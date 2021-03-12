Un aperçu de l'avenir du télétravail avec Safety Wing

Un monde dirigé par des télétravailleurs se profile à l'horizon depuis longtemps, et les difficultés rencontrées en 2021 n'ont fait que le rapprocher de la réalité. À mesure que nous prenons conscience des avantages du télétravail et que les start-ups se développent pour faciliter la vie de ces travailleurs indépendants de leur emplacement géographique, nous ne pouvons que supposer que cette nouvelle main-d'œuvre à distance est là pour rester.

Mais à quoi ressemble l'avenir du télétravail et qui sont les cerveaux derrière son essor ? Discutons de certaines des nouvelles tendances du télétravail qui façonneront l'avenir du travail, ainsi que des nouvelles technologies et des entreprises qui les rendent possibles.

Le lieu de travail va-t-il changer ?

Pour résumer, le lieu de travail doit changer. Il n'y a pas d'autre solution.

Pas seulement à cause de l'éléphant dans la pièce (hum hum COVID-19), mais parce que le monde du travail était déjà en pleine mutation avant que la pandémie ne fasse la une des journaux. Les entreprises disposant de la technologie, de la clairvoyance et d'employés ouverts d'esprit ont réussi à passer du bureau à ce nouveau monde centré sur la COVID sans trop de perturbations. Celles qui ont eu du mal à s'adapter ont malheureusement rencontré de nombreux obstacles en cours de route, et certaines ont même disparu.

Avec un nombre croissant d'entreprises qui se tournent vers le télétravail, il y a eu une ruée pour aider ces travailleurs. Cet afflux massif de télétravailleurs temporaires nous a donné un aperçu incroyable de ce à quoi pourrait ressembler le monde avec une proportion plus élevée de télétravailleurs, et a ouvert encore plus d'entreprises à la possibilité d'une main-d'œuvre à distance.

Quelles sont les tendances actuelles en matière de télétravail ?

Chaque nouvelle année apporte son lot de défis, et il ne fait aucun doute que 2021 a été une année difficile pour tout le monde. Malgré les épreuves et les tribulations, certaines tendances claires se dégagent des communautés de travailleurs indépendants de l'emplacement, dont beaucoup devraient se poursuivre dans un avenir proche.

Exode urbain

Avec les mesures de confinement mises en place dans le monde entier, l'attrait des grandes villes semble être en chute libre. Les scènes sociales animées, les lieux culturels incontournables et les paysages urbains époustouflants que nous connaissons et aimons tous sont désormais à l'arrêt. À la place, nous nous retrouvons avec des loyers exorbitants, des rues vides et un manque d'espaces verts.

La COVID-19 nous a amenés nombreux à réévaluer nos priorités. La recherche d'air frais, d'espaces verts et d'un mode de vie abordable semble figurer en tête de liste, alors que beaucoup d'entre nous fuient les rues de la ville pour se réfugier à la campagne.

Logiciel innovant pour le télétravail

Nous n'exagérons pas lorsque nous affirmons que le monde du télétravail n'existerait pas sans l'aide de la technologie. Les applications de productivité, les logiciels de visioconférence, les systèmes de messagerie sécurisée et tout ce qui va avec facilitent la gestion d'une entreprise à distance sans accroc. Le besoin d'espaces de bureau permanents, ces bons vieux bâtiments traditionnels en briques et mortier, devient de plus en plus obsolète.

Qu'est-ce qui favorise la croissance du télétravail ?

Logiciel à distance.

Les progrès technologiques et les entreprises tournées vers l'avenir ont largement contribué à la généralisation du télétravail dans le monde, permettant aux télétravailleurs de transcender si facilement les frontières. Il y a quelque temps encore, l'idée du télétravail était considérée comme absurde. Mais qui pourrait leur en vouloir ? À l'époque, il n'existait pas de réseaux privés virtuels, de logiciels de conférence de groupe ou d'outils de télétravail pour vous aider à rester connecté.

De nos jours, créer une entreprise entièrement en ligne est un processus simple et direct grâce à des programmes tels que l'e-Residency estonien. Plusieurs entreprises vous aident à recruter, intégrer et rémunérer vos employés, où qu'ils se trouvent dans le monde. La gestion des équipes est plus facile que jamais grâce à la plateforme de productivité ClickUp; les réunions d'équipe peuvent être organisées en un clic avec Zoom, et vous pouvez même disposer d'une machine à café virtuelle dans des bureaux en ligne tels que TeamFlow.

Avantages sociaux pour les employés à distance

Depuis que l'idée des nomades numériques et du télétravail a vu le jour au tournant du millénaire, des penseurs avisés ont mis leurs ressources en commun et ont répondu aux attentes du marché. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'obtenir tout ce dont vous avez besoin avec seulement un ordinateur portable et une connexion Internet fiable. Les entreprises prennent conscience des avantages d'un vivier mondial de talents, mais les télétravailleurs aussi : les possibilités d'emploi ne connaissent plus de frontières géographiques. Vous n'avez plus à choisir entre les entreprises qui recrutent dans votre région, vous êtes libre de choisir parmi des entreprises du monde entier.

C'est pourquoi les entreprises ont compris qu'il ne suffit pas de proposer des positions à distance : les employés attendent certains avantages, tels qu'un horaire de travail plus flexible, une couverture santé, des congés payés, etc. Certaines entreprises construisent le meilleur avenir possible pour le télétravail grâce à des produits tels que Remote Health de SafetyWing: une assurance santé mondiale pour toute l'équipe, quel que soit son lieu de résidence. Contrairement aux entreprises traditionnelles qui embauchent localement, les entreprises à distance ont un vivier de talents plus large, ce qui fait de l'assurance santé un défi de taille. Grâce au produit unique de SafetyWing, peu importe où se trouvent vos employés, ils sont tous couverts dans le monde entier par le même forfait facilement personnalisable.

Grâce aux outils nécessaires, les entreprises qui étaient auparavant figées dans leurs habitudes s'ouvrent désormais davantage à la possibilité du télétravail. Cela génère à son tour davantage de télétravailleurs, ce qui encourage davantage d'entreprises à répondre aux besoins de ce secteur émergent. Un beau cycle de croissance durable est ainsi créé. Du moins, c'est ce que nous espérons !

Quelles sont les tendances du télétravail pour l'avenir ?

Avec deux tiers des entreprises dans le monde prévoyant de conserver les politiques de télétravail adoptées pendant la pandémie, il semble que cette tendance soit là pour durer.

L'émergence du « lieu de travail hybride »

Même si nous ne pensons pas que toutes les entreprises vont passer exclusivement au télétravail, il est probable que beaucoup d'entre elles choisissent d'adopter un système hybride. Dans ce cas, une partie de l'équipe travaille dans les locaux de l'entreprise et l'autre partie travaille à domicile. L'avantage de ce système hybride est qu'il offre à l'entreprise le meilleur des deux mondes : l'accès aux meilleurs talents à l'échelle mondiale et une plus grande flexibilité, tout en conservant une culture d'entreprise forte.

Les start-ups continueront à se concentrer sur les services de télétravail

Les travailleurs indépendants à distance et les entreprises qui souhaitent passer au télétravail sont constamment à la recherche de moyens pour rationaliser leurs opérations quotidiennes. En fait, selon le rapport 2020 Future Workforce Report publié par Upwork, 77 % des freelances affirment que la technologie a amélioré leurs chances de trouver du travail. Passer d'un lieu de travail traditionnel à un lieu de travail virtuel nécessite une approche complètement différente et un tout nouvel ensemble d'outils. À mesure que les employés de la génération Y et de la génération Z commencent à prendre le contrôle du marché, nous verrons certainement beaucoup plus d'innovations dans ce domaine.

Mettre l'accent sur le bien-être mental et la communication « dans la vraie vie »

Un problème majeur auquel sont confrontés de nombreux télétravailleurs est la solitude, principalement due au manque de connexion avec leurs collègues. Les êtres humains sont sociables par nature, et le télétravail peut être extrêmement isolant.

Tout comme il incombe aux employés de rester sociables, il incombe également à leur manager de faciliter la connectivité en temps réel entre les équipes. Les employés doivent savoir qu'ils sont un élément précieux de l'entreprise, qu'ils se trouvent dans un bureau ou sur une plage à la Barbade. Les visioconférences régulières ne sont qu'une partie de la solution. Mais à mesure que les équipes se dispersent davantage à travers le monde, les managers doivent faire preuve de plus d'imagination dans leurs activités visant à renforcer les liens.

Réduction du temps de travail

Selon un récent sondage CoSo Cloud, 77 % des télétravailleurs affirment être beaucoup plus productifs lorsqu'ils travaillent à domicile. En théorie, cette augmentation de la productivité permet aux travailleurs de raccourcir leur semaine de travail tout en conservant le même revenu. Au-delà du télétravail, de nombreuses entreprises vont à contre-courant en introduisant la semaine de quatre jours. Elles souhaitent prouver que quatre jours par semaine à productivité maximale équivalent à la même quantité de travail qu'une semaine de cinq jours à productivité réduite.

Conclusion

Il ne fait aucun doute que le télétravail pose encore des problèmes.

On peut se sentir seul, il est très facile de se laisser distraire les jours où « on n'a pas envie », et il n'y a pas de collègues autour pour vous donner le coup de pouce dont vous pourriez avoir besoin. Sans parler des obstacles que nous devons surmonter pour communiquer efficacement et en temps réel.

Heureusement, avec la vitesse à laquelle la technologie progresse et les investissements consentis dans le télétravail tant par les entreprises que par les particuliers, tout cela devrait bientôt devenir sans importance.

Certains des esprits les plus brillants au monde se réunissent pour créer des outils novateurs, des logiciels intelligents et même des villages virtuels qui pourraient remédier à tous nos problèmes liés au télétravail.

Avec une équipe solide de penseurs innovants qui soutiennent le monde du télétravail, les possibilités pour son avenir sont illimitées. C'est à nous qu'il revient de rendre le monde du télétravail meilleur et accessible à tous : grâce à la collaboration et au partage des connaissances, en imposant des normes plus strictes aux entreprises et en exigeant des soins de santé et des avantages sociaux à l'échelle mondiale, et en n'ayant pas peur de créer quelque chose qui n'existe pas encore.

Si vous êtes télétravailleur ou que vous gérez une équipe à distance, contactez-nous et dites-nous : de quoi avez-vous besoin pour faire de votre entreprise un lieu de travail agréable ?