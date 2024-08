Microsoft Project vs. Wrike : Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Il est impossible de jongler avec les cent tâches d'un chef de projet sans aide. Vous devez fixer des objectifs, déléguer des tâches, suivre les progrès et obtenir de bons résultats tout en tenant les parties prenantes du projet au courant.

Vous avez peut-être gagné le gros lot si vous disposez d'une excellente équipe. Mais cela ne suffit pas. Derrière chaque chef de projet performant se cache une combinaison des meilleurs outils de productivité et de gestion de projet.

Mais avec la multitude d'outils disponibles, il peut être difficile de choisir le bon.

Microsoft Project et Wrike sont deux excellentes options.

Ces plateformes sont deux des outils les plus recherchés par les gestionnaires de projet. Elles offrent de nombreuses fonctionnalités pour l'organisation des tâches, la collaboration en temps réel au sein de l'équipe et le suivi du projet.

Dans cet article de blog, nous allons explorer ces deux logiciels en détail et examiner leurs caractéristiques, leurs prix et les avis des utilisateurs. Cela vous aidera à choisir le meilleur logiciel de gestion de projet pour votre équipe.

Nous introduirons également une option bonus à la fin, alors restez dans les parages pour la découvrir !

Qu'est-ce que Microsoft Project ?

via Projet Microsoft Microsoft Project (alias MS Project) est un outil de gestion de projet complet qui fait partie de la suite d'applications Microsoft 365. Vous pouvez y accéder en ligne ou l'installer sur votre ordinateur.

MS Project vous permet de Développer des stratégies de projet vous pouvez ainsi développer des stratégies de projet, planifier des calendriers, assigner des tâches et suivre les progrès réalisés, le tout au sein d'une seule et même plateforme. Que votre projet suive une approche traditionnelle ou agile, la plateforme est suffisamment flexible pour répondre à vos besoins.

L'apprentissage de MS Project peut prendre du temps et des efforts par rapport à ses alternatives, mais l'intégration avec d'autres applications Microsoft fait de l'apprentissage une expérience formidable. MS Project convient aux entreprises de toutes tailles et offre des fonctionnalités telles que la gestion des tâches et des ressources pour assurer le bon déroulement du projet.

Caractéristiques de Microsoft Project

de la planification de projets à la programmation en passant par la gestion de portefeuilles, MS Project est capable de beaucoup de choses. Examinons de plus près quelques-unes de ses principales fonctionnalités.

Diagrammes de Gantt et vues multiples du projet

via Projet Microsoft L'une des caractéristiques les plus remarquables de MS Project est la multiplicité des vues de projet. Vous pouvez utiliser la vue en grille pour dresser des listes de tâches, la vue en tableau pour visualiser les flux de travail via un tableau Kanban et les vues chronologiques, telles que le diagramme de Gantt, pour planifier les tâches dans le temps.

Le diagramme de Gantt vous permet de visualiser les points de départ et d'arrivée de vos tâches, ainsi que leur interdépendance. Cela permet aux chefs de projet de suivre l'avancement du projet et de s'assurer que le calendrier est respecté. Vous pouvez personnaliser le diagramme de Gantt en fonction des paramètres que vous souhaitez visualiser.

Quelle que soit la vue que vous utilisez, MS Project vous aide à rester organisé et à apporter facilement des modifications si nécessaire.

Gestion des ressources et suivi du budget

Gardez la trace de toutes les ressources nécessaires aux tâches d'un projet, telles que les personnes, les équipements et les matériaux. Les fonctions de gestion des ressources de MS Project vous permettent de vous assurer que vos ressources sont utilisées de manière optimale.

Les outils de nivellement et d'allocation des ressources de MS Project permettent d'équilibrer les ressources et de s'assurer qu'elles ne sont pas surutilisées ou gaspillées. Vous pouvez également créer des groupes de ressources pour les gérer plus facilement.

De plus, MS Project vous permet de suivre les coûts pour vous aider à respecter le budget. Vous pouvez l'adapter aux besoins de votre projet, ce qui en fait un moyen fiable de gérer à la fois les finances et les ressources.

Rapports et analyses prédéfinis

MS Project facilite la création de rapports grâce à des rapports prédéfinis que vous pouvez partager avec votre équipe. Les chefs de projet peuvent les utiliser pour contrôler la progression, le budget ou l'utilisation des ressources.

Les rapports prédéfinis sont disponibles dans différents types, tels que les graphiques, les tableaux croisés dynamiques et les tableaux de bord, ce qui vous permet de les adapter à vos préférences. Ces rapports présentent visuellement les données, ce qui facilite la détection et la résolution des problèmes.

Prix de Microsoft Project

Version sur site/bureau

Project Standard 2021: 679,99 $ (achat unique)

679,99 $ (achat unique) Project Professional 2021: $1129.99 (achat unique)

Solutions basées sur le cloud

Plan de projet 1: 10 $/utilisateur par mois

10 $/utilisateur par mois Plan de projet 3: 30 $/utilisateur par mois

30 $/utilisateur par mois Plan de projet 5: 55 $/utilisateur par mois

Qu'est-ce que Wrike ?

via Wrike Wrike est un logiciel de gestion de projet qui aide les équipes à travailler ensemble. Il permet de tout organiser en un seul endroit, des documents aux tâches, afin que chacun sache ce qu'il doit faire et à quel moment.

Grâce à des tableaux de bord personnalisables et à des fonctions d'automatisation avancées, il est facile de garder le contrôle des projets et de gagner du temps. Planifiez vos projets à l'aide d'outils tels que les diagrammes de Gantt, qui indiquent qui fait quoi et quand. De plus, il s'intègre parfaitement à d'autres applications que vous utilisez peut-être déjà, telles que Google Docs ou les programmes Microsoft.

Que vous soyez une équipe marketing à la recherche de nouvelles idées pour la campagne de lancement de votre produit ou une équipe d'ingénieurs cherchant à rationaliser les rapports de bogues et les corrections, Wrike peut vous aider à rester organisé et à faire avancer les choses en douceur.

Caractéristiques de Wrike

En tant que solution de gestion de projet, Wrike est doté de nombreuses fonctionnalités puissantes. Jetons-y un coup d'œil.

Formulaires de demande de projet personnalisés

via Wrike L'une des principales caractéristiques de Wrike est sa capacité à créer des formulaires de demande de projet personnalisés. Grâce à un modèle intégré, vous pouvez créer des formulaires spéciaux pour demander des choses pour votre projet.

Vous pouvez créer des formulaires personnalisés avec des titres et des questions adaptés pour obtenir les informations nécessaires, telles que des entrées de texte, des fichiers et des images.

Une fois que quelqu'un a rempli le formulaire, vous pouvez automatiser des actions basées sur les réponses, telles que la création d'un nouveau Proposition de projet ou l'attribution de tâches. En outre, vous pouvez contrôler qui peut consulter le formulaire et qui peut l'approuver.

Automatisation du flux de travail

via Wrike Les fonctions d'automatisation des flux de travail de Wrike simplifient le travail de votre équipe en automatisant les tâches répétitives et les actions basées sur des conditions prédéfinies.

Vous n'avez pas besoin d'être un as de la technologie pour mettre en place l'automatisation du flux de travail dans Wrike. Il suffit de pointer, de cliquer et de choisir parmi diverses options à l'aide de menus déroulants. Cette interface conviviale permet à chacun de créer facilement des règles d'automatisation personnalisées adaptées aux besoins de son équipe.

Définissez des déclencheurs et des actions pour chaque règle d'automatisation : Automatisez les mises à jour d'état, les rappels, la messagerie et les intégrations avec d'autres outils. Par exemple, vous pouvez configurer Wrike pour qu'il envoie des messages instantanés sur Slack concernant les prochaines étapes d'un projet lorsque les tâches sont terminées.

Vous pouvez également suivre l'efficacité de vos règles d'automatisation. La page d'accueil des automatisations indique combien de fois chaque règle a été utilisée au cours d'un mois, ce qui vous permet d'évaluer leur impact sur la productivité de votre équipe.

Analyses avancées

via Wrike L'outil d'analyse avancée de Wrike vous permet non seulement de suivre vos projets, mais aussi d'étudier vos données. Utilisez-le pour créer des rapports personnalisés afin de suivre vos progrès par rapport à vos objectifs. Et le meilleur, c'est que vous pouvez facilement partager ces tableaux de bord et ces rapports avec votre équipe.

Wrike propose également des widgets interactifs qui facilitent la visualisation des données importantes. Il vous suffit de les glisser et de les déposer là où vous en avez besoin, et le tour est joué.

Si les fonctions d'analyse de Wrike peuvent s'avérer difficiles pour les débutants, elles constituent un atout majeur pour les équipes ayant des années d'expérience. Grâce à des fonctionnalités telles que Work Intelligence AI, Wrike vous aide à organiser vos flux de travail et à identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent trop importants.

Prix de Wrike

**Gratuit

Équipe: $9.80/utilisateur par mois

$9.80/utilisateur par mois Entreprise: $24.80/utilisateur par mois

$24.80/utilisateur par mois Entreprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Pinnacle:Tarification personnalisée

Microsoft Project vs. Wrike : Fonctionnalités comparées

Découvrez comment Wrike se positionne par rapport à MS Project grâce à cette comparaison rapide :

MS Project et Wrike excellent tous deux dans la gestion de projets. Comparons-les.

Livraison du projet

Microsoft Project

MS Project vous aide à gérer efficacement vos projets. Il offre des outils qui permettent d'estimer avec précision votre charge de travail et de gérer plusieurs projets simultanément. En fonction de votre version, vous pouvez avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires, telles qu'un tableau de projet pour organiser les tâches dans le style Kanban.

Wrike

Wrike dispose d'outils intégrés spécialisés conçus pour vous aider à mener à bien vos projets. Dans Wrike, vous pouvez créer des tâches et les transformer en étapes importantes, qui peuvent ensuite être transformées en rapports pertinents à l'aide de l'outil d'analyse. De plus, vous pouvez personnaliser et automatiser vos flux de travail dans Wrike sans logiciel supplémentaire.

| Si vous cherchez un outil qui se concentre sur l'amélioration de la livraison des projets, Wrike est peut-être le meilleur choix pour vous. |

Collaboration

Microsoft Project

MS Project est tellement axé sur la gestion de projets que ses outils de collaboration sont assez limités par rapport à d'autres outils de gestion du travail. Alors que vous pouvez utiliser d'autres applications Microsoft, telles que SharePoint et Microsoft Teams, pour la collaboration, MS Project n'offre pas autant de fonctionnalités de collaboration intégrées.

Cette limitation peut vous inciter à rechercher Alternatives à MS Project .

Wrike

Wrike, quant à lui, est un client de bureau doté d'outils de collaboration. Vous pouvez envoyer des messages à votre équipe, à des groupes de projet ou à l'ensemble de l'entreprise. De plus, vous recevez des notifications par courriel ou en temps réel sur l'application mobile.

| Avec des fonctionnalités telles que les commentaires, le marquage et la mention des membres de l'équipe, Wrike offre une communication centralisée et un centre de gestion des tâches, ce qui facilite la collaboration. |

Intégrations

Microsoft Project

MS Project s'intègre bien avec d'autres outils de Microsoft Office 365, comme Outlook, ce qui facilite l'envoi de mises à jour de tâches à votre équipe. Comme de nombreuses personnes sont familières avec les produits Microsoft, la configuration de ces intégrations est généralement simple.

Wrike

En revanche, Wrike propose plus de 400 intégrations prédéfinies, notamment avec des outils populaires tels que Power BI, Google Sheets, Salesforce et Microsoft Teams. Ces intégrations permettent d'étendre les fonctionnalités de Wrike et de simplifier votre flux de travail. De plus, Wrike Integrate vous permet de connecter autant d'applications que vous le souhaitez et de les personnaliser en fonction de vos besoins.

Wrike est le choix le plus évident car il offre des centaines d'intégrations prédéfinies, ce qui en fait un concurrent redoutable

Le gestionnaire de projet AI pour des mises à jour précises et automatiques et des rapports d'état pour les tâches, les documents et même les personnes

L'édition collaborative surClickUp Docs pour travailler sur la documentation et le matériel du projet simultanément avec votre équipe ou vos clients

PersonnalisableTableaux de bord ClickUp pour prioriser les tâches, surveiller et améliorer les performances, gérer les sprints et les équipes, et bien plus encore.

Suivez et gérez vos tâches avec le modèle de gestion des tâches ClickUp pour gagner du temps et économiser des efforts

Toutefois, si vous manquez de temps et que vous avez besoin d'un coup de pouce, ne vous inquiétez pas. Des rapports aux Des listes de tâches clickUp propose des modèles pour à peu près tout.

Dans ce cas, utilisez le modèle Modèle de gestion des tâches ClickUp pour organiser vos tâches par statut, priorité et département, optimiser les flux de travail et collaborer avec votre équipe sur des tâches telles que la planification, l'affectation et l'achèvement.

Obtenez une vue d'ensemble de vos projets avec les tableaux Kanban

Visualisez vos flux de travail avec ClickUp's Board View

Utilisez les tableaux Kanban de ClickUp pour organiser vos tâches en fonction de leur statut, de leur date d'échéance, de leur priorité et d'autres critères.

L'avantage est que vous pouvez rapidement déplacer les tâches en les glissant et en les déposant, ce qui facilite la coordination et l'ajustement des plannings. Vous pouvez également filtrer et trier les tâches pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin.

Cliquez sur une tâche pour ajouter des détails tels que les membres de l'équipe qui y sont affectés et le délai de livraison prévu. En quelques clics sur le tableau Kanban, vous pouvez mettre à jour plusieurs tâches à la fois.

ClickUp dispose également d'une vue Tout, qui combine différents flux de travail en un seul tableau Kanban. Cela vous permet de suivre tous vos projets en un seul endroit.

Grâce à des fonctionnalités telles que les mentions, les commentaires et les émojis, vous pouvez collaborer avec votre équipe en temps réel, où qu'elle se trouve.

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: 10 $/utilisateur par mois

10 $/utilisateur par mois Entreprise: $19/utilisateur par mois

$19/utilisateur par mois Entreprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Le logiciel ClickUp Brain est disponible dans tous les plans payants pour 5$ par membre et par espace de travail par mois

Terminer vos projets à temps et satisfaire votre équipe et vos clients avec ClickUp

Choisir le bon logiciel de gestion de projet peut avoir un impact significatif sur la productivité de votre équipe et la satisfaction de vos clients. Alors que Microsoft Project et Wrike sont des acteurs établis, ClickUp offre une alternative convaincante qui combine des fonctionnalités robustes avec une facilité d'utilisation exceptionnelle.

Contrairement à Microsoft Project, ClickUp offre une expérience plus conviviale sans sacrifier les fonctionnalités avancées telles que les diagrammes de Gantt et la gestion des ressources. En outre, la structure de prix de ClickUp tend à être plus accessible pour les petites équipes.

Comparé à Wrike, ClickUp se targue d'un plus grand nombre de fonctionnalités intégrées, éliminant le besoin d'intégrations supplémentaires pour des fonctionnalités telles que le suivi des objectifs et la gestion des documents. ClickUp propose également un plan gratuit, ce qui en fait une option rentable pour les équipes qui débutent.

Profitez de la planification de projets, de l'allocation de ressources, d'outils de collaboration et de rapports en temps réel, le tout au sein d'une seule et même plateforme. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !