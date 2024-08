Aha ! et Productboard : Quel est le meilleur outil de gestion de produits ?

En tant que gestionnaire de produits, vos activités quotidiennes impliquent probablement l'élaboration de feuilles de route de produits, la définition de fonctionnalités, la création de PRD, la hiérarchisation des tâches ou la collaboration avec des des équipes interfonctionnelles pour donner vie à un produit.

Mais pour exécuter ces tâches efficacement, vous aurez besoin de la bonne outils de gestion de produits pour simplifier vos flux de travail et suivre la progression de votre projet.

Lorsque vos pairs et vos équipes examinent les options qui s'offrent à eux, deux noms reviennent sans cesse dans leurs discussions : Productboard et Aha !

Voyons donc en quoi consistent ces outils. Nous allons comparer Aha ! Vs. Productboard en termes de fonctionnalités, de prix, d'assistance et plus encore, afin que vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé.

Nous parlerons également d'une nouvelle alternative puissante. À la fin de cette comparaison, vous aurez une idée précise du logiciel de développement de produits qui vous convient le mieux et vous pourrez vous consacrer à ce que vous faites le mieux : créer des produits extraordinaires !

Qu'est-ce que Productboard ?

via Tableau des produits Productboard est un site de outil de gestion de projet qui fournit un espace centralisé pour recueillir les commentaires et organiser les idées de produits et les demandes de fonctionnalités.

Il s'agit d'une solution achevée qui aide les équipes produit à comprendre les besoins des utilisateurs grâce au retour d'information, à hiérarchiser les fonctionnalités à développer et à mettre tout le monde sur la même page.

Avec Productboard, les gestionnaires de projet peuvent créer une feuille de route pour le produit et collaborer avec d'autres équipes sur le processus de développement. C'est également un système dédié à l'enregistrement des tâches, des rôles et des résultats des projets.

Caractéristiques de Productboard

Productboard offre une variété de fonctionnalités pour enrichir votre parcours de développement de produits, de l'idéation à la livraison. Voici une sélection des meilleures d'entre elles :

via Tableau des produits Le portail de feedback est un espace où sont rassemblés tous les commentaires des clients. Les équipes de productivité peuvent systématiquement collecter, analyser et agir sur les insights des utilisateurs. Le portail tire les commentaires de diverses sources, comme Zendesk, Teams et Slack.

Cette fonctionnalité permet d'identifier les problèmes et les besoins des clients, ainsi que les points à améliorer. Elle garantit que votre produit est axé sur les besoins réels des clients.

2. Planification de la feuille de route et collaboration

via Tableau des produits L'utilité de Productboard n'est toutefois pas limitée aux équipes chargées des produits. Cet outil vous permet de collaborer facilement avec les équipes d'ingénierie et de développement à l'aide d'une feuille de route visuelle du produit.

La plateforme vous permet de personnaliser les affichages de la feuille de route en fonction des paramètres que vous avez choisis. Désormais, vous pouvez communiquer les forfaits produits, les jalons et les échéanciers à toutes les parties prenantes du projet, ce qui garantit que tout le monde est sur la même page et peut se concentrer ensemble sur les objectifs partagés de l'entreprise.

3. Hiérarchisation des fonctionnalités et tableaux de bord

via Tableau des produits Le cadre de hiérarchisation par notation pondérée de Productboard vous permet également de classer et de hiérarchiser les fonctionnalités et de définir des échéanciers de développement de fonctionnalités à l'aide de tableaux de bord personnalisables. Il suffit de s'aligner sur votre stratégie produit et d'identifier les éléments à fort impact pour rationaliser la prise de décision des équipes produit.

Le processus de notation pondérée est très intuitif, avec une interface visuelle permettant de paramétrer et de définir les pondérations. Vous pouvez également filtrer les fonctionnalités en fonction de leur score de priorisation.

Prix de Productboard

Essentiel pour les particuliers : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Pro pour les petites équipes : 75 $/mois par utilisateur

: 75 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Aha !

via Aha ! Aha ! est une plateforme de développement de logiciels complète et personnalisable. Elle permet d'idéaliser les forfaits produits, de créer et de gérer les feuilles de route, et d'exécuter la stratégie produit.

À l'instar de Productboard, Aha ! offre un espace centralisé permettant aux équipes de produits de collaborer, d'aligner leurs objectifs et de rationaliser le cycle de vie du développement de produits.

Les professionnels de la gestion de produits l'ont largement adopté en raison de sa flexibilité, de son intégration et de ses options de personnalisation.

Fonctionnalités d'Aha !

Aha ! est l'un des logiciels de gestion de produits les plus recherchés sur le marché pour une bonne raison. Il dispose d'un large intervalle de fonctionnalités permettant de construire des produits et d'évaluer leur réussite de manière transparente. Jetons un coup d'œil à quelques-uns de ses plus grands avantages :

1. Cartographie stratégique de la route

via Aha ! Aha ! vous permet d'élaborer et de communiquer une vision claire de l'avenir de votre entreprise stratégie de productivité en utilisant des feuilles de route visuelles. Vous pouvez aligner votre équipe sur les objectifs clés, les initiatives et les forfaits de publication, le tout grâce à la feuille de route, ce qui favorise une compréhension partagée de l'orientation du produit.

2. Idéation et gestion des idées

via Aha ! La fonctionnalité "Idées" d'Aha ! vous permet de concevoir, d'enregistrer et d'affiner facilement des idées de produits. Vous pouvez ainsi hiérarchiser les concepts et transformer les idées prometteuses en éléments exploitables.

3. Le forfait et les dépendances

via Aha ! Avec Aha !, vous pouvez forfaiter les versions et gérer les dépendances entre plusieurs fonctionnalités. Cela garantit une approche coordonnée et bien organisée, minimisant les goulets d'étranglement et optimisant les échéanciers.

4. Intégrations et personnalisation

via Aha ! Aha ! peut s'intégrer à de nombreux autres outils de travail. Cela permet aux équipes de produits de travailler avec des outils familiers tout en maintenant une plateforme centralisée pour la collaboration des équipes.

Prix de Aha !

Aha ! Roadmaps : à partir de 59$/mois par utilisateur

: à partir de 59$/mois par utilisateur **Idées Aha ! A partir de 39$/mois par utilisateur

Carnets de notes : Aha ! Notebooks : A partir de $9/mois par utilisateur

: Aha ! Notebooks : A partir de $9/mois par utilisateur Développez : À partir de 9 $/mois par utilisateur

**Lire aussi :_ Les meilleures alternatives Aha !

Aha ! Vs. Productboard : Comparaison des fonctionnalités

Voyons maintenant comment se présente la comparaison entre Aha ! et Productboard.

Productboard et Aha ! vous permettent tous deux de collaborer avec les équipes sur la feuille de route du produit, de recueillir et de gérer les commentaires des clients, et de hiérarchiser les tâches et les demandes de fonctionnalités.

Les deux plateformes offrent aux clients des ressources d'assistance étendues, telles que de la documentation, des tutoriels et des webinaires. En outre, elles offrent un service client par e-mail, téléphone et discussion en direct.

Aha ! se distingue par son mappage stratégique, sa gestion des idées, sa flexibilité d'intégration et ses options de personnalisation. Cependant, son vaste paramètre de fonctionnalités peut s'avérer trop complexe pour les petites équipes. Le niveau élevé de personnalisation requis peut entraîner une lassitude à l'égard des décisions, ce qui pourrait influencer votre décision entre Aha ! et Productboard.

D'un autre côté, Productboard excelle dans le développement collaboratif de produits grâce à ses portails de priorisation des cartes de pointage et de rétroaction des utilisateurs. Il a été salué pour son approche conviviale et centrée sur le client en matière de développement de produits.

1. Tarification

Aha ! et Productboard proposent tous deux des forfaits mensuels et annuels. Mais vous risquez toujours de payer beaucoup plus que ce pour quoi vous vous êtes inscrit pour utiliser toutes leurs fonctionnalités essentielles.

Aha !

Le forfait d'Aha ! est plus avantageux que celui de Productboard développement de logiciels en plusieurs sections. L'utilisation des idées d'Aha ! est payante pour les débutants. Une fois l'idéation terminée, vous devez payer un supplément pour passer à la création de feuilles de route.

Vous devrez également payer davantage pour utiliser la plateforme d'Aha ! pour le développement de produits. Ainsi, votre facture totale peut s'élever à 100 $ par mois pour construire votre produit de bout en bout.

Productboard

Le forfait de Productboard est plus traditionnel. Cependant, vous ne pouvez accéder qu'aux fonctionnalités d'idéation et de mappage de base dans le cadre du forfait Essentials. Vous devez souscrire au forfait Enterprise ou Pro pour utiliser le portail de retour d'information des clients.

2. Idéation et retour d'information

Aha ! et Productboard offrent tous deux de solides fonctionnalités de gestion des idées. Ils vous permettent de créer, d'attribuer, de hiérarchiser et de suivre les idées, mais il existe des différences dans la façon dont chacun d'entre eux vous permet de le faire.

Aha !

Aha ! vous permet de recueillir des idées et des commentaires de diverses parties prenantes par le biais de portails personnalisés, d'intégrations d'e-mails et d'envois directs. Vous pouvez classer, évaluer et hiérarchiser les tâches et les fonctionnalités à l'aide de critères personnalisés et de mécanismes de notation.

Productboard

Productboard vous permet de recueillir des informations à partir de diverses sources, notamment les commentaires des clients, les récits des utilisateurs, les discussions au sein de l'équipe et les études de marché.

Grâce à ses fonctionnalités, Productboard souligne l'importance de comprendre les besoins des utilisateurs et de hiérarchiser les fonctionnalités en fonction des commentaires des utilisateurs et des objectifs stratégiques. Vous pouvez consolider et recueillir les commentaires des clients, identifier les tendances et lier les commentaires à des fonctionnalités ou initiatives spécifiques.

Par conséquent, si votre organisation valorise les contributions des utilisateurs dès l'étape de l'idéation, Productboard est un gagnant incontestable dans la comparaison Aha vs Productboard.

3. Visualisation de la feuille de route

Alors qu'Aha ! offre l'espace nécessaire pour créer des feuilles de route de produits hautement personnalisables et interactives, la fonctionnalité de visualisation de la feuille de route de ProductBoard est beaucoup plus rationalisée et intuitive.

Aha !

Grâce à la fonctionnalité de visualisation des feuilles de route d'Aha !, les chefs de produit peuvent créer et partager des feuilles de route visuelles pour communiquer les forfaits stratégiques et l'orientation des produits.

Les utilisateurs peuvent afficher plusieurs vues de la feuille de route, y compris des feuilles de route basées sur des échéanciers et des listes. Vous pouvez même personnaliser les feuilles de route dans Aha ! pour les aligner sur les besoins des différentes parties prenantes et inclure divers éléments tels que des fonctionnalités, des initiatives et des objectifs.

Productboard

Productboard offre également des capacités de visualisation dynamique des feuilles de route. Cependant, il met l'accent sur l'importance de créer des feuilles de route basées sur les commentaires des utilisateurs et les objectifs stratégiques.

Les feuilles de route de Productboard sont conçues pour être flexibles et adaptables, ce qui permet aux équipes d'ajuster les forfaits en fonction de l'évolution des priorités et de la dynamique du marché.

Les deux outils présentent des fonctionnalités qui peuvent plaire à différentes personnes en fonction de leur style de travail ou de leurs besoins. Il est donc difficile de désigner un vainqueur à cet égard.

Aha ! Vs. Productboard sur Reddit

Alors, lequel logiciel de développement de produits est-il meilleur ?

Nous avons consulté Reddit pour trouver des réponses à l'énigme Aha ! ou Productboard. Au final, les deux outils sont très appréciés par leurs utilisateurs pour leurs fonctionnalités et capacités variées.

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit avait à dire lorsqu'on l'interrogeait sur l'utilisation de Productboard en tant qu'outil de gestion des produits :

_"Productboard est assez complet pour un prix raisonnable. Pour les petites organisations qui ont besoin d'une boucle de rétroaction et qui ne comptent que 1 à 15 membres dans l'équipe produit (qui auraient besoin de contrôler la gestion de la feuille de route et des vues), c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous trouverez."_Je suis très satisfait de l'utilisation de Productboard comme outil de gestion de produit

Interrogé sur Les concurrents du tableau de bord ils ont écrit :

"Aha est probablement l'outil #1 pour les grandes organisations + valeur pour les gestionnaires de produits. Il possède des fonctionnalités plus complètes qui vous permettent d'entrer dans le vif du sujet de la hiérarchisation et de multiples cadres (RICE, Valeur vs. Effort, etc.)." _

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Aha ! Vs. Productboard

affichez une vue d'ensemble pour mieux anticiper et organiser votre travail quotidien, vos rappels et les évènements de votre calendrier avec ClickUp Home_

Productboard et Aha ! présentent chacun des paramètres positifs et négatifs. Idéalement, vous aurez besoin d'un outil qui combine toutes leurs meilleures fonctionnalités sous un même toit.

Réunion ClickUp !

Cette plateforme de productivité et de collaboration tout-en-un consolide votre pile technologique et fournit toutes les fonctionnalités, intégrations et personnalisations dont vous avez besoin pour gérer l'ensemble du cycle de vie de vos produits.

Mais comment ClickUp peut-il aider à la gestion des produits ?

Tout d'abord, vous pouvez organiser des séances de brainstorming et d'idéation avec votre équipe sur Tableaux blancs ClickUp . Il vous aide à planifier et à construire stratégiquement vos feuilles de route de produits et à suivre les mises à jour et les dates de lancement avec toutes les parties prenantes en temps réel.

Dans ce cas, Documents ClickUp peut vous aider à documenter vos forfaits et à paramétrer l'objectif de votre produit. Vous pouvez personnaliser les forfaits, les checklists et les notes à l'aide d'options de style et de mise en forme intuitives. Vous pouvez même ajouter des images, des diagrammes et bien plus encore, le tout en un seul endroit accessible à toute l'équipe.

Vous pouvez également échanger des informations en temps réel avec L'affiche de discussion de ClickUp . C'est un moyen simple d'aligner les objectifs de votre équipe, de soumettre des idées, de suivre les problèmes et de les résoudre sur une seule plateforme.

affichez les charges de travail de l'équipe avec la vue Échéancier dans ClickUp pour suivre la progression et ajuster les échéances des tâches_

Mais ClickUp est-il la meilleure alternative à Aha ! et Productboard ? Voici quelques fonctionnalités qui permettent à ClickUp de se démarquer :

1. Gestion des produits

ClickUp réunit la gestion de projet et le développement de produits en un seul outil. Logiciel de gestion de produits ClickUp vous aide à forfaiter, prioriser, concevoir, rapporter et publier des produits de manière efficace et dans les délais.

Créer Diagrammes de Gantt dans ClickUp pour définir visuellement votre feuille de route produit. Rassemblez et gérez les retours d'expérience, les épiques et les sprints dans la feuille de route du produit partagée : suivez les performances, la progression des objectifs et plus encore en temps réel. Obtenez également un aperçu de haut niveau de votre travail et partagez-le avec votre équipe à l'aide de Tableaux de bord ClickUp .

Les capacités d'intégration uniques de ClickUp vous permettent de créer des boucles de rétroaction des clients via Zendesk, Intercom et Zapier. Vous pouvez également suivre la progression avec des intégrations d'applications natives pour GitHub, GitLab et Bitbucket.

Les tableaux de bord de ClickUp 3.0 permettent aux managers de projets agiles d'afficher rapidement les tâches restantes et les priorités de l'équipe pour la semaine, ainsi que des cartes détaillées de burnup et de burndown

2. Logiciel équipe gestion de projet Plate-forme de gestion de projet de ClickUp permet aux équipes de logiciels de gérer facilement les idées de produits, de travailler efficacement et de rester en connexion avec toutes les parties prenantes concernées par le projet.

Comme elle permet aux développeurs de logiciels de visualiser la progression, les dépendances et les éléments bloquants, il devient plus facile de hiérarchiser les tâches et les objectifs.

Cependant, le principal avantage de ClickUp réside dans sa capacité à rationaliser les problèmes de bug. Vous pouvez collecter les demandes de problèmes de bug à l'aide de formulaires d'admission et les convertir facilement en tâches traçables pour que votre équipe les priorise et les corrige.

Vous pouvez également relier des problèmes connexes, ajouter des étiquettes et gérer votre carnet de commandes avec des champs personnalisés, des statuts et des cumuls.

surveillez les tâches et les projets d'un seul coup d'œil et glissez-déposez les tâches, triez et filtrez sans effort avec une vue Tableau Kanban entièrement personnalisable dans ClickUp_

3. Sprints

Par rapport à la version la plus populaire de outils de planification de sprint disponibles sur le marché, ClickUp Sprints simplifie considérablement la gestion des sprints en vous permettant de paramétrer les dates de sprint, d'attribuer des points et de marquer des priorités.

Cette plateforme de productivité tout-en-un est conçue pour être un environnement de travail où les équipes de produits peuvent en toute transparence élaborer des stratégies, attribuer des points et exécuter.

Et ce n'est pas tout ! ClickUp fournit également de nombreux modèles de planification de sprint pour planifier et exécuter rapidement des plans de développement de produits.

ajouter des points sprint dans une tâche ClickUp pour maintenir les projets en mouvement

ClickUp pricing

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Business Plus: $19/utilisateur par mois

$19/utilisateur par mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

Optimisez votre parcours de gestion de produits avec ClickUp

Aha ! et Productboard sont largement admirés pour la gestion des produits et le roadmapping, ce qui rend difficile la décision entre Aha ! et Productboard. Cependant, les deux outils ont leur part d'inconvénients. Ils peuvent être coûteux pour les petites entreprises et difficiles à apprendre en raison de leur complexité et de la nécessité de les personnaliser.

C'est là que ClickUp se distingue. Un forfait Free Forever riche en fonctionnalités combine le meilleur de la gestion des tâches, du développement de produits et des fonctionnalités de collaboration sans vous ruiner !

De plus, avec ClickUp AI avec ClickUp IA, vous pouvez accélérer vos forfaits et votre documentation sur les produits, rationaliser les commentaires des utilisateurs et bien plus encore grâce à des outils IA conçus par des experts à partir de la plateforme.

Alors pourquoi ne pas essayer ? S'inscrire à ClickUp's Forever Free dès aujourd'hui pour commencer !