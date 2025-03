Les 10 meilleurs outils d'automatisation des navigateurs pour automatiser les processus en 2025

Le test manuel des applications web peut être une activité longue et sujette aux erreurs, d'autant plus s'il s'agit d'un logiciel à plusieurs niveaux et riche en fonctions.

C'est là que l'automatisation du navigateur entre en jeu. Les outils d'automatisation des navigateurs aident les développeurs, les non-développeurs et les professionnels de l'assurance qualité à accélérer et à affiner les tests d'applications.

Ils le font en prenant en charge les tâches répétitives et fastidieuses telles que le remplissage de formulaires, l'extraction de données ou la réalisation de tests d'interface utilisateur, ce qui vous libère du temps et vous permet de vous concentrer sur le travail créatif et stratégique.

Grâce aux outils intelligents d'automatisation des navigateurs, vos applications web fonctionnent de manière fluide et fiable. Vous pouvez également accélérer votre cycle de publication et répondre facilement aux attentes des clients, ce qui constitue un avantage indéniable pour votre entreprise dans la mesure où la demande d'applications Web est en constante augmentation flux de travail rationalisés se développe.

Si vous cherchez les meilleurs outils pour automatiser votre navigateur, voici 10 alternatives à explorer cette année.

Qu'est-ce qu'un outil d'automatisation du navigateur ?

Un outil d'automatisation du navigateur est un logiciel qui peut contrôler et automatiser les actions du navigateur Web, comme visiter des URL, remplir des formulaires, cliquer sur des boutons, extraire des données et effectuer des tâches Web répétitives sans entrée manuelle de la part de l'utilisateur. Il utilise un logiciel d'automatisation pour imiter les interactions humaines avec les sites web ou les applications web. Mon travail consiste à simplifier les processus d'automatisation du web et à éliminer le travail manuel répétitif.

Que rechercher dans les outils d'automatisation du navigateur ?

De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors du choix d'un outil d'automatisation du navigateur, tels que l'assistance de la plateforme, les langages de programmation et le budget. Voici une checklist pratique pour guider la décision.

Compatibilité : Tout d'abord, vérifiez si votre outil assiste votre système d'exploitation et vos navigateurs web préférés. Votre outil doit pouvoir travailler dans votre environnement technologique

: Tout d'abord, vérifiez si votre outil assiste votre système d'exploitation et vos navigateurs web préférés. Votre outil doit pouvoir travailler dans votre environnement technologique Langage de programmation : Vérifiez si l'outil est compatible avec les langages de programmation que vous utilisez

: Vérifiez si l'outil est compatible avec les langages de programmation que vous utilisez Efficacité : optez pour des outils capables de gérer les tâches urgentes. L'efficacité est la clé. Les interfaces conviviales l'emportent sur les logiciels complexes et encombrants

: optez pour des outils capables de gérer les tâches urgentes. L'efficacité est la clé. Les interfaces conviviales l'emportent sur les logiciels complexes et encombrants Flexibilité: Assurez-vous que vous pouvez personnaliser l'outil en fonction de vos besoins spécifiques et de vos cas d'utilisation

Assurez-vous que vous pouvez personnaliser l'outil en fonction de vos besoins spécifiques et de vos cas d'utilisation Coût: Considérez le coût global, y compris les frais de licence et les dépenses cachées. L'outil idéal ne doit pas seulement répondre à vos besoins, il doit aussi s'aligner sur votre budget

Maintenant, parlons des outils d'automatisation du navigateur qui obtiennent de bons résultats sur les fronts ci-dessus.

Les 10 meilleurs outils d'automatisation de navigateur à utiliser en 2024

Grâce à notre liste triée sur le volet des outils d'automatisation de navigateur optimaux, vous serez en mesure de automatiser vos flux de travail en un rien de temps et sans stress.

1. ClickUp

Créer des tâches, enregistrer du contenu web et automatiser des flux de travail sur le navigateur avec l'extension Chrome et les fonctionnalités d'automatisation de ClickUp

ClickUp est le multitâche ultime pour tous les environnements de travail. Ses fonctionnalités d'automatisation de la productivité et des flux de travail directement depuis votre navigateur sont le rêve de tout hacker de la productivité.

Vous pouvez automatiser les flux de travail dans ClickUp en paramétrant les dépendances des tâches, les actions personnalisées et les déclencheurs, les rappels automatiques, etc. Par exemple, lorsqu'une tâche antérieure est marquée comme achevée, vous pouvez déclencher des tâches séquentielles. L'automatisation de ClickUp avec des alertes d'utilisation et une documentation détaillée, s'occupent de votre travail et vous achèvent pour faire un travail plus significatif en équipe ou en tant qu'utilisateur solo.

De plus, automatisez facilement les flux de données entre ClickUp et les autres outils que vous utilisez. Il suffit d'activer L'intégration Zapier de ClickUp pour connecter les flux de travail de ClickUp avec plus de 1000 autres applications. L'extension Chrome de ClickUp permet de créer des tâches directement à partir de votre navigateur. Vous pouvez surligner du texte sur une page web et créer une tâche ou l'ajouter à une liste existante dans ClickUp. Vous pouvez également enregistrer des pages web, des images, des liens, etc. directement dans les tâches ClickUp pour référence.

En intégrant les activités de votre navigateur à son gestion des tâches flux de travail, ClickUp empêche le changement de contexte et vous rend plus productif.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Personnalisez ClickUp pour qu'il corresponde à vos processus de travail uniques

Automatisation des tâches répétitives avec des déclencheurs et des actions personnalisés

Appliquez des modèles d'automatisation multiples et prédéfinis, la gestion des tâches et l'organisation des projets, ou créez les vôtres

Créez des tâches automatiquement à partir d'e-mails envoyés à une adresse particulière

Connectez ClickUp avec des applications populaires comme Bugsnag, Calendly, Email, GitHub, Twilio et HubSpot pour une gestion fluide des flux de travail

Obtenez un accès API pour gérer les tâches, les listes, les entrées de temps, etc. de manière programmatique

Limites de ClickUp

Moins d'intégrations par rapport à certains concurrents

Les nouveaux utilisateurs ont une courbe d'apprentissage

Prix de ClickUp

Gratuit Illimité : 7 $ par mois et par membre

: 7 $ par mois et par membre Business : 12 $ par mois et par membre

: 12 $ par mois et par membre Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (9200+ commentaires)

4.7/5 (9200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3900+ commentaires)

2. Marionnettiste

via Marionnettiste Puppeteer est une bibliothèque Node.js utilisée pour l'automatisation de tâches dans un navigateur. Son USP est qu'elle peut contrôler les navigateurs en coulisse de manière très furtive.

Contrairement à d'autres outils d'automatisation de navigateur haut de gamme comme Selenium, Puppeteer contrôle directement le navigateur Chrome sans lancer Chrome de manière visible à l'écran. Toutes les interactions avec le navigateur se produisent en arrière-plan.

Cela confère à Puppeteer certains avantages :

Il est très rapide et léger puisqu'il n'a pas à effectuer le rendu de l'interface utilisateur du navigateur, ce qui consomme des ressources

Les tests/automatisations ne sont pas visibles par un observateur, ce qui permet une automatisation discrète

On a l'impression de contrôler le comportement d'un utilisateur réel plutôt que celui d'un robot

Automatisation : vous devez cependant fournir des instructions claires et écrire du code pour qu'il exécute les actions que vous souhaitez de manière automatisée.

Les meilleures fonctionnalités de Puppeteer

Bénéficiez d'une API simple et intuitive, garantissant une facilité d'apprentissage et d'utilisation

Exécutez des flux de travail flexibles grâce à sa compatibilité avec plusieurs langages de programmation tels que JavaScript, Python et C#

Utilisez-le de manière transparente sur différents systèmes d'exploitation, notamment Windows, Mac et Linux

Limites de Puppeteer

Mon travail n'est possible que sur les navigateurs Chrome ou Chromium

Les scripts peuvent devenir lents lors d'interactions poussées avec le navigateur

Prix de Puppeteer

Free

Pas assez d'évaluations

3. Bardeen

via Bardeen Bardeen est une solution de référence pour simplifier les flux de travail complexes . Grâce à son interface utilisateur intuitive et sans tracas, Bardeen IA permet aux utilisateurs d'intégrer l'IA dans leurs flux de travail quotidiens, ce qui les libère pour des tâches stratégiques à forte valeur ajoutée.

Avec seulement quelques lignes d'instructions, vous pouvez déléguer les tâches répétitives à Bardeen et construire un lieu de travail plus efficace et rationalisé.

Meilleures fonctionnalités de Bardeen

Créer etgérer des flux de travail sans compétences en matière de code

Préserver la sécurité de vos données, car il s'exécute localement dans votre navigateur

Recevoir des suggestions concernant les tâches à automatiser

Limites de Bardeen

Manque de forfaits pour les équipes et est principalement conçu pour des cas d'utilisation individuels

Prix de Bardeen

Débutant: Gratuit

Gratuit Professionnel: 10 $ par mois

10 $ par mois Business:Tarification personnalisée

G2: 4.9/5 (20+ reviews)

4. Cyprès

via Cyprès Cypress est un framework de test front-end conçu pour le web moderne. Avec Cypress, vous êtes prêt à créer, déboguer et exécuter automatiquement des tests dans vos builds d'intégration continue.

Le service Cypress Dashboard fournit des enregistrements de tests, des captures d'écran d'échec et des enregistrements vidéo sur plusieurs machines. Il se targue d'une API facile à comprendre et vous permet de regarder vos tests de bout en bout et de composants s'exécuter en temps réel pendant que vous développez vos applications.

Son débogueur temporel vous permet de revenir en arrière pour rejouer l'exécution du test, ce qui facilite le débogage des applications. Le débogage des défaillances devient encore plus simple grâce aux outils de développement intégrés au navigateur que vous utilisez peut-être déjà.

Les meilleures fonctionnalités de Cypress

Utilisez l'API simple et enchaînable pour décrire les interactions du navigateur de manière lisible

Arrêtez les tests à n'importe quel moment pour vérifier comment l'application se fait

Évitez tout travail supplémentaire puisque toutes les bibliothèques et dépendances existent déjà

Effectuer des captures d'écran pendant l'exécution des tests

Les limites de Cypress

Cypress n'offre pas d'assistance pour plusieurs langages de programmation, seulement pour JavaScript

Il ne peut pas contrôler deux navigateurs simultanément

Prix de Cypress

Free : Pour les petites équipes

: Pour les petites équipes Teams : à partir de 75$/mois

: à partir de 75$/mois Business : A partir de 300$/mois

: A partir de 300$/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (90+ reviews)

4.8/5 (90+ reviews) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

5. Testigma

via Testsigma Testsigma automatise les tests web, mobiles et API au sein d'une plateforme pratique. L'outil d'automatisation des tests offre un laboratoire de test intégré avec un large intervalle d'appareils et de navigateurs réels sur un cloud à haute disponibilité, permettant des tests simultanés sur plusieurs appareils.

Testsigma utilise un algorithme intelligent pour détecter et corriger les éléments de la page, assurant une exécution fluide des tests même lorsque des modifications de l'application sont en cours de test.

La plateforme fournit des rapports de test complets avec des informations détaillées sur les résultats, le temps d'exécution, les détails de l'appareil et d'autres indicateurs essentiels.

Testsigma meilleures fonctionnalités

Ajustez les éléments de la page pour des tests fluides, même si l'application change

Connectez-vous facilement avec des outils courants comme Jira, Jenkins, GitHub et Slack pour un meilleur travail d'équipe et des améliorations continues

Élargir rapidement la couverture des tests grâce aux tests intégrés pilotés par les données

Limites de Testsigma

Certains utilisateurs trouvent le processus d'ajout d'étapes dans Testsigma fastidieux

L'identification de l'élément HTML correct peut s'avérer difficile

Prix de Testsigma

Pro: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (20+ avis)

4.5/5 (20+ avis) Capterra: Pas assez de commentaires

6. QA Wolf

via QA Wolf QA Wolf simplifie et accélère les tests d'applications web et vous aide à obtenir une couverture de test automatisée de bout en bout en quelques semaines. Avec un nombre illimité d'exécutions parallèles et la garantie Zero Flake, QA Wolf réduit considérablement les dépenses d'assurance qualité tout en augmentant la couverture des tests.

La plateforme offre un aperçu complet des dépenses d'assurance qualité, de la couverture des tests, de la fréquence des versions et de la capacité de développement.

Sa fonctionnalité Wolf-O-Vision permet de réaliser des tests en parallèle, ce qui réduit les cycles d'AQ et élimine le processus d'assemblage traditionnel.

Les meilleures fonctionnalités de QA-Wolf

Éliminez tout besoin d'installation ou de configuration, ce qui résulte en une absence totale de tracas

Gagnez en liberté pour vous concentrer sur d'autres tâches sans avoir à vous préoccuper des tests

Permettre aux équipes d'exécuter des tests de navigateur en parallèle avec efficacité et rapidité

Limites de QA-Wolf

Certains utilisateurs signalent que les rapports d'automatisation sont coûteux

Prix de QA-Wolf

Paiement par test

G2: 4.8/5 (60+ commentaires)

7. Watir

via Watir Watir, abréviation de "Web Application Testing in Ruby" (et prononcé comme "Water") est une bibliothèque open-source, facile à utiliser, conçue en Ruby pour automatiser les applications web.

Watir vous permet de réaliser des captures d'écran pendant les tests chaque fois que cela est nécessaire et de suivre la progression des tests intermédiaires. Il exécute des instructions comme le ferait un humain et assiste divers navigateurs, notamment Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari et Edge.

En règle générale, il est surtout compatible avec les cadres de test tels que RSpec et Cucumber.

Les meilleures fonctionnalités de Watir

Capture d'écran automatique lorsque les tests sont achevés

Mesure de la performance des pages en toute simplicité

Bénéficie de l'assistance d'une communauté open-source active qui ajoute de nouvelles fonctionnalités et assure la maintenance de l'intégration avec les derniers navigateurs

Limites de Watir

Non compatible avec les frameworks de test autres que Ruby

Manque d'optimisation pour les tests mobiles

Prix de Watir

Free

Pas assez de commentaires

8. Appium

via Appium Appium est un projet open-source et un écosystème autonome de logiciels associés. Il permet d'automatiser les applications web natives, hybrides et mobiles sur les plateformes iOS, Android et Windows.

Il utilise le protocole WebDriver pour piloter les applications natives comme le ferait un utilisateur. Il peut tapoter, glisser, saisir du texte et effectuer d'autres interactions pour rationaliser l'interface utilisateur automatisation des tâches sur différentes plates-formes d'applications.

La page Ecosystem propose un intervalle de pilotes et de plugins pour améliorer votre expérience d'automatisation du navigateur. L'accent est mis sur les tests en boîte noire du point de vue de l'utilisateur final plutôt que sur la qualité du code interne.

Appium vous permet également de naviguer dans la référence CLI pour l'utilisation de la ligne de commande et d'explorer la référence de commande pour une liste complète de commandes.

Les meilleures fonctionnalités d'Appium

Intégrez Appium de manière transparente à divers logiciels de développement et de test, notamment Perfecto, Bamboo, Jenkins, etc

Créer des tests pour plusieurs plateformes mobiles à l'aide d'une base de code unifiée

Écrire des tests dans plusieurs langages comme Java, Python, JavaScript, C#, etc.

Limites d'Appium

Offre une assistance limitée pour les applications web et les applications de bureau

L'installation et la configuration d'Appium peuvent s'avérer compliquées

Prix d'Appium

Free

G2: 4.4/5 (50+ reviews)

9. Katalon

via Katalon Katalon offre aux utilisateurs une plate-forme puissante pour l'automatisation des tests. Il intègre de manière transparente des Outils d'IA pour améliorer les tests de régression.

Alliant la simplicité d'un code bas à la flexibilité d'un code complet, Katalon Studio facilite la création rapide de tests grâce à des fonctionnalités telles que l'enregistrement et la lecture et la capture automatique d'objets de test.

La polyvalence de la plateforme s'étend aux tests web, mobiles, API et bureau, mettant en avant une approche moderne de l'assurance qualité.

Les meilleures fonctionnalités de Katalon

Exécutez des tests sans avoir besoin d'extensions supplémentaires

Générez des analyses perspicaces avec Katalon grâce à des rapports intégrés qui peuvent être exportés aux formats PDF, HTML, Excel ou CSV

Limites de Katalon

Peut représenter un défi pour les personnes plus enclines à utiliser des langages de programmation fonctionnels tels que Python et JavaScript

Prix de Katalon

Free: Pour les petites équipes

Pour les petites équipes Premium: $167/mois

$167/mois Ultimate: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (60+ reviews)

4.4/5 (60+ reviews) Capterra: 4.4/5 (700+commentaires)

10. Sélénium

via Sélénium Selenium est un outil puissant qui automatise les tests des navigateurs en simulant le comportement humain, soit localement, soit sur une machine distante à l'aide du serveur Selenium. Les utilisateurs peuvent l'adapter à leurs besoins spécifiques grâce à trois outils différents.

Selenium WebDriver fournit des outils d'automatisation de l'API pour contrôler les opérations du navigateur telles que la navigation, la recherche d'éléments, l'exécution de Javascript, etc. Il aide à construire des tests solides et automatisés pour les sites web afin de s'assurer qu'ils fonctionnent parfaitement. Vous pouvez l'utiliser pour les tests fonctionnels, d'acceptation et de régression des applications web.

Selenium IDE est disponible sous la forme d'un module complémentaire Chrome, Firefox et Edge, permettant d'enregistrer et de lire simplement les interactions du navigateur. Les utilisateurs peuvent enregistrer les tests sous la forme d'une série d'étapes/actions sur le navigateur, qui peuvent être exportées sous forme de scripts.

Enfin, Selenium Grid aide les utilisateurs à mettre à l'échelle leurs efforts d'automatisation en distribuant et en exécutant les tests sur plusieurs machines. Il est utile pour exécuter de grandes suites de tests sur différents navigateurs, versions et systèmes d'exploitation.

Les meilleures fonctionnalités de Selenium

Tester les fonctions d'un site web sur différents navigateurs

Développement de suites d'automatisation et de tests flexibles pour les applications basées sur les navigateurs

Mise à l'échelle et distribution des scripts dans divers environnements

Limites de Selenium

Il ne remplace pas avantageusement les outils traditionnels d'analyse de sites web, car il ne fait pas de rapports de résultats intégrés

Les scripts sont susceptibles d'être interrompus lorsque des modifications sont apportées au site web testé

Les utilisateurs ont rapporté l'indisponibilité d'une assistance technique fiable

Prix de Selenium

Free

G2: 4.5/5 (80+ reviews)

Naviguer dans le paysage de l'automatisation des navigateurs en 2024

Les outils d'automatisation des navigateurs tels que Puppeteer, Watir et Selenium vous permettent de piloter les navigateurs à des fins de test, d'automatisation et plus encore de manière programmatique. Cependant, chaque outil présente des compromis en ce qui concerne l'assistance linguistique, les capacités et les cas d'utilisation.

Bien que lucrative et puissante, l'automatisation des navigateurs comporte des risques si elle n'est pas mise en œuvre avec précaution. En utilisant des techniques de web scraping, les bots peuvent submerger les serveurs de requêtes ou gratter des données de manière non éthique. Soyez vigilant et utilisez l'automatisation à bon escient pour éviter la suspension de vos comptes d'application.

Associez les outils à une plateforme comme ClickUp pour l'automatisation des tâches et des flux de travail afin de maximiser les avantages de l'automatisation du navigateur tout en minimisant les maux de tête.

ClickUp vous permet de planifier et d'orchestrer des actions automatisées dans le navigateur pour une gestion plus large du flux de travail. De plus, vous pouvez l'essayer gratuitement et passer à l'échelle supérieure à un prix très abordable. Que vous soyez développeur, professionnel de l'assurance qualité ou passionné d'efficacité, inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour constater des gains de productivité instantanés.