Les métriques Agile Kanban pour suivre & ; mesurer l'efficacité des projets

Kanban figure parmi les plus populaires des diverses méthodologies de développement logiciel lean, telles que Agile, Scrum, extreme programming, DevOps, etc. Kanban - qui signifie "panneau de signalisation" en japonais - est une méthodologie visuelle de gestion du travail du début à la fin à travers différentes étapes, affichée sur un Tableau interactif.

tableau Kanban pour le suivi du travail

Lorsque vous regardez une Tableau Kanban à faire, comment savoir si vous faites bien ?

Achevez-vous suffisamment de tâches ?

Les achevez-vous assez rapidement ?

L'équipe est-elle productive ?

Certaines étapes du processus entraînent-elles des retards ?

Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, les équipes de développement de logiciels utilisent les indicateurs Kanban.

Les indicateurs Kanban sont des indicateurs clés de performance (ICP) utilisés par les équipes de développement logiciel agiles pour mesurer les performances. Ce sont des nombres qui guident les développeurs, les testeurs, les professionnels DevOps et les chefs de projet vers l'amélioration de leurs résultats.

Dans ce billet de blog, nous abordons les indicateurs Kanban couramment utilisés et la manière dont vous pouvez les intégrer à vos projets pour mesurer les performances de l'équipe.

Les meilleurs indicateurs Kanban à suivre dans les projets agiles

En fonction des objectifs, des tâches, de la durée et de la structure de l'équipe de votre projet, vous pouvez utiliser n'importe quels indicateurs pour évaluer votre travail. Sur l'ensemble de ces dimensions, les cinq suivantes sont considérées comme des indicateurs Kanban de base.

Débit

Le débit est la quantité de travail achevée au cours d'une période donnée, par exemple un jour, une semaine ou un sprint. En règle générale, le "travail" est mesuré par les tâches achevées, en passant de la première à la dernière étape du tableau Kanban.

Le débit d'une équipe de développement de logiciels peut être mesuré par le nombre d'histoires d'utilisateurs développées au cours de chaque sprint. Cette métrique est utilisée pour :

Mesurer la productivité individuelle

Mesurer la productivité de l'équipe

De forfaiter les projets futurs avec précision

Délai de production

Dans le système Kanban de gestion de projet agile le délai de production mesure la durée entre le moment où une tâche a été ajoutée au Tableau et le moment où elle a été achevée. Il s'agit de la durée du flux de travail.

Par exemple, s'il faut six semaines entre le moment où vous ajoutez une histoire d'utilisateur au backlog et le moment où elle est développée et déployée, votre délai est de six semaines. Cette métrique est utilisée pour :

Planifier les tâches

Allouer des ressources

Optimiser le flux de travail

Durée du cycle

La durée du cycle fait partie du délai de production et se concentre uniquement sur la durée pendant laquelle l'équipe travaille activement sur une tâche. Sur le Tableau Kanban, il peut commencer lorsque quelqu'un marque une tâche comme étant commencée/en cours de travail jusqu'à ce qu'elle soit achevée.

Dans l'exemple ci-dessus, si l'histoire de l'utilisateur est développée en un jour, après être restée dans le backlog pendant plus de cinq semaines, la durée du cycle est d'un jour. Cette métrique est utilisée pour :

Mesurer l'efficacité

Optimiser le processus pour accélérer le travail actif

Mon travail en cours (WIP)

Le travail en cours désigne le nombre de tâches qui se trouvent dans les étapes actives du tableau Kanban. Ces tâches ne sont ni en attente ni achevées, c'est-à-dire qu'on estime qu'elles font l'objet d'un travail actif.

Il peut s'agir de tâches se trouvant à des étapes telles que "en cours", "développement", "test", "revue de code", etc. Les gestionnaires de projet utilisent cette métrique pour :

Suivre la charge de travail de l'équipe

Mieux gérer le carnet de commandes et éliminer les problèmes d'engorgement

Identifier les goulets d'étranglement

Cela nous amène à la prochaine et dernière des indicateurs Kanban : Les goulots d'étranglement du processus.

Goulots d'étranglement du processus

Comme leur nom l'indique, les goulots d'étranglement sont des parties du processus dont la capacité est inférieure au reste, ce qui crée une congestion dans le flux de travail.

Par exemple, si dix développeurs produisent 20 fonctionnalités par semaine et qu'un seul développeur senior est en mesure d'effectuer une révision du code pour deux d'entre eux, vous avez créé un goulet d'étranglement.

Les équipes Agile/Kanban utilisent les goulots d'étranglement comme indicateurs pour :

Mesurer l'efficacité du processus

Éliminer les lacunes et les encombrements

Si vous vous êtes renseigné sur les méthodes agiles, DevOps, Scrum, Kanban, etc. vous savez que ces indicateurs sont utilisés dans toutes les méthodologies. Examinons leurs similitudes et leurs différences.

Scrum vs Kanban : Similitudes et différences

Scrum est une méthodologie de gestion de projet qui décompose le travail en petites parties vers un objectif à atteindre dans un temps donné, appelé sprint. La méthode Kanban est visuelle et répartit les tâches sur une série d'étapes qui forment un flux de travail.

Scrum et Kanban s'attachent à diviser les grands projets en petites tâches gérables afin d'éliminer les goulets d'étranglement, de faciliter l'amélioration continue et d'optimiser les flux de travail. Il existe toutefois des différences subtiles.

Différences entre scrum et kanban

Les méthodologies Scrum et Kanban utilisent toutes deux des indicateurs clés similaires pour évaluer les performances. En fait, les indicateurs Kanban dont nous avons parlé plus haut peuvent également jouer un rôle significatif dans la gestion de projet Scrum. Voici comment.

Le débit : Cet indicateur Kanban met en lumière la vitesse de développement des équipes Scrum. Lors des rétrospectives et des réunions de planification de sprint, les équipes Scrum peuvent utiliser les données de cette métrique pour améliorer les prévisions et la planification.

Mon travail en cours : Dans le flux continu de tâches de Kanban, le travail en cours (WIP) fait référence aux tâches actives. Il s'agit d'un excellent parallèle avec les tâches validées dans un sprint dans Sprints. Grâce au travail en cours (WIP), les équipes Scrum peuvent calculer la vitesse de développement, la productivité et l'efficacité.

Durée du cycle et délai de production : Dans Scrum, généralement, la durée du cycle correspond au sprint (de 1 à 4 semaines). Cependant, le délai de production peut commencer le jour où l'équipe Business demande une fonctionnalité et se poursuivre jusqu'au jour où elle est terminée. En mesurant le délai de production, les équipes Scrum peuvent contrôler la vitesse à laquelle elles répondent aux changements du marché et aux besoins de l'entreprise.

Goulots d'étranglement : Un Tableau Kanban montre clairement combien de tâches sont bloquées dans l'étape juste avant le goulot d'étranglement. Les équipes Scrum peuvent utiliser ces données pour optimiser leurs processus en temps réel pendant le sprint lui-même.

Si vous avez intérêt à envisager des indicateurs Kanban pour vos projets, voici comment les mesurer.

La philosophie qui sous-tend toutes les méthodologies de gestion allégée est la simplicité. En ce sens, les indicateurs Kanban sont également simples à utiliser. Voici le processus de mesure étape par étape les indicateurs agiles .

1. Identifiez les indicateurs que vous souhaitez mesurer

Les principaux indicateurs Kanban sont le débit, le délai de production, la durée du cycle, le travail en cours (WIP) et les goulets d'étranglement du processus. Mais ce ne sont pas les seuls. Les équipes utilisent souvent des indicateurs tels que la distribution de la charge de travail, la progression vers les objectifs, etc.

Avant de mettre en place votre système Indicateurs clés de performance identifiez les indicateurs qui vous intéressent. Pendant que vous choisissez, prenez en compte les bons et les mauvais indicateurs. Les bons indicateurs sont :

Compréhensibles : Les indicateurs complexes sont difficiles à comprendre, ce qui les rend moins susceptibles d'être adoptés. Les bons indicateurs sont faciles à comprendre et simples à mesurer.

Significatifs : Pour avoir de l'importance, un excellent indicateur doit être utile à l'équipe. Par instance, les fonctionnalités développées sont significatives pour le développeur, les bugs identifiés pour les analystes qualité, et la fréquence de déploiement pour les équipes DevOps.

Actionnable : Un bon indicateur offre un aperçu, ce qui permet d'agir. Par exemple, si vos indicateurs de délai de production et de durée du cycle diffèrent considérablement, vous pouvez identifier la cause première et apporter des améliorations.

Pertinent : Un bon indicateur est en rapport avec les objectifs de l'entreprise. Par exemple, les indicateurs clés de performance en matière d'approvisionnement contribuent au coût des marchandises vendues, et le débit mesure la rapidité avec laquelle une entreprise peut répondre aux changements du marché.

Contextuel : Si vous mesurez la productivité en fonction du nombre de fonctionnalités développées et que vous vous fixez une cible précise, vous risquez de perdre en qualité au profit de la rapidité. Pour être efficace, votre indicateur doit être contextuel.

2. Collecter les données nécessaires aux indicateurs Kanban

Pour mesurer avec précision les performances de n'importe quel indicateur, vous avez besoin de données. Par exemple, pour calculer le débit, vous devez suivre le nombre de tâches travaillées/achevées sur une période donnée, organisées par les membres de l'équipe responsables.

Vous devez connaître les dates de début et de fin de chaque tâche pour calculer le délai d'exécution ou la durée du cycle.

3. Benchmark et définition d'objectifs

Les indicateurs pour les indicateurs n'ont pas de sens. Il convient donc d'identifier des points de référence. Vous pouvez le faire en comprenant les normes en vigueur dans votre secteur d'activité ou dans des entreprises de taille similaire.

Au fil du temps, vous pouvez utiliser vos performances comme référence et vous efforcer de les améliorer en permanence.

4. Visualisez les indicateurs de votre projet

Fondamentalement, Kanban est une méthodologie visuelle. Elle permet de mettre en place les indicateurs du projet visuellement sur un tableau Kanban.

Le tableau Kanban permet de voir instantanément combien de tâches sont en cours, terminées ou à commencer

Les diagrammes d'échéancier permettent d'identifier les goulets d'étranglement

Les graphiques de la charge de travail montrent la productivité de chaque membre de l'équipe

mon travail en cours

5. Approfondir la mesure des performances

Les indicateurs de base constituent le fondement de la mesure des performances. Toutefois, pour une efficacité et une productivité accrues, il convient d'aller plus loin.

Par instance, vous pourriez suivre les indicateurs de développement itératif et incrémental en connectant les fonctionnalités et en calculant les durées de cycle consolidées. Dans une plateforme d'achat en ligne, vous pourriez décomposer la fonction de paiement en fonctionnalités, telles que l'ajout au panier, la liste de souhaits, le paiement instantané, l'achat immédiat, le paiement ultérieur, etc.

Une fois que toutes ces fonctionnalités sont développées, suivez les indicateurs pour la fonctionnalité afin de mesurer les performances de votre pratique de développement itératif.

Maintenant que vous savez comment mesurer, voici la valeur que cela peut apporter.

Le rôle des indicateurs Kanban dans le processus de développement logiciel

Les indicateurs Kanban peuvent être un excellent moyen de mesurer, d'améliorer et d'élever vos performances dans toute pratique de développement logiciel lean. Voici comment.

Vitesse et vélocité

Les indicateurs Kanban tels que le débit, le délai de production et la durée du cycle mesurent la vitesse à laquelle vous achevez les tâches. Par extension, elles indiquent également la quantité de travail que vous pouvez faire à un moment donné.

Efficacité du flux

Le travail en cours et le débit indiquent l'efficacité avec laquelle vous pouvez achever le travail que vous avez validé. En identifiant les goulets d'étranglement, vous pouvez améliorer l'efficacité en permanence.

Clarté

Grâce à leur simplicité et à leur pertinence, les indicateurs Kanban permettent à tous les membres de l'équipe de comprendre clairement leur rôle et leurs objectifs. Lorsque les membres de l'équipe connaissent leurs performances, ils seront motivés pour faire mieux.

Propriété

Les méthodologies Agile, Scrum et DevOps attendent des équipes auto-organisées qu'elles " tirent " les tâches du backlog et collaborent efficacement pour faire le travail terminé. Les indicateurs Kanban permettent l'auto-évaluation et favorisent la propriété.

Focus

Vous pouvez mesurer des dizaines de facteurs à travers chaque projet : le Nombre de membres de l'équipe embarqués, les heures travaillées, les langages de programmation utilisés, les jours improductifs, les promotions, etc. Pourtant, ces indicateurs de vanité n'offrent que peu ou pas de valeur à la performance.

Les bons indicateurs Kanban aident l'équipe à rester concentrée. Par exemple, la durée du cycle contribue à l'adaptabilité, qui conduit à l'agilité de l'entreprise, qui, à son tour, augmente les revenus. Cette ligne de mire, qui va de leur code aux résultats de l'entreprise, aide chaque membre de l'équipe à rester concentré.

Convaincu ? Voyons comment vous pouvez les utiliser dans votre processus de développement logiciel.

Libérer la puissance des indicateurs Kanban

Les indicateurs Kanban peuvent vous donner de la visibilité, identifier les lacunes, inspirer des idées et optimiser les processus en une seule fois. Voici comment vous pouvez augmenter la productivité et l'efficacité en utilisant les indicateurs Kanban.

Mesurez ce qui compte : Concentrez-vous sur les indicateurs Kanban adaptés à votre équipe. Si vous êtes une startup en phase de démarrage, le débit et la durée du cycle peuvent être importants pour vous. Si vous êtes une équipe d'une grande entreprise, le travail en cours (WIP) est naturellement plus important.

Soyez stratégique : Connectez vos indicateurs aux objectifs de l'entreprise. Le débit est un excellent indicateur si votre entreprise vise à créer un produit riche en fonctionnalités. Les goulets d'étranglement de vos processus sont essentiels si vous êtes un entrepreneur individuel qui développe un produit différencié.

Rendez-les visibles : Créez des tableaux de bord auxquels tous les membres de l'équipe peuvent accéder. Bien que vous ne puissiez pas voir les améliorations de performance au quotidien, le suivi des indicateurs avancés peut s'avérer utile. Par exemple, le suivi du temps consacré à chaque tâche peut aider à prévoir la durée du cycle.

Discutez-en régulièrement : Profitez des forfaits de sprint, des rétrospectives et d'autres évènements Agile/Scrum pour discuter des indicateurs Kanban. Débattez des causes profondes et proposez des solutions innovantes.

Améliorez continuellement : L'amélioration continue en agile s'applique non seulement à ce que vous développez mais aussi à la façon dont vous suivez les performances. Évaluez continuellement vos indicateurs. Une fois que votre durée du cycle est optimisée, passez au délai de production. Lorsque la taille de votre équipe augmente, adaptez vos indicateurs Kanban en conséquence.

Pendant que vous y êtes, il se peut que vous soyez confronté à des défis. Voici les défis auxquels vous serez probablement confronté et les moyens de les surmonter.

Indicateurs Kanban : Défis et solutions

Les projets de développement de logiciels d'aujourd'hui sont complexes, avec des dizaines d'éléments en mouvement à tout moment. Ils constituent une matrice de personnes, de processus et de technologies qui doit être gérée efficacement.

Ce processus comporte de nombreux défis. Un logiciel de gestion de projet robuste peut aider à en surmonter un grand nombre.

1. Manque de données

Pour mesurer les performances, vous avez besoin de données. La plupart des équipes de développement agile collectent des données en utilisant l'instinct ou l'évaluation post-facto. Par instance, les développeurs peuvent dire : "J'ai mis deux jours à développer cette fonctionnalité", ce qui est une estimation approximative.

Pour résoudre ce problème, il faut collecter des données précises à l'aide de techniques d'estimation agiles. ClickUp dispose d'outils pour collecter toutes les données dont vous avez besoin.

Suivi du temps pour capturer chaque minute passée sur le travail

Date de début et date de fin pour chaque tâche et sous-tâche afin de calculer les durées du cycle et de l'avance

Dépendances pour identifier les goulets d'étranglement

Affectation d'utilisateurs à des tâches pour mesurer la productivité individuelle

Collectez des données de manière efficace grâce au suivi du temps du projet de ClickUp

2. Manque d'informations

Même lorsque vous disposez de données, il est parfois difficile d'en tirer des enseignements. Les gestionnaires de projet passent souvent des heures à rassembler des données dans des feuilles de calcul et à faire des calculs. Tableaux de bord ClickUp sont conçus pour relever exactement ces défis. Suivez les tâches, la productivité, l'efficacité et l'utilisation grâce à des tableaux de bord personnalisables en temps réel. Certains des rapports les plus couramment utilisés, inclus dans diverses Modèles de tableaux Kanban sont :

Diagramme de flux cumulatif

Diagramme d'épuisement des ressources et d'épuisement des stocks

Statut du projet/de la tâche

Réalisation des objectifs et progression vers les cibles



Obtenez des informations en temps réel sur votre projet grâce aux tableaux de bord ClickUp

3. Manque d'informations exploitables

Disons que votre durée du cycle moyenne est de trois semaines. Que pouvez-vous faire pour la réduire ? Les rapports de ClickUp sont conçus pour vous aider à prendre des décisions.

Par exemple, vous pouvez afficher la vue Charge de travail pour comprendre qui travaille sur quoi, quelles sont les compétences disponibles, etc. afin d'allouer les ressources de manière efficace. Si vous avez besoin d'un développeur Python pour réduire vos durées de cycle d'une semaine, vous pouvez utiliser la vue Charge de travail pour trouver un développeur disponible.

charge de travail affichée pour une allocation efficace des ressources_

4. Surcharge de travail des administrateurs de la gestion de projet

La gestion d'un projet de développement logiciel agile implique de nombreuses tâches administratives, telles que l'attribution de tâches, la modification de statuts, l'envoi de notifications, l'application de checklists, etc. L'exécution de toutes ces tâches crée des retards et des goulots d'étranglement inutiles, ce qui affecte.. les indicateurs clés de performance (KPI) de la gestion de projet . Automatisations ClickUp propose plus de 100 flux de travail que vous pouvez mettre en pilote automatique instantanément.

modèles d'automatisation de ClickUp

Tirer profit des indicateurs Kanban pour la réussite de la gestion de projet avec ClickUp

L'ingénierie agile repose sur le retour d'information continu et le développement itératif. Les équipes de produits construisent, lancent, surveillent et améliorent leurs résultats dans des cycles courts.

Le suivi des indicateurs Kanban est fondamental à cet égard. Pour tirer le meilleur parti des indicateurs Kanban, les équipes de génie logiciel ont besoin d'un logiciel de gestion de projet robuste, flexible et riche en fonctionnalités comme ClickUp.

ClickUp vous permet de collecter des données, de suivre les tendances, de visualiser des aperçus et d'élaborer des stratégies d'optimisation là où vous suivez vos tâches. Il offre aux gestionnaires de projet une vue à 360 degrés, tandis que chaque membre de l'équipe peut afficher des rapports granulaires sur ses performances.

Découvrez comment ClickUp peut transformer votre gestion de projet. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .

FAQ sur les indicateurs Kanban

1. Quels sont les indicateurs utilisés dans le cadre de Kanban ?

Les équipes Kanban utilisent plusieurs indicateurs tout au long du cycle de vie de la gestion de projet. Les principaux indicateurs Kanban sont le débit, le délai de production, la durée du cycle, le travail en cours et les goulets d'étranglement du processus.

2. Quels sont les 5 éléments de Kanban ?

Selon David Anderson, auteur et coach Kanban, les 5 éléments d'un Tableau Kanban sont :