10 meilleures alternatives à Gumroad pour vendre plus en 2024

Lancé en 2011, Gumroad est un site web de plateforme de commerce électronique conçue pour aider les créateurs à vendre leurs produits directement aux acheteurs. Les créateurs peuvent vendre leurs produits physiques et des téléchargements numériques comme des ebooks, de la musique, et plus encore. La plateforme a rapidement gagné en popularité auprès des créatifs qui souhaitaient vendre leurs produits sans passer par des intermédiaires qui prenaient une grosse part de leurs bénéfices.

Gumroad est facile à utiliser et personnalisable. Il propose également des fonctionnalités de marketing pour aider les créateurs à entrer en contact avec un public. Mais il n'est pas parfait, et de nombreux utilisateurs cherchent des alternatives à Gumroad.

Les créateurs ont rapidement constaté que le site était mieux adapté aux téléchargements numériques et ont eu du mal à le faire fonctionner pour leurs produits physiques. La plateforme n'offre pas de vitrine ; vous devez créer votre propre site.

Gumroad peut être un peu compliqué. Plus vous avez de produits, plus l'interface devient difficile, en raison des limites imposées aux catégories et aux options de regroupement.

Quelles sont donc les meilleures alternatives à Gumroad ? Et quelle plateforme de vente de produits numériques et physiques vous convient le mieux ? Nous vous proposons dix alternatives à Gumroad à découvrir en 2024.

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Gumroad ?

Pour trouver la meilleure alternative à Gumroad pour votre boutique, voici ce qu'il faut rechercher :

Spécialisé dans votre type de produit: Il existe des plateformes pour vendre des produits numériques, d'autres pour vendre des cours, des vitrines mieux adaptées aux biens physiques, et aussi celles qui sont spécialisées dans la gestion des abonnés. Il y en a même quelques-unes qui peuvent gérer un peu de tout. Cherchez donc une plateforme adaptée à votre type de produit

Fonctionnalités marketing intégrées: Avoir une vitrine n'est qu'un début. Vous avez également besoin de clients. De nombreuses alternatives à Gumroad proposentdes outils de marketing qui vous aident à attirer de nouveaux acheteurs, y compris des codes de réduction, le marketing par e-mail, l'optimisation du référencement, et plus encore

Facilité d'utilisation: Avez-vous besoin d'une plateforme tout-en-un qui fait tout pour vous ? À moins que vous ne fassiez preuve des compétences techniques nécessaires à la prise en charge de fonctionnalités plus avancées ? Recherchez une plateforme en ligne intuitive et facile à utiliser afin de pouvoir commencer à vendre en ligne plus rapidement

Au fur et à mesure de vos recherches, n'oubliez pas que les alternatives à Gumroad varient en termes de prix. Vous pouvez trouver certaines options avec un forfait Free, tandis que d'autres pourraient vous coûter des milliers de dollars par mois. Avant de prendre une décision, assurez-vous de connaître le coût total de l'utilisation de la plateforme et l'impact que cela aura sur votre budget et vos résultats.

Prêt à vous lancer dans la recherche de la meilleure alternative à Gumroad ? Voici dix options à découvrir.

Les 10 meilleures alternatives à Gumroad à utiliser en 2024

1. Patreon

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Patreon-Desktop\_Checkout-1400x875.png Exemple de caisse de bureau de Patreon. "Les fans peuvent facilement acheter, accéder et profiter des exclusivités numériques de votre boutique sur n'importe quel appareil grâce à des caisses simplifiées et à l'hébergement de médias natifs."

/$$img/

Via Patreon Patreon est une plateforme d'adhésion où les fans peuvent se connecter avec leurs créateurs favoris en échange de paiements mensuels récurrents. Les créateurs peuvent faire des abonnements à plusieurs niveaux avec des récompenses et des avantages différents pour chaque niveau. C'est un excellent moyen pour les créatifs de financer leur travail sans vendre de produits physiques et numériques.

Les meilleures fonctionnalités de Patreon

Excellent moyen d'établir une connexion avec un public et d'obtenir une assistance financière directe pour le travail créatif

Les créateurs peuvent gagner un revenu plus prévisible et plus stable chaque mois, ce qui leur permet de se libérer pour faire plus de travail créatif

Les options d'abonnement flexibles permettent aux abonnés de choisir la récompense et le niveau d'accès qui correspondent à leur budget

Les limites de Patreon

Mon travail est axé sur le travail créatif, il n'y a donc pas beaucoup d'assistance pour la vente de produits physiques

Patreon prélève des frais sur les gains, ce qui peut rapidement réduire vos revenus

Prix de Patreon

Free

Pro: 8% du revenu gagné

8% du revenu gagné Premium: 12% des revenus générés

Patreon évaluations et critiques

G2: 4.1/5 (60+ commentaires)

4.1/5 (60+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (20+ commentaires)

2. Shopify

Via Shopify Shopify est une plateforme de commerce électronique hébergée adaptée aux boutiques en ligne de toutes tailles, qu'il s'agisse de boutiques récemment lancées ou de marques de renommée internationale. Cette alternative à Gumroad se distingue par sa facilité d'utilisation, sa plateforme tout-en-un fortement assistée par des applications et des intégrations. Quoi que vous vouliez faire avec votre boutique en ligne, il y a probablement un moyen de le faire sur Shopify.

Les meilleures fonctionnalités de Shopify

Facile à utiliser même pour les débutants en e-commerce, vous pouvez donc paramétrer une boutique pour vendre des produits numériques et physiques dans l'éditeur par glisser-déposer en quelques paramètres

Des milliers d'applications vous permettent de personnaliser votre boutique en ligne avec des outils marketing, des passerelles de paiement et des fonctionnalités plus avancées

De nombreuses fonctionnalités marketing intégrées pour le référencement, l'intégration des médias sociaux et le marketing par e-mail qui peuvent aider votre entreprise en ligne à entrer en contact avec de nouveaux clients

Limites de Shopify

Les forfaits Business sont abordables, mais les frais d'abonnement mensuels augmentent pour les entreprises à fort volume

Prix de Shopify

**Démarrage : 5 $ par mois

Basic: 29 $ par mois facturés annuellement, ou 39 $ par mois

29 $ par mois facturés annuellement, ou 39 $ par mois Shopify: 79 $ par mois facturés annuellement, ou 105 $ par mois

79 $ par mois facturés annuellement, ou 105 $ par mois Avancé: 299 $ par mois facturés annuellement ou 399 $ par mois

299 $ par mois facturés annuellement ou 399 $ par mois Enterprise: Contacter pour plus d'informations sur les prix

G2: 4.4/5 (4,400+ reviews)

4.4/5 (4,400+ reviews) Capterra: 4.8/5 (90+ avis)

3. Etsy

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Etsy-featured-area\_seller-handbook-edited.png Capture d'écran du manuel du vendeur de la zone vedette d'Etsy montrant "De nombreuses boutiques utilisent la grille mixte dans leur disposition de la zone vedette, disponible avec un abonnement à Etsy Plus, pour présenter un éventail de produits et d'options de personnalisation. La boutique d'articles d'intérieur vintage Nar Mag opte pour une grille mixte qui inclut une photo de couverture de la section afin de fournir un aperçu visuel rapide de leur intervalle de produits.

/$$$img/

Via Etsy Etsy est une plateforme en ligne axée sur la vente d'éléments faits à la main et d'articles vintage. C'est un site de référence pour la vente de bijoux artisanaux et d'antiquités. Il est également devenu une plateforme de commerce électronique populaire pour la vente de téléchargements numériques.

Il est facile de paramétrer sa propre boutique Etsy, et la plateforme offre une grande assistance aux nouveaux venus.

Les meilleures fonctionnalités d'Etsy

De nombreux tutoriels utiles vous guideront dans la mise en place de votre première boutique en ligne via la plateforme de commerce électronique

D'excellents outils de marketing vous aident à promouvoir votre boutique en ligne, notamment l'optimisation des mots clés, les intégrations avec les plateformes de médias sociaux et une pléthore d'options publicitaires

L'une des plus grandes places de marché pour vendeurs indépendants au monde, incluant à la fois des produits numériques et physiques

Limites d'Etsy

Les vendeurs sont facturés à la fois par liste et sur le total de leur commande, ce qui peut s'additionner rapidement

L'assistance client est minimale pour les petites boutiques

Prix d'Etsy

0,20 $ par liste

6,5 % du montant total de la commande

N/A

4. Skillshare

Via Partage des compétences Skillshare est une plateforme d'apprentissage en ligne qui propose des milliers de cours en ligne. Les créateurs de cours peuvent vendre leurs cours à des millions d'utilisateurs actifs, en gagnant de l'argent grâce aux frais d'abonnement et au temps de veille. Les frais initiaux sont minimes pour les vendeurs, et le site peut être un excellent moyen d'élargir votre public et de l'orienter vers d'autres sources de revenus.

Les meilleures fonctionnalités de Skillshare

Excellente place de marché pour vendre des cours en ligne, que les créateurs peuvent ensuite utiliser pour vendre des produits numériques sur leur propre site web

Le coût initial est minime, car Skillshare ne facture pas le téléchargement de vos cours en ligne

Avec des millions d'utilisateurs actifs et un site web qui promeut des cours de haute qualité, il peut s'agir d'un excellent moyen d'augmenter votre audience et de dynamiser votre marque personnelle

Les limites de Skillshare

Les enseignants sont rémunérés en fonction du nombre de minutes pendant lesquelles les étudiants affichent leurs cours, et la rémunération est généralement moins élevée que sur d'autres plateformes

Prix de Skillshare

Gratuit pour télécharger vos cours

32 $ par abonnement mensuel pour les étudiants

Evaluations et critiques de Skillshare

G2: 3.3/5 (40+ reviews)

3.3/5 (40+ reviews) Capterra: 4.7/5 (10+ commentaires)

5. Enseignable

Via Enseignable Teachable est une autre plateforme de commerce électronique populaire pour la vente de cours en ligne. Elle dispose d'une interface conviviale pour créer et télécharger des cours et d'outils de marketing par e-mail pour aider les enseignants à entrer en contact avec des étudiants potentiels. C'est un excellent moyen de vendre ce que vous savez au lieu de produits physiques et numériques.

Meilleures fonctionnalités de Teachable

Un moyen facile de créer, d'héberger et de vendre des cours en ligne, des téléchargements numériques et des services de coaching

Les outils de marketing par e-mail intégrés vous aident à attirer un nouveau public et à convertir les visiteurs des pages de destination en étudiants payants

Des analyses et des rapports robustes vous permettent de voir les indicateurs d'engagement afin que vous puissiez affiner vos cours et comprendre ce que vos étudiants veulent

Les limites de Teachable

Des outils limités pour le référencement et les entonnoirs signifient que vous devrez vous connecter (et payer) plusieurs services externes

Assistance limitée pour les langues multiples

Prix de Teachable

Free

Basic: 39$/mois facturé annuellement

39$/mois facturé annuellement Pro: 119 $/mois facturés annuellement

119 $/mois facturés annuellement Pro+: 199$/mois facturés annuellement

199$/mois facturés annuellement Business: 499 $/mois facturés annuellement

Evaluations et critiques de Teachable

G2: 4/5 (45+ commentaires)

4/5 (45+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (165+ avis)

6. WooCommerce

Via WooCommerce Les alternatives à Gumroad peuvent également être des plugins. WooCommerce est un plugin qui transforme votre site WordPress en boutique en ligne. C'est un moyen pratique de capitaliser sur la flexibilité de WordPress tout en ayant la puissance d'une plateforme de commerce électronique. WooCommerce travaille avec les téléchargements numériques, les produits physiques, les modèles d'abonnement, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de WooCommerce

Le site de commerce électronique complet est open-source, de sorte que vous avez un contrôle total sur l'apparence et les fonctions de votre boutique en ligne

Il existe un énorme écosystème autour de la plateforme, de sorte que vous pouvez trouver des plugins, des thèmes et des outils pour créer la boutique en ligne de vos rêves

Les outils de marketing intégrés le rendent très convivial pour le référencement, de sorte que vous pouvez attirer plus de trafic organique à la recherche de produits numériques et physiques comme le vôtre

Limites de WooCommerce

Il peut être plus compliqué à mettre en place que d'autres sites de commerce électronique, car vous devrez faire une grande partie du travail vous-même ou payer quelqu'un pour tout mettre en place pour vous

Prix de WooCommerce

Essentiel: 39$/mois ou 25$/mois facturés annuellement

39$/mois ou 25$/mois facturés annuellement Performance: 70$/mois ou 45$/mois facturés annuellement

70$/mois ou 45$/mois facturés annuellement Forfait Enterprise: Contacter pour les forfaits

G2: 4.4/5 (1,100+ reviews)

4.4/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (930+ avis)

7. Membre de la liste de souhaits

Via Membre de la liste de souhaits WishList Member est un autre plugin pour votre site WordPress spécialement conçu pour les créateurs afin de vendre des téléchargements numériques et des cours en ligne. Vous trouverez des fonctionnalités pour vous aider à gérer l'accès au contenu, les abonnements et les intégrations pour les passerelles de paiement populaires.

Les meilleures fonctionnalités de WishList Member

Facile à créer un site d'adhésion sur les sites WordPress, vous donnant le contrôle sur l'accès au contenu et les forfaits

Intégration robuste avec les passerelles de paiement, y compris PayPal, Strip, et plus encore

D'excellentes analyses vous aident à suivre les indicateurs clés tels que les inscriptions des membres, les annulations, les taux d'engagement, et plus encore

WishList Limites des membres

Il n'y a pas de forfait Free disponible, et les plans de tarification ont tendance à être beaucoup plus élevés qu'à travers d'autres plateformes de vente de produits numériques en ligne

Tarifs des membres de WishList

Basic: $149.50/an

$149.50/an Plus: $249.50/an

$249.50/an Pro: 349,50 $/an

349,50 $/an Elite: $1,199.50/an

G2: 4.1/5 (4+ reviews)

4.1/5 (4+ reviews) Capterra: 4.8/5 (40+ commentaires)

8. Sellfy

Via Sellfy Sellfy est une plateforme tout-en-un pour les créateurs et les boutiques en ligne. Avec Sellfy, vous pouvez vendre des produits numériques, des éléments imprimés à la demande et des abonnements. Sellfy est de plus en plus populaire auprès des nouveaux vendeurs grâce à sa plateforme facile à utiliser et à ses frais mensuels peu élevés.

Les meilleures fonctionnalités de Sellfy

Pas de frais de transaction, donc après votre paiement mensuel, vous gardez tous les bénéfices de la vente de vos produits physiques et numériques en ligne

Un paramètre facile à configurer pour vendre des téléchargements numériques, des produits physiques, des impressions à la demande, des abonnements, etc

Outils de marketing intégrés vous permettant d'utiliser des codes de réduction, des e-mails d'abandon de panier et même des pixels publicitaires de suivi pour accroître la visibilité de votre marque et atteindre de nouveaux clients

Limites de Sellfy

Offre moins d'intégrations que d'autres alternatives à Gumroad, ce qui pourrait limiter l'accès aux fonctionnalités et fonctions avancées

Prix de Sellfy

Débutant: 29 $/mois

29 $/mois Business: 79$/mois

79$/mois Premium: $159/mois

$159/mois Réductions disponibles sur les forfaits annuels

G2: 3.9/5 (50+ avis)

3.9/5 (50+ avis) Capterra: 4.6/5 (30+ avis)

9. ClickFunnels

Via Clickfunnels ClickFunnels est un outil précieux pour tous ceux qui utilisent une plateforme de commerce électronique. C'est une plateforme de construction d'entonnoirs de vente qui permet de capturer et de générer des prospects pour votre entreprise de commerce électronique. Utilisez ses outils marketing et ses modèles pour booster votre visibilité et attirer des acheteurs potentiels.

Les meilleures fonctionnalités de ClickFunnels

Créez des pages d'atterrissage, des pages de vente et des formulaires d'opt-in en quelques minutes grâce au constructeur de pages par glisser-déposer et aux modèles préconstruits de la plateforme

Des tonnes d'outils pour rationaliser vos efforts de marketing, y compris les tests A/B, les outils de marketing par e-mail, les entonnoirs de compte à rebours, et plus encore

Intégration avec des outils populaires pour le traitement des paiements, le marketing par e-mail et l'analyse afin que vous puissiez faire plus avec votre entreprise en ligne

Limites de ClickFunnels

Les forfaits sont plus élevés que ceux des autres alternatives à Gumroad, ce qui peut les rendre hors de portée des petites boutiques en ligne

Les avis sur le service personnalisé de la plateforme sont mitigés

Prix de ClickFunnels

Basic: $147/mois

$147/mois Pro: $197/mois

$197/mois Funnel Hacker: 297$/mois

297$/mois Réductions disponibles sur les forfaits annuels

G2: 4.6/5 (390+ commentaires)

4.6/5 (390+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (640+ avis)

10. MemberPress

Via MemberPress MemberPress est un plugin WordPress facile à utiliser pour vendre des abonnements et des adhésions. Vous pouvez gérer l'accès au contenu, les abonnements et le paiement avec cette excellente alternative à Gumroad.

Les meilleures fonctionnalités de MemberPress

D'excellents contrôles d'accès vous permettent de choisir qui peut voir différents articles, pages, étiquettes, et plus encore, en fonction de leur niveau d'adhésion

Des analyses et des rapports détaillés vous permettent de suivre les inscriptions, les annulations, l'engagement dans le contenu, etc

Outils intégrés et excellentes intégrations pour la vente de cours en ligne, la création d'une communauté et la fidélisation des abonnés à d'autres contenus

Limites de MemberPress

Conçu pour les sites Web WordPress générant des revenus à sept chiffres ou plus, il n'est pas forcément adapté aux petits créateurs en ligne

Prix de MemberPress

Basic: $359/an

$359/an Plus: 599 $/an

599 $/an Pro: $799/an

$799/an Elite: $999/an

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

Autres outils commerciaux pour les créateurs

Créez rapidement des forfaits de test de produits et réduisez les heures interminables de travail manuel grâce aux invites générées par l'IA de ClickUp

Des sites riches en fonctionnalités comme Shopify et WooCommerce aux communautés de niche comme Etsy et Skillshare, vous pouvez trouver d'excellentes alternatives à Gumroad pour votre Business en ligne. Cependant, le choix de vos solutions de commerce électronique n'est que le début de la réalisation de vos objectifs objectifs commerciaux .

Vous aurez également besoin d'une plateforme qui peut vous aider à rester organisé et à gérer votre entreprise, et c'est là que ClickUp peut vous aider. ClickUp ne peut pas gérer à lui seul vos équipes commerciales ou vos abonnements, mais il peut vous aider à les gérer solution de gestion de projet tout-en-un qui permet à votre équipe de gestion de projet d'être plus efficace équipe commerciale et le travail aux côtés de vos alternatives Gumroad favorites.

Utilisez les outils intuitifs de ClickUp pour forfaiter des calendriers de contenu pour organiser vos campagnes de marketing et de communication l'aide à la vente ressources, ou assigner des tâches avec des échéances précises à vous-même ou à votre équipe. Grâce à des milliers d'intégrations, vous pouvez rationaliser votre flux de travail et conserver tout ce dont vous avez besoin dans un espace de travail dédié.

Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et explorez nos outils conçus pour les équipes commerciales. Les comptes payants peuvent également profiter de nos Outils d'IA pour le commerce électronique , qui peuvent vous aider à achever des tâches en quelques secondes au lieu de plusieurs heures.