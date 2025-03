Comment calculer la durée du cycle ? (Guide 2025)

vous voulez apprendre comment calculer la durée d'un cycle ?

La durée du cycle est la durée nécessaire pour créer un produit fini. Il s'agit d'un indicateur utile qui vous aidera à définir et à maintenir le rythme de votre projet.

Et contrairement aux courses du Tour de France, vous n'aurez pas besoin de casque avec ce type de durée du cycle.

Sans surprise, apprendre à calculer la durée du cycle est aussi beaucoup plus facile que de parcourir plus de 2000 miles à vélo en 23 jours.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est du formule de la durée du cycle !

Dans cet article, nous vous montrerons comment calculer la durée du cycle, pourquoi vous devez le faire, et nous mettrons également en évidence un outil pratique qui vous facilitera la tâche.

votre chronomètre est prêt ? C'est parti!_

Qu'est-ce que la durée du cycle ?

La Durée du cycle **est une mesure du temps nécessaire à la fabrication d'un produit fini ou à la fourniture d'un service. C'est l'un des indicateurs de flux les plus cruciaux qui vous aidera à mener un projet de manière efficace et sans heurts.

comment ?

Comprenons-le à l'aide d'un exemple tiré de notre homme des cavernes favori : Fred Flintstone.

Supposons que Fred décide de travailler dans un restaurant de côtes levées et de hamburgers.

Ici, sa durée du cycle est le temps qu'il met à cuisiner un repas. Et comme ils viennent de découvrir le feu, la durée du cycle va s'en trouver accélérée. Ainsi, sa durée du cycle par repas diminue et il peut nourrir plus de clients.

Comme vous pouvez le constater, depuis l'âge de pierre, les entreprises (fictives ou non) utilisent la durée du cycle pour mesurer leur productivité !

Qu'est-ce que la formule de la durée du cycle ?

Vous pouvez calculer la durée du cycle à l'aide de cette simple formule :

Durée du cycle (CT) = Temps de production net (NPT) / Nombre d'unités fabriquées (U)

Le temps de production net est la durée totale de votre processus de production (ou de prestation de services) en secondes, minutes, heures ou jours. Par exemple, le temps de cuisson d'un repas, etc.

mais comment cela se fait-il vraiment ?

L'exemple de Fred Flintstone à la rescousse !

Disons qu'il a réussi à préparer 100 repas par jour. C'est le nombre d'unités (U).

Si l'on soustrait une pause déjeuner d'une heure et une pause café d'une demi-heure de sa journée de travail habituelle de huit heures, son temps d'exécution total ou temps de production net (TPN) est de (8 - 1,5 = 6,5 heures).

Cela signifie que sa durée du cycle est de ,

CT = 6.5/100 = 0.065 heures par repas

Soit environ 4 minutes pour préparer chaque repas.

tous les remerciements vont aux dinosaures sous-chefs qui travaillent dur !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image1-6.gif dino nourri à la pierre à fusil /$$$img/

Quels sont les avantages du calcul de la durée du cycle ?

Que vous soyez un cuisinier à la chaîne de l'âge de pierre ou un développeur d'applications du 21e siècle, vous devez mesurer votre durée du cycle pour rationaliser votre processus de productivité.

Voici les quatre avantages clés du calcul de la durée du cycle :

savez-vous ce que nous aimerions tous ? Une machine à remonter le temps

Vous pouvez l'utiliser pour voyager dans le futur et vous préparer à tous les obstacles qui se dresseront sur la route de votre livraison à temps.

Mais en attendant que les scientifiques l'inventent, il nous reste la durée du cycle pour nous aider.

Les équipes peuvent l'utiliser pour calculer leur taux de productivité en temps réel et s'en servir pour donner des estimations de durée réalistes à leurs clients.

2. Aide à rationaliser les processus pour atteindre les cibles

Le calcul des durées du cycle vous aide à déterminer le temps qu'il vous faut pour fournir de la valeur à votre client. Ainsi, vous pouvez facilement déterminer s'il est suffisant pour répondre à la demande de vos clients.

Le calcul des durées du cycle vous fournit les données nécessaires pour remédier aux cycles lents et à votre taux de productivité :

En élargissant la chaîne d'approvisionnement en matières premières

En augmentant ou en réduisant le débit ou la taille des lots dans la chaîne de production

Contrôlant la limite du travail en cours (WIP)

Les indicateurs de durée du cycle sont un peu comme Barney, l'ami fiable de Fred. Quoi qu'il arrive, elle vous guidera toujours vers l'amélioration des processus et la satisfaction des clients.

3. Aide à éliminer la surproduction

qu'y a-t-il de pire que de ne pas produire suffisamment d'unités pour répondre à la demande de vos clients ?

Produire trop !

La surproduction est une perte massive de temps et de ressources pour l'entreprise. En outre, elle peut entraîner une grave situation de goulot d'étranglement pour votre système de prestation de services.

En fait, selon La production allégée la surproduction peut être un facteur important de ralentissement du flux global de votre projet.

Toutefois, si vous fixez des seuils pour les durées du cycle (et contrôlez la taille des lots en conséquence), vous pouvez empêcher le taux de production de franchir une limite.

4. Aide à améliorer l'efficacité du cycle du processus

Une Agile , Scrum , Kanban ou Maigre dépend de l'amélioration continue. Ici, chaque étape du processus vise à recueillir des informations susceptibles d'améliorer les performances globales de votre équipe.

En fait, les paramètres Kanban et de production allégée vous permettent de fixer une limite de travail en cours (WIP) .

Une limite de travail en cours fixe une limite au nombre de tâches qu'une équipe peut prendre en charge. Cela permet de s'assurer que chaque histoire d'utilisateur passe par la chaîne de valeur sans créer de goulot d'étranglement.

le résultat ?

Comme vous pouvez comprendre la capacité de travail moyenne de votre équipe, vous pouvez améliorer vos performances à chaque cycle.

mais assez de théorie. Vous êtes ici pour acquérir des connaissances pratiques sur la durée du cycle, n'est-ce pas ?

alors, passons aux choses sérieuses

La façon la plus simple de calculer la durée du cycle : ClickUp

Fred Flintstone et son usine appartiennent à l'âge de pierre, littéralement.

Cela signifie qu'ils ne peuvent calculer qu'à l'aide de bâtons et de pierres.

Mais vous pouvez calculer la durée du cycle de manière intelligente, en utilisant ClickUp !

**Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est le l'outil de gestion de projet le mieux évalué dans le monde.

C'est le seul outil dont vous aurez besoin pour gérer tous vos projets et suivre votre productivité de votre équipe .

C'est aussi la meilleure option pour garder votre équipe à distance connectée, réactive, et Prêt pour l'agilité !

Voici comment ClickUp peut vous aider à calculer la durée du cycle et l'utiliser à votre avantage.

A. Suivre les indicateurs de flux du projet avec Widgets Sprint sur le site

Tableau de bord Pas fan du Monday les réunions du lundi pour faire le point sur le statut de l'entreprise ?

Le Tableau de bord de ClickUp est votre solution !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image12-1.png tableaux de bord ClickUp /$$img/

Le tableau de bord vous donne un aperçu achevé de votre projet avec des Sprint Widgets personnalisables comme le Graphique de la durée du cycle.

Pour calculer les durées du cycle à l'aide de ce Widget, vous pouvez utiliser l'un des abonnements suivants :

Commencer à compter le temps à partir du moment où une tâche entre dans n'importe quel statut du groupe de statuts Actif

ClickUp considère le premier statut dans Actif comme "Non démarré" et tout autre élément de travail dans le groupe de statuts Actif comme le début de la durée du cycle

Vous pouvez personnaliser le graphique de la durée du cycle avec :

Durée du cycle : choisissez un intervalle de temps et paramétrez la durée du cycle

: choisissez un intervalle de temps et paramétrez la durée du cycle Durée de l'échantillon : sélectionnez le nombre de jours qui doit apparaître comme moyenne pour chaque point de données sur le graphique

: sélectionnez le nombre de jours qui doit apparaître comme moyenne pour chaque point de données sur le graphique Groupe de statuts pris en compte pour l'achèvement : choisissez le groupe de statuts pris en compte pour l'achèvement. Par exemple, "Terminé", "Examen par le client" ou "Fermé"

Et ce n'est pas tout. Ajoutez d'autres widgets de sprint pratiques tels que le Diagrammes à rebours , Diagrammes de combustion , Diagrammes de vitesse et Diagrammes de flux cumulés dans votre tableau de bord.

B. Paramètres Estimation de durée pour ne pas perdre le fil de votre tâche

le calcul des temps de cycle ne sert à rien si vous ne pouvez pas utiliser les nombres pour rationaliser votre projet

C'est pourquoi ClickUp contribue à l'amélioration continue de votre équipe grâce à la fonctionnalité Estimations de durée. Additionnez le nombre d'heures de chaque tâche et sous-tâche et ClickUp calcule le nombre total d'heures prévues par projet.

Au fur et à mesure que vous mettez à jour ces estimations, ClickUp actualise également votre date de livraison en temps réel.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image6-5.gif ajouter des estimations de durée à une tâche /$$img/

C. Suivre l'utilisation du temps avec Suivi du temps natif Le calcul de la durée du cycle vous aide à la réduire activement à chaque tâche.

à faire ?

Vous pourriez engager un superviseur dinosaure pour qu'il vous dise sans cesse combien de temps vous passez sur le processus de fabrication.

Mais voici une option plus simple : utilisez simplement la fonctionnalité Native Time Tracking de ClickUp !

Cette fonction facile à utiliser ClickUp Chrome extension suivra le temps que vous passez sur les tâches en un seul clic et générera des rapports détaillés sur l'utilisation du temps. Ainsi, vous pouvez suivre en permanence le temps que vous passez pour vous assurer que vous ne dépassez pas votre durée moyenne de cycle.

Et si vous utilisez déjà un outil de suivi du temps d'une tierce partie comme Time Doctor et Toggl vous pouvez les intégrer à ClickUp aussi !

c'est tout ? Absolument pas

ClickUp est un logiciel de gestion de projet complet destiné aux équipes performantes et ambitieuses.

Et voici d'autres fonctionnalités qui rendent vos processus plus fluides :

Objectifs : définir des objectifs professionnels et les suivre en temps réel

Flux de travail Automatisation : accédez à plus de 50 façons d'automatiser n'importe quel processus répétitif

: accédez à plus de 50 façons d'automatiser n'importe quel processus répétitif Profil : obtenez une image complète de ce que les membres de l'équipe ont achevé, de ce sur quoi ils travaillent en ce moment et de leurs tâches futures

Multiples affichages mon travail : suivez chaque élément de travail dans plusieurs affichages, par exemple Vue Liste , Tableau Kanban , Vue Équipe etc.

mon travail : suivez chaque élément de travail dans plusieurs affichages, par exemple Vue Liste , Tableau Kanban , Vue Équipe etc. Documents plan : développer un wiki interne de documents tels que les commandes, la carte de la chaîne de valeur et la liste des matières premières

Pulsation : restez en contact avec l'activité de votre équipe tout au long de la journée

Vue Charge de travail : visualisez et suivez la capacité de travail de votre équipe

Limites du travail en cours : protégez la capacité de votre équipe en voyant quand il y a trop de travail dans un statut donné

FAQ sur le calcul de la durée du cycle

On ne peut parler de durée du cycle sans évoquer ses amis, le takt time et le lead time. Mais ces termes peuvent également prêter à confusion.

Voyons donc ce que signifient le takt time et le lead time dans le contexte de la durée du cycle.

1. Quelle est la différence entre la durée du cycle, le takt time et le lead time ?

La durée du cycle, le temps de cycle et le délai de production sont tous des indicateurs de flux permettant de mesurer la productivité, mais ils diffèrent légèrement les uns des autres.

Mais pour une brève lecture, reprenons l'exemple de M. Flintstone pour nous aider à comprendre ces concepts.

A. Qu'est-ce que le takt time ?

Le takt time est le taux de travail requis pour répondre à la demande du client. Il s'agit du temps que doit prendre un paramètre pour livrer un produit fini, ou une unité, afin de répondre à la demande globale du client et de maintenir le flux de trésorerie.

exemple :

Le patron de Fred lui assigne une cible : préparer des repas pour 100 clients chaque jour. Fred travaille 8 heures par jour.

Cela signifie que Fred devra préparer 100 repas en 8 heures.

Ici, son takt time = nombre de repas à préparer chaque heure.

Soit le temps de production = 8/100 = 0,08 heures par repas.

Environ 5 minutes pour préparer un repas.

Du point de vue du client, le délai commence dès qu'il passe sa commande commande , se poursuit tout au long du processus de fabrication et se termine par la livraison finale du produit fini.

exemple de commande d'achat :_

Dans le cas de Fred, le délai de production commence lorsque son patron reçoit la commande d'un repas et se termine lorsque Fred a fini de préparer le plat.

Le lead time \N= date d'achevé d'une commande client (End date ) - date de réception d'une commande client ( Start date ).

En fin de compte, ces trois indicateurs permettent de mesurer la réussite d'un projet et de la satisfaction du client facilement.

2. À faire travailler ensemble la durée du cycle et le takt time ?

Pour le comprendre, comparons la durée du cycle de Fred avec la demande du client en faisant intervenir le takt time.

Le patron de Fred est sous pression pour augmenter la productivité et attend désormais de chacun qu'il cuisine pour au moins 200 clients par jour.

Sur la base de notre calcul précédent le taux de travail actuel de Fred de 15 clients par heure (à la durée du cycle de 4 minutes par repas) n'est pas suffisant pour répondre à la demande de ce client.

Son nouveau taux de travail requis ou temps de cycle devra être de = 6,5/200 = 0,032 heures par repas.

soit environ 2 minutes par repas

Fred doit maintenant réduire sa durée du cycle de 4 minutes à 2 minutes. Il peut le faire en :

Embaucher des assistants pratiques (des cuisiniers dinosaures ? Mais pas de T-rex.)

Travailler plus longtemps pour atteindre les cibles quotidiennes (plus de bowling avec Barney.)

Réduire les temps morts (des déjeuners plus courts ? Yabba dabba nooo !)

En revanche, si la demande (et le temps de cycle) était plus faible, Fred pourrait gagner plus de temps ou produire plus de résultats.

Et maintenant qu'il sait calculer sa durée du cycle, il peut ajuster ses performances en fonction du niveau de satisfaction des clients.

Conclusion

La durée du cycle est bien plus qu'un indicateur permettant de calculer la quantité que vous produisez. À long terme, elle vous aidera également à vous assurer que vous fournissez des produits et des services de haute qualité à chaque fois.

Et maintenant que vous connaissez sa formule, vous pouvez également la suivre.

Nous espérons simplement que vous n'utiliserez pas de papier et de stylo pour le calcul. même Fred Flintstone n'approuverait pas cela !

au lieu de cela, pourquoi n'essayez-vous pas ClickUp ?

Il dispose d'un widget de durée du cycle convivial et d'une foule d'autres fonctionnalités qui assistent la gestion de projet de bout en bout. Vous n'aurez plus jamais besoin d'un autre outil pour garder le contrôle de vos projets ! Obtenez ClickUp gratuitement et donnez à vos clients une chance d'y aller :