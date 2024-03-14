Maîtriser les appels d'offres marketing : Un guide complet pour réussir

Parfois, vous avez besoin d'un peu d'aide pour lancer votre campagne de marketing ou donner vie à une initiative. C'est là qu'interviennent les fournisseurs et les agences externes de marketing numérique. Ces experts peuvent vous faire gagner du temps et des efforts en prenant en charge certains aspects de vos campagnes marketing pour lesquels votre équipe n'a pas les capacités.

La meilleure façon de s'adresser à ces experts est de créer une demande de proposition marketing (RFP). Ce document est un simple formulaire de demande, qui permet de communiquer facilement vos besoins et d'obtenir les services exacts requis pour le projet.

Nous vous expliquons ici ce qu'est un appel d'offres marketing, et notamment les éléments clés que vous devez y inclure. Nous vous proposons également un guide facile à suivre pour créer un appel d'offres marketing, des conseils pour en rédiger un qui soit efficace et des conseils pour trouver les meilleures opportunités. ✨

Qu'est-ce qu'une Demande de propositions marketing ?

Un appel d'offres marketing, ou RFP, est un document demandant des services que votre équipe ne peut pas prendre en charge en interne. Vous pouvez envoyer un appel d'offres parce que votre équipe est à bout de souffle et ne peut pas assumer de tâches supplémentaires ou parce que vous avez besoin de l'aide d'un expert qui possède des connaissances que votre équipe n'a pas.

Il s'agit d'un élément clé de la plupart des appels d'offres des forfaits marketing , en particulier pour les équipes qui ont besoin de ressources extérieures pour faire le travail. 📄

Vous pouvez envoyer votre appel d'offres marketing à une agence de marketing spécifique qui vous intéresse ou le publier en ligne sous la forme d'un formulaire de candidature ouvert pour une portée plus large. En règle générale, les fournisseurs répondent à l'appel d'offres par un devis général, des services spécifiques qu'ils peuvent offrir et un calendrier prévu pour les livrables.

Un appel d'offres diffère d'une demande d'informations (RFI) ou d'une demande de devis (RFQ). Une demande d'information est un questionnaire plus simple qui est utilisé avant une demande de proposition pour décider si les fournisseurs doivent être inclus dans la liste de diffusion. Elle permet essentiellement de présélectionner les entreprises en fonction de leurs besoins en termes de services ou de budget.

Un appel d'offres est un document qui demande des informations détaillées sur les coûts et les devis relatifs au service demandé dans un document d'appel d'offres. Alors qu'un appel d'offres demande une estimation du montant de la proposition, un appel d'offres est plus détaillé, avec des ventilations des coûts de services spécifiques en fonction de l'échéancier estimé et de l'étendue du travail.

Compréhension Demandes de propositions marketing

Les appels d'offres marketing constituent une excellente ressource pour les entreprises qui ont besoin d'une aide supplémentaire en matière de stratégie marketing, d'exécution ou de sensibilisation. La fonction d'un appel d'offres marketing est d'obtenir une aide extérieure. Non seulement cela fait gagner du temps à votre équipe, mais cela permet aussi d'établir des connexions précieuses avec des experts en marketing. 🤝

Un projet marketing peut avancer plus rapidement grâce aux appels d'offres marketing. Avec une aide extérieure, vous pouvez augmenter le nombre de campagnes que vous menez ou déplacer l'attention de votre équipe interne vers des projets marketing plus importants.

Parmi les avantages liés à l'utilisation d'un appel d'offres marketing, citons :

Élargit votre champ d'action: L'envoi d'appels d'offres permet aux experts de venir directement à vous. Cela signifie que vous pouvez établir des connexions, nouer des relations précieuses et élargir votre base de connaissances tout en faisant progresser vos initiatives

L'envoi d'appels d'offres permet aux experts de venir directement à vous. Cela signifie que vous pouvez établir des connexions, nouer des relations précieuses et élargir votre base de connaissances tout en faisant progresser vos initiatives **Une demande de propositions marketing crée un processus d'approvisionnement normalisé pour l'obtention d'une aide extérieure dans le cadre de projets. Cela réduit le risque d'erreurs de communication et rationalise la prise de décision, ce qui vous permet d'agir plus rapidement et plus efficacement

La constitution d'une base de données de partenaires et de solutions éprouvés: Chaque fois que vous lancez un appel d'offres, vous recevez des réponses de différents professionnels de l'espace marketing. L'appel d'offres définit des paramètres d'évaluation afin que vous puissiez constituer une base de données de fournisseurs potentiels expérimentés à laquelle vous pourrez faire appel lorsque vous lancerez de nouvelles campagnes

L'envoi d'un appel d'offres vous permet d'entrer en connexion avec d'autres experts en marketing et de faire avancer les projets plus efficacement.

Voici quelques scénarios dans lesquels les agences de marketing peuvent envoyer des appels d'offres :

Une équipe marketing qui souhaite développer son blog peut envoyer un appel d'offres de marketing numérique à une agence numérique ou à une agence de contenu avec des spécialistes du référencement

Un chef d'équipe marketing qui souhaite lancer un projet créatif avec un contenu visuel professionnel peut envoyer une demande de proposition de marketing numérique à une agence numérique ou à une agence de contenu disposant de spécialistes du référencementbriefing créatif Pour trouver la bonne agence partenaire

Un service marketing aide l'équipe produit à lancer une nouvelle fonctionnalité et enverra un appel d'offres à des agences de publicité pour obtenir de l'aide pour annoncer le lancement

Une société de marketing qui a rencontré un problème avec une campagne sur les médias sociaux peut créer un appel d'offres pour obtenir l'aide de sociétés de relations publiques (RP) afin de gérer la tempête médiatique

Une entreprise de type "brick-and-mortar" souhaite créer un site web et vendre des produits en ligne. Elle décide d'envoyer un appel d'offres à des experts en marketing des médias sociaux et à des développeurs de sites web pour créer son site web, son image de marque et sa présence en ligne

Les composantes d'un Demande de propositions marketing

Chaque appel d'offres marketing est différent, mais il doit contenir un ensemble de paramètres standard. Les informations que vous inclurez ou les services que vous demanderez changeront, mais vous voudrez toujours inclure des détails clés dans chaque document. ✅

Voici les éléments essentiels à inclure dans votre appel d'offres marketing :

Informations sur l'entreprise: Avant de demander aux gens de vous aider, il faut qu'ils sachent qui vous êtes. Incluez des informations de base sur votre entreprise, comme son nom, sa fonction principale ou sa mission, et les types de produits ou de services que vous proposez

Avant de demander aux gens de vous aider, il faut qu'ils sachent qui vous êtes. Incluez des informations de base sur votre entreprise, comme son nom, sa fonction principale ou sa mission, et les types de produits ou de services que vous proposez Informations de contact: Indiquez le nombre de numéros de téléphone et d'e-mails des personnes clés qui s'occupent du projet. Dans certains cas, il peut s'agir du responsable de l'équipe marketing. Dans le cas d'initiatives plus importantes, vous pouvez inclure plusieurs points de contact issus de plusieurs services

Indiquez le nombre de numéros de téléphone et d'e-mails des personnes clés qui s'occupent du projet. Dans certains cas, il peut s'agir du responsable de l'équipe marketing. Dans le cas d'initiatives plus importantes, vous pouvez inclure plusieurs points de contact issus de plusieurs services Aperçu du projet et objet de l'appel d'offres : Énoncez clairement l'objet de l'appel d'offres, y compris les objectifs que vous poursuivez et les ressources que vous recherchez. Plus vous serez succinct, plus vous aurez de chances d'obtenir des réponses pertinentes à votre appel d'offres

Énoncez clairement l'objet de l'appel d'offres, y compris les objectifs que vous poursuivez et les ressources que vous recherchez. Plus vous serez succinct, plus vous aurez de chances d'obtenir des réponses pertinentes à votre appel d'offres Critères d'évaluation: Mettez en évidence les critères de sélection que vous utiliserez pour évaluer les candidats. Dans la plupart des cas, le processus de sélection inclura des éléments tels que l'expérience dans le domaine, le prix ou des services spécifiques

Mettez en évidence les critères de sélection que vous utiliserez pour évaluer les candidats. Dans la plupart des cas, le processus de sélection inclura des éléments tels que l'expérience dans le domaine, le prix ou des services spécifiques Conditions d'admission: Indiquez comment les candidats doivent postuler (par exemple, via un portail en ligne, en utilisant un formulaire d'envoi spécifique ou en envoyant une lettre d'invitation)proposition d'entreprise à l'e-mail du contact principal). Veillez à inclure toutes les exigences spécifiques pour que les propositions soient prises en considération

Indiquez comment les candidats doivent postuler (par exemple, via un portail en ligne, en utilisant un formulaire d'envoi spécifique ou en envoyant une lettre d'invitation)proposition d'entreprise à l'e-mail du contact principal). Veillez à inclure toutes les exigences spécifiques pour que les propositions soient prises en considération Calendrier de sélection: Indiquez le calendrier de votre projet et l'échéance estimée pour les services que vous demandez. Ainsi, seuls les fournisseurs, qui peuvent respecter votre échéancier, se porteront candidats

Indiquez le calendrier de votre projet et l'échéance estimée pour les services que vous demandez. Ainsi, seuls les fournisseurs, qui peuvent respecter votre échéancier, se porteront candidats Détails du budget: Ne perdez pas de temps à examiner des propositions qui dépassent votre budget. Dans votre appel d'offres marketing, énoncez les détails de votre budget et décrivez brièvement le processus de négociation si le soumissionnaire est sélectionné

Création de votre DDP pour les services de marketing

Que vous souhaitiez une assistance en matière de communication marketing, que vous recherchiez une assistance publicitaire ou que vous ayez besoin de lancer de grandes campagnes plus rapidement, utilisez ce guide pour créer votre appel d'offres. Tout ce que vous devez savoir pour rédiger un appel d'offres de services de marketing est abordé ci-dessous la gestion de projet marketing des stratégies pour faire le travail.

Démarrez avec un modèle

Facilitez-vous la vie en utilisant un modèle, comme le modèle Modèle d'appel d'offres pour le développement web de ClickUp -pour créer le cadre de votre demande. Bien que ce modèle s'adresse spécifiquement aux équipes de marketing à la recherche d'une assistance externe en matière de développement web, vous pouvez trouver des modèles pour tous les types d'appels d'offres.

Suscitez la créativité, créez des modèles ou générez de la copie à la vitesse de l'éclair avec le meilleur partenaire de brainstorming au monde

Facilitez cette étape à l'aide d'outils tels que ClickUp AI pour remplir automatiquement des informations clés telles que les coordonnées de votre entreprise et les informations relatives à votre expérience. Créez votre appel d'offres en Documents ClickUp qui vous permet de collaborer avec d'autres membres de l'équipe pour rédiger une demande plus efficace. Utilisez la fonctionnalité d'incorporation pour inclure des tableaux ou des diagrammes qui rendent votre demande de propositions plus attrayante.

Identifier les fournisseurs potentiels et envoyer l'appel d'offres RFP

Maintenant que vous avez votre appel d'offres, vous devez le mettre à la disposition des fournisseurs potentiels. Vous pouvez ratisser large en publiant l'appel d'offres sur votre site et en invitant tout le monde à postuler. Vous pouvez également contacter des agences spécifiques avec lesquelles vous avez intérêt à travailler.

Si vous optez pour cette dernière solution, il est utile de dresser une liste de fournisseurs. Avec l'aide de Marketing de ClickUp grâce aux fonctionnalités de ClickUp, y compris la gestion des relations avec les clients (CRM), vous pouvez créer une base de données de vendeurs. Utilisez des champs personnalisés dans la base de données de ClickUp logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp pour qualifier les fournisseurs potentiels ou indiquer leur volonté de participer si vous les avez déjà contactés auparavant.

Utilisez ce modèle de processus d'appel d'offres pour aider tout le monde à rester sur la même page lors de l'évaluation des propositions des fournisseurs et de la gestion du processus d'appel d'offres.

Créez des champs personnalisés pour suivre chaque proposition et ajoutez des drapeaux de priorité pour mettre en évidence les propositions spécifiques qui répondent à vos besoins. Différentes vues - notamment des tableaux Kanban, des vues Calendrier et des diagrammes de Gantt - facilitent l'évaluation de tous les candidats sur un pied d'égalité et le suivi de la progression.

Afficher et gérer rapidement les Automatisations actives et inactives dans les Espaces avec les mises à jour et les descriptions des utilisateurs La gestion de projet de ClickUp les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp permettent également de rationaliser les flux de travail, grâce à des automatisations qui font passer les appels d'offres dans votre pipeline de travail. Ajoutez des déclencheurs pour affecter instantanément quelqu'un de l'équipe à l'examen d'une demande dès qu'elle est soumise. Définissez des permissions personnalisées pour simplifier la prise de décision et incluez des dépendances pour créer des flux de travail qui montrent quelles tâches bloquent les prochaines étapes du processus d'examen.

Suivi

Après avoir sélectionné un fournisseur, il est essentiel d'assurer un suivi et d'intégrer un forfait de messagerie clair. Vous devez contacter le fournisseur qui a remporté l'appel d'offres et les candidats qui n'ont pas été retenus. Comme pour les autres appels d'offres de l forfaits marketing et stratégies, adaptez votre réponse aux différentes catégories de candidats.

Si vous avez contacté une poignée de fournisseurs, vous pouvez envoyer un e-mail personnel à chacun d'entre eux. Si vous avez ratissé plus large, vous pouvez classer les prestataires dans les catégories suivantes : "non qualifié", "qualifié mais hors budget" ou "qualifié mais ne correspondant pas au profil recherché" En fonction de ces catégories, vous pouvez envoyer des réponses par e-mail personnalisées à plusieurs candidats en leur indiquant pourquoi ils n'ont pas été retenus.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Email-in-ClickUp-gif.gif Envoi d'un e-mail à l'aide de ClickUp /$$$img/

Gérez vos e-mails et votre travail en un seul endroit : envoyez et recevez des e-mails n'importe où dans ClickUp, créez des tâches à partir d'e-mails, mettez en place des automatisations, joignez des e-mails à n'importe quelle tâche, et bien plus encore.

Dans vos messages, indiquez clairement que toutes les parties prenantes ont apprécié la candidature et précisez les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été sélectionnées. Restez professionnel et bref, et indiquez si vous avez l'intention de reprendre contact avec eux pour de futurs projets.

Finding Marketing RFP Opportunités

Si vous avez des services à proposer à d'autres agences, vous pouvez utiliser plusieurs canaux pour trouver des appels d'offres d'autres entreprises et y répondre afin de développer votre propre entreprise. 🙌

Voici quelques-uns des meilleurs canaux et plateformes pour trouver des appels d'offres marketing :

Médias sociaux : Certaines organisations publient des appels d'offres sur leurs canaux de médias sociaux - LinkedIn étant le plus courant, bien que Twitter arrive juste derrière

Certaines organisations publient des appels d'offres sur leurs canaux de médias sociaux - LinkedIn étant le plus courant, bien que Twitter arrive juste derrière Bases de données d'appels d'offres et avis publics: Les agences gouvernementales sont tenues de publier leurs appels d'offres, et nombre d'entre elles le font sur des portails en ligne, tels que le site Web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA)Base de données des appels d'offres. Ces bases de données sont généralement consultables, ce qui vous permet de filtrer par secteur d'activité ou par service

Les agences gouvernementales sont tenues de publier leurs appels d'offres, et nombre d'entre elles le font sur des portails en ligne, tels que le site Web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA)Base de données des appels d'offres. Ces bases de données sont généralement consultables, ce qui vous permet de filtrer par secteur d'activité ou par service Recherche sur Internet: Certaines entreprises publient leurs appels d'offres sur leur propre site web ou sur des sites d'information et des bases de données. Pour les trouver, utilisez des moteurs de recherche et tapez le secteur ou les services et les mots "RFP" pour trouver des résultats pertinents

Tips for Writing a Great Response to a Marketing RFP (Conseils pour rédiger une excellente réponse à un appel d'offres en matière de marketing)

Vous savez comment rédiger un appel d'offres pour demander des services à des fournisseurs, mais qu'en est-il si vous souhaitez répondre à des appels d'offres avec vos propres offres ? Nous vous proposons ici des conseils et des bonnes pratiques pour rédiger une réponse à un appel d'offres marketing. ✍️

Si vous voulez décrocher des clients avec succès en répondant à un appel d'offres, vous devez faire un travail de fond. À cet effet, faites des recherches sur l'entreprise. En apprenant ce qui motive l'entreprise, vous pourrez adapter votre candidature à ce qu'elle recherche précisément. Cherchez à savoir si l'entreprise a déjà lancé des appels d'offres et qui a remporté l'appel d'offres. À ce stade, essayez de déterminer ce qu'elle a fait de bien et reproduisez-le.

Il est également essentiel de vous assurer que vous êtes qualifié. Vous ne voulez pas perdre de temps à postuler à des offres si vous ne pouvez pas répondre aux exigences. Lisez attentivement et suivez toutes les instructions si vous faites acte de candidature, et posez des questions si vous avez besoin d'éclaircissements.

ClickUp Docs permet aux commandes de formatage riche et de slash de travailler plus efficacement

Voici quelques exemples de réponses réussies à des appels d'offres :

Réponse avec des livrables: "Notre équipe de contenu est agile. Nous créons du contenu humain - et non des pièces d'IA au fil de l'eau - pour établir une connexion avec les lecteurs, construire votre audience et développer votre image de marque."

"Notre équipe de contenu est agile. Nous créons du contenu humain - et non des pièces d'IA au fil de l'eau - pour établir une connexion avec les lecteurs, construire votre audience et développer votre image de marque." Démontrer votre expertise: "Nous utilisons une approche empathique pour répondre à vos besoins en matière de relations publiques. Dans le cadre de projets antérieurs, notre équipe de sécurité a créé des rapports d'incidents et des articles de presse pour expliquer ce qui n'a pas fonctionné, comment nous avions prévu de le coller et ce à quoi les clients pouvaient s'attendre. Tout en assurant aux clients que leurs meilleurs intérêts étaient pris en compte, nous avons également établi le client comme un leader en qui l'on pouvait avoir confiance."

"Nous utilisons une approche empathique pour répondre à vos besoins en matière de relations publiques. Dans le cadre de projets antérieurs, notre équipe de sécurité a créé des rapports d'incidents et des articles de presse pour expliquer ce qui n'a pas fonctionné, comment nous avions prévu de le coller et ce à quoi les clients pouvaient s'attendre. Tout en assurant aux clients que leurs meilleurs intérêts étaient pris en compte, nous avons également établi le client comme un leader en qui l'on pouvait avoir confiance." Laissez les clients faire le travail pour vous avec un témoignage: "Comment pouvons-nous vous aider ? Nous allons laisser nos clients montrer la valeur que nous apportons et pourquoi nous avons remporté des dizaines d'appels d'offres par le passé : "L'équipe chargée de la stratégie de marque de la société a respecté l'étendue de notre projet, n'a pas dépassé le budget et a fait tout cela en un temps record. Grâce à des canaux de communication clairs, nous avons toujours su où en était le projet et ce qui allait suivre - sans aucune surprise."

Rédiger une réponse à un appel d'offres ne consiste pas seulement à inclure des informations pertinentes. Il est également important d'omettre certains éléments.

Voici ce qu'il ne faut pas inclure dans un appel d'offres :

**Les entreprises se demanderont pourquoi vos services sont beaucoup moins chers et penseront peut-être que c'est parce que vous offrez moins de valeur. Au lieu de cela, utilisez une tarification basée sur la valeur pour créer un devis équitable qui reflète votre expertise et justifie le temps que vous y consacrez

Copier et coller les réponses: Chaque réponse à un appel d'offres doit être adaptée à la proposition spécifique. Les réponses copiées signifient que vous avez moins de chances d'obtenir le contrat, et vous pouvez créer de la confusion si vous copiez des informations qui ne sont pas pertinentes

Chaque réponse à un appel d'offres doit être adaptée à la proposition spécifique. Les réponses copiées signifient que vous avez moins de chances d'obtenir le contrat, et vous pouvez créer de la confusion si vous copiez des informations qui ne sont pas pertinentes Trop de jargon technique: Si une entreprise envoie un appel d'offres, elle peut avoir besoin d'aide en termes de connaissances dans le domaine concerné. Si votre proposition est trop technique, elle risque de ne pas comprendre la valeur que vous offrez ou d'avoir l'impression qu'elle n'est pas adaptée

Foire aux questions courantes

Vous voulez en savoir plus ? Voici les questions les plus fréquemment posées sur les appels d'offres.

1. Qu'est-ce qu'une DDP pour le marketing et l'image de marque?

Ce type d'appel d'offres est une proposition envoyée par une entreprise à des fournisseurs qui proposent des services de marketing et de stratégie de marque.

2. À faire pour trouver des appels d'offres de marketing?

Si vous souhaitez postuler à des appels d'offres marketing, consultez des sites tels que LinkedIn, Twitter et les portails sur lesquels les agences gouvernementales et les entreprises publiques publient leurs appels d'offres.

3. Est-ce qu'un DDP est une information publique?

Le secteur privé ne fait pas obligation de rendre les appels d'offres publics. Toutefois, les agences gouvernementales et les entreprises du secteur public sont tenues de faire figurer les appels d'offres sur la liste des informations publiques.

Instructions finales sur Les appels d'offres pour le marketing et la publicité

Les appels d'offres dans le domaine du marketing et de la publicité sont des outils clés pour obtenir une expertise extérieure afin de compléter vos projets existants. Ils vous permettent d'élaborer de meilleures campagnes et d'offrir de meilleurs services à vos clients, sans devoir consacrer du temps à d'autres activités internes.

Pour créer un bon appel d'offres marketing, il est important d'inclure des sections clés, de tirer parti d'outils comme l'IA pour simplifier le processus, et d'utiliser un logiciel pour suivre les réponses et stocker des données analytiques pour vos campagnes. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer à élaborer de meilleurs appels d'offres marketing. Grâce aux outils d'IA et aux modèles intégrés, vous pouvez créer des ébauches et des grandes lignes pour vos appels d'offres en quelques secondes. Associé à des fonctionnalités de gestion de projet et à des affichages multiples, il est facile de gérer le processus d'appel d'offres du début à la fin. 💪