponses contextuelles.

J'ai remplacé Google par Perplexity. Et j'utilise aussi beaucoup d'autres IA. Mais Google s'adaptera facilement. Je ne savais pas vraiment pourquoi j'avais besoin de Perplexity alors que j'utilise déjà beaucoup d'IA, mais sa rapidité instantanée pour répondre aux questions lui permet de se démarquer en tant que moteur de recherche IA.

Cependant, de nombreux utilisateurs ont également convenu que Google pourrait s'adapter pour égaler ce que fait Perplexity.

J'adore Perplexity, mais il est beaucoup plus probable que Google change son modèle de recherche pour quelque chose de plus similaire. En fait, c'est déjà le cas : vous obtenez désormais la réponse IA en haut de la page si vous activez cette option. C'est beaucoup plus basique, mais ils vont déjà dans cette direction.

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Perplexity vs Google

Perplexity et Google sont parfaits si vous souhaitez uniquement rechercher des informations. Mais il existe une meilleure option si vous souhaitez combiner la recherche avec son application dans un outil de gestion de tâches ou de projets !

ClickUp est la plateforme de productivité ultime conçue pour vous aider à gagner du temps en effectuant une recherche universelle et en utilisant l'IA pour localiser et gérer les informations. Mais vous n'avez pas à nous croire sur parole.

Découvrez les fonctionnalités concurrentes de ClickUp et faites-vous votre propre opinion :

ClickUp Brain

Écrivez, modifiez et obtenez des réponses avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est un assistant IA puissant qui vous aide à gagner du temps et à créer du contenu adapté à vos besoins en quelques secondes. Sa capacité à rédiger du contenu et à répondre instantanément à toutes vos questions rivalise avec celle de Perplexity.

Le gestionnaire de connaissances par l'IA de Brain peut répondre rapidement et avec précision à toutes les questions liées à votre travail dans ClickUp (et dans toutes les applications que vous avez connectées à la plateforme). Perfectionnez votre écriture grâce à un assistant de rédaction intégré et un gestionnaire de connaissances.

Grâce à ClickUp Brain, vous pouvez également corriger l'orthographe, créer des résumés de documents, extraire des éléments d'action de vos notes de réunion, traduire du texte et répondre à des messages.

Documents ClickUp

Écrivez, modifiez et travaillez plus intelligemment avec ClickUp Docs 3. 0

Si vous avez une multitude de documents et que vous recherchez une solution plus intuitive que Google Docs, ClickUp Docs est la solution qu'il vous faut. Avec Docs, vous pouvez créer, modifier et organiser vos idées avec une mise en forme riche.

Vous pouvez également créer des liens entre des documents et des tâches, intégrer des images et des liens, et demander à l'IA de modifier ou d'améliorer votre texte dans le document.

De plus, il facilite la collaboration : vous pouvez définir des permissions, partager des documents avec vos collègues et les modifier ensemble en temps réel.

L'IA étant intégrée à Docs, il vous suffit d'utiliser une invite IA dans le document pour :

Créer des tableaux avec les résultats de recherche

Vérifier l'orthographe et la grammaire

Générer des modèles

Résumez son contenu et insérez-le comme sous-titre du document

Recherche universelle ClickUp

Trouvez les bonnes réponses à vos questions

La recherche universelle de ClickUp vous garantit d'avoir toutes les informations contenues dans ClickUp et les applications connectées à portée de main. Trouvez rapidement n'importe quel fichier, utilisez des commandes de recherche telles que des raccourcis vers des liens, effectuez des recherches dans vos applications favorites, et bien plus encore. C'est comme votre propre Google personnel.

Plus vous utilisez la Recherche universelle, plus les résultats affichés seront pertinents et personnalisés. Et le mieux, c'est que vous pouvez y accéder partout sur ClickUp

Recherchez plus intelligemment avec ClickUp

Google domine depuis longtemps le marché des moteurs de recherche. Il a transformé le travail de recherche. Cependant, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les capacités de recherche évoluent à nouveau, et les moteurs de recherche basés sur l'IA comme Perplexity sont à l'avant-garde de ce changement. Cependant, Google et Perplexity ont tous deux des limites qui empêchent les utilisateurs de tirer le meilleur parti de leur expérience de recherche.

C'est là que ClickUp intervient. Il s'agit d'une plateforme de productivité tout-en-un qui améliore votre expérience de recherche et vous permet de l'appliquer à votre travail quotidien. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !