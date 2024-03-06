Comment optimiser le taux d'efficacité marketing (MER) ?

Quel est votre budget marketing ?

Et quel est le nombre d'équipes commerciales qui en ont résulté ?

Le rapport entre ces deux éléments - recettes totales et budget marketing total - représente l'efficacité de votre marketing. Pour tout spécialiste du marketing, propriétaire d'entreprise ou agence cherchant à optimiser ses dépenses, le ratio d'efficacité marketing (MER) est un indicateur clé.

Le MER vous indique clairement si vos activités de marketing en valent la peine. Dans cet article de blog, nous allons voir comment.

Qu'est-ce que le ratio d'efficacité marketing (MER) ?

Le ratio d'efficacité marketing (MER) est le rapport entre le total de vos équipes commerciales et le total de vos dépenses marketing. Plus votre MER est élevé, meilleure est votre efficacité.

RME = recettes totales/dépenses totales de marketing

Par exemple, si vous avez dépensé 120 000 $ en publicité et en marketing et que vous avez réalisé 900 000 $ d'équipes commerciales, votre RME est de 900 000/120 000 = 7,5. Cela signifie que vos dépenses de marketing vous rapportent 7,5 fois le chiffre d'affaires.

Si vous pensez que vous faites déjà des calculs de retour sur investissement, vous avez raison. Chaque équipe marketing calcule le retour sur investissement (ROI) de ses dépenses de différentes manières.

Le retour sur investissement publicitaire (ROAS) mesure le revenu généré pour chaque dollar dépensé en publicité

mesure le revenu généré pour chaque dollar dépensé en publicité la Valeur à vie du client (CLV) mesure le chiffre d'affaires généré par client tout au long de sa vie d'acheteur

mesure le chiffre d'affaires généré par client tout au long de sa vie d'acheteur Les entreprises de SaaS utilisent le taux de rétention des clients (CRR), qui est le pourcentage de clients qui restent dans une entreprise à la fin d'une période donnée

Bien que tous ces indicateurs soient excellents, ils ne mesurent pas l'efficacité des efforts de marketing dans leur totalité. Par exemple, le ROAS se concentre sur les dépenses publicitaires totales et par canal. La valeur de la durée de vie des clients s'étend sur plusieurs années.

Le ratio d'efficacité marketing répond à une question singulière et essentielle : L'ensemble de nos efforts marketing génère-t-il des revenus positifs ?

Rôle du MER dans le marketing numérique

Contrairement aux canaux traditionnels tels que la télévision ou la publicité imprimée, le marketing numérique a apporté avec lui la possibilité de collecter et d'analyser des données afin d'optimiser les résultats. Vous pouvez entrer dans les détails granulaires de chaque titre ou de chaque URL de vanité de votre campagne.

Cette obsession des détails devrait également se traduire par la compréhension de l'impact global de vos efforts. Si votre publicité sociale est peut-être la plus performante, comment savoir que les annonces de recherche de remarketing n'ont pas influencé le client ?

C'est ici que le MER joue un rôle crucial.

Affichage à 360 degrés : Le ratio d'efficacité marketing mesure la performance de toutes les activités marketing réunies. Il tient compte de tous les efforts de marketing directs et indirects déployés au cours de l'année.

axé sur les résultats : Contrairement au coût par clic, au coût par lead, etc., qui ne sont que des indicateurs de premier plan, le MER est axé sur les résultats de l'entreprise. Il brosse un tableau clair et unifié du marketing et de la communication des équipes commerciales pour les chefs d'entreprise.

Focalisé sur l'entreprise : Le MER élève marketing KPIs de l'acquisition/engagement des clients au retour sur investissement de chaque action marketing. Les titres marketing peuvent dire "voici combien d'argent nous avons gagné", ce qui est bien plus convaincant que "voici combien de personnes ont cliqué sur notre annonce de recherche"

Élimination des problèmes d'attribution : Chaque équipe marketing connaît des conflits sur l'attribution - le SEO, la recherche, le social et les évènements veulent tous revendiquer un lead/une vente comme leur appartenant. En réalité, aucun client n'effectue un parcours direct et court à travers un seul canal.

Le MER élimine ce conflit en se concentrant sur l'efficacité globale plutôt que sur les attributions individuelles. Le calcul du MER est donc également beaucoup moins complexe. Voyons comment nous le faisons, étape par étape.

Le MER comporte deux éléments : Les recettes et les dépenses. La précision de votre calcul du MER dépend de l'Achevévé et de l'exactitude des données de ces deux éléments. Commencez par là.

1. Additionnez vos recettes

Les recettes doivent englober tous les revenus attribuables au marketing, qu'il s'agisse des ventes directes ou des flux de revenus indirects tels que l'augmentation de la notoriété de la marque, qui se traduit par des ventes.

Toutefois, si vous avez réalisé des équipes commerciales en vous adressant directement au PDG, il se peut qu'elles ne soient pas attribuables au marketing et qu'elles ne soient donc pas incluses.

2. Additionnez vos coûts

Du côté des dépenses, considérez chaque élément de coût lié au marketing. Si les dépenses publicitaires constituent la dépense la plus facile, examinez attentivement si vous souhaitez inclure les salaires de l'équipe marketing, les coûts des outils, des parrainages, des services tiers, etc.

3. Effectuer les calculs

Divisez maintenant le total des recettes par le total des dépenses. C'est la partie la plus simple. Par exemple, si vos recettes totales sont de 800 000 et vos dépenses de 500 000, votre TME est de 800 000/500 000 = 1,6. Votre RFG est de 800 000/500 000 = 1,6.

Calculs avancés au sein de ClickUp

Si vous utilisez un outil comme ClickUp pour gérer vos projets de marketing, ce calcul serait très facile à effectuer dans la même fenêtre. Avec Les fonctions de formule avancées de ClickUp de ClickUp, vous pouvez faire des calculs quand vous en avez besoin !

1.6 est-il un MER suffisant ? Pour répondre à cette question, vous avez besoin d'un contexte.

4. Analyser les résultats

En théorie, un TCM plus élevé indique une stratégie de marketing plus efficace, suggérant que vos efforts de marketing se traduisent par des revenus significatifs. À l'inverse, un TCM plus faible pourrait signaler la nécessité de réévaluer la stratégie.

Cependant, ce qui est élevé et ce qui est faible dépend de plusieurs facteurs, tels que :

Le cycle commercial : Si votre cycle commercial est de trois mois, il n'y a aucun sens à calculer votre RFG chaque mois - les efforts ne correspondront pas aux ventes réalisées au cours de la même période.

Les performances passées : Avez-vous augmenté votre RFMG par rapport à la période de mesure précédente ? Si oui, vous faites bien.

Repères sectoriels : Le MER n'est pas un indicateur universel permettant de dire que 5 est bon ou 2 est mauvais. Un nombre satisfaisant pour SaaS peut ne pas l'être pour le commerce électronique. Il faut donc comprendre les références sectorielles et géographiques.

Une chose est sûre cependant : si votre RFG est inférieur à 1, cela signifie que vous dépensez plus que vous ne gagnez. C'est une bonne chose dans la plupart des cas.

5. Obtenir des informations exploitables

L'analyse du MER ne consiste pas seulement à reconnaître un ratio élevé ou faible, mais aussi à comprendre ce que ces nombres signifient pour la santé et l'efficacité du marketing de votre entreprise. Utilisez le MER en combinaison avec d'autres indicateurs.

Utilisez des indicateurs complémentaires : Tirez parti du ROAS et de la valeur de la durée de vie des clients pour améliorer le contexte. Le MER donne l'efficacité globale du marketing, tandis que le ROAS donne le ROI pour le seul canal publicitaire. Vous pouvez optimiser vos dépenses en affichant le ROAS comme un indicateur qui s'ajoute au MER.

Tenez compte des facteurs contributifs : Réfléchissez à la manière dont les différentes campagnes publicitaires et les différents points de contact avec les clients affectent le MER. Par instance, une campagne sur les médias sociaux peut générer des revenus plus élevés qu'une publicité imprimée. Les points de contact avec les clients, comme une demande de renseignements directe, peuvent donner lieu à des conversions beaucoup plus importantes que les visites occasionnelles d'un site web. Remarquez les valeurs aberrantes dans vos données. Tenez compte également de leurs écarts.

Affichez les détails : Zoom sur les indicateurs de coût par action (CPA) et de coût par mille (CPM). Le CPA est le coût d'acquisition d'un client qui effectue une action spécifique, comme effectuer un achat ou s'inscrire à une newsletter. Le CPM est le coût pour mille impressions.

Affichez le MER pour avoir une vue d'ensemble de l'efficacité de votre marketing et le CPA/CPM pour en connaître les détails. Si votre CPA est élevé pour une action spécifique - par exemple, l'inscription à une lettre d'information coûte plus cher que l'inscription à un webinaire - optimisez votre budget marketing en conséquence.

Bien que le MER soit un excellent indicateur pour diverses raisons, il n'est pas sans poser de problèmes. Voyons quels sont ces défis et comment les surmonter.

Défis ayant un impact négatif sur le ratio d'efficacité marketing

Le calcul et l'application du MER s'accompagnent d'un ensemble unique de paramètres, dont les suivants.

Qualité des données : Des données inexactes ou incomplètes peuvent gravement fausser votre MER et conduire à des décisions erronées. Par instance, le fait de ne pas tenir compte des dépenses de marketing indirect peut donner une image déformée de l'efficacité.

Échelle des opérations : Le RFG est un indicateur de haut niveau. Cela signifie qu'il doit tenir compte de tous les efforts et coûts de marketing. Dans une organisation qui dépense des millions de dollars sur des dizaines de canaux de commercialisation, des informations essentielles peuvent passer inaperçues, ce qui a un impact négatif sur le RFG.

L'évolution de la dynamique du marché : Des facteurs tels que les fluctuations saisonnières, les changements économiques et l'évolution des comportements des consommateurs peuvent tous avoir un impact sur l'efficacité d'une campagne de marketing spécifique, ce qui se répercute sur le RFM.

Les modèles d'attribution : Le modèle que vous choisissez (premier clic, dernier clic ou multi-touch) peut avoir un impact sur le RFG. Par exemple, si le premier clic est votre modèle d'attribution et que votre cycle de vente s'étend sur 12 mois, les résultats de vos efforts n'apparaîtront pas dans la période en cours.

Concentration sur le court terme : Le MER n'est pas adapté aux examens hebdomadaires/mensuels. L'efficacité globale des efforts de marketing ne va pas changer tous les jours. En se concentrant trop sur les gains à court terme, les équipes peuvent utiliser le MER dans des conditions d'utilisation qui ne sont pas les siennes.

Intégrer les efforts hors ligne : Le MER combine tous les efforts de marketing. Cependant, toutes les activités de marketing ne sont pas égales. Pour les entreprises qui utilisent un mélange de stratégies de marketing en ligne et hors ligne, le fait de ne pas saisir l'ensemble de ces efforts peut affecter le calcul du MER.

Malgré ces difficultés, les organisations peuvent mesurer, suivre et améliorer le MER pour obtenir de meilleurs résultats. Voici comment.

Améliorer le ratio d'efficacité marketing

La meilleure façon d'améliorer le taux d'efficacité du marketing est d'aller à l'essentiel et de renforcer chaque activité.

Améliorer l'engagement des clients

Un client engagé est un client qui achète. Pour améliorer le MER, investissez dans l'amélioration de l'engagement des clients sur l'ensemble des canaux. Il peut s'agir de créer du contenu sur les médias sociaux qui maintient l'intérêt du client ou d'organiser des webinaires éducatifs pour développer la communauté.

Améliorer la valeur à vie des clients

La MER est généralement calculée pour une période spécifique. Par instance, pour calculer la MER pour le premier trimestre 2024, vous diviserez le total des recettes de janvier à mars 2024 par le total des dépenses de marketing pour la même période. Vous pouvez mesurer la MER au fil du temps en intégrant les taux de fidélisation des clients et les recettes provenant des clients conservés.

Comprendre et appliquer les bonnes pratiques pour l'utilisation du MER

Certaines des bonnes pratiques couramment utilisées sont :

Mettre en place des systèmes permettant de suivre l'ensemble des efforts et des résultats en matière de marketing

Recueillir des données liées au marketing à l'aide d'outils de gestion de la relation client et de gestion de projet

Garantir l'exactitude des données de marketing en confiant cette responsabilité à un employé ou à une équipe chargée des opérations de marketing

Utiliser les bons critères de référence pour évaluer les performances du MER

Utiliser les indicateurs pour afficher une vue d'ensemble et non pour effectuer une analyse granulaire

Utiliser l'analyse prédictive et les tests A/B avec le MER

Le MER est un excellent indicateur de l'efficacité de vos efforts, mais il ne fait pas grand-chose pour optimiser vos investissements. Par exemple, le MER est inutile si vous voulez décider quel canal prioriser, car il ne tient pas du tout compte de l'attribution.

En revanche, le MER est un excellent moyen de concevoir votre marketing mix pour améliorer les résultats globaux. C'est là que l'analyse prédictive et les tests A/B peuvent être d'une aide précieuse.

L'analyse prédictive pour le forfait : Supposons que votre marketing mix se compose de 30 % de recherche, de 30 % de médias sociaux et de 40 % de partenariats. Si ce mix crée 4x MER, vous pouvez utiliser l'analyse prédictive pour simuler des scénarios avec différentes combinaisons afin d'optimiser les résultats.

A/B testing : Si vous n'êtes pas prêt à investir de grosses sommes dans des outils d'analyse prédictive, essayez de simples tests A/B. Utilisez deux combinaisons marketing différentes pendant deux périodes différentes et mesurez le MER. Optimisez en fonction de l'option qui permet d'obtenir un meilleur taux de rentabilité.

N'oubliez pas la sagesse traditionnelle : Les campagnes de marketing les plus efficaces sont celles qui touchent le prospect. Utilisez la personnalisation et le marketing relationnel pour vous rapprocher de votre public. Testez l'impact de ces campagnes sur votre RFM et redoublez d'efforts avec les meilleures d'entre elles, en tirant parti des outils d'automatisation du marketing.

À quoi bon si le MER n'aide pas les dirigeants à prendre des décisions précises en matière d'allocation budgétaire ou d'efficacité des canaux ? Découvrons-le.

Le MER dans la stratégie et le forfait marketing

Le ratio d'efficacité marketing est un indicateur stratégique et non opérationnel. Il joue un rôle crucial en éclairant la situation dans son ensemble. Il offre un point de départ à partir duquel les équipes marketing peuvent zoomer sur leurs problèmes ou trouver des opportunités d'optimisation.

Commencer par le MER

Commencez par le ratio d'efficacité marketing lors de vos révisions trimestrielles/annuelles ou de vos réunions de direction. Utilisez-le pour montrer l'impact direct du marketing sur le chiffre d'affaires.

Comparez votre performance marketing à celle de vos années précédentes et aux normes du secteur. Si vous êtes loin de la référence, affichez les détails et identifiez la cause première.

Utilisez-le pour montrer la croissance

Dans les startups et les petites entreprises en particulier, le marketing joue un rôle essentiel dans la croissance de l'entreprise. Utilisez le MER pour démontrer la croissance - une légère amélioration du MER peut se traduire par une forte augmentation du chiffre d'affaires.

Par exemple, l'année dernière, vos dépenses de marketing s'élevaient à 100 000 dollars et votre chiffre d'affaires à 400 000 dollars. Cette année, une augmentation d'un point du RFG peut entraîner une hausse de 100 000 dollars des recettes.

Cela peut avoir un impact particulier sur la mesure des la productivité des agences de marketing . L'agence qui fournit un MER plus élevé est clairement le meilleur choix.

Planifiez votre vision du marketing

En corollaire, vous pouvez également forfaiter vos efforts de marketing en fonction de votre RFM. En reprenant l'exemple ci-dessus, si votre MER actuel est de 4 et que votre objectif de marketing est de 800 000 $ de chiffre d'affaires, vous avez besoin d'un budget marketing de 200 000 $.

Considérez-le comme la somme de ses parties

Un bon MER a besoin que chaque processus soit efficace, y compris la publicité, le référencement, les médias sociaux, les partenariats, la performance de l'équipe, et plus encore. Une fois que vous connaissez votre MER global, zoomez sur les indicateurs d'efficacité de chacun de vos facteurs/canaux.

Nous avons abordé toutes les grandes idées et les processus liés au MER. Avant de conclure, discutons de quelques actions que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour optimiser l'efficacité de votre marketing.

Nous avons répété à maintes reprises que pour avoir des indicateurs fiables, il faut des données de bonne qualité. Mettez en place les paramètres nécessaires à cet effet avec un outil de gestion de projet robuste comme ClickUp.

Consolidez vos informations

Consolidez toutes vos informations marketing, telles que les tâches, les campagnes, les objectifs, les membres de l'équipe et la charge de travail, afin d'obtenir un contexte achevé. En règle générale, les équipes utilisent divers outils de gestion des tâches, des CRM, des applications de suivi des objectifs etc., à des fins spécifiques. La consolidation de toutes ces informations peut s'avérer fastidieuse.

Un outil complet comme le L'environnement de travail de ClickUp pour les équipes marketing permet tout cela et bien plus encore.

Transformez le travail d'équipe en données avec ClickUp

Plusieurs organisations utilisent également ClickUp comme CRM en y ajoutant des données sur les relations avec les clients.

Planifiez vos efforts de marketing

Le MER est influencé par deux choses : La productivité de votre équipe et le retour sur investissement des budgets marketing. Suivez les deux directement dans ClickUp.

ClickUp Vue Charge de travail pour l'allocation des ressources

La vue Charge de travail est votrelogiciel de gestion des ressources marketing qui vous permet de voir le travail en cours, la productivité et la disponibilité

L'affichage du Calendrier vous permet de visualiser le cycle de vie des campagnes

L'aperçu des projets permet d'avoir une visibilité sur les statuts de toutes les activités en cours

Si vous ne savez pas par où commencer, utilisez l'un des outils suivants modèles de forfaits de marketing comme tremplin.

Mettre en place un marketing efficace

Rendez votre pratique du marketing efficace grâce à un outil de gestion de projet complet. Les agences et les équipes marketing du monde entier utilisent ClickUp pour créer et exécuter des campagnes marketing efficaces.

Objectifs ClickUp et suivi de la progression

Décomposez vos projets en environnements de travail, dossiers, tâches et sous-tâches pour rester organisé

Affectez des utilisateurs à des tâches pour une meilleure responsabilisation. Les tâches ClickUp disposent également d'une fonction de discussion intégrée pour permettre aux équipes de collaborer de manière contextuelle

Restez concentré sur vos objets grâce à Objectifs ClickUp . Suivez votre progression pour que l'équipe reste alignée sur ce qui est important

Éliminez les tâches fastidieuses grâce à des outils d'automatisation du marketing tels que ClickUp Automatisations Vous pouvez également écrire vos les dossiers de création sur ClickUp Documents et partagez-les avec vos agences et consultants comme vous le souhaitez !

Restez au top de la performance

Obtenez des rapports en temps réel sur votre taux d'efficacité marketing avec Tableau de bord ClickUp . Personnalisez-le en fonction de vos besoins. Cliquez sur les différents éléments du tableau de bord pour zoomer sur les rapports.

Des informations riches avec le tableau de bord ClickUp

Frequently Asked Questions About Marketing Efficiency Ratio (Questions fréquemment posées sur le taux d'efficacité marketing)

1. Qu'est-ce qu'un bon ratio d'efficacité marketing ?

En règle générale, tout ce qui est supérieur à trois peut être considéré comme un bon ratio d'efficacité marketing. Toutefois, ce chiffre peut varier considérablement en fonction de la taille de l'organisation, de son emplacement, de son secteur d'activité, de son budget marketing, etc.

L'efficacité marketing est calculée comme un ratio entre le total des revenus issus du marketing et le total des dépenses marketing. Un MER plus faible signifie que les équipes doivent optimiser les dépenses de marketing.

3. Qu'est-ce que l'efficacité du processus de marketing ?

L'efficacité du processus marketing est le rendement qu'il peut produire pour chaque dollar investi. L'objectif principal d'un responsable marketing est de maximiser l'efficacité afin d'optimiser les résultats en termes de revenus.

Améliorez vos résultats marketing avec ClickUp

Pour toute organisation en croissance, le marketing est l'une des dépenses les plus importantes. Pourtant, la corrélation directe entre le chiffre d'affaires et les dépenses marketing est souvent ignorée.

Alors que les responsables marketing se concentrent sur le coût par clic, le coût par action, les performances des campagnes, etc., ils passent souvent à côté de la vue d'ensemble, c'est-à-dire de l'efficacité globale du marketing, car il s'agit d'un calcul complexe.

Ce n'est pas une fatalité !

Lorsque vous utilisez ClickUp comme outil de gestion de projet pour vos initiatives marketing, vous collectez organiquement les données nécessaires au calcul du MER. De plus, vous pouvez utiliser la calculatrice avancée pour calculer le MER Vous pouvez utiliser la calculatrice avancée pour faire vos calculs ou laisser le tableau de bord ClickUp le faire pour vous. Rationalisez votre marketing et optimisez votre efficacité. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .