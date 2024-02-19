Comment restructurer une organisation dans les règles de l'art ?

Facebook, le géant des médias sociaux, s'est restructuré avec succès en 2018. En 2018, Facebook a annoncé un changement.. axé sur trois domaines de produits principaux pour résoudre les problèmes de cybersécurité et améliorer le développement des produits, y compris les nouvelles technologies comme la blockchain. Cette décision stratégique a stimulé leur croissance.

Des entreprises comme Google, Disney et Tesla se sont également souvent restructurées pour stimuler la croissance, devenir plus efficaces et redynamiser leur entreprise.

Cela montre à quel point il est important de comprendre la restructuration organisationnelle tout en s'adaptant aux nouvelles conditions du marché, aux avancées technologiques et à l'évolution des attentes des clients. La restructuration aide une organisation de grande envergure à naviguer dans le changement et à atteindre la réussite à long terme qu'elle recherche.

Si vous souhaitez donner un coup de fouet à votre entreprise, améliorer la fidélisation des clients et de rester compétitif, des changements au sein de votre entreprise pourraient s'avérer nécessaires. Voyons comment vous pouvez restructurer votre organisation à l'aide de quelques stratégies et étapes éprouvées.

Qu'est-ce que la restructuration organisationnelle ?

La restructuration organisationnelle est la modification délibérée du cadre interne d'une entreprise, notamment de sa structure, de ses processus, de ses rôles professionnels, de ses relations de rapports et de sa culture. Elle implique des changements dans l'organisation des services, la composition de la main-d'œuvre, les entités juridiques et la mise en place simultanée d'un système de gestion des ressources humaines et d'un système de gestion des risques l'élaboration simultanée de nouvelles stratégies de croissance .

La restructuration donne une nouvelle orientation à l'organisation. Elle joue un rôle essentiel dans le maintien de la croissance et de la compétitivité de l'entreprise en :

Stimulant l'efficacité: Elle permet de supprimer les redondances, de rationaliser les flux de travail et d'optimiser l'allocation des ressources

Elle permet de supprimer les redondances, de rationaliser les flux de travail et d'optimiser l'allocation des ressources **Il permet à votre organisation de répondre rapidement aux tendances changeantes du marché et aux demandes des clients

Améliorer la rentabilité: Elle réduit le gaspillage et contrôle les dépenses opérationnelles

Elle réduit le gaspillage et contrôle les dépenses opérationnelles Favoriser l'innovation: La restructuration organisationnelle crée un environnement propice aux nouvelles idées et à l'expérimentation

La restructuration organisationnelle crée un environnement propice aux nouvelles idées et à l'expérimentation Motivation des employés: Elle permet d'aligner les rôles sur les forces et les aspirations individuelles

Si toutes les organisations convoitent ces avantages, ce ne sont pas les seules raisons qui poussent les entreprises à se restructurer.

Raisons de la restructuration organisationnelle

Voici quelques facteurs importants qui peuvent déclencher la restructuration d'une organisation :

1. Changement de l'environnement de l'entreprise

Les industries sont dynamiques et soumises à une évolution constante du marché.

Des changements structurels sont souvent nécessaires pour s'adapter aux avancées technologiques, à l'évolution des préférences des clients, aux conditions de marché en constante évolution ou aux nouveaux concurrents.

Par exemple, l'impact du COVID-19 a conduit de nombreuses entreprises à opérer un virage stratégique pour assurer leur survie.

2. Nécessité d'une restructuration financière

La nécessité d'une restructuration financière conduit souvent à un changement organisationnel. Elle est généralement causée par des facteurs tels qu'un endettement excessif, des problèmes de flux de trésorerie, une baisse de la rentabilité ou des changements dans les conditions du marché.

Le processus peut vous amener à prendre diverses mesures, telles que la restructuration de la dette, la vente d'actifs, des initiatives de réduction des coûts ou la restructuration du capital. Ces mesures permettent de stabiliser les finances et d'améliorer la santé financière de l'organisation.

3. Améliorer l'efficacité

L'amélioration des performances de l'entreprise ou l'exploration de nouvelles opportunités peuvent inviter à des initiatives de restructuration. Dans ce cas, la rationalisation des opérations, la réduction des redondances et l'optimisation de l'efficacité de l'entreprise sont autant d'éléments essentiels à la réussite d'un projet de restructuration l'allocation des ressources peuvent être les objectifs du processus de restructuration.

4. Changements culturels

Cultiver une nouvelle culture d'entreprise mettant l'accent sur la collaboration ou l'innovation peut nécessiter des changements structurels.

Les changements de propriété, tels que les fusions ou les acquisitions, déclenchent souvent des initiatives de restructuration visant à aligner l'entreprise sur la vision de l'entité acquéreuse.

Selon la dépendance, il peut y avoir différents types de restructuration organisationnelle.

Types de restructuration organisationnelle

Une entreprise peut se restructurer de différentes manières, en fonction des besoins et des objectifs propres à l'organisation. Voici quelques approches courantes :

1. Restructuration des ressources humaines

La restructuration des RH se concentre sur les changements au niveau des effectifs, tels que la mise en œuvre de nouveaux programmes de formation, la création de nouveaux manuels pour les employés et les diagrammes organisationnels, la requalification des employés, la révision des stratégies de gestion des talents ou l'ajustement des niveaux de personnel et des structures de rémunération.

2. Restructuration juridique

Des ajustements organisationnels sont nécessaires lorsque la propriété ou le cadre juridique change. Il peut s'agir de modifier la structure juridique de l'organisation, par exemple en déposant le bilan, en fusionnant avec une autre organisation ou en subissant une restructuration de la dette.

3. Désinvestissement

Le désinvestissement consiste à vendre des entreprises peu performantes afin de simplifier les opérations et de se concentrer sur les compétences de base. L'un des principaux objets du forfait de réorganisation est d'accroître la rentabilité.

La cession peut également permettre d'aligner le portefeuille de l'entreprise sur ses objectifs stratégiques et d'améliorer la compétitivité de l'entreprise.

4. Restructuration de la réduction des coûts

La restructuration à des fins de réduction des coûts consiste à réduire les coûts administratifs et opérationnels par l'automatisation ou la réduction des effectifs. Elle comprend souvent l'externalisation de projets, la renégociation de contrats et la consolidation des ressources afin de réduire les coûts.

5. Redressement

Un redressement est une approche globale visant à sauver une entreprise en difficulté, qui implique souvent une restructuration financière, des changements opérationnels, des rachats d'entreprises et des remaniements de la direction. Vous pouvez également envisager de modifier votre offre de produits ou de services afin d'inverser une baisse de performance.

Bonus: Modèles de charte d'équipe !

La restructuration est un processus complexe qui nécessite une planification et une exécution minutieuses. Suivez les étapes suivantes pour créer une structure organisationnelle bien définie :

Étape 1 : Audit et analyse

Procédez à une évaluation approfondie de l'état passé et actuel de votre organisation et identifiez les défis potentiels et les domaines à améliorer.

Suivez et contrôlez les tâches, les délais et la progression de votre équipe avec les tableaux de bord ClickUp

Utiliser Tableaux de bord ClickUp pour visualiser les indicateurs clés et les rapports de progression. Il simplifie le mappage des processus , planification des ressources et la gestion de projet, et améliore la dynamique de l'équipe et la collaboration.

Les visualisations personnalisables et les données en temps réel dans les tableaux de bord vous permettent de suivre facilement la progression, d'identifier les goulets d'étranglement et de prendre des décisions fondées sur des données.

Vous pouvez également accroître la productivité globale en conservant toutes les informations relatives au projet dans un emplacement centralisé, auquel tous les membres de l'équipe peuvent accéder sans perdre de temps dans les allers-retours pour les mises à jour.

Avec ClickUp, vous disposez d'une plateforme centralisée qui regroupe tous les actifs, les calendriers, la communication, les projets, les bases de données et les documents liés à la restructuration. Ces informations vous aident à réaliser des audits et des analyses approfondies.

Étape 2 : Paramétrage des objectifs

Une fois que vous avez analysé la situation actuelle, l'étape suivante consiste à fixer des objectifs pour le processus de transition. L'équipe dirigeante doit formuler clairement les résultats souhaités du processus de restructuration et s'assurer qu'ils s'inscrivent dans la stratégie globale de l'organisation.

Fixez des cibles claires et atteignez la réussite avec ClickUp Objectifs

Utiliser Objectifs ClickUp pour fixer des paramètres clairs en matière de restructuration. Suivez visuellement la progression et assurez-vous que tous les membres de l'équipe sont alignés sur les objectifs fixés pour la restructuration.

Visualisez vos idées avec les cartes mentales ClickUp

Organisez des séances de remue-méninges et recueillez des commentaires en collaboration avec Cartes mentales ClickUp . Vous pouvez facilement créer et personnaliser des cartes mentales, planifier des projets et collaborer avec votre équipe pour introduire et gérer le changement.

Cela vous aidera grandement à forfaiter le type de restructuration et les stratégies nécessaires.

Étape 3 : Planification et mise en œuvre

Une fois les objectifs définis, vous pouvez élaborer un forfait détaillé décrivant les changements à mettre en œuvre, les échéanciers associés et les ressources qui doivent y être affectées. Gestion du changement est cruciale pour assurer une transition en douceur et minimiser les perturbations.

Pour restructurer efficacement l'organisation, il est important d'impliquer les parties prenantes par une communication proactive et de répondre à leurs préoccupations.

Vous pouvez obtenir l'adhésion des parties prenantes en expliquant clairement la raison d'être et les avantages de la restructuration.

En outre, envisagez de fournir des opportunités de formation et de développement afin de doter les employés des compétences et des connaissances nécessaires dans la nouvelle structure de l'entreprise. Enfin, veillez à ce que les dirigeants s'engagent fermement en faveur de la restructuration. Pour ce faire, il convient d'assister les employés et de montrer l'exemple.

Si vous vous sentez dépassé par l'énormité et la complexité du projet, vous pouvez utiliser des modèles préétablis comme le Le modèle de plan de gestion du changement de ClickUp ou le modèle de plan de gestion du changement de Modèle de plan de gestion du changement ClickUp peut réduire la charge.

Télécharger le modèle

Ces modèles fournissent un cadre structuré pour définir le forfait, identifier les tâches et attribuer les responsabilités liées à la restructuration.

Télécharger le modèle

Décomposez le forfait de restructuration en tâches gérables grâce à Listes ClickUp et affichez les détails en fonction de votre style préféré, comme la vue Gantt, la vue Équipe ou la vue Tableau. Utiliser Champs personnalisés ClickUp pour saisir des détails spécifiques relatifs à la restructuration. Suivez visuellement la progression et identifiez les goulets d'étranglement potentiels.

Vous pouvez utiliser ces modèles pour clarifier les résultats souhaités d'un fournisseur prestataire, afin que tout le monde se concentre sur la réussite de la transition.

Étape 4 : Communication

Exécutez le forfait de restructuration avec diligence, en assurant une communication Effacée avec des modèles efficaces l'assistance des employés et le respect des considérations juridiques et éthiques.

Communiquer le forfait de restructuration de manière transparente et efficace à toutes les parties prenantes, en répondant aux préoccupations et en atténuant les résistances.

Collaborez en temps réel avec ClickUp Chat

Vous pouvez utiliser ClickUp Discuter pour une communication en temps réel. Partagez les mises à jour, répondez aux préoccupations et créez de la transparence tout au long du processus de restructuration. Cela permettra également de répondre aux requêtes des employés concernant le changement.

Créez, partagez et collaborez sur les nouvelles politiques et procédures découlant de la restructuration avec ClickUp Documents . Rendez-les facilement accessibles à tous les membres de l'équipe. Pour les informations confidentielles, contrôlez l'accès et veillez à ce que seules les parties prenantes concernées puissent afficher et modifier les documents.

Étape 5 : Suivi et évaluation

Une restructuration réussie ne se fait pas du jour au lendemain. Vous devez surveiller en permanence la progression et l'impact du processus de restructuration et procéder aux ajustements nécessaires. Identifiez les domaines à améliorer et adaptez votre forfait en conséquence.

Capturez des réponses pour une action rapide avec ClickUp Forms

Réalisez des sondages ou des enquêtes avec Formulaires ClickUp pour recueillir les réactions des salariés et des parties prenantes sur l'impact de la restructuration. Analysez le retour d'information et répondez aux préoccupations soulevées.

Discutez ensuite des enseignements tirés et réfléchissez à des améliorations continues pour l'organisation nouvellement restructurée.

Vous pouvez également vous inspirer de la théorie du "Nudge" pour relever les nombreux défis qui se présenteront au cours de la restructuration.

La théorie du Nudge

La théorie du coup de pouce, popularisée par Richard Thaler et Cass Sunstein dans leur livre Nudge, propose que des indices environnementaux subtils puissent influencer nos décisions sans coercition. Elle utilise nos biais cognitifs inhérents pour nous "pousser" vers des comportements perçus comme plus souhaitables.

Les restructurations organisationnelles se heurtent souvent à des résistances dues à l'incertitude, à la peur du changement et à l'inertie. La théorie de l'influence peut aider les dirigeants à relever ces défis en comprenant :

L'architecture des choix: Les entreprises peuvent concevoir les choix disponibles en les présentant différemment et en mettant en évidence des options spécifiques qui sont plus attrayantes et susceptibles d'être choisies. Cela permet aux entreprises d'influencer les préférences des clients et les résultats des décisions

Les entreprises peuvent concevoir les choix disponibles en les présentant différemment et en mettant en évidence des options spécifiques qui sont plus attrayantes et susceptibles d'être choisies. Cela permet aux entreprises d'influencer les préférences des clients et les résultats des décisions Biais comportementaux: Les dirigeants peuvent utiliser des "nudges" pour guider les individus vers des comportements préférés. Ces incitations sont basées sur des schémas prévisibles de la pensée humaine tels que l'aversion à la perte, la Révision sociale et l'effet de dotation

Les dirigeants peuvent utiliser des "nudges" pour guider les individus vers des comportements préférés. Ces incitations sont basées sur des schémas prévisibles de la pensée humaine tels que l'aversion à la perte, la Révision sociale et l'effet de dotation Renforcement positif: Les organisations peuvent utiliser les nudges comme des récompenses, de la reconnaissance ou du feedback social pour encourager les actions souhaitées, en créant des associations positives avec elles

Supposons que votre organisation mette en place un nouveau système de gestion de la relation client (CRM) afin d'améliorer l'efficacité et le service à la clientèle, et que certains employés résistent au changement, invoquant la méconnaissance et la peur des perturbations. Dans ce cas, vous pouvez architecturer les choix de la manière suivante :

Pendant la formation, mettez l'accent sur la façon dont le nouveau CRM profitera à chaque employé (par exemple, achèvement plus rapide des tâches, accès plus facile aux données)

Pré-remplir les tableaux de bord individuels pour donner la priorité aux tâches et aux informations pertinentes pour leur rôle, afin de rendre leur expérience initiale plus fluide

Vous pouvez également utiliser la gamification à des fins de renforcement positif. Attribuez des points ou des badges aux personnes qui achèvent des tâches dans le nouveau système de gestion de la relation client, afin de susciter un sentiment d'accomplissement et de compétition amicale parmi les employés.

N'oubliez pas que les incitations ne sont pas destinées à être manipulées. Ils doivent être transparents, éthiques et respectueux des choix individuels. Vous pouvez vous en assurer en suivant quelques étapes simples :

Comprendre les préoccupations de vos employés et concevoir des nudges qui leur correspondent

Combiner les nudges avec d'autresgestion du changement comme une communication claire, la formation et l'assistance

Montrer comment les changements amélioreront le bien-être des individus et de l'organisation

Souligner les avantages de l'adoption de la nouvelle structure de l'entreprise par rapport à la persistance de l'ancienne

Laisser une certaine flexibilité aux individus pour qu'ils s'adaptent à leur propre rythme

Stratégies post-restructuration

Après la restructuration d'une organisation, vous devez assurer une transition en douceur et maintenir le moral des employés. Voici quelques stratégies qui vous aideront à atteindre les mêmes objectifs dans tous les services :

1. Maintenir la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI)

La diversité, l'équité et l'inclusion vont au-delà de la conformité légale. Elle cultive un sentiment d'appartenance, améliore la prise de décision et renforce l'innovation.

À faire :

Veiller à ce que le leadership post-restructuration reflète la diversité de votre personnel

Former les cadres et les employés à reconnaître et à atténuer les préjugés inconscients

Suivez les indicateurs de l'IED tout au long du processus de réorganisation et au-delà

Offrir des espaces sûrs aux employés pour qu'ils puissent se connecter et défendre des points de vue divers

Utiliser un langage inclusif

2. Articuler la nouvelle proposition de valeur pour le repositionnement de l'organisation

Les employés doivent comprendre le "pourquoi" des changements culturels de l'organisation et la manière dont ils contribuent à sa réussite future.

À faire :

Expliquer la raison d'être de la restructuration en termes simples et gratuits

Insister sur la façon dont le nouveau changement créera de la valeur pour les employés, les clients et les parties prenantes

Partager la vision et les forfaits de croissance de l'organisation pour susciter l'enthousiasme et l'adhésion

Tenir les employés informés par le biais de plusieurs canaux tout au long de la transition

3. Assurer la satisfaction professionnelle de l'ensemble du personnel

Les employés satisfaits sont plus productifs, plus engagés et moins susceptibles de partir.

À faire :

Mettez en place un système d'évaluation et de gestion des performances aligné sur la restructuration réussie et ses objectifs. Les évaluations peuvent vous aider à déterminer les compétences requises pour les nouveaux rôles, à identifier les besoins en formation et à répondre aux préoccupations en matière de sécurité de l'emploi. Elles permettent d'adapter la formation et de suivre la progression des performances individuelles et organisationnelles

Doter les salariés des compétences nécessaires pour réussir dans leurs nouveaux rôles

Assister les salariés dans leurs choix de carrière au sein de la nouvelle structure organisationnelle

4. Adopter les modèles de croissance des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée (SARL)

Après la restructuration, les grandes organisations peuvent optimiser l'allocation des ressources, rationaliser les opérations et éventuellement réaliser des économies de coûts grâce à des économies d'échelle. Cela permet de libérer des ressources pour des initiatives de croissance.

La nouvelle structure organisationnelle permet en outre aux entreprises de se débarrasser des fonctions non essentielles et de se concentrer sur les compétences de base, ce qui accroît l'efficacité et la compétitivité sur leurs marchés principaux. Une stratégie de restructuration réussie peut améliorer la perception de la marque, accroître la fidélité des clients et les parts de marché.

Les SARL peuvent adapter leurs structures plus facilement que les sociétés, ce qui leur permet de réagir rapidement à l'évolution rapide des marchés et de saisir les opportunités de croissance. À cela s'ajoute le fait que les SARL ne sont pas soumises à une double imposition, ce qui constitue un avantage non négligeable pour les entreprises en pleine croissance, car cela leur permet de maximiser leurs bénéfices et de les réinvestir pour poursuivre leur croissance.

Une structure organisationnelle plus simple peut entraîner une réduction des coûts administratifs et opérationnels, ce qui permet de libérer des ressources pour la croissance.

5. Se faire aider par des consultants pendant et après la restructuration

Les consultants peuvent fournir des analyses et des recommandations d'experts sur les options de restructuration, en veillant à ce qu'elles soient en phase avec les objectifs de croissance. Ils peuvent aider à exécuter le forfait de restructuration, à gérer la logistique et à surmonter les difficultés.

En outre, ils apportent des connaissances spécialisées et des bonnes pratiques au processus. Cela leur permet d'apporter un point de vue impartial, d'éviter les politiques internes et de minimiser les perturbations.

La voie à suivre

L'avenir de la restructuration organisationnelle sera axé sur l'agilité, la prise de décision fondée sur des données et l'engagement des employés.

Les entreprises qui adoptent l'amélioration continue et l'adaptabilité se trouveront bien positionnées pour naviguer dans le changement et connaître une réussite durable.

N'oubliez pas que la restructuration ne se résume pas à une réduction des effectifs ou des coûts ; il s'agit de transformer la stratégie et de débloquer tout le potentiel de l'organisation. Les organisations peuvent orienter leur croissance en comprenant les différentes facettes de la restructuration, en suivant une approche systématique et en mettant en œuvre des stratégies post-restructuration de manière efficace.

Pour répondre à ces besoins, ClickUp peut devenir votre outil de référence. Avec de multiples modèles pour la gestion du changement et des fonctionnalités utiles adaptées à la gestion de projet et à la communication, c'est un outil précieux tout au long du processus de restructuration. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et gratuitement.

FAQ communes

1. À quoi correspond la restructuration d'une organisation ?

La restructuration consiste à modifier la structure, les systèmes et les processus d'une organisation afin d'atteindre ses objectifs de manière plus efficace.

2. Quelles sont les étapes de la restructuration d'une organisation ?

Les étapes d'un processus de restructuration organisationnelle sont l'analyse, le forfait, la communication, la mise en œuvre et l'évaluation.

3. Qu'est-ce qu'une restructuration dans une entreprise ?

La restructuration organisationnelle consiste à modifier la structure, les systèmes, les processus et le personnel d'une entreprise. En comprenant les différents aspects de la restructuration organisationnelle, les entreprises peuvent aborder ce processus de manière stratégique et obtenir des résultats favorables pour leur entreprise et leurs employés.