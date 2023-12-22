Identifiez la métrique de l'étoile polaire de votre équipe et atteignez de nouveaux sommets

Polaris, également connue sous le nom d'étoile polaire, n'est ni la plus proche de la Terre ni la plus brillante dans le ciel. Elle n'est remarquable que parce qu'elle semble stable alors même que tout le ciel nordique se déplace autour d'elle.

Ainsi, quelle que soit l'heure de la nuit ou la saison, si vous cherchez à naviguer vers le nord, vous suivez l'étoile polaire.

C'est exactement ce que font les indicateurs de l'étoile polaire pour une entreprise. Contrairement aux objectifs, les indicateurs de l'étoile polaire sont sans ambiguïté.

Il n'y a pas deux indicateurs qui se contredisent ou se confondent. Elles constituent le point de référence vers lequel vous recalibrez toujours si vous vous éloignez de votre objectif.

Dans cet article de blog, nous vous aidons à choisir vos indicateurs d'étoile polaire, à élaborer une feuille de route pour y parvenir et à suivre votre progression en cours de route.

Que sont les indicateurs de l'étoile polaire ?

Les indicateurs de l'étoile polaire sont des mesures de réussite qui s'alignent sur la trajectoire de croissance à long terme d'une entreprise. Ils sont essentiels à la réussite de l'entreprise et ne sont pas affectés par les hauts et les bas de la période.

Particulièrement populaires parmi les équipes de croissance dirigées par le produit dans les startups de logiciels, les indicateurs de l'étoile polaire mesurent les raisons pour lesquelles votre client continue à acheter chez vous.

Un bon indicateur d'étoile polaire se caractérise par les éléments suivants.

Refléter la valeur du client : À quoi le client doit-il s'attendre en échange du prix qu'il paie ? Pour les produits de divertissement comme YouTube, Spotify ou Facebook, il s'agit du temps passé sur la plateforme. Pour un produit de communication comme Slack, il s'agit des utilisateurs actifs quotidiens. Pour Amazon, il peut s'agir de transactions mensuelles ou de produits achetés.

Lié au chiffre d'affaires : Cela ne signifie pas que les revenus sont un indicateur de l'étoile polaire, bien qu'ils puissent l'être. Cependant, une mesure efficace de l'étoile polaire relie la valeur du client au chiffre d'affaires.

Applicable à l'ensemble de l'organisation : L'indicateur de l'étoile polaire ne change pas en fonction de votre équipe/rôle. Elle reste constante, avec des cibles et des tâches imbriquées qui peuvent varier pour chaque équipe.

Par exemple, si l'indicateur de l'étoile polaire de votre organisation est le nombre d'"utilisateurs actifs quotidiens", tout le monde, de la production à la réussite des clients en passant par le marketing et les ventes, doit concevoir son travail en fonction de cet objectif.

Se concentrer sur le long terme: Les indicateurs de l'étoile polaire ne changent pas tous les ans. Ils sont liés à la croissance à long terme et doivent être poursuivis sur plusieurs années. Ils doivent donc être à la fois spécifiques et suffisamment larges.

Avec des indicateurs clés de performance (ICP), les objets du projet et des résultats clés (OKR), One Metric That Matters (OMTM) et des dizaines d'autres cadres déjà en pratique, pourquoi devriez-vous considérer les indicateurs de l'Étoile du Nord ? Jetons un coup d'œil.

Importance des indicateurs de l'étoile polaire

Les bons indicateurs de l'étoile polaire donnent une orientation à l'ensemble de l'organisation. Elles aident chaque équipe à établir sa feuille de route, à fixer des échéanciers et à décider qui prend les rênes, quand et comment.

Paramétrez vos indicateurs et atteignez-les avec ClickUp

Les indicateurs efficaces de l'étoile polaire fournissent les éléments suivants.

Clarté

Un bon indicateur de l'étoile polaire indique sans ambiguïté ce vers quoi tend l'organisation. Elle ne laisse aucune place aux interprétations subjectives, quelle que soit la distance qui sépare le membre de l'équipe du client.

Concentration sur l'ensemble de l'organisation

Elle rassemble l'ensemble de l'organisation autour d'un objectif commun. De bons indicateurs de l'étoile polaire éliminent les conflits internes sur la mesure des performances et les priorités.

En cas de débat houleux entre l'équipe commerciale et le service marketing sur les performances des campagnes de génération de leads, les indicateurs de l'étoile polaire permettent de s'aligner.

Centrage sur le client

Un indicateur de l'étoile polaire efficace se concentre sur la valeur du client et aligne tout le monde sur cette valeur. Elle encourage chaque membre de l'équipe à faire plus pour le client afin qu'il réalise une plus grande valeur et soit prêt à payer plus.

Au sein des équipes de développement de produits, cela peut avoir un effet incroyablement transformateur. Lorsque les indicateurs de l'étoile polaire sont clairs, les membres de l'équipe développent des fonctionnalités qui vont dans ce sens, même si d'autres objets brillants semblent plus attrayants.

Objectif

Les organisations modernes, en particulier les startups, sont construites autour d'un objectif. La génération Z, elle aussi, cherche à savoir si les valeurs d'une entreprise s'alignent sur les siennes avant d'accepter un emploi. La métrique North Star reflète les valeurs et la mission d'une organisation, guidant la prise de décision pour toutes les parties prenantes.

Grâce à la clarté, à la focalisation, à l'orientation client et à la finalité, la métrique de l'étoile polaire d'une entreprise aide à.. d'améliorer les performances du travail en ralliant tout le monde autour d'un objectif commun.

Tout cela est bien beau, mais quels sont les bons indicateurs de l'étoile polaire ? Et peut-on avoir plusieurs indicateurs de l'étoile polaire ? Voici quelques exemples.

Exemples d'indicateurs de l'étoile polaire

Vos indicateurs de l'étoile polaire peuvent dépendre de plusieurs facteurs, tels que le produit que vous vendez, le secteur dans lequel vous opérez, la croissance de votre entreprise, l'efficacité de la croissance, la valeur client que vous créez, votre modèle d'entreprise, etc. Voici quelques exemples d'indicateurs de l'étoile polaire en fonction de ces facteurs.

1. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires en tant qu'indicateur de l'étoile polaire fait l'objet de grands débats dans le secteur. Certains affirment que l'objectif premier de toute entreprise est de générer des revenus. Par conséquent, les indicateurs de revenus tels que les revenus récurrents annuels (ARR), les revenus récurrents mensuels (MRR) et les revenus bruts mensuels (GMV) sont les meilleurs indicateurs de l'étoile polaire pour l'ensemble de l'entreprise.

D'autres disent que si vous définissez le "revenu" comme mesure principale, vous serez trop axé sur la croissance de la clientèle avec des indicateurs tels que la tarification ou l'offre de réductions. De plus, l'expression "gagner X millions de dollars" n'est pas vraiment une source d'inspiration pour les employés !

Ainsi, le chiffre d'affaires et la rentabilité en tant qu'indicateurs de l'étoile polaire risquent d'être contre-productifs à long terme.

2. Temps passé sur la plateforme

Le temps passé est un indicateur de l'étoile polaire populaire dans l'espace du divertissement ou des médias sociaux, dans des organisations telles que Spotify, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Le temps passé est un excellent indicateur de l'étoile polaire, car il reflète parfaitement la valeur qu'un client tire du produit, à savoir le divertissement. Pour

Du côté des entreprises, plus un utilisateur passe de temps sur la plateforme, plus l'engagement est élevé et, par extension, les revenus. Tout en étant obsédé par un indicateur comme celui-ci, il est essentiel de prendre en compte le coût d'acquisition des clients, c'est-à-dire l'argent dépensé pour les faire entrer sur la plateforme.

Une étape supplémentaire consisterait à suivre activement les utilisateurs actifs payants hebdomadaires, qui ont un impact réel sur votre chiffre d'affaires.

Cependant, il est également important de noter que le fait d'utiliser le temps passé sur la plateforme comme indicateur de référence pousse les développeurs à créer des applications de gestion du temps des produits qui créent une dépendance qui causent des dommages réels, en particulier aux populations les plus vulnérables.

3. Utilisateurs actifs

Les utilisateurs actifs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels constituent une autre dimension de l'indicateur du temps passé. Cela s'applique particulièrement aux produits qui n'impliquent pas de contenu ou la nécessité de rester connecté.

Par exemple, un produit SaaS pour la facturation, un CRM, un outil de gestion de projet, etc. ne sont pas conçus pour que les utilisateurs y passent du temps. L'objectif de ces produits peut être tout à fait opposé, comme la réduction du temps consacré à la facturation, à la communication avec les clients ou à la gestion de projet. Ces produits sont conçus pour être utilisés périodiquement afin d'être plus efficaces.

Par conséquent, au lieu du temps passé, le meilleur indicateur est le nombre de personnes/organisations qui utilisent le produit. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens ou mensuels est un excellent indicateur de l'étoile polaire.

Certaines organisations utilisent les utilisateurs actifs "payants" comme mesure de l'étoile polaire, en combinant les objectifs de revenus et d'engagement. Une extension de cette mesure est également la valeur de la durée de vie du client, qui combine les revenus que vous obtenez du client pendant toute la durée de sa relation avec vous.

N'oubliez pas l'objectif que vous vous êtes fixé en utilisant les utilisateurs actifs comme paramètre de mesure de l'étoile polaire. Par exemple, si votre application aide les utilisateurs à remplir leurs déclarations de revenus plus efficacement, il est peu probable qu'elle soit utilisée en dehors du quatrième trimestre, de sorte que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels pourrait rester proche de zéro pendant le reste de l'année.

En fonction de votre business model, vous pourriez choisir les utilisateurs actifs annuels comme indicateur de l'étoile polaire. Vous pouvez également inclure des fonctionnalités de gestion des investissements ou des dépenses dans votre application afin d'inciter les utilisateurs à la consulter plus fréquemment.

4. Actions réalisées

En fonction du service principal qu'offre un produit, le "nombre d'actions effectuées" fait référence au nombre de fois où le client utilise le service.

Pour un outil de communication comme WhatsApp ou Slack : Nombre de messages envoyés

Pour une application de covoiturage : Nombre de trajets réservés

Pour une plateforme de commerce électronique : Nombre de produits achetés

Pour une entreprise de fintech : Nombre de transactions traitées

Pour une entreprise de voyage : Nombre de voyages réservés

Les actions réalisées permettent d'aller à l'essentiel, à savoir pourquoi un produit a été construit et quelle valeur il offre à un client. Souvent, l'action est directement liée au prix du produit, ce qui multiplie les recettes lorsque son nombre augmente.

Par exemple, l'offre principale d'Uber est un trajet, qu'elle tarifie de manière dynamique en fonction de divers facteurs. Lorsque la métrique de l'étoile polaire - croissance du nombre de trajets - est atteinte, le revenu (nombre de trajets x prix) augmente également.

5. Différenciateur

L'optimisation de votre différenciation principale sur le marché peut être une bonne métrique de l'étoile polaire. Si une bonne UX est votre principal facteur de différenciation, capitaliser dessus et l'améliorer doit être l'objectif fondamental de tous les acteurs de l'entreprise.

L'UX fonctionne mieux en tant qu'indicateur de l'étoile polaire dans les marchés encombrés. Par exemple, lorsque vous lancez un énième jus d'orange pour le rayon Walmart, son contenant a intérêt à être facile à boire, réutilisable et même divertissant si vous espérez avoir une chance.

De même, la satisfaction du client, l'accessibilité, la personnalisation, etc. peuvent également travailler comme indicateurs de l'étoile polaire pour votre organisation.

Bien qu'il soit recommandé de choisir un indicateur de l'étoile polaire et de travailler en ce sens, les options ne manquent pas. Avant de choisir la vôtre, tenez compte des éléments suivants.

Identifier les indicateurs de l'étoile polaire de votre équipe

L'identification d'un indicateur qui guidera l'ensemble de l'organisation au cours des prochaines années ne doit pas être prise à la légère. La décision doit tenir compte des points de vue de l'équipe commerciale, du marketing, de la productivité, des ressources humaines, de la réussite des clients, de la finance et de l'équipe dirigeante. Elle doit combiner votre vision de l'avenir avec les exigences réalistes du marché.

La tâche est d'autant plus ardue si vous êtes une startup en phase de démarrage et que vous n'avez pas de retour d'information clair du marché. Voici un cadre métrique de l'étoile polaire couramment utilisé pour vous aider. Il suggère plusieurs questions auxquelles il convient de répondre avant d'identifier la métrique de l'étoile polaire.

Le meilleur moyen est de réunir les personnes clés des équipes mentionnées ci-dessus pour explorer les réponses de tous les points de vue. Examinez les différents indicateurs et leurs avantages et inconvénients avant d'en choisir un.

Pour les besoins de cet exercice, imaginez que vous lancez une application de méditation appelée " Deep Breath " Voici comment vous pourriez identifier les indicateurs de l'étoile polaire de votre équipe.

1. Quels sont les moments de réussite de vos clients ?

La réponse à la question ci-dessus permettra d'articuler la valeur client. Réfléchissez au moment du cycle de vie de votre client où il ressent véritablement le résultat de l'achat de votre produit.

Dans le cas de Deep Breath, il s'agirait de chaque fois que le client ressent une réduction du stress ou un meilleur sommeil grâce à l'utilisation de votre produit.

Si, en réalité, le moment de réussite est le soupir de soulagement du client, vous ne pouvez pas le mesurer et l'inscrire sur votre feuille de calcul pour les rapports. Vous devez le rendre quantifiable.

Une application de méditation ne peut pas être téléchargée parce que le moment de réussite du client ne se produit pas au moment où il s'inscrit ou a l'intention de méditer.

Il ne peut s'agir du nombre de cours achevés, car la véritable valeur pour le client se produit lorsqu'il achève la session.

Par conséquent, le nombre de cours de méditation achevés est le meilleur indicateur de l'étoile polaire pour Deep Breath.

3. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour accroître la réussite de votre entreprise ?

Maintenant que vous avez établi ce qui crée de la valeur pour le client, il est temps d'établir une connexion avec vos revenus.

Votre modèle d'entreprise définit la manière dont vous générez des revenus. Deep Breath peut facturer ses clients de la manière suivante.

Un montant forfaitaire par cours de méditation

Un abonnement pour des cours illimités

Un modèle freemium avec des sessions de méditation guidée payantes

Modèle basé sur la publicité

Si vous facturez une somme forfaitaire par cours, votre indicateur de l'étoile polaire sera le " nombre de cours achevés "

Si vous facturez un abonnement, votre indicateur étoile polaire sera le "nombre d'utilisateurs payants qui achèvent des sessions de méditation tous les jours/toutes les semaines/toutes les semaines"

Si vous proposez un modèle freemium, votre indicateur étoile polaire sera le "nombre de sessions de médiation guidée achevées"

En substance, utilisez cette question pour connecter la valeur que le client obtient à ce qu'il paie pour cela.

3. Qu'est-ce qui contribue à la réalisation de l'indicateur de l'étoile polaire ?

Bien que l'indicateur de l'étoile polaire soit la direction que prend l'ensemble de l'organisation, le paramétrer comme seul objectif peut conduire au chaos. Chaque individu peut interpréter le voyage vers l'étoile polaire à sa manière, entraînant l'organisation dans des directions différentes.

Il convient donc de décomposer le voyage vers l'étoile polaire en plusieurs étapes.

Deep Breath a décidé de choisir la "croissance de la consommation" - c'est-à-dire le nombre de cours de méditation achevés - comme indicateur de l'étoile polaire. Il existe plusieurs étapes pour y parvenir.

Indicateurs de marketing : Visites de sites web, abonnements à des newsletters, auditeurs de podcasts, téléchargements d'applications, inscriptions à des essais, etc.

: Visites de sites web, abonnements à des newsletters, auditeurs de podcasts, téléchargements d'applications, inscriptions à des essais, etc. Indices d'entrée des ventes : Conversion en abonnements payants, abonnements annuels par rapport aux abonnements mensuels, etc.

: Conversion en abonnements payants, abonnements annuels par rapport aux abonnements mensuels, etc. Indicateurs de l'expérience utilisateur : Temps passé sur l'application, nombre de cours suivis, etc.

: Temps passé sur l'application, nombre de cours suivis, etc. Indicateurs de développement de produit : Temps nécessaire pour commencer chaque cours, taux d'abandon avant la page de paiement, etc.

: Temps nécessaire pour commencer chaque cours, taux d'abandon avant la page de paiement, etc. Indicateurs d'engagement de la communauté : Nombre de guides de méditation embarqués

Les individus peuvent se fixer des objectifs, en naviguant dans leur parcours vers l'étoile polaire de l'organisation. Ceci est particulièrement utile pour paramétrer les objectifs de l'organisation objectifs de leadership en matière de recrutement, de stratégie de mise sur le marché et d'interactions avec le Tableau.

Modèle "Get Things Terminé" de ClickUp

La méthode Get Things Terminé (GTD) de David Allen est l'un des moyens les plus simples de décomposer les objectifs en tâches. Commencez avec le modèle Modèle ClickUp GTD maintenant.

4. À faire en sorte que les facteurs externes influencent vos indicateurs de l'étoile polaire ?

Un bon indicateur de l'étoile polaire ne doit pas être perturbé par des facteurs externes. Si les conditions météorologiques, les retards de vol, les changements politiques, etc., influencent vos indicateurs de l'étoile polaire, il est temps de les repenser.

Deep Breath ne sera peut-être pas perturbé par ces changements dans l'ensemble, car il s'agit d'une application profondément personnelle. Cependant, il est essentiel de suivre les tendances mondiales/nationales qui influencent les performances commerciales et d'ajuster vos indicateurs de l'étoile polaire en fonction des besoins.

5. À quelle fréquence pouvez-vous suivre les performances de vos indicateurs de l'étoile polaire ?

Comme l'indicateur de l'étoile polaire vous aide à vous orienter, vous devez être en mesure de vérifier à intervalles courts et réguliers que vous êtes sur la bonne voie. Par conséquent, votre indicateur de l'étoile polaire doit refléter une croissance hebdomadaire ou au moins mensuelle.

Par exemple, si la mesure de l'étoile polaire de Deep Breath est le " nombre de clients qui donnent des indicateurs positifs sur l'App Store ", il s'agit d'une activité qui n'a lieu qu'une fois dans le cycle de vie de chaque client. Il peut s'écouler des mois avant qu'ils ne laissent un avis, si tant est qu'ils en laissent un. Cela ne vous permet pas d'obtenir un retour d'information suffisamment tôt.

C'est pourquoi Deep Breath a besoin d'un indicateur qui fasse bouger l'aiguille régulièrement.

L'identification de votre indicateur "étoile polaire" est la première étape d'un long voyage. À chaque étape suivante, il est essentiel de vérifier vos voiles et de suivre la progression. Voici comment vous pouvez le faire.

Un bon logiciel de gestion de projet ne sert pas seulement à suivre les tâches, mais aussi la réussite de votre entreprise. Il doit également être un outil logiciel de croissance axé sur le produit pour permettre cela.

ClickUp a été conçu dans cette optique, en rassemblant les tâches, les jalons, les projets, les documents et bien d'autres choses encore en vue de la gestion de votre étoile polaire.

Définissez vos objectifs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/targets-and-goals-in-clickup.png

/$$$img/

Définissez vos objectifs exactement comme vous le souhaitez sur ClickUp

Paramétrez vos indicateurs de l'étoile polaire dans votre application de suivi des objectifs . En fonction de la façon dont vous avez défini l'indicateur, vous pouvez le configurer comme l'un des paramètres suivants Objectifs ClickUp .

Valeurs numériques : par exemple, 1000 bugs éliminés

: par exemple, 1000 bugs éliminés Vrai ou faux : par exemple, Jalon atteint

: par exemple, Jalon atteint Cible en devise : par exemple, 3 millions de dollars de chiffre d'affaires

Rédigez des descriptions détaillées de chaque objectif afin que les membres de votre équipe comprennent clairement leur rôle. Faites en sorte que les indicateurs de l'étoile polaire soient visibles par tous les membres de l'organisation afin qu'ils puissent regrouper leurs cibles et leurs projets en vue d'atteindre cet objectif.

Décomposer les objectifs en tâches

Utilisez cette section de ClickUp pour lier vos kPIs et indicateurs de gestion de produit à la métrique de l'étoile polaire.

C'est ici que vous pouvez paramétrer les cibles de sprint, les objectifs de vente hebdomadaires, etc. Vous pouvez également les interpréter comme des tâches.

Par exemple, passez dix appels de découverte de clients ou planifiez trois démonstrations de clients chaque semaine. En fonction du flux de travail de votre projet, créez des tâches qui, cumulées, font bouger l'aiguille de votre indicateur de l'étoile polaire.

Organisez vos tâches et vos objectifs

Organisez votre travail en dossiers et en cibles avec ClickUp

Suivez les victoires quotidiennes/hebdomadaires en les organisant avec les objectifs ClickUp. Affichez les listes de projets pour voir comment les tâches contribuent à l'objectif. Paramétrez des cibles pour chaque tâche afin de suivre votre progression. Placez les tâches connexes dans un dossier.

Intégrez les calendriers des projets à ces tâches pour respecter les délais. Paramètres les niveaux de priorité pour chaque objectif et programmer les plus prioritaires pour une action immédiate.

Suivez et contrôlez votre progression vers l'étoile polaire

ClickUp affiche la liste des tâches qui remontent jusqu'aux indicateurs de l'étoile polaire

Utiliser la fonction Tableau de bord ClickUp pour suivre tout ce qui est important pour vous, comme la progression des tâches, la réalisation des objectifs ou même la charge de travail de l'équipe.

Vous pouvez également créer des tableaux de bord pour les employés et des objectifs et résultats clés (OKR) directement dans ClickUp pour des révisions régulières.

Mettez les voiles vers votre étoile polaire avec ClickUp

Votre étoile polaire ne consiste pas seulement à savoir où aller. Plus important encore, il s'agit de revenir sur la route lorsque les vents sont trop forts et vous font dévier de votre chemin. Elle doit être durable sur plusieurs années (ou au moins plusieurs mois) pour ne pas perturber le travail en cours. Il doit également être facilement accessible et visible pour chaque membre de l'équipe, en particulier en période de crise existentielle sur le lieu de travail.

Pour tirer le meilleur parti de votre indicateur "étoile polaire", vous avez besoin d'une outil de croissance utilisez les objectifs de ClickUp pour identifier, paramétrer, gérer, suivre et atteindre vos indicateurs d'étoile polaire.

Mesurez les indicateurs d'entrée avec des cibles d'achèvement des tâches. Mesurez les indicateurs de sortie, tels que les nombres de ventes ou de téléchargements d'applications, avec des cibles numériques/en devises.

Bénéficiez d'une visibilité achevée sur vos objectifs, vos cibles, vos tâches et les performances de votre équipe, le tout en un seul endroit.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui