Les 9 meilleurs outils d'IA pour un usage personnel et pour améliorer la productivité en 2026

Vous vous souvenez des Jetsons ?

Un robot qui prépare le dîner pour toute la famille, des voitures volantes, des outils d'IA et tout ce qui est automatisé : une vie futuriste.

Même si nous ne sommes peut-être pas encore aussi axés sur l'IA que les Jetsons, les outils d'IA ont remarquablement fait leur entrée dans nos vies pour simplifier notre quotidien.

Les meilleurs outils d'IA nous rendent plus efficaces, renforcent nos compétences existantes et font de nous des personnes autonomes et organisées.

Ce qui est passionnant, c'est que la révolution de l'IA s'est généralisée, et que les outils d'IA sont désormais accessibles à tous.

Grâce à des technologies telles que l'IA générative et l'apprentissage automatique, les outils d'IA s'appuient sur de vastes ensembles de données pour nous fournir les résultats contextuels souhaités. Vous pouvez les aider à comprendre votre contexte et vos préférences spécifiques en interagissant avec eux à l'aide de simples invitations textuelles afin de générer des résultats personnalisés.

De la création d'images et de vidéos attrayantes à la recherche de réponses spécifiques dans de vastes bases de données, de la rédaction de vos e-mails à l'amélioration de votre santé, les outils d'IA à usage personnel font tout cela.

Découvrons quelques-uns des meilleurs outils d'IA à usage personnel qui vous aideront à réduire le travail manuel, à optimiser les processus et à vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Avant d'entrer dans les détails concernant les meilleurs outils d'IA à usage personnel, tenez compte de ces facteurs pour être sûr de choisir celui qui vous convient.

Facilité d'utilisation : L'outil d'IA doit disposer d'une interface intuitive, de fonctionnalités conviviales et d'une navigation simple.

Intégration : privilégiez les outils d'IA qui s'intègrent parfaitement aux autres outils que vous utilisez au quotidien, tels que les clients de e-mail, les calendriers, les outils de gestion de projet et Google Docs. Cela rationalisera votre flux de travail et vous permettra de les utiliser pour tout, qu'il s'agisse de vos besoins personnels ou de vos tâches professionnelles.

Confidentialité et sécurité : les outils d'IA à usage personnel doivent donner la priorité à la confidentialité des utilisateurs. Assurez-vous que l'outil ou le modèle d'IA que vous choisissez dispose d'un système de chiffrement des données et de politiques transparentes en matière de traitement des données afin de protéger vos informations personnelles.

Coût : Les meilleurs outils d'IA pour un usage personnel ne vous ruineront pas. Choisissez des outils proposant une version gratuite afin de pouvoir les essayer avant d'investir dans une version payante.

Automatisation : choisissez un assistant IA capable d'automatiser vos tâches routinières et répétitives, telles que les réponses aux e-mails, la rédaction de résumés de réunions, l'organisation de fichiers ou la prise de rendez-vous

Capacités d'apprentissage : pour vous aider au quotidien dans vos journées bien remplies, vous avez besoin d'un outil qui tire des enseignements de vos données, de vos préférences et de vos commentaires, et qui s'adapte en conséquence

1. ClickUp

ClickUp est l'un des meilleurs outils d'IA pour un usage personnel et professionnel. Cet outil de gestion de projet tout-en-un booste votre productivité en vous aidant à en faire plus.

ClickUp Brain combine intelligence artificielle, compréhension contextuelle, gestion des connaissances et gestion de projet. Le résultat : un assistant virtuel qui apprend de vos préférences, vous propose des recommandations personnalisées et vous fait gagner des heures.

Essayez ClickUp Brain Stimulez votre créativité avec ClickUp Brain, votre partenaire virtuel de brainstorming

En plus de fournir des réponses contextuelles à vos requêtes, ClickUp Brain automatise vos tâches, génère des résumés de contenu en un clic, rédige tout type de contenu, des e-mails aux articles de blog, et remplit automatiquement les données pour vous aider à trouver du temps pour les choses importantes — le tout à l'aide de simples invites textuelles.

De plus, ClickUp propose des centaines de modèles prédéfinis que vous pouvez utiliser pour accélérer vos tâches quotidiennes.

Télécharger ce modèle Le modèle de productivité personnelle de ClickUp est conçu pour vous aider à gagner en efficacité dans vos activités quotidiennes.

Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle de productivité personnelle de ClickUp pour organiser vos tâches personnelles par priorité et par type, attribuer des statuts personnalisés et ajouter des rappels afin de vous aider à mener à bien vos projets.

Passez de la vue Tableur à la vue Calendrier de ClickUp 3.0 pour visualiser l'ensemble de votre travail

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Obtenez des réponses instantanées et contextuelles à vos requêtes grâce à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré par excellence et votre assistant virtuel. Utilisez-le pour créer des tableaux, remplir automatiquement des modèles, générer des transcriptions de vos appels et rédiger des pages d'accueil, des e-mails et bien plus encore.

Créez un environnement de travail collaboratif partageable avec ClickUp Docs et collaborez avec vos clients sur des idées et des documents en temps réel

Planifiez vos activités et effectuez le suivi de tous vos rendez-vous à l'aide de la vue Calendrier

Créez simplement une liste de tâches polyvalente pour gérer facilement vos idées et votre travail grâce aux listes de tâches de ClickUp

Restez motivé en créant des listes pour vos objectifs personnels , vos tâches mensuelles, les livres à lire et à peu près tout le reste

Simplifiez-vous la vie en effectuant la connexion de vos applications les plus utilisées, telles que vos e-mails, messageries instantanées, calendriers, outils de suivi du temps, applications de prise de notes, et même Alexa et Google Assistant, avec ClickUp

Réfléchissez à des idées et transformez-les en tâches concrètes grâce aux tableaux blancs et aux cartes mentales ClickUp , qui vous servent de toile de fond créative.

Limites de ClickUp

L'IA n'est pas disponible dans la version gratuite

Les applications mobiles ne disposent pas nécessairement de fonctions d'IA de bout en bout

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

2. Cleo

via Cleo

Cleo est une application de gestion financière personnelle basée sur l'IA, spécialement conçue pour la génération Z. Cet outil d'IA fournit des informations financières personnalisées et des conseils adaptés à vos besoins et à votre situation financière.

Cleo propose également un outil de gestion budgétaire pour vous aider à suivre vos dépenses et à économiser davantage.

Grâce à une interface utilisateur conversationnelle, Cleo interagit avec vous comme une amie, fait des blagues et vous taquine quand vous le lui demandez. Vous pouvez interroger Cleo sur les stratégies budgétaires, l'épargne, les dépenses et tout ce qui touche aux finances.

Grâce à des informations en temps réel et à la puissance des algorithmes d'apprentissage automatique, cet outil analyse vos habitudes et vos données financières pour vous fournir des recommandations personnalisées qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers.

Les meilleures fonctionnalités de Cleo

Définissez et suivez vos budgets, obtenez une représentation visuelle de vos habitudes de dépenses et recevez des alertes en cas de dépassement du budget défini

Classez automatiquement vos transactions et obtenez un relevé détaillé de vos dépenses pour identifier les tendances de dépenses excessives

Automatisez votre épargne en transférant le montant souhaité dans le portefeuille de l'application, qui peut ensuite être transféré vers un compte d'épargne

Limites de Cleo

La création d'un portefeuille nécessite actuellement une adresse valide aux États-Unis, ce qui empêche les utilisateurs internationaux d'utiliser le portefeuille et les fonctionnalités qui y sont associées, comme les virements automatisés.

L'application se déconnecte spontanément du compte

Tarifs de Cleo

Free

Fonctionnalités bonus : 5,99 $/mois

Les fonctionnalités bonus et le portefeuille Cleo ne sont disponibles que pour les utilisateurs disposant d'une adresse aux États-Unis.

Évaluations et avis sur Cleo

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils rien que pour établir le contexte au travail. Une information clé peut être enfouie dans un e-mail, développée dans un fil de discussion Slack et documentée dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se consacrer à leur travail. ClickUp regroupe l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Gestion de projet, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Des résultats concrets : Les équipes gagnent plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp — soit plus de 250 heures par an et par personne — en éliminant les processus obsolètes de gestion des connaissances. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine de productivité supplémentaire chaque trimestre !

3. Breathhh

via Breathhh

Breathh est un outil innovant qui vous guide à travers des pratiques de pleine conscience et vous aide à atteindre la clarté mentale et la relaxation, à réduire le surmenage et à mieux vous concentrer.

L'application utilise des modèles d'IA pour fournir des conseils et de l'assistance personnalisés grâce à des exercices de respiration. Elle dispose d'une interface intuitive et simple ; l'application propose une extension Google Chrome qui affiche automatiquement les exercices au bon moment via l'application mobile.

Breathhh utilise une technologie de moteur neuronal pour analyser vos habitudes, afficher des exercices, vous proposer des exercices d'échauffement pour les épaules et les yeux, et fournir un fond sonore favorisant la relaxation et une meilleure santé mentale.

Les meilleures fonctionnalités de Breathhh

Profitez d'exercices de respiration grâce au simulateur de respiration pour des pauses intelligentes

Utilisez le journal des humeurs pour trouver un équilibre mental et développer votre intelligence émotionnelle au travail

Détendez-vous plus facilement grâce à la possibilité de masquer les bruits gênants

Limite de caractères

Certaines fonctionnalités pourraient être améliorées, comme l'ajout d'un chronomètre ou de nouveaux schémas de respiration

Tarifs de Breathhh

Free

Breathhh Ultima : 4 $/mois

Évaluations et avis sur Breathhh

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

4. Decktopus IA

via Decktopus

Decktopus est un générateur de présentations basé sur l'IA qui vous aide à créer des plans de diapositives, du contenu, des icônes, des images et des scripts pour la conception et la mise en forme de vos présentations.

Outre les présentations, vous pouvez créer un portfolio, un microsite, un entonnoir de vente, un pitch de startup, des études de cas, des propositions, des outils de génération de prospects, un lien vers votre biographie et un lien dans votre signature électronique.

Oubliez les tâches de conception manuelles telles que la modification en cours d'une image existante ou la création d'une présentation à partir de zéro.

Utilisez Decktopus pour créer automatiquement des présentations captivantes et contextuelles à partir du contenu que vous fournissez au modèle d'IA. Concentrez-vous sur le peaufinage des messages et laissez l'IA générer les images pour vos présentations.

Les meilleures fonctionnalités de Decktopus

Créez rapidement des présentations contextuelles en renseignant des détails tels que le sujet, le public cible, l'objectif et la durée souhaitée

Insérez automatiquement des images et des icônes dans vos diapositives en fonction du contexte et du contenu de celles-ci

Faites votre choix parmi un large intervalle de modèles de diapositives adaptés à différents usages, tels que les présentations de start-up, les présentations d'entreprise, les études de cas et les résumés exécutifs.

Limites de Decktopus

Les fonctions d'IA doivent être améliorées, car les résultats sont médiocres lorsque les données d'entrée sont descriptives.

Le processus actuel de création de pages nuit à l'expérience de l'utilisateur en l'empêchant d'accéder à des modèles plutôt qu'à des dispositions lorsqu'il ajoute de nouvelles pages à la présentation

Tarifs de Decktopus

Free Forever

Pro IA : 14,99 $/mois par utilisateur

IA pour l'entreprise : 48 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Decktopus

G2 : 4,6/5 (55 avis)

Capterra : 4,6/5 (57 avis)

5. Reclaim

via Reclaim IA

Reclaim est un outil d'automatisation de la planification qui vous aide à optimiser votre emploi du temps et à booster votre productivité. Outre la planification, Reclaim optimise vos stratégies de gestion du temps et vous libère du temps pour des tâches plus importantes et vos loisirs.

Cet outil d'IA analyse votre emploi du temps et votre Calendrier pour trouver du temps et mettre en place une routine pour les activités que vous souhaitez faire, comme prendre une nouvelle habitude ou vous adonner à un passe-temps.

Conçu pour un usage personnel et professionnel, Reclaim vous aide à suivre vos tâches, synchronise vos calendriers Google pour vous permettre de consacrer du temps à vos habitudes, et vous aide à prendre des pauses intelligentes pour vous détendre et trouver un équilibre entre travail et vie privée.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Découvrez le moment idéal pour vous concentrer sur votre travail dans Google Agenda en analysant vos horaires, vos priorités, vos tâches et vos engagements à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle

Automatisez la gestion de votre calendrier en le synchronisant avec votre Google Agenda existant et en activant des commandes et des notifications intelligentes pour éviter aux utilisateurs de faire des heures supplémentaires.

Optimisez votre semaine de travail et vos habitudes de productivité grâce à l'analyse du suivi du temps. Suivez le temps consacré à différentes tâches grâce à des rapports hebdomadaires sur la productivité et les performances

Les limites de Reclaim

Il n'existe pas d'application mobile

Les intégrations prennent plus de temps pour synchroniser et planifier les tâches

Tarifs de Reclaim

Free Forever pour un utilisateur unique

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : 18 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Récupérez vos évaluations et avis

G2 : 4,8/5 (66 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Découvrez ces alternatives à Reclaim!

6. Gymbuddy

via GymBuddy

Gymbuddy vous fournit des programmes d'entraînement personnalisés. Cet outil d'IA dédié à l'entraînement élabore des programmes d'exercices efficaces pour les particuliers et les coachs sportifs qui souhaitent créer des programmes de remise en forme sur mesure.

Cette application basée sur l'IA vous permet de vous entraîner à votre rythme : définissez votre niveau de forme physique, créez vos exercices et planifiez vos séances d'entraînement à l'heure qui vous convient le mieux.

Les meilleures fonctionnalités de Gymbuddy

Obtenez des forfaits d'entraînement personnalisés, adaptés à votre condition physique, à vos objectifs et à vos préférences

Trouvez le meilleur moment pour vous entraîner en fonction de votre emploi du temps grâce au planificateur d'entraînement

Créez des programmes d'entraînement personnalisés pour vos clients (utile pour les coachs sportifs)

Limites de Gymbuddy

Les programmes d'entraînement sont générés pour des périodes de deux semaines, et vous ne pouvez pas modifier la routine pendant cette période

Tarifs de Gymbuddy

Free Forever

Pour les formateurs : 20 % de commission sur toutes les ventes de programmes

Évaluations et avis sur Gymbuddy

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

7. ChatGPT

via ChatGPT

Le chatbot IA ChatGPT utilise des algorithmes de traitement du langage naturel pour répondre à vos requêtes. Comptant parmi les modèles d'IA les plus sophistiqués développés par OpenAI, cet outil de rédaction IA comprend vos entrées et y répond avec une précision remarquable.

Créez du contenu court ou long à l'aide d'invites textuelles de discussion. ChatGPT vous aide également à peaufiner des textes existants, à vérifier la grammaire, à établir des calendriers, à planifier des voyages, à rédiger des descriptions de produits et à écrire du code.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Générez des réponses dynamiques basées sur le contexte, imitant les schémas de comportement humains

Recevez des réponses personnalisées en fonction de vos requêtes, de vos interactions passées et de vos commentaires

Tirez parti de son ensemble de données vaste et varié pour couvrir un large intervalle de sujets en vue de la génération de contenu

Limites de ChatGPT

ChatGPT ne fournit pas toujours les informations les plus récentes, car ses réponses s'appuient sur des données d'entraînement dont la dernière mise à jour remonte à janvier 2022

Il s'agit d'un assistant de rédaction basé sur l'IA qui ne fournit pas d'assistance pour la génération d'images, de vidéos ou de contenus vidéo animés par l'IA.

Tarifs de ChatGPT

Free Forever

ChatGPT Plus : 20 $/mois par utilisateur

Équipe ChatGPT : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (443 avis)

Capterra : 4,6/5 (40 avis)

8. Amelia

via Amelia

Amelia est un outil d'IA d'entreprise qui propose des solutions d'engagement des employés et de service client afin d'accélérer le retour sur investissement, d'augmenter la valeur totale créée et de réduire le coût total de possession grâce à l'IA conversationnelle.

Par l'automatisation des processus RH et informatiques complexes et chronophages, Amelia permet d'offrir une expérience de prestation de services fluide.

Les meilleures fonctionnalités d'Amelia

Créez rapidement des flux de travail pour le service client grâce à l'intégration de Wow-code, au contenu prédéfini et à la compréhension du langage naturel.

Offre une communication fluide dans plus de 100 langues grâce à sa reconnaissance multi-intentions et à sa capacité à s'adapter au contexte

Entraînez l'outil à partir des données issues des discussions escaladées et des interactions avec les utilisateurs, et obtenez des indicateurs de performance

Limites d'Amelia

Une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Il manque une base de connaissances produit complète pour développer l'outil

Tarifs d'Amelia

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Amelia

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. Brightcrowd

via BrightCrowd

BrightCrowd est une plateforme dynamique qui vous aide à établir des connexions professionnelles enrichissantes en facilitant le réseautage et la collaboration.

Grâce à des fonctionnalités telles que les livres communautaires, cet outil favorise votre développement professionnel en vous permettant de créer des connexions avec des professionnels issus de divers domaines et secteurs.

Les meilleures fonctionnalités de Brightcrowd

Créez des livres numériques sur votre page pour partager des nouvelles de votre vie, vos réalisations et vos souvenirs

Entrez en contact avec des professionnels qui partagent vos compétences, vos intérêts ou vos objectifs

Mettez en avant votre expertise, votre expérience et vos intérêts professionnels pour attirer des opportunités et des collaborations

Limites de Brightcrowd

Son utilité pourrait se limiter aux groupes d'anciens élèves, aux classes universitaires, etc.

Évaluations et avis Brightcrowd

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Il existe aujourd'hui de nombreux outils d'IA destinés à un usage personnel ; ils automatisent les tâches répétitives, tant personnelles que professionnelles, et vous aident à faire plus en moins de temps. Choisissez ceux qui correspondent le mieux à vos besoins.

ClickUp est un outil de productivité basé sur l'IA et adapté aux débutants qui vous permet de travailler plus efficacement, de collaborer plus rapidement et de gérer facilement vos projets.

Découvrez toute la puissance des outils basés sur l'IA en vous inscrivant sur ClickUp pour un essai gratuit.