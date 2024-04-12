Développement rapide d'applications (RAD) pour les développeurs de logiciels

L'époque où la création d'un logiciel d'entreprise était un projet de cinq ans est révolue. Dans le monde numérique actuel, qui évolue rapidement, s'en tenir aux méthodes de développement traditionnelles revient à faire de la bicyclette dans une course de Formule 1.

C'est là qu'intervient le développement rapide d'applications. Certains des géants de la technologie les plus réussis, comme Spotify et Netflix, ont eu recours au RAD et au code bas pour garder une longueur d'avance.

Cependant, le RAD ne consiste pas seulement à faire les mêmes choses plus rapidement. Il s'agit également de nouvelles approches du développement logiciel qui mettent l'accent sur le prototypage rapide, le retour d'information de l'utilisateur et la livraison itérative pour l'excellence technique. Voyons comment.

Qu'est-ce que le développement rapide d'applications ?

Le développement rapide d'applications est une approche adaptative du développement de logiciels qui donne la priorité à des cycles de déploiement plus courts plutôt qu'à de longs processus traditionnels.

Il a gagné en popularité dans les années 1980 lorsque Barry Boehm, James Martin et d'autres l'ont proposé comme alternative au modèle Waterfall, alors dominant, qu'ils critiquaient pour sa rigidité et son inefficacité.

Les caractéristiques définissant le RAD sont les suivantes.

Petites itérations

Le RAD encourage les équipes à construire de petites parties d'un grand produit, en créant des unités interconnectées avec des itérations plus courtes délai de production . Il est ainsi plus facile de déboguer/améliorer ces parties indépendamment les unes des autres.

Adaptabilité

La méthodologie RAD met l'accent sur l'adaptabilité et la réduction des risques. Elle permet aux équipes de développement d'identifier les risques à un stade précoce, d'évoluer avec le marché et de construire des produits qui répondent aux besoins des clients.

Conception centrée sur l'utilisateur

La méthode RAD donne la priorité aux besoins et au retour d'information des utilisateurs par rapport aux forfaits. Le prototypage pour évaluer les réactions des clients est un processus clé du RAD.

Outils et automatisation

La pile logicielle de développement rapide d'applications est un aspect essentiel pour garantir les résultats du développement. Les équipes RAD utilisent des outils tels que le low-code, la conception basée sur les composants, la réutilisation du code, etc. pour s'assurer que le travail manuel est minimisé et que les développeurs peuvent se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée.

La méthodologie de développement rapide d'applications s'est depuis lors intégrée aux méthodes contemporaines de développement d'applications flux de travail agiles contemporains et des pratiques. Voici comment.

Phases du développement rapide d'applications

Le développement rapide d'applications se compose de quatre phases conçues pour obtenir le meilleur résultat possible.

Le modèle RAD

Phase de planification des exigences

Il s'agit de la première étape du modèle RAD, au cours de laquelle l'équipe de projet procède à la le forfait de gestion des exigences de l'application.

Objectif : Aligner la vision du projet sur les objectifs de l'entreprise et les besoins des utilisateurs, en veillant à ce que le produit final réponde efficacement aux lacunes identifiées sur le marché

: Aligner la vision du projet sur les objectifs de l'entreprise et les besoins des utilisateurs, en veillant à ce que le produit final réponde efficacement aux lacunes identifiées sur le marché Parties prenantes clés : Les analystes d'entreprise, les gestionnaires de projet et les utilisateurs potentiels

: Les analystes d'entreprise, les gestionnaires de projet et les utilisateurs potentiels Résultats : Résultats : Présentation des besoins de l'entreprise, de la portée du projet, des objectifs, des fonctionnalités et des contraintes

La phase de planification paramètre le processus de conception et de développement.

Phase de conception par l'utilisateur

Ensuite, vous vous concentrez sur la visualisation et la conception de l'expérience utilisateur (UX) par le biais d'ateliers, de prototypes et d'itérations basés sur les commentaires des utilisateurs.

**Objectifs : Comprendre et cristalliser une conception qui répond de manière adéquate aux besoins des utilisateurs

Parties prenantes clés : Analystes système, chercheurs UX, concepteurs UI/UX

: Analystes système, chercheurs UX, concepteurs UI/UX Résultats : Itération et prototypage d'une interface intuitive et attrayante

Phase de construction rapide

Une fois le projet conçu, il est temps de le développer. Dans ce modèle, les équipes d'ingénieurs utilisent un certain nombre d'outils de développement rapide d'applications, des plateformes à code bas, des approches basées sur les composants et la réutilisation du code pour la programmation, l'intégration unitaire et certains tests.

Objectifs : Développement rapide d'applications de haute qualité

: Développement rapide d'applications de haute qualité Parties prenantes clés : Développeurs, analystes de la qualité et utilisateurs

: Développeurs, analystes de la qualité et utilisateurs Résultats : Logiciel fonctionnel prêt à être déployé

Passage à l'an 2000

La phase de transition s'apparente à la phase de mise en œuvre dans le développement traditionnel de logiciels. Elle couvre les étapes finales tests agiles , la formation des utilisateurs et l'assistance système pour assurer une transition en douceur vers l'environnement réel.

Objectif : S'assurer que l'application fonctionne parfaitement dans des conditions réelles

: S'assurer que l'application fonctionne parfaitement dans des conditions réelles Parties prenantes clés : DevOps et agile les équipes sont impliquées dans le processus de déploiement et de mise en production

: DevOps et agile les équipes sont impliquées dans le processus de déploiement et de mise en production Résultats : Une application fonctionnelle, utilisable et centrée sur l'utilisateur mise en production

Dans le cadre du modèle RAD, ces quatre phases sont couramment suivies. Elles constituent le paramètre de base du processus suivi par les équipes de développement de logiciels.

Mais il ne s'agit que d'une base. En fonction de divers facteurs, l'équipe de développement interprète ce processus de différentes manières. Elle peut ajouter des phases/étapes pour répondre à ses besoins spécifiques.

Par exemple, une équipe qui développe une application bancaire peut prévoir une étape supplémentaire dans le cadre du forfait pour les besoins de sécurité. Une entreprise de SaaS peut ajouter une phase d'excellence logicielle au sein de la construction afin de minimiser la dette technologique.

Voici quelques-uns des fils les plus courants issus de la philosophie RAD.

Les méthodologies de développement rapide d'applications

Le modèle de développement rapide d'applications est diversifié, facilitant un développement plus rapide et des résultats de meilleure qualité. Nous allons explorer les méthodologies RAD clés ci-dessous.

Développement logiciel agile

Le développement agile de logiciels est l'une des méthodologies RAD les plus populaires. Agile est une approche flexible et itérative qui se concentre sur de petites itérations rapides basées sur le retour d'information du client.

Le développement agile suit les pratiques RAD, telles que :

Petites itérations

Des cycles de publication courts

Automatisation des tests et du déploiement

Développement itératif basé sur le retour d'information des clients

Amélioration continue

Par exemple, une startup construisant une application de shopping en ligne utiliserait des méthodologies agiles pour prioriser les fonctionnalités, accélérer les lancements et s'adapter aux tendances du marché. Scrum, Kanban et DevOps sont des exemples populaires de méthodologies agiles.

Pour en savoir plus DevOps vs agile pour voir comment ils s'intègrent les uns aux autres.

Modèle en spirale

Le modèle en spirale est une approche du développement de logiciels fondée sur les risques. Elle donne la priorité à l'identification des modèles et des facteurs de risque dès le début du processus de développement processus de développement du produit et la création d'applications pour atténuer ce risque.

En plus des pratiques RAD habituelles, la spirale se concentre également sur :

Les risques Business ainsi que les risques technologiques

L'identification des risques par l'interaction avec l'utilisateur

Le prototypage rapide pour minimiser les risques

Le travail sur des preuves empiriques collectées à partir de la recherche/du retour d'information des utilisateurs

Le modèle en spirale est le mieux adapté aux secteurs et aux projets à haut risque. Une application bancaire ou une application de gestion des dossiers médicaux en sont des exemples naturels. Cependant, les applications qui collectent des données ou des paiements dans plusieurs secteurs bénéficieraient de l'utilisation du modèle en spirale.

Développement itératif et incrémental

Le développement itératif et incrémental fait référence à la construction d'un système par le biais de cycles systématiquement répétés (itératif) et de plus petites portions à la fois (incrémental). Une nouvelle version du produit est construite à la fin de chaque itération/incrément.

Qu'il soit réalisé à l'aide de méthodes RAD ou traditionnelles, le développement itératif/incrémental est une approche utilisée depuis longtemps. Même les logiciels MS Office et SAP des années 90 prévoyaient des mises à jour tous les deux ou trois ans. Ce qui a changé avec le RAD, c'est la vitesse et la précision avec lesquelles les organisations peuvent créer de nouvelles fonctionnalités, corriger les bugs et améliorer les performances.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Iterative\_Process\_Diagramme-1400x785.png Diagramme itératif_Process_Diagramme /$$img/

Modèle de développement itératif (Image : Wikimedia Commons )

Prototypage de logiciels

Le prototypage de logiciels est une approche RAD qui repose sur la création de prototypes ou de versions incomplètes du programme avant de le développer réellement afin de raccourcir les cycles d'itération et de réduire les coûts.

Les développeurs peuvent ainsi créer une version de l'application qui reprend les fonctionnalités essentielles, ce qui leur permet de tester les fonctions et de procéder à des ajustements avant de finaliser la conception.

Par exemple, les concepteurs peuvent dessiner d'innombrables croquis pour l'interface de l'application et les tester auprès du public avant de créer l'interface utilisateur finale. Les développeurs peuvent construire des prototypes utilisables pour tester le parcours de l'utilisateur avant d'intégrer l'interface utilisateur conçue ou de réaliser des visuels spécifiques à la marque.

Les applications disruptives utilisent également des prototypes pour tester l'adéquation produit-marché. Par instance, un jeu de réalité virtuelle radicalement nouveau peut construire un prototype et le lancer auprès d'utilisateurs bêta pour obtenir des commentaires avant d'investir dans un développement sérieux.

Conception conjointe de l'application (JAD)

La conception conjointe d'applications (JAD) est une approche RAD qui vise à minimiser les échecs des produits en impliquant les différentes parties prenantes dès le départ. Domaine de la méthode de développement de systèmes dynamiques (DSDM), la JAD donne la priorité à la collaboration entre les clients, les utilisateurs, les analystes de systèmes et les équipes de développement tout au long du cycle de vie du produit.

Par exemple, si vous utilisez la JAD pour développer un CRM personnalisé, vous inclurez les parties prenantes suivantes dans le processus de conception de votre application.

Les vendeurs (utilisateurs des produits)

Les équipes commerciales (utilisateurs de fonctionnalités spécifiques, telles que les rapports/rappels)

Les équipes marketing (utilisateurs de fonctionnalités spécifiques, telles que les campagnes d'e-mailing ou le re-targeting)

Les équipes informatiques (qui gèrent, hébergent et intègrent l'application)

En fonction du produit que vous créez, de vos utilisateurs, de votre marché, de votre proposition de valeur, etc., chacun des modèles ci-dessus peut vous convenir. Par instance, si vous lancez un produit entièrement nouveau sur un marché océanique, le prototypage réduit les risques d'échec. En revanche, si vous développez un produit dans un espace très fréquenté et à haut risque, le modèle en spirale permet d'éviter les erreurs.

Cependant, quel que soit le modèle choisi, le RAD offre des avantages extraordinaires par rapport aux approches traditionnelles.

Développement d'applications rapides par rapport à d'autres modèles de développement logiciel

Il existe plusieurs modèles de développement de logiciels utilisés par les entreprises aujourd'hui, avec des différences mineures mais significatives entre chacun d'entre eux. Fondamentalement, la plupart de ces modèles se classent dans l'une des deux catégories suivantes : Séquentiel ou évolutif.

Automatiser les flux de travail avec ClickUp Automatisations

3. Recueillir, analyser et utiliser le retour d'information

Créez des canaux formels et informels pour que les utilisateurs vous fassent part de leurs commentaires sur l'application.

Mettre en place des paramètres pour surveiller l'utilisation de l'application afin d'identifier les fonctionnalités populaires

Déployer des applications personnalisées Formulaires ClickUp pour recueillir les commentaires des utilisateurs sur la facilité d'utilisation, la fonction et la satisfaction des utilisateurs

Permettre de documenter les commentaires recueillis dans le cadre de recherches sur les utilisateurs, de groupes de discussion, d'entretiens, etc.

4. Favoriser la collaboration interfonctionnelle

L'efficacité des SAR dépend de la capacité de l'équipe interfonctionnelle à imaginer, à collaborer et à construire ensemble.

Utiliser Documents ClickUp pour créer un référentiel central de la documentation du projet, des référentiels et des commentaires des utilisateurs. Modifiez les documents en collaboration, étiquetez les utilisateurs, laissez des commentaires et dérivez directement des éléments d'action.

Favorisez la communication en temps réel dans le contexte de chaque tâche grâce à des commentaires et des mentions imbriqués. Discutez, imaginez, débattez et créez des fonctionnalités différenciées avec les tâches ClickUp.

Réunissez l'équipe virtuelle pour des sessions de brainstorming grâce à Tableaux blancs ClickUp . Réviser les conceptions, hiérarchiser les tâches, nettoyer le carnet de commandes, etc. Organiser visuellement les prototypes à différentes étapes pour voir ce qui nécessite de l'attention et prendre des mesures.

Visualisez les flux de travail avec les Tableaux blancs ClickUp

5. Optimiser les opérations

Au sein de RAD, il existe plusieurs méthodes et pratiques, chacune nécessitant une approche de gestion de projet unique. Personnalisez ClickUp pour gérer le développement de votre application à votre façon.

Utilisez les statuts personnalisés de ClickUp pour suivre la progression des prototypes, de l'idéation au retour d'information et au perfectionnement.

Accélérez les processus grâce aux modèles ClickUp. Créez vos propres modèles de checklist personnalisés et appliquez-les rapidement à plusieurs tâches.

Obtenez des informations en temps réel sur votre projet grâce aux tableaux de bord et aux outils de rapports ClickUp. Mesurez la progression, l'utilisation des ressources et les indicateurs de performance pour adapter vos techniques de gestion de projet à vos besoins transformation agile .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/LP\_Dashboard-Update\_v5-vp9-chrome.gif Tableau de bord ClickUp /$$img/

Obtenez des informations en temps réel sur votre projet grâce aux tableaux de bord ClickUp

6. Impliquer toutes les parties prenantes

Le RAD nécessite l'implication de plusieurs parties prenantes de l'entreprise en plus de l'équipe d'ingénieurs.

Les fonctionnalités de collaboration de ClickUp, telles que les affichages partagés, l'accès invité et les formulaires de retour d'information, sont conçues pour améliorer l'engagement des parties prenantes. Utilisez ClickUp pour :

Créer un rapport de progression personnalisé pour le client/promoteur du projet

Permettre aux utilisateurs invités de participer aux discussions, de répondre aux questions, etc. des entreprises.

Partager des liens publics vers des documents/tâches pour permettre aux utilisateurs de l'entreprise d'approuver les exigences/documents

Accelerate Your RAD Race Car with ClickUp (Accélérez votre voiture de course RAD avec ClickUp)

Les logiciels doivent évoluer au rythme de la demande du marché, des besoins des clients et des produits de la concurrence. C'est précisément ce que permet le développement rapide d'applications. Pourtant, la mise en œuvre correcte des méthodes RAD peut s'avérer un véritable défi.

Avec le logiciel de développement de produits de ClickUp, vous n'avez aucun souci à vous faire.

ClickUp est conçu pour permettre le développement de logiciels collaboratifs, itératifs et centrés sur l'utilisateur. Il offre la rapidité, la précision, la qualité et l'efficacité dont RAD a besoin. Il aide les équipes interfonctionnelles à collaborer, à itérer et à créer de meilleurs produits.

Que vous utilisiez les techniques RAD pour créer un nouveau produit révolutionnaire ou pour renforcer un produit existant, ClickUp peut rapidement donner vie à votre vision.

Que vous développiez une application révolutionnaire, une solution logicielle centrée sur le client ou un outil interne pour stimuler la productivité, ClickUp fournit la structure, la flexibilité et les outils nécessaires pour donner vie à votre vision rapidement et avec réussite.

Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers le développement rapide d'applications. Essayez ClickUp gratuitement .