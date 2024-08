Exercices de franchise radicale pour améliorer la communication

Êtes-vous mal à l'aise face à un conflit ou à des sentiments blessés ? Vous avez peut-être du mal à donner du feed-back, en particulier du feed-back négatif, en faisant preuve d'empathie.

Vous n'êtes pas le seul. Beaucoup d'entre nous ont des difficultés à faire preuve de gentillesse et de transparence dans leurs commentaires, ce qui peut provoquer des malentendus, affaiblir l'unité de l'équipe et rendre les interactions moins productives.

Cependant, une franchise radicale peut contribuer à améliorer la forme des interactions au sein de votre équipe.

La candeur radicale est un management d'équipe qui encourage l'empathie et un retour d'information honnête pour la croissance, créant ainsi un environnement d'assistance et de franchise.

Dans cet article, nous explorons un ensemble d'exercices de franchise radicale pour vous aider à transformer votre.. style de leadership d'une équipe interfonctionnelle les membres de l'équipe doivent être capables de gérer des discussions difficiles, d'instaurer la confiance et de forger des connexions plus solides.

Commençons par apprendre ce qu'est la franchise radicale. 👇

Qu'est-ce que la franchise radicale?

La franchise radicale combine deux éléments - l'attention personnelle et la remise en question directe - pour créer un environnement à la fois assisté et compte tenu des responsabilités, dans lequel chacun se sent valorisé et incité à faire de son mieux.

La franchise radicale a été présentée pour la première fois en 2017 par Kim Scott, ancienne cadre chez Google et Apple, dans son livre Radical Candor : Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity. Elle a développé ce concept dans la Silicon Valley, en voyant ce qui fonctionne en matière de leadership.

Alors, pourquoi ce concept de leadership est-il si populaire ?

La franchise radicale consiste à parler ouvertement et honnêtement, sans retenue, et à faire preuve d'empathie et de considération pour les sentiments d'autrui. Cela permet d'instaurer la confiance, d'encourager les discussions approfondies et de rendre le travail d'équipe plus efficace.

Depuis sa création, les entreprises et les dirigeants ont largement adopté la franchise radicale pour favoriser la confiance, la croissance et la responsabilisation des équipes.

Importance de la mise en œuvre de la franchise radicale dans les équipes

La mise en œuvre de la franchise radicale dans votre travail et votre vie personnelle offre plusieurs avantages, tels que :

Amélioration de la communication: Promouvoir une communication ouverte, honnête et directe entre les membres de l'équipe. Les pratiques de franchise radicale évitent les malentendus et les conflits, ce qui permet une collaboration plus harmonieuse et une meilleure prise de décision au sein de l'équipe

Promouvoir une communication ouverte, honnête et directe entre les membres de l'équipe. Les pratiques de franchise radicale évitent les malentendus et les conflits, ce qui permet une collaboration plus harmonieuse et une meilleure prise de décision au sein de l'équipe Résolution plus rapide des problèmes: Faites en sorte que les membres de votre équipe se sentent à l'aise pour exprimer ouvertement leurs idées et leurs préoccupations. Cela signifie que les problèmes sont signalés en un temps record, ce qui crée un environnement dans les sessions de remue-méninges où les idées circulent librement, conduisant à des solutions plus rapides

Faites en sorte que les membres de votre équipe se sentent à l'aise pour exprimer ouvertement leurs idées et leurs préoccupations. Cela signifie que les problèmes sont signalés en un temps record, ce qui crée un environnement dans les sessions de remue-méninges où les idées circulent librement, conduisant à des solutions plus rapides Croissance personnelle: La franchise radicale ne consiste pas seulement à faire part de ses griefs, mais aussi à s'élever mutuellement. Un retour d'information constructif conduit àstyle de travail transformation et aide les membres de l'équipe à comprendre leurs points forts et leurs domaines d'amélioration

La franchise radicale ne consiste pas seulement à faire part de ses griefs, mais aussi à s'élever mutuellement. Un retour d'information constructif conduit àstyle de travail transformation et aide les membres de l'équipe à comprendre leurs points forts et leurs domaines d'amélioration Des relations plus fortes: Encourager l'empathie et la compréhension entre les membres de l'équipe par une franchise radicale. Lorsque les individus se sentent entendus et valorisés, cela renforce les liens au sein de l'équipe. Favoriser la confiance et le respect mutuel grâce à une franchise radicale permet d'améliorer les relations et d'accroître la satisfaction au travail

Encourager l'empathie et la compréhension entre les membres de l'équipe par une franchise radicale. Lorsque les individus se sentent entendus et valorisés, cela renforce les liens au sein de l'équipe. Favoriser la confiance et le respect mutuel grâce à une franchise radicale permet d'améliorer les relations et d'accroître la satisfaction au travail **En reconnaissant ouvertement les victoires et les défaites, les membres de l'équipe s'engagent et assument leurs responsabilités. La promotion de la responsabilité par une franchise radicale permet à chacun de s'approprier son travail

Améliorer la communication en pratiquant la franchise radicale

La franchise radicale aide les membres de l'équipe à créer un environnement où le dialogue ouvert et honnête est encouragé et célébré. Dans un environnement de travail d'assistance, les gens se sentent à l'aise pour partager leurs pensées et leurs idées sans craindre d'être jugés.

La pratique de la franchise radicale promeut la transparence, instaure la confiance, encourage la croissance, renforce les relations et améliore la collaboration au sein de l'équipe.

Rôle de la franchise radicale dans la remise en question et la correction des membres de l'équipe

La beauté de la franchise radicale réside dans le fait qu'elle permet de couper court au bruit et d'aller directement au cœur du problème.

En faisant preuve d'une franchise radicale et d'une grande bienveillance, vous instaurez un climat de confiance et de respect avec les membres de l'équipe. Il s'agit de les inciter à donner le meilleur d'eux-mêmes tout en leur apportant l'assistance et les conseils dont ils ont besoin pour y parvenir.

Et c'est là que le bât blesse : lorsque les gens sentent que vous les écoutez et que vous les assistez, ils sont plus enclins à prendre en compte les commentaires et à apporter des changements positifs.

Imaginons que vous ayez un collègue qui ne respecte jamais les délais. Avec une franchise radicale, vous n'ignoreriez pas le problème et vous ne vous plaindriez pas derrière son dos.

Au contraire, vous auriez une discussion ouverte et honnête, expliquant l'impact de ses actions sur l'équipe et proposant une assistance pour l'aider à s'améliorer. La franchise radicale vous encourage donc à aborder le problème directement, mais avec précaution.

Cette approche vous aide à construire une équipe de travail efficace charte de l'équipe et une culture de confiance, de transparence et de compte rendu, où chacun se sent valorisé et habilité à faire son meilleur travail.

Et soyons honnêtes, qui ne voudrait pas de cela dans une équipe ?

L'importance de s'assurer que la critique est claire et bienveillante

N'avons-nous pas tous envie de recevoir un retour d'information utile et encourageant ? La façon dont vous formulez les éloges et les critiques peut avoir un impact significatif sur la dynamique des relations et la croissance des individus.

La clarté aide le destinataire à comprendre les problèmes abordés, tandis que la gentillesse garantit que la critique est formulée de manière constructive et respectueuse.

Par exemple, lorsque votre supérieur vous fait part de ses commentaires sur la présentation d'un projet, au lieu d'entendre ,

"Votre présentation était épouvantable. Vous devez travailler sur vos compétences en matière d'art oratoire

ce qui peut être démoralisant, votre supérieur vous dit,

" J'ai remarqué que votre présentation pourrait être améliorée dans certains domaines, en particulier dans votre façon de parler. Mon travail consistera à développer vos compétences en matière de prise de parole en public afin que vous puissiez vous sentir plus sûr de vous lors de vos prochaines présentations "**_

Il reconnaît la nécessité de s'améliorer et apporte en même temps son assistance et ses encouragements.

Voici un aperçu de la manière dont les critiques claires et bienveillantes contribuent collectivement à un environnement d'assistance et de productivité et vous aident à devenir un grand patron :

Maintien de relations positives: Les critiques claires et aimables renforcent la confiance et le respect dans les relations, en montrant de la considération pour les sentiments du destinataire tout en abordant les domaines à améliorer

Les critiques claires et aimables renforcent la confiance et le respect dans les relations, en montrant de la considération pour les sentiments du destinataire tout en abordant les domaines à améliorer Améliorer la communication: La clarté de la critique élimine les malentendus et garantit que le message est transmis efficacement, tandis que la gentillesse encourage une communication ouverte et réduit l'attitude défensive

La clarté de la critique élimine les malentendus et garantit que le message est transmis efficacement, tandis que la gentillesse encourage une communication ouverte et réduit l'attitude défensive **Les critiques bienveillantes reconnaissent les efforts et les points forts du destinataire, ce qui stimule le moral et la productivitémotiver votre équipe à relever les défis et à viser l'excellence. En fournissant des indications claires sur ce qui doit être amélioré, on aide les gens à évoluer et à se développer sur le plan professionnel et personnel

Étapes pratiques pour la mise en œuvre de la candeur radicale

La franchise radicale permet de cultiver des connexions plus profondes, d'améliorer votre QE de retour d'information utile et de mener des discussions plus productives. Voici quelques étapes pour la mettre en œuvre sur votre lieu de travail :

Étape 1 : Partager des histoires personnelles

Commencez par expliquer la franchise radicale à votre équipe avec vos propres mots, en soulignant l'importance de se préoccuper personnellement tout en lançant un défi direct.

Utilisez des histoires pour illustrer le concept, en partageant vos expériences de donner et de recevoir un retour d'information. Toutes ces histoires personnelles doivent mettre en évidence la vulnérabilité et montrer comment le retour d'information a contribué à votre croissance.

En partageant vos propres expériences, vous montrez l'exemple à votre équipe et rendez le concept de franchise radicale plus accessible et compréhensible.

Étape 2 : Solliciter un retour d'information

Prouvez votre volonté de recevoir un retour d'information en sollicitant activement les membres de votre équipe. Encouragez-les à faire des éloges radicalement candides et des critiques constructives sur votre style de leadership, votre communication et vos performances.

Utilisez Modèle de formulaire de retour d'information de ClickUp le formulaire de retour d'information de ClickUp est une plateforme qui permet à votre équipe d'exprimer son opinion à votre sujet. Avec des sous-catégories personnalisables, six options d'affichage différentes et des statuts personnalisés, organisez et gérez tous vos commentaires en un seul endroit.

Modèle à télécharger

Ne négligez pas le silence - il peut être le signe d'un besoin de retour d'information. Laissez-vous aller à l'inconfort, car c'est là que se produit la croissance. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de critiques que vous êtes irréprochable.

Si vous avez du mal à obtenir un retour d'information, essayez la technique de la Box orange. Placez une "Box orange", réelle ou symbolique, dans un endroit bien visible de l'environnement de travail de votre équipe. Les membres de l'équipe peuvent alors partager anonymement leurs commentaires, leurs suggestions ou leurs préoccupations. C'est un moyen simple mais efficace d'encourager une communication ouverte.

Incorporez les discussions sur le retour d'information dans les interactions quotidiennes plutôt que de les programmer de manière formelle. N'oubliez pas que la recherche de conseils, et en particulier de critiques constructives, n'est pas une tâche ponctuelle, mais un engagement quotidien. Cela peut sembler étrange au début, mais vous et votre équipe vous y habituerez rapidement.

Étape 3 : Gérer la croissance par des discussions sur la carrière

Engagez des discussions sérieuses avec chaque membre de l'équipe pour découvrir ses motivations et ses aspirations professionnelles. Utilisez des modèles de forfaits de communication de mener une série de trois Career Conversations avec chaque membre de l'équipe et d'utiliser ces discussions pour aligner les motivations individuelles sur les besoins et les opportunités de l'équipe.

Explorer ce qui les motive, leurs objectifs de vie et les forces motrices de leur vie (récit de vie)

Comprendre leurs aspirations au sommet de leur carrière (rêves)

De planifier en collaboration les actions qu'ils mènent actuellement pour atteindre leurs objectifs professionnels (plan d'action pour la carrière)

Contrôler et suivre la progression de chaque membre de l'équipe vers ses objets professionnels grâce aux éléments suivants Le modèle de parcours professionnel de ClickUp . Il vous permet de forfaiter et d'établir des jalons réalisables pour guider les membres de l'équipe vers la réussite. Utilisez des formes et des connecteurs pour visualiser la trajectoire de croissance de votre équipe, avec une mise en forme intelligente et des thèmes de couleur pour organiser et regrouper les informations.

Modèle à télécharger

Etape 4 : Améliorer les discussions en tête-à-tête

Planifiez des réunions individuelles régulières et personnalisées avec vos subordonnés directs.

Personnalisez les réunions en fonction des préférences de chacun, que ce soit au cours d'un repas, d'une promenade ou à l'heure souhaitée. Cela permet de créer un environnement confortable où les employés se sentent habilités à partager leurs pensées et leurs préoccupations au cours de ces réunions.

Traitez ces discussions comme des occasions d'établir des relations plutôt que comme des réunions formelles. Optimisez le moment et la forme de ces réunions pour qu'elles soient agréables et productives pour les deux parties. Tout en améliorant vos discussions individuelles, efforcez-vous de gagner la confiance de votre équipe et de favoriser une culture positive.

Intégrez des discussions sur la carrière dans ces discussions pour obtenir de meilleurs résultats. En privilégiant les connexions authentiques et les discussions fructueuses, vous créerez un environnement d'équipe plus solide et plus propice à l'assistance.

Fixez un agenda clair pour chaque réunion avec Le modèle de réunion individuelle de ClickUp . Ce modèle fournit un cadre structuré pour des discussions significatives et productives, conduisant à une amélioration de la communication, de l'alignement et de la performance de l'équipe.

Le modèle comprend des sections documentant les éléments d'action et les tâches de suivi, assurant ainsi la responsabilité et la continuité au-delà de la réunion. Cela permet de suivre la progression et de s'assurer que les discussions aboutissent à des résultats tangibles.

Modèle à télécharger

Etape 5 : Donner un retour d'information constructif et exploitable

Donnez des conseils impromptus aux membres de l'équipe, en les félicitant et en les critiquant de manière radicalement sincère, tout en veillant à ce que les interactions soient brèves afin de respecter le temps de chacun et de maintenir l'attention.

Créez une boucle de retour d'information adaptée aux préférences et au style de communication de chacun pour un impact maximal. Ajustez votre approche en fonction du retour d'information reçu, en faisant preuve de flexibilité et de réactivité.

Attribuez des commentaires spécifiques aux membres de l'équipe concernés, avec des ClickUp Attribuer des commentaires et veiller à ce que la boucle de rétroaction soit dirigée vers la personne appropriée, créant ainsi des éléments d'action clairs.

Les membres de l'équipe peuvent rapidement résoudre ou réaffecter les commentaires directement dans le commentaire, évitant ainsi toute confusion ou perte de retour d'information. En gérant les commentaires dans un emplacement central, les personnes peuvent accéder au retour d'information et le traiter efficacement, ce qui favorise un environnement de collaboration axé sur l'amélioration continue.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Attribuer une tâche aux commentaires /$$$img/

Convertissez les commentaires en tâches et assignez-les à votre équipe avec ClickUp

Etape 6 : Évaluer le retour d'information

Prévenez l'échec du retour d'information en évaluant régulièrement votre progression dans la mise en œuvre de la franchise radicale. Réfléchissez aux aspects de la franchise radicale qui fonctionnent efficacement et à ceux qui doivent être améliorés.

Demandez l'avis de diverses sources, notamment votre équipe, vos mentors et vos pairs. Obtenez différents points de vue sur votre approche de la franchise radicale et son impact sur la dynamique de l'équipe.

Concentrez-vous sur la maîtrise des aspects fondamentaux de la franchise radicale. L'évaluation du retour d'information est un processus continu en matière de franchise radicale. Les Teams doivent continuellement rechercher des informations, réfléchir à leurs interactions et procéder à des ajustements pour s'assurer que la boucle du retour d'information reste efficace et qu'elle assiste la croissance et le développement de l'équipe.

Encourager la création de liens grâce à une franchise radicale est essentiel pour améliorer la consolidation de l'équipe.

Voici un aperçu de différents exercices que vous pouvez mettre en pratique immédiatement. Ils vous aideront à expliquer la franchise radicale et à encourager la cohésion de l'équipe dans son ensemble :

Séances "Partagez votre histoire": Organisez des sessions au cours desquelles les membres de l'équipe partagent à tour de rôle leurs expériences et leurs points de vue personnels. Cela favorise l'empathie et la compréhension entre les membres de l'équipe, renforçant ainsi leurs relations

Organisez des sessions au cours desquelles les membres de l'équipe partagent à tour de rôle leurs expériences et leurs points de vue personnels. Cela favorise l'empathie et la compréhension entre les membres de l'équipe, renforçant ainsi leurs relations Ateliers sur le retour d'information: Organisez des ateliers sur la manière de donner et de recevoir un retour d'information. Utilisez des jeux de rôle et des cercles de feed-back entre pairs pour vous entraîner à donner un feed-back franc et constructif. Cela permet aux membres de l'équipe d'être plus à l'aise avec une communication ouverte et d'instaurer la confiance

Organisez des ateliers sur la manière de donner et de recevoir un retour d'information. Utilisez des jeux de rôle et des cercles de feed-back entre pairs pour vous entraîner à donner un feed-back franc et constructif. Cela permet aux membres de l'équipe d'être plus à l'aise avec une communication ouverte et d'instaurer la confiance Retraites de renforcement de l'esprit d'équipe: Préparez des retraites au cours desquelles les membres de l'équipe peuvent participer à des activités telles que des jeux de renforcement de l'esprit d'équipe, des défis en plein air et des discussions de groupe. Ces retraites sont l'occasion de nouer des connexions authentiques et d'avoir des discussions honnêtes en dehors du lieu de travail

Préparez des retraites au cours desquelles les membres de l'équipe peuvent participer à des activités telles que des jeux de renforcement de l'esprit d'équipe, des défis en plein air et des discussions de groupe. Ces retraites sont l'occasion de nouer des connexions authentiques et d'avoir des discussions honnêtes en dehors du lieu de travail Des contrôles réguliers: Mettez en place des contrôles réguliers au cours desquels les membres de l'équipe partagent des mises à jour, discutent des défis et fournissent un retour d'information. Ces contrôles favorisent la transparence, le compte rendu et l'amélioration continue au sein de l'équipe

Mettez en place des contrôles réguliers au cours desquels les membres de l'équipe partagent des mises à jour, discutent des défis et fournissent un retour d'information. Ces contrôles favorisent la transparence, le compte rendu et l'amélioration continue au sein de l'équipe Défis liés à la résolution de problèmes: Créer des opportunités pour que les membres de l'équipe collaborent à la résolution de problèmes ou à des séances de remue-méninges. Cela encourage le travail d'équipe, la créativité et l'innovation tout en renforçant les liens entre les membres de l'équipe

En intégrant ces exercices à vos efforts de renforcement de l'esprit d'équipe, vous pouvez promouvoir la confiance, une communication ouverte et un sentiment d'appartenance parmi les membres de l'équipe, ce qui aboutira en fin de compte à une équipe plus forte et plus soudée.

Comprendre les meilleurs paramètres pour pratiquer la candeur radicale

Les évènements sociaux en dehors du travail peuvent être excellents pour pratiquer la franchise radicale et tisser des liens avec les collègues. Mais ce n'est pas toujours le meilleur choix.

Lorsque la direction organise ces évènements, les gens peuvent se sentir obligés d'y participer. Cela peut diminuer la liberté que vous voulez montrer dans l'organisation.

Soyez donc attentif lors du forfait. Demandez-vous si vous ne poussez pas involontairement votre équipe à faire quelque chose d'inconfortable.

Envisagez plutôt d'utiliser le temps de travail pour des exercices de franchise radicale. Vous passez la plupart de votre temps avec votre équipe au travail, c'est donc un excellent endroit pour apprendre à se connaître.

Les paramètres informels tels que les déjeuners d'équipe, les pauses café ou les réunions à pied sont parfaits pour des discussions honnêtes. Ils créent une atmosphère détendue où chacun se sent à l'aise pour partager.

N'oubliez pas non plus les réunions individuelles, qui permettent des discussions plus approfondies et un retour d'information personnalisé.

Une franchise radicale au sein d'une équipe signifie que chacun partage librement ses pensées et ses sentiments, et que le flux de feedback se fait sans hésitation. Mais comment pouvez-vous savoir si cela améliore la qualité de votre travail ? la dynamique de l'équipe ?

Selon l'auteur de la franchise radicale Kim Scott, la franchise radicale ne se mesure pas à votre bouche mais à l'oreille de l'auditeur. C'est pourquoi il est essentiel de mesurer l'impact.

C'est pourquoi il est essentiel de mesurer l'impact stratégies de communication aident ou nuisent.

En suivant la manière dont les personnes réagissent au retour d'information, dont les idées sont partagées et dont les conflits sont résolus, vous pouvez voir si une franchise radicale fait une différence positive. Car si le retour d'information échoue, cela finit par coûter cher à l'entreprise.

En combinant ces méthodes, vous pouvez évaluer l'efficacité de la franchise radicale :

Rétroaction à 360 degrés: Utilisez des évaluations de rétroaction à 360 degrés pour recueillir des informations sur l'efficacité de la franchise radicale au sein de l'organisation à partir de plusieurs points de vue, notamment ceux des pairs, des responsables et des subordonnés directs. Comparez le retour d'information au fil du temps pour identifier les domaines d'amélioration

Utilisez des évaluations de rétroaction à 360 degrés pour recueillir des informations sur l'efficacité de la franchise radicale au sein de l'organisation à partir de plusieurs points de vue, notamment ceux des pairs, des responsables et des subordonnés directs. Comparez le retour d'information au fil du temps pour identifier les domaines d'amélioration Engagement des employés: Surveiller les niveaux d'engagement des employés avant et après la mise en œuvre des pratiques de franchise radicale. Des niveaux d'engagement plus élevés, mesurés par des sondages ou d'autres indicateurs, peuvent indiquer que les employés se sentent plus connectés et investis dans leur travail et dans l'organisation

Surveiller les niveaux d'engagement des employés avant et après la mise en œuvre des pratiques de franchise radicale. Des niveaux d'engagement plus élevés, mesurés par des sondages ou d'autres indicateurs, peuvent indiquer que les employés se sentent plus connectés et investis dans leur travail et dans l'organisation Examens des performances: Incorporez des évaluations des compétences en communication et de la dynamique d'équipe dans les examens des performances. Recherchez des améliorations dans des domaines tels que la confiance, la collaboration et la résolution des conflits, qui sont des indicateurs de l'impact d'une franchise radicale

Incorporez des évaluations des compétences en communication et de la dynamique d'équipe dans les examens des performances. Recherchez des améliorations dans des domaines tels que la confiance, la collaboration et la résolution des conflits, qui sont des indicateurs de l'impact d'une franchise radicale Taux de fidélisation: Suivre les taux de fidélisation pour voir s'il y a une diminution du taux de rotation après la mise en œuvre de la franchise radicale. Des taux de rétention plus élevés suggèrent que les employés sont plus satisfaits et plus validés par l'organisation, peut-être en raison de l'amélioration de la communication et des relations

Suivre les taux de fidélisation pour voir s'il y a une diminution du taux de rotation après la mise en œuvre de la franchise radicale. Des taux de rétention plus élevés suggèrent que les employés sont plus satisfaits et plus validés par l'organisation, peut-être en raison de l'amélioration de la communication et des relations Résolution des conflits: Surveillez la manière dont les conflits sont gérés au sein de l'équipe. Le nombre de conflits non résolus diminue-t-il ou les résolutions sont-elles plus productives ?

Care Personally and Challenge Directly with ClickUp (Soigner personnellement et défier directement avec ClickUp)

Pour mettre en œuvre la franchise radicale au sein de votre organisation, vous devez connaître les principes fondamentaux de la franchise radicale - se soucier personnellement et défier directement. Il s'agit de favoriser les connexions authentiques tout en n'évitant pas les discussions difficiles nécessaires à la croissance.

Rappelez-vous, comme l'a dit Brené Brown dans

la franchise radicale, c'est le fait d'être sincère personnellement et de remettre en question directement https://clickup.com/fr-FR/blog/130765/oser-diriger-resume/ Dare to lead (Oser diriger) /%href/

et comme d'innombrables citations sur le travail d'équipe attestent que la véritable collaboration et l'honnêteté sont les pierres angulaires de la réussite dans n'importe quelle entreprise.

La plateforme polyvalente de ClickUp fournit les outils nécessaires pour faciliter un dialogue ouvert, suivre la progression et assurer le compte rendu, ce qui permet aux équipes de réaliser leur plein potentiel.

Alors, pourquoi attendre ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et faites le premier pas vers une culture de la franchise radicale sur votre lieu de travail.