Une journée dans la vie d'un designer UX : Responsabilités, défis et outils indispensables

Face à la multitude d'applications et de services numériques sur le marché, les nouveaux produits doivent se démarquer pour être lucratifs. Le moyen infaillible de le faire est d'offrir une expérience utilisateur exceptionnelle. C'est là qu'interviennent les concepteurs UX. Ils connaissent tous les trucs et astuces pour garantir une expérience fluide, intuitive et agréable aux utilisateurs.

Le rôle d'un concepteur UX n'est cependant pas facile. Il doit être créatif et analytique, empathique et technique, et comprendre le poids des décisions en matière de conception. 🏋️

Si vous souhaitez apprendre ce qu'il faut pour réussir dans cette profession, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons une journée type dans la vie d'un designer d'expérience utilisateur (UX), les défis auxquels ils sont régulièrement confrontés et les outils qui permettent de les combattre.

Qui est un designer UX ?

Un designer UX est responsable de l'apparence et de la fonction d'un produit, comme une application ou un site web. Son travail consiste à s'assurer que le produit est satisfaisant pour l'utilisateur final à chaque point d'interaction . Ils recherchent les besoins des utilisateurs, conçoivent le produit pour y répondre et effectuent des tests d'utilisabilité pour évaluer leurs choix

La conception UX n'est jamais une affaire terminée. Les designers révisent constamment leur stratégie et réfléchissent à des moyens d'améliorer le produit en fonction des retours des clients et des utilisateurs.

L'UX est également un effort de collaboration. Les concepteurs UX travaillent en étroite collaboration avec les concepteurs d'interface utilisateur, les développeurs, les propriétaires de produits et diverses autres personnes au sein de l'organisation.

Conseil pro: Les concepteurs UX ont beaucoup à faire, mais un outil de productivité comme.. ClickUp les aide à gérer leur charge de travail et à respecter le calendrier des projets. Les fonctionnalités polyvalentes de gestion de projet de ClickUp et la hiérarchie permettent aux équipes UX d'organiser leur travail, leurs actifs et leur documentation. La plateforme les aide également à collaborer de manière transparente avec leurs coéquipiers et d'autres équipes.

Créez une représentation visuelle de votre stratégie de conception UX avec le modèle de feuille de route UX de ClickUp

Recherche

La conception de l'application doit être centrée sur l'utilisateur avant tout, c'est pourquoi la recherche utilisateur est une phase cruciale du projet. En tant qu'UX designer, vous menez et supervisez les efforts de recherche. L'objectif est de apprendre à connaître votre cible, ses besoins et ses points de douleur. 💥

Au début, vous utiliserez des sondages et des entretiens avec les utilisateurs. Lorsque vous commencerez à prototyper et à tester, vous pourrez utiliser des tests A/B et des indicateurs quantitatifs tels que l'engagement des utilisateurs et les taux de clics pour affiner la conception UX de l'application.

Après avoir analysé les résultats, vous créerez des personas d'utilisateurs, des plans d'empathie, et les flux d'utilisateurs pour donner forme à votre processus de conception. Vous partagerez les résultats avec les parties prenantes clés.

Astuce: Vous pouvez utiliser l'outil Plan de recherche de l'utilisateur ClickUp pour guider la phase de recherche et organiser tous les résultats de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles.

Abordez la recherche utilisateur de manière systématique avec le modèle de plan de recherche utilisateur de ClickUp

Ideation

Maintenant que vous comprenez les problèmes et les besoins des utilisateurs, vous devez imaginer les solutions de conception les plus efficaces pour y répondre. 💡

Vous participez à des sessions de brainstorming et à des ateliers de Design Thinking, puis vous créez des tableaux d'ambiance et esquissez des dispositions de base de l'application. Pour vous assurer que votre conception est centrée sur l'utilisateur, vous gardez les résultats de la recherche à vos côtés tout au long de la phase d'idéation.

Astuce: Centralisez et organisez toutes vos idées dans la base de données de l'application Modèle de Tableau d'humeur ClickUp . Incorporez des références inspirantes et des documents de recherche, afin de les avoir toujours à portée de main.

Faites du modèle de Tableau d'humeur de ClickUp le guichet unique pour toutes vos idées de conception

Conception

La phase de conception est celle où vos idées prennent vie. Utiliser les ébauches, les Tableaux d'humeur et votre site de référence Logiciel de conception UX avec Figma, vous créez :

Wireframes: Plans basse fidélité de la structure de l'application Des maquettes : Représentations plus détaillées de l'application, y compris ses couleurs, ses icônes, sa topographie et d'autres détails plus fins Prototypes: Modèles interactifs haute fidélité de l'application qui permettent aux utilisateurs de découvrir le produit final, créés en collaboration avec le concepteur de l'interface utilisateur

Tout au long du projet de conception, vous vous référez à la documentation de conception, telle que les directives de style et de marque. Ces éléments visuels cohérents apportent l'identité visuelle du client à l'interface utilisateur et rendent l'expérience utilisateur cohésive.

Vous devez penser à tous les types de personnes qui utiliseront le produit que vous concevez. Si le produit est destiné à des utilisateurs du monde entier, l'iconographie est cruciale pour les aider à naviguer dans l'interface. Lorsque les icônes communiquent efficacement les différentes fonctions, l'application est plus intuitive. 🤗

La nature itérative des méthodologies Agile et Scrum va de pair avec l'UX design, c'est pourquoi votre entreprise a adopté ces approches. Vous appliquez les principes de Scrum tout au long du processus de conception en :

Se concentrant sur la fourniture de valeur aux utilisateurs avant tout

Adaptant continuellement le processus de conception UX du produit en fonction des retours des utilisateurs

Travaillant de manière itérative dans le cadre de Sprints Scrum limités dans le temps

Collaborant avecdes équipes interfonctionnelles pour construire un produit cohérent

Établir le produit minimum viable (MVP) ou la conception, une version précoce mais fonctionnelle du produit que vous pouvez mettre sur le marché et pour laquelle vous pouvez recueillir des données d'utilisation

Lecture bonus: Consultez la page les meilleurs modèles de documentation sur la conception pour vous aider à démarrer !

Test

L'évaluation se fait tout au long des processus de conception et de développement. Dès que vous avez quelque chose de tangible, comme une maquette, vous utilisez l'évaluation heuristique pour inspecter votre conception et détecter les problèmes dès le début

Une fois que votre prototype est prêt, vous pouvez commencer à tester et à valider l'UX du produit. Pour ce faire, vous avez recours à différentes méthodes. La plus courante est le test de convivialité, que vous effectuez sur des échantillons d'utilisateurs représentatifs. Vous essayez de tester la conception sur au moins cinq utilisateurs par jour pour qu'elle reste rentable. Parmi les autres méthodes de test des utilisateurs, citons :

L'analyse des perspectives de la recherche utilisateur

Les tests A/B

Suivi oculaire

Tests d'accessibilité

Une fois que tous les problèmes ont été résolus, vous et l'équipe de la l'équipe de développement du produit finalisent l'aspect général du produit . 👌

Pro tip: With the Modèle de test d'utilisabilité ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez forfaiter et rationaliser vos sessions d'essai auprès des utilisateurs. Rassemblez tous les résultats en un seul endroit pour des processus d'analyse et de mise en œuvre plus fluides.

Discutez des petites et grandes choses avec l'affichage ClickUp Chat

Avec ClickUp, donner et recevoir des informations en retour est un jeu d'enfant de Révision de la plateforme vous permettent d'obtenir des commentaires détaillés sur vos wireframes et vos maquettes. Téléchargez le fichier dans l'affichage de tâche désigné et partagez-le avec les réviseurs. Ils peuvent exprimer leur opinion sur des éléments individuels à l'aide d'annotations.

Obtenez des commentaires sur des éléments de conception spécifiques grâce aux fonctionnalités de Révision de ClickUp

Outils de recherche et de test pour les utilisateurs

Les outils de recherche utilisateur permettent aux concepteurs UX de collecter des données et d'analyser les préférences des utilisateurs. Les outils de test de l'utilisabilité et de l'utilisateur fournissent des informations précieuses sur les utilisateurs qui façonneront le produit à l'avenir. **Ils rendent les gros volumes de données plus supportables et plus compréhensibles

Pour la recherche qualitative, vous pouvez utiliser Formulaires ClickUp . Créez votre sondage idéal en utilisant plus de 20 champs et distribuez-le à vos clients. Les formulaires peuvent également servir à recueillir des demandes de conception. ClickUp les transformera automatiquement en tâches et les ajoutera à votre carnet de commandes.

Recueillez rapidement les préférences des utilisateurs et les demandes de conception avec ClickUp Forms

Une fois que vous avez recueilli et analysé toutes vos données, résumez vos résultats dans Documents ClickUp . Avec l'aide de son moteur IA, ClickUp Brain vous pouvez modifier rapidement des documents et même générer des personas de conception, des parcours utilisateurs, des briefs créatifs, et des les exigences du produit .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-46.gif ClickUp Brain /$$img/

ClickUp Brain peut vous faire gagner du temps en générant des personas de conception, des parcours utilisateurs et d'autres documents UX

Outils d'idéation

Les outils d'idéation et d'atelier permettent aux concepteurs UX d'exprimer leur créativité, en les aidant à mener et à documenter chaque session de brainstorming Tableaux blancs ClickUp sont idéaux à cette fin. Ils offrent diverses fonctionnalités pour vous aider à rédiger des wireframes et à les présenter à votre équipe ou à vos clients en temps réel. Vous pouvez même y intégrer des fichiers Figma et InVision.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-130-1400x935.png Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Faites un brainstorming sur les designs et les flux utilisateurs en temps réel avec votre équipe en utilisant les Tableaux blancs ClickUp

Outils de conception UX

Bien sûr, rien ne serait possible sans la conception, le prototypage et les outils de conception UX les outils de wireframing comme Figma et Adobe XD. Ces outils assistent les concepteurs UX dans la conduite de leur travail clé, leur permettant de créer à la fois des représentations visuelles précoces et des conceptions polies du produit

Pour vous aider à rationaliser votre flux de travail,

pour vous aider à rationaliser votre flux de travail, vous pouvez utiliser les outils suivants : ClickUp intègre de manière transparente avec Figma et plus de 1 000 autres applications via Zapier .

Optimisez votre flux de travail en design UX avec ClickUp

La vie professionnelle d'un concepteur UX n'est jamais ennuyeuse. Elle implique généralement un large intervalle d'activités - des réunions et du travail créatif aux tests et recherches méticuleux. Pour être productifs, les concepteurs UX doivent forfaiter leurs journées avec soin et utiliser toutes les tech disponibles.

Comme il implique un large intervalle de compétences et de responsabilités, le design UX peut sembler un choix décourageant. Pourtant, si vous êtes passionné et que vous faites preuve de diligence raisonnable, vous pouvez mener une carrière épanouissante et réussie ! 🌟

Et n'oubliez pas : ClickUp est toujours là pour vous apporter son assistance dans votre parcours professionnel. S'inscrire aujourd'hui et rejoignez plus de 10 millions de personnes qui tirent parti de la plateforme pour favoriser leur réussite.